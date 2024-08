Recensione dell'app Motion: La programmazione AI fa al caso vostro?

Motion è un'app per la pianificazione del calendario e degli elenchi di cose da fare che utilizza l'IA per aiutarvi a ottimizzare i vostri impegni. Sebbene molti utenti apprezzino l'automazione delle attività di pianificazione con Motion, vale la pena di saperne di più sullo strumento prima di pagarlo. 💸

In questa recensione dell'app Motion esploreremo le principali funzionalità/funzione dello strumento, compresi i vantaggi e gli svantaggi, e metteremo in evidenza ciò che hanno da dire i clienti reali.

Bonus: vi presenteremo anche un'alternativa che potrebbe essere più adatta ai vostri flussi di lavoro. Ecco a voi! 🤸

Che cos'è il movimento ? Il movimento è un sistema di gestione delle attività basato su IA e

elenco di cose da fare . Lo strumento supporta la creazione di calendari delle attività, la costruzione di piani di lavoro per i progetti e la loro gestione dall'inizio alla fine. È guidato dall'intelligenza artificiale per programmare automaticamente le attività e può creare suggerimenti basati sui calendari creati in precedenza. 🗓️

Per iniziare a lavorare con Motion, si creano eventi, attività e riunioni che l'IA pianifica automaticamente in un elenco di cose da fare o in una vista Elenco. Man mano che l'app impara a conoscere i vostri flussi di lavoro, adatta il calendario al vostro stile di lavoro.

Tasto Motion Funzionalità/funzione

Motion offre diverse funzionalità/funzioni per chi vuole semplificare i propri elenchi di cose da fare. Tra queste, calendari generati automaticamente, un assistente IA e integrazioni con altri strumenti di produttività. Ecco le principali funzionalità/funzione da non perdere in questa recensione di Motion app. 🏆

1. Pianificazione del calendario

Via Movimento Mozione calendario online può essere creato manualmente o lasciando che sia l'IA a prendere le redini. È sufficiente inserire l'elenco delle attività da completare e l'algoritmo le ordinerà in base alle priorità. È possibile aggiungere parametri in base alla priorità delle attività, alle scadenze o al tempo previsto per il lavoro.

Le attività vengono pianificate nella finestra Calendario dell'IA in base all'attività: le ore in cui si lavora più spesso o il momento migliore della giornata per un tipo di attività. In alternativa, è possibile costruire manualmente un calendario di Motion, se questo è il vostro stile.

2. Visualizzazione del project management

Via Movimento Pur non essendo un vero e proprio software di project management (PM), Motion offre alcune funzionalità/funzione. Aprite la visualizzazione del project management per raggruppare le attività in base allo stato, al tipo di progetto o alla priorità. Offre un'ampia panoramica del progetto, ma in modo meno dettagliato rispetto ai software di PM.

3. Programmatore di riunioni IA

Via Movimento Mozione Assistente per le riunioni IA semplifica la prenotazione delle riunioni senza dover pagare un'app separata. Create un link di prenotazione ricorrente per programmare riunioni regolari o un link una tantum per incontrare un potenziale client.

Impostate dei parametri in modo che il link project management Calendario pianifica le riunioni solo nei blocchi di tempo che lavorano per voi - e dite addio alle riunioni del venerdì pomeriggio! 👋

Create limiti giornalieri per le riunioni, in modo che il vostro programma sia sempre gestibile, e personalizzate la pagina di prenotazione per riflettere il vostro marchio.

Ci sono anche riunioni e modelli di calendario che potete personalizzare per le chiamate con client, freelance o contatti. Con questa funzionalità/funzione di Motion è possibile impostare la durata della riunione e creare un programma personalizzato in metà tempo.

4. Integrazioni

Poiché Motion non è un'applicazione all-in-one, offre integrazioni con le principali app per la produttività. Le integrazioni includono Microsoft Outlook 365, Microsoft Teams, Google Calendar, Google Meet, Gmail, Zoom e Zapier. Utilizzate le integrazioni di Motion per la sincronizzazione dei calendari, l'invio di notifiche email o come parte di flussi di lavoro più complessi.

Motion prezzi

Individuo: $34 al mese

$34 al mese Teams: $20 per utente al mese

Pro dell'utilizzo di Motion App

La semplicità delle funzionalità/funzione di Motion la rende ideale per i singoli o i piccoli team che desiderano uno strumento semplice per creare elenchi di cose da fare e pianificare. Le automazioni incorporate la rendono adatta anche come strumento per la creazione di elenchi di cose da fare e la pianificazione Strumento di IA per assistenti virtuali . ✅

Ecco alcuni dei principali vantaggi dell'utilizzo dell'app Motion:

IA autoprogrammazione : Invece di un tradizionale elenco di cose da fare in cui si annotano le attività e si organizzano da soli, Motion utilizza l'IA per spostare automaticamente le attività in base al comportamento passato e a parametri come le ore di lavoro, la priorità e il tempo di completamento

Invece di un tradizionale elenco di cose da fare in cui si annotano le attività e si organizzano da soli, Motion utilizza l'IA per spostare automaticamente le attività in base al comportamento passato e a parametri come le ore di lavoro, la priorità e il tempo di completamento Migliore organizzazione: Sebbene non sia una suite completa per il project management, l'applicazioneDashboard del progetto consente di organizzare le attività in base a etichette e progetti personalizzati

Sebbene non sia una suite completa per il project management, l'applicazioneDashboard del progetto consente di organizzare le attività in base a etichette e progetti personalizzati Facile programmazione delle riunioni : Con Motion, l'impostazione delle riunioni è semplice, una volta impostati i parametri e bloccati i tempi nella vostra agenda

Punti dolenti comuni Motion Gli utenti devono affrontare

Sebbene l'app di Motion sia semplice, non tutti gli utenti la trovano facile da usare. Si discute molto anche del prezzo elevato e delle funzionalità/funzione limitate al di fuori della programmazione.

Ecco i principali punti dolenti che abbiamo scoperto per la nostra recensione dell'app Motion:

Prezzo elevato : Motion è una delle app per elenchi di cose da fare più costose, soprattutto se si considerano le funzionalità/funzione limitate al di fuori della pianificazione

elevato : Motion è una delle app per elenchi di cose da fare più costose, soprattutto se si considerano le funzionalità/funzione limitate al di fuori della pianificazione **La web app utilizza l'IA per quasi tutto, il che potrebbe non essere l'ideale per tutti gli utenti. Sebbene sia possibile scegliere di fare alcune cose manualmente, l'app è pensata per chi cerca uno strumento di IA

Interfaccia utente confusa: Più di una recensione di Motion app menziona che i dashboard sono ingombranti e possono risultare opprimenti

Più di una recensione di Motion app menziona che i dashboard sono ingombranti e possono risultare opprimenti Funzionalità/funzione limitate: Non è robusta come l'applicazionemigliori app di programmazione sul mercato. A meno che non vogliate solo un elenco di cose da fare e un semplice pianificatore, questo strumento non offre tutte le funzioni delle alternative

Recensioni di app per il movimento su Reddit

Per questa recensione di Motion App, siamo andati su Reddit per vedere cosa dicono gli utenti in carne e ossa del prodotto. Quando sfogliare i thread in cui le persone condividono la loro esperienza con l'app Motion, vedrete che apprezzano l'approccio "hands-off" e le funzionalità/funzione di pianificazione:

"Mi piace il blocco del tempo e sembra adattarsi abbastanza bene a questa mentalità. Riduce il lavoro emotivo quando si tratta di stabilire quando le cose devono essere terminate. Tutte le informazioni vengono presentate in anticipo e la decisione viene presa al posto mio"

Lo stesso recensore ha anche sottolineato alcune cose di cui non era sicuro:

"Non so se valga la pena spendere $$$a all'anno, ma di certo ci sto pensando. L'app mobile ha bisogno di lavoro. Il mio obiettivo principale con un'app per dispositivi mobili è quello di avere un input rapido e forse vedere una panoramica di alto livello. È possibile inserire le attività, ma bisogna passare attraverso un menu per arrivarci"

Un altro recensore avrebbe voluto che ci fossero più funzionalità/funzione:

"Sono rimasto molto deluso dal fatto che attualmente non è possibile aggiungere attività ricorrenti ai progetti. In qualità di PM di molti progetti client, questo aspetto è CRITICO per il mio lavoro caso d'uso di programmazione delle attività di IA come questo"

Un'altra persona ha avuto problemi con l'interfaccia e la funzione dell'app:

"Era molto laggosa e buggata quando si cercava di spostare o modificare eventi e attività sincronizzati da calendari diversi"

Calendari alternativi da usare al posto dell'app Motion

Sebbene la recensione dell'app Motion evidenzi i pro e i contro del pianificatore e dell'elenco di cose da fare alimentato dall'IA, non è certo l'unica opzione sul mercato, né la migliore. 👀

Rispetto alla le migliori app per il calendario motion offre meno funzioni e un prezzo più alto, il che significa che per alcuni utenti potrebbe non valerne la pena.

Fortunatamente, un'alternativa come ClickUp offre più funzionalità/funzione, una migliore usabilità e una maggiore produttività in tutti i flussi di lavoro, non solo nella programmazione e nella creazione di elenchi di attività.

Beneficiate di una reportistica in tempo reale sulle metriche del progetto con le visualizzazioni ClickUp personalizzabili

ClickUp software di project management semplifica i flussi di lavoro, sia che dobbiate programmare eventi importanti nel calendario, assegnare attività ai membri del team o monitorare e segnalare l'esito positivo del progetto. Ecco alcune delle migliori funzionalità/funzione di ClickUp che colpiscono nel segno. 🎯

Strumento di pianificazione del calendario personalizzabile e intuitivo

Connessione di ClickUp a Google Calendar per visualizzare facilmente gli appuntamenti delle riunioni programmate in ClickUp

Con Calendario di ClickUp clickUp consente di organizzare i progetti, pianificare le sequenze temporali e visualizzare il lavoro del team su un calendario flessibile. Utilizzatelo come agenda giornaliera o cambiate visualizzazione per vedere una ripartizione settimanale o mensile delle vostre attività.

La funzionalità/funzione di trascinamento consente di strutturare facilmente il calendario in base alle ore di lavoro più produttive. E soprattutto, la riprogrammazione è un gioco da ragazzi. È possibile utilizzare le Relazioni per creare connessioni tra le attività, in modo da poterle spostare in base alle modifiche del programma. 🤹

Aggiungete una nuova attività in pochi secondi e inserite la data di scadenza e la descrizione dell'attività. Aggiungete campi personalizzati per note speciali o per tenere traccia di file importanti per l'attività. Utilizzate le autorizzazioni per condividere il vostro calendario con chiunque, sia esso un client o un freelance che vi aiuta in un progetto.

Strumenti di IA integrati per lavorare più rapidamente

Riepilogare/riassumere le note di una riunione in pochi secondi con ClickUp AI

Come Motion, ClickUp offre strumenti di IA per lavorare in modo più rapido ed efficiente. Ma invece di utilizzare l'IA per tutto, come Motion, ClickUp vi permette di sfruttare l'IA dove ha senso per le vostre esigenze personali o aziendali.

Sono disponibili decine di casi d'uso, creati appositamente per il vostro lavoro. Utilizzo ClickUp AI per generare automaticamente un riepilogo/riassunto di una riunione, creare sequenze di progetti, costruire un Programma di riunione o redigere una presentazione. 📌

ClickUp AI funge anche da editor. Può essere utilizzato per migliorare il tono professionale dei documenti o per riformattare le note in modo da facilitare la creazione di elementi d'azione. Può anche generare istantaneamente attività secondarie e far risparmiare tempo.

Modelli per ridurre gli impegni di lavoro

Pianificate la vostra giornata, la settimana e oltre con il modello di elenco degli impegni di ClickUp Calendar

Con oltre 1.000 Modelli di ClickUp è possibile creare attività e mettersi al lavoro più velocemente che mai. Basta scegliere un modello per il tipo di lavoro che si sta creando, scaricare e iniziare a compilare i campi. In pochi minuti, non ore, avrete un documento completato e potrete iniziare a fare il lavoro profondo, invece di formattare. 🛠️ Modello di Calendario di ClickUp consente di gestire tutte le attività in un unico luogo. Iniziate identificando le priorità, creando attività e impostando le scadenze. Utilizzate il modello per suddividere il lavoro in attività più piccole e automatizzare le promemoria per non perdere mai una scadenza.

Con il Modello di calendario per l'elenco dei Da fare è possibile visualizzare una lista settimanale, bisettimanale o mensile di tutte le attività. Utilizzatelo per programmare rapidamente le attività per voi stessi o come parte di un piano più ampio del team. Organizzate attività simili in gruppi in base alla priorità, al progetto o alla durata.

Il Calendario dei contenuti di ClickUp è pensato per gli autori che pubblicano articoli di blog o post sui social media come parte delle attività del loro elenco di cose da fare. Questo modello di piano consente di tenere tutti i contenuti programmati in un unico posto. In questo modo, è possibile vedere facilmente quando il contenuto viene pubblicato e a che punto è il processo di produttività. Modello di Calendario annuale di ClickUp consente di fare un passaggio e di visualizzare gli obiettivi personali o del team su base annuale. Utilizzatelo per creare una Sequenza mirata ed elencare le attività importanti per raggiungere gli oggetti. Monitorate gli obiettivi e le attività cardine lungo il percorso utilizzando i grafici Gantt integrati.

Automazione per efficienti flussi di lavoro

ClickUp dispone di funzionalità integrate per la gestione delle attività Automazioni in modo da poter dedicare meno tempo ai lavori più impegnativi e concentrarsi sulle cose più importanti. Scegliete tra oltre 100 automazioni precostituite per assegnare nuove attività, creare procedure operative standard o triggerare notifiche istantanee. 🔔

Potete anche creare automazioni personalizzate per adattarle ai vostri flussi di lavoro. Con le attività di ClickUp date, potete spostare istantaneamente i progetti da una fase all'altra, popolando nuovi elenchi di attività o attivando nuovi moduli.

Multiple visualizzazioni per vedere il vostro lavoro, a modo vostro

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

ClickUp consente di visualizzare il lavoro nel modo più sensato per l'utente, con un netto miglioramento rispetto all'interfaccia confusa dell'app Motion. Multiplo Visualizzazioni di ClickUp consentono di eseguire il drill-down di un'attività, di avere un'ampia panoramica o di monitorare lo stato con grafici visivi.

Nella vista Bacheca potete visualizzare le vostre attività mentre si muovono nella pipeline, con sezioni per "in corso", "pronto per la revisione" e "da aggiornare" Usate la vista Elenco per avere una versione di elenco di tutti i lavori da fare. 📝

Volete altre opzioni di visualizzazione? Nessun problema!

Passate alla visualizzazione Calendario per vedere le attività tracciate su una Sequenza settimanale, mensile o annuale. Altre visualizzazioni, come le tavole Kanban e i grafici Gantt, offrono un approccio visivo per il monitoraggio dello stato.

Organizzazione cancellata con priorità e codice colore

Sia che si utilizzi ClickUp come strumento di calendario personale o che si gestisca un'azienda con più team, rimanere organizzati è facile. Aggiungete flag di priorità con codice colore alle vostre attività per identificare i lavori da fare per primi. È anche possibile assegnare colori a progetti diversi, per renderli più facilmente visibili nell'elenco delle attività. 🎨

Semplice sincronizzazione e integrazione con i vostri strumenti preferiti

La funzionalità di pianificazione, la gestione del tempo e gli altri strumenti di ClickUp creano un hub completo per gestire tutto ciò che riguarda il vostro lavoro. Con Integrazioni ClickUp è possibile connettere la maggior parte degli altri strumenti senza soluzione di continuità in un unico spazio.

ClickUp si integra con app di calendario come Calendly, Apple, Google e Outlook. Offre anche integrazioni per strumenti di monitoraggio del tempo come Toggl e Harvest e app di comunicazione come Slack. Inoltre, è possibile integrarsi con strumenti di automazione come Zapier per ottenere ancora di più dai vostri flussi di lavoro. 🙌

La cosa migliore è che potete usare ClickUp da qualsiasi luogo, anche in viaggio. L'app mobile e l'app desktop sono compatibili con i sistemi operativi Mac iOS, Windows e Linux.

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Acquisisci ClickUp per gestire molto di più del tuo Calendario

Ci auguriamo che questa recensione di Motion vi abbia dato un'occhiata approfondita a questa app per calendari ed elenchi di cose da fare alimentata dall'IA. Pur avendo funzionalità/funzione utili, come la facilità di programmazione e le integrazioni, non offre molto in termini di project management o attività più ampie.

È qui che un'app all-in-one project management come ClickUp può essere d'aiuto. 🤩

ClickUp offre funzionalità/funzione di calendario con un'interfaccia utente intuitiva, codici colore chiari e modelli per accelerare il processo di pianificazione. Ma soprattutto, potete sfruttare ClickUp per definire le priorità delle attività, organizzare i programmi per più membri del team e automazione dei flussi di lavoro esattamente come si desidera.

Ma non fidatevi della nostra parola. Scopritelo voi stessi e iscrivetevi oggi stesso a ClickUp !