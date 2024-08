Nous avons testé les 10 meilleures alternatives et concurrents de Grammarly en 2024

En tant que responsable du contenu chez ClickUp, je sais à quel point il peut être gênant de repérer une faute de frappe ou de grammaire dans un article, un e-mail ou une présentation, surtout lorsque l'écriture est au cœur de votre travail ! Que vous soyez un directeur commercial qui prépare un pitch deck convaincant ou un employé junior des ressources humaines qui cherche à communiquer clairement dans sa documentation, il est essentiel d'avoir un outil de rédaction fiable à ses côtés.

Bien sûr, Grammarly est un choix de premier ordre pour de nombreuses personnes lorsqu'il s'agit de vérificateurs de grammaire. Il s'attaque habilement à des problèmes avancés tels que l'engagement, le ton, la livraison et les vérifications de plagiat.

Néanmoins, Grammarly ne convient pas à tout le monde. Si vous n'êtes pas convaincu par Grammarly mais que vous souhaitez tout de même impressionner le monde avec des écrits de qualité, consultez notre liste des meilleures alternatives à Grammarly en 2024.

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Grammarly ?

Si vous ne voulez pas utiliser Grammarly mais que vous souhaitez quelque chose de similaire, recherchez des plateformes dotées des fonctionnalités suivantes.

Vérificateur de grammaire et Vérificateur d'orthographe : Au minimum, l'outil doit détecter les fautes d'orthographe et proposer une vérification de la grammaire

Au minimum, l'outil doit détecter les fautes d'orthographe et proposer une vérification de la grammaire **Un bon outil évalue la lisibilité, suggère des améliorations de la structure des phrases et propose des suggestions de style pour rendre votre texte plus attrayant

Vérificateur de plagiat : Les bonnes alternatives à Grammarly vous indiqueront si votre texte est trop similaire à ce qui existe déjà

Les bonnes alternatives à Grammarly vous indiqueront si votre texte est trop similaire à ce qui existe déjà **Compatibilité : l'outil devrait fonctionner correctement, que vous utilisiez Windows, Mac, iOS ou Android

Intégration: Recherchez des outils de grammaire qui s'intègrent à Google Docs, Outlook, Microsoft Word et Open Officegagner du temps de gagner du temps en travaillant sur une seule plateforme.

Recherchez des outils de grammaire qui s'intègrent à Google Docs, Outlook, Microsoft Word et Open Officegagner du temps de gagner du temps en travaillant sur une seule plateforme. Prise en charge des langues: Ce n'est pas obligatoire, mais si vous faites partie d'une équipe multinationale, envisagez des alternatives à Grammarly avec des fonctionnalités avancées qui prennent en charge différentes langues, y compris l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol

Les 10 meilleures alternatives à Grammarly à utiliser en 2024

Grammarly est une référence dans l'industrie, mais ce n'est pas le seul outil de grammaire en ville. Voici les 10 meilleures alternatives à Grammarly en 2024, y compris des options gratuites et économiques.

Utilisez ClickUp AI pour éditer, résumer, vérifier l'orthographe ou ajuster la longueur d'un contenu dans Docs

Grammarly est excellent, mais ne serait-il pas génial de pouvoir supprimer instantanément toutes les fautes de grammaire et d'orthographe ? ClickUp AI fait cela et bien plus encore. ⚡

Ce correcteur orthographique intelligent, alimenté par l'IA, est la seule IA spécifique à un rôle au monde. Il suffit de lui indiquer votre rôle et ce que vous essayez de faire pour que l'assistant prenne les choses en main. ClickUp AI résume les textes, génère des des éléments d'action des ordres du jour, met en forme les textes et révise vos messages jusqu'à ce qu'ils soient parfaits.

Il n'est pas non plus nécessaire d'ouvrir un autre outil pour effectuer votre travail. Il vous suffit de vous connecter à ClickUp pour accéder à tous vos projets, tâches, tableaux blancs, chats et autres en un seul endroit. Et oui, cela inclut Docs ClickUp . Ce traitement de texte en temps réel, basé sur le cloud, facilite grandement la collaboration, la rédaction et l'édition de vos grandes idées sans changer de plateforme. 🙌

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp

Vous devrez peut-être vous entraîner à demander à ClickUp AI de générer exactement ce dont vous avez besoin

ClickUp AI n'est disponible que sur les plans payants

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Wordtune

Via Wordtune Wordtune est un outil de réécriture résumeur, et AI assistant d'écriture est doté d'une IA générative. Cela signifie qu'il est capable de trouver de nouvelles idées ou de nouveaux textes, et pas seulement de reformuler les messages que vous lui donnez. Il dispose de différents modèles pour les lettres d'information par courrier électronique , des posts LinkedIn et des titres de blog qui accélèrent sérieusement le processus de copywriting. ⏩

Les meilleures fonctionnalités de Wordtune

Construire une page personnaliséebase de connaissances dans la bibliothèque de Wordtune

Gagnez du temps en demandant à Wordtune de résumer des vidéos YouTube, des blogs et des notes de réunion

L'assistant d'écriture IA propose en un clic des suggestions adaptées à votre style d'écriture unique

Wordtune rédige automatiquement des textes grammaticalement corrects et exempts de fautes de frappe

Limites de Wordtune

Plusieurs utilisateurs affirment que la formule gratuite est très limitée par rapport à d'autres formules de WordtuneAlternatives à Wordtune* D'autres utilisateurs souhaiteraient que Wordtune ait plus d'intégrations

Prix de Wordtune

**Version gratuite

Plus: 9,99 $/mois, facturé annuellement

9,99 $/mois, facturé annuellement Version illimitée: 14,99 $/mois, facturation annuelle

14,99 $/mois, facturation annuelle Entreprises: Contacter pour connaître les tarifs

Wordtune ratings and reviews

G2: 4.5/5 (170+ commentaires)

4.5/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (70+ avis)

Compare

WORDTUNE VS GRAMMARLY

!

3. ProWritingAid

Via ProWritingAid ProWritingAid est une bonne alternative à Grammarly pour les rédacteurs professionnels, ou pour tous ceux qui souhaitent rédiger des textes de niveau professionnel. Il analyse votre texte en quelques secondes et vous propose des corrections grammaticales, orthographiques et stylistiques que vous acceptez en un seul clic. 🖱️

Mieux encore, ProWritingAid fonctionne avec les plateformes que vous utilisez déjà pour écrire, notamment Google Chrome, MS Word, Facebook, Google Docs, Slack, WordPress et HubSpot.

Les meilleures caractéristiques de ProWritingAid

Les masterclasses de ProWritingAid offrent des conseils de rédaction professionnels

L'outil génère plus de 25 rapports pour améliorer votre écriture

Mettez une phrase en surbrillance pour la reformuler instantanément

Utilisez AI Sparks pour modifier les temps, améliorer la lisibilité ou rédiger des dialogues

Limites de ProWritingAid

Certains utilisateurs affirment que ProWritingAid ne tient pas compte des fautes d'orthographe évidentes

ProWritingAid n'a pas d'application mobile

Prix de ProWritingAid

**Plan gratuit

Premium Plan : 10$/mois, facturé annuellement

10$/mois, facturé annuellement Plan Premium Pro : 12 $/mois, facturé annuellement

G2: 4.5/5 (40+ reviews)

4.5/5 (40+ reviews) Capterra: 4.6/5 (430+ avis)

4. Slick Write

Via Slick Write Slick Write est une alternative 100 % gratuite à Grammarly, idéale pour les rédacteurs disposant d'un budget limité. Il fonctionne via une extension de navigateur, donc si vous écrivez principalement dans des applications basées sur le web ou dans le nuage, il pourrait vous convenir.

Il n'est pas aussi robuste que les alternatives payantes à Grammarly de notre liste, mais si vous avez besoin d'un outil gratuit et sans fioritures pour repérer les fautes d'orthographe simples, Slick Write est une option viable pour les corrections grammaticales de base. ⚒️

Meilleures fonctionnalités de Slick Write

Mettez de l'ordre dans vos écrits en corrigeant la voix passive

Supprimez les adverbes inutiles

Mettez en évidence les fautes de frappe et les textes peu clairs pour les corriger facilement

Passez votre texte dans l'outil Vocabulaire de Slick Write pour modifier votre choix de mots

Limitations de Slick Write

Il n'y a pas beaucoup de commentaires

Slick Write n'est pas livré avecOutils d'écriture AI Prix de Slick Write

Gratuit

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (5 commentaires)

5. Fumée blanche

Via Fumée blanche WhiteSmoke est un relecture outil d'édition de texte qui permet de corriger les erreurs d'un simple clic. Il vérifie les erreurs d'orthographe, de grammaire et de syntaxe en utilisant la technologie de traitement du langage naturel (NLP). 🤖

WhiteSmoke meilleures caractéristiques

WhiteSmoke prévoit d'ajouter des tutoriels d'écriture et des modèles de lettres à l'avenir

WhiteSmoke fonctionne via une extension Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari et une application de bureau

L'outil est doté d'un traducteur intégré

Une application Mac est en préparation

Limitations de WhiteSmoke

Il n'y a pas beaucoup de commentaires

WhiteSmoke n'offre pas d'outils d'IA

Prix de WhiteSmoke

Web: 5$/mois, facturé annuellement

5$/mois, facturé annuellement Premium: 6,66 $/mois, facturé annuellement

6,66 $/mois, facturé annuellement Business: 11,50 $/mois, facturé annuellement

WhiteSmoke ratings and reviews

G2: 4.6/5 (10 commentaires)

4.6/5 (10 commentaires) Capterra: 3.8/5 (20+ avis)

6. Jasper

Via Jasper Jasper est l'une des alternatives les plus populaires à Grammarly pour les personnes qui aiment les assistants d'écriture à base d'IA. Il a débuté en tant que Outil de création de contenu par l'IA mais aujourd'hui, Jasper est un prodige du copywriting à service complet. Jasper rédige des textes en fonction de votre guide de style et de votre base de connaissances, crée des images grâce à l'IA générative et construit des sites Web de bout en bout de campagne marketing de bout en bout .

Les meilleures caractéristiques de Jasper

Jasper est livré avec des modèles d'IA prêts à l'emploi pour les résumés de texte, les textes de vente AIDA, etc

Passez à Jasper Chat pour échanger des idées avec un chatbot de type ChatGPT

L'outil rédige des textes dans plus de 30 langues

Intégrations avec Google Drive, Webflow, Surfer SEO, Zapier, et (bien sûr) Grammarly

Limitations de Jasper

Certains utilisateurs disent que Jasper a tendance à répéter le contenu pour répondre aux exigences du nombre de mots

D'autres disent que la plateforme a du mal à adapter le texte à des tons de voix uniques

Prix de Jasper

Créateur: 39 $/mois pour un utilisateur, facturé annuellement

39 $/mois pour un utilisateur, facturé annuellement Équipes: 99 $/mois pour trois utilisateurs, facturation annuelle

99 $/mois pour trois utilisateurs, facturation annuelle Entreprises: Contacter pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

7. Ginger Software

Via Ginger Ginger propose un correcteur grammatical et un outil de paraphrase gratuits sur le web si vous avez besoin d'une aide rapide à la rédaction. Appuyez sur le bouton "Rephrase" pour retravailler votre texte ou essayez le bouton "Corriger" pour repérer les erreurs grammaticales. Ginger propose également une version premium qui s'intègre à Gmail, Salesforce, X, WordPress, Facebook et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Ginger

Ginger prend en charge jusqu'à 100 000 utilisateurs dans un seul compte

Il offre une API Grammar pour intégrer Ginger directement dans vos produits ou flux de travail

Consultez le Centre d'aide à la rédaction pour obtenir des conseils de rédaction professionnels

Ginger offre un logiciel de traduction gratuit pour plus de 40 langues

Limitations de Ginger

Certains utilisateurs signalent que Ginger peut présenter des bogues

D'autres utilisateurs disent que les suggestions de Ginger ne sont pas toujours correctes

Prix de Ginger

Ginger Teams: 4,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

4,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Plan de deux ans: 4,99 $/mois, facturé tous les deux ans

4,99 $/mois, facturé tous les deux ans Plan annuel: 6,99 $/mois, facturé annuellement

6,99 $/mois, facturé annuellement Plan trimestriel: 11,19 $/mois, facturé trimestriellement

11,19 $/mois, facturé trimestriellement Plan mensuel: $13.99/mois

Ginger ratings and reviews

G2: 4.3/5 (30+ reviews)

4.3/5 (30+ reviews) Capterra: 4/5 (80+ avis)

8. Antidote

Via Antidote Il n'a peut-être pas beaucoup de commentaires, mais Antidote corrige l'orthographe et la grammaire depuis 25 ans. Il est livré avec un correcteur, des dictionnaires personnels et des guides clairs pour améliorer votre écriture. Il s'agit d'une alternative plus abordable à Grammarly et accessible via un ordinateur de bureau, une application web, un iPhone et un iPad. 📲

Antidote meilleures caractéristiques

Pour les curieux de la langue, Antidote affiche la prononciation, les rimes et l'étymologie d'un mot

Antidote dispose d'un module français si vous écrivez en français

Le logiciel met en évidence les erreurs et vous permet de les corriger d'un simple clic

Trouvez des synonymes grâce au thésaurus intégré

Limites d'Antidote

Antidote dit qu'il a beaucoup d'histoire, mais il n'a pas beaucoup d'avis

L'outil n'est pas disponible hors ligne

Prix d'Antidote

Antidote+ Personal: 59,95 $/an

59,95 $/an Antidote+ Family: 99,95 $/an

99,95 $/an Antidote 11: 129,95 $ (une seule fois)

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (10+ reviews)

9. Sapin

Via L'aubier Vous travaillez dans une équipe en contact avec la clientèle ? Si c'est le cas, Sapling AI est l'une des meilleures alternatives à Grammarly pour vous. Elle fonctionne avec votre plateforme de gestion de la relation client (CRM) pour proposer des suggestions de rédaction en temps réel. Si vous avez déjà envoyé accidentellement une faute de frappe dans un chat client, Sapling fera en sorte que cela appartienne au passé. 🤸

Les meilleures caractéristiques de Sapling

Sapling Suggest permet d'adresser efficacement les chats et les tickets du helpdesk

Autocomplete Everywhere propose des suggestions d'autocomplétion pour accélérer les temps de discussion

L'algorithme d'apprentissage automatique de Sapling permet de détecter les problèmes d'orthographe et de grammaire

Construire un base de données de contenu via la bibliothèque de snippets Sapling

Limites de Sapling

Certains utilisateurs souhaiteraient que Sapling ait plus d'intégrations et de modules complémentaires

Il n'y a pas beaucoup de commentaires

Prix de Sapling

**Gratuit

Pro: 25$/mois

25$/mois Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.2/5 (10+ reviews)

4.2/5 (10+ reviews) Capterra: 4.6/5 (10 commentaires)

10. Hemingway App

Via Hemingway Si vous êtes écrivain, vous connaissez probablement l'éditeur en ligne Hemingway. Cette alternative gratuite à Grammarly est un pilier pour les spécialistes du marketing, les rédacteurs indépendants, les blogueurs et les passionnés de grammaire qui souhaitent simplifier les phrases complexes. L'application conviviale basée sur le web offre une grande valeur ajoutée gratuitement, mais vous pouvez également payer une licence unique pour ajouter cet outil de vérification grammaticale à votre bureau.

Hemingway meilleures fonctionnalités

Hemingway teste actuellement une fonctionnalité qui vous permet de corriger tous les problèmes mis en évidence en un seul clic

Vérifiez le niveau scolaire et la lisibilité de votre texte

Passez en mode écriture si vous souhaitez composer sans les distractions de l'éditeur Hemingway

Testez Rewrite Pro pour remanier votre texte avec l'IA

Limites d'Hemingway

Hemingway se concentre moins sur les fautes d'orthographe que sur la lisibilité. Vous devrez peut-être l'associer à un correcteur orthographique, au cas où

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'Hemingway dispose de fonctions de formatage plus robustes

Prix d'Hemingway

**Gratuit

Licence pour ordinateur de bureau: $19.99

G2: 4.4/5 (40+ critiques)

4.4/5 (40+ critiques) Capterra: 4.4/5 (10+ commentaires)

Intégrez votre outil de relecture dans vos flux de travail

Ne laissez pas les fautes de grammaire ou les messages obscurs vous freiner. Qu'il s'agisse d'un discours professionnel important, d'un e-mail Outlook ou d'un message sur les réseaux sociaux, passez vos écrits au crible de ces alternatives Grammarly avant de cliquer sur "publier"

Le bon outil de rédaction fait toute la différence, alors quand la qualité compte, optez pour ClickUp. Non seulement cette solution unique combine une alternative à Grammarly avec Docs et un rédacteur IA, mais elle rassemble également tout votre travail (oui, tout) dans une seule plateforme pour supercharger la productivité. 🎯

Mais chez ClickUp, nous savons que voir, c'est croire. Créez un espace de travail ClickUp gratuit dès maintenant pour voir ce puissant outil d'écriture en action.