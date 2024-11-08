10 meilleurs outils d'IA pour les médias sociaux pour rationaliser votre stratégie en 2025

Faire défiler des commentaires interminables, planifier des publications, suivre des indicateurs sans outils d'IA pour les réseaux sociaux : tout cela mène au chaos.

Mon équipe et moi avons passé d'innombrables heures à planifier des publications sur les réseaux sociaux, mais nous avons tout de même pris du retard dans la mesure des résultats.

Nous avons réalisé que nous avions besoin d'outils d'IA pour les réseaux sociaux afin d'éviter de nous sentir submergés. J'en ai testé plusieurs et j'ai compris qu'il était important d'utiliser celui qui correspondait le mieux à nos besoins.

Pour vous faciliter la tâche, j'ai donc compilé une liste des 15 meilleurs outils d'IA pour les réseaux sociaux qui nous ont aidés à rationaliser le contenu, à suivre les analyses et à mettre en œuvre notre stratégie globale. Ils vous permettront de mieux gérer votre marketing sur les réseaux sociaux sans sacrifier la créativité. 🙌

Que rechercher dans un outil d'IA pour les réseaux sociaux ?

Lorsqu'il s'agit de sélectionner le bon outil d'IA pour les réseaux sociaux, il est facile de se sentir dépassé, car les options sont trop nombreuses ! Cependant, tous les outils d'IA pour les réseaux sociaux ne répondront pas à vos besoins.

Pour vous aider à prendre des décisions éclairées, voici quelques fonctionnalités essentielles à privilégier. 👇

Facilité d'utilisation et assistance : Dispose d'une interface intuitive, accessible aux utilisateurs de tous niveaux, et fournit un service client fiable

Intégrations : S'intègre parfaitement aux principales plateformes de réseaux sociaux et à votre infrastructure technologique

Gérer plusieurs comptes : vous aide à superviser et contrôler plusieurs comptes à partir d'un tableau de bord unique et unifié

Automatisation : Dispose de fonctionnalités d'automatisation robustes telles que la planification et la publication automatique pour vous aider à maintenir un calendrier de publication cohérent et à gagner du temps et des efforts

Analyses et rapports : Fournit des informations détaillées sur l'engagement, le comportement de l'audience et les performances

Capacités IA : Dispose de fonctionnalités IA avancées telles que la création de contenu génératif, l'analyse des sentiments et les recommandations de hashtags

Notre liste des 15 meilleurs outils d'IA pour les réseaux sociaux, destinés à la planification de stratégies sur les réseaux sociaux, comprend à la fois des classiques comme Sprout Social et des nouveaux venus comme Albert.ai. Leur point commun ? Ils excellent dans leur domaine ! 🎯

Voyons comment vous pouvez utiliser chacun d'entre eux pour créer des campagnes de marketing efficaces sur les réseaux sociaux et canaliser votre stratégie de promotion.

1. ClickUp (Idéal pour rationaliser la création et la planification sur les réseaux sociaux grâce à l'IA)

ClickUp est une plateforme puissante qui simplifie la création et la planification de contenu pour les réseaux sociaux, notamment grâce à ses capacités d'IA et à ses plus de 1 000 intégrations d'applications. Elle reste en tête de notre liste pour ses fonctionnalités tout-en-un de gestion des réseaux sociaux qui automatisent les flux de travail liés au contenu, de la génération d'idées à la publication.

Documents ClickUp

Mettez en forme votre contenu pour une efficacité accrue avec ClickUp Docs

ClickUp Docs est une fonctionnalité puissante qui vous aide à générer du contenu grâce à ses outils de création, de gestion et de collaboration sur des documents. Elle permet à votre équipe de produire et d'affiner plus facilement et plus efficacement un contenu de haut niveau.

Vous pouvez organiser tout votre contenu de réseaux sociaux sur la plateforme grâce à ses fonctionnalités de mise en forme riches, ses pages imbriquées, ses options de style et ses modèles. Elle vous aide également à planifier une excellente feuille de route pour votre contenu de réseaux sociaux en brainstormant simultanément avec votre équipe via la détection de collaboration en temps réel de ClickUp.

ClickUp Brain

Essayez ClickUp Brain Invitez ClickUp Brain à rédiger du contenu pour vos réseaux sociaux et obtenez-le instantanément

ClickUp Brain est un assistant alimenté par l'IA qui apporte des idées et des angles nouveaux à vos sessions de brainstorming en vous offrant une assistance contextuelle, en temps réel et instantanée, comme un partenaire d'entraînement. Vous pouvez l'inviter, lui demander de vous aider à imaginer de nouvelles stratégies de contenu, à affiner les objectifs de vos campagnes sur les réseaux sociaux, à générer des résumés de réunions et à rédiger des rapports basés sur les données collectées.

Intégré à Docs, Brain convertit les points clés ou les suggestions directement en tâches exploitables dans les documents que vous utilisez pour vos brainstormings. Son assistant de rédaction IA vous aide à améliorer votre écriture grâce à un correcteur orthographique intégré et à des réponses rapides qui permettent de rédiger des messages avec le ton parfait.

ClickUp propose également d'autres fonctionnalités de collaboration exceptionnelles qui vous aident à rester connecté avec votre équipe à tout moment, où que vous soyez.

Discutez avec ClickUp

Communiquez et collaborez avec votre équipe grâce à ClickUp Chat

ClickUp Chat rassemble la communication d'équipe et la gestion des tâches dans un seul outil fluide. Il est parfait pour que tout le monde reste sur la même page, vous permettant de discuter de projets tels que les campagnes sur les réseaux sociaux et la création de contenu tout en établissant un lien direct vers les tâches ClickUp pertinentes.

Grâce à ses fonctionnalités basées sur l'IA, ClickUp Chat peut résumer les discussions et suggérer automatiquement la création et la connexion de tâches connexes, rendant ainsi la gestion de projet plus fluide et plus efficace.

Étiquetez les membres de votre équipe à l'aide d'un simple « @ » avec ClickUp. Attribuez des commentaires

Attribuez des commentaires dans ClickUp aux membres de votre équipe et à vous-même pour vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet. Cette fonctionnalité déclenche également une notification pour la personne désignée, et la tâche apparaîtra dans sa barre des tâches. C'est un excellent moyen pour les managers de déléguer des tâches directement à partir des discussions.

Tableau de bord ClickUp

Visualisez la progression de votre campagne grâce aux tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp offrent un moyen exceptionnel de visualiser vos campagnes sur les réseaux sociaux. Ils vous donnent un aperçu des indicateurs clés et des performances de vos campagnes en temps réel. De plus, ils sont personnalisables, vous pouvez donc les adapter à votre flux de travail.

La mise en œuvre de ClickUp pour la gestion de nos réseaux sociaux et de la création de contenu a permis d'éliminer avec succès TOUTE communication par e-mail dans le cadre de ce projet.

ClickUp propose également plusieurs modèles de calendriers de contenu pour vous aider à planifier votre calendrier sur les réseaux sociaux.

Le modèle avancé pour réseaux sociaux de ClickUp offre une approche collaborative et efficace de la planification de contenu. Ses cinq vues distinctes (Liste, Tableau, Calendrier, Intégration et Document) permettent une gestion personnalisée des tâches.

De même, le modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux ClickUp optimise la gestion des réseaux sociaux pour un engagement constant de l'audience grâce à un cadre de planification structuré, à la programmation des publications et à des statuts personnalisés tels que « Annulé », « Achevé » et « En cours » pour un suivi clair des campagnes.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gestion des tâches : Créez des tâches pour chaque élément de contenu ou campagne, fixez des délais et attribuez-les aux membres de l'équipe

Flux de travail personnalisés : Configurez des flux de travail personnalisés pour refléter votre processus de création de contenu sur les réseaux sociaux

Automatisations ClickUp : Automatisez les tâches routinières à l'aide de déclencheurs « si-alors » ou créez des séquences d'automatisation en langage naturel avec ClickUp Brain

Intégrations ClickUp : Intégrez des applications populaires telles que Google Drive, Dropbox, Google Agenda, Chrome, Figma, Vimeo et bien d'autres encore

Plus de 1 000 modèles prédéfinis : Accédez à des centaines de modèles pour divers cas d'utilisation afin de gagner du temps et d'assurer la cohérence entre vos projets

Vues multiples des tâches : Visualisez les échéanciers de vos campagnes sur les réseaux sociaux dans plus de 15 Visualisez les échéanciers de vos campagnes sur les réseaux sociaux dans plus de 15 vues ClickUp personnalisées, notamment le diagramme de Gantt, le tableau Kanban, la vue Liste et la vue Tableur

Limites de ClickUp

L'installation initiale prend du temps

Les utilisateurs ont signalé une courbe d'apprentissage abrupte en raison de son large intervalle de fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Gratuit pour toujours

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. Lately AI (Idéal pour réutiliser du contenu sur les réseaux sociaux)

via Lately IA

Dernièrement, l'IA est l'un des outils d'IA pour les réseaux sociaux les plus populaires. Il exploite l'IA basée sur les neurosciences pour rationaliser la création, la planification et l'analyse de contenu.

Il réutilise les contenus longs, tels que les blogs, les podcasts ou les vidéos, pour en faire des publications courtes destinées à différentes plateformes de réseaux sociaux. Cela le rend particulièrement utile pour les spécialistes du marketing qui cherchent à amplifier leur portée.

Les meilleures fonctionnalités récentes de l'IA

Créez un « modèle vocal » unique et personnalisé pour atteindre n'importe quelle audience cible sur n'importe quel canal, dans n'importe quelle langue ou dialecte régional

Optimisez l'algorithme de votre plateforme plusieurs jours, semaines, voire mois à l'avance

Connectez tous les membres de votre équipe sous une hiérarchie de marque unifiée pour une communication centralisée

Limites récentes de l'IA

Certaines fonctionnalités, comme la file d'attente, présentent des bugs lorsque vous essayez de réorganiser les publications

Vous ne pouvez pas booster les publications depuis la plateforme

Il ne vous permet pas de configurer les stories Instagram

Tarifs IA récents

Free

Starter : 59 $/mois par utilisateur

Croissance : 239 $/mois pour 3 utilisateurs

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis récents sur l'IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

3. Agorapulse (le meilleur pour une gestion complète des réseaux sociaux)

via Agorapulse

Agorapulse est un outil complet de gestion des réseaux sociaux qui offre des fonctionnalités permettant de rationaliser la gestion de plusieurs plateformes.

Je l'ai utilisé pour planifier des publications, surveiller les discussions et analyser les données de performance. J'ai particulièrement apprécié ses fonctionnalités de « boîte de réception unifiée », qui aident les utilisateurs à regrouper les messages et les commentaires provenant de toutes les plateformes.

Les meilleures fonctionnalités d'Agorapulse

Utilisez son calendrier glisser-déposer pour planifier vos publications et les visualiser sans effort

Accédez à des modèles personnalisables pour la création de contenu sur les réseaux sociaux

Suivez les mentions de votre marque, de vos concurrents et des mots-clés pertinents grâce à la fonctionnalité « Social Listening »

Obtenez des informations détaillées sur vos performances sur les réseaux sociaux grâce à des analyses complètes

Limitations d'Agorapulse

Intégrations limitées : il ne s'intègre pas à des plateformes telles que TikTok ou d'autres applications sociales émergentes

Cela peut être lent, en particulier lors de la planification de publications ou du téléchargement de médias

Vous devez payer un supplément pour les analyses X (anciennement Twitter)

Options de publication limitées dans le forfait Free

Il ne regroupe pas les commentaires et les messages privés Instagram sur la même plateforme, vous devez donc les vérifier manuellement

Tarifs Agorapulse

Standard : 69 $/mois par utilisateur

Professionnel : 99 $/mois par utilisateur

Avancé : 149 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Agorapulse

G2 : 4,5/5 (plus de 900 avis) 4,5/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 700 avis)

4. SocialBee (le meilleur pour la gestion de contenu intemporel)

via SocialBee

SocialBee est un outil d'IA polyvalent pour les réseaux sociaux, conçu pour vous aider à gérer, automatiser et optimiser la création de contenu sur différentes plateformes.

L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est l'amélioration du contenu par IA, qui vous permet d'améliorer vos publications et de planifier des stratégies pour un meilleur engagement. Je l'ai utilisé pour créer plus rapidement du contenu spécifique à certaines plateformes, en particulier Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

Les meilleures fonctionnalités de SocialBee

Créez du contenu visuellement attrayant pour vos flux grâce à ses intégrations dans l'application avec des outils tels que Canva, Unsplash et GIPHY

Invitez des personnes dans votre environnement de travail, attribuez des rôles, laissez des commentaires et approuvez du contenu, le tout dans une seule application

Créez des publications grâce à plus de 1 000 invites, résumez des blogs et rédigez du contenu de haute qualité dans différents styles

Recyclez les contenus intemporels et republiez les publications les plus performantes pour étendre automatiquement leur portée

Limites de SocialBee

Il ne dispose pas d'une intégration Pinterest intégrée

Capacités de mise en forme du texte limitées, en particulier pour les contenus longs

Le copier-coller ne transfère pas correctement la mise en forme, ce qui rend cette tâche fastidieuse

L'interface utilisateur n'est pas très attrayante visuellement

Tarifs SocialBee

Standard

Bootstrap : 29 $/mois par utilisateur

Accelerate : 49 $/mois par utilisateur

Pro : 99 $/mois pour 3 utilisateurs

Agence

Pro50 : 179 $/mois

Pro100 : 329 $/mois

Pro150 : 449 $/mois Évaluations et avis sur SocialBee

G2 : 4,8/5 (plus de 400 avis) 4,8/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 30 avis) 4,6/5 (plus de 30 avis)

5. Sprout Social (Idéal pour les informations et l'automatisation des tâches)

via Sprout Social

Cinquième sur ma liste, Sprout Social est une excellente plateforme connue pour ses puissantes capacités d'analyse et d'automatisation.

L'une de ses meilleures fonctionnalités est l'analyse des sentiments basée sur l'IA, qui classe automatiquement les messages comme positifs, négatifs ou neutres, vous aidant ainsi à évaluer la perception de votre audience en temps réel.

Meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Tirez parti de la fonctionnalité « catégories intelligentes » pour regrouper et classer les données et faciliter le suivi de tendances ou de sujets spécifiques sur différents réseaux sociaux

Obtenez des indicateurs détaillés grâce à ses outils de rapports de veille stratégique pour visualiser et suivre les indicateurs clés de performance (KPI) à l'aide de tableaux de bord intuitifs

Établissez et gérez des partenariats avec des influenceurs et des créateurs de contenu afin de renforcer la présence de votre marque

Limitations de Sprout Social

Pas de réponses IA pour la boîte de réception intelligente

Vous ne pouvez pas enregistrer les hashtags fréquemment utilisés

Parfois, les profils sur différentes plateformes sont déconnectés

Vous ne pouvez pas programmer la publication de fichiers PDF sur LinkedIn

Tarifs Sprout Social

Standard : 249 $/mois par utilisateur

Professionnel : 399 $/mois par utilisateur

Avancé : 499 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Sprout Social

G2 : 4,4/5 (plus de 3 400 avis) 4,4/5 (plus de 3 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 500 avis)

6. Emplifi (anciennement Socialbakers) (Idéal pour l'engagement client basé sur l'IA)

via Emplifi

Emplifi (anciennement Socialbakers) est un outil de réseaux sociaux basé sur l'IA qui aide les marques à rationaliser leurs efforts en matière de marketing et de service client.

Je suis particulièrement impressionné par son utilisation de l'IA dans plusieurs fonctionnalités. Il dispose d'outils d'écoute sociale alimentés par l'IA qui peuvent détecter les sentiments et les sujets dynamiques, vous permettant ainsi de rester à la pointe des tendances et des discussions pertinentes pour votre public.

Meilleures fonctionnalités d'Emplifi

Évaluez la perception du public en temps réel grâce à ses capacités de traitement du langage naturel pour obtenir des informations plus approfondies sur le comportement des consommateurs

Tirez parti des données historiques sur votre audience grâce à l'outil PrimeTime afin de déterminer les moments optimaux pour publier du contenu

Résumez de grands volumes de commentaires clients et analysez-les pour identifier les préoccupations clés

Limitations d'Emplifi

Les intégrations LinkedIn et Tiktok ne vous permettent pas de suivre les mentions

Manque de cohérence dans les fonctionnalités de rapports pour plusieurs réseaux sociaux

Il n'y a pas de possibilités de personnalisation pour les collections de contenu, telles que l'étiquetage en masse

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur confuse. Par exemple, la gestion des rapports programmés se trouve dans le profil de l'utilisateur plutôt que dans « contenu » ou « tableaux de bord »

Tarifs Emplifi

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Emplifi

G2 : 4,3/5 (plus de 200 avis) 4,3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 30 avis)

7. Brandwatch (Idéal pour l'écoute sociale et l'analyse des tendances)

via Brandwatch

Brandwatch est une puissante plateforme de veille numérique qui s'avère très utile pour l'écoute sociale et l'analyse des tendances.

Ses capacités avancées en matière d'IA et de gestion des données aident les entreprises à évaluer le sentiment des clients, à suivre la perception de la marque et à recueillir les discussions en ligne sur toutes les plateformes.

Les meilleures fonctionnalités de Brandwatch

Surveillez les mentions de votre marque sur divers réseaux sociaux et évaluez le ton émotionnel de ces mentions grâce à l'« analyse des sentiments »

Recevez des notifications en cas de pics de sentiments négatifs grâce à la fonctionnalité d'alertes intelligentes

Personnalisez vos recherches dans plusieurs langues grâce à 48 opérateurs booléens qui affinent et ciblent vos requêtes

Découvrez les meilleurs influenceurs de marque et gérez vos relations avec eux

Limitations de Brandwatch

Le remplissage des mots-clés, qui signifie qu'il ne charge pas les mots-clés perdus, échoue même après de nombreuses tentatives

De petits problèmes techniques, tels que des diagrammes qui extraient des données d'ailleurs ou des problèmes liés au déplacement d'éléments dans un tableau de bord, sont courants

Le chargement des données prend beaucoup de temps

Pas de score d'engagement unifié

Tarifs Brandwatch

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Brandwatch

G2 : 4,4/5 (plus de 600 avis) 4,4/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 200 avis)

8. Tailwind (Idéal pour planifier le contenu visuel sur les réseaux sociaux)

via Tailwind

Tailwind est un outil populaire pour gérer le contenu visuel sur des plateformes telles qu'Instagram, Pinterest et Facebook.

Nous l'utilisons généralement pour la planification des publications sur les réseaux sociaux et le trouvons particulièrement utile pour planifier et optimiser la stratégie de contenu des plateformes axées sur le visuel. Il crée des designs visuellement attrayants et réactifs que nous avons utilisés dans notre contenu sur les réseaux sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Tailwind

Créez des publications attrayantes sur les réseaux sociaux en utilisant cet outil d'IA pour rédiger des légendes , des descriptions et des scripts vidéo courts adaptés à des publics spécifiques

Utilisez ses modèles personnalisables prédéfinis avec des visuels de qualité professionnelle. Il applique automatiquement les couleurs, les polices de caractères et les logos de votre marque pour garantir la cohérence des designs

Optimisez l'engagement sans effort manuel grâce à la fonctionnalité « SmartScheduling » qui sélectionne le meilleur moment pour publier en fonction du public cible

Prévisualisez et organisez votre contenu grâce à son planificateur de flux Instagram visuel à 9 grilles

Limites de Tailwind

Intégrations limitées à certaines plateformes, principalement Pinterest et Instagram, ce qui n'est pas idéal

Il est difficile de résilier son compte et le service client peut être médiocre

Analyses Pinterest limitées

Tarifs Tailwind

Gratuit pour toujours

Pro : 24,99 $/mois par utilisateur

Avancé : 49,99 $/mois pour 2 utilisateurs

Max : 99,99 $/mois pour 5 utilisateurs

Évaluations et avis Tailwind

G2 : 4,3/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

9. Loomly (Idéal pour la création et la planification collaborative de contenu)

via Loomly

Loomly est un excellent outil de gestion des réseaux sociaux qui aide à créer et à planifier du contenu collaboratif. Il rationalise les activités sur les réseaux sociaux, de la conception du contenu à la publication et à la mesure.

Vous pouvez gérer différents comptes de réseaux sociaux à partir d'une seule interface tout en utilisant ses fonctionnalités collaboratives, telles que les flux de travail d'approbation et les maquettes de publication.

Les meilleures fonctionnalités de Loomly

Stockez et organisez vos ressources multimédias à l'aide de sa bibliothèque de contenus et d'outils intégrés tels que Canva et Unsplash. Vous pouvez également accéder à plus de cinq millions de photos et vidéos libres de droits et les modifier directement sur la plateforme

Recevez chaque jour plus de 300 suggestions de contenu basées sur les tendances des réseaux sociaux et les jours fériés afin de maintenir un calendrier de contenu frais et engageant

Identifiez les publications et les campagnes les plus performantes, et suivez les clics grâce au raccourcisseur d'URL intégré Loomly

Limitations de Loomly

Il y a eu des instances où l'application n'a pas publié sur une plateforme à l'heure prévue

Certaines publications doivent être publiées manuellement. Par exemple, si un utilisateur doit publier une bobine sur Facebook et Instagram, celle-ci ne sera publiée que sur Facebook

Le partage des brouillons de publication est difficile

Tarifs Loomly

Base : 42 $/mois pour 2 utilisateurs

Standard : 80 $/mois pour 6 utilisateurs

Avancé : 175 $/mois pour 14 utilisateurs

Premium : 369 $/mois pour 30 utilisateurs

Évaluations et avis Loomly

G2 : 4,6/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 450 avis)

10. Albert. ai (Idéal pour la gestion et l'optimisation automatisées des publicités)

Albert. ai est une plateforme marketing basée sur l'IA conçue pour gérer et optimiser de manière autonome les campagnes numériques sur différents canaux tels que les réseaux sociaux, le référencement payant et l'affichage programmatique.

Il utilise l'apprentissage automatique et l'analyse prédictive pour gérer des tâches telles que l'achat d'espace publicitaire, le ciblage d'audience et l'optimisation créative, permettant ainsi aux spécialistes du marketing de se concentrer sur la stratégie.

Les meilleures fonctionnalités d'Albert.ai

Automatisez les aspects clés des campagnes numériques, tels que le ciblage, les enchères et l'allocation budgétaire

Utilisez la plateforme pour tester et optimiser vos ressources créatives en temps réel, afin de garantir les meilleures performances de vos publicités sur différents canaux

Intégrez les données provenant de plusieurs plateformes (comme Google et Facebook) afin d'optimiser vos dépenses publicitaires sur tous les canaux

Limites d'Albert.ai

Le processus d'intégration nécessite une assistance et une formation importantes, ce qui rend son adoption difficile pour les petites entreprises qui ne disposent pas des ressources techniques nécessaires

Il repose trop sur la qualité et la quantité des données historiques et peut rencontrer des difficultés si l'entreprise en manque

Tarifs Albert.ai

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Albert.ai

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

11. QuillBot (Idéal pour améliorer la qualité rédactionnelle)

via QuillBot

QuillBot est un outil d'écriture IA avancé conçu pour améliorer la qualité du contenu écrit, ce qui le rend utile pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu.

Il dispose d'excellentes capacités de paraphrase, qui vous aident à réécrire des phrases et des paragraphes pour les rendre plus soignés, cohérents et attrayants. Vous pouvez l'utiliser pour réutiliser du contenu sur différentes plateformes et gagner du temps. J'ai trouvé ses modes « Fluency » (fluidité) et « Creative » (créativité) utiles pour écrire plus clairement et utiliser des expressions uniques.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot

Vérifiez la grammaire et corrigez les erreurs pour vous assurer que vos publications et vos textes sont professionnels avant de les publier

Condensez des articles ou des rapports volumineux en résumés concis pour créer rapidement des légendes, des mises à jour ou des faits marquants pour les réseaux sociaux

Détectez le plagiat et assurez-vous que votre contenu est original afin de préserver votre crédibilité

Limites de QuillBot

La vérification grammaticale n'est pas aussi complète que celle offerte par d'autres outils d'IA pour les réseaux sociaux

Il lui arrive parfois de ne pas détecter les erreurs de formulation des phrases

Il ne fait que reformuler un nombre limité de mots

Tarifs QuillBot

Free

Premium : 4,17 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis QuillBot

G2 : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 140 avis)

12. Jacquard (anciennement Phrasee) (Idéal pour générer des textes marketing)

via Jacquard

Jacquard est un outil de réseaux sociaux basé sur l'IA, conçu pour générer et optimiser des contenus marketing sur divers canaux numériques, notamment les e-mails, les réseaux sociaux et les publicités payantes.

Il utilise la génération de langage naturel (NLG) pour créer des contenus très engageants et axés sur la performance, tels que des objets d'e-mails et des textes publicitaires, adaptés à votre public cible.

Les meilleures fonctionnalités de Jacquard

Utilisez son IA pour la rédaction sur plusieurs plateformes, notamment les e-mails, les réseaux sociaux et les publicités payantes

Personnalisez vos messages en fonction des données historiques apprises par l'IA afin de maximiser votre portée

Rédigez des messages marketing convaincants et optimisez-les pour favoriser l'engagement et la discussion

Limitations Jacquard

Il manque des outils de conception créative, vous devrez donc peut-être vous tourner vers d'autres logiciels pour les éléments visuels

Vous ne pouvez pas choisir le style qui vous convient

Tarifs Jacquard

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Jacquard

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

13. PromoRepublic (Idéal pour le marketing local sur les réseaux sociaux)

via PromoRepublic

Le prochain est PromoRepublic. J'ai utilisé cette application pour gérer les réseaux sociaux de différentes entreprises. C'est un excellent moyen d'améliorer vos efforts de marketing local.

PromoRepublic aide les entreprises à rationaliser la création de contenu, la planification des publications et la gestion de la réputation sur différentes plateformes. Son IA Composer vous permet également de générer des publications attrayantes et de les booster sur Instagram et Facebook.

Meilleures fonctionnalités de PromoRepublic

Générez des publications sur les réseaux sociaux à l'aide de l'IA en fonction de paramètres définis par l'utilisateur, tels que le ton, la longueur et l'inclusion de hashtags et d'émojis

Mesurez les performances et obtenez des informations exploitables pour améliorer vos stratégies sur les réseaux sociaux

Permettez une publicité hyper-localisée et une adaptation dynamique du contenu selon différents emplacements

Surveillez le trafic de référence et les discussions issues des publications

Limitations de PromoRepublic

Son interface utilisateur est un peu peu pratique ; par exemple, lorsque vous affichez les publications dans la vue Calendrier par semaine, vous devez faire défiler plusieurs semaines pour accéder aux données historiques

Il n'intègre pas de lien dans une publication et ne le raccourcit pas automatiquement

Son intégration avec LinkedIn peut être lente, il est parfois lent lors de l'extraction de données de la plateforme et il ne dispose pas d'une intégration Zapier

Tarifs PromoRepublic

Petites entreprises : 59 $/mois par utilisateur

Agence : 99 $/mois pour 10 utilisateurs

Emplacements multiples : Tarification personnalisée

Évaluations et avis PromoRepublic

G2 : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 140 avis)

14. BuzzSumo (le meilleur pour la recherche de contenu)

via BuzzSumo

BuzzSumo est un excellent outil d'IA pour la recherche de contenu, idéal pour les spécialistes du marketing et les gestionnaires de réseaux sociaux qui souhaitent garder une longueur d'avance. Il vous aide à découvrir les sujets tendance, à analyser le contenu le plus engageant et à identifier les influenceurs clés sur différentes plateformes.

Cet outil offre également des fonctionnalités telles que la découverte de contenu par réseau social, type de contenu et domaine, vous permettant d'affiner vos recherches.

Meilleures fonctionnalités de BuzzSumo

Trouvez et connectez-vous avec plus de 700 000 journalistes et obtenez deux fois plus de résultats sur des sujets de niche

Explorez les mots-clés les plus recherchés et analysez les sous-titres, la structure et le contenu des titres les mieux classés pour obtenir des informations SEO

Recherchez les avis des clients sur les tendances actuelles et émergentes dans votre catégorie

Surveillez les mentions de votre marque et suivez vos concurrents

Limitations de BuzzSumo

Il est principalement disponible en anglais, donc la plupart des tendances proviennent uniquement de pays anglophones

Une grande partie de la valeur semble être reproduite par des services gratuits tels que Google Alerts

Tarifs BuzzSumo

Création de contenu : 199 $/mois par utilisateur

RP et communication : 299 $/mois pour 5 utilisateurs

Suite : 499 $/mois pour 10 utilisateurs

Enterprise : 999 $/mois pour 30 utilisateurs

Évaluations et avis BuzzSumo

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 140 avis)

15. ContentStudio (Idéal pour découvrir du contenu pertinent)

via ContentStudio

ContentStudio est un excellent choix pour la découverte de contenu et la gestion de projets sur les réseaux sociaux. Il est spécialisé dans la recherche de contenu pertinent et tendance sur différentes plateformes.

Grâce à sa fonctionnalité de découverte, ContentStudio vous permet de surveiller sans effort les sujets tendance. Il agrège le contenu de sources telles que YouTube, X (anciennement Twitter) et les blogs dans un seul flux, simplifiant ainsi le processus d'identification des sujets qui font le buzz dans votre niche.

Les meilleures fonctionnalités de ContentStudio

Organisez le contenu de vos réseaux sociaux dans un calendrier interactif à affichage multiple pour favoriser la collaboration et gagner du temps

Créez des pipelines de contenu intelligents grâce à ses techniques spécialisées de curation de contenu, telles que les flux RSS et les sujets personnalisés pour une utilisation réussie des réseaux sociaux

Rédigez un contenu convaincant et pertinent grâce à son assistant de rédaction IA

Limitations de ContentStudio

Pour les utilisateurs non techniciens, la plateforme est complexe et présente une courbe d'apprentissage abrupte

Les utilisateurs se plaignent que le contenu dans les langues autres que l'anglais n'est pas utile

Le tableau de bord n'est pas personnalisable

Tarifs ContentStudio

Free

Starter : 20 $/mois par utilisateur

Pro : 49 $/mois par utilisateur

Agence : 99 $/mois pour 5 utilisateurs

Évaluations et avis de ContentStudio

G2 : 4,6/5 (plus de 350 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 650 avis) 4,7/5 (plus de 650 avis)

Arrêtez de faire défiler les réseaux sociaux avec ClickUp

Sur les réseaux sociaux, capter l'attention est essentiel, et les fonctionnalités basées sur l'IA de ClickUp facilitent plus que jamais la création de contenus qui attirent l'œil et la mise en place de campagnes fluides.

Chacun des 15 outils d'IA pour les réseaux sociaux que nous avons sélectionnés possède des atouts uniques, mais ClickUp se distingue comme une solution tout-en-un pour gérer votre stratégie sociale et les tâches de votre équipe. Avec ClickUp, vous pouvez organiser votre calendrier de réseaux sociaux, suivre les indicateurs de performance et rationaliser l'ensemble du processus de création de contenu, le tout en un seul endroit.

Préparez-vous à booster votre engagement, à optimiser vos publicités et à prendre des décisions basées sur des données qui feront progresser votre marque. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!