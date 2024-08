Nozione vs. Movimento: Risolvere la battaglia degli strumenti di gestione delle attività!

La vita moderna può essere un po' un tornado, ed è qui che nasce la necessità di strumenti di gestione delle attività di alto livello. Questi strumenti sono diventati indispensabili sia in ambito personale che professionale, grazie alla loro capacità di supportare il multitasking e la produttività.

Motion e Notion non erano esattamente concorrenti diretti nello spazio software quando sono stati lanciati. Motion era inizialmente orientato a fornire funzionalità/funzione di pianificazione, mentre Notion era più un software di strumento di gestione della conoscenza . Con il tempo, però, entrambe le produttività hanno ampliato le loro funzioni per soddisfare le esigenze di gestione delle attività e dei progetti.

Quindi, cosa differenzia questi strumenti (oltre alle prime lettere dei loro nomi)? 😜

Se siete bloccati nel dilemma Notion vs Motion, vi aiuteremo a districarvi! Entrambe le piattaforme offrono funzionalità/funzione uniche che migliorano i flussi di lavoro in modi diversi. Da fare un'analisi in passaggi per vedere quale strumento ha più senso per voi.

Che cos'è Motion?

Via: Movimento Motion è un rivoluzionario gestore di attività, e non stiamo esagerando! È più che altro un assistente super intelligente sul vostro telefono o computer, che combina il calendario, elenco delle cose da fare e funzioni di project management, il tutto con un tocco di IA . 🧙

Le funzionalità /IA e di automazione di Motion sono finalizzate a farvi risparmiare tempo e fatica. Non solo vi aiuta a organizzare le attività e i flussi di lavoro, ma si occupa anche di riorganizzare gli orari del team in base a ciò che è più importante e a quando qualcuno è disponibile a farlo. Dimenticate lo stress di riprogrammare le attività perse o aggiornate, perché Motion le reinserisce automaticamente nelle fasce orarie successive.

Motion può essere una benedizione in termini di risoluzione dei problemi di programmazione e di allocazione delle risorse conflitti, in modo da fare di più e gestire di meno!

Funzionalità/funzione di movimento

Scopriamo le funzionalità/funzione che rendono questo programma di gestione delle attività ancora più sorprendente! 🪄

1. Gestione automatica delle attività

Il sistema di gestione delle attività di Motion è all'insegna dell'efficienza: è possibile creare attività e sottoattività in un attimo, impostare date di scadenza e persino inserire delle pratiche promemoria. Avete bisogno di annotare informazioni importanti sulle attività? Basta aggiungere note e allegare file, se necessario, per mantenere i dati contestuali in un unico posto. 📑

In qualità di gestore del team, sarete in grado di coinvolgere i vostri compagni senza sforzo e di evitare blocchi di informazioni dovuti a team isolati. Fate in modo che siano osservatori o assegnatari di attività specifiche per stabilire la responsabilità. Organizzare meglio il team taggando le attività come:

Attività Free: Da fare in qualsiasi momento all'interno di una scadenza generale Attività impegnativa: Da fare in una fascia oraria specifica Attività fissa: Non può essere spostata senza spostare la scadenza

È possibile utilizzare l'automazione per snellire le attività ripetitive . E se si presenta una riunione a sorpresa o un'emergenza di lavoro, è possibile utilizzare la riprogrammazione con un solo clic per riorganizzarsi. Motion vi aiuta a visualizzare le attività in un elenco o in una lista Bacheca Kanban layout, fornendo informazioni sulle varie fasi del flusso di lavoro.

2. Calendario intelligente

Una volta che le attività sono allineate e ben dettagliate, l'IA di Motion passa all'azione con il suo calendario intelligente. Determina automaticamente l'ora e il giorno migliore per affrontare ogni attività, assicurando a voi e al vostro team di rispettare le fastidiose scadenze!

Via: Movimento

Basta impostare l'orario di lavoro e Motion calcola l'organizzazione delle attività e delle riunioni settimanali. Il programma generato garantisce da fare senza fare le ore piccole. Inoltre, se state iniziando a impegnarvi troppo, Motion vi copre le spalle con pratici avvisi.

Inoltre, Motion è compatibile con i vostri calendari preferiti, come Google Calendar e Microsoft Outlook. È possibile sincronizzare e importare facilmente i dati. E la parte migliore? Questo software ha un codice a colori per le attività, in modo da poter individuare immediatamente quelle native (in grigio) e quelle importate da un'altra fonte calendari esterni (altri colori). 🗓️

3. Assistente di riunione

Grazie a Motion Riunione IA Assistente, avete il vostro scheduler personale per avere sempre sotto controllo la vostra giornata. Con pochi clic, è possibile invitare i partecipanti, scegliere la data e l'ora perfette e persino specificare la posizione. Altre personalizzazioni includono:

Impostazione di preferenze per riunioni consecutive, mattine o giorni liberi da riunioni

Limitare i limiti giornalieri delle riunioni per evitare il sovraffollamento

Avvio di una pagina di prenotazione personalizzata per condividere la propria disponibilità con gli altri

La piattaforma consente di creare modelli con lunghezze e orari unici per diversi tipi di riunione. Avete domande per il vostro team? È possibile utilizzare impostazioni personalizzate per aggiungere domande di sondaggio o domande prima della riunione Alternative di movimento non hanno questa funzionalità/funzione!

Prezzi di Motion

Versione di prova gratuita

Individuale : $19/mese

: $19/mese Team: $12/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Che cos'è Notion?

Via: Notion Sebbene Notion sia nato come strumento per la presa di note e la base di conoscenza del team, ora è una scheda un po' particolare. Grazie ai suoi database non strutturati, gli utenti possono sfruttare la piattaforma per tutti gli obiettivi di gestione del flusso di lavoro. 🌈

Ad esempio, avete note da prendere, progetti da gestire e informazioni da organizzare. Notion vi copre con una serie di trucchi, tra cui wiki, documenti, fogli di calcolo e strumenti per il project management tutti riuniti in un unico Area di lavoro abilitata per l'IA .

La vera magia di Notion sta nei suoi blocchi personalizzabili. Sono come dei Lego digitali che si possono impilare e incastrare per creare qualsiasi pagina o documento di cui si ha bisogno. È possibile aggiungere elementi come testi, immagini, elenchi Da fare, tabelle, attivare/disattivare ed elementi incorporati per migliorare il flusso di lavoro.

Funzionalità/funzione di Notion

Notion è un vasto parco giochi di strumenti e funzionalità, quindi passiamo alle tre attrazioni principali che lo rendono davvero un parco a tema per la gestione delle attività! 🎢

1. Database Bacheca

Il database Bacheca di Notion è un paese delle meraviglie visivo che offre un approccio più intuitivo e pratico al project management. È per coloro che amano la tecnica di gestione delle attività con il drag-and-drop, tipicamente utilizzata nei progetti digitali Bacheche Kanban . Tutto quello che si deve fare è muovere il mouse per aggiornare le attività come Da fare, Doing e Done.

La genialità del database di Notion si estende a un intervallo di modelli gratuiti e a pagamento. Le aziende e i gestori di attività possono trovare centinaia di modelli utili per il piano di progetto e modelli di wiki per mappare e documentare i flussi di lavoro quotidiani.

Se volete mantenere le cose semplici ed evitare il mal di testa di mantenere database complessi, Notion vi copre le spalle con semplici liste di controllo delle attività. ✅

2. Sequenze

Quando si vuole comprendere l'intero panorama delle attività e dei progetti, la Sequenza di Notion serve come vista panoramica di tutto. Essa presenta le attività in un grafico di Gantt dando a voi e al vostro team la libertà di modificare i programmi, adattare le date di scadenza e decidere quali informazioni evidenziare o tenere nascoste.

Via: Notion

All'interno della visualizzazione, i progetti e le scadenze si presentano in un formato visivamente intuitivo, segmentati per unità di tempo. Ogni progetto è ordinatamente presentato come una scheda. Ed ecco il bello: con un semplice clic sulla scheda si accede alla pagina del progetto per conoscere tutti i dettagli.

È possibile allungare o comprimere ulteriormente le schede sulla Sequenza per bloccare le date per particolari attività o processi. 🔲

3. IA e automazione

Una funzionalità/funzione dedicata che rende Notion superiore a molti altri prodotti suoi concorrenti è il supporto alla scrittura generativa dell'IA. Con Notion IA è possibile generare contenuti per progetti, fare brainstorming di idee e riepilogare elementi come reportistica commerciale, note di riunioni e piani d'azione.

Dite addio alle attività noiose e dispendiose in termini di tempo grazie all'IA Autofill personalizzabile che popola senza sforzo i contenuti estratti dal vostro database (storie utente, risultati chiave, aggiornamenti, ecc.) per ogni deliverable del progetto. È come avere un genio della produttività che sa di cosa avete bisogno prima che lo facciate voi. 🧞

Per i team di progettazione e di prodotto, gli sprint automatizzati di Notion offrono flussi di lavoro pronti per l'uso per preparare il progetto reportistica sui bug , monitoraggio dei problemi e dare priorità agli arretrati . La piattaforma è ideale anche per costruire Documenti sui requisiti di produttività (PRD) dopo l'ideazione.

Prezzi di Notion

**Free Forever

Plus : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Azienda: Contattare l'azienda

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Motion vs. Notion: Funzionalità/funzione a confronto

Iniziate a capire come si confrontano questi due strumenti di project management? Approfondiamo i loro punti di forza e di debolezza. 💪

Per una panoramica equilibrata, confronteremo Notion e Motion in tre categorie specifiche: gestione dei compiti, gestione delle conoscenze del team e integrazioni.

1. Gestione delle attività

Motion e Notion hanno approcci diversi alla gestione delle attività. Motion è un gestore di attività semplice e automatizzato, in grado di programmare in modo efficiente le attività sul calendario di ciascuno per massimizzare il tempo e il lavoro richiesto. È ideale per elenchi da fare da semplici a complessi, ma non offre funzionalità avanzate capacità avanzate di project management .

D'altra parte, Notion offre un'area di lavoro estesa per la creazione di elenchi di attività sia personali che condivisi, con funzionalità/funzioni quali monitoraggio delle date di scadenza e pratiche visualizzazioni delle attività in formato calendario e Bacheca. La piattaforma può offrire una maggiore flessibilità quando si tratta di adattare i flussi di lavoro a diversi utilizzi finali, ma alcuni utenti ritengono che la sua mancanza di intuitività e di tutorial ne ostacolano in parte l'usabilità.

La selezione dipende dalla dipendenza da un sistema semplificato di gestione delle attività o una più versatile. Tuttavia, si potrebbe propendere per Motion, poiché la sua interfaccia facile da usare consente di gestire senza problemi i conflitti di attività e le risorse limitate. ⌛

2. Base di conoscenza del team

Motion, con il suo focus principale sulla gestione delle attività e sull'automazione, eccelle principalmente nel project management. Sebbene offra funzionalità di base per la presa di note e la documentazione all'interno di progetti e attività, non si sforza di essere una base di conoscenza del team come fa Notion.

La forza di Notion risiede nella sua versatilità in quanto software di base di conoscenza che fornisce una piattaforma completa per la creazione di note e manuali per il team, oltre a funzionalità di project management. Questo fa di Notion una scelta di prim'ordine per coloro che danno priorità a una solida gestione della conoscenza. 🌐

3. Integrazioni

Nel mondo delle app per la produttività, le integrazioni sono i connettori vitali che uniscono vari strumenti e funzioni. Motion adotta un approccio selettivo, concentrandosi sulla connessione nativa con una manciata di strumenti popolari, come Gmail, Zapier e Zoom, ma è possibile aggiungerne altri con l'integrazione API.

Notion vanta un'impressionante libreria di oltre 2.000 integrazioni API e il suo approccio è meticolosamente curato, con funzionalità/funzione di tutorial per accelerare il processo. Ma si spinge oltre, offrendo ai titolari dell'area di lavoro un dashboard di integrazione che consente loro di creare integrazioni private o pubbliche (disponibili per tutti gli utenti dell'area di lavoro). Quindi, possiamo dire che Notion prende la torta in questo caso! 🍰

Motion vs. Notion su Reddit

Le intuizioni degli utenti di Reddit sono preziose quando si parla di strumenti di project management e attività come Motion e Notion, perché aggiungono un ulteriore livello di profondità e relazionalità alle conversazioni.

In generale, gli utenti amano Movimento, ma lo trovo costoso :

sebbene Motion sia più costoso di altri software simili, ne vale la pena perché fa praticamente tutto. Ho più aziende, quindi è ottimo per sincronizzare tutti i miei calendari e creare aree di lavoro multiple per ogni azienda.{\i}

Ecco cosa un altro utente menzioni:

Voglio provare Motion, ma sì, sono scoraggiato dal costo e dalla necessità di inserire i dati della carta di credito prima ancora di fare la versione di prova. Inoltre, non riesco a trovare alcuna FAQ/materiale di supporto. Supporti di Notion non mancavano di un punto di vista empatico:

_Amo Notion. È possibile organizzare tutto ciò che riguarda le note, gli elenchi di cose da fare, i tracker delle abitudini, i database con diverse visualizzazioni, ecc. Raccomando di prendere un modello gratis online e di giocarci invece di cercare di costruirlo da zero"

Ma nel dibattito tra Motion e Notion, gli utenti non tardano a sottolineare le differenze tra Motion e Notion gli svantaggi di quest'ultima :

ho trascorso alcuni anni lavorando e personalizzando Notion. Non lo raccomando per due ragioni:_

una soluzione completamente personalizzata richiede molto tempo e lavoro richiesto per essere costruita e messa a punto_ a causa della natura unica delle strutture dati e delle loro relazioni, sarà molto difficile esportare e migrare i sistemi su una nuova piattaforma

Riunione di ClickUp: La migliore alternativa a Motion vs. Notion

Gestite attività e progetti, definite programmi dettagliati e collaborate in modo efficiente con il vostro team utilizzando ClickUp

La scelta tra Motion e Notion richiederà al project manager di scendere a compromessi su alcuni aspetti. Ad esempio, in nessuno dei due strumenti si trovano CRM dedicati o funzionalità/funzione avanzate di collaborazione. Ecco perché molti utenti di Motion e Notion sono passati a ClickUp , una soluzione di gestione delle attività e dei progetti più completa e facile da usare.

Con ClickUp è possibile gestire senza problemi tutte le attività, dalla creazione di elenchi personali di cose da fare all'orchestrazione di progetti complessi. Questa piattaforma è il re della giungla della gestione delle attività ed è addirittura approvata dalla comunità di Reddit :

sono passato a ClickUp e mi sono ritrovato con una produttività maggiore. Volete gestire progetti e avere molte attività? ClickUp potrebbe essere più adatto"

Con oltre 15 visualizzazioni per visualizzare e interagire con il lavoro, ClickUp è perfetto per solisti, startup e aziende. Il suo programma dedicato suite dedicate ai progetti e gestione delle attività vi permettono di adattare qualsiasi area di lavoro alle vostre esigenze.

Approfondiamo tre delle notevoli funzioni di ClickUp che gli conferiscono un vantaggio rispetto a Notion e Motion.

1. Diventa un maestro della pianificazione con ClickUp Calendario

Trascinate le attività di ClickUp nella visualizzazione Calendario e rendete la pianificazione un gioco da ragazzi

Passate al mondo di Calendario di ClickUp il vostro affidabile alleato per il piano di Sequenza che conferisce dinamismo all'organizzazione dell'area di lavoro e alla collaborazione.

Grazie alla semplice programmazione drag-and-drop, le attività vengono inserite senza sforzo in un calendario progettato per offrire visibilità sia agli assegnatari che ai manager. I suoi ricchi filtri consentono di ordinare le attività in base allo stato, alla priorità e all'assegnatario. Con la possibilità di analizzare le pianificazioni e di esplorare le dipendenze dei progetti è possibile concentrarsi su ciò che conta di più. 🌻

Sia che si tratti di navigare in progetti su larga scala o di analizzare le attività specifiche, le visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili del Calendario offrono sia una prospettiva panoramica che una messa a fuoco dettagliata. Sfruttare Grafico di Gantt e Carico di lavoro Viste Carico di lavoro in ClickUp 3.0 per consentire rapidi aggiustamenti del programma e del carico di lavoro.

È possibile impostare attività ricorrenti con precisione e utilizzare automazione istantanea o manuale per ridurre il lavoro di routine per attività insignificanti come la modifica degli assegnatari o delle date di scadenza. Integrazioni con oltre 1.000 strumenti, tra cui Google Calendar , Zoom e Trello per riunire riunioni e attività esterne in un'unica visualizzazione olistica.

Inoltre, il codice colore integrato di ClickUp, monitoraggio del tempo e le funzionalità di definizione delle priorità aiutano il team a rispettare i commit in modo gratuito!

2. Creare una base di conoscenze interconnessa con ClickUp Docs

Collabora in tempo reale e conserva i tuoi dati in modo sicuro in un'unica posizione con ClickUp Docs, e collega i documenti al tuo flusso di lavoro collegando le attività tra loro

Se siete fan delle funzionalità/funzione di Notion per la documentazione, vi piacerà quello che potrete fare con Documenti di ClickUp . È una piattaforma completa per creare, organizzare e collaborare a documenti e wiki. Il suo editor intuitivo consente di annidare le pagine, di creare uno stile ricco e di aggiungere elementi come segnalibri e tabelle, soddisfacendo le diverse esigenze, da quelle più disparate a quelle più diverse roadmap dei progetti alle basi di conoscenza del team. 📄

Questa funzionalità/funzione consente di collaborare in tempo reale, di assegnare attività e di collegare i documenti alle basi di conoscenza del team flussi di lavoro per un'esperienza semplificata . È possibile classificare e organizzare i documenti per facilitarne l'accesso, mantenendo i controlli sulla privacy e la gestione delle autorizzazioni in base alla gerarchia .

ClickUp offre oltre 1.000 modelli per creare documenti per vari casi d'uso, tra cui gestione dei client , pianificazione dello sprint e lancio di prodotti .

3. ClickUp AI: l'assistente per la produttività per eccellenza

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Release-2.196\\_Task-Summary\_V2.gif ClickUo IA /$$$img/

Utilizzate ClickUp AI per generare automaticamente aggiornamenti sulle attività, riepiloghi e altro ancora con la semplice pressione di un pulsante

Immaginate questo: Il vostro assistente virtuale personale dedicato a gestire le attività di routine e che richiedono tempo del project management. Questo è ClickUp AI per voi!

ClickUp AI si distingue sia da Motion che da Notion per l'offerta di un sistema di livello avanzato di Automazioni e intelligenza. È in grado di riepilogare/riassumere gli aggiornamenti delle attività, di generare elementi di azione creare e rivedere contenuti con tono e grammatica accurati e formattare email e documenti.

Ecco solo alcuni esempi di come i team possono sfruttare ClickUp AI in vari casi d'uso:

Project Management: Produrre una dichiarazione di lavoro, impostare le sequenze temporali del progetto e riepilogare/riassumere lunghi documenti Marketing: Comporre studi di casi, generare brief sui contenuti o fare brainstorming di soluzioni innovative Commerciale: Sviluppare un piano territoriale, creare email di prospezione e costruire soluzioni convincentidi presentazione o script dimostrativi Produttività: Semplificare il processo di scrittura della documentazione del prodotto, la progettazione di studi di test sugli utenti e l'identificazione di metriche di esito positivo Ingegneria: Semplificare attività quali la creazione diretrospettiva dello sprint reportistica, la generazione di schemi di modelli e l'estrazione di elementi d'azione dalle note delle riunioni

Lavorare in modo più intelligente e veloce con ClickUp!

Oggigiorno organizzarsi non è solo una questione di comodità: è un'abilità di sopravvivenza.

Le distrazioni e le interruzioni non mancheranno, ma con ClickUp non vi impediranno di terminare il vostro lavoro. Che si tratti di project management, collaborazione, creazione e organizzazione di documenti, questa soluzione all-in-one vi aiuta a raggiungere le vette della produttività più di qualsiasi altro software. Iscrivetevi per provare questo strumento gratuito ! 🌞