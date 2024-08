10 eccezionali modelli di raccolta fondi per eventi ed enti di beneficenza nel 2024

Organizzare una raccolta fondi è molto più che chiedere alle persone di aprire il portafoglio. In genere comporta eventi e attività di promozione di ogni tipo per far conoscere la vostra causa ai potenziali supporti. E richiede un serio piano: se vi affrettate, potreste dare l'impressione di essere troppo impazienti o di travisare le vostre motivazioni.

È per questo che è necessario mettersi in testa di creare materiali e strategie di prim'ordine che facciano dire alle persone: "Conta su di me": "Conta su di me."_ 💳

Per fortuna, non dovete Da fare da soli, se avete a disposizione dei modelli di raccolta fondi! Vi permettono di mappare ogni passaggio della vostra campagna per diffondere efficacemente la parola e attirare donatori dal cuore grande.

In questo articolo vi presenteremo i 10 migliori modelli per la raccolta fondi per potenziare la vostra campagna e raggiungere gli obiettivi.

Cos'è un modello per la raccolta fondi?

La raccolta fondi è l'atto di cercare supporto finanziario per una causa benefica o un'iniziativa aziendale attraverso eventi, cene, concerti e campagne. Oltre a raccogliere denaro, la raccolta fondi di solito comporta la sensibilizzazione su un particolare problema o idea.

Un modello di raccolta fondi fornisce le basi per l'organizzazione di attività per far parlare della vostra causa ed eventualmente contribuire. La sua struttura preconfezionata costituisce la fase di creazione di volantini, poster, impostazioni, piani di eventi e campagne di marketing informativi e di facile comprensione.

Cosa rende un buon modello di raccolta fondi?

Un buon modello per la raccolta fondi deve avere le seguenti caratteristiche:

Facilità d'uso : Il modello deve avere sezioni ben organizzate che tutti coloro che sono coinvolti nel progetto possono facilmente comprendere e seguire

: Il modello deve avere sezioni ben organizzate che tutti coloro che sono coinvolti nel progetto possono facilmente comprendere e seguire Personalizzabilità: Deve permettere di adattare le sezioni e gli elementi per creare materiali personalizzati che trasmettano il messaggio desiderato alla lettera ✉️

Più membri del team che modificano un documento contemporaneamente in ClickUp Docs

Funzionalità/funzione collaborative : Dovrebbe avere opzioni come la modifica in tempo reale, la facile condivisione e la gestione delle attività. Dovete essere in grado di lavorare con i vostri colleghi o con altre persone coinvolte nella raccolta di fondi

: Dovrebbe avere opzioni come la modifica in tempo reale, la facile condivisione e la gestione delle attività. Dovete essere in grado di lavorare con i vostri colleghi o con altre persone coinvolte nella raccolta di fondi Versatilità: Il modello deve essere in grado di adattarsi a diversi scopi di raccolta fondi

10 Modelli di raccolta fondi da usare nel 2024

Abbiamo cercato centinaia di modelli per la raccolta fondi e abbiamo ristretto la nostra selezione ai 10 migliori da ClickUp , Modello.net, Adobe e Slidesgo. Questi strumenti sono in perfetto equilibrio tra praticità ed estetica e rendono il piano e il lavoro di squadra un gioco da ragazzi.

Facciamo un salto e portiamo la vostra campagna sulla strada dell'esito positivo! 💪

1. Modello di pianificazione dell'evento di raccolta fondi ClickUp

Modello per la pianificazione di eventi di raccolta fondi ClickUp

Siete pianificando un evento per aumentare la consapevolezza e raccogliere fondi per una causa specifica? Che si tratti dell'organizzazione di un concerto su larga scala, di un'asta o di un barbecue di quartiere, la Modello di piano per eventi di raccolta fondi ClickUp può essere il vostro assistente personale per il piano! ✅

Questo modello è essenzialmente un elenco di attività da completare per garantire il successo dell'evento di raccolta fondi. Prima dell'elenco, troverete un riepilogo/riassunto dell'evento di raccolta fondi, compreso il suo scopo, il traguardo di guadagno, la data e lo stato di avanzamento.

Per impostazione predefinita, il modello include un elenco di 15 attività secondarie che trattano ogni aspetto della pianificazione dell'evento, dalla raccolta delle truppe che vi aiuteranno alla creazione di una reportistica post-evento . Queste sono solo linee guida: potete personalizzare, ampliare, eliminare e aggiungere nuove attività secondarie per creare un elenco di cose da fare personalizzato e in linea con i vostri obiettivi.

Il fascino del modello sta nell'aggiunta di relazioni tra le attività. È possibile creare dipendenze tra le attività e garantire che il processo di pianificazione e organizzazione si svolga senza intoppi e che nulla sfugga alla rete.

È inoltre possibile aggiungere allegati al modello o connettere attività secondarie specifiche a ClickUp Docs per centralizzare le informazioni. Delegare le responsabilità e comunicare i piani assegnando attività ai membri del team. Che si tratti di un'organizzazione no-profit o di un'asta di beneficenza, potete rimanere in contatto con il vostro team.

2. Modello di piano d'azione per la raccolta fondi ClickUp

Modello di piano d'azione per la raccolta fondi ClickUp

Senza una piano chiaro e un'organizzazione meticolosa il processo di raccolta fondi può trasformarsi rapidamente in caos. Fortunatamente, è possibile prevenire questi scenari con il programma Modello di piano d'azione per la raccolta fondi di ClickUp !

Il modello è come un faro che guida la vostra nave da raccolta fondi nella giusta direzione. Vi aiuta a fissare gli obiettivi di raccolta fondi, a determinare il pubblico di riferimento e il budget e a creare piani di esecuzione.

L'uso di un modello come questo fa un'enorme differenza quando si cerca di allineare i lavori richiesti dai membri del consiglio di amministrazione o dalla comunità che vogliono essere coinvolti.

Per iniziare a usare il modello, andate alla Vista Azioni e inserite le vostre attività. È possibile impostare priorità e stato, aggiungere assegnatari, definire date di inizio e di scadenza, specificare i reparti, valutare la complessità delle attività e lasciare commenti. ClickUp ordinerà automaticamente le attività in base alla data di scadenza, offrendo una panoramica chiara di ciò che si deve affrontare per primo.

La Visualizzazione Obiettivi è un'interfaccia che consente di Bacheca Kanban che visualizza le attività sotto forma di schede e le raggruppa in base al reparto responsabile.

La Visualizzazione della Sequenza è una Grafico Gantt che mostra le attività e i compiti programmati in un calendario, consentendo di rivedere e ottimizzare i carichi di lavoro e di garantire che non ci siano sovrapposizioni. Questa visualizzazione è eccellente anche per creare e rivedere le dipendenze delle attività.

Il modello è corredato da un esempio di organizzazione di un programma di regali. Utilizzatelo come illustrazione di come usufruire di tutto il potenziale del modello e creare un piano d'azione perfetto per la raccolta fondi. 🎁

3. Modello di piano per progetti di raccolta fondi ClickUp

Modello di piano per il progetto di raccolta fondi di ClickUp

A prescindere dalle dimensioni, i progetti di raccolta fondi comportano spesso molto stress. Un piano solido può alleviare la tensione e aiutarvi a tenere gli occhi sull'obiettivo, garantendo che la campagna si svolga senza intoppi.

È qui che il Modello di piano per progetti di raccolta fondi ClickUp viene fornito. Vi permette di:

Impostare obiettivi chiari per la raccolta di fondi

Visualizzare il vostrosequenza del progetto Creare attività in dipendenza delle risorse disponibili ecomprendere i vincoli Capire come ogni attività contribuisce al raggiungimento degli obiettivi egestire le fasi del programma Il modello ha multiple visualizzazioni che permettono di guardare il progetto di raccolta fondi da diverse angolazioni. Il punto di partenza è la Visualizzazione del modello del piano del progetto. È qui che aggiungerete la descrizione del progetto di raccolta fondi e creerete le attività e i compiti da completare per arrivare al traguardo. 🏁

Oltre a inserire i nomi delle attività, si possono (e si devono) fornire dettagli su di esse, tra cui la data di scadenza, lo stato, la sezione, il dipartimento, il livello di impatto e l'appendice. Se lavorate a un progetto con un team, potete assegnare loro attività specifiche, che ClickUp raggrupperà in dipendenza della loro sezione designata (se l'avete fornita).

Queste sezioni identificano le attività che voi e il vostro team dovete completare per ogni parte del progetto.

La Visualizzazione dello stato di avanzamento della pianificazione è una Bacheca Kanban dove tutte le attività della visualizzazione precedente sono raggruppate in base al loro stato. È possibile fare clic su una scheda per ottenere maggiori informazioni su un particolare incarico e spostare le schede utilizzando l'intuitivo editor drag-and-drop.

4. Modello di piano per progetti di beneficenza ClickUp

Modello di piano per progetti di beneficenza di ClickUp

Aspettate, è un errore? Questo modello è uguale al precedente! È vero, ma un modello può avere più di uno scopo. In questo caso, si può usare per pianificare, organizzare ed eseguire un progetto di beneficenza.

Il Modello di piano per progetti di beneficenza di ClickUp può semplificare il processo suddividendo il progetto in parti più piccole e facili da gestire. Consente di definire gli obiettivi del progetto di beneficenza e di far sì che i membri del team guardino nella stessa direzione.

Le due visualizzazioni accuratamente studiate del modello forniscono tutto il necessario per gestire progetti di beneficenza di ogni tipo e dimensione.

Il primo passaggio consiste nel suddividere il progetto in attività e nell'aggiungerle alla visualizzazione Modello di piano di progetto. Questa vista Elenco è dotata di numerosi campi predefiniti, come lo stato, la data di scadenza e l'assegnatario, che non lasciano spazio a incertezze o a ipotesi.

La Vista Avanzamento progetto trasforma le attività della vista Modello di piano in schede e le ordina in base al loro stato. Per impostazione predefinita, sono disponibili tre stati: Da fare, In corso e Completato. Tuttavia, è possibile personalizzarli per adattarli alle specifiche del progetto personalizzato.

5. Modello di marketing per eventi ClickUp

Modello di marketing per eventi ClickUp

Quando si organizza un evento di raccolta fondi, ci sono innumerevoli dettagli su cui concentrarsi, dalla ricerca del luogo perfetto all'invito degli ospiti e all'organizzazione del servizio di catering. La situazione si complica se ci si deve destreggiare tra più eventi e può peggiorare se si svolgono tutti contemporaneamente.

Per fortuna, avete un'arma segreta: la Modello di marketing per eventi ClickUp . Con esso è possibile:

Monitorare tutte le attività e i compiti legati agli eventi Unificare il vostro team e lavorare come un'unica entità Risparmiare tempo Controllo dei carichi di lavoro

Il modello ha due sezioni: Marketing degli eventi e Monitoraggio degli eventi. Iniziate a fornire informazioni sugli eventi nella visualizzazione Eventi della sezione Marketing eventi. Qui si delineano i nomi degli eventi, le date importanti, gli assegnatari, i tipi, le fasi e le posizioni. La Vista Calendario aiuta a pianificare il tempo e a evitare sovrapposizioni, mentre la Vista Bacheca visualizza gli eventi come schede raggruppate in base al loro stato (Aperto, In corso e Chiuso).

La parte Monitoraggio eventi di questo modello consente di entrare nel dettaglio di ogni evento. Utilizzatela per tenere traccia dello stato dell'evento, per impostare e monitorare gli obiettivi dei partecipanti e per pianificare il budget. Potete anche allegare fatture e ricevute e creare un hub centralizzato dove voi e i membri del vostro team potrete trovare ogni informazione relativa a un evento.

6. Modello di piano per eventi ClickUp

Modello di pianificazione degli eventi ClickUp

Che si tratti di una piccola cena con pochi ospiti o di una festa esclusiva su larga scala, per pianificare un evento ci vuole un villaggio. 🏘️

Il Modello di pianificazione degli eventi ClickUp è proprio quello che vi serve per far sì che la vostra nave navighi senza intoppi verso la vostra destinazione, assicurandovi che gli ospiti siano felici e che l'evento sia un esito positivo. 🚢

Il modello è diviso in quattro sezioni:

Informazioni generali Dettagli sulla configurazione Elenco degli inviti Elenco dei fornitori La parte Informazioni generali si concentra sulla data, l'ora e la posizione dell'evento. Se si desidera, è possibile includere anche le indicazioni su come raggiungere il luogo dell'evento.

La sezione Dettagli dell'allestimento contiene tre sottosezioni: allestimento per la registrazione, allestimento per l'ora del cocktail e allestimento per il ricevimento, ognuna delle quali contiene un elenco di ciò di cui dovete occuparvi. Naturalmente è possibile personalizzare le sottosezioni e gli elenchi in base alle proprie esigenze.

Ad esempio, se si organizza un'asta per la raccolta di fondi, è necessario decidere quante persone parteciperanno, quanti elementi saranno messi all'asta, assumere un banditore e preparare il materiale scritto. È possibile dividere queste attività in attività secondarie per renderle più facili da monitorare e gestire.

La sezione Elenco degli invitati presenta una tabella con tutti gli ospiti e gli indirizzi di posta elettronica. Nella sezione RSVP, potete mettere un segno di spunta accanto a coloro che hanno confermato la loro partecipazione.

La sezione Elenco fornitori contiene l'elenco delle aziende ingaggiate per il catering, le decorazioni e l'intrattenimento.

7. Modello per la pianificazione di eventi senza scopo di lucro ClickUp

Modello per la pianificazione di eventi non profit di ClickUp

Un'attività senza scopo di lucro non può avere esito positivo se non si pianifica ogni aspetto nei minimi dettagli. Una sola svista e l'evento potrebbe rapidamente trasformarsi in un epico fallimento. ❌

Il Modello di piano per eventi non profit di ClickUp vi aiuta a suddividere le attività legate all'evento, a monitorare le date di scadenza e ad assicurarvi che tutto proceda secondo il piano.

Il vantaggio principale di questo modello è la sua semplicità. A prima vista, non è altro che una breve descrizione dell'evento e un elenco di cose da fare. Tuttavia, se si scava più a fondo, si scopre il vero fascino del modello.

Permette di aggiungere assegnatari e date di scadenza a ogni attività del vostro elenco di cose da fare, facilitando la collaborazione e il lavoro di squadra. È possibile privilegiare le attività urgenti o importanti e tenere traccia del loro stato per ridurre al minimo i problemi e gli intoppi lungo il percorso.

Un'altra funzionalità/funzione notevole offerta da questo modello è la creazione di relazioni tra attività. È possibile collegare due o più attività e creare una sequenza temporale che rende l'esecuzione delle attività più snella e mantiene il team sulla strada giusta.

Il modello consente di aggiungere allegati, il che significa che è possibile conservare tutta la documentazione relativa all'evento, come fatture, ricevute e documenti contratti con i fornitori in un unico luogo.

8. Documento Google Fest per la raccolta fondi da Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Google-Docs-Fundraising-Fest-Template-by-Template.net\_.png Documenti Google per la raccolta fondi: modello di Template.net /$$$img/

Utilizzate il documento Google Documenti Fundraising Fest di Template.net per creare inviti sorprendenti per il vostro evento

Non c'è bisogno di essere un designer per creare inviti coinvolgenti per il vostro evento di raccolta fondi! Il modello Google Documenti Fundraising Fest di Template.net è tutto ciò di cui avete bisogno per presentare il vostro evento nella luce migliore, impressionare gli ospiti fin dall'inizio e incoraggiarli a partecipare.

Chiariamo subito una cosa: sebbene il modello abbia il nome Google Documenti, è possibile salvarlo in altri formati, tra cui Word, Illustrator e PSD. È anche possibile modificare il modello online nell'editor di Template.net.

Non lasciatevi confondere dalla parte "Fundraising Fest" del nome. Sì, l'esempio è un invito a una festa di raccolta fondi. Tuttavia, è possibile modificarlo per riflettere la propria occasione, che sia un'asta silenziosa, una cena o un carnevale. 🎎

La cosa migliore di questo modello è la sua personalizzabilità. Ogni elemento che vedete può essere ridimensionato, cancellato o modificato. È possibile cambiare i colori, aggiungere sfondi, inserire tabelle, caricare video e file e creare animazioni (se si tratta di un invito digitale). L'esempio serve solo a mostrarvi cosa è in grado di fare il modello: non esitate a sfruttare il vostro lato creativo e a dipingere un capolavoro di invito.

9. Modello di manifesto per la raccolta fondi di Adobe

Create fantastici manifesti per eventi di raccolta fondi con il modello di manifesto per la raccolta fondi di Adobe

Creare manifesti per la raccolta fondi non è esattamente una scienza missilistica. 🔬

Da fare però con attenzione ai dettagli e al lavoro richiesto. Bisogna fare attenzione a non sommergere le persone con un mucchio di informazioni. Da fare il contrario e trascurare un dettaglio cruciale (come l'ora e il luogo). Il modello di poster per raccolta fondi di Adobe può aiutare in entrambi i casi.

Questo modello facile da usare è in realtà un esempio di manifesto per un concerto di beneficenza. Mostra come bilanciare testo e illustrazioni e fornisce indicazioni su quali informazioni includere nel manifesto. Tuttavia, nessun elemento è fisso: considerate il modello come una tela dove potete incanalare l'artista che è in voi e creare manifesti unici.

Quando si apre il modello, si entra automaticamente nell'editor online di Adobe, che offre centinaia di opzioni per personalizzare il poster. È possibile aggiungere testi e foto, inserire forme, cambiare sfondi, scegliere colori, creare animazioni e personalizzare l'ordine dei livelli.

Una volta terminato, è possibile condividere il poster direttamente dall'editor o salvarlo come PNG, PNG con sfondo trasparente, JPG o PDF.

10. Modello di presentazione per la raccolta fondi sui social media di Slidesgo

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/upYeHTB-Z8\\YA3cYP7x0\KJ-67YzbV9KxmWWj\_gBw4Rb8HGzBlCH1FKQyS3JCotnCvmUGZpTCnUm\_v9YD6Rt55C2yaOuy\1Dx3bzz641Mqcr9jlEsrFlOA3YJAboX7UqrmA0LaQRMgC6k9ZHbSt7U Modello di presentazione per la raccolta fondi sui social media di Slidesgo /$$$img/

Utilizzate il modello di presentazione per la raccolta fondi sui social media di Slidesgo per delineare ogni dettaglio della vostra campagna di raccolta fondi

Raccolta fondi via internet ( media sociali ) sta diventando ogni giorno più popolare. Ma Da fare per convincere le persone a donare denaro alla vostra causa in mezzo a tante campagne di donazione online? Dovete trovare un modo avvincente e coinvolgente per presentare le vostre intenzioni.

Invece di costruire una presentazione da zero, provate il modello di presentazione per la raccolta fondi sui social media di Slidesgo.

Questo modello gratuito per la raccolta fondi contiene 56 diapositive che potete salvare e modificare nei formati Google Slides o PowerPoint. Ogni diapositiva contiene istruzioni dettagliate sulle informazioni da includere. Ad esempio, la terza diapositiva si concentra sulla tabella dei contenuti e suggerisce potenziali sezioni come Chi siamo, Obiettivi e strategia e Bilancio.

A seconda dell'obiettivo, è possibile aggiornare le sezioni, eliminare le diapositive, aggiungerne di nuove e inserire elementi visivi come foto, grafici e diagrammi.

Supponiamo che stiate raccogliendo fondi per un rifugio per animali locale. Potete inserire le immagini degli abitanti del rifugio e descrivere i loro comportamenti e le loro stranezze, in modo da attirare l'attenzione dei lettori. Potete anche delineare il modo in cui destinerete il denaro raccolto e mostrare alle persone che donare alla vostra causa è una buona decisione.

Modelli per la raccolta fondi: Raggiungere gli obiettivi con facilità

Che si tratti di creare inviti per un evento, di presentare una campagna di raccolta fondi o di pianificare e coordinare l'intero progetto, i modelli per la raccolta fondi possono dare una mano. 🤝

Offrono il supporto necessario per trasformare i vostri sogni di raccolta fondi in realtà, un passaggio alla volta!