Recensione di Sunsama: Cosa sapere su questa app di produttività

Destreggiarsi tra le attività svolte con le app di project management, i blocchi note, le email e i foglietti adesivi può diventare rapidamente disordinato: le scadenze slittano, le prestazioni calano e l'equilibrio tra lavoro e vita privata ne risente.

E con l'aumentare della pressione esercitata dall'elenco delle cose da fare, aumentano anche il senso di colpa, lo stress e l'ansia per le attività lasciate in sospeso. Improvvisamente, quello che una volta era il lavoro o l'azienda dei vostri sogni inizia a sembrare un incubo. 💀

Ma cosa succederebbe se poteste:

Riunire le vostre attività sparse in un unico punto per avere una panoramica chiara di ciò che deve essere terminato?

Concentrarsi sul piano della giornata e programmare le priorità prima di mettersi al lavoro?

Smettere di lavorare quando avete raggiunto la vostra capacità giornaliera, invece di sovraccaricarvi di lavoro?

Concludere la giornata sentendosi soddisfatti di ciò che si è riusciti a fare?

Entrate in Sunsama-a

strumento di gestione delle attività

che rende queste possibilità una realtà. Ma la domanda è: Le sue funzionalità/funzione mantengono le promesse?

È proprio questa la risposta che daremo in questa recensione di Sunsama. Faremo un'immersione profonda nelle funzionalità/funzione uniche di Sunsama, nei limiti, nelle recensioni degli utenti e nei prezzi. E se Sunsama non è lo strumento giusto per voi, condivideremo una delle soluzioni più efficaci

migliori alternative a Sunsama

che potrebbero fare al caso vostro. ✅

Che cos'è Sunsama ?

Un anno dopo aver lavorato per la prima volta a tempo pieno, Ashutosh Priyadarshy e Travis Meyer avevano bisogno di un modo ponderato e intenzionale di gestire i loro orari di lavoro. Dopo quattro anni di costruzione di prodotti che non hanno avuto successo, nel 2018 hanno fatto centro con Sunsama.

Sunsama è un'azienda di

app di pianificazione giornaliera

per i professionisti impegnati che hanno bisogno di pianificare le loro settimane e le loro giornate, di dare priorità alle attività per adattarle alla loro capacità giornaliera, di impegnarsi in un lavoro profondo e di riflettere sui loro risultati e sulle aree di miglioramento. 💪

A differenza di altri strumenti, Sunsama combina questi elementi in un flusso di lavoro senza soluzione di continuità che vi entusiasma per il lavoro e vi aiuta a costruire abitudini di lavoro sane.

Chiave Sunsama funzioni/funzione

A prima vista, l'interfaccia minimalista di Sunsama non rivela molto. Ma quali sono le funzionalità/funzione che rendono Sunsama un'azienda di successo?

app di pianificazione digitale

un'app aggiunta ai preferiti? Diamo un'occhiata più da vicino.

1. Impostazione degli oggetti settimanali in anticipo

Iniziate a lavorare con Sunsama impostando obiettivi settimanali. Da fare per più settimane in anticipo. Sunsama vi suggerisce di pianificare la settimana successiva ogni Monday, ma potete cambiare questo giorno in qualsiasi altro che funzioni meglio per voi.

Se non avete ancora pianificato la settimana, è il momento di fissare gli obiettivi. Se invece avete già notato degli obiettivi, approfittate di questo momento per rivederli e assicurarvi di essere sulla buona strada per la settimana che vi aspetta.

2. Pianificare le attività della giornata

via Sunsama Dopo aver definito gli obiettivi settimanali, delineate le attività da fare nel corso della giornata. È possibile collegare le attività chiave agli oggetti settimanali. Questo vi aiuterà a programmare e dare priorità alle attività in modo efficace, così da raggiungere i traguardi prefissati. 🎯

Una volta definiti i piani, potete mettervi subito al lavoro, sapendo esattamente su cosa dovete concentrarvi per far sì che la vostra giornata e la vostra settimana abbiano esito positivo.

3. Centralizzare le attività su più canali di lavoro

Sunsama rende

piano giornaliero

un gioco da ragazzi, grazie alla possibilità di connettersi con le app di lavoro preferite. Tra queste Google Calendar, Gmail, Outlook Calendar, ClickUp, Notion, Asana, GitHub, Todoist e Slack.

Oltre ad aggiungere attività manualmente, è possibile trascinare e rilasciare le attività da queste app in Sunsama. In questo modo si ottiene una panoramica migliore di ciò che deve essere terminato e si garantisce che nessuna attività importante venga trascurata. 🕵️‍♂️

Quando si contrassegnano le attività come completate, si aggiornano tutti gli strumenti connessi. In questo modo gli elenchi delle attività vengono aggiornati in Sunsama o in qualsiasi altra app utilizzata.

4. Pianificare e dare priorità alle attività della giornata

via Sunsama

Dopo

creare un elenco di cose da fare

è possibile scegliere di terminare il flusso di lavoro della pianificazione giornaliera programmando le attività. Come? Basta bloccarli sul Calendario.

A differenza di altre app di pianificazione, Sunsama vi permette di concentrarvi sulla pianificazione delle vostre priorità. La durata stimata per tutte le attività non dovrebbe superare la capacità giornaliera (ad esempio, 6 ore). Se si supera questo limite, Sunsama avvisa l'utente. 🚨

Questo costringe a ripensare alle attività, a scegliere le priorità della giornata e a spostare tutte le altre attività a una data successiva.

5. Gestire le attività e monitorare lo stato di avanzamento

Via Sunsama

Quando si crea un'attività in Sunsama, è possibile:

Assegnare una data di inizio e una data di fine

Suddividere l'attività in attività secondarie

Aggiungere note e commenti

Allegare file ai commenti

Impostazione della ripetizione giornaliera, settimanale o mensile

Le attività sono visualizzate nella vista Kanban giornaliera, dove ogni colonna rappresenta ogni giorno della settimana. La barra di stato in cima a ogni colonna si riempie man mano che si spuntano le attività.

È anche possibile passare alla visualizzazione Calendario per visualizzare il programma per giorno, tre giorni, giorni della settimana, l'intera settimana o un mese. Questo aiuta a pianificare rapidamente più giorni e settimane alla volta. 🗓️

6. Categorizzare le attività in canali e contesti

Ogni attività in Sunsama può essere raggruppata in un canale e più canali possono essere raggruppati in contesti.

Ad esempio, si possono avere categorie di lavoro, personali o di attività collaterali. E il contesto di lavoro può avere canali come progetti di marketing, riunioni con gli stakeholder e revisioni aziendali.

Questa configurazione è utile per visualizzare solo le attività specifiche del contesto e del canale nelle visualizzazioni di Kanban giornaliero e Calendario.

7. Eliminare le attività non pianificate e non importanti

via Sunsama

Avete delle attività che non siete ancora pronti a programmare? Niente paura, Sunsama vi permette di archiviarli in un backlog. In questo modo si mantiene in ordine l'elenco giornaliero dei compiti da fare. 📋

E che dire di quelle attività che continuate a rimandare al giorno successivo? Se questo accade per quattro giorni consecutivi, Sunsama ritiene che non siano importanti e li archivia. Ma non preoccupatevi: potete sempre spostare le attività archiviate nell'elenco giornaliero o nel backlog.

Se l'intervallo di quattro giorni non è ideale, è possibile modificarlo in base alle proprie esigenze o disattivare la funzionalità/funzione di archiviazione automatica per visualizzare tutte le attività.

8. Convertire le email in attività senza lasciare la finestra In arrivo

Sì, avete letto bene. Sunsama fornisce due indirizzi e-mail unici: uno per aggiungere le email come attività al vostro elenco giornaliero di cose da fare e un altro per inserirle nel vostro backlog.

Da fare è salvare questi indirizzi nella propria app di posta elettronica. Poi, quando si vuole convertire un'email in un'attività, basta inoltrarla all'indirizzo appropriato. Facile! 🤩

9. Usate la modalità Focus e il timer per i lavori più profondi

Avere tutte le attività davanti a sé può essere opprimente. La modalità Focus di Sunsama consente di escludere queste distrazioni e di concentrarsi su un'attività alla volta.

Questa modalità è dotata di un timer integrato per il monitoraggio delle sessioni di lavoro e delle eventuali piccole pause intermedie. Se utilizzate la tecnica del Pomodoro per terminare il vostro lavoro, questa funzionalità potrebbe essere il vostro nuovo migliore amico.

10. Eseguire revisioni giornaliere e settimanali

Dopo aver completato le attività quotidiane in una giornata di lavoro, è possibile attivare il rituale di chiusura giornaliera. In questo modo si riepilogherà la giornata, un buon punto di riferimento per riflettere sui risultati ottenuti, sulle lezioni apprese e sui miglioramenti da apportare domani. ✍️

Oltre alle revisioni giornaliere, si ottiene un riepilogo/riassunto settimanale. Questo vi mostra dove avete trascorso più tempo e se avete raggiunto i vostri traguardi settimanali.

11. Personalizzate le vostre routine giornaliere e settimanali

È possibile attivare manualmente le routine di piano giornaliero, revisione giornaliera, pianificazione settimanale e revisione settimanale. In alternativa, è possibile impostarne l'attivazione automatica in un giorno e a un'ora specifici, in base alle proprie esigenze.

Altre opzioni personalizzate consentono di includere il lavoro del fine settimana nelle revisioni e di integrare il processo di revisione settimanale nel piano settimanale.

12. Invitate il vostro team a collaborare alle attività

Fate entrare il vostro team in Sunsama inviando loro un link di invito via email. Una volta che si sono uniti, è possibile assegnare compiti, impostare date di scadenza e aggiungere note (e commenti) sulle attività per discutere chiarimenti e aggiornamenti.

Grazie all'integrazione di Sunsama con Slack, i membri del team possono condividere facilmente i loro piani giornalieri e settimanali e le riflessioni sulle attività completate nei canali Slack pertinenti. In questo modo tutti sono informati e la collaborazione con il team aumenta.

Prezzi Sunsama

Sunsama ha un prezzo unico che permette di usufruire di tutte le funzionalità/funzioni. È possibile scegliere di pagare un abbonamento mensile o ottenere uno sconto con una sottoscrizione annuale:

Sottoscrizione mensile: $20/mese

$20/mese Sottoscrizione annuale: $192/anno

Pro dell'utilizzo Sunsama

Oltre alle funzionalità/funzione chiave, ecco alcuni vantaggi aggiuntivi che Sunsama offre per migliorare i flussi di lavoro della pianificazione quotidiana.

Semplice esperienza di onboarding

Come utente per la prima volta, Sunsama vi guida attraverso un flusso di onboarding per connettervi con le vostre app di lavoro e pianificare la vostra giornata. Da fare, si viene condotti alla propria area di lavoro, dove è possibile iniziare le attività della giornata. 🛠️

Interfaccia facile per l'utente

Il design minimalista e intuitivo di Sunsama rende la navigazione facile anche per i neofiti. L'area di lavoro è suddivisa in tre pannelli: le attività non pianificate nelle integrazioni di terze parti, le attività pianificate in una visualizzazione Kanban (o Calendario) e l'elenco dei canali e dei contesti. E se amate lavorare in modalità scura, Sunsama vi copre.

Tastiera scorciatoie

Non c'è bisogno di fare più clic con il mouse per Da fare in Sunsama: basta usare gli scorciatoi da tastiera. Per istanza, premete "P" per attivare il flusso di lavoro del piano giornaliero, "A" per aggiungere una nuova attività, "F" per entrare in modalità Focus e la barra spaziatrice per attivare/disattivare il timer delle attività. ⏰

Compatibilità multipiattaforma

Sunsama è un'applicazione basata sul web con app desktop per Windows, Mac e Linux e app mobili per iOS e Android. L'app desktop ha le stesse funzionalità dell'app web, il che è ottimo se si vuole lavorare senza distrazioni dal browser. Tuttavia, proprio come l'app web, non è possibile utilizzarla senza una connessione a Internet.

Supporto clienti reattivo

Sunsama dispone di una libreria di risorse ben documentata che insegna a navigare nell'area di lavoro e a utilizzarne le funzionalità. In caso di problemi, è possibile contattare il team del supporto tramite email o live chattare tramite l'app. Molti utenti affermano che il team del supporto è disponibile e rapido nelle risposte.

Punti dolenti comuni Sunsama Fronte degli utenti

Come la maggior parte degli strumenti, Sunsama non è privo di difetti. Vediamo alcuni aspetti negativi per darvi una panoramica completa e aiutarvi a decidere se è lo strumento giusto per voi.

Nessun piano gratuito e costosi piani a pagamento

Sunsama non ha un piano gratuito, ma solo una versione di prova di 14 giorni. Questo potrebbe essere un grosso svantaggio se avete un budget limitato. E anche se si vuole passare a un piano a pagamento, la sottoscrizione è costosa e i costi possono aumentare rapidamente se si ha un team. 💸

Nativo al limite integrazioni

Sebbene Sunsama disponga di solide integrazioni con alcune delle app di lavoro più diffuse, i suoi limiti sono ancora evidenti. Non si integra con iCal, Confluence e Google Drive. Non c'è nemmeno l'integrazione con Zapier o l'accesso alle sue API per la creazione di flussi di lavoro personalizzati.

Incapace di supportare progetti complessi

L'interfaccia e le funzionalità/funzione di Sunsama sono ottimizzate per il piano giornaliero e per aumentare la produttività personale. Quindi, se avete bisogno di funzionalità avanzate di gestione delle attività e di collaborazione con i team, Sunsama non fa per voi: ci sono strumenti di project management dedicati che fanno al caso vostro.

La app mobile manca di funzionalità/funzione principali

A differenza delle sue app web e desktop, l'app mobile di Sunsama lavora offline. Tuttavia, dispone solo di funzionalità/funzione di base. Quindi, anche se è ottima per aggiungere e riorganizzare le attività in movimento, non è possibile eseguire la routine del piano giornaliero e settimanale.

Recensioni di Sunsama su Reddit

Per concludere questa recensione di Sunsama, abbiamo fatto un salto su Reddit per conoscere le esperienze di altri utenti di Sunsama. E abbiamo preso il tè. 🍵

Molti utenti concordano sul fatto che l'interfaccia, le integrazioni e i flussi di lavoro della pianificazione giornaliera di Sunsama sono i migliori.

Uno

l'utente ha detto

"Le integrazioni di Sunsama con Asana, Trello, Jira, GitHub ecc. la rendono molto più facile da usare. Per me, però, il fattore di differenziazione più importante è stato il piano giornaliero. Sunsama ha incoraggiato il piano giornaliero con una visualizzazione giornaliera dedicata che mi ha aiutato a stabilire le priorità e a programmare le attività per la giornata. Anche la modalità Focus è stata un'ottima funzionalità/funzione aggiunta, così come le analisi/revisioni settimanali e l'interfaccia utente rilassante"_

Altri non sono rimasti soddisfatti del pesante tag di Sunsama e della funzione limitata dell'app mobile, che non consente di bloccare il tempo.

Ecco come si esprime un altro utente nella sua recensione di Sunsama: "Anche io sono un fan di Sunsama, solo che il tag del prezzo è troppo pesante per me. Inoltre, mi baso molto sulle app e mi piace bloccare il tempo mentre sono in giro"

Alternativa Strumenti di produttività da usare al posto di Sunsama

Se state cercando un'alternativa a Sunsama con un piano Free e funzionalità di gestione delle attività più robuste, ClickUp potrebbe fare al caso vostro. Diamo un'occhiata più da vicino ad alcune delle funzionalità/funzione chiave di ClickUp.

1. Gestisci i tuoi progetti personali e di team senza problemi

Impostare in modo semplice e rapido le date di inizio e di scadenza all'interno di un'attività o utilizzare impostazioni condizionali per far sì che le date si ripetano o per creare una nuova attività dopo il completamento

Funzionalità/funzione di ClickUp per la gestione delle attività

semplificano il piano e l'esecuzione. Iniziate a pianificare i vostri progetti con:

Creazione di attività di ClickUp

Trasformando le note di una riunione in attività di ClickUp AI

Aggiungendo attività da app web con l'estensione per Chrome di ClickUp

Con oltre 15 campi personalizzati, è possibile acquisire dettagli granulari sulle attività, come assegnatari, priorità, scadenze, barre di stato, etichette e caselle di controllo. È inoltre possibile impostare stati personalizzati (come Da fare, In corso e Terminato) per monitorare i flussi di attività in una pipeline.

Ogni membro del team può vedere l'elenco delle attività assegnate nella sua pagina "I miei compiti". E se sono pronti a condividere gli aggiornamenti delle attività o a chiedere chiarimenti, possono farlo nei commenti delle attività. 🧑‍💻

2. Passaggio alla visualizzazione Calendario per le attività di timeboxing

Gestite e organizzate i progetti e pianificate le attività attraverso la flessibile visualizzazione Calendario per mantenere i team in sincronizzazione

ClickUp dispone di oltre 10 viste attività, tra cui Elenco, Kanban, Gantt e Calendario. Volete pianificare la vostra giornata o settimana? Basta passare alla vista

Visualizzazione del calendario

e far scorrere le attività sul Calendario.

Se avete eventi in programma su Google Calendar, collegatelo a ClickUp per tenere tutto in un unico posto ed evitare scontri.

Ricordate la pagina "Le mie attività"?

Ha anche una visualizzazione del Calendario. In questo modo ogni membro del team può bloccare le attività che gli sono state assegnate in tempo. È come avere un'agenda personale, separata da tutte le attività del team, utilissima per migliorare la concentrazione e la gestione del lavoro

aumentare la produttività

.

3. Impostare obiettivi e monitorare visivamente il proprio stato

Stabilire obiettivi misurabili per attività e progetti con progressione automatica per raggiungere più efficacemente gli oggetti con Sequenza definita e traguardi quantificabili

Se avete grandi obiettivi personali o aziendali da raggiungere, vi piacerà

Gli obiettivi di ClickUp

funzionalità/funzione. È possibile creare più obiettivi, assegnarli a un responsabile del team, aggiungere scadenze e suddividerli in attività cardine più piccole.

È anche possibile collegare le attività agli obiettivi. Questo aiuta tutti a capire come il proprio lavoro si inserisce nel quadro generale. Inoltre, consente di misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi e promemoria per celebrare i piccoli successi. 🙌

4. Usate i modelli per dare il via ai vostri piani di progetto

Visualizzate e organizzate le attività in modo efficace con il modello di gestione delle attività di ClickUp

La libreria di modelli di ClickUp contiene oltre 1.000 modelli personalizzabili per uso personale e professionale. In questo modo è facile trovare il modello perfetto per dare il via a qualsiasi progetto.

Ad esempio, è possibile:

Programmare le attività di lavoro e monitorare le abitudini quotidiane con il modello Modello di pianificatore giornaliero

Pianificate le vostre settimane con note adesive su lavagne online con il modello Modello di pianificazione settimanale

Organizzate i progetti e le operazioni quotidiane del vostro team con il modello Modello di gestione delle attività

5. Integrazione con il resto dello stack tecnologico

Sfogliate le app e le integrazioni disponibili in ClickUp per terminare il lavoro in un'unica piattaforma centralizzata

Connessione delle app preferite

con ClickUp, trasformandolo in una piattaforma all-in-one. Le sue integrazioni native includono Slack, GitHub, Google Drive, HubSpot, Dropbox, Zoom, Figma, YouTube, Calendly e altro ancora. Inoltre, con ClickUp API e Zapier, è possibile creare connessioni e automazioni personalizzate.

6. Accedi alle funzionalità/funzione di $$$a con un piano Free o con un conveniente piano a pagamento

La parte migliore di ClickUp è che potete accedere alle funzionalità/funzione chiave sul suo piano gratuito. E quando si supera questo piano, i suoi piani a pagamento partono da un prezzo accessibile:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp IA è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Streamline semplice e complesso Flussi di lavoro Con ClickUp

Sunsama può essere una svolta per tutti coloro che vogliono aumentare la produttività senza essere vittime di burnout. Tuttavia, il suo prezzo elevato, le integrazioni al limite e le funzionalità/funzione di base per la gestione delle attività potrebbero non essere adatte a tutti.

Se questo è il vostro caso, ClickUp potrebbe essere più adatto.

Le funzionalità/funzione complete di ClickUp vi permettono di gestire le vostre attività personali nell'ambito di progetti di team più estesi. E per iniziare non è necessario spendere un centesimo.

Iscrivetevi al piano gratuito di ClickUp

per migliorare la produttività personale e del team! ✨