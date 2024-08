Les 10 meilleures alternatives d'Otter AI pour vous aider à transcrire des notes de réunion en 2024

Dans les réunions d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à assimiler : Les têtes parlantes, les écrans partagés, le brouhaha ambiant..., et la prise en compte méticuleuse de l'information notes de réunion devient soudain d'autant plus difficile. Mais ce n'est pas nécessaire.

Voici l'IA Otter. 🤖

Qu'est-ce que l'IA d'Otter?

Otter IA transcrit les réunions en ligne en temps réel et génère des résumés de réunion précis, achevés avec les points clés, les captures d'écran et l'audio achevé. Alimenté par un puissant moteur IA, le moteur de transcription de la parole au texte en direct d'Otter reconnaît divers dialectes et accents. 🙌

via Loutre Avec des outils de transcription de réunion comme Otter, vous êtes libre de vous immerger dans la discussion. L'outil enregistre automatiquement la voix des intervenants, transcrit la réunion en temps réel, ajoute des diapositives partagées aux notes de la réunion, et bien plus encore.

Vous avez un peu perdu le fil de la réunion après un déjeuner copieux ? Vous pouvez toujours revenir en arrière et creuser la discussion avant la prochaine réunion. Collaboration à distance est la façon dont nous travaillons aujourd'hui. Grâce aux outils de vidéoconférence, vous augmentez votre productivité et vous travaillez collectivement sur des tâches plus critiques.

Si vous évaluez un logiciel de transcription, il existe également plusieurs alternatives à l'IA. Il vous suffit de savoir ce que vous recherchez dans ces logiciels.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Otter IA?

Dans l'idéal, chaque réunion devrait être précédée d'une agenda de la réunion et chaque participant doit s'y tenir. Pas de bruit, que des affaires !

Mais c'est rarement le cas.

De bons outils de transcription de réunion qui enregistrent intelligemment chaque parcelle d'activité vous aident à créer des comptes rendus de réunion contenant uniquement les informations les plus importantes. Des outils tels qu'Outils d'IA permettent d'enregistrer avec précision les points soulevés par les différents intervenants dans une forme claire et nette.

Avec un résumeur et un éditeur en direct, de tels outils vous assurent de ne jamais manquer un moment clé. 📝

Si vous êtes à la recherche d'une alternative à Otter.IA, assurez-vous de prendre en compte ces facteurs :

Exactitude: Si l'outil ne peut pas transcrire avec précision la parole en texte, il s'avérera peu utile. Assurez-vous que l'outil peut reconnaître la parole et la transcrire correctement

Si l'outil ne peut pas transcrire avec précision la parole en texte, il s'avérera peu utile. Assurez-vous que l'outil peut reconnaître la parole et la transcrire correctement Transcription en temps réel: L'outil doit transcrire avec précision et en temps réel. Avec la fonctionnalité supplémentaire d'un éditeur, vous pouvez garder en mémoire les points importants au fur et à mesure que vous avancez

L'outil doit transcrire avec précision et en temps réel. Avec la fonctionnalité supplémentaire d'un éditeur, vous pouvez garder en mémoire les points importants au fur et à mesure que vous avancez Capacité d'enregistrement d'écran: L'enregistrement d'écran est aussi important que la transcription vocale. Assurez-vous que l'outil de votre choix enregistre chaque écran important

L'enregistrement d'écran est aussi important que la transcription vocale. Assurez-vous que l'outil de votre choix enregistre chaque écran important Résumeur alimenté par l'IA: Imaginez un résumé précis des points les plus importants de la réunion se présentant tout de suite après la fin de celle-ci. Plusieurs Outils d'IA pour les réunions font exactement cela. Voici comment le résumeur IA de ClickUp le fait

Via Avoma Avoma est l'une des meilleures alternatives à l'IA. Il s'intègre parfaitement à la plupart des clients de calendrier, de conférence et de numérotation et génère des transcriptions très précises.

Ce qui se démarque, c'est que les transcriptions sont stockées dans une base de données et que les participants peuvent rechercher et trouver un sujet de discussion particulier en quelques minutes.

Avoma est particulièrement utile pour les équipes en contact avec la clientèle : l'interface vous permet de capturer les détails de réunions en tête-à-tête ou des conversations de groupe, résume la discussion et fournit ensuite des informations exploitables synchronisées avec le système de gestion de la relation client (CRM) de votre organisation.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Fournit des informations intelligentes en se synchronisant directement avec le système de gestion de la relation client de l'entreprise

Stocke les conversations transcrites, ce qui permet une fonction de recherche intelligente

Enregistre à la fois l'audio et la vidéo avec leur transcription

Génère automatiquement le résumé de la réunion, en le décomposant par intervenant et par sujet

Limites d'Avoma

La plupart des fonctions sont limitées aux utilisateurs anglophones

Les meilleures fonctionnalités et fonctions se trouvent derrière le paywall

Tarifs d'Avoma

Forfait de base : Free

: Free Plan de démarrage : 19 $ par utilisateur/mois

: 19 $ par utilisateur/mois Plus: 49 $ par utilisateur/mois

49 $ par utilisateur/mois Business: 79 $ par utilisateur/mois

79 $ par utilisateur/mois Enterprise: 149 $ par utilisateur/mois

Évaluations et critiques d'Avoma

G2 : 4.6/5 (1000+ commentaires)

: 4.6/5 (1000+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

2. Airgram

Via Airgram Airgram est un autre outil efficace d'enregistrement et de transcription de réunions. Il fonctionne en pilote automatique : il enregistre, transcrit, résume et partage les notes de la réunion avec tous les participants.

Outre les fonctionnalités habituelles de planification, de transcription, de prise de notes et de collaboration, l'avantage supplémentaire du résumeur IA alimenté par GPT-4 (actuellement en version bêta), l'outil promet d'être un assistant pratique. ✍️

Airgram offre une assistance en huit langues : Anglais, espagnol, allemand, français, portugais, russe, japonais et chinois mandarin. Vous pouvez également créer de courts extraits vidéo de sections d'une réunion pour les envoyer à d'autres personnes.

Les meilleures fonctionnalités d'Airgram

Crée de courtes séquences vidéo des parties importantes de la réunion à partager

Enregistre les réunions en haute qualité et les stocke de façon permanente

Assistance dans les 8 principales langues du monde

Limites d'Airgram

Actuellement limité à Google Meet, Zoom, Microsoft Teams et Webex

Version gratuite disponible avec des capacités limitées

Tarifs d'Airgram

Basic : Free

: Free Plus : 18 $ par utilisateur/mois

G2 : 4.6/5 (80+ commentaires)

: 4.6/5 (80+ commentaires) Chasse aux produits : 4.2/5 (20+ commentaires)

: 4.2/5 (20+ commentaires) Capterra : Pas assez d'avis

3. Colibri.IA

via Colibri.IA Colibri peut enregistrer et transcrire vos réunions en temps réel. L'assistant de réunion de Colibri commence à capturer et à transcrire les réunions, résume les points les plus importants et envoie le résumé par e-mail aux participants.

L'avantage supplémentaire des sous-titres fermés en temps réel permet à l'orateur de suivre son propre discours, si cela ne vous dérange pas.

En outre, Colibri s'intègre à la plupart des principaux logiciels de vidéoconférence et aux outils d'entreprise courants tels que Slack et Salesforce. Il génère des résumés de réunion concis, modifiables et consultables et fournit des modèles d'ordre du jour de réunion préconstruits.

Grâce à un système sophistiqué de gestion de l'information, Colibri est en mesure de répondre aux besoins de ses clients Moteur IA alimentant le résumeur, vous recevez des analyses et des aperçus intelligents de toutes vos réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Colibri.IA

Moteur IA compétent alimentant l'outil de transcription et de résumé

Modèles d'agenda de réunion préconstruits pour une collaboration rapide

Intégration facile avec Slack et Salesforce

Limites de Colibri.IA

Offre des fonctions IA uniquement dans le forfait Pro

Colibri ne fait pas l'assistance de plusieurs langues et dialectes

Tarification de Colibri.IA

Basic : Free

: Free Starter : 16 $ par utilisateur/mois

: 16 $ par utilisateur/mois Pro : 40 $ par utilisateur/mois

G2 : 4.3/5 (5+ avis)

: 4.3/5 (5+ avis) Capterra: Pas assez de commentaires

4. Lucioles.IA

via Lucioles.IA Fireflies IA est un service d'enregistrement et de transcription de réunions particulièrement populaire. Il rejoint, enregistre et transcrit automatiquement les réunions à travers la plupart des applications de vidéo-conférence et des dialers.

Comme Otter IA, l'outil permet aux participants de collaborer et de modifier tandis que le résumeur IA génère un résumé très précis de la réunion.

Fireflies fonctionne bien avec plus de 40 langues et dialectes et vous permet de lire l'enregistrement vocal lorsque vous cliquez sur la partie de la discussion. Le forfait Free offre environ 800 minutes de stockage, et la version pro en propose dix fois plus.

Les meilleures fonctionnalités de fireflies.IA

Interprétation et transcription précises de plus de 40 langues et dialectes

Plus de 800 minutes de stockage dans le forfait gratuit

Intégration facile dans de multiples plateformes de conférence, de collaboration et de CRM

Stockage illimité pour les forfaits Business et Entreprise

Comparativement peu coûteux pour les utilisateurs Business

Les limites de Fireflies.IA

L'enregistrement vidéo n'est disponible que dans le forfait pro

Les intégrations CRM et de collaboration ne sont disponibles que dans les forfaits payants

Tarifs de fireflies.ai

Basique : Free

: Free Pro : 10 $ par utilisateur/mois

: 10 $ par utilisateur/mois Plans Business et Enterprise : 19 dollars et plus par utilisateur

Les évaluations et les critiques de fireflies.IA

G2 : 4.5/5 (85+ commentaires)

: 4.5/5 (85+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

5. tl;dv

via tl;dv tl;dv est un autre outil d'enregistrement et de transcription de réunions alimenté par GPT que vous pouvez intégrer à votre logiciel de vidéoconférence. L'extension Chrome et l'intégration à Zoom se distinguent des autres alternatives d'Otter IA listées précédemment.

Par exemple, vous pouvez enregistrer des réunions en haute qualité, partager des clips d'une réunion et transcrire dans plus de 30 langues.

Le forfait gratuit offre plusieurs fonctionnalités aussi utiles que celles qui se trouvent derrière le paywall dans d'autres outils de réunion. Il n'est donc pas étonnant que tl;dv compte déjà un million d'utilisateurs. Avec le forfait pro, vous pouvez automatiser vos flux de travail à partir des réunions grâce aux nombreuses intégrations proposées.

tl;dv meilleures fonctionnalités

Enregistrement et transcription illimités par la version gratuite

Enregistrement de haute qualité couplé au partage des clips d'une réunion

Transcription dans plus de 30 langues

tl;dv limitations

La plupart des intégrations dans les forfaits payants

Limité à Google Réunion et Zoom

tl;dv prix

Forfait de base : Free

: Free Forfait Pro : 20 $ par utilisateur/mois

tl;dv évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (100+ commentaires)

: 4.7/5 (100+ commentaires) Product Hunt : 4.8/5 (40+ commentaires)

6. Tactiq

via Tactiq.io Annoncé comme un "kit de réunion IA", Tactiq peut vous aider avec la transcription de réunion en temps réel à travers les plateformes de conférence dans plus de 15 langues. Tactiq offre une fonction d'enregistrement vidéo limitée, mais l'outil peut enregistrer et transcrire les réunions avec l'identification du locuteur et les horodatages.

L'outil résume ensuite la réunion, crée des éléments d'action pour les participants, et paramètre l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Bien qu'il ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que les autres outils listés ici, il reste pratique pour les individus et les petites équipes. Vous pouvez connaître les statistiques d'engagement de votre réunion - c'est une fonctionnalité que peu d'outils de réunion proposent.

Les meilleures fonctionnalités de Tactiq

Sous-titres fermés, horodatage et identification du locuteur dans les notes transcrites en temps réel

Transcriptions exportées vers Google Docs pendant la réunion

Les limites de Tactiq

Pas de stockage pour les enregistrements audio

Fonctions limitées d'enregistrement vidéo

Capacités IA limitées

Prix Tactiq

De base : Free

: Free Pro : à partir de 8

Tactiq évaluations et critiques

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Product Hunt : 4.9/5 (60+ avis)

7. Rev

via Révision Rev ne se limite pas à être un assistant de réunion : Rev propose des services de transcription audio vers texte, à la fois par le biais de transcripteurs experts et d'API prêtes à l'emploi pour les entreprises.

Si Rev peut s'avérer coûteux ou peu pratique pour la transcription de réunions au quotidien, le service est excellent pour divers secteurs et dialectes. À noter toutefois que Rev ne fait pas de transcription en temps réel ni ne propose la commodité des résumés de réunion et des intégrations.

Les meilleures fonctionnalités de Rev

Fournit des résultats très précis grâce à une reconnaissance vocale et une transcription sophistiquées

Mon travail s'effectue sur des appareils mobiles

Limites de Rev

Ne fait pas de transcription en temps réel ni de résumé de réunion

Facture à la minute, et non à l'utilisateur (difficile à mettre à l'échelle car les prix augmentent avec le nombre de réunions)

Ne propose pas de fonctionnalités d'assistant de réunion telles que le résumé, l'agenda ou l'intégration

Tarification révisée

Transcription automatisée : 0,25 $ par minute

G2 : 4.7/5 (300+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (45+ commentaires)

8. Trint

via Signe Trint utilise l'intelligence artificielle pour traiter la parole à partir de fichiers vidéo et audio en transcriptions textuelles précises. Avec Trint, vous pouvez transcrire du texte dans plus de 30 langues, puis collaborer, modifier et partager les fichiers transcrits entre utilisateurs.

À Trint ne fait pas d'enregistrement de réunion en temps réel ou de fonctionnalités d'assistant de réunion, mais son modèle IA compétent peut traduire du texte avec un haut degré de précision. Le service est également disponible sous forme d'application mobile.

Bien que Trint ne soit pas une alternative à l'IA, vous pouvez tout de même utiliser le logiciel pour écrire des textes transcrits à la machine à partir de divers fichiers vidéo et audio.

Les meilleures fonctionnalités de Trint

Transcription automatisée basée sur le Web dans plusieurs formats vidéo et audio

Transcription et traduction dans plus de 30 langues

Les limites de Trint

Pas de fonction d'enregistrement ou de transcription de réunion en temps réel

Pas de fonctionnalités d'identification ou de libellé des orateurs

Prix de Trint

Débutant : 48 $ par utilisateur/mois

: 48 $ par utilisateur/mois Avancé : 60 $ par utilisateur/mois

Évaluations et critiques de Trint

G2 : 4.4/5 (60+ commentaires)

: 4.4/5 (60+ commentaires) Capterra : 3.9/5 (17 commentaires)

9. Voyelle

via Voyelle Outil de vidéoconférence alimenté par l'IA, Vowel vous permet d'organiser des réunions, de transcrire et d'enregistrer la discussion, puis de transformer la transcription en résumés concis. Avec Vowel, vous pouvez également construire un agenda de manière collaborative et modifier les notes de réunion.

En tant qu'outil de vidéoconférence de bout en bout (similaire à Zoom), Vowel se distingue lorsque vous avez besoin d'un espace de travail collaboratif.

Mon travaillé par les équipes de production et d'ingénierie et les startups de télétravail, Vowel peut remplacer de multiples petits outils de collaboration et contribuent à rationaliser votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de la voyelle

Offre des fonctions de planification, de conférence, d'enregistrement, de prise de notes et de collaboration - une solution de réunion achevée

Stocke et partage des résumés de réunion et des points d'action générés par l'IA

À ne pas faire d'application - fonctionne parfaitement dans la plupart des navigateurs

Limites de voyelles

Le service de transcription a des intégrations et des fonctionnalités limitées dans le forfait Free

Moins de fonctionnalités et plus cher que les outils de vidéoconférence concurrents

Tarification des voyelles

De base : Free

: Free Pro : 16,50 $ par hôte/mois

Évaluations et critiques des voyelles

G2 : 4.6/5 (170+ commentaires)

: 4.6/5 (170+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

10. Microsoft Teams

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Chats.jpg Discuter /$$img/

Discuter dans Microsoft Teams

Microsoft Teams 📱est synonyme d'environnements de travail collaboratifs. Teams, qui a remplacé Skype for Business, offre une solide plateforme de réunion, de discussion et de prise de notes - et elle est disponible sur tous les appareils sous forme d'application (Microsoft, Android, iOS et au-delà).

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une alternative à l'IA, Teams peut vous aider à collaborer et à partager rapidement des ressources au sein d'un espace de travail sécurisé. Vous pouvez également enregistrer de l'audio et de la vidéo, générer des résumés et construire des agendas pendant les réunions. Et oui, il offre également l'enregistrement d'écran sur Mac .

Astuce : Connectez Microsoft Teams à vos L'environnement de travail ClickUp AI ! Vous ne manquerez jamais un battement.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Multiples outils de gestion de projet et intégrations pour un flux de travail rationalisé

Moins cher que la plupart des plateformes de gestion de projet et de collaboration

Les limites de Teams

Capacités de transcription et de traduction limitées

Pas de résumeurs ou de preneurs de notes pilotés par l'IA

Tarification de Teams

Base : Free

: Free Avancé : 4,80 $ par utilisateur/mois

Microsoft Teams ratings and reviews (évaluations et critiques)

G2 : 4.3/5 (14000+ commentaires)

: 4.3/5 (14000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (9000+ avis)

Autres Outils d'IA

Bien qu'Outils d'IA et ses alternatives soient excellents en tant qu'outils de transcription et d'enregistrement de réunions, ces notes doivent être décomposées en points d'action et se voir attribuer des propriétaires et des échéances pour achever une boucle productive. C'est là que les outils de gestion de projet entrent en jeu.

Vous avez besoin d'une plateforme comme ClickUp pour rationaliser le flux de travail des projets de votre organisation. Et soyons honnêtes, qui ne voudrait pas que l'IA soit son homme du vendredi ?

Bien que ClickUp n'offre pas de transcription des réunions en temps réel, vous pouvez utiliser.. Le Clip de ClickUp pour enregistrer et partager vos notes.

ClickUp

Avec l'IA au cœur de la stratégie de Plateforme de collaboration et de gestion de projet de ClickUp grâce à la plateforme de collaboration et de gestion de projet ClickUp, chaque partie de votre projet est rationalisée. Vous pouvez suivre le flux de travail de votre projet et sa progression à travers les différentes étapes dans un seul tableau de bord.

Et si vous avez besoin de rédiger et de partager la prochaine grande idée, essayez Documents et Tableau boards, le duo super-héros de l'éditeur de texte et du tableau blanc. En discutant, vous pouvez vous assurer que vos coéquipiers sont toujours au courant de vos idées. ClickUp est conçu pour vous, votre équipe et votre entreprise.

**Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Partage facile de captures d'écran et de vidéos de haute qualité

Organisation et partage gratuits de fichiers et de ressources grâce à une interface conviviale

Suivi de la progression du projet entièrement personnalisable et collaboratif

Un éditeur de texte sophistiqué et des applications de tableau blanc

Moteur IA puissant qui vous aide à créer des contenus de haute qualité et à fort impact

Analyses intelligentes et perspectives exploitables dans un tableau de bord unique

Limites de ClickUp

Pas de gamification (pour l'instant !)

Courbe d'apprentissage pour les utilisateurs débutants

**Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$ par utilisateur/mois

: 7$ par utilisateur/mois Business : 12 $ par utilisateur/mois

: 12 $ par utilisateur/mois Entreprise : Contacter l'entreprise avec nous pour un forfait personnalisé

ClickUp évaluations et commentaires

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

**Is There a Achevé Solution ?

Aucun outil à notre connaissance ne peut tout faire. Les transcriptions, les enregistrements et les notes permettent de s'assurer que chaque discussion est enregistrée et que vous disposez de toutes les informations dont vous avez besoin. La clé réside dans la manière dont ces informations circulent entre les différents outils et processus.

C'est pourquoi la mise en place d'une expérience intégrée est cruciale pour votre entreprise. Dans le cas contraire, vous ne ferez que créer des silos et du bruit au lieu d'obtenir des informations.

Une plateforme intégrée telle que ClickUp sera-t-il la solution achevée pour les environnements de travail collaboratifs que tout le monde recherche ? Nous le pensons ! 🎉