Les 20 meilleurs outils d'IA marketing pour rester productif en 2026

Si les films et les séries télévisées nous ont amenés à croire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes censés disposer d'une société entière de robots pour faire le travail fastidieux à notre place.

On est censés avoir des robots pour nettoyer nos maisons, nous préparer le petit-déjeuner et répondre au téléphone. Et certains de ces robots sont censés être impertinents et parler avec un accent britannique. Mais hélas, nous sommes au XXIe siècle, et nous n'avons pas vu un seul robot britannique impertinent aujourd'hui. ??‍♀️

Même si cet avenir semble encore lointain, l'intelligence artificielle est déjà là. Certes, elle ne nous préparera pas nos œufs le matin, mais la technologie IA peut nous faciliter le travail en effectuant l'automatisation de certaines de nos tâches marketing quotidiennes. Et pour les équipes marketing, un outil marketing IA bien choisi peut rendre le travail plus productif, plus créatif et plus agréable.

Voici les meilleurs outils marketing basés sur l'IA que toute votre équipe va adorer.

Un outil marketing basé sur l'IA (intelligence artificielle) désigne l'application des technologies d'intelligence artificielle aux stratégies et efforts marketing. Ces outils utilisent l'apprentissage automatique, l'analyse marketing et des algorithmes prédictifs pour automatiser, optimiser et améliorer diverses tâches marketing.

Que faut-il rechercher dans un outil marketing basé sur l'IA ?

Les différents outils marketing basés sur l'IA remplissent des fonctions variées, mais chaque outil que vous utilisez doit vous faciliter la vie, et non vous la compliquer.

Nous savons ce que vous pensez : « Ça, c'est évident ! » Mais parfois, lorsque vous choisissez des outils, cette exigence est plus facile à énoncer qu'à mettre en pratique. Voici les critères à prendre en compte pour vous assurer de choisir un bon outil. ?

Expérience utilisateur intuitive : ce logiciel est destiné à votre équipe marketing, et non à votre équipe informatique ; l'interface utilisateur doit donc être simple à prendre en main et à utiliser. Votre équipe marketing étant axée sur le design, une interface esthétique améliorera l'expérience de chacun.

Automatisations simples : L'intérêt de l'intelligence artificielle est de vous décharger de certaines tâches. Un L'intérêt de l'intelligence artificielle est de vous décharger de certaines tâches. Un outil d'IA doit donc proposer des automatisations marketing qui vous permettent d'exécuter des processus répétitifs d'un simple clic. Et les membres de votre équipe ne devraient pas avoir besoin de connaissances en programmation pour configurer ces automatisations.

De nombreuses intégrations : la plupart des équipes ont besoin de plusieurs applications pour accomplir leur travail, mais passer d'une application à l'autre peut alourdir la charge de travail et être source de frustration pour votre équipe. Assurez-vous que l'outil d'IA que vous choisissez s'intègre aux logiciels que vous utilisez déjà

Pas de chevauchement : vous pouvez rationaliser votre pile technologique marketing en choisissant moins d'applications qui en font plus. Mais veillez à ne pas choisir des applications dont les fonctionnalités se chevauchent, sinon une partie de votre équipe pourrait se retrouver à utiliser une application tandis que les autres en utilisent une autre, ce qui rendra votre flux de travail moins rationalisé au lieu de l'être davantage

Voici les 20 meilleurs outils marketing basés sur l'IA. Même si aucun d'entre eux n'a d'accent britannique ni de réparties impertinentes, ces applications vous aideront à atteindre votre public cible, à rationaliser vos flux de travail marketing, à améliorer la gestion de vos campagnes marketing, à créer du contenu optimisé pour le référencement et à suivre vos résultats.

Et ce n'est qu'un début.

Essayez ClickUp Brain Utilisez l'assistant de rédaction IA de ClickUp pour créer du contenu marketing personnalisé et efficace

ClickUp est l'application qui remplace toutes vos applications. Elle rassemble l'ensemble de votre travail — de la gestion des tâches et du suivi des objectifs aux discussions et aux documents — en un seul endroit. Et elle est dotée du seul assistant IA au monde basé sur les rôles.

Vous pouvez personnaliser les fonctionnalités ClickUp AI en termes de ton et de créativité, et l'outil intègre des structures de contenu qui permettent à votre équipe marketing de gagner du temps sur la mise en page et le formatage. ?

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborez sur vos tâches marketing dans ClickUp Docs

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage : le nombre impressionnant de fonctionnalités de ClickUp peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs, mais l'interface intuitive facilite l'apprentissage et permet une personnalisation complète

Coût : Bien que ClickUp propose un forfait gratuit Free Forever, celui-ci n'inclut pas l'accès aux fonctionnalités d'intelligence artificielle.

Tarifs de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 7 $ par environnement de travail

Évaluations et avis sur ClickUp

Avis G2 : 4,7/5 (plus de 6 700 avis)

Avis sur Capterra : 4,7/5 (plus de 3 600 avis)

2. Zapier

via Zapier

Zapier est un programme d'automatisation sans code, ce qui le distingue des autres outils marketing basés sur l'IA de cette liste. Il vous permet de concevoir n'importe quelle automatisation dont vous avez besoin, en utilisant une logique d'apprentissage automatique de type « si-alors ».

Par exemple, vous pouvez automatiser vos stratégies d'email marketing en créant une règle « si-alors » qui envoie automatiquement un e-mail de bienvenue aux clients potentiels lorsqu'ils s'inscrivent à votre liste de diffusion. Vous pouvez également renforcer l'engagement client en transférant tous les messages reçus via Facebook Messenger vers votre Slack, ce qui vous permet de les consulter plus rapidement et de communiquer plus vite avec votre public cible.

Avec Zapier, vous pouvez réaliser l'automatisation de l'ensemble du parcours client afin que, chaque fois qu'un client progresse dans votre entonnoir de conversion, il reçoive exactement le message dont il a besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Automatisations flexibles : comme vous créez vos propres automatisations en fonction de n'importe quelle condition « si-alors » que vous pouvez imaginer, Zapier s'intègre instantanément à votre flux de travail

Intégrations : Il existe des intégrations avec plus de 5 000 Il existe des intégrations avec plus de 5 000 logiciels marketing pour vous aider à transférer des tâches d'une application à une autre. Ainsi, si un événement survient dans votre CRM, vous pouvez l'envoyer vers votre plateforme de gestion de projet, vos outils d'e-mail marketing basés sur l'IA, etc.

Limites de Zapier

Automatisation limitée dans le forfait Free : alors que certaines formules tarifaires de Zapier vous permettent de configurer des automatisations en plusieurs étapes (considérez cela comme « si ceci, alors ceci, puis cela, puis cette autre chose »), le forfait Free ne permet que des automatisations en une seule étape (un seul « alors » par flux de travail).

Certaines intégrations sont plus fluides que d'autres : certains utilisateurs signalent que les applications avec lesquelles vous intégrez Zap peuvent limiter ses fonctionnalités. L'API de certaines applications fonctionne plus facilement et vous offre davantage d'options

Tarifs de Zapier

Free : sans frais, mais ne permet que des automatisations en une seule étape

Formule Starter : À partir de 29,99 $/mois

Professionnel : À partir de 73,50 $/mois

Équipe : À partir de 103,50 $/mois

Entreprise : Contacter l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Zapier

Avis G2 : 4,5/5 (plus de 1 000 avis)

Avis sur Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Découvrez ces alternatives à Zapier!

3. Jasper.ia

via Jasper

Jasper est un outil de création de contenu basé sur l'IA qui rationalise tous vos efforts de marketing de contenu. Grâce à ses modèles de contenu, il peut réduire de 80 % le temps que votre équipe consacre aux premières ébauches, et il peut même créer des illustrations pour accompagner vos publications.

C'est un outil de marketing numérique simple à utiliser pour dynamiser vos publications sur les réseaux sociaux, vos pages d'accueil, vos campagnes d'e-mailing ou votre stratégie globale de marketing de contenu sur blog afin d'améliorer votre référencement sur les moteurs de recherche. Jasper est en passe de devenir un outil de marketing IA incontournable pour les entreprises les plus productives.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Chatbot : Le chatbot Jasper peut répondre à des questions, vous aider dans vos tâches et faire des recherches

Modèles de rédaction IA : Avec plus de 50 modèles, Jasper peut rédiger des premières ébauches de Avec plus de 50 modèles, Jasper peut rédiger des premières ébauches de blogs optimisés pour le référencement , de descriptions de produits Amazon, de titres de publicités Facebook, de courts messages sur les réseaux sociaux, et bien plus encore

Création artistique : concevez des illustrations et des images de haute qualité pour vos publicités, vos articles de blog et vos pages d'accueil. Il vous suffit de saisir une description de l'image souhaitée, et l'IA de Jasper la créera pour vous.

Voix de marque : Jasper utilise l'apprentissage automatique pour cerner votre ton et s'assurer que tous vos supports marketing sont en phase avec votre marque. Vous pouvez lui fournir votre guide de style, votre catalogue de produits et l'historique de votre entreprise

Limites de Jasper

Erreurs factuelles : comme la plupart des outils de rédaction basés sur l'IA, tout ce que Jasper rédige pour votre marque doit être considéré comme un premier jet. Vous devrez faire relire le texte par une personne, qui corrigera les erreurs factuelles et y ajoutera les points clés que l'application a omis.

Coût : Jasper ne propose pas de forfait gratuit, et certains utilisateurs se plaignent que le prix est bien plus élevé que celui des produits concurrents

Tarifs de Jasper

Pro : 69 $/mois pour un maximum de 5 places

Teams : 49 $/mois pour 1 place

Business : tarifs personnalisés pour les groupes marketing de 10 personnes ou plus

Évaluations et avis sur Jasper

Avis G2 : 4,7/5 (plus de 1 000 avis)

Avis sur Capterra : 4,8/5 (plus de 1 000 avis)

Découvrez ces alternatives à Jasper IA!

4. Grammarly

via Grammarly

Longtemps considérée comme l'application de correction de texte par excellence, Grammarly propose également des fonctionnalités de rédaction basées sur l'IA. Ainsi, si vous êtes bloqué pendant que vous travaillez sur un brouillon, vous pouvez utiliser Grammarly comme assistant IA, qui vous aidera à trouver la prochaine idée ou le prochain paragraphe grâce à ses capacités d'apprentissage automatique.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Amélioration de la rédaction : Grammarly est extrêmement efficace pour corriger les fautes de grammaire et d'orthographe et signaler les phrases trop longues grâce à son éditeur alimenté par l'IA

Rédaction assistée par IA : Elle peut également vous aider à créer des premières ébauches de contenu ou à poursuivre la rédaction lorsque vous ne savez plus quoi écrire. Vous fournissez une consigne, et Grammarly vous propose une première ébauche

Sélection du ton : vous pouvez choisir si vous souhaitez que votre texte adopte un ton formel ou informel, et sélectionner des adjectifs pour décrire plus en détail le ton souhaité

Extension du navigateur : L'extension du navigateur vous permet d'utiliser les fonctionnalités de Grammarly sur L'extension du navigateur vous permet d'utiliser les fonctionnalités de Grammarly sur Google Docs , dans vos e-mails et sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn et Twitter

Limites de Grammarly

Meilleur sur ordinateur que sur mobile : certains utilisateurs signalent que les fonctionnalités de Grammarly ne s'intègrent pas aussi bien aux applications mobiles de marketing numérique qu'aux navigateurs de bureau

Peut être trop formel : malgré les fonctionnalités de sélection du ton, de nombreux utilisateurs signalent que l'outil IA de Grammarly peut rendre les corrections apportées au contenu trop formelles

Tarifs de Grammarly

Free

Premium : À partir de 12 $/mois

Entreprise : À partir de 15 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Grammarly

Avis G2 : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Avis sur Capterra : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Découvrez ces alternatives à Grammarly!

5. Manychat

via Manychat

Nous avons passé en revue plusieurs outils marketing basés sur l'IA qui peuvent vous aider à créer des articles de blog et des e-mails, mais cet outil IA est capable d'engager une véritable discussion avec vos clients. Manychat offre une expérience client interactive, en utilisant le traitement du langage naturel pour répondre à vos clients via les messages privés d'Instagram, Facebook Messenger, les SMS et WhatsApp.

Les meilleures fonctionnalités de Manychat

Chatbot interactif : Manychat a été conçu pour une seule chose, et il la fait très bien. Ce chatbot répondra aux clients qui vous envoient des messages sur les réseaux sociaux ou par SMS.

Limites de Manychat

Analyses limitées : bien que Manychat propose des analyses dans le cadre de son forfait payant, de nombreux utilisateurs indiquent que ces analyses ne sont pas très utiles et ne fournissent pas un bon aperçu des données clients

Problèmes occasionnels : certains utilisateurs signalent que l'API avec Facebook Messenger présente parfois un décalage ou ne se charge pas correctement et doit être rechargée

Tarifs de Manychat

Gratuit : sans frais, mais n'inclut pas l'envoi de SMS

Pro : 15 $/mois

Premium : Contactez l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Manychat

Avis G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Avis sur Capterra : 4,7/5 (plus de 50 avis)

6. Evolv. IA

Evolv IA utilise l'IA et des algorithmes d'apprentissage automatique pour améliorer l'expérience client en temps réel. Il s'adapte en permanence au comportement des clients en direct sur diverses plateformes, de votre site e-commerce à vos réseaux sociaux.

Le logiciel d'IA effectue des tests en temps réel pour orienter chaque client de votre cible vers l'expérience la plus susceptible de le faire progresser dans votre entonnoir de conversion et de le rapprocher d'un achat.

Les meilleures fonctionnalités d'Evolv

Parcours client automatisés : Non seulement Evolv peut adapter votre parcours client en temps réel pour chaque utilisateur, mais il peut également apprendre en continu à partir des utilisateurs et de vos données clients afin de créer les parcours les plus efficaces au fil du temps

Ciblage manuel et automatique : vous pouvez faire votre propre segmentation d'audience et mener des expériences CX via Evolv, mais l'outil d'IA segmentera également automatiquement les utilisateurs et pourra identifier et développer de nouveaux segments dont vous ignoriez peut-être l'existence

Analyses : Evolv fournit des informations claires sur les expériences CX qu'il mène, afin que vous puissiez identifier les éléments de votre expérience client les plus réussis et prendre des décisions plus éclairées pour l'avenir. Il pourrait bien devenir votre Evolv fournit des informations claires sur les expériences CX qu'il mène, afin que vous puissiez identifier les éléments de votre expérience client les plus réussis et prendre des décisions plus éclairées pour l'avenir. Il pourrait bien devenir votre outil de conception web de prédilection pour réfléchir aux mises à jour de votre site.

Limites d'Evolv

Courbe d'apprentissage : Evolv est une technologie d'IA complexe ; il peut donc vous falloir un certain temps pour comprendre comment l'intégrer à l'ensemble de vos canaux marketing et commencer à l'utiliser avec succès.

Tarifs d'Evolv

Personnalisé : Avant de pouvoir obtenir un devis, vous devrez planifier une démonstration et participer à une réunion avec un membre de l'équipe d'Evolv.

Évaluations et avis sur Evolv

Avis G2 : 3,5/5 (1 avis)

Avis sur Capterra : Aucun avis pour le moment

Bonus : outils d'IA pour les réseaux sociaux

7. Writer

via Writer

Writer est un autre outil marketing basé sur l'IA générative dédié à la rédaction. Cet outil peut créer du contenu pour n'importe quelle équipe de votre organisation, qu'il s'agisse d'e-mails des RH ou de manuels opérationnels.

Les meilleures fonctionnalités de Writer

CoWrite : Les fonctionnalités CoWrite du programme vous permettent d'apprendre à l'outil alimenté par l'IA à reproduire votre ton, afin d'assurer une cohérence de ton de marque dans l'ensemble de votre contenu

Recaps : Réutilisez votre contenu sur plusieurs canaux marketing grâce à la fonctionnalité Recaps. D'un simple clic, vous pouvez Réutilisez votre contenu sur plusieurs canaux marketing grâce à la fonctionnalité Recaps. D'un simple clic, vous pouvez transformer un podcast ou un évènement en article de blog et en e-mail grâce à un bouton.

Guide de style : lorsque vous créez le guide de style de votre marque dans Writer, celui-ci appliquera vos règles de style chaque fois qu'un membre de votre équipe utilisera le programme pour rédiger un texte.

Limites de l'auteur

Coût : il n'y a pas de forfait Free, et le forfait le plus basique est plus cher que celui de nombreux concurrents

Temps d'installation : De nombreux utilisateurs se plaignent du fait que l'apprentissage de votre voix et de votre guide de style par le logiciel peut prendre beaucoup de temps

Tarifs Writer

Équipe : 18 $/mois par utilisateur pour un maximum de cinq utilisateurs

Enterprise : Tarification personnalisée pour les grandes organisations

Évaluations et avis des auteurs

Avis sur G2 : 4,6/5 (plus de 10 avis)

Avis sur Capterra : 4,7/5 (plus de 5 avis)

8. SurferSEO

via SurferSEO

Si vous souhaitez gérer votre stratégie de contenu et la création de contenu à partir d'une seule application, voici l'outil SEO tout-en-un qu'il vous faut. Surfer propose des fonctionnalités d'optimisation pour les moteurs de recherche ainsi que des informations exploitables pour la recherche de mots-clés, afin que vous puissiez optimiser vos efforts de rédaction et positionner votre contenu, nouveau ou existant, pour obtenir de meilleurs classements.

Les meilleures fonctionnalités de SurferSEO

Recherche de mots-clés : effectuez une recherche de mots-clés et obtenez des suggestions de mots-clés connexes pour orienter vos groupes de contenu

Éditeur de contenu : consultez un plan détaillé de votre article et bénéficiez de suggestions de mots-clés à intégrer au fur et à mesure que vous rédigez, que ce soit pour du contenu de marketing numérique

Audits SEO : obtenez des suggestions d'optimisations SEO à apporter à vos articles de blog et pages web actuels

Limites de SurferSEO

Mots-clés non pertinents : Les utilisateurs se plaignent que certains des mots-clés suggérés pour les groupes de contenu ne sont pas aussi étroitement liés au sujet d'origine qu'ils le souhaiteraient

Coût : De nombreux utilisateurs trouvent le coût trop élevé, ce qui en fait un De nombreux utilisateurs trouvent le coût trop élevé, ce qui en fait un outil marketing difficile à financer pour les petites entreprises

Ce n'est pas un outil d'IA complet : il ne vous sera probablement pas très utile si vous recherchez uniquement un outil de marketing de contenu basé sur l'IA pour : il ne vous sera probablement pas très utile si vous recherchez uniquement un outil de marketing de contenu basé sur l'IA pour générer ou effectuer des modifications en cours sur du contenu écrit , mais c'est l'un des outils de référencement les plus puissants.

Tarifs de SurferSEO

Essentiel : 89 $/mois pour jusqu'à 30 articles

Tarif : 129 $/mois pour un maximum de 100 articles

Scale AI : 219 $/mois pour jusqu'à 100 articles et 10 articles générés par l'IA

Entreprise : À partir de 399 $/mois. Contactez l’équipe commerciale pour connaître les forfaits

Évaluations et avis sur SurferSEO

Avis G2 : 4,8/5 (plus de 400 avis)

Avis sur Capterra : 4,9/5 (plus de 300 avis)

9. Smartly.io

Vous pensez peut-être que la collaboration ne peut pas être automatisée, mais Smartly.io est là pour vous prouver le contraire. Cet outil marketing est idéal pour la création de contenu et la rédaction de textes créatifs pour votre prochaine stratégie de marketing numérique.

Les meilleures fonctionnalités de Smartly.io

Planification automatisée : l'outil de marketing IA de Smartly.io peut planifier votre stratégie marketing à votre place, puis utiliser des automatisations pour rationaliser le flux de travail nécessaire à la mise en œuvre de cette stratégie.

Déploiement multicanal : Améliorez la gestion de vos réseaux sociaux. Passez en revue l'ensemble de votre campagne pour harmoniser le travail de vos équipes chargées des réseaux sociaux et définir votre stratégie sur les différents canaux marketing grâce à des fonctionnalités basées sur l'IA.

Une collaboration simplifiée : révisez, commentez, effectuez des modifications en cours et validez toutes vos créations depuis un seul et même endroit

Limites de Smartly.io

Courbe d'apprentissage : De nombreux utilisateurs indiquent qu'une formation spécialisée est nécessaire pour que votre équipe apprenne à utiliser Smartly.io efficacement

Intégrations limitées : Plusieurs utilisateurs indiquent que, bien que Smartly.io s'intègre bien à Facebook, il n'est pas aussi utile avec d'autres plateformes de réseaux sociaux

Tarifs de Smartly.io

Personnalisé : vous devrez prendre rendez-vous pour une démonstration et rencontrer un membre de l'équipe pour obtenir un devis

Évaluations et avis sur Smartly.io

Avis G2 : 4,4/5 (plus de 400 avis)

Avis sur Capterra : 4,4/5 (plus de 10 avis)

10. Seventh Sense

via Seventh Sense

Ce programme d'email marketing s'intègre à HubSpot et Marketo pour rendre vos e-mails plus efficaces, améliorer votre taux d'ouverture et augmenter vos conversions. Il utilise l'IA pour déterminer le moment et la fréquence les plus opportuns pour contacter chaque client, en fonction de l'étape à laquelle il se trouve dans son parcours client.

Les meilleures fonctionnalités de Seventh Sense

Optimisation de la délivrabilité des e-mails : au lieu d'utiliser des calendriers rigides ou une planification basée sur les fuseaux horaires, Seventh Sense utilise l'IA pour déterminer le moment idéal pour envoyer des e-mails à chaque utilisateur, ce qui contribue à augmenter les taux d'ouverture

Tests A/B : les fonctionnalités de tests A/B intégrées vous permettent de tester différents objets d'e-mail et de choisir le plus efficace avant d'envoyer la majorité de vos e-mails selon des calendriers de diffusion optimisés

Audit de délivrabilité : obtenez des informations plus détaillées sur votre délivrabilité grâce aux audits de Seventh Sense, qui analysent non seulement votre taux de rebond, mais aussi le nombre d'e-mails qui parviennent dans les boîtes de réception actives.

Limites de Seventh Sense

Disponible uniquement avec HubSpot et Marketo : De nombreuses équipes marketing n'utilisent pas Seventh Sense car cet outil marketing basé sur l'IA n'est pas compatible avec leur logiciel d'e-mail marketing préféré

Interface utilisateur complexe : Certains utilisateurs trouvent que l'interface utilisateur de Seventh Sense n'est pas très intuitive, ce qui les oblige à chercher les fonctionnalités qu'ils souhaitent utiliser.

Tarifs de Seventh Sense

Offre Business pour les utilisateurs HubSpot : À partir de 80 $/mois pour un maximum de 5 000 contacts marketing

Entreprise pour les utilisateurs de HubSpot : Tarification personnalisée pour 150 000 contacts marketing ou plus

Offre pour les utilisateurs de Marketo : À partir de 450 $/mois pour 50 000 prospects

Enterprise pour les utilisateurs de Marketo : Tarification personnalisée pour 300 000 prospects ou plus

Évaluations et avis sur Seventh Sense

Avis G2 : 4,8/5 (plus de 15 avis)

Avis sur Capterra : 5/5 (3 avis)

11. Copy. IA

Copy.ai s'est d'abord imposé comme l'un des pionniers de la génération de contenu par IA, et continue d'évoluer au rythme des avancées technologiques. Cet outil de rédaction assisté par IA est une ressource inestimable pour les spécialistes du marketing, les blogueurs et les créateurs de contenu, leur permettant de produire à un rythme accéléré du contenu de qualité supérieure pour leurs blogs, leurs publicités Facebook et Google, leurs descriptions de produits et leurs pages de destination, le tout grâce à l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai :

Interface conviviale pour les utilisateurs

Nombre de mots illimité, sans système de crédits

Accédez à plus de 25 langues avec un abonnement payant

Limites de Copy.ai :

Certains utilisateurs trouvent que les résultats manquent parfois de créativité

Certains utilisateurs aimeraient qu'il existe un meilleur moyen de documenter leurs projets et leurs fichiers

Tarifs de Copy.ai :

Forfait Free

Pro : 49 $/mois pour 5 utilisateurs

Équipe : 249 $/mois pour 20 utilisateurs

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Copy.ai :

G2 : 4,8/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Outils bonus : alternatives à Copy IA & alternatives à Writesonic

12. 10Web

10Web AI Website Builder s'impose comme un outil révolutionnaire dans le domaine du marketing IA, établissant une nouvelle référence en matière de simplicité et d'efficacité dans la création de sites web. Il exploite une technologie IA avancée pour automatiser le processus de conception, permettant ainsi aux entreprises et aux spécialistes du marketing de lancer des sites web d'aspect professionnel avec un minimum d'efforts. Contrairement aux créateurs de sites web traditionnels, 10Web AI simplifie le processus de développement en proposant des suggestions de conception intelligentes, des modèles personnalisables et des capacités de génération instantanée de sites web.

Cela permet aux utilisateurs de se concentrer davantage sur leurs stratégies marketing et leur contenu, sachant que leur présence en ligne peut être mise en place et lancée en toute fluidité. Pour ceux qui cherchent à accélérer le développement de leur site web grâce à la puissance de l'IA, 10Web AI Website Builder offre une solution convaincante.

Les meilleures fonctionnalités de 10Web :

Automatisation de la création de sites web grâce à l'IA, permettant aux utilisateurs de lancer rapidement des sites web entièrement fonctionnels

Il propose un large intervalle de modèles de conception et d'options de personnalisation basés sur l'intelligence artificielle, ce qui en fait un excellent outil pour les spécialistes du marketing qui souhaitent établir une présence en ligne sans avoir de connaissances approfondies en développement web.

Limites de 10Web :

Bien qu'il simplifie la création de sites web, les utilisateurs ayant des besoins de personnalisation spécifiques et complexes peuvent avoir besoin d'ajustements manuels supplémentaires.

Tarifs de 10Web :

Business AnnualIA Starter : 10 $/moisIA Premium : 15 $/moisIA Ultimate : 23 $/mois

Ecommerce AnnualIA Ecommerce Starter : 11 $/moisIA Ecommerce Premium : 23 $/moisHébergement dédié : 175 $/mois

Agency AnnualAgency Starter : 24 $/moisAI Premium : 60 $/moisAgency Ultimate : tarification personnalisée

10 Évaluations et avis sur le Web :

G2 : 4,4/5 (plus de 90 avis)

13. Lexica. Art

Si vous recherchez un moyen simple de créer et d'ajouter de superbes images à vos campagnes marketing, e-mails ou blogs, Lexica. Art est l'outil marketing basé sur l'IA qu'il vous faut.

Vous pouvez rechercher des images à l'aide de mots-clés spécifiques ou générer une image entièrement nouvelle en utilisant des invites pour décrire à quoi l'image doit ressembler. Cet outil de génération d'images basé sur l'IA est idéal pour les images destinées aux réseaux sociaux, les images de couverture de blog et même pour trouver des idées de produits.

Lexica. Les meilleures fonctionnalités d'Art

Aperture : génère une image photoréaliste qui ressemble à une représentation réelle des sujets, comme s'ils venaient d'être photographiés.

Barre de recherche : saisissez des mots-clés en rapport avec l'image dont vous avez besoin, et vous obtiendrez en un clin d'œil une large sélection d'images correspondant à votre texte.

Personnalisation des images : affiche l'invite, la taille et d'autres détails de chaque image générée. Copiez l'invite et modifiez-la pour recréer des images similaires en y ajoutant votre touche personnelle ou en laissant libre cours à votre imagination 3

Lexica. Limites artistiques

Limites de génération d'images : Vous pouvez rechercher des images gratuitement, mais vous devrez souscrire au forfait payant de Lexica IA pour « générer » une image.

Répétitivité : comme il est en cours de développement, cela dépend de la diversité des données d'entraînement. Il y a de fortes chances que l'outil génère des images répétitives au bout d'un certain temps, à moins que vous n'affinez et n'ajustiez vos invitations

Lexica. Tarification des œuvres d'art

Formule Starter : 10 $ par mois

Pro : 30 $ par mois

Max : 60 $ par mois

Lexica. Évaluations et critiques artistiques

Avis G2 : pas assez d'avis

Avis sur Capterra : pas assez d'avis

14. Notion IA

via Notion

Si vous utilisez déjà Notion pour la gestion de projet, l'assistant IA intégré à Notion est un module complémentaire qui vous aide à accomplir davantage de travail plus rapidement.

Cet outil de rédaction basé sur l'IA intégré peut répondre à des questions liées à votre environnement de travail, vous accompagner dans vos séances de brainstorming, vous aider à améliorer votre contenu et transformer les données en informations exploitables.

Voici quelques exemples d'utilisation de Notion IA pour le marketing :

Expliquez le jargon technique à tout le monde

Traduisez votre contenu dans d'autres langues

Modifiez le style et le ton de vos supports marketing

Générez les prochaines étapes à partir des notes de réunion, des résumés des éléments à mener et des points clés tirés des appels de l'équipe commerciale et des sessions de recherche

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Questions-réponses : Posez des questions concernant vos projets, wikis, documents et tâches dans votre environnement de travail Notion, et l'outil marketing IA de Notion génère des résumés en quelques secondes

Remplissage automatique des données : Extrayez les indicateurs clés, les informations, les résultats et autres détails essentiels de vos projets et tâches, puis convertissez-les en éléments d’action concrets et pertinents.

Modèles IA : accédez à des structures prédéfinies pour vos argumentaires de vente, vos calendriers de réseaux sociaux, vos scripts vidéo et bien plus encore. Notion IA vous aide à préremplir le contenu de ces modèles

Limites de Notion IA

Inexactitude : les utilisateurs signalent que l'assistant IA supprime ou duplique involontairement certains paragraphes lors des tâches de rédaction. Cela oblige parfois les rédacteurs à passer plus de temps à recréer ou à effectuer des modifications en cours sur le contenu.

Courbe d'apprentissage abrupte : Notion IA offre de multiples cas d'utilisation, mais comprendre comment en tirer le meilleur parti prend du temps, à moins d'être un utilisateur expérimenté de Notion.

Tarifs de Notion IA

Free : 8 $ par place et par mois

En plus : 22 $ par place et par mois

Entreprise : 28 $ par place et par mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Notion IA peut être ajouté à un environnement de travail pour 8 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur Notion IA

Avis G2 : Pas assez d'avis

Avis sur Capterra : Pas assez d'avis

15. Userbot. IA

Les chatbots offrent une multitude d'avantages aux équipes commerciales, d'assistance, d'exploitation et de marketing. Ils automatisent les réponses aux questions fréquemment posées, modifient le texte pour le personnaliser et préserver la voix et le style de la marque, et répondent aux questions 24 h/24 et 7 j/7 via le chat, les appels vocaux et les agents d'assistance numérique.

La plateforme d'IA générative Userbot propose des solutions d'IA conversationnelle pour gérer la communication directe avec vos clients en temps réel sur tous les canaux.

L'une des fonctionnalités phares de Userbot est Digital Humans, un avatar photoréaliste qui rend chaque interaction avec le client plus humaine. Il s'intègre à vos canaux numériques, vous permettant ainsi d'offrir une expérience client omnicanale.

Les meilleures fonctionnalités de Userbot.ia

Flux de discussion personnalisés : créez différents flux de discussion en fonction des réponses des clients grâce à un éditeur simple de type glisser-déposer

Gestion des discussions : Gérez toutes vos discussions avec vos clients sur une seule plateforme afin de ne rien laisser passer.

Bot+IA : Générateur d'IA sans code pour créer rapidement votre bot personnalisé

Limites de Userbot.ia

Options de personnalisation limitées : les utilisateurs ont du mal à créer des flux de discussion détaillés, car il n'est pas possible de personnaliser les expériences de chat au-delà de simples questions-réponses

Manque de précision : On lui prête des capacités d'apprentissage limitées, ce qui fait qu'il ne répond pas toujours avec précision aux requêtes des clients.

Tarifs de Userbot.ia

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Userbot.ai

Avis G2 : Pas assez d'avis

Avis sur Capterra : Pas assez d'avis

16. Hemingway application

via Hemingway

Si vous êtes un professionnel du marketing, vous avez sûrement déjà utilisé l'application Hemmingway pour effectuer des modifications en cours sur vos documents, rendre votre style plus concis et éliminer les erreurs grammaticales.

Hemingway Editor Plus utilise l'IA pour analyser les phrases de votre texte et vous proposer instantanément des suggestions pour réécrire les phrases trop longues, les expressions peu convaincantes et les constructions à la voix passive. Il va au-delà d'une simple vérification orthographique pour s'adapter à votre ton et à votre choix de mots, afin que les phrases réécrites reflètent votre style plutôt que de paraître robotiques.

Les meilleures fonctionnalités de l'application Hemingway

Mise en évidence par code de couleur : Les phrases sont surlignées en différentes couleurs pour indiquer ce qui pourrait être amélioré

Hemingway Editor Plus : application avancée intégrant l'IA qui réécrit le contenu en respectant votre ton et votre style

Définissez le niveau de lecture cible : adaptez le niveau de l'application à votre écriture en fonction de l'objectif visé — par exemple, un niveau plus élevé pour les textes académiques ou techniques et un niveau plus bas pour un public plus jeune

Limites de l'application Hemingway

Manque d'intégration : La version gratuite d'Hemingway ne s'intègre pas à d'autres outils tels que votre e-mail ou Google Docs. Vous devrez copier-coller le contenu édité depuis l'éditeur Hemingway vers votre application de rédaction, ce qui prend du temps.

Tarifs de l'application Hemingway

Free

Forfait individuel 5K : 10 $ par mois

Forfait 10K individuel : 15 $ par mois

Team 10K : 15 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur l'application Hemingway

Avis G2 : 4,4/5 (plus de 40 avis)

Avis sur Capterra : pas assez d'avis

17. Albert.ia

Albert utilise l'IA pour aider les spécialistes du marketing et les agences à créer des publicités qui optimisent les performances des campagnes. Il inclut la recherche de mots-clés, l'audience des plateformes, la sélection des appareils et les enchères sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, l'affichage et le cross-canal.

Si vous souhaitez analyser chaque paramètre susceptible d'influencer vos performances, les tester un par un et les optimiser, Albert.ai est là pour vous aider. Utilisez-le pour obtenir des informations précises et rendre vos publicités plus efficaces.

De plus, lorsque vous actualisez ou remplacez une création publicitaire, au lieu de vous fier à des suppositions, utilisez l'outil IA d'Albert dédié au marketing pour prendre une décision fondée sur les données qui vous permettra de dépasser les indicateurs clés de performance (KPI) et les attentes de vos clients.

Les meilleures fonctionnalités d'Albert.ai

Exécution multicanal : Déployez Albert.ia sur n'importe quelle campagne payante sur 90 % des plateformes d'enchères (par exemple, Display et Video 360 et Bing Ads) du marché. Cela vous permet de déterminer quel canal fonctionne le mieux pour vos publicités

Tests A/B : Testez plusieurs variantes de mots-clés, de budgets, d'intérêts, de régions et d'autres paramètres afin d'améliorer constamment vos campagnes

Rapports avancés : obtenez des informations détaillées et exploitables sur vos clients pour comprendre comment adapter vos créations et vos messages

Limites d'Albert.ai

Explications limitées pour certaines décisions : Albert.ai ne fournit pas d'explications détaillées sur les performances des campagnes. Par exemple, si un ensemble de publicités particulier obtient de meilleurs résultats que les autres, il ne peut pas expliquer pourquoi.

Tarifs d'Albert.ia

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Albert.ai

Avis G2 : Pas assez d'avis

Avis sur Capterra : Pas assez d'avis

18. Browse. IA

Browse.ia présente son robot comme le moyen « le plus simple » d'extraire des données de n'importe quel site web.

Vous pouvez programmer un robot pour qu'il se connecte à un site web à l'aide de vos informations. Le bot explore le site web et transfère toutes les données collectées dans un tableur. Cela vous permet d'automatiser la collecte de données, notamment les données sur les produits, les détails des prix, les offres d'emploi et bien d'autres informations provenant de n'importe quel site web de votre choix.

Sélectionnez les informations dont vous avez besoin, libellez-les, puis cliquez sur le bouton pour télécharger. Vous disposerez des informations nécessaires en quelques minutes.

L'outil de marketing IA de Browse propose des robots prédéfinis pour les cas d'utilisation courants, et vous pouvez l'intégrer à plus de 7 000 outils de votre pile technologique marketing, notamment Zapier, Airtable, Google Sheets, etc.

Parcourez les meilleures fonctionnalités de Browse.ai

Extraction de données : Extrayez n'importe quelle information de n'importe quel site web sans écrire une seule ligne de code. Préparez les données dans un tableur et partagez-les même avec votre équipe

Surveillez les sites web : configurez le robot de Browse.ai pour qu'il surveille en permanence des informations spécifiques sur un site web et vous avertisse dès qu'un changement survient. Par exemple, si vous êtes un fournisseur, vous pouvez utiliser Browse.ai pour surveiller en temps réel les données de stock de vos détaillants afin de réapprovisionner vos produits chez eux de manière proactive.

Transformez n'importe quel site web en API : générez une API personnalisée pour n'importe quel site web, même s'il ne dispose pas d'une API existante pour l'extraction continue de données

Parcourir. Limitations de l'IA

L'installation initiale est complexe : Browse.ai dispose de plusieurs fonctionnalités utiles, mais l'outil est un peu complexe, ce qui signifie que son installation et l'apprentissage de son utilisation optimale peuvent prendre un certain temps

Tarifs de Browse.ia

Free : 0 $ par mois

Formule Starter : 48,75 $ par mois

Professionnel : 123,75 $ par mois

Équipe : 311 $ par mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Parcourir les évaluations et avis sur ai

Avis G2 : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,5/5 (50 avis)

19. Algolia

via Algolia

Avec Algolia, vous pouvez intégrer une fonctionnalité de recherche basée sur l'IA à votre site web. Cela vous permet d'optimiser l'expérience utilisateur en permettant à vos utilisateurs de trouver exactement ce qu'ils cherchent en quelques secondes.

L'application est capable d'analyser de grands volumes de données pour fournir des résultats en temps réel, ce qui en fait un outil précieux pour les spécialistes du marketing souhaitant améliorer l'interaction et l'engagement des clients sur leurs sites web.

Les meilleures fonctionnalités d'Algolia

Catégorisation des requêtes : Les algorithmes d'intelligence artificielle d'Algolia peuvent interpréter le contexte de la requête et afficher les résultats de la catégorie la plus proche, améliorant ainsi la pertinence des résultats. Par exemple, le mot-clé « burgundy » peut désigner une couleur, une boisson ou un rouge à lèvres.

Réclassement dynamique : Algolia utilise l'IA pour identifier les tendances dans une catégorie donnée et donne la priorité aux informations les plus récentes qui seront présentées au client

Synonymes IA : en analysant les différentes entrées des utilisateurs, l'IA d'Algolia peut détecter les synonymes d'un mot-clé particulier et les enregistrer pour une utilisation ultérieure. Cela enrichit le vocabulaire de l'application, permettant ainsi à l'IA d'identifier davantage de requêtes

Limites d'Algolia

Difficulté de mise en place : Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'aide pour mettre en œuvre correctement Algolia. Cela peut entraîner des bugs au niveau de votre moteur de recherche, ce qui peut se traduire par l'affichage d'informations erronées aux clients

Tarifs d'Algolia

Créer : 0 $

Grow : 0 $ pour jusqu'à 10 000 requêtes de recherche par mois, 0,50 $ pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 requêtes

Premium : Tarification personnalisée

Elevate : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Algolia

Évaluation G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Avis sur Capterra : 4,7/5 (plus de 60 avis)

20. Reply.io

Simplifiez votre communication sur plusieurs canaux et acquérez de nouveaux clients plus rapidement grâce à la plateforme d'engagement commercial basée sur l'IA de Reply.io. Vous pouvez utiliser cet outil pour créer des séquences détaillées afin d'interagir avec les utilisateurs sur des canaux tels que WhatsApp, LinkedIn et les e-mails.

Reply.io peut réaliser l'automatisation de tâches telles que l'envoi d'une demande de connexion à quelqu'un sur LinkedIn ou le filtrage de vos messages pour supprimer les réponses indiquant « absent du bureau » ou « pas intéressé » dans l'e-mail, afin de vous faire gagner du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Reply.io

Séquence multicanal : Créez une séquence automatisée d'e-mails, de messages LinkedIn, de messages WhatsApp et de notifications SMS pour contacter efficacement vos prospects sur le canal de leur choix

Chat IA : Intégrez le chat de Reply.io à votre base de connaissances afin que les prospects puissent obtenir rapidement les informations qu'ils recherchent. C'est également une fonctionnalité excellente pour inciter les utilisateurs à effectuer certaines actions, comme s'inscrire à un essai gratuit ou à une démonstration, afin qu'ils progressent dans l'entonnoir de vente.

Gestion des contacts : Segmentez vos clients et prospects selon différents critères afin de savoir exactement qui contacter

Limites de Reply.io

Manque de tutoriels : Les utilisateurs peuvent avoir du mal à comprendre comment utiliser les fonctionnalités complètes de Reply.io, et il n'existe pas de guides d'utilisation détaillés ni de tutoriels pour les aider.

Capacité limitée à importer des informations importantes : À l'heure actuelle, Reply.io ne peut pas importer de données telles que les informations sur l'entreprise. Les utilisateurs devront créer des champs personnalisés pour saisir des détails spécifiques en raison des intégrations limitées avec des outils de vente comme Pipedrive

Tarifs de Reply.io

Volume d'e-mails : 59 $ par mois

Multicanal : 99 $ par utilisateur et par mois

Agence : 166 $ par mois

Évaluations et avis sur Reply.io

Avis G2 : 4,6/5 (plus de 1 000 avis)

Avis sur Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Les outils d'IA peuvent améliorer le marketing en analysant le comportement des clients, en identifiant les lacunes du marché et en personnalisant la communication.

Ils permettent de segmenter efficacement la clientèle, d'automatiser les tâches répétitives et d'améliorer l'efficacité. L'IA fournit des informations en temps réel à partir de vastes volumes de données sur les consommateurs, ce qui permet de réagir rapidement aux tendances du marché. L'IA peut améliorer les performances des campagnes en facilitant diverses activités marketing.

L'IA offre aux entreprises une opportunité considérable d'optimiser leurs stratégies marketing.

Que vous cherchiez à améliorer votre marketing de contenu, vos e-mails ou votre présence sur les réseaux sociaux, les bons outils marketing basés sur l'IA rendront vos campagnes plus réussies. Vous pouvez les utiliser pour rédiger des textes sans erreur, choisir les meilleurs objets d'e-mail ou suivre vos taux de conversion en temps réel.

Très bientôt, vos efforts marketing vous demanderont moins d'efforts. Votre équipe aura ainsi plus d'énergie mentale à consacrer à votre prochaine session de brainstorming créatif.

ClickUp AI est spécialement conçu pour des équipes spécifiques, qu'il s'agisse d'équipes marketing, produit, développement logiciel ou commerciales. Ses modèles prédéfinis améliorent la productivité des équipes grâce à des invites dédiées qu'une équipe spécifique de votre organisation utiliserait réellement.

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de créer rapidement et facilement des documents importants, tels que des études de cas.

Par exemple, dans quelle mesure votre travail marketing serait-il accéléré grâce à des suggestions d'IA pour vos campagnes par e-mail, vos documents de gestion de marque ou encore le processus de création de contenu ?

Et si ce même outil pouvait aider les équipes commerciales à rédiger de meilleurs e-mails grâce à un éditeur intégré proposant des informations concises, permettant ainsi à chacun d'améliorer ses compétences en communication ?

C'est possible avec ClickUp !

Découvrez les autres fonctionnalités IA de ClickUp et créez gratuitement votre premier environnement de travail. Même si notre assistant IA ne parle pas avec un accent britannique, il aide tous les membres de votre équipe à accomplir les tâches spécifiques à leur rôle, prouvant ainsi que les robots sympathiques sont plus proches que vous ne le pensez. ?