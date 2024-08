10 Migliori alternative alle app di movimento con calendari AI nel 2024

Immaginate un mondo in cui il vostro calendario si evolve insieme a voi, adattandosi senza sforzo agli imprevisti e mantenendo intatte le vostre priorità 😊

Fortunatamente, i tempi in cui ci si destreggiava tra le attività e si riorganizzava manualmente un'agenda fitta di impegni sono ormai lontani. Abbiamo abbracciato il futuro con strumenti alimentati dall'AI come Motion che anticipano e si adattano ai cambiamenti e agli eventi imprevisti, soprattutto quando si programmano riunioni o si devono aggiungere attività in movimento.

Sebbene Motion offra opzioni di pianificazione straordinarie, potrebbe non essere adatto a tutti. È sempre consigliabile testare altri gestori di riunioni e applicazioni per il calendario dell'IA abbiamo quindi compilato un elenco di 10 alternative di Motion che potrebbero interessarvi.

Cos'è Motion AI? App di movimento è principalmente un'applicazione versatile per la pianificazione che fonde le attività lavorative e personali e tutti i calendari. È arricchita da funzioni per i progetti e le attività di pianificazione

gestione delle attività e la pianificazione delle riunioni. Adottando un approccio creativo al noto concetto di "calendario tutto in uno", Motion utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per automatizzare i processi di pianificazione. 🗓️

via Movimento La tecnologia AI all'avanguardia di Motion consente agli utenti di usufruire dei seguenti vantaggi:

Seamless prioritization and automated scheduling: L'intelligenza artificiale di Motion stabilisce le priorità delle attività e degli eventi più importanti, integrandoli successivamente nella vostra agendaCalendario di Motion senza bisogno di inserimento manuale Adattamento dinamico del calendario: In risposta a compiti o eventi imprevisti, Motion riorganizza in modo intelligente il calendario, eliminando la necessità di un intervento manuale. In questo modo si evita di spostare manualmente le attività emodifiche del calendario ### Cosa cercare in un'alternativa di movimento?

Quando si esamina un'alternativa al movimento, è necessario considerare i seguenti aspetti cruciali:

Automazione basata sull'IA : Cercate alternative con funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per la pianificazione delle attività e per la gestione del lavorogestire le tempistiche di progetti complessi su tutti i calendari

Strumenti di gestione delle attività e dei progetti : Assicurarsi che l'alternativa offra strumenti solidi per il monitoraggio delle attività ,gestione di campagne di marketingstrumenti di produttività e monitoraggio dei progetti

Interfaccia di facile utilizzo : Optate per alternative con un'interfaccia utente intuitiva e facile da navigare

Integrazione e mobilità : Cercate opzioni che si integrino con i vostri strumenti preferiti e che offrano l'accessibilità mobile per la pianificazione in movimento

Sicurezza e privacy: Privilegiate le app con solide misure di sicurezza dei dati e politiche sulla privacy trasparenti

10 Migliori alternative e concorrenti di Motion

Dite addio alle seccature della programmazione manuale e date il benvenuto all'automazione senza soluzione di continuità , alle interfacce facili da usare e all'efficienza senza limiti.

Queste 10 alternative a Motion non sono solo strumenti: sono il biglietto per un domani più organizzato e produttivo. ✌️

1. ClickUp AI - Ottimo per la gestione dei progetti con l'intelligenza artificiale

Gestisce e organizza i progetti e pianifica le attività attraverso la visualizzazione flessibile del Calendario per mantenere i team sincronizzati

Introduzione ClickUp la piattaforma di gestione delle attività di ultima generazione che combina automazione, intelligenza artificiale (AI) e una dashboard centralizzata per aumentare la produttività e favorire una collaborazione senza soluzione di continuità . L'assistente AI nativo della piattaforma, ClickUp AI è diventata la soluzione ideale per i professionisti alla ricerca di efficienza sul lavoro.

Tenete sotto controllo i vostri impegni con il Vista calendario . Utilizzate il pianificatore drag-and-drop per creare agende giornaliere, settimanali e mensili complete. Visualizzate gli assegnatari dei compiti in tempo reale e utilizzate i tag di priorità e la codifica a colori per tenere sotto controllo i vostri impegni.

Per concentrarsi su impegni specifici, è possibile utilizzare i pratici filtri del calendario. ClickUp offre diversi modelli di agenda già pronti per aiutarvi a iniziare, come ad esempio:

Esplorate nuove prospettive per la vostra agenda con 15+ viste ClickUp per la visualizzazione e il monitoraggio dei progetti. Potete dare un'occhiata alle viste Elenco, Scheda, Timeline, Carico di lavoro e Gantt Chart per lavorare con scadenze e risorse limitate.

È possibile identificare le attività di routine o ripetitive (come l'invio di notifiche e l'aggiornamento degli stati) sulla propria agenda e impostare Automazioni ClickUp in modo che vengano eseguite in background e liberino il vostro tempo!

Se parliamo di risparmio di tempo, ClickUp Brain vi copre le spalle! L'affidabile assistente di lavoro ha decine di prompt specifici per ogni ruolo per generare automaticamente elementi come scadenze, brief di progetto e agende di riunioni. È possibile utilizzarlo anche per la pianificazione di eventi, luoghi di brainstorming e note di riepilogo!

Riassumete gli appunti delle riunioni, cercate informazioni specifiche e automatizzate le attività manuali con ClickUp Brain

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Vista Calendario intuitiva per una facile pianificazione delle attività e gestione delle scadenze

15+ visualizzazioni di ClickUp per una visibilità multiangolare delle attività (eVista Chat per la comunicazione di gruppo)

Automazioni personalizzate per eliminare le attività ripetitive e risparmiare tempo

Assistente AI nativo per la produttività del lavoro

Gestione delle attività e collaborazione senza soluzione di continuitÃ

Modelli predefiniti per la pianificazione

Integrazioni con oltre 1.000 strumenti di lavoro (come ad esempioGoogle Drive,Sempre e comunqueecalendari esterni)

Accessibilità dell'app mobile per la produttività in movimento

Limitazioni di ClickUp

L'ampia gamma di funzioni e opzioni di personalizzazione crea una curva di apprendimento

L'app mobile ha funzioni limitate

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Impossibile : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro del Workspace al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Confronta ClickUp vs Movimento !

2. Reclaim AI - Ottimo per bloccare il tempo e programmare le attivitÃ

Via: Recuperare l'IA Reclaim AI è una innovativa strumento di produttività che aiuta voi e il vostro team a ottimizzare i vostri impegni. Integrandosi con il vostro calendario e analizzando le vostre abitudini, Reclaim AI suggerisce e automatizza le modifiche alla programmazione per garantire un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e una maggiore produttività .

Con Reclaim AI, potete impostare le vostre preferenze di disponibilità , definire i tempi di concentrazione e stabilire i buffer delle riunioni. L'algoritmo basato sull'intelligenza artificiale lavora dietro le quinte per regolare automaticamente la vostra agenda, bloccare il tempo per il lavoro profondo e posizionare strategicamente le riunioni per ridurre al minimo i tempi di lavoro il cambio di contesto e massimizzare la produttività . 📈

Una delle caratteristiche principali di Reclaim AI è la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti di disponibilità e priorità . Se si presenta un imprevisto o si ha la necessità di riprogrammare, Reclaim AI regolerà il calendario di conseguenza, tenendo conto delle preferenze e degli impegni predefiniti.

Le migliori caratteristiche di Reclaim AI

Regolazioni intelligenti della programmazione per un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro e una maggiore produttivitÃ

Preferenze di disponibilità e impostazioni di tempo di concentrazione personalizzabili

Riprogrammazione adattiva per adattarsi alle variazioni di disponibilità e impegni

Analisi e reportistica approfondita per il monitoraggio del tempo e l'ottimizzazione dei blocchi di tempo

Limitazioni di Reclaim AI

La dipendenza dall'integrazione del calendario può avere un impatto sull'accuratezza e sull'efficacia

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad alcune opzioni di app di produttività di questo elenco

Prezzi di Reclaim AI

**Gratuito per sempre

Starter : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Impresa: $18/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Reclaim AI valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (40+ recensioni)

Controlla questi_ **Recupera le alternative di AI che aiuta a organizzare riunioni e appuntamenti. Si sincronizza facilmente con il vostro calendario per garantire che solo le fasce orarie aperte vengano mostrate agli invitati. È possibile personalizzare i link di pianificazione su Calendly per consentire agli invitati di prenotare le fasce orarie, oppure scegliere la durata della riunione, la disponibilità preferita e modificare le categorie degli eventi in base alle proprie esigenze. Capacità di Calendly di eliminare l'usuale incontro via e-mail associato alla pianificazione è una delle sue caratteristiche uniche. Gli invitati possono prenotare istantaneamente la riunione senza bisogno di coordinamento manuale, visualizzando la vostra disponibilità e scegliendo una fascia oraria appropriata.

Lo strumento si integra con Google Calendar, Outlook e Microsoft 365, consentendo la sincronizzazione degli eventi in tempo reale e assicurando che la pianificazione sia aggiornata su tutti i dispositivi. 💻

Le migliori caratteristiche di Calendly

Link di pianificazione personalizzati per una facile prenotazione in base alla vostra disponibilitÃ

Integrazione perfetta del calendario per sincronizzare gli orari e prevenire le doppie prenotazioni (anche assicurandovi di mantenere la vostra disponibilità ) sincronizzazione degli orari su più fusi orari )

Promemoria e notifiche automatiche per eliminare le riunioni perse e i conflitti di programmazione

Limitazioni di Calendly

Controllo limitato sui parametri delle riunioni e regole di pianificazione complesse

La prenotazione di più di una chiamata alla volta può risultare difficoltosa

Pur essendo un'ottima app di calendario per bloccare il tempo, programmare riunioni e aggiungere eventi, è uno strumento di produttività e di gestione delle attività molto limitato

Prezzi di Calendly

**Gratuito per sempre

Essenziale : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Professionale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Team: $16/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2 : 4.7/5 (1.000+ recensioni)

: 4.7/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

5. nTask - Ottimo per il monitoraggio del tempo

Via: nTask nTask è un file completo strumento di gestione dei progetti realizzato per assistere voi e il vostro team nello snellimento dei flussi di lavoro e nel completamento dei progetti con successo. Lo strumento di tracciamento del tempo integrato vi aiuta a gestire efficacemente le risorse e a monitorare la produttività . Grazie al design intuitivo e alle ampie funzionalità di nTask, il vostro team può lavorare in modo più produttivo, interagire efficacemente e portare a termine i progetti in tempo. ⏰

nTask offre anche funzioni di gestione delle riunioni per pianificare gli appuntamenti, invitare i membri del team e utilizzare l'agenda integrata. Integratelo con il vostro software per riunioni preferito per organizzare automaticamente la riunione anche lì.

Le migliori caratteristiche di nTask

Gestione efficiente delle attività e definizione delle prioritÃ

Permette di lavorare senza interruzionicomunicazione tra i membri del team e le parti interessate

Aiuta a monitorare la durata delle attività per l'analisi della produttività e per una fatturazione accurata

nLimitazioni dei compiti

L'interfaccia utente può risultare eccessiva

Secondo alcuni utenti, il servizio clienti non è all'altezza

nPrezzi di Task

Basico : Gratuito

: Gratuito Premium : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Business: $8/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

nTask valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (10+ recensioni)

: 4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

6. Sunsama - Ottimo per la gestione consapevole delle attivitÃ

Via: SunsamaSunsama è una piattaforma centralizzata dove è possibile organizzare le attività e ottimizzare i flussi di lavoro. Questo strumento facilita la collaborazione, consentendo ai membri del team di condividere aggiornamenti, commenti e file in tempo reale. L'integrazione con altri strumenti come Google Calendar, Slack e Trello migliora ulteriormente la produttività sincronizzando attività ed eventi tra le varie piattaforme. 🙌

L'enfasi su Gestione del tempo basata sull'intelligenza artificiale in Sunsama è evidente. È possibile assegnare blocchi di tempo specifici per diversi compiti, il che può aiutare a mantenere la concentrazione ed evitare il multitasking. Lo strumento fornisce una visualizzazione della timeline delle attività pianificate, rendendo più facile pianificare e allocare il tempo in modo efficace.

Le migliori caratteristiche di Sunsama

Collaborazione e condivisione di file in tempo reale

Integrazione con i più diffusi strumenti di lavoro

Gestione del tempo con blocchi di attività pianificati e vista visiva della timeline

Funzionalità di analisi e reporting per approfondimenti sulla produttività e processi decisionali basati sui dati

Limitazioni di Sunsama

Nessuna opzione per visualizzare o esportare le attività completate

Prezzo elevato, secondo alcuni utenti

Prezzi di Sunsama

**Prova gratuita

Abbonamento annuale: $16/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Sunsama valutazioni e recensioni

Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

7. Notion - Un buon strumento di lavoro all-in-one

Tramite: Nozione Notion è uno strumento flessibile all-in-one workspace che consente di produrre, organizzare e collaborare su vari tipi di contenuti. Combina le funzioni di un database, di uno strumento di gestione dei progetti e di un applicazione per prendere appunti in un'unica piattaforma.

Una delle caratteristiche di Notion è la sua interfaccia flessibile e personalizzabile. È possibile creare pagine, sottopagine e database per strutturare le informazioni nel modo ritenuto più pratico. La funzionalità drag-and-drop facilita la riorganizzazione e l'inserimento delle informazioni organizzare i contenuti senza sforzo .

Notion offre numerosi blocchi di contenuto, tra cui testo, immagini e tabelle, elenchi di cose da fare e altro ancora. Questa versatilità consente di creare documenti ricchi e interattivi, note di riunione, wiki e voci di knowledge-base. 📑

Le migliori caratteristiche di Notion

Interfaccia flessibile e personalizzabile per organizzare le informazioni

Collaborazione in tempo reale con opzioni di modifica e commento

Integrazione con strumenti popolari come Google Drive, Slack e Trello

Limitazioni di Notion

Può richiedere una maggiore formazione rispetto alle app per prendere appunti più semplici

La versione gratuita è particolarmente limitata

Prezzi di Notion

**Gratuito per sempre

Plus : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business: $15/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4.7/5 (4.000+ recensioni)

: 4.7/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

8. Todoist - Ottimo per i minimalisti

Via: Todoist Todoist ha un'interfaccia facile da usare che consente di creare, gestire e dare priorità alle attività in modo efficace. È possibile categorizzare e monitorare facilmente i progressi creando progetti, impostando date di scadenza, assegnando etichette e aggiungendo commenti alle attività . Lo strumento offre flessibilità nella gestione di progetti complicati e attività ripetitive grazie al supporto di sottoattività e attività ricorrenti.👍

Lo strumento incoraggia la collaborazione consentendo di condividere attività e progetti con i membri del team. L'uso della sincronizzazione in tempo reale garantisce che tutti siano informati sugli aggiornamenti dello stato delle attività . Offre inoltre una perfetta integrazione con applicazioni note come Dropbox, Slack e Google Calendar, consentendo una semplificazione da piattaforma a piattaforma gestione del flusso di lavoro .

Le migliori caratteristiche di Todoist

Sistema di organizzazione intuitivo per una gestione efficiente delle attivitÃ

Promemoria, notifiche e statistiche per migliorare la produttivitÃ

Accessibilità su più dispositivi e piattaforme per la sincronizzazione

Limitazioni di Todoist

La versione gratuita ha limitazioni sul numero di progetti e di file allegati

Opzioni di integrazione limitate

Prezzi di Todoist

Gratuito per sempre

Pro : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Business: $6/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

9. Integrately - Ottimo per collegare e automatizzare i flussi di lavoro

Via: Integralmente Integrately è una piattaforma di automazione adatta a collegare e automatizzare i flussi di lavoro tra varie applicazioni e servizi. Semplifica l'integrazione di diversi strumenti e applicazioni, facilitando il trasferimento dei dati e l'automazione delle attività . La vasta libreria di integrazioni precostituite è una delle caratteristiche distintive di Integrately.

È possibile personalizzare e attivare facilmente questi modelli predefiniti per automatizzare particolari processi o attività . L'interfaccia intuitiva offre costruttori drag-and-drop per costruire graficamente i processi di automazione.

Per personalizzare l'automazione in base alle vostre esigenze, potete progettare regole, mappare campi di dati e impostare una logica condizionale. ðŸ§

Le migliori caratteristiche di Integrately

Ampia libreria di integrazioni precostituite per una facile automazione

Costruttore drag-and-drop facile da usare per presentare visivamente i flussi di lavoro

Integrazione con le applicazioni e i servizi più diffusi

Monitoraggio in tempo reale e capacità di gestione degli errori

Limitazioni di Integrately

Costoso rispetto alla concorrenza

Gli utenti riscontrano occasionalmente problemi di compatibilità o ritardi nel trasferimento dei dati tra le app

Prezzi di Integrately

**Gratuito per sempre

Starter : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Professionale : $39/mese per utente

: $39/mese per utente Crescita : $99/mese per utente

: $99/mese per utente Business: $239/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Integrately

G2: 4.6/5 (500+ recensioni)

10. Akiflow - Ottimo per espandere il proprio business

Via: Akiflow Potete organizzare, automatizzare e semplificare le attività , i calendari e le riunioni con Akiflow, il ultimo software per il blocco del tempo. Automatizzando i processi con un solo clic, Akiflow vi lascia più tempo per concentrarvi su ciò che conta di più, ovvero l'espansione del vostro business.

Sia che stiate lavorando a un progetto, sia che stiate navigando sul web o leggendo le e-mail, Akiflow rende semplice la creazione di attività , l'impostazione di date di scadenza e il monitoraggio dei progressi. È possibile impostare vari calendari con diversi fusi orari, creare linee guida specifiche per il completamento del lavoro e condividere la propria disponibilità con il team. 🛠️

Akiflow è anche si collega con ClickUp , Trello, Notion, IFTTT, Slack e altri programmi.

Le migliori caratteristiche di Akiflow

Creazione di flussi di lavoro visivi drag-and-drop per una facile configurazione dell'automazione

Integrazione con le applicazioni e i servizi più diffusi

Funzionalità avanzate come la logica condizionale e la gestione degli errori per flussi di lavoro complessi

Monitoraggio e analisi in tempo reale per comprendere le prestazioni del flusso di lavoro

Limitazioni di Akiflow

Strumenti di etichettatura e tagging limitati

Le notifiche potrebbero essere più intuitive

Prezzi di Akiflow

**Prova gratuita

Mensile : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Annuale: $150/anno per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Akiflow

G2 : 5/5 (30+ recensioni)

: 5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

Prendi il controllo dei tuoi impegni con le alternative al movimento

Sfruttate gli strumenti e le app consigliati per mantenere il vostro calendario aggiornato e la pianificazione rapida ed efficiente. Iscriviti a ClickUp o ad altre applicazioni suggerite e diventerete in poco tempo dei ninja della produttività . 🥷