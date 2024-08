La guida definitiva alla gestione dei progetti sanitari

C'è una fila di pazienti in sala d'attesa.

Il medico è in ritardo oggi.

Il personale della farmacia dice che hanno bisogno di ricariche perché sono finite.

Per essere un settore responsabile della cura della vita delle persone, l'industria sanitaria può essere piuttosto dura per i custodi che la gestiscono.

Da fare per rimanere concentrati con tutto quello che succede?

Ottime capacità di gestione dei progetti sanitari.

come Dr. Lisa Cuddy {\code(0144)}, amministratore capo dell'ospedale nella serie televisiva House M.D.{\code(0144)}

di certo nessuno al Princeton Plainsboro Hospital vorrebbe lasciare _la gestione dei progetti nelle mani di persone come il Dr. Gregory House. 😟

Dopo tutto, l'assistenza sanitaria è un settore ad alto rischio.

Qui sono letteralmente in gioco le vite delle persone.

Non ci si può permettere alcun errore. Per niente.

Da fare?

Assumete un project manager per mantenere le cose organizzate, vive e funzionanti

Ma se soffrite di sintomi di project management scadente e volete raggiungere i vostri obiettivi, non potete fare a meno di assumere un project manager obiettivi del progetto non preoccupatevi.

Vi copriamo le spalle. *{\a6}Si tratta di un'attività che non ha nulla a che fare con la salute

In questo articolo tratteremo cos'è il project management in sanità perché è fondamentale e cosa serve per essere un buon project manager nel settore sanitario.

Bonus: Imparerete anche come infermierare i vostri progetti per riportarli in salute con un'eccellente strumento di project management per l'assistenza sanitaria .

tutto pronto?

{\an8}Dobbiamo darvi una dose di project management sanitario

Cos'è il project management sanitario?

Per tenere il passo con la stretta delle compagnie di assicurazione sanitaria, con le dimensioni enormi del sistema sanitario e con il grande problema della sicurezza, le moderne organizzazioni sanitarie richiedono un sacco di piani per creare un processo efficace.

È qui che entra in gioco il healthcare project management.

Si tratta del piano, dell'esecuzione e della manutenzione di qualsiasi progetto sanitario per migliorare la funzione dell'organizzazione.

Aiuta a razionalizzare un progetto che può aiutare a risparmiare denaro e, allo stesso tempo, a migliorare l'assistenza ai pazienti, a tutto vantaggio dell'organizzazione sanitaria.

Ad esempio, supponiamo che la dottoressa Cuddy sia stufa del dottor House e voglia aprire un nuovo reparto di diagnostica nella sua organizzazione.

Dovrebbe innanzitutto creare una pipeline tangibile per aprire e gestire questa nuova struttura sanitaria. Potrebbe scegliere se fare da sola il piano o assumere un project manager.

cosa che lei ha imparato a fare

ma Da fare davvero con la gestione dei progetti nella sanità?

Scopriamolo.

Da fare per il project management in sanità?

Il settore sanitario è in continua evoluzione.

Le nuove tecnologie emergono continuamente e le organizzazioni sanitarie devono stare al passo.

Il risultato è un'immensa pressione sul settore sanitario per stare al passo con i tempi e fornire un'assistenza di qualità ai pazienti.

Le aziende sanitarie devono inoltre rispettare varie normative governative come l'HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) e il GDPR (General Data Protection Regulation) per la fatturazione e qualsiasi altro processo_

È qui che entra in gioco il project management sanitario.

Con i fondamenti della principi del project management i titoli dell'organizzazione, come quello del Dr. Cuddyc, possono portare struttura e disciplina all'interno dell'organizzazione.

Un project management efficace può anche essere d'aiuto:

Migliorare l'assistenza e l'esperienza dei pazienti

Miglioramento del budget

Migliore gestione

Comunicazione più fluida

Migliori relazioni con gli stakeholder

Da fare per gestire progetti in campo sanitario?

3 Metodologie popolari di project management in ambito sanitario

Oltre alla scienza medica, i professionisti della sanità devono imparare anche la scienza del project management.

Vediamo le metodologie più diffuse metodologie di project management che si possono utilizzare nel settore sanitario:

1. Agile project management Project management agile è come un antidoto per contrastare i punti dolenti del project management tradizionale.

Segue un approccio iterativo e suddivide un progetto in cicli di sviluppo più piccoli (2-4 settimane) chiamati Sprints. Un manager può definire un ciclo di sviluppo backlog di sprint che delinea ciò su cui il team deve concentrarsi durante quel ciclo.

Questo facilita l'adattamento ai cambiamenti, soprattutto in un settore come quello sanitario, caratterizzato da variabili in continuo mutamento. L'agilità ha anche diversi vantaggi chiave e funziona per la maggior parte dei settori perché garantisce flessibilità, adattabilità, lavoro di squadra e un ROI più rapido.

E quando si tratta di un'impostazione sanitaria, uno strumento di project management agile può aiutarvi a completare rapidamente un progetto sanitario per stare al passo con i tempi.

State cercando uno strumento_ agile_ di gestione dei progetti **_per il settore sanitario?

Date un'occhiata a questi i 12 migliori strumenti agili per il project management .

Ad esempio, supponiamo che la dottoressa Cuddya voglia lanciare una nuova app per la prenotazione di appuntamenti per il suo ospedale.

Può utilizzare la metodologia agile e lanciare prima un'app di prova. In questo modo, può raccogliere i feedback dei pazienti sull'interfaccia utente e sulla facilità di prenotazione degli appuntamenti per incorporare rapidamente le modifiche nel design dell'app.

In questo modo, non dovrà sprecare tempo e risorse per creare una nuova app da zero se la prima non è di facile utilizzo per i suoi pazienti.

Bonus: date un'occhiata all'applicazione_ **I 10 migliori sistemi software per la gestione dei pazienti

2. A cascata

La cascata è un processo di project management tradizionale e di vecchia scuola.

Segue un approccio lineare in cui ogni progetto viene diviso in due parti piano del progetto in fasi, e ogni fase si riversa in quella successiva, come una vera e propria cascata.

Di solito, questo processo di project management prevede cinque fasi: requisiti, progettazione, implementazione, test e consegna. In che modo il waterfall è diverso dall'agile? Nel metodo waterfall, il team deve completare prima una fase per poter passare alla successiva.

Sebbene sia una delle tecniche di project management più comuni utilizzate nelle grandi industrie, come la costruzione da fare con i suoi svantaggi.

Può ritardare i risultati e il progetto può diventare ridondante. Questo può essere dannoso per un'organizzazione sanitaria che cerca di fornire cure immediate ai pazienti.

Tuttavia, l'approccio a cascata può funzionare bene se la dottoressa Cuddy vuole aprire una nuova struttura sanitaria. Può affrontare il progetto per fasi.

Per prima cosa, deve definire il dipendenze e i requisiti per l'apertura del dipartimento, come il budget, il personale, l'autorizzazione governativa, ecc. Una volta ottenuta una bozza dei requisiti, solo allora si può passare alla fase di implementazione.

**Non siete sicuri di come un approccio a cascata possa aiutarvi?

La nostra guida dettagliata su project management a cascata può mostrarvi come._

3. Ibrido

Poiché l'assistenza sanitaria è un settore in rapida evoluzione, l'adozione di un approccio gestionale ibrido può essere proprio quello che il medico ha ordinato.# 3\i}

È possibile implementare rapidamente i progetti con una metodologia agile e avere una tabella di marcia per il consiglio di amministrazione e gli investitori con un approccio di project management a cascata.

In questo modo, è possibile coinvolgere gli utenti finali nelle diverse fasi, garantire i giusti risultati del progetto e rendere felici le parti interessate. un binomio vincente, insomma

Ma sapere Da fare non è sufficiente.

Bisogna anche sapere Da fare.

Siete pronti a scoprire cosa serve per diventare un project manager sanitario? andiamo

Da fare per essere un buon project manager sanitario?

I project manager del settore sanitario sono la spina dorsale di un progetto. non è un gioco di parole

Guidano e supervisionano un progetto sanitario dalla ammissione alla dimissione.

A responsabile del programma assicura che il progetto venga consegnato nei tempi previsti e nel rispetto del budget.

È anche in grado di identificare rapidamente se il progetto è "sottotono" e di offrire rimedi plausibili. 🤒

Le organizzazioni sanitarie hanno assolutamente bisogno di un professionista del project management per rendere i progetti conformi ai codici.

Tuttavia, il project management non è per i "deboli di cuore".

La professione sanitaria richiede competenze gestionali specifiche. A certificazione di project management è l'ideale.

Ecco cosa serve per diventare un project manager di successo.

Bonus: Il_

[I migliori strumenti di gestione dei programmi](CLICKUP): selezionare e aggiungere diverse opzioni di campi attività per monitorare rapidamente le informazioni sui pazienti.

Liste di controllo ricorrenti : automatizzare attività come le pulizie di routine creando liste di controllo per gli inservienti

Modelli **Gestite l'amministrazione dell'ospedale con modelli predefiniti. Creare e riutilizzareModelli di liste di controllo per aggiornare le cartelle cliniche, archiviare moduli e gestire i pazienti senza perdere tempo

E se queste funzionalità/funzione non fossero sufficienti a convincervi a usare ClickUp, date un'occhiata a_ perché è il software di project management sanitario numero 1 **per il vostro team

Volete mantenere il vostro progetto in forma come un violino?

Un'organizzazione sanitaria non dorme mai, e nemmeno il vostro sistema sanitario dovrebbe dormire operazioni di gestione .

E l'unico modo per mantenere le cose sveglie e funzionanti (senza sforzo) è un software di project management come ClickUp!

Questo strumento farà sì che il cuore del vostro progetto sanitario continui a battere.❤️

Dall'accesso al centro di controllo dell'ospedale anche quando si è mezzi addormentati (grazie alle lunghe ore di lavoro del documento) al monitoraggio del team carico di lavoro della squadra in tempo reale, ClickUp può essere un salvatore di vite umane.

Creare moduli personalizzabili per compilare i dati dell'assicurazione del paziente, per fornire un'assistenza più rapida con Automazioni e creare processi coerenti con Modelli .

ClickUp è davvero una panacea per tutti i disturbi del project management.

cosa vi blocca? Ottieni gratis una dose di $$$a ClickUp per mantenere il vostro progetto sanitario immune da rischi per aiutare meglio i vostri pazienti!