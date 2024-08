Abbiamo testato le 10 migliori alternative di Reclaim AI per la pianificazione dei progetti nel 2024

Quando si tratta di mantenere la concentrazione e la produttività con un'agenda fitta di impegni, gestione del tempo diventa un'abilità essenziale.

Una gestione efficace del tempo consiste nel programmare le riunioni e le attività in modo da lavorare al meglio. Spesso richiede anche la designazione di una persona che strumento di pianificazione intelligente o app di calendario, come Reclaim IA, per realizzare la vostra strategia. 🗓️

Reclaim IA è un eccellente assistente per le riunioni, ma come ogni software, non è adatto a tutti. Ogni strumento di gestione del tempo presenta pro e contro, ma fortunatamente esistono molte alternative per colmare i vuoti lasciati da Reclaim IA.

Scopriamo come un potente strumento di programmazione IA può aiutarvi lavorare più velocemente e migliorare il vostro l'efficienza dei processi . Poi vedremo alcune delle migliori alternative a Reclaim IA per automatizzare il vostro calendario e risparmiare tempo prezioso. Perché di questi tempi il tempo è denaro e l'equilibrio tra lavoro e vita privata è più importante che mai. ⚖️

Cosa cercare nelle alternative a Reclaim IA?

La chiave per trovare la migliore alternativa a Reclaim è concentrare i lavori richiesti sulle capacità di IA degli altri strumenti. Pensate a Strumenti di IA come i più potenti automazioni del flusso di lavoro strumenti che potreste mai immaginare. Questi strumenti possono fare miracoli per i team che lavorano di persona o da remoto, aiutandovi a scrivere i testi e a alla gestione delle attività HR .

La funzione IA può aiutarvi a programmare automaticamente le riunioni del team e a bloccare i tempi di concentrazione, oltre che a risparmiare tempo per i viaggi e le pause. Può anche integrare il calendario con l'elenco delle attività, aiutarvi a stabilire le priorità e ad assegnare il lavoro e molto altro ancora. 💪

Quando scegliete l'alternativa a Reclaim IA, fate attenzione a queste funzionalità/funzioni:

Un sistema flessibile e configurabile in base alle esigenze della vostra azienda

Integrazione con gli strumenti di pianificazione come Outlook, Gmail eGoogle Calendar* Funzionalità di sincronizzazione del calendario per un'esperienza di pianificazione personalizzata, anche attraverso più strumenti

Compatibilità con le app per le conferenze come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet

Integrazione con app di gestione delle attività e/oliste di controllo giornaliere* Aggiornamenti in tempo reale, in modo da poter sempre contare sulle informazioni visualizzate

Funzioni di facile utilizzo, come calendari intelligenti e attività trascinabili che consentono di apportare modifiche rapide

La scelta degli strumenti di pianificazione dovrebbe essere mirata a ottimizzazione del flusso di lavoro -perché se si riesce a ottenere questo risultato, tutto il resto fluirà da lì.

Le 10 migliori alternative all'IA di Reclaim da usare nel 2024

Con così tante alternative a Reclaim IA, come fare a scegliere? La cosa migliore da fare è considerare le funzionalità/funzioni richieste dalla vostra azienda e scegliere l'opzione più adatta.

Visualizzate il tempo tracciato tra le attività e le posizioni dell'attività per avere una visione semplificata dello stato complessivo del team

ClickUp è un programma all-in-one strumento di produttività e la nostra scelta migliore quando si tratta di scegliere la migliore alternativa a Reclaim IA. 💯

Con la gestione del tempo e delle attività al centro di ogni funzionalità/funzione ClickUp è il software ideale per snellire qualsiasi processo, monitorare lo stato e centralizzare il lavoro in tutte le app in un'unica piattaforma. Ci sono oltre 15 modi diversi per visualizzare il vostro elenco di Da fare, tra cui Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Visualizzazione del calendario per una programmazione efficace delle attività e del team. Trascinate le attività nella vista Carico di lavoro e gestite il carico di lavoro per mese, oppure eseguite il drill-down sui dettagli giornalieri per individuare elementi d'azione specifici.

Inoltre, ClickUp AI porta le vostre attuali tecniche di risparmio di tempo a un livello superiore. Come avere una assistente virtuale in tasca, ClickUp AI è in grado di generare note per le riunioni email, riepiloghi di attività, aggiornamenti, traduzioni e altro ancora, utilizzando comandi in linguaggio naturale per aiutarvi a concentrarvi sempre sul lavoro più importante e a sbrigare le vostre attività.

Se non conoscete i generatori di testo IA, il programma Modelli di prompt ClickUp AI vi aiuterà a iniziare con prompt strutturati che garantiscono immediatamente risultati di alta qualità. Questa non è l'unica risorsa gratuita per l'IA che ClickUp ha da offrire: per altre alternative all'IA, provate i test di ClickUp Modello di prompt ChatGPT per la pianificazione dei progetti per generare programmi di progetto, attività, scadenze, strategie di piano e altro ancora quasi perfetti. Con la vostra strategia di gestione del tempo pronta, ClickUp può monitorare lo stato di avanzamento e regolare le sequenze temporali per assicurarsi di raggiungere gli obiettivi. 🎯

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Spostare rapidamente e facilmente gli elementi del Calendario o le attività utilizzando la funzione drag-and-drop

Stimare la durata stimata per ogni attività e dividere un'attività tra i membri del team assegnati

Avvio di riunioni direttamente dalla visualizzazione Calendario e visualizzazione di tutte le attività collegate anche lì

Monitorare il modo in cui si impiega il tempo con il monitoraggio del tempo dal cellulare, dal desktop o dal browser Chrome

Espandete il vostro piano strategico al di là della programmazione giornaliera con I modelli di pianificazione della vita di ClickUp* Sincronizzazione del calendario di ClickUp con Google Calendar per riflettere i cambiamenti in entrambe le direzioni; le sincronizzazioni con Outlook, Apple e i dispositivi mobili sono unidirezionali

Oltre 1.000 integrazioni per sincronizzare automaticamente i lavori dagli strumenti esistenti come Asana, Jira, Notion e Slack

Limiti di ClickUp

La funzione IA non è disponibile nella versione gratuita, ma può essere aggiunta a qualsiasi piano a pagamento per soli 5 dollari

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

Free Forever: gratis

gratis Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

4,7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.800+ recensioni)

2. Trevor

via Trevor Trevor è stato progettato per aiutarvi a migliorare la chiarezza, la concentrazione e il controllo generale del vostro carico di lavoro. Utilizzate la visione d'insieme delle vostre attività programmate per avere una panoramica di ciò che avete in programma. Poi scendete in un'attività specifica per un lavoro profondo e mirato che acceda al vostro flusso creativo: è qui che avviene la magia. 🪄

Questa alternativa di Reclaim IA lavora con blocchi di tempo che potete trascinare e rilasciare per pianificare la vostra giornata. L'IA di Trevor apprende il vostro modo di programmare e utilizza queste informazioni per dare suggerimenti utili. Può anche assegnare automaticamente la durata delle attività e promemoria quando il lavoro è in ritardo.

Le migliori funzionalità/funzione di Trevor

Include anche le vostre attività personali, per avere un quadro completo di quanto tempo vi servirà per terminare gli impegni di quel giorno

Riorganizzare rapidamente la giornata quando le cose non vanno secondo i piani

Monitoraggio del tempo rimanente a disposizione ogni giorno

Sincronizzazione in tempo reale con integrazioni come Outlook, Todoist, Google Calendar e Google Attività

Limiti di Trevor

Il piano Free consente di sincronizzare solo un'app Calendario e un'integrazione di elenchi di attività: per sincronizzare più cose è necessario passare al piano Pro

Non ci sono ancora abbastanza recensioni indipendenti per determinare la bontà del lavoro di Trevor

Prezzi di Trevor

Gratuito: Free

Free Pro: $3,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trevor

G2: Nessuna recensione ancora

Nessuna recensione ancora Capterra: Ancora nessuna recensione

3. Gmelius

via Gmelius Questa alternativa di Reclaim IA è un'app di calendario che aiuta a gestire il carico di lavoro direttamente dalla finestra In arrivo di Gmail. 📫

Progettata per il lavoro di squadra e la collaborazione, offre automazioni del flusso di lavoro e schede Kanban integrate. Assegnate le email ai membri del team e allegate note rapide con istruzioni o suggerimenti aggiuntivi. Invitate alla discussione condividendo le bozze con i colleghi all'interno di Gmail, senza doverle inoltrare o copiare.

Oppure utilizzate Gmelius come help desk centralizzato a cui possono lavorare più membri del team. E per essere sicuri che tutto sia in regola, è possibile avere una supervisione di tutte le email che i membri del team ricevono o inviano, in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzione di Gmelius

Risparmio di tempo grazie a modelli predefiniti e risposte automatiche alle domande più frequenti

Scalare facilmente su Gmelius con la crescita dell'azienda

Sfruttare le integrazioni bidirezionali con strumenti come Slack, Trello, Zapier, Google Meet e molti altri

La sicurezza dei vostri dati è garantita perché Gmelius non memorizza il contenuto delle vostre email

Limiti di Gmelius

È necessario prestare attenzione alle impostazioni per assicurarsi che le email non vengano condivise con persone che non dovrebbero avervi accesso

Alcuni utenti ritengono che la curva di apprendimento per familiarizzare con tutto ciò che Gmelius è in grado di fare sia piuttosto ripida

Prezzi di Gmelius

Flex: $15/mese per un massimo di cinque utenti

$15/mese per un massimo di cinque utenti Growth: $24/mese per utente

$24/mese per utente Pro: $36/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Gmelius

G2: 4.4/5 (760+ recensioni)

4.4/5 (760+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

4. Calendly

via Calendly Calendly è stato progettato per rendere la pianificazione più semplice che mai. Supporta riunioni individuali, di gruppo e di gruppo, senza dover andare avanti e indietro via email per controllare la disponibilità di tutti.

Decidete la vostra disponibilità e i tipi di eventi che offrite, ad esempio riunioni faccia a faccia di 30 minuti o brevi chiamate Zoom, quindi condividete semplicemente i collegamenti per la pianificazione sul vostro sito web o via email. Gli invitati possono scegliere una fascia oraria e questa alternativa di Reclaim IA la aggiungerà automaticamente agli eventi del vostro calendario. 🕰️

Funzionalità/funzione migliori di Calendly

Invitate persone con fusi orari diversi e Calendly capirà dove si trova ognuno di voi

Automazioni per le comunicazioni, come l'invio di una promemoria agli invitati 30 minuti prima di una chiamata

Utilizzate Calendly sul desktop di Windows o macOS o, se siete in viaggio, sull'app mobile per iOS o Android

Ottimizzate il vostro flusso di lavoro con più di 100 integrazioni ed estensioni, come i calendari di Office 365, Microsoft Outlook, Google e iCloud, così come altre parti del vostro stack tecnologico come Salesforce o HubSpot

Limiti di Calendly

È necessario il piano Teams se si desidera inviare i dati delle riunioni direttamente a Salesforce e al sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

Alcuni utenti ritengono che Calendly sia un po' costoso rispetto ad altri strumenti di pianificazione della concorrenza

Prezzi di Calendly

Gratuito: Free

Free Standard: $10/mese per utente

$10/mese per utente Teams: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4.7/5 (1.900+ recensioni)

4.7/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.900+ recensioni)

5. Routine

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/64be7f51510c5d75f503c987\_Routine-app-1400x831.webp Alternative di Reclaim IA: screenshot del calendario di Routine /$$$img/

via Routine Definita "l'agenda del 21° secolo", questa alternativa di Reclaim IA consente di visualizzare il calendario di lavoro e le attività allo stesso tempo, in modo da pianificare l'intera giornata o settimana. Routine organizza il vostro programma in base alle scadenze e alle preferenze personali.

È possibile creare attività digitandole o utilizzando l'app vocale e utilizzare gli scorciatoi da tastiera per muoversi rapidamente nel sistema. Programmare riunioni o blocchi per un lavoro approfondito, semplicemente trascinando e rilasciando questi eventi nel punto desiderato. Pianificate le attività delle vostre riunioni e prendete anche delle note, in modo che nulla vada perso. ✍️

Le migliori funzionalità/funzione di Routine

Tenete traccia delle priorità di oggi con il dashboard e la schermata Oggi

Utilizzate le pagine dell'app per salvare note rapide come idee aziendali, approfondimenti sui client o piani per le prossime vacanze

Organizzate le pagine e le sottopagine nel modo più adatto a voi

Integrazione con la finestra In arrivo, gli strumenti di project management e le chat per avere tutto in un unico posto

Limiti della routine

È possibile utilizzare il piano Free, ma i piani Professional, Business e Enterprise sono ancora in fase di sviluppo

Routine non è ancora disponibile per Android, ma questa funzionalità/funzione è in arrivo

Prezzi di Routine

Gratuito: Free

Free Professionale: $10/mese per utente (a breve)

$10/mese per utente (a breve) Business: $15/mese per utente (prossimamente)

$15/mese per utente (prossimamente) Azienda: Contattare per i prezzi (prossimamente)

Routine valutazioni e recensioni

G2: 4.0/5 (1 recensione)

4.0/5 (1 recensione) Capterra: Nessuna recensione ancora

6. Sunsama

via Sunsama Questa alternativa di Reclaim IA è stata progettata per aiutare i professionisti a gestire in modo più intenzionale il proprio tempo per raggiungere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. 🌈

Ottenete una panoramica di tutto ciò che dovete gestire, comprese riunioni, attività ed email. Quindi stabilite le priorità, impostate gli obiettivi per la giornata e inserite le attività nel calendario. Monitorate lo stato di avanzamento per avere un senso di realizzazione. E tutto ciò che non riuscite a fare oggi verrà automaticamente riprogrammato per domani.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sunsama

Trasforma le conversazioni di Slack in attività grazie all'integrazione con Slack

Sincronizzazione con il calendario di Google Calendar o di Outlook e facile integrazione delle attività con altristrumenti di produttività come ClickUp, Asana, Trello, Todoist e Jira

Migliorate la collaborazione visualizzando i temi su cui si concentrano i vostri compagni di squadra durante la giornata

Ottenete una visione approfondita di come impiegate il vostro tempo con le analisi integrate

Limiti di Sunsama

È stato progettato per la pianificazione a breve termine piuttosto che a lungo termine, quindi potrebbe essere necessario utilizzare una delle integrazioni per pianificare progetti su larga scala

Alcuni utenti ritengono che le funzioni di collaborazione debbano essere migliorate

Prezzi di Sunsama

Annuale: $16/mese per utente

$16/mese per utente Mensile: $20/mese per utente

Sunsama valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione ancora

Nessuna recensione ancora Capterra: 4.6/5 (20 recensioni)

7. Akiflow

via Akiflow Questa alternativa a Reclaim IA è una piattaforma per la produttività che mostra tutti gli impegni, le email e le attività in un'unica finestra In arrivo universale. È possibile creare attività e stabilirne l'ordine di priorità, impostare date di scadenza e aggiungere note rilevanti direttamente dal calendario. È anche possibile trasformare le attività in eventi del calendario per assicurarsi che vengano terminate. ✅

Utilizzate il blocco del tempo funzionalità/funzione per assegnare il tempo a diversi tipi di attività, come riunioni, collaborazioni o pensiero profondo . Quindi è possibile organizzare rapidamente le attività trascinandole e rilasciandole al loro posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Akiflow

Inserite le attività da altre app come Slack, Trello, Asana e dalla vostra email, in modo da avere tutto in un unico posto

Utilizzate la funzionalità delle attività ricorrenti per automatizzare attività regolari come riunioni standup o reportistica sullo stato di avanzamento

Condividete la vostra disponibilità per le riunioni da Akiflow, in modo da non dover andare avanti e indietro via email

Lavorare su più fusi orari sul calendario

Limiti di Akiflow

Akiflow non si integra in modo nativo con i calendari di Microsoft 365 o Apple

L'app mobile non è ancora all'altezza di quella desktop, ma il team ci sta lavorando

Prezzi di Akiflow

Believer: $8,33/mese per utente (pagamento anticipato per cinque anni)

$8,33/mese per utente (pagamento anticipato per cinque anni) Annuale: $14,99/mese per utente

$14,99/mese per utente Mensile: $24,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Akiflow

G2: 5.0/5 (30+ recensioni)

5.0/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

8. Morgen

via Morgen Morgen consolida tutti i vostri calendari in un unico posto per gestire meglio tutte le aree della vostra vita. Vi aiuta a stabilire le priorità di tutto ciò che dovete fare e a creare blocchi di tempo per queste attività. È possibile utilizzare lo strumento drag-and-drop per riorganizzare rapidamente in qualsiasi momento.

È possibile programmare facilmente riunioni, condividendo la propria disponibilità in base al fuso orario. Gli scorciatoi consentono di dare un'occhiata rapida al calendario e poi di uscire di nuovo. Si ricevono anche notifiche per le riunioni imminenti e si può fare clic direttamente per parteciparvi. 🙌

Morgen: le migliori funzionalità/funzioni

Calendario degli elementi dell'elenco delle cose da fare direttamente dal calendario o integrazione con la vostra app preferita per le cose da fare

Controlla automaticamente la presenza di eventi duplicati e li ripulisce, per non perdere tempo

Integrazione di questa alternativa di Reclaim IA con Microsoft Outlook, Google Calendar e iCloud, tra gli altri

Utilizzare Morgen su Mac, Windows, iOS, Android e Linux

Limiti di Morgen

L'integrazione Zapier è disponibile solo nei piani Plus e Pro

Non ci sono ancora abbastanza recensioni per farsi un'idea di quanto Morgan lavori bene

Prezzi di Morgen

Basic: Gratis

Gratis Plus: $4/mese per utente (fatturati annualmente)

$4/mese per utente (fatturati annualmente) Pro: $9/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Morgen

G2: 5.0/5 (1 recensione)

5.0/5 (1 recensione) Capterra: Nessuna recensione ancora

9. Lucciole.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Fireflies.ai\_.jpg Dashboard di Fireflies.ai /$$$img/

via Lucciole.ai Fireflies.ai è uno strumento di IA per prendere appunti che vi fa risparmiare tempo e vi permette di concentrarvi completamente sulle riunioni mentre vi partecipate. Quando lo si collega al calendario, questa alternativa IA di Reclaim si unisce automaticamente alla chiamata, la registra e la trascrive. 📝

In questo modo è possibile condividere le note con i colleghi che si sono persi la riunione, riepilogare/riassumere per i client ed estrarre gli elementi d'azione correlati per la pianificazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Fireflies.ai

Registrazione di video e audio e generazione rapida di trascrizioni

Collaborazione con il team utilizzando reazioni, elementi fissati e commenti durante la riunione e in seguito con la condivisione delle note della riunione su piattaforme come Asana, Slack, Notion o il vostro sistema di gestione delle relazioni con i clienti

Cercare facilmente gli argomenti chiave discussi durante una riunione e creare brani audio delle parti migliori

Integrazione con piattaforme di conferenza come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, oltre ad altre ancora

Limiti di Fireflies.ai

È necessario rivedere i riepiloghi/riassunti delle riunioni prima di condividerli per assicurarsi che siano corretti al 100%

Le funzionalità/funzione IA, come i riepiloghi personalizzati e i soundbites automatizzati, sono disponibili solo con il pacchetto Pro

Prezzi di Fireflies.ai

Gratuito: Free

Free Pro: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Fireflies.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (5 recensioni)

10. Produttività Rombi

via Produttività di Rombi Rombi Productivity è progettato per privati e piccole aziende. Misura l'equilibrio tra lavoro e vita privata per ridurre lo stress, gestire il tempo e le prestazioni e supportare la responsabilità e l'impostazione degli obiettivi.

Questa alternativa di Reclaim IA automatizza il monitoraggio del tempo in diversi modi. Cattura automaticamente il tempo speso per le ore fatturabili e non fatturabili, fa reportistica sul tempo per progetto, gestisce i timesheet e tiene traccia delle ferie. Inoltre, consente di risparmiare tempo grazie all'automazione della fatturazione e dell'emissione di fatture ai client. ⏳

Le migliori funzionalità/funzione di Produttività Rombi

L'interfaccia intuitiva e facile da usare consente di lavorare rapidamente

Utilizzate il timer stop/start per un facile monitoraggio del tempo, quindi collegatelo a clienti specifici per la fatturazione o per uso interno

Confrontare il tempo dedicato al lavoro con quello dedicato alla famiglia o ad altre attività di svago

Misurare la pressione di lavoro a cui siete sottoposti voi (o i membri del vostro staff) per assicurarvi di essere nell'intervallo giusto, piuttosto che sottoperformare o avvicinarvi al burnout

Rombi Limiti di produttività

Alcuni utenti trovano che le numerose funzionalità/funzione siano un po' eccessive all'inizio

Sebbene la maggior parte delle recensioni sia estremamente positiva, non ce ne sono ancora abbastanza per farsi un'idea definitiva dell'efficacia di Rombi

Prezzi di Rombi Productivity

Gratis

Valutazioni e recensioni di Rombi Productivity

G2: Nessuna recensione ancora

Nessuna recensione ancora Capterra: 5.0/5 (15 recensioni)

Mettetevi in carreggiata con i migliori strumenti di monitoraggio di oggi

Con tante cose da fare ogni giorno, la gestione del tempo è diventata un'abilità fondamentale, ma questo non significa che dobbiate fare tutto da soli. Approfittate di uno dei tanti eccellenti strumenti di pianificazione disponibili per aiutarvi a gestire gli eventi del vostro calendario e ad automatizzare altre attività correlate, come il monitoraggio del tempo, l'assegnazione di incarichi, ecc elementi di azione e riepilogare/riassumere le note. ✨

Uno dei migliori strumenti di pianificazione è ClickUp, che fa tutto questo e molto di più. È possibile tenere sotto controllo il calendario, le attività e i documenti, essere creativi con il brainstorming, gli obiettivi e il piano e connettersi con il team tramite conferenze e chat, il tutto in un'unica piattaforma. Registrati gratis per ClickUp oggi stesso e vedrete la vostra produttività e creatività salire alle stelle. 🤩