10 modelli gratuiti per le organizzazioni non profit in Excel e ClickUp

Definire gli oggetti di una nonprofit e sviluppare strategie efficaci per raggiungerli può sembrare opprimente, soprattutto se non si sa da dove iniziare. Rimanere concentrati è ancora più difficile quando ci si preoccupa costantemente di raccogliere fondi, portare visitatori al sito e migliorare il coinvolgimento dei donatori.

Scoprite la soluzione perfetta per le operazioni interne: i modelli per le organizzazioni non profit! Questi preziosi strumenti vi permettono di creare un piano d'azione completo per il vostro progetto nonprofit, aiutando il vostro team, gli operatori della comunità, i membri del consiglio di amministrazione, i donatori e gli altri stakeholder a comprendere chiaramente i vostri obiettivi.

Abbiamo raccolto i nostri 10 modelli preferiti per le organizzazioni non profit per rendere la vostra organizzazione, la vostra campagna o il vostro evento di raccolta fondi operativi in pochissimo tempo. Vi mostreremo cosa rende speciale ciascuno di essi e come massimizzare il loro potenziale con le applicazioni adatte. 🌻

Che cos'è un modello Nonprofit?

Un modello nonprofit è un quadro sfaccettato che aiuta le organizzazioni nonprofit a creare presentazioni professionali, web design o documenti per raggiungere i loro obiettivi primari per diverse cause di beneficenza.

La maggior parte delle organizzazioni non profit ha vincoli di bilancio e non possono permettersi di assumere team costosi per mantenere e migliorare le loro operazioni. Non c'è supporto quando si tratta di pianificare strategicamente o di mantenere un flusso costante di comunicazioni con i donatori.

I migliori modelli di siti web per nonprofit eliminano il problema di condividere il messaggio dell'organizzazione, la dichiarazione della missione e le specifiche del flusso di lavoro con sostenitori, donatori e volontari. È possibile utilizzarli per campagne di raccolta fondi eventi, newsletter, materiale di promozione e altro ancora. 🤩

Un modello nonprofit è una versione più orientata all'azione di un normale piano aziendale utilizzato per le iniziative a scopo di lucro. Contiene sezioni per delineare gli aspetti fondamentali di un progetto nonprofit, come la sua missione primaria, gli obiettivi a lungo e a breve termine e una ripartizione delle strategie necessarie per raggiungere questi obiettivi.

Cosa rende un buon modello nonprofit?

Un buon modello nonprofit dovrebbe avere i seguenti dettagli chiave:

Carità e semplicità: Deve essere facile da usare e da progettare, con funzionalità/funzione come la formattazione del modello

Deve essere facile da usare e da progettare, con funzionalità/funzione come la formattazione del modello Coerenza: mantiene il marchio della nonprofit su diverse piattaforme e dispositivi

mantiene il marchio della nonprofit su diverse piattaforme e dispositivi Personalizzazione: Si allinea alle esigenze e agli obiettivi distintivi delle organizzazioni non profit, rispondendo ai loro requisiti unici di comunicazione e presentazione attraverso opzioni personalizzate

Si allinea alle esigenze e agli obiettivi distintivi delle organizzazioni non profit, rispondendo ai loro requisiti unici di comunicazione e presentazione attraverso opzioni personalizzate Struttura completa: Un modello ben strutturato presenta sezioni ed elementi essenziali e contestuali alla causa della nonprofit. Queste includono l'impostazione degli obiettivi, il monitoraggio dei risultati e l'organizzazione dei volontari

Un modello ben strutturato presenta sezioni ed elementi essenziali e contestuali alla causa della nonprofit. Queste includono l'impostazione degli obiettivi, il monitoraggio dei risultati e l'organizzazione dei volontari Visualizzazioni coinvolgenti: Incorpora elementi visivamente accattivanti, come grafica, immagini e colori, per catturare l'attenzione del pubblico e trasmettere efficacemente la missione della nonprofit

10 modelli impressionanti per le organizzazioni non profit da usare nel 2024

Esploriamo i moderni 10 modelli nonprofit in Excel e ClickUp che abbiamo selezionato per voi. Spiegheremo i loro casi d'uso ed esamineremo da vicino le funzionalità/funzione più degne di nota di ciascuno di essi. ✨

1. Modello di procedura operativa per organizzazioni non profit di ClickUp

Condivisione di una procedura operativa standard per siti web non profit con i progettisti in un documento ClickUp

Nonprofit procedure operative standard (SOP) hanno lo scopo di centralizzare, standardizzare e mappare le attività quotidiane dell'organizzazione. Un sistema di procedure operative standard completo consente di gestire in modo efficiente e di supervisionare le operazioni quotidiane rimanendo fedeli alla missione e agli obiettivi dell'organizzazione.

Tuttavia, la creazione di una procedura operativa standard richiede una valutazione approfondita dei processi attuali, in modo da determinare quali possono essere migliorati. Non si tratta di una passeggiata, ma si può fare affidamento sulla Modello di procedura operativa standard per le organizzazioni non profit ClickUp per un supporto dalla A alla Z!

Questo modello completamente personalizzabile Modello di documento aiuta l'utente delineare i processi per l'intera organizzazione. Contiene le sezioni necessarie per definire il modo in cui il team deve svolgere attività specifiche. La parte introduttiva è composta da tre sottosezioni:

Scopo della procedura operativa standard: delineare le principali attività del teamobiettivi e finalità principali del documento Utenti destinatari della procedura operativa standard: Indicare i beneficiari o i facilitatori delle attività proposte Sviluppo del SOP: Fornire un riepilogo/riassunto dello stato della procedura operativa standard

Una volta gettate le basi della procedura operativa standard, si passa alla Identificazione preliminare per definire i passaggi per l'entrata in vigore della procedura. Le sezioni finali delineano i tempi e le modalità di avvio della procedura, nonché le persone responsabili della sua attuazione.

Il modello apre un mondo di opportunità di collaborazione all'interno della vostra nonprofit. Potrete discutere di procedure operative standard con il vostro team, delegare attività e tenere sotto controllo lo stato di avanzamento, il tutto in tempo reale, proprio all'interno del documento! 📄

2. Modello di attività di ClickUp per la pianificazione di eventi senza scopo di lucro

Pianificate il vostro prossimo evento per raccogliere fondi con il modello per la pianificazione di eventi non profit di ClickUp

I tipici eventi non profit, come cene di beneficenza e concerti di raccolta fondi, comportano molte parti in movimento e richiedono un piano meticoloso e un lavoro di squadra per farli brillare. Fortunatamente, con il Modello di attività di ClickUp per la pianificazione di eventi non profit il vostro evento è stato organizzato con l'aiuto di un coordinatore personale che vi aiuta a gestire la logistica 24 ore su 24. 🤖

Il modello per il piano dell'evento è fondamentalmente una lista di controllo, in modo che l'evento sia ben organizzato ed eseguito alla perfezione. Ogni attività dell'elenco può essere raggruppata in uno di questi sette campi personalizzati:

Descrizione dell'evento Data dell'evento Beneficiari Responsabile dell'evento Sponsor Elenco ospiti Tasso di avanzamento (una barra automatica per il monitoraggio del completamento di un'attività)

Essere un modello di attività è perfetto per snellire i processi ripetitivi. È possibile applicarlo a eventi simili in futuro e concedere l'autorizzazione ai membri del team e agli ospiti, consentendo loro di visualizzare e/o modificare le attività integrate in tempo reale.

3. Modello di relazione annuale per organizzazioni non profit ClickUp

Crea reportistica per membri attuali, grandi donatori e altro ancora con il modello di relazione annuale per organizzazioni non profit di ClickUp

Le relazioni annuali sullo stato della vostra nonprofit sono essenziali in quanto servono a riepilogare/riassumere i risultati ottenuti con donatori, volontari, supporti e pubblico. Questo è esattamente quello che potete fare con il modello Modello di relazione annuale per organizzazioni non profit di ClickUp !

Questo è un altro modello di documento facile da usare e facilmente modificabile, ideale per:

Presentare i risultati annuali in modo professionale Attirare nuovi donatori e rafforzare i legami con quelli attuali Condivisione di dettagli e obiettivi finanziari Trasmettere messaggi basati sul valore ai vostri stakeholder

Iniziate la vostra relazione annuale con una lettera del leader dell'organizzazione. Quindi, esponete la Missione e la Visione per aiutare il lettore a capire di cosa si occupa la vostra nonprofit. C'è anche una sezione dedicata alle Attività di programma e ai risultati chiave, in cui potete fornire ai vostri stakeholder una panoramica delle attività svolte nell'ultimo anno, incollate con stati personalizzabili come In corso, In ritardo e Critico.

Nella sezione Dichiarazione finanziaria del modello, utilizzate campi personalizzati come Elemento, Descrizione e Costi per mostrare la vostra situazione finanziaria. Infine, nella sezione Obiettivi futuri delineate i piani e gli oggetti per l'anno successivo.

4. Modello di elenco per la pianificazione di eventi senza scopo di lucro ClickUp

Organizzate e pianificate facilmente il prossimo grande evento con questo modello di elenco per la pianificazione di eventi non profit di ClickUp

Organizzate e gestite il vostro prossimo evento con facilità grazie al modello Modello di elenco per il piano degli eventi di ClickUp Non-Profit ! Questo strumento online vi fornisce un'adeguata serie di funzionalità/funzione per consentire di occuparsi di tutte le attività del processo di pianificazione dell'evento.

Il modello consente di organizzare gli eventi utilizzando calendari e liste di controllo per ogni fase, di tenere sotto controllo le spese monitorando il budget e di lavorare con il team per garantire che tutto si svolga senza intoppi.

Le varie visualizzazioni personalizzate del modello consentono di affrontare il processo di pianificazione degli eventi da più punti di vista. Alcune delle visualizzazioni disponibili sono:

La fase dell'evento Vista Elenco: Le singole attività sono ordinate per scadenze, mostrando chiaramente lo stato di avanzamento del team nella preparazione dell'evento

Le singole attività sono ordinate per scadenze, mostrando chiaramente lo stato di avanzamento del team nella preparazione dell'evento L'attività dell'evento Vista Elenco: Elenca tutte le attività necessarie per realizzare l'attività e le raggruppa in base allo stato di avanzamento. Fornisce dettagli su ogni attività, come chi è responsabile di cosa e come sta procedendo

Elenca tutte le attività necessarie per realizzare l'attività e le raggruppa in base allo stato di avanzamento. Fornisce dettagli su ogni attività, come chi è responsabile di cosa e come sta procedendo **Visualizza tutti gli eventi ordinati in base ai loro componenti, come la sede, il budget, i relatori e i fornitori, organizzati in schede. Se si desidera spostare un'attività in un altro componente dell'evento, è sufficiente trascinarla nel punto desiderato della Bacheca

La vista Gantt: Simile a una sequenza temporale, visualizza il programma e le relazioni tra le singole attività nell'ordine corretto

Questo modello è ideale per i pianificatori di eventi esperti che gestiscono progetti di grandi dimensioni, in quanto offre molteplici elementi personalizzabili e opzioni di monitoraggio.

5. Modello ClickUp Non-Profit Pet Rescue

Gestite senza problemi un'operazione di salvataggio di animali domestici con il modello Non-Profit Pet Rescue di ClickUp

La gestione di un'organizzazione di soccorso per animali domestici richiede un impegno costante, un coordinamento continuo e un'attenzione particolare alle esigenze dei clienti un attento piano per gli imprevisti . Il Modello di salvataggio di animali non a scopo di lucro ClickUp è stato progettato specificamente per aiutarvi a essere un leader affidabile nel settore del salvataggio e a garantire case migliori per sempre agli animali in difficoltà. 🏠

Utilizzate questo modello completo per costruire un complesso database e un sistema di pianificazione. Tenete sotto controllo tutto, dai volontari alle donazioni, dagli ingressi degli animali alle visite veterinarie, fino alla Sequenza delle adozioni.

È dotato di cartelle dedicate alla diffusione sui social media, ai partenariati, al processo di adozione e alla manutenzione della struttura. Ogni cartella contiene elenchi di attività con codici a colori. È sufficiente fare clic sul pulsante Più per aggiungere e creare un elenco, un documento, una lavagna online completamente personalizzabili.

Tenete traccia delle vostre campagne di adozione sui social media per ogni piattaforma separatamente, creando elenchi per monitorare lo stato, gestire le priorità, scegliere gli assegnatari e altro ancora. Assicuratevi che i Servizi veterinari, le Donazioni e le Collaborazioni siano ordinatamente organizzati nella cartella Partnerships.

Semplificate il processo di adozione dei vostri amici pelosi creando elenchi separati per i cani adottabili e per le domande ricevute. La Cartella delle adozioni è corredata di Linee guida per le adozioni, che potete condividere con i richiedenti per assicurarvi che gli animali ricevano le cure e le attenzioni che meritano. 🐶

6. Modello di gestione dei volontari ClickUp

Il modello per la gestione dei volontari di ClickUp aiuta a gestire gratis grandi gruppi di volontari

La gestione del team è impegnativa, ma la gestione di gruppi di decine o addirittura centinaia di persone richiede abilità e lavoro richiesti. Con il Modello per la gestione dei volontari di ClickUp sarete in grado di coordinare grandi gruppi di volontari e di raggiungere i vostri obiettivi senza sudare troppo.

Questo modello occupa un intero spazio ed è progettato per utenti avanzati. Vi aiuta a recluta nuovi volontari, a semplificare il loro processo di inserimento e a monitorare tempo e lavoro.

Cliccate sull'elenco Attivi o Nuove candidature e otterrete un elenco di tutti i potenziali volontari. Scegliete i candidati più adatti, assegnate loro delle attività e seguite il loro stato attraverso campi personalizzati e stati.

L'elenco delle Nuove candidature consente di impostare delle priorità utilizzando colonne personalizzate. Una volta assegnata un'attività a un particolare candidato, questo verrà automaticamente spostato nell'elenco delle Applicazioni attive, aiutandovi a risparmiare tempo e lavorare in modo efficiente. ⏰

L'uso del modello aiuta potenziare la comunicazione all'interno della nonprofit, consentendo di condividere con il team il proprio Spazio Gestione Volontari. In questo modo, tutti saranno informati sulle priorità di lavoro, sui moduli di formazione e sui prossimi eventi.

7. Modello di calendario dei volontari di ClickUp

Allegate le vostre foto e i vostri file a un Elenco ClickUp per facilitarne l'accesso

Se la vostra nonprofit si affida a grandi gruppi di volontari, è essenziale mantenere un calendario ben strutturato e fornire dati utilizzabili. È qui che il Modello di calendario dei volontari di ClickUp viene in aiuto. Questo potente strumento vi permette di monitorare la disponibilità dei volontari, assegnare con precisione le attività e tenere tutti aggiornati in ogni momento. 📅

Iniziate preparando il modulo per i volontari, che potete modificare per adattarlo al vostro evento, prima di inviarlo ai candidati interessati.

Le informazioni chiave fornite dai provider saranno visualizzate nella vista Elenco dei volontari, raggruppati in base al processo di volontariato e con filtri per i nuovi rispondenti e per quelli in fase di elaborazione.

Poi c'è la visualizzazione Bacheca dei volontari, anch'essa ordinata per Processo di volontariato. Consente di vedere i volontari in base a stati personalizzati come Nuovo rispondente, In lavorazione, Non adatto e Accettato. Trascinate le schede per spostare i volontari da una fase all'altra.

Infine, sfruttate la vista Elenco nuovi volontari per visualizzare i richiedenti approvati. Sono raggruppati in base ai ruoli che avete assegnato loro, come membri, team leader e coordinatori.

8. Modello di lavoro volontario ClickUp

Costruire un calendario di organizzazioni comunitarie da un singolo Elenco ClickUp

Coordinare più volontari tra le varie campagne può diventare complicato senza obiettivi tangibili e senza un programma strutturato gestione delle attività sistema. Evitate la confusione e il disordine con il Modello di lavoro per volontari ClickUp e semplificare il processo di gestione degli incarichi di volontariato.

Questo modello a livello di cartella è simile ai due precedenti concorrenti del nostro elenco, ma si concentra maggiormente sulle singole attività di volontariato. Permette di gestire e allocare le risorse dei volontari tra i vari progetti e fornisce una panoramica visiva delle singole attività e delle sequenze.

Il modello offre campi personalizzati come Volontario, Data di scadenza, Priorità e Posizione per monitorare le informazioni di ogni progetto. È inoltre dotato di molteplici visualizzazioni personalizzate per mantenere il controllo dei carichi di lavoro dei volontari. Le visualizzazioni includono le seguenti:

Vista Organizzazioni: Il layout fornisce un elenco di tutti gli eventi nonprofit con diverse attività e campi come Volontari e Priorità

Il layout fornisce un elenco di tutti gli eventi nonprofit con diverse attività e campi come Volontari e Priorità Visualizzazione del Calendario : Mostra le attività non pianificate e quelle in ritardo sul lato destro del modello, insieme a bandiere di colore che mostrano le loro priorità

: Mostra le attività non pianificate e quelle in ritardo sul lato destro del modello, insieme a bandiere di colore che mostrano le loro priorità Vista Documento: Utilizzatela per creare un database di Volontari, Siti di volontariato e Coordinatori facile da navigare. Cliccate sul nome di un volontario nell'elenco per accedere alle sue informazioni personali, come l'indirizzo, il numero di telefono e gli eventi a cui ha lavorato in precedenza

9. Modello di foglio Excel per organizzazioni non profit da Template.net

Per una gestione del bilancio senza stress, approfittate del modello di foglio Excel Non-Profit di Template.net

Non c'è spazio per gli errori quando si monitora e si calcola il bilancio della vostra nonprofit. Ecco perché il modello di foglio Excel Non-Profit di Template.net è una scelta eccellente per una gestione del bilancio sicura e senza stress.

Questo modello Excel per organizzazioni non profit consente di elencare e calcolare le entrate derivanti da contributi, eventi, adesioni, sovvenzioni e altre fonti. Per quanto riguarda le spese, è possibile tenere conto di assicurazioni, consulenze, sviluppo del personale, spese di viaggio e forniture, stipendi e qualsiasi altro costo.

Iniziare a compilare i campi della tabella con le descrizioni delle fonti di entrate o delle spese che si desidera calcolare. Inserire quindi i campi Budget corrente e Effettivi correnti. Il valore totale verrà calcolato automaticamente e visualizzato in fondo alla tabella.

Utilizzare i modelli è semplicissimo: sostituite i testi e i numeri segnaposto con i vostri e il gioco è fatto! È inoltre possibile modificare il colore, la dimensione e il font del testo nella Tabella Home, nonché regolare la dimensione delle righe e delle colonne della tabella nella Scheda Layout.

Questo è l'unico modello dell'elenco che richiede una sottoscrizione mensile a pagamento, ma se non avete vincoli monetari è uno strumento utile per monitorare le finanze dell'organizzazione o del progetto. 💰

10. Modello di iscrizione dei volontari in Excel di Spreadsheet.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Excel-Volunteer-Sign-Up-Template-by-Spreadsheet.com\_.png Modello di iscrizione dei volontari in Excel di Spreadsheet.com /$$$img/

Tenete traccia delle iscrizioni dei volontari e degli eventi senza sforzo con il modello Excel per l'iscrizione dei volontari di Spreadsheet.com

Raccogliere le adesioni e organizzare eventi di volontariato non deve essere un'esperienza snervante. Con il modello Excel Volunteer Sign-Up di Spreadsheet.com, è possibile creare elenchi di volontari per gli eventi, annotare i dettagli dell'evento e monitorare il numero dei partecipanti senza alcuno sforzo.

Utilizzando la vista Modulo del modello, è possibile condividere rapidamente un modulo di iscrizione con i potenziali volontari, consentendo loro di scegliere da un elenco di eventi disponibili. Il modulo è composto da campi come Nome, Slot per volontari, Email e Telefono che i candidati devono compilare. 👨🏽‍💻

Una volta compilato l'elenco, il modello vi fornisce una panoramica chiara delle informazioni di ogni volontario, insieme all'evento a cui ha scelto di partecipare e alla data e all'ora in cui è disponibile.

Infine, l'area Eventi dei volontari ha una sezione dedicata alle attività associate, agli slot aperti, agli slot occupati e al calendario degli eventi.

Elevare campagne ed eventi con i modelli Nonprofit di ClickUp

Che siate preparandovi per una raccolta di fondi o di immergersi in una missione di salvataggio di animali domestici, fate in modo che il vostro prossimo evento non profit sia un successo assoluto con questi modelli di prima valutazione. Utilizzateli per gestire team di volontari diversi, creare reportistica annuale e pianificare e programmare gli eventi con meno stress!

Se le risorse sono limitate, esplorate il programma gratuito Libreria di modelli ClickUp per trovare il modello di cui avete bisogno per l'account, la progettazione e tutto il resto. Personalizzatelo a vostro piacimento e guardate il vostro prossimo evento non profit trasformarsi in un esito positivo! 🏆