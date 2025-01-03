La liste toujours actualisée des 50 meilleurs outils d'IA en 2024

Vous voulez pimenter vos discussions du dimanche soir ? Il suffit d'évoquer l'IA. 😜

L'utilisation quotidienne de logiciels d'IA pour stimuler la productivité est un sujet brûlant, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais à l'instar de la dernière danse virale de TikTok, tout le monde s'y met, même s'il n'est pas encore prêt à l'admettre.

Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si vous utilisez des logiciels d'IA, mais lesquels.

Les nouvelles applications d'IA apparaissent à un rythme plus rapide que vous ne pourriez l'imaginer, mais tous les outils n'offrent pas les mêmes avantages que ceux dont vous avez spécifiquement besoin. Au lieu de parcourir les pages de résultats de votre moteur de recherche habituel, utilisez cette liste toujours actualisée de logiciels d'IA pour une efficacité maximale.

Nous présentons 50 des meilleurs outils d'intelligence artificielle pour chaque cas d'utilisation, y compris la rédaction de contenu, le résumé, le codage, la génération d'images, le service client, le recrutement, la prise de notes et bien plus encore. Comparez les principales fonctionnalités, les limites et les prix pour trouver celui qui vous convient le mieux. ⚡️

Avant de commencer, consultez notre ressource gratuite comprenant encore plus d'outils d'intelligence artificielle !

Accédez à notre liste gratuite et toujours actualisée des meilleurs outils de productivité en matière d'IA

base de données d'outils d'IA ClickUp : Consultez notre base de données gratuite de près de 300 outils d'IA pour les parcourir facilement et les trier par cas d'utilisation. Et pour votre confort, nous mettrons régulièrement à jour et ajouterons à cette feuille de calcul. 🏆 Liste toujours actualisée des outils d'IA

Quels sont les outils d'IA et leurs fonctions ?

Les outils d'intelligence artificielle utilisent l'apprentissage automatique pour générer des réponses ou effectuer des tâches de base en fonction des critères que vous avez saisis. Ces réponses peuvent inclure (sans s'y limiter) le résumé ou la création de contenu long ou court, l'édition ou la conception d'images, la vidéo et le montage, la transcription audio, la vérification de lignes de code, et bien d'autres choses encore.

Malgré tout ce que A Space Odyssey : 2001 vous a laissé croire, l'IA complète nos compétences et nos forces, mais ne peut pas les reproduire complètement (désolé, Dave). En fait, vous avez probablement déjà utilisé cette technologie sans même vous en rendre compte.

Applications de traduction, logiciels de cartographie, services de streaming, outils de marketing par courrier électronique les sites de commerce électronique et les plateformes de médias sociaux utilisaient déjà une certaine forme d'IA pour enrichir nos expériences avec des flux, des publicités et des suggestions.

Mais avec les récentes mises à jour d'OpenAI, tout le monde peut utiliser son API pour construire un outil pour les cas d'utilisation les plus spécifiques et les plus niches. Pour les entreprises en croissance et les professionnels dans tous les domaines, cela peut être extrêmement bénéfique, en particulier lorsqu'il s'agit de trouver des solutions à l'échelle de l'entreprise de productivité à l'échelle de l'entreprise .

Avantages de l'utilisation de logiciels d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle pour améliorer la productivité Gestion de projet et IA vont de pair. Si les flux de travail automatisés ou les corrections grammaticales et syntaxiques ne vous sont pas étrangers, l'adoption d'un logiciel d'IA vous semblera une étape naturelle. Voici quelques-unes des innombrables façons dont l'IA peut accroître de manière significative votre impact quotidien :

Utiliser ClickUp AI pour générer des articles de blog dans ClickUp Docs avec des invites basées sur le rôle pour ajouter des détails et d'autres aspects importants

Génération de contenu créatif : De multiples variations de design à des vidéos animées, un contenu créatif peut être généré par ClickUp AIOutil de création de contenu par IA génère n'importe quel type de média, y compris des prototypes et des modèles de produits quasi instantanés. Les outils de rédaction assistée par ordinateur peuvent être utiles pour trouver l'inspiration, surmonter l'angoisse de la rédaction et atteindre un point de départ substantiel pour tout projet créatif.

: De multiples variations de design à des vidéos animées, un contenu créatif peut être généré par ClickUp AIOutil de création de contenu par IA génère n'importe quel type de média, y compris des prototypes et des modèles de produits quasi instantanés. Les outils de rédaction assistée par ordinateur peuvent être utiles pour trouver l'inspiration, surmonter l'angoisse de la rédaction et atteindre un point de départ substantiel pour tout projet créatif. Détection et correction des erreurs : Ces outils sont conçus pour analyser votre texte, vos fichiers audio ou vidéo afin de détecter non seulement les fautes de frappe, mais aussi les activités frauduleuses dans les états financiers, les contenus nuisibles dans les fichiers audio ou vidéo, ou les goulots d'étranglement dans votre flux de travail quotidien.

: Ces outils sont conçus pour analyser votre texte, vos fichiers audio ou vidéo afin de détecter non seulement les fautes de frappe, mais aussi les activités frauduleuses dans les états financiers, les contenus nuisibles dans les fichiers audio ou vidéo, ou les goulots d'étranglement dans votre flux de travail quotidien. Analyse des données et prédictions : Pour les travaux nécessitant des corrections, les logiciels d'intelligence artificielle peuvent inspecter les données et les recherches afin de prédire un large éventail de tendances. Grâce à la validation croisée d'autres sources, à la reconnaissance des formes et aux systèmes basés sur des règles, ces outils peuvent découvrir les tendances potentielles du marché, les comportements des clients, la maintenance des équipements et bien d'autres choses encore, afin de prendre plus rapidement des décisions éclairées.

: Pour les travaux nécessitant des corrections, les logiciels d'intelligence artificielle peuvent inspecter les données et les recherches afin de prédire un large éventail de tendances. Grâce à la validation croisée d'autres sources, à la reconnaissance des formes et aux systèmes basés sur des règles, ces outils peuvent découvrir les tendances potentielles du marché, les comportements des clients, la maintenance des équipements et bien d'autres choses encore, afin de prendre plus rapidement des décisions éclairées. Une communication simplifiée : Le traitement du langage naturel (NLP) dans l'IA facilite une communication claire entre tous grâce à des résumés de documents et à une automatisation des tâches basée sur le langage dans différentes langues ou dans la voix spécifique de votre marque.

Les 50 meilleurs outils et logiciels d'IA actuellement disponibles en 2024

Ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA complète votre processus commercial - elle ne le remplace pas.

Les outils d'intelligence artificielle ne sont aussi puissants que la personne qui les utilise, il est donc important de faire des recherches avant de les introduire dans votre équipe ou votre flux de travail. Nous sommes là pour vous aider en vous présentant tout ce que vous devez savoir sur les 50 meilleurs outils et logiciels de productivité.

Pour faciliter la navigation dans notre liste, nous avons regroupé les outils dans les catégories suivantes :

Meilleurs outils d'IA pour la rédaction et la création de contenu

Meilleurs outils d'IA pour le codage

Meilleurs outils d'IA pour les réunions

Meilleurs outils d'IA pour la conception d'images

Meilleurs outils d'IA pour la vidéo

Les meilleurs outils d'IA pour le support client et les ventes

Les meilleurs outils d'IA pour les RH et le recrutement

Meilleurs outils d'IA pour la rédaction et la création de contenu Outils d'IA d'aide à la rédaction sont probablement le premier type d'applications qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à un logiciel d'IA - à part tout ce que vous avez pu voir dans un film de science-fiction, bien sûr. 😉

Les outils d'IA suivants sont suffisamment flexibles pour être utilisés par n'importe qui, mais ils sont plus adaptés aux rédacteurs, aux spécialistes du marketing et aux concepteurs pour produire un contenu attrayant et informatif. Qu'il s'agisse de poser des questions simples ou de rédiger des courriels de campagne, Outils d'IA pour la rédaction ont toutes les caractéristiques d'un rédacteur fantôme personnel.

1. Cliquez sur

Posez à ClickUp Brain des questions d'ordre général, des précisions sur votre espace de travail ou sur l'utilisation de ClickUp Brain

ClickUp est le seul logiciel de productivité suffisamment puissant pour regrouper toutes vos applications en un seul centre de travail centralisé. Avec des centaines d'applications de gestion de projet grâce à ses nombreuses fonctionnalités, à sa vaste bibliothèque de modèles et à sa gamme d'intégrations, ClickUp est depuis longtemps la destination idéale pour les équipes qui souhaitent rationaliser et gérer le moindre aspect de leur travail.

Aujourd'hui, ClickUp va encore plus loin avec le lancement de Cerveau de ClickUp : Une collection de fonctionnalités d'IA conversationnelles, contextuelles et basées sur les rôles, disponibles partout dans ClickUp.

Exploitez AI Knowledge Manager, AI Project Manager, et AI Writer for Work pour gagner du temps et obtenir des informations contextuelles sur votre espace de travail. Que vous ayez besoin d'une aide à l'organisation ou d'un premier jet, ClickUp Brain vous aide à travailler plus rapidement sur n'importe quelle tâche !

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux courriels et plus encore

ClickUp Brain est la seule solution d'IA basée sur les rôles avec des messages-guides étayés par la recherche pour vous aider à atteindre plus rapidement vos meilleurs résultats. Et sa puissance prend vie dans ClickUp Docs . Choisissez simplement votre rôle, sélectionnez votre cas d'utilisation, et ClickUp Brain s'en chargera !

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Plus de 100 invites basées sur le rôle sont intégrées dans ClickUp AI pour atteindre les résultats ciblés du premier coup à chaque fois

Des StandUps personnels et d'équipe automatiques pour gagner du temps sur les mises à jour manuelles et réduire les réunions

Repromptage fonctionnalité permettant d'affiner vos résultats grâce à un retour d'information conversationnel et à des demandes visant à rendre le texte plus drôle ou plus créatif

A Traduire l'action pour combler le fossé entre les barrières linguistiques et fournir des interprétations presque parfaites de votre texte en 12 langues

Résumés de fils de discussion pour saisir rapidement les points clés de longues conversations de commentaires dans les documents et les tâches

Plus que 15 vues de projet personnalisables dont Gantt , Liste,Calendrier AI, Timeline, et Vue du tableau de type Kanban pour gérer votre travail sous tous les angles

Personnalisé et préconstruit Automatisations avec le traitement du langage naturel

Tableaux blancs docs, Cartes mentales et Chat intégré directement dans la plate-forme

Plus de 1 000 intégrations avec d'autres outils de travail de premier plan

Un nombre sans cesse croissant deBibliothèque de modèles de ressources préconstruites et personnalisables pour lancer n'importe quel processus dans ClickUp

Limites de ClickUp

ClickUp est doté de centaines de fonctions puissantes dont la maîtrise peut prendre un certain temps. Heureusement, ClickUp offre des webinaires, une assistance et des documents d'aide pour faciliter votre expérience d'intégration

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles via l'application mobile

Prix ClickUp

ClickUp propose un essai gratuit pour permettre à chacun de tester ClickUp AI, qu'il soit un nouvel utilisateur ou qu'il bénéficie du Free Forever Plan. Lorsque vous êtes prêt à vous engager, vous pouvez ajouter ClickUp AI à n'importe quel espace de travail payant pour seulement 5 $ par membre et par mois. ⚡️

En plus de cet avantage, ClickUp offre également une poignée d'options plans tarifaires riches en fonctionnalités :

Plan gratuit pour toujours : Nombre illimité de membres gratuits, aucune carte de crédit n'est requise

: Nombre illimité de membres gratuits, aucune carte de crédit n'est requise Plan illimité : 7 $ par membre, par mois

: 7 $ par membre, par mois Plan d'affaires : 12$ par membre, par mois

: 12$ par membre, par mois Plan Entreprise : Contactez ClickUp pour des options tarifaires personnalisées ClickUp Brain est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

: Contactez ClickUp pour des options tarifaires personnalisées

Essayez ClickUp AI

2. ChatGPT

via ChatGPT Soyons réalistes : nous savons que vous savez ChatGPT .

Que vous lui ayez demandé de vous raconter une blague par curiosité ou que vous l'ayez utilisé pour écrire le discours du dîner de répétition de votre ami (yikes), ChatGPT est l'un des chatbots les plus accessibles et les plus faciles à utiliser sur Internet.

Cet outil d'écriture utilise l'intelligence artificielle pour créer pratiquement n'importe quoi. Il permet d'engager une conversation, d'expliquer des sujets complexes, d'aider à la recherche et de créer du contenu de toute sorte - et même de générer du code. Son interface est simple, du genre "ce que vous voyez est ce que vous obtenez", mais il se passe beaucoup de choses sous la surface pour rendre ChatGPT si polyvalent et utile.

Les meilleures caractéristiques de ChatGPT

Une interface utilisateur intuitive et minimaliste qui peut être rapidement maîtrisée par n'importe quel utilisateur

Des capacités de langage naturel et d'ingénierie d'invite pour une sensation de conversation bidirectionnelle

ChatGPT supporte plus de 50 langues, dont l'anglais, le français, le néerlandais, l'espagnol, l'italien et le japonais

Il dispose d'une base de connaissances étendue couvrant de nombreux secteurs et sujets

Limitations de ChatGPT

Ses réponses ne sont pas toujours tout à fait exactes et sont souvent génériques ou formulées ChatGPT manque beaucoup de créativité et d'attention aux détails que les humains ont par nature

La version gratuite peut parfois être boguée et peut se bloquer ou se décaler en raison de problèmes de réseau

Il peut être forcé d'accepter des réponses erronées, ce qui peut avoir un impact sur la validité de ses réponses futures

Prix du ChatGPT

**Gratuit

Plus : 20 $ par mois

3. Jasper

via Jaspar Si vous souhaitez obtenir des réponses plus cohérentes et plus engageantes de la part de votre outil de rédaction d'IA, Jasper pourrait être votre meilleur choix. Jasper est spécialisé dans la création de contenu long format comme les articles de blog, les scripts, les schémas, etc.

Les meilleures caractéristiques de Jasper

Créez rapidement des contours détaillés avec votre propre voix et laissez Jasper remplir le reste à partir de là

Interface utilisateur facile à naviguer

Vous pouvez adapter vos réponses à n'importe quel type de ton, qu'il soit professionnel, académique ou technique

Générez des idées rapidement et de votre propre voix grâce à la fonction de chat

Limites de Jasper

La rédaction de longs textes peut être délicate et même le contenu de Jasper nécessitera une relecture supplémentaire pour vérifier les modifications, l'exactitude et le ton

L'essai gratuit étant limité, il peut être difficile de déterminer la valeur de l'outil dans votre pile technologique avant de s'engager dans un plan payant

Prix de Jasper

Créateur: 49 $ par mois pour un utilisateur, facturé annuellement

49 $ par mois pour un utilisateur, facturé annuellement Équipes: 125 $ par mois pour trois utilisateurs, facturés annuellement

125 $ par mois pour trois utilisateurs, facturés annuellement Entreprises: Contacter pour les tarifs

4. GrammarlyGO

via GrammarlyGO GrammarlyGo est L'outil de création de contenu alimenté par l'IA de Grammarly pour trouver des idées, élaborer des plans, rédiger et même donner une nouvelle vie à votre ancien travail.

Comme la plupart des logiciels de rédaction à IA concurrents, GrammarlyGo vous permet de saisir vos propres critères pour générer du contenu, mais ce qui est unique dans cet outil, c'est sa fonction de suggestion intégrée qui permet de modifier davantage votre travail. Ainsi, d'une certaine manière, vous pouvez inviter GrammarlyGo, et il peut vous inviter en retour. 😅

GrammarlyGO meilleures caractéristiques

Produisez du contenu en quelques secondes en utilisant vos propres invites ou l'une des suggestions de Grammarly

Spécifiez le degré de formalité et le ton pour aligner votre contenu avec votre voix écrite

Détecteur de plagiat intégré pour une attribution correcte et l'originalité

Il peut être utilisé avec d'autres outils de travail, notamment Microsoft Word et d'autres applications basées sur un navigateur comme Google Docs, ClickUp Docs, LinkedIn, etc

Limitations de GrammarlyGO

GrammarlyGO ne prend actuellement en charge que la langue anglaise

Vous êtes limité à un nombre prédéfini d'invites par mois en fonction de votre plan tarifaire

Étant donné qu'il n'offre qu'une aide générale à la rédaction, cet outil n'est peut-être pas l'option la plus fiable pour les domaines hautement spécialisés ou techniques

Prix de GrammarlyGO

**Gratuit

Premium: 12 $ par mois pour une utilisation individuelle

12 $ par mois pour une utilisation individuelle Entreprise: 15 $ par membre et par mois pour les équipes

5. Copie.ai

via Copie.aiCopy.ai est un outil d'écriture assisté par l'IA pour produire pratiquement n'importe quel type de contenu. Son modèle de langage IA avancé se prête à un contenu plus créatif et unique que celui de ses concurrents, ce qui en fait un outil de choix pour tout ce qui concerne les posts sur les médias sociaux et les descriptions de produits.

Les meilleures caractéristiques de Copy.ai

Technologie d'apprentissage automatique pour produire un contenu créatif sans erreur

Le copywriter AI est connu pour générer un plus large éventail de contenus que les autres outils d'intelligence artificielle

Son interface est simple et facile à utiliser pour une expérience utilisateur fluide

Il peut fournir des suggestions générées par l'IA si vous souffrez d'un blocage de la rédaction

Limites de Copy.ai

Le niveau de service de Copy.ai fluctue souvent entre GPT-3 et GPT-4

Copy.ai n'offre pas les ressources de service à la clientèle les plus performantes

Prix de Copy.ai

Gratuit: Jusqu'à 2 000 mots par mois

Jusqu'à 2 000 mots par mois Pro: 49 $ par mois, avec un nombre illimité de mots (limité à 1 utilisateur)

49 $ par mois, avec un nombre illimité de mots (limité à 1 utilisateur) Entreprise: Contacter Copy.ai pour les prix

6. Wordtune

via Wordtune Si vous êtes à la recherche d'un assistant de rédaction à base d'IA sans toutes les cloches et les sifflets, essayez Wordtune. Cet outil adopte une approche simple et décontractée de son interface utilisateur afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel : gagner du temps et respecter votre budget tout en rédigeant un contenu parfait.

Les meilleures fonctionnalités de Wordtune

Wordtune s'intègre à des outils de travail courants tels que Microsoft Word, iOS et Google Chrome pour une expérience d'édition et de rédaction encore plus rapide

Sa fonction de synonymes vous aide à trouver de nouvelles façons d'exprimer différents mots et expressions

Vous pouvez facilement transformer du contenu vidéo en blogs écrits grâce à la fonction de résumé de YouTube

Limites de Wordtune

Wordtune ne dispose pas de fonctionnalités plus avancées, notamment de fonctions de paramétrage de la voix et de modèles supplémentaires

Sa fonction de reformulation modifie parfois le sens du texte original

Prix de Wordtune

Gratuit : 0 $ avec 10 itérations par jour

: 0 $ avec 10 itérations par jour Premium : 9,99 $ par mois avec création illimitée de contenu pour un utilisateur

: 9,99 $ par mois avec création illimitée de contenu pour un utilisateur Premium pour les équipes : Tarification personnalisée pour les équipes de créateurs de contenu

7. Écriture

via Writesonic Cet outil a été conçu pour les spécialistes du marketing. 🗣️ Writesonic est spécialisé dans la production de blogs, d'annonces, d'e-mails et de pages web optimisés pour la recherche dès le départ. Cet outil fonctionne sur le modèle GPT-4 d'OpenAI et propose également un chatbot appelé Chatsonic pour combler spécifiquement les lacunes laissées par ChatGPT. ☕️

Les meilleures caractéristiques de Writesonic

Les plans payants de Writesonic utilisent la technologie GPT-4 mise à jour

Vous pouvez réutiliser le contenu sur les plateformes de médias sociaux grâce aux intégrations Twitter et LinkedIn

Fonctionnalités avancées, y compris les commandes vocales et la détection du plagiat

Limites de Writesonic

L'essai gratuit est limité à un utilisateur et au nombre de mots

Writesonic fonctionne sur un système de crédit, ce qui nécessite une certaine stratégie à l'avance pour s'assurer que vous obtiendrez tout le contenu dont vous avez besoin

Prix de Writesonic

Essai gratuit : Pour vos 10 000 premiers mots

: Pour vos 10 000 premiers mots Pro: À partir de 12,67 $ par mois

À partir de 12,67 $ par mois Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

8. Rytr

via Rytr Ne vous laissez pas tromper par l'image de marque Comic Sans - Rytr crée en quelques secondes un contenu attrayant et optimisé pour le référencement grâce à ses solides capacités d'apprentissage automatique. Vous pouvez utiliser ce puissant Outil de rédaction d'IA pour vérifier vos écrits académiques et professionnels avant une échéance importante ou pour créer de nouveaux brouillons de toutes sortes.

Rytr meilleures caractéristiques

Différents modes de rédaction pour générer des blogs, des messages sur les médias sociaux, des descriptions de produits, etc

Son interface est intuitive et facile à apprendre, ce qui vous permet de vous concentrer sur la création de contenu dès que possible

Prise en charge de plusieurs langues pour rendre votre contenu plus accessible

Fonctionnalités de vérification de la grammaire et de l'orthographe pour détecter les erreurs avant que votre contenu ne soit mis en ligne

Limitations de Rytr

Le contenu de Rytr a parfois besoin d'une édition supplémentaire pour éliminer les formulations maladroites

Limitation du nombre de mots pour chaque plan tarifaire, même pour l'option "illimitée"

Prix de Rytr

**Plan gratuit

Plan d'épargne : 9 $ par mois ou 90 $ par an

: 9 $ par mois ou 90 $ par an Plan illimité : 29 $ par mois ou 290 $ par an

Meilleurs outils d'IA pour le codage Outils de codage de l'IA rendent l'écriture, l'analyse et le débogage du code beaucoup plus faciles à réaliser sans connaissances approfondies. Ce type de logiciel repose sur le même principe que de nombreux outils de génération de contenu, mais au lieu de générer du contenu écrit, ces outils utilisent le langage naturel pour remplir automatiquement des lignes de code entières ! C'est simple comme bonjour. 🥧

9. GitHub Copilot

via Copilote Github GitHub Copilot est un pair programmeur d'IA qui transforme votre discours naturel en code avec des suggestions d'autocomplétion dans des dizaines de langues, le tout à partir de votre éditeur. Cet outil est alimenté par OpenAI Codex - un autre logiciel de codage d'IA - et crée donc un code plus complet que Codex et prend en charge davantage de langages de programmation.

GitHub Copilot meilleures fonctionnalités

Plusieurs langages de programmation, notamment Python, JavaScript, TypeScript, Go et C++

Programmation en binôme avec l'IA pour générer des solutions pertinentes à l'aide de la technologie d'apprentissage automatique et d'invites conversationnelles

Des tonnes d'intégrations avec des outils tels que Visual Studio Code, JetBrains IDEs, et Neovim

Limitations de GitHub Copilot

Copilot peut avoir besoin d'un peu de temps pour apprendre vos processus

Sa fonction d'IA en temps réel crée du code à un rythme plus lent que d'autres outils similaires

GitHub fournit une aide au débogage, mais ne propose pas de support approfondi

Prix de GitHub Copilot

Individuel : 10 $ par mois

: 10 $ par mois Entreprise : 19 $ par utilisateur et par mois

10. aiXcoder

via aiXcoder aiXcoder est un outil alimenté par l'IA conçu pour s'attaquer à n'importe quel type de tâche de codage. Il prend en charge l'autocomplétion et suggère des extraits de code pertinents pour aider les développeurs à améliorer leur productivité tout en tirant parti de ses connaissances approfondies en matière de programmation. aiXcoder fournit des recommandations en temps réel en évaluant le contexte et la syntaxe de vos demandes et s'intègre à d'autres éditeurs de code populaires pour une plus grande fonctionnalité.

meilleures caractéristiques d'aiXcoder

Complétion intelligente de code sur plusieurs lignes qui peut prédire votre prochaine action

Recherche de code adaptative GitHub pour trouver des lignes de code spécifiques et éviter le développement répété

Plusieurs mesures de confidentialité et de sécurité pour assurer la protection de vos données

aiXcoder prend en charge plusieurs langages de programmation courants, notamment Java, Python, C#, C/C++, JavaScript, TypeScript et Go

limitations d'aiXcoder

Version gratuite limitée

Des problèmes occasionnels de langue contextuelle peuvent conduire à des suggestions inexactes

aiXcoder dépend fortement de votre connexion Internet pour fonctionner correctement, ce qui peut rendre son mode hors ligne peu fiable

Prix d'aiXcoder

Gratuit

Contactez aiXcoder pour toute autre information sur les prix

11. TabNine

via TabNine TabNine utilise l'IA pour créer des compléments de code intelligents pour les développeurs lorsqu'ils écrivent du code. Il analyse vos commentaires en langage naturel pour générer des suggestions pertinentes afin que vous puissiez augmenter votre efficacité en réduisant considérablement la saisie manuelle. TabNine est compatible avec divers éditeurs de code, ce qui en fait un outil précieux pour les développeurs dans différents langages de programmation et environnements.

Les meilleures caractéristiques de TabNine

Autocomplète et suggère des lignes de code

Transforme le langage naturel en blocs de code

Peut être adapté localement à votre base de connaissances sans compromettre votre code

Combine les connaissances universelles, les meilleures pratiques et votre propre style de codage pour une productivité maximale

Limitations de TabNine

Son plan gratuit manque de fonctionnalités précieuses dans des domaines clés tels que le langage naturel et la complétion de code en ligne entière, l'apprentissage de modèles et l'assistance

Une courbe d'apprentissage importante pour maîtriser l'interface utilisateur de TabNine et des difficultés à personnaliser votre travail sans une connaissance approfondie de la plateforme

Prix de TabNine

Démarrage : Gratuit

: Gratuit Pro : 12 $ par mois, par utilisateur

: 12 $ par mois, par utilisateur Entreprise : Contactez TabNine pour une tarification personnalisée

12. Figstack

via Pile à combustible Figstack propose une suite d'outils d'intelligence artificielle pour aider les développeurs à comprendre et à documenter le code plus efficacement. Sa gamme de fonctionnalités vise à faciliter le codage grâce à un interprète en langage naturel qui peut comprendre le code dans presque tous les langages de programmation. Figstack peut également générer de la documentation et répondre à des questions relatives au code afin d'aider les utilisateurs à lire et à créer du code sans se sentir dépassés par le processus.

Les meilleures fonctionnalités de Figstack

La fonction Explain Code de Figstack peut comprendre n'importe quel langage de programmation et traduire instantanément le code d'un langage à l'autre

Elle fournit une assistance sur les fonctionnalités du code pour aider les utilisateurs à utiliser l'outil plus efficacement

Elle peut générer une documentation de code sur place, ce qui permet aux développeurs de gagner un temps précieux

Limites de Figstack

L'assistance de Figstack n'est pas aussi cohérente ou fiable si le code n'est pas clair ou s'il n'y a pas de documentation appropriée

Elle ne reflète pas toujours les mises à jour en temps réel pour tenir compte des nouvelles versions ou des changements dans les données sur lesquelles elle a été formée

Prix de Figstack

**Essai gratuit

Contactez Figstack pour toute autre information tarifaire

13. Cody par Sourcegraph

via Cody par Sourcegraph Quel est le point commun entre l'outil d'intelligence artificielle de Sourcegraph et votre cousin de 10 ans ? Ils s'appellent tous les deux Cody. 🤓

Sourcegraph est un outil de productivité de recherche de code qui aide les développeurs à corriger, naviguer et automatiser le code, même dans plusieurs dépôts. Sa fonction d'IA, Cody, ajoute à cette fonctionnalité en lisant l'ensemble de votre base de code, en répondant aux questions et en écrivant du code pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de Cody

Chat en ligne pour corriger et optimiser rapidement votre code à l'aide d'un langage conversationnel

Des flux de travail prêts à l'emploi pour accélérer votre travail avec Cody. Choisissez si vous avez besoin d'une explication détaillée du code, de noms de variables améliorés, de traductions, de résumés des modifications ou de notes générées

Autocomplétion en temps réel pour écrire du code en quelques secondes

Limitations de Cody

L'interface utilisateur de Cody n'est pas des plus conviviales

Prix de Cody

L'application Cody est gratuite pour tous les utilisateurs de Sourcegraph qui bénéficient d'un plan payant :

Plan d'affaires : 99$ utilisateur actif, par mois

: 99$ utilisateur actif, par mois Entreprise: Contact pour une tarification personnalisée

14. SpellBox

via Boîte à lettres SpellBox aide les développeurs à mettre la qualité au premier plan en supprimant la lourdeur de la création de code, de la résolution de problèmes et du débogage. À l'aide de simples invites, SpellBox lance le code exact que vous recherchez et trouve des solutions en quelques secondes, ce qui vous évite de perdre des heures cruciales à chercher des réponses sur Internet.

Les meilleures caractéristiques de SpellBox

Fonctionnalités d'explication du code pour mieux comprendre le code sur lequel vous travaillez

Bookmarking pour sauvegarder et retrouver des bouts de code en un instant

Également disponible en tant qu'extension VS code pour une expérience intégrée dans vos autres éditeurs de codage les plus performants

Génération de code à partir d'invites conversationnelles

Limitations de SpellBox

Langages de programmation limités - SpellBox peut ne pas offrir de fonctionnalités avec les langages les moins courants

Faux positifs et négatifs occasionnels

Difficultés de compréhension du contexte pour les suggestions les plus précises

Prix de SpellBox

Prix pour la première fois : 40 $ pour chaque licence d'un an

: 40 $ pour chaque licence d'un an Régulier : 65 $ par licence d'un an

15. AskCodi

via AskCodi Les concepteurs d'AskJarvis ont créé AskCodi, son équivalent pour les développeurs. Ce logiciel d'assistance propose une suite de trois produits : Avec AskCodi, les développeurs peuvent utiliser des requêtes écrites dans des langues telles que l'anglais, l'allemand, le polonais et l'espagnol pour générer des réponses sous forme de code en VB Script, Python, Java, C, HTML et bien d'autres encore.

Les meilleures caractéristiques d'AskCodi

Engagez un dialogue interactif avec la technologie d'IA de Codi pour recevoir de l'aide, des suggestions et accomplir des tâches

Générez, testez, expliquez et documentez du code en toute simplicité

Vous pouvez organiser votre code par langue et par langage de programmation

Prise en charge de plus de 50 langages de programmation et frameworks

Également disponible en tant qu'extension pour de nombreux IDE

Limitations d'AskCodi

Les fonctionnalités d'AskCodi avec ses intégrations varient. Assurez-vous qu'il est entièrement compatible avec votre stack technologique avant de l'acheter

Il est possible que vous ayez besoin de plus de temps pour apprendre et comprendre les fonctionnalités d'AskCodi afin d'utiliser l'outil de manière efficace

Prix d'AskCodi

**Gratuit

Premium : 9,99 $ par mois

16. BlackBox

via BlackBox Les développeurs s'appuient sur BlackBox pour écrire du code, trouver les meilleurs extraits et créer des produits plus rapidement. Au lieu de quitter votre environnement de codage pour rechercher une solution ou des fonctions spécifiques, vous pouvez poser une question à BlackBox en termes simples, et la réponse s'affichera dans le code.

Les meilleures caractéristiques de BlackBox

BlackBox fonctionne avec tous les IDE, navigateurs web et bases de données, et est disponible dans plus de 20 langages de programmation

Cet outil a été conçu pour fonctionner même avec une vitesse de connexion très faible

Accédez à votre travail via un navigateur ou l'application de bureau de BackBox

Recherche dans plus de 100 millions de dépôts de code pour des résultats plus précis

Limitations de BlackBox

Il peut y avoir un manque de transparence dans la compréhension de la manière dont BlackBox est arrivé à ses conclusions, ce qui rend difficile la validation de son exactitude

Certains utilisateurs ont trouvé que BlackBox était susceptible d'être biaisé et ont dû entraîner à nouveau le modèle pour éviter des résultats injustes

Prix de BlackBox

**Essai gratuit

Plan pour les bons développeurs : 0,99 $ par mois

: 0,99 $ par mois Plan Développeur Génial : 1,99 $ par mois

: 1,99 $ par mois Plan développeur légendaire : 7,99 $ par mois pour un maximum de 20 utilisateurs

Meilleurs outils d'IA pour les réunions

Vous est-il déjà arrivé de vous déconnecter d'une longue réunion, d'aller chercher un soda dans la cuisine et de vous rendre compte que vous aviez déjà oublié les étapes suivantes ? Dans ce cas, vous avez besoin d'un outil d'IA pour les réunions dans votre poche arrière.

Les meilleurs outils d'IA pour les réunions peuvent transcrire les conversations en temps réel, générer automatiquement des tâches au fur et à mesure qu'elles sont mentionnées dans la discussion, fournir des analyses avancées, et bien plus encore. Comme si vous aviez un administrateur personnel dans votre poche, cette technologie rend chaque réunion plus efficace et plus exploitable. 🫱🏼‍🫲🏾

17. Epinard

via Epinard.io Spinach a été conçu avec les équipes de développement à l'esprit et offre un niveau de fonctionnalité qui ferait trembler les autres verts feuillus ! 🥬

Comme votre Scrum Master IA personnel, Spinach peut exécuter vos standups quotidiens, créer des résumés de réunion et faire des suggestions de tickets en un clic de souris. Cet outil de réunion agile fonctionne sur la technologie GPT-4 et s'intègre à une flopée d'autres outils de travail (dont ClickUp) pour des processus plus efficaces. Au lieu d'enregistrer ou de transcrire les réunions, Spinach génère des résumés organisés pour documenter les blocages et encourager votre équipe à agir.

Les meilleures caractéristiques de Spinach

Plusieurs intégrations pour vous aider dans la planification du sprint, les standups quotidiens, les rétrospectives de sprint et les réunions de toilettage du backlog

Gère toutes les mises à jour écrites et les faits marquants de chaque réunion, y compris les comptes-rendus, les prises de notes, les actions et les décisions clés

Suggère des tickets de bogues ou de fonctionnalités directement dans Slack

Fournit aux participants le contexte des réunions appropriées et construit votre agenda pour vous

Limitations de Spinach

Absence de plusieurs fonctionnalités classiques de réunion AI que d'autres outils possèdent pour documenter les discussions de manière supplémentaire

Prix de Spinach

**Gratuit

Pro : 99 $ par mois

18. Assemblage

via Assemblage Sembly génère plus que des notes de réunion classiques : il génère des informations exploitables. Cet outil d'IA possède tous les atouts des applications de réunion à apprentissage automatique les plus courantes, mais ce qui distingue Sembly de ses concurrents, ce sont ses fonctions de tâches, de projets et d'activités qui permettent d'aligner vos conclusions sur votre liste de choses à faire.

Les meilleures fonctionnalités de Sembly

Suivi automatisé avec la possibilité de transmettre les informations de la réunion à d'autres outils de gestion des tâches

Sembly peut "assister" à une réunion à votre place et fournir des notes sur l'appel au cas où vous seriez pris deux fois

Utilisez son chatbot intégré pour générer des transcriptions, des résumés ou des courriels basés sur les sujets abordés lors d'une réunion

Il peut suivre les données importantes telles que les indicateurs clés de performance et les revenus mentionnés dans vos réunions

Limites de Sembly

Bien que Sembly offre des fonctions de gestion des tâches et des projets, ses fonctionnalités ne se prêtent pas bien aux processus ou aux flux de travail complexes

Prix de Sembly

Personnel : Gratuit

: Gratuit Professionnel : 10$ par mois

: 10$ par mois Équipe : 20 $ par utilisateur et par mois

: 20 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Pour plus de 40 utilisateurs, contactez Sembly pour connaître les tarifs

19. Lucioles

via Lucioles.ai Fireflies est un logiciel d'assistant de réunion IA pour la prise de notes et la transcription des voix en temps réel. Que vous soyez en pleine séance de brainstorming ou que vous téléchargiez des fichiers issus d'un entretien avec un client, Fireflies peut instantanément capturer vos conversations par écrit.

Quel que soit l'accent, le dialecte, le secteur d'activité ou la langue, cet assistant de réunion est capable de détecter les moindres différences de voix pour des transcriptions précises dès le premier essai.

Les meilleures caractéristiques de Fireflies

Intégrations permettant de connecter Fireflies à d'autres plateformes de réunion telles que Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype, etc

Fonctionnalités d'édition de texte riche pour corriger, commenter, annoter et formater les transcriptions selon les besoins

Des résumés intelligents pour extraire les points clés, les prochaines étapes, les questions et les points saillants de la discussion de votre réunion

Des fonctions de recherche et d'organisation pour isoler des mots, des phrases et des sujets dans vos transcriptions

Transcriptions vocales pour gérer la prise de notes et générer des comptes rendus de réunion

Options de partage pratiques par courrier électronique, lien ou code QR

Limitations de Fireflies

L'IA a parfois du mal à transcrire correctement des mots et des phrases peu courants, peu clairs ou techniques

Elle ne saisit pas toujours les indices de communication non verbale tels que le ton, la hauteur et le volume

Problèmes potentiels de protection de la vie privée liés aux mesures de sécurité

Prix des lucioles

Plan gratuit : Permet de stocker jusqu'à 800 minutes par siège et d'accéder à un nombre illimité de conversations

: Permet de stocker jusqu'à 800 minutes par siège et d'accéder à un nombre illimité de conversations Plan Pro : 10 $ par utilisateur et par mois si la facturation est annuelle

: 10 $ par utilisateur et par mois si la facturation est annuelle Plan d'affaires : 19 $ par utilisateur, par mois si facturé annuellement

: 19 $ par utilisateur, par mois si facturé annuellement Plan Entreprise : Contacter pour un devis personnalisé

20. Krisp

via Krisp Est-ce que le chien de quelqu'un d'autre semble uniquement aboyer lorsque vous êtes en pleine présentation ? Si ce scénario vous est trop familier, Krisp a la solution. Krisp est un assistant de réunion IA sans robot, surtout connu pour sa fonction de sourdine bidirectionnelle qui permet de supprimer les bruits de fond pendant votre conférence téléphonique en ligne en temps réel.

Comme d'autres outils d'IA pour réunions, Krisp peut également détecter l'inflexion, le locuteur et les changements de langue en cours de conversation pour améliorer les transcriptions et les résumés de la réunion.

Les meilleures caractéristiques de Krisp

Suppression des bruits de fond, de la voix et de l'écho pour des résultats plus précis et plus professionnels

Des informations sur les appels pour mesurer l'équilibre, l'inclusivité et l'engagement de vos réunions

Des transcriptions de réunion sans robot qui fonctionnent avec presque toutes les applications vocales, sans aucun plugin

Modèles de réunion prêts à l'emploi pour générer des points de discussion, des actions, etc

Limitations de Krisp

L'annulation du bruit peut vous rendre moins conscient de votre environnement. Si elle permet d'obtenir un meilleur son pendant les réunions, elle peut également constituer un risque pour la sécurité

Prix du Krisp

**Gratuit

Pro : 8 $ par utilisateur et par mois

: 8 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contactez Krisp pour une tarification personnalisée

21. tl;dv

via tl;dv Abréviation de "too long, didn't view", tl;dv est un outil alimenté par GPT qui permet de rattraper vos réunions en quelques minutes. Grâce à ses fonctions de transcription et de résumé des appels, les équipes de recrutement, de vente et de réussite client peuvent gagner un temps considérable en utilisant tl;dv avec des logiciels de réunion populaires tels que Google Meet ou Zoom.

tl;dv meilleures fonctionnalités

Transcrit automatiquement vos réunions dans plus de 30 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, le japonais, etc

Outils d'édition intuitifs permettant d'extraire de petites séquences des investisseurs ou des clients afin de mettre en valeur les meilleurs moments de votre réunion

Recherchez les sujets abordés lors des réunions dans l'ensemble de votre entreprise, au cas où vous auriez fait une omission ou ne vous seriez pas réveillé

tl;dv s'intègre aux CRM et aux plateformes de collaboration les plus répandus pour aligner vos réunions sur vos flux de travail

limitations de tl;dv

Actuellement, les fonctions d'enregistrement et de transcription de tl;dv ne sont prises en charge que par Google Meet et Zoom. Par conséquent, si vous utilisez Microsoft Teams, vous n'avez pas de chance sur ce point

La durée d'enregistrement est limitée à trois heures par réunion. Si vous atteignez cette limite, vous devez mettre fin à la réunion et la recommencer pour poursuivre l'enregistrement

Certaines de ses intégrations sont plus intéressantes que d'autres ; assurez-vous que votre pile technologique est entièrement compatible avec tl;dv avant de vous lancer

tarifs de tl;dv

**Gratuit

Pro : 20 $ par utilisateur et par mois

: 20 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contacter pour une tarification personnalisée

22. Otter.ai

via LoutreOtter.ai vous aide à mener vos réunions plus efficacement afin que vous puissiez rester présent dans la discussion à tout moment. Cet outil de transcription par IA enregistre et transcrit en temps réel les principaux points de discussion au fur et à mesure que la réunion progresse et vous envoie même un e-mail contenant les principaux points à retenir lorsque votre appel est terminé. Après la réunion, vous pouvez également utiliser Otter pour convertir les fichiers audio ou vidéo en texte clair et vous y référer à tout moment.

Les meilleures caractéristiques d'Otter.ai

Les transcriptions d'Otter sont synchronisées avec vos enregistrements et sont mises en évidence au rythme de l'orateur lors de la lecture

La transcription comporte des horodatages et des libellés clairs pour les différents locuteurs

Vous pouvez ralentir ou accélérer la vitesse de lecture et même sauter les pauses inutiles

OtterPilot rejoint, enregistre et transcrit automatiquement les réunions Google Meet pour vous

Surlignez et commentez vos transcriptions pour collaborer avec votre équipe ou assigner des mesures à prendre

Nombreuses options d'exportation, notamment .mp3, .txt, .pdf, docx et .srt

Limitations d'Otter.ai

Otter ne prend en charge que l'anglais des États-Unis et du Royaume-Uni

Le plan gratuit ne permet que trois transcriptions par téléchargement de fichiers audio

La détection audio ne permet pas toujours de repérer chaque mot ou changement de locuteur

Votre transcription nécessitera des modifications et des ajustements de votre part pour être exacte à 100 %

Prix d'Otter.ai

**Gratuit

Pro: $16.99 par mois pour une utilisation individuelle

$16.99 par mois pour une utilisation individuelle Business: 30 $ par utilisateur et par mois pour les équipes

30 $ par utilisateur et par mois pour les équipes Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

23. Fathom

via Fathom Fathom est un outil d'intelligence artificielle qui permet aux individus et aux équipes d'automatiser les tâches fastidieuses liées aux conférences téléphoniques virtuelles. Que vous utilisiez Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet, Fathom peut instantanément mettre en évidence, transcrire, résumer et mettre en forme les principaux points à retenir.

Il offre également un certain nombre de fonctionnalités adaptées à votre équipe ! Fathom agit comme un référentiel de recherche pour les appels afin d'isoler les sujets, et peut regrouper les points clés de vos réunions dans des "playlists" pour accélérer les processus de formation.

Les meilleures caractéristiques de Fathom

Génère et synchronise automatiquement vos notes d'appel avec divers logiciels de gestion de la relation client (CRM)

Création d'une "liste de lecture" des points forts de vos réunions afin de partager les extraits les plus convaincants

Plan gratuit généreux pour les personnes qui testent pour la première fois les fonctionnalités communes d'un assistant de réunion à base d'IA

Fonctionnalités axées sur l'équipe pour une expérience de vente plus efficace et rationalisée pour toutes les personnes impliquées

Limites de Fathom

Compatibilité linguistique limitée par rapport à d'autres outils similaires

Certains utilisateurs trouvent l'interface trop compliquée au début

Prix de Fathom

Gratuit : Pour une utilisation individuelle

: Pour une utilisation individuelle Contacter Fathom pour d'autres détails sur les prix

Les meilleurs outils d'IA pour la conception d'images

Les logiciels de génération d'images peuvent être extrêmement utiles Outils d'IA pour les startups et les petites entreprises qui n'ont pas forcément le budget marketing nécessaire pour produire des actifs créatifs de haute qualité. Ce sont également d'excellentes ressources sur lesquelles les concepteurs peuvent s'appuyer dans leur propre processus créatif pour réaliser les premières esquisses, explorer de nouveaux styles artistiques et trouver l'inspiration.

Si vous souhaitez créer des visualisations de données, retoucher des photos ou renforcer le style artistique de votre marque, ces outils de génération d'images par l'IA sont faits pour vous.

24. Voyage à mi-parcours

via Voyage à mi-parcours Midjourney est un outil de génération d'images alimenté par l'IA qui permet aux individus de libérer leur créativité et d'embrasser un large éventail de styles artistiques. Décrivez simplement votre vision et le robot Discord de Midjourney s'en chargera. Grâce à sa capacité à transformer des textes en graphiques, les individus et les équipes peuvent utiliser l'IA générative pour créer tout ce qu'ils souhaitent, des conceptions détaillées de sites web aux campagnes de médias sociaux.

Les meilleures caractéristiques de Midjourney

Une interface utilisateur facile à utiliser et attrayante

Des améliorations significatives ont été apportées à la qualité des graphismes web de cette application

Midjourney est soutenu par une forte communauté car il existe au sein de Discord

Limites de Midjourney

Son outil d'incitation permet de mettre à l'échelle des images, mais risque d'altérer le dessin original au cours du processus

Si vous êtes nouveau sur Discord, Midjourney peut être un peu déroutant

Prix de Midjourney

**Essai gratuit

Plan de base: 10 $ par mois

10 $ par mois Plan standard: 30 $ par mois

30 $ par mois Plan Pro: 60 $ par mois

25. DALL-E 2

via DALL-E 2 Développé par OpenAI, DALL-E 2 est un outil populaire de génération d'images pour produire des images réalistes et créatives à partir de vos textes. Des fonctionnalités telles que Outpainting permettent à DALL-E de prendre en charge une plus grande variété d'images dans différents formats, y compris des styles artistiques réalistes, des peintures à l'huile et des illustrations.

Les meilleures caractéristiques de DALL-E 2

DALL-E 2 peut créer des images surréalistesArt généré par l'IA qui est intéressant à regarder

L'interface utilisateur est conviviale et facilite la création d'un chef-d'œuvre

Vous pouvez combiner les différents médias de DALL-E 2 pour créer des images uniques et stylisées

Limites de DALL-E 2

La qualité n'est pas constante dans tous les styles artistiques. Certaines images seront plus pixelisées ou floues que d'autres

Les concepts artistiques d'IA plus complexes nécessitent des temps de traitement plus longs

Prix de DALL-E 2

Cet outil de génération d'images d'IA fonctionne sur la base d'un modèle de tarification par crédit. Chaque texte coûte environ un crédit, et vous pouvez actuellement acheter des crédits par blocs de 115.

**Gratuit

115 crédits : $15

26. NightCafe

Via NightCafe NightCafe "gamifie" l'approche typique de la génération d'images à travers des défis amicaux entre ses utilisateurs réguliers pour construire une communauté plus forte. Vous pouvez également accéder à différents algorithmes d'IA de NightCafe pour expérimenter des outils similaires, notamment DALL-E 2 et Stable Diffusion, sans quitter l'application.

Les meilleures caractéristiques de NightCafe

NightCafe vous permet de choisir votre propre style artistique

Vous pouvez accéder à d'autres algorithmes d'apprentissage automatique

Défis artistiques quotidiens pour favoriser l'émergence d'une communauté d'utilisateurs soudée

Limites de NightCafe

Moins d'accès au service clientèle et aux options d'assistance

Certains filtres sont beaucoup plus sensibles que d'autres lors de la création d'œuvres d'art

Prix de NightCafe

Gratuit: 5 crédits par jour plus des bonus pour la participation aux événements de la communauté

5 crédits par jour plus des bonus pour la participation aux événements de la communauté Débutant en IA: 5,99 $ pour 100 crédits par mois

5,99 $ pour 100 crédits par mois Abonné à l'IA: 9,99 $ pour 200 crédits par mois

9,99 $ pour 200 crédits par mois **Enthousiaste de l'IA : 19,99 $ pour 500 crédits par mois

Artiste de l'IA: 49,99 $ pour 1400 crédits par mois

Les utilisateurs ont également la possibilité d'acheter des crédits supplémentaires en dehors de leur abonnement, à partir de 7,99 $ pour chaque tranche de 100 crédits.

27. BlueWillow

via Saule bleu Les capacités d'IA de BlueWillow permettent de créer des logos de marque, des éléments de marketing et des graphiques en un clin d'œil. Cet outil est accessible avec un compte Discord vérifié et crée quatre images pour chaque description textuelle que vous entrez. Plus la description est détaillée, meilleurs seront les résultats !

BlueWillow meilleures caractéristiques

Une communauté Discord forte de plus de 300 millions d'utilisateurs

Vous pouvez améliorer la qualité des résultats de BlueWillow ou les remplacer par quatre autres images si l'application n'est pas à la hauteur

Enregistrez vos images BlueWillow directement sur votre ordinateur

Différents styles artistiques pour créer des graphiques ou des images photoréalistes

Limites de BlueWillow

Vous devez avoir un compte Discord pour utiliser BlueWillow

Cet outil est plus adapté aux demandes artistiques individuelles qu'aux campagnes professionnelles de branding ou de rolling

Prix de BlueWillow

**Gratuit

BlueWillow : 5 $ par mois

: 5 $ par mois Ange Bleu : 10 $ par mois

: 10 $ par mois Saphir : 20 $ par mois

28. Bria

via Bria Bria exploite l'IA pour créer du contenu visuel personnalisé et _éthique à grande échelle et avec facilité. Il est conçu pour les équipes professionnelles, les entreprises, les artistes et les développeurs qui ont besoin de textes marketing visuellement attrayants, d'actifs sur les médias sociaux, de contenu publicitaire ou de tout autre projet créatif sous le soleil.

Utilisée correctement, Bria a le pouvoir de rationaliser le processus de création de contenu, permettant aux équipes d'économiser du temps et des efforts sans sacrifier la qualité.

Les meilleures caractéristiques de Bria

Encourage le développement éthique de l'IA afin que les artistes puissent garder un contrôle total sur leur travail

Générateur d'arrière-plan et re-générateur d'objets pour personnaliser votre contenu jusque dans les moindres détails

Possibilité d'ajuster les expressions faciales, l'apparence et les personnes figurant dans votre contenu

Accès ouvert aux organisations à but non lucratif et aux universitaires

Limitations de Bria

La prise en main de l'interface utilisateur de Bria peut s'avérer quelque peu difficile au début

Il se peut qu'elle ne soit pas compatible avec vos systèmes d'exploitation ou votre pile technologique actuels pour une expérience entièrement rationalisée

Les forfaits payants peuvent être assez onéreux

Prix de Bria

Démarrage : Gratuit

: Gratuit Basic : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Pro : 290 $ par mois

: 290 $ par mois Ultimate : Contactez-nous pour connaître les tarifs

29. Stockimg

via Stockimg.ai Stockimg utilise l'IA pour générer des images professionnelles de haute qualité en quelques secondes. Qu'il s'agisse d'images de stock, de couvertures de livres, d'affiches ou autres, Stockimg peut fournir des solutions de marque créatives pour un large éventail de cas d'utilisation. En fournissant des descriptions ou du texte, les utilisateurs peuvent facilement accéder à des images personnalisées qui correspondent à leurs besoins spécifiques.

Les meilleures caractéristiques de Stockimg

Créez votre propre design ou choisissez parmi une galerie d'images de stock créées par l'IA pour une utilisation rapide

Stockimg est conçu pour générer des images de stock, des couvertures de livres, des affiches, des fonds d'écran, des logos, des illustrations, des icônes et même des interfaces utilisateur Web ou mobiles

Une interface utilisateur propre et intuitive, facile à prendre en main

Limitations de Stockimg

Peu de possibilités de personnalisation de la production générée par l'IA

Stockimg a parfois du mal à comprendre les images qui nécessitent du texte (couvertures de livres, graphiques et affiches) et génère du texte en charabia

Prix de Stockimg

**Plan gratuit

**Plan de démarrage 19 $ par mois

Plan Premium : 29 $ par mois

: 29 $ par mois Plan Entreprise : Contactez Stockimg pour plus d'informations

Meilleurs outils d'IA pour la vidéo

Comme un croisement entre la génération d'images par l'IA et les logiciels d'aide à la rédaction, les outils d'IA pour la vidéo ont la fonctionnalité de créer, d'analyser et d'améliorer vos enregistrements.

30. Fliki

via Fliki Fliki convertit le texte en fichiers audio et vidéo afin de simplifier le processus de création de vidéos, de podcasts ou de livres audio. Il peut créer des narrations générées par l'IA à partir d'articles de blog, de scripts ou de tout autre texte, et propose plus de 1 000 voix dans 75 langues. Fliki est conçu pour être convivial, ce qui facilite la création de contenu audio et de nouvelles vidéos sans nécessiter de compétences techniques approfondies.

Les meilleures caractéristiques de Fliki

Conversion texte-parole et texte-vidéo pour créer des voix dans un large éventail de tons, de langues et de dialectes pour plus de précision

Fliki peut également détecter une multitude de langues dans ses requêtes pour répondre aux besoins d'un public international

Vaste bibliothèque d'images et de vidéos pour obtenir des éléments préfabriqués sans avoir à se préoccuper des aspects juridiques

Limites de Fliki

Il faut souscrire à l'un de ses plans tarifaires les plus élevés pour accéder à toutes ses fonctionnalités, mais même dans ce cas, il y a des limitations en termes de fonctionnalités et de qualité

La qualité des voix off créées par l'IA de Fliki n'est pas constante et peut ne pas être aussi naturelle ou attrayante que celle d'une personne réelle

Prix de Fliki

**Gratuit

Basic (audio uniquement) : 6 $ par mois

(audio uniquement) : 6 $ par mois Standard : 21 $ par mois

: 21 $ par mois Premium : 66 $ par mois

31. Lumen5

via Lumen5 Lumen5 est un outil de création vidéo utile qui utilise l'IA pour générer ou réutiliser des vidéos attrayantes à des fins éducatives, d'information, de divertissement ou de marketing. L'édition vidéo n'est pas une mince affaire, mais pour les petites entreprises qui n'ont pas le budget nécessaire pour investir dans des éditeurs professionnels pour diriger leur processus créatif, Lumen5 est une véritable bouée de sauvetage. Cet outil est parfait pour les équipes qui n'ont pas de compétences avancées en matière de production vidéo, mais qui ont besoin de peaufiner leur contenu avant de le mettre en ligne.

Les meilleures caractéristiques de Lumen5

Quelle que soit votre expérience de l'outil ou votre niveau de compétence, Lumen5 peut vous aider à créer des vidéos en quelques minutes

Bibliothèque multimédia native avec des photos, de la musique et des clips sous licence libre pour améliorer votre vidéo

Votre vidéo finale aura une résolution allant jusqu'à 1080p

Des tonnes de modèles vidéo personnalisables et une interface "glisser-déposer" pour une efficacité maximale

Légendes automatiquement générées et personnalisables ou ajout de commentaires dans les vidéos pour un montage collaboratif

Limitations de Lumen5

Le plan gratuit comporte quelques inconvénients importants : le nombre de modèles disponibles dans le plan gratuit de Lumen5 est limité, la résolution maximale n'est que de 720p, et votre vidéo finale comportera un filigrane

Certaines vidéos prennent un peu plus de temps à compiler

Options de personnalisation limitées pour les concepts plus complexes

Prix de Lumen5

**Gratuit

Basique: 29 $ par mois

29 $ par mois Débutant: 79 $ par mois

79 $ par mois Professionnel: 199$ par mois

199$ par mois Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

32. Synthesia

via Synthèse Synthesia est un puissant outil d'IA basé sur un navigateur qui transforme sans effort un texte simple en vidéos attrayantes en quelques minutes. Avec cette application de création de contenu intuitive, vous pouvez facilement produire des vidéos de qualité professionnelle pour les cas d'utilisation suivants comme l'activation des ventes et le marketing, le tout accompagné d'une narration et d'un avatar humain généré par l'IA.

Il prend également en charge 120 langues localisées pour une portée mondiale et encourage la collaboration entre les membres de l'équipe grâce au retour d'information dans le processus de production vidéo.

Les meilleures caractéristiques de Synthesia

Création de contenu textuel pour transformer vos scripts en vidéos de haute qualité présentées par des avatars IA réalistes

Voix off et sous-titres dans plus de 120 langues

Fonctionnalités pratiques d'enregistrement d'écran

Capacités de personnalisation pour aligner votre vidéo avec le logo de votre marque, la police, les couleurs, etc

Limitations de Synthesia

L'édition de vidéos et de sous-titres peut prendre beaucoup de temps pour les scènes comportant beaucoup de dialogues

Le nombre de scènes que vous pouvez ajouter à chaque vidéo est limité par le niveau de votre plan tarifaire

Prix de Synthesia

Particulier : Pour les particuliers, à 30 $ par mois

: Pour les particuliers, à 30 $ par mois Entreprise : Plan personnalisé pour les équipes. Le prix est basé sur le nombre de sièges

33. DeepBrain AI

via Studios d'IA DeepBrain DeepBrain AI se spécialise dans la fourniture de solutions de génération de vidéos et est le plus souvent utilisé pour ses avatars d'IA conversationnelle. Au lieu d'engager des présentateurs ou des acteurs pour animer vos vidéos de formation, vous pouvez utiliser DeepBrain pour personnaliser un avatar ressemblant à la vie, en fonction de l'identité et des directives de votre marque.

Les meilleures caractéristiques de DeepBrain AI

Capacités de synthèse vocale pour convertir les scripts en voix off et en sous-titres automatiques

Possibilité de créer des vidéos et des avatars à partir d'une description textuelle

L'interface utilisateur est intuitive et il existe plusieurs modèles de vidéos pour une utilisation immédiate de l'application

Prise en charge de plus de 80 langues et de 100 avatars IA

Limitations de l'IA DeepBrain

Peut être très coûteux, surtout si vous avez besoin de ce type de vidéo pour plusieurs initiatives

Prix de DeepBrain AI

Démarrage : A partir de 30 $ pour 10 minutes par mois, jusqu'à 180 $ pour 60 minutes par mois

: A partir de 30 $ pour 10 minutes par mois, jusqu'à 180 $ pour 60 minutes par mois Pro : A partir de 225 $ pour 90 minutes par mois, jusqu'à 600 $ pour 240 minutes par mois

: A partir de 225 $ pour 90 minutes par mois, jusqu'à 600 $ pour 240 minutes par mois Entreprise : Contactez DeepBrain pour connaître les tarifs

34. Piste d'atterrissage

via Piste d'atterrissage Runway propose un certain nombre d'"outils magiques" d'IA pour générer des vidéos, des images, des animations 3D et des améliorations audio à une fraction du coût des projets menés par des humains. Que vous cherchiez à transformer une image existante, à effacer des objets indésirables ou à modifier le style de vos vidéos, Runway a une solution pour vous.

Les meilleures caractéristiques de Runway

Invitation texte-vidéo et vidéo-vidéo pour créer ou améliorer différents types de médias

Conçu pour les grandes entreprises et les artistes

Vous pouvez former votre propre modèle d'IA pour qu'il corresponde au style de votre marque et à vos directives en matière de sujets

Limites de Runway

Les interprétations des textes par les logiciels basés sur le cloud ne sont pas toujours précises ou cohérentes

Prix de Runway

De base : Gratuit

: Gratuit Standard : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Pro : 28 $ par utilisateur et par mois

: 28 $ par utilisateur et par mois illimité : 76 $ par utilisateur et par mois

: 76 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contacter pour les détails de la tarification

35. Pictory

via Photo Pictory AI est un logiciel de création vidéo piloté par l'IA qui simplifie et facilite le processus de transformation de contenu écrit en vidéos attrayantes. Il utilise des fonctionnalités et des ressources, notamment des images d'archives, de la musique et des voix off, pour transformer de longs articles de blog ou du contenu écrit en vidéos visuellement attrayantes en quelques clics.

Pictory meilleures caractéristiques

Créez, enregistrez et partagez votre contenu de marque créé par l'IA

Sélection automatique d'images et de vidéos pour trouver des médias qui correspondent à vos messages écrits

Accès à plus de trois millions de visuels libres de droits

Personnalisation rapide pour adapter la production de Pictory à vos demandes

Résumez de longues vidéos ou tirez-en les points forts en quelques secondes

Limites de Pictory

Certaines options de voix-off semblent plus robotiques que d'autres

Les vidéos AI de Pictory peuvent manquer d'originalité

Pictory traite principalement l'anglais et peut avoir du mal à comprendre correctement d'autres langues

Prix de Pictory

**Essai gratuit

Standard : 19 $ par mois

: 19 $ par mois Premium : 34 $ par mois

: 34 $ par mois Équipes : 99 $ par mois

Les meilleurs outils d'IA pour le support client et les ventes

Les équipes de support client et de vente peuvent trouver beaucoup de valeur dans l'utilisation d'une combinaison d'outils d'intelligence artificielle dans leurs flux de travail. Vous connaissez peut-être déjà les chatbots et les assistants virtuels pour répondre aux questions fréquemment posées et aux demandes de base des clients, mais il existe un certain nombre d'autres apps permettant d'optimiser les processus en coulisses pour les rôles critiques de votre organisation en contact avec les clients.

36. SecondBrain (anciennement MagicChat)

via SecondBrain.fyi Anciennement connu sous le nom de MagicChat, SecondBrain vous aide à créer des robots de type ChatGPT dotés d'une connaissance approfondie de votre entreprise ou de votre produit afin de soutenir vos efforts en matière de vente et de service à la clientèle. En utilisant différents contenus, pages web, fichiers et documents, vous pouvez apprendre à votre robot à fournir une assistance en temps réel aux utilisateurs qui visitent votre site web et posent des questions sur vos services.

Les meilleures caractéristiques de SecondBrain

Formez votre chatbot à l'aide de diverses ressources d'apprentissage et intégrez-le à votre site à l'aide d'un simple widget de chat

Votre chatbot peut être formé avec des sources écrites dans plus de 90 langues

Permet de répondre rapidement et avec précision aux questions immédiates de vos clients

Vous pouvez créer plusieurs bots à la fois, en fonction de votre plan tarifaire

Limitations de SecondBrain

Le plan gratuit vous limite à la création d'un seul chatbot

La qualité des réponses de votre robot dépend entièrement du volume de données dont il dispose pour apprendre

Prix de SecondBrain

Débutant: 0

0 Hobby: 19 $ par mois

19 $ par mois Power: 49 $ par mois

49 $ par mois Pro: 99 $ par mois

37. Chatfuel AI

via Chatfuel Le logiciel de chatbot Chatfuel a introduit sa propre fonction d'IA pour simplifier le processus de création de bots pour diverses plateformes de messagerie. Sans connaissances approfondies en matière de codage, vous pouvez facilement créer des bots compétents qui dialoguent avec vos clients en utilisant des réponses générées par l'IA et le langage naturel. Plutôt sympa, non ?

Les meilleures caractéristiques de Chatfuel AI

Créée à l'aide de la technologie GPT-4 d'OpenAI pour des résultats plus précis

Fonctionne sur les plateformes de messagerie les plus populaires, notamment Facebook Messenger, Instagram, Telegram et le site Web de votre entreprise

Configuration facile pour commencer à utiliser l'outil rapidement

Limites de l'IA de Chatfuel

Il y a quelques limitations sur les descriptions d'entreprises et les connaissances que vous pouvez utiliser pour former Chatfuel AI

Le nombre de messages AI que votre robot envoie chaque mois est déterminé par votre plan tarifaire

Prix de Chatfuel AI

Démarrage : 29 $ par mois

: 29 $ par mois Croissance : 79 $ par mois

: 79 $ par mois Pro : 149 $ par mois

: 149 $ par mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

38. Second Nature

via Seconde Nature Second Nature AI est une solution SaaS qui propose un logiciel de formation à la vente utilisant l'IA conversationnelle pour imiter les modèles de discours de vrais clients. Elle fournit des simulations de vente immersives en langage naturel, permettant aux représentants commerciaux d'améliorer leurs compétences et d'avoir de meilleures conversations avec les clients.

Les meilleures caractéristiques de Second Nature

Stockage de rapports de formation commerciale et d'analyses pour mesurer le succès de vos simulations

Évaluation basée sur l'IA et certifications de vente pour gamifier l'expérience de formation

Différents types de situations de formation pour simuler des scénarios de la vie réelle ou les plus importants pour votre entreprise

Limites de Second Nature

Certains utilisateurs trouvent qu'il faut un certain temps pour s'habituer à l'expérience de formation robotisée de Second Nature

Compatibilité linguistique limitée pour les non-anglophones

Prix de Second Nature

Contactez Second Nature pour toute information sur les prix

39. Kustomer

via Kustomer Kustomer est une plateforme de service client dotée d'une fonction d'IA intégrée pour optimiser le support client. En automatisant les FAQ et les réponses des chatbots, Kustomer rationalise les interactions avec vos clients et permet aux entreprises de fournir un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Grâce à l'analyse prédictive, Kustomer peut anticiper les temps d'attente, détecter le ton et fournir des recommandations personnalisées pour améliorer l'expérience globale du client.

Les meilleures caractéristiques de Kustomer

Déploiement de bots personnalisés sur le chat, les plateformes sociales et les applications de messagerie pour automatiser les demandes de service répétitives

Utiliser des modèles d'IA à apprentissage automatique pour recommander les meilleures réponses en fonction des données historiques

Détection de l'intention et du ton pour déterminer ce que ressentent les clients en fonction de leur texte

Identifier la langue des clients et les diriger vers un agent parlant leur langue maternelle ou vers un message traduit

Limites de Kustomer

Kustomer s'adresse aux grandes entreprises et aux grandes sociétés ; il peut être coûteux pour les petites et moyennes entreprises

Prix de Kustomer

Entreprise : 89 $ par utilisateur et par mois

: 89 $ par utilisateur et par mois Ultimate : 139 $ par utilisateur et par mois

La fonction d'intelligence artificielle de Kustomer est proposée en tant qu'option supplémentaire dans ses offres payantes à partir de 15 $ par mois.

40. Répondeur automatique

via Répondeur automatique AutoResponder se connecte aux principales applications de messagerie pour envoyer des réponses automatiques à vos clients. Vous pouvez utiliser ChatGPT, GPT-4 ou Dialogflow AI pour traiter les messages de votre serveur web et créer autant de règles et de messages personnalisés que vous le souhaitez. Même pour les demandes en dehors du bureau. 👋🏻

Caractéristiques principales d'AutoResponder

Idéal pour les entreprises ayant une clientèle internationale qui communique principalement par le biais d'outils de messagerie mobile tels que WhatsApp

Crée des réponses automatisées pour les principales applications, notamment Facebook Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp, etc

Limites d'AutoResponder

Il n'est pas aussi efficace pour les grandes entreprises qui disposent de plusieurs moyens de communiquer avec leurs clients

Ce n'est pas un moyen de se connecter ou d'établir des liens significatifs avec des clients potentiels

Prix de l'AutoResponder

Le téléchargement d'AutoResponder est gratuit.

41. MagicForm

via Forme magique MagicForm est une plateforme conversationnelle basée sur l'IA qui a augmenté l'engagement des clients et les conversions en générant des réponses personnalisées et humaines aux questions des clients.

Les meilleures caractéristiques de MagicForm

MagicForm apprend instantanément tout ce qu'il doit savoir sur votre entreprise pour aider les clients de manière autonome

L'outil de recherche utilise l'apprentissage automatique pour permettre à MagicForm de s'améliorer au fur et à mesure que vous l'utilisez

Comprend et "parle" dans plus de 30 langues

Suivi automatisé, réponses 24/7 et questions personnalisées pour améliorer l'expérience du client

Limites de MagicForm

Plan gratuit limité à 50 conversations par mois

Plans payants onéreux - pas idéal pour les petites entreprises

Prix de MagicForm

Débutant : Gratuit

: Gratuit Pro : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Entreprise : 249 $ par mois

42. Conversica

via Conversica Conversica est un outil de service à la clientèle basé sur l'IA qui déploie des "Revenue Digital Assistants" pour gérer les conversations difficiles. Cet outil de conversation bidirectionnelle a pour but de générer des revenus en vous mettant en relation avec davantage de prospects et en assurant le suivi de chaque point de contact.

Les meilleures caractéristiques de Conversica

Conversica est conçu pour établir des relations avec de nouveaux clients en utilisant des personas soigneusement élaborés pour conduire la conversation

Il vise à améliorer la fidélisation des employés en gérant les conversations en haut de l'entonnoir, afin que votre équipe puisse se concentrer sur les contrats en aval

Qualifie vos MQL avant de les confier aux commerciaux

Complète vos processus de génération de demande afin d'engager vos prospects dès le début grâce à une approche personnalisée

Limites de Conversica

Cet outil contient beaucoup d'éléments, ce qui rend son interface quelque peu difficile à utiliser de manière efficace au début

Prix de Conversica

Contactez Conversica pour obtenir toutes les informations tarifaires

43. Candide

via Candide Anciennement Looti AI, Candide améliore votre CRM avec des fonctionnalités permettant de trouver les publics et les candidats idéaux pour votre entreprise grâce à son logiciel innovant de génération de leads.

Les meilleures caractéristiques de Candide

Candide regroupe et analyse vos données pour identifier votre public cible

Plusieurs filtres pour vous aider à trouver les candidats parfaits plus rapidement

Débarrassez votre CRM des prospects non qualifiés en quelques secondes

Nettoyage des données intégré pour assurer le bon fonctionnement de l'application

Limites de Candide

Candide s'adresse davantage aux entreprises qu'aux particuliers ou aux petites entreprises

Ses nouvelles fonctionnalités se concentrent davantage sur l'assistance virtuelle générale que sur le support CRM

Cet outil est encore en version bêta et en phase de test

Prix de Candide

Basic : Essai gratuit uniquement

: Essai gratuit uniquement Efficace : 8 $ par mois

44. WARMER.ai

via Chauffer.ai WARMER est un rédacteur d'e-mails automatisé qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des e-mails personnalisés axés sur les ventes. En utilisant des invites simples pour en savoir plus sur votre objectif et votre public, WARMER est conçu pour obtenir des réponses plus élevées plus rapidement que jamais.

Les meilleures caractéristiques de WARMER.ai

Interface utilisateur simple pour une prise en main rapide de la plateforme

WARMER analyse LinkedIn, les pages web et les CSV pour en savoir plus sur vos prospects et rédiger des e-mails personnalisés

Il peut traiter des listes de plusieurs personnes tout en délivrant un message de haute qualité

Limites de WARMER.ai

Ses plans payants sont coûteux

Prix de WARMER.ai

Contactez WARMER.ai pour obtenir tous les détails sur les prix

Les meilleurs outils d'IA pour les RH et le recrutement

Les équipes de RH et de recrutement sont présentes dans presque tous les départements de l'entreprise. Bien qu'elles puissent certainement bénéficier de nombreux outils déjà mentionnés dans cette liste, il existe également des tonnes d'outils d'IA créés spécifiquement pour ces équipes.

45. Paradoxe

via Paradoxe Paradox.ai est un logiciel d'IA pour le recrutement et les ressources humaines qui permet d'automatiser les tâches du processus d'embauche comme la sélection des candidats, la planification des entretiens et l'onboarding. Grâce à son assistant conversationnel Olivia, Paradox.ai aide les entreprises à attirer les meilleurs candidats, à améliorer les conversions et à fournir des réponses aux questions les plus courantes. Il offre des fonctionnalités telles que l'intégration d'applications mobiles, la présélection automatisée et la gestion de l'expérience pour stimuler l'efficacité des RH et du recrutement.

Les meilleures caractéristiques de Paradox

SMS bidirectionnel et chat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour dialoguer avec les candidats selon leurs conditions

Sélection automatisée des candidats pour vous mettre en contact avec les meilleurs membres potentiels de l'équipe

Gestion des événements et des horaires pour faciliter le processus d'entretien et d'intégration

Évaluations mobiles pour réduire la rotation du personnel à court terme

Limites de Paradox

Quelques allers-retours d'approbation entre l'entreprise et Paradox lors de l'évaluation des employés potentiels

Paradox propose un certain nombre d'intégrations, mais elles ne sont pas aussi utiles ou fluides que sa propre plateforme

Prix de Paradox

Contactez Paradox pour toute information sur les prix

46. Textio

via Textio Textio est un outil d'acquisition de talents par l'IA qui se concentre sur la génération de descriptions de postes et de conseils en matière d'évaluation des performances afin d'éliminer les préjugés du processus d'embauche et de constituer une main-d'œuvre plus diversifiée.

Les meilleures caractéristiques de Textio

Suggestions automatiques pour optimiser les offres d'emploi, les courriels, les campagnes sur les médias sociaux, et plus encore, sur la base de données

Fonctionnalités pour aider les managers à rédiger des feedbacks justes et exploitables

Rapports détaillés sur la qualité du feedback de performance, organisés par groupe démographique et par équipe

Intégrations avec des outils RH courants pour une orientation continue au sein d'autres plates-formes

Limites de Textio

Toutes les intégrations ne sont pas aussi puissantes - assurez-vous que votre pile technologique actuelle s'aligne sur Textio avant d'introduire un autre outil dans vos processus

Meilleur pour les entreprises de taille moyenne que pour les petites entreprises ou les utilisateurs individuels

Prix de Textio

Contactez Textio pour toute information sur les prix

47. HiredScore

via HiredScore HiredScore est un outil d'orchestration des talents qui utilise l'IA, des intégrations profondes et l'automatisation pour fournir des recommandations exploitables à vos équipes de recrutement. Il utilise les données historiques de votre équipe et la connaissance de votre situation actuelle pour aligner automatiquement vos objectifs sur les priorités du moment. Ses suggestions couvrent l'ensemble du processus d'embauche pour aider à la productivité des recruteurs, à la rétention interne, à la diversité et à l'inclusion, à la découverte de talents, et plus encore.

Les meilleures caractéristiques de HiredScore

Augmentation de la présélection pour identifier les meilleurs candidats et atténuer les préjugés dans le processus d'embauche

Recherche dans les bases de données ATS, CRM, employés, VMS et externes pour faire des suggestions justes pour chaque poste

Limites de HiredScore

N'est pas aussi efficace dans les langues autres que l'anglais

Peut être lent à charger

Prix de HiredScore

Contactez HiredScore pour toute information sur les prix

48. Juicebox (PeopleGPT)

via Boîte à jus PeopleGPT de Juicebox est un moteur de recherche alimenté par l'IA pour les tâches d'acquisition de talents telles que le recrutement, la découverte de clients, la recherche et plus encore. PeopleGPT utilise le modèle d'IA GPT-4 pour comprendre et sourcer les profils LinkedIn afin d'identifier vos meilleurs candidats.

Les meilleures caractéristiques de PeopleGPT

PeopleGPT crée votre propre stratégie de recherche de candidats avec des ressources telles qu'une liste d'entreprises similaires à sourcer, des emplacements de candidats, des titres de postes pertinents, et plus encore

Vous pouvez examiner de plus près les paramètres utilisés pour générer vos réponses et les affiner directement

Contactez les candidats par email directement depuis la plateforme de PeopleGPT avec des messages automatiquement générés et personnalisés

Limites de PeopleGPT

Ses fonctionnalités aident les équipes d'acquisition de talents dans le processus de recherche de candidats, mais ne peuvent pas les aider à progresser dans le processus d'embauche

Prix de PeopleGPT

Contactez PeopleGPT pour toute information sur les prix

49. Attraction

via Attract.ai Suivant un principe similaire à celui de PeopleGPT, Attract est une plateforme de recherche et d'engagement des talents alimentée par l'IA et conçue pour étendre les capacités de votre équipe RH en matière d'attraction et de gestion des talents.

Les meilleures caractéristiques d'Attract

Des outils pour gérer vos flux de recherche de talents afin de renforcer votre marque employeur et de créer des expériences plus mémorables pour les candidats

Suggestions automatisées pour attirer, développer et fidéliser vos talents

Utilise l'intelligence artificielle pour optimiser vos offres d'emploi et présélectionner les CV

Limites d'Attract

Attract est mieux adapté aux grandes entreprises qu'aux petites entreprises ou aux particuliers

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur difficile à naviguer

Prix d'Attract

Contactez Attract pour obtenir toutes les informations sur les prix

50. Effy

via Effy Effy est un gestion de la performance pour stimuler la croissance et le développement dans les organisations. Il utilise la technologie de l'IA pour faciliter le feedback à 360 degrés, les entretiens individuels, les évaluations et les plans de développement avec des modèles prêts à l'emploi pour une expérience utilisateur optimisée.

Les meilleures caractéristiques d'Effy

Des analyses et des informations générées par l'IA pour une meilleure compréhension de vos évaluations de performance

Plus de 20 modèles de questionnaires préconstruits pour le retour d'information

Vous pouvez mener vos processus d'évaluation directement depuis Slack ou Microsoft Teams

Limites d'Effy

Les plans payants coûteux rendent Effy inaccessible aux petites entreprises

S'appuie sur des intégrations pour débloquer certaines capacités d'analyse et de reporting

Prix d'Effy

**Gratuit

Pro : 540 $ pour un an d'accès

: 540 $ pour un an d'accès Entreprise : Contactez Effy pour connaître les tarifs

Prenez le contrôle de votre propre innovation avec les meilleurs outils d'intelligence artificielle

Vous ne pouvez pas vous tromper en investissant dans l'un de ces outils d'intelligence artificielle.

Cela dit, il est facile de submerger vos processus (et votre portefeuille) avec trop d'applications pour faire une différence positive dans votre journée.

Quel que soit le nombre d'outils d'IA que vous introduisez dans votre flux de travail, ils ne remplaceront jamais le soutien et les contributions de vous-même ou de tout autre membre de l'équipe. Notre conseil ? Au lieu de charger votre pile technologique avec tous les meilleurs outils, investissez votre budget et votre temps dans la seule application garantie de faire grimper votre productivité en flèche : ClickUp.

ClickUp est la seule solution d'IA basée sur les rôles qui intègre directement dans sa plateforme des messages-guides régulièrement optimisés et étayés par des recherches. Avec la possibilité de résumer les fils de commentaires depuis n'importe quel endroit de votre espace de travail, d'adapter le contenu à votre cas d'utilisation spécifique et de traduire le texte dans plus de 10 langues, ClickUp Brain est la ressource ultime pour chaque équipe.

Même avec toutes les fonctionnalités que ClickUp offre déjà, il y en a encore plus à l'horizon ! Ce n'est que le début pour ClickUp Brain, et avec son essai gratuit, tout le monde a l'opportunité d'en faire l'expérience. Essayez ClickUp AI dès aujourd'hui