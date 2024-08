10 meilleurs outils d'IA pour Google Sheets pour optimiser vos feuilles de calcul

Avec de plus en plus d'applications d'intelligence artificielle (IA) qui arrivent chaque jour sur le marché, les possibilités de ce que.. Outils d'IA peuvent faire sont illimités.

De l'automatisation des tâches routinières et de l'optimisation des chaînes d'approvisionnement à la détection des menaces de cybersécurité en temps réel, en passant par l'analyse des marchés.. Cas d'utilisation de l'IA sont aussi divers que vastes.

L'une des applications les plus populaires de l'IA consiste à améliorer les capacités des outils existants. Par exemple, Google Sheets est un puissant outil d'analyse de données gestion des tâches et de productivité à part entière, et avec l'IA, vous pouvez faire en sorte que ses fonctionnalités aillent encore plus loin.

Si vous êtes à la recherche d'un outil IA pour utiliser avec Google Sheets pour augmenter la productivité continuez à lire. Cet article de blog traite des meilleurs outils IA pour Google Sheets qui offrent une expérience de feuille de calcul amplifiée et vous aident à faire plus de choses terminées rapidement.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les Outils d'IA pour Google Sheets?

Tous les outils IA ne se valent pas. Voici comment identifier ceux qui vous permettront d'optimiser votre expérience avec Google Sheets.

Facilité d'intégration: Vous devez pouvoir paramétrer l'outil IA dans Google Sheets sans aucune configuration particulière. En d'autres termes, vous devriez être en mesure de le mettre en place et de le faire fonctionner sans avoir besoin d'un assistant technique

**Convivialité : vous devez être en mesure de comprendre rapidement le travail de l'outil et de lui faire faire ce dont vous avez besoin

**Fonctionnalité : l'outil d'IA dans Google Sheets doit être conçu pour faire précisément ce que vous utilisez, qu'il s'agisse de NLP pour l'extraction, le traitement et l'analyse de données fictives, d'automatisation de tâches ou d'analyse prédictive

Personnalisation: Un bon outil d'IA vous permettra de le personnaliser en fonction de vos besoins, par exemple en l'intégrant à d'autres outils et plateformes

Évolutivité: L'outil IA doit être en mesure de gérer une capacité accrue si vos projets augmentent en taille ou en complexité

Sécurité: Choisissez un outil d'IA générative qui adhère aux lois sur la confidentialité et la sécurité des données et qui dispose de mesures de cryptage robustes pour se prémunir contre les violations

Mises à jour: Avec des mises à jour régulières, l'IA dans Google Sheets devrait être en mesure de résoudre les problèmes de performance et de suivre les progrès technologiques

Les 10 meilleurs outils d'IA Google Sheets à utiliser en 2024

Choisir la meilleure option pour votre entreprise est une tâche difficile. À moins que vous ne recherchiez une solution gratuite, l'achat.. logiciel de tableur est un investissement qui demande à être justifié.

Les outils d'IA devraient vous aider à optimiser le temps et les efforts consacrés aux feuilles de calcul. Ne vous inquiétez pas - nous avons fait nos devoirs. Consultez notre liste comprenant les 10 meilleures options d'IA pour Google Sheets :

1. ClickUp - Meilleur pour l'intégration de la gestion de projet ClickUp est une plateforme de gestion de projet holistique. L'un de ses

Cas d'utilisation de l'IA optimise Google Sheets de manière organisée et collaborative.

Utilisez les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp avec les capacités des feuilles de calcul de Google Sheets. Créez de puissantes automatisations telles que la mise à jour automatique des feuilles de calcul avec de nouvelles Tâches ClickUp , synchroniser les statuts, et suivre du temps dans les feuilles de calcul. ClickUp Brain peut générer des modèles, achever des formules spécifiques de feuilles de calcul et même résumer des données de feuilles de calcul dans un format spécifié et structuré, ce qui facilite l'analyse des tendances et la prise de décisions éclairées. Cela simplifie les processus complexes et élimine les tâches manuelles, ce qui vous permet de vous concentrer sur les initiatives au niveau de la stratégie.

Pour ceux qui recherchent une solution intégrée à la plate-forme, La vue Tableur de ClickUp vous permet de gérer facilement des bases de données, des inventaires et divers paramètres d'information.

Glisser-déposer des tâches sur une vue ClickUp Tableur pour une organisation simple

Personnalisé Modèle de feuille de calcul modifiable de ClickUp à des fins diverses, de la création de feuilles de calcul simples et de la comptabilité à des ressources complètes et à la gestion de l'information forfaits journaliers .

Organisez, visualisez et gérez vos données sans effort avec ce puissant modèle.

Supprimez les entrées manuelles : Automatisation des importations de données versgagner du temps et éviter les erreurs

: Automatisation des importations de données versgagner du temps et éviter les erreurs Croquez les nombres comme un pro : Créez des formules et des équations personnalisées pour faciliter les calculs

: Créez des formules et des équations personnalisées pour faciliter les calculs Suivez la progression en un coup d'œil : Profitez de visuels intuitifs qui vous permettent de garder le contrôle sur les projets et les investissements

Enfin, exploitez le potentiel de Intégration ClickUp + Zapier pour travailler sur Google Sheets en toute transparence. Automatisez les tâches, rationalisez la gestion des données et améliorez la productivité comme jamais auparavant.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créez des tâches avec des statuts personnalisés pour ne pas les perdre de vue, par exemple "Livré", "Commandé", et "À faire" dans vosfeuille de calcul pour la gestion de projet* Créer des lignes dans Google Sheets en fusionnant l'intégration Zapier ; envoyer des messages déclencheurs lorsque des tâches, des listes ou des dossiers sont ajoutés ou modifiés

Créer des tableaux avec des données riches et des insights pour n'importe quoi, des restaurants aux concurrents, en utilisantClickUp Brain /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-31.gif L'IA de ClickUp /$$$img/

Utilisez ClickUp Brain pour extraire des informations de tableaux complexes, de notes de réunion et d'articles de blog

Catégorisez et ajoutez des dépendances pour gérer les entrées de feuilles de calcul avec des noms de champs différents, selon votre utilisation

Achevez des formules de feuille de calcul spécifiques et résumez des données sur vos Google Sheets avec ClickUp Brain

Améliorer le suivi des cellules/valeurs grâce aux étiquettes, à l'avertissement de dépendance et aux fonctions de suivi du temps

Créez rapidement des documents avec des formules et des mises en forme personnalisées

Assurer la normalisation des processus avec l'IA générative de ClickUp, car il s'intègre pleinement à Google Drive

Les limites de ClickUp

Toutes les fonctionnalités de ClickUp ne sont pas actuellement disponibles sur l'application mobile

ClickUp Brain n'est disponible que sur les forfaits payants

Prix de ClickUp

ClickUp propose quatre forfaits :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7 $ par mois et par utilisateur

7 $ par mois et par utilisateur Business: 12 $ par mois et par utilisateur

12 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,300+ reviews)

4.7/5 (9,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4000+ avis)

2. Ajelix - Meilleur pour le traitement automatisé des données

via Ajelix Si vous recherchez une Produit SaaS avec des modèles d'IA pour écrire des formules, traduire des feuilles de calcul, générer des modèles et créer des rapports à l'aide de l'IA, Ajelix est fait pour vous.

Ajelix est une solution IA pour les analystes de données, les utilisateurs de Google Sheets et d'Excel pour améliorer la productivité . Grâce à des modèles avancés d'intelligence artificielle et au traitement du langage naturel, Ajelix comprend ce que les utilisateurs veulent accomplir.

Par exemple, utilisez son générateur de formules Excel pour décrire la formule de calcul des valeurs d'entrée, et Ajelix génère la syntaxe Excel appropriée.

Le bot d'Ajelix, alimenté par l'IA, génère des réponses sur Excel, peut fournir des exemples et expliquer des concepts. Ce puissant générateur de formules élimine le travail manuel de recherche de formules pour des tâches spécifiques. Ajelix s'intègre à Excel et à Google Sheets.

Les meilleures fonctionnalités d'Ajelix

Génère des formules Google Sheets basées sur la saisie de texte, facilitant ainsi l'exécution de calculs complexes, même pour les novices

Créez des rapports visuellement attrayants en moins d'une minute grâce à l'intégration de l'analyse de données ChatGPT

Optimisez votre code pour une meilleure lisibilité et déboguez-le 10 fois plus vite

Construiredes modèles de feuilles de calcul à partir de vos mots-clés avec l'IA

Les limites d'Ajelix

Les limites de demandes mensuelles sur le forfait Free peuvent restreindre les utilisateurs ayant des exigences de travail complexes

En fonction des mises à jour et des modèles ML/, il pourrait y avoir des inexactitudes occasionnelles qui nécessitent une révision par l'utilisateur

Prix Ajelix

Free

Standard: $9.99 par mois

$9.99 par mois Business: $19.95

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

3. SheetAI.app - Le meilleur pour l'analyse de données par l'IA

via Application SheetAI SheetAI.app simplifie votre expérience de Google Sheets grâce à des fonctions alimentées par l'IA qui automatisent les tâches répétitives telles que la modification de texte. Elle convertit également les valeurs saisies en analyse et visualisation de données pour les tableaux croisés dynamiques afin de représenter des données complexes dans une forme simplifiée.

En outre, il vous permet d'exécuter des variantes d'invitations ChatGPT-3 directement à l'intérieur de vos feuilles de calcul. Que vous soyez analyste d'entreprise ou professionnel de la finance, vous apprécierez son interface intuitive et ses capacités d'analyse de données automatisées qui permettent d'effectuer efficacement les tâches moyennes d'une feuille de calcul.

Les meilleures fonctionnalités de SheetAI.app

Rédigez des étiquettes, appliquez des correspondances d'étiquettes et traduisez le texte saisi en récupérant les détails pertinents dans la base de données de l'utilisateur à l'aide de l'IA

Utiliser DALL-E à partir de la feuille de calcul pour générer des images alimentées par l'IA à partir de zéro avec des instructions

Obtenir des informations et des recommandations basées sur des modèles et des tendances de données, en utilisant SheetAI.app comme barre latérale de coefficient

Assistance à l'ajout de données par le biais de textes et d'URL

Limites de SheetAI.app

Compatibilité limitée avec les fonctions et formules avancées des feuilles de calcul sur certaines applications ou plateformes

Impossibilité d'effectuer d'autres tâches de tableur nécessitant un jugement humain ou de la créativité, comme la rédaction de rapports basés sur les données du tableau croisé dynamique

Prix de SheetAI.app

Free Formula Genie

Formula Genie Formule Genie: 2 $/mois

2 $/mois Unlimited: 6$/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

4. XLMiner Analysis ToolPak - Le meilleur pour l'analyse statistique avancée

via Environnement de travail de Google XLMiner Analysis ToolPak est disponible sous la forme de Module complémentaire pour Google Sheets et offre aux utilisateurs une boîte à outils d'analyse de données avancée, qui comprend des fonctions telles que l'analyse de Fourier, le clustering, la prévision de séries temporelles, et plus encore.

En intégrant les capacités de XLMiner Analysis ToolPak, vous pouvez fluidifier votre flux de travail et effectuer des tâches d'analyse de données complexes directement dans vos feuilles de calcul. Il est idéal pour les entreprises ayant des tâches d'analyse de données avancées, telles que les prévisions financières et les études de marché.

Les meilleures fonctionnalités de XLMiner

Importez des données, effectuez des analyses et visualisez les résultats au sein d'une même plateforme

Sélectionnez le type d'analyse que vous souhaitez effectuer, de manière transparente

Travaillez efficacement avec de grands ensembles de données, car XLMiner fait partie de Microsoft Office depuis plus de 20 ans

Rendez l'analyse de données avancée accessible même à ceux qui n'ont pas de connaissances approfondies en informatiqueStatistiques IA* Branchez-le et exploitez les données facilement à partir des Google Sheets choisis

Les limites de XLMiner

La plateforme est sujette à un décalage dans le temps, ce qui pourrait interrompre le flux de travail et frustrer les utilisateurs

Il manque des fonctionnalités avancées, des personnalisations et des méthodes analytiques offertes par d'autres logiciels statistiques spécialisés de la nouvelle ère alimentés par des formules GPT

Prix de XLMiner

Débutant : 9.95$ par utilisateur et par mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

5. MonkeyLearn - Meilleur pour l'Étiquette dans Google Sheets

via MonkeyLearn Vous cherchez à éliminer les tâches manuelles et répétitives lors du traitement des lignes de texte sur Google Sheets ? La clé API de MonkeyLearn, construite sur des connaissances en apprentissage automatique, automatise l'analyse de texte pour vous.

Elle aide à établir des critères d'étiquetage cohérents, garantissant une analyse de données sans erreur avec une ou plusieurs étiquettes dans un format spécifié et des aperçus de feuilles de calcul plus rapides. Cet outil est parfait pour les petites et moyennes entreprises, les équipes marketing et commerciales, et les fournisseurs prestataires.

Les meilleures fonctionnalités de MonkeyLearn

Obtenez plus rapidement des informations sur les données grâce à l'automatisation de l'analyse

Créez des rapports personnalisés avec Google Sheets ou vos propres outils de BI

Combinez et filtrez par plusieurs entrées de données, y compris les dates et les champs personnalisés

Démarrez rapidement avec des modèles préfabriqués tels que l'extraction de mots clés ou l'analyse des sentiments

Limites de MonkeyLearn

Assistance limitée pour l'intégration de Google Sheets

Informations limitées sur l'utilisation de l'outil, ce qui peut être problématique pour les utilisateurs débutants

Prix de MonkeyLearn

Basic: Gratuit

Gratuit API MonkeyLearn: $299 par mois avec 10k requêtes par mois

$299 par mois avec 10k requêtes par mois Studio MonkeyLearn: Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

6. FormulasHQ - Le meilleur pour l'analyse de texte et la détection de sentiments

via FormulesHQ FormulasHQ est un outil IA conçu pour changer la façon dont les utilisateurs interagissent avec Google Sheets et Excel. Ses autres applications comprennent l'élaboration de formules personnalisées basées sur des entrées en langage naturel, l'écriture de codes Apps Script ou VBA, et la construction de motifs regex pour la manipulation de texte.

Il permet aux utilisateurs de créer des formules complexes ou d'automatiser des tâches répétitives dans Google Sheets sans avoir besoin de connaissances en programmation.

FormulasHQ meilleures fonctionnalités

Simplifiez les modèles de texte complexes avec l'outil Expression régulière, permettant une correspondance des modèles et une extraction des données robustes

Garantir l'accessibilité et l'efficacité dans différentes langues, notamment l'anglais, l'hindi, l'espagnol, le français et le turc

Obtenez une assistance immédiate pour générer des idées grâce aux invites intégrées de ChatGPT

Automatisation des tâches et amélioration des capacités de Google Sheets grâce à l'intégration VBA

Limites de FormulasHQ

L'efficacité des formules et des scripts de code générés par l'IA repose en grande partie sur la façon dont vous décrivez le résultat souhaité

Certaines fonctionnalités avancées, notamment celles qui impliquent VBA ou Apps Script, peuvent ne pas être entièrement compatibles avec toutes les versions de Google Sheets

Prix de FormulasHQ

Basic: Free

Free Pro annuel: 4,33 $ par mois

4,33 $ par mois Formule Pro: 5,99 $ par mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

7. Coefficient - Meilleur pour la génération de formules

via Coefficient Coefficient est un outil de gestion de données qui vous permet d'importer et d'analyser automatiquement de grands paramètres de données dans Google Sheets. Il génère rapidement des visualisations perspicaces et automatise les tâches répétitives à l'aide de pré-construits Tableau de bord Google Sheets modèles.

L'outil IA doté d'une interface de feuille de calcul dynamique pour Google Sheets est actuellement disponible pour Salesforce, HubSpot, HubSpot, $$$a, MySQL et PostgreSQL, ce qui le rend parfait pour les moyennes et grandes entreprises traitant d'énormes volumes de données.

Coefficient meilleures fonctionnalités

Lancez instantanément des modèles Google Sheets préconstruits

Automatisation de l'actualisation des feuilles de calcul et des processus de données pour alimenter des rapports et des tableaux de bord en direct

Connectez n'importe quelle source de données ou système Business à Google Sheets et extrayez des données en un seul clic

Exportez en masse des données de Google Sheets vers vos systèmes sources grâce à sa capacité de synchronisation bidirectionnelle

Déclenchez des alertes Slack et par e-mail pour informer les utilisateurs de toute modification ou de tout aperçu important, comme des changements dans les valeurs des cellules ou les conditions

Limites des coefficients

Dépend des instructions textuelles

S'appuie fortement sur les données historiques

Nécessite la connaissance des fonctions GPTX()

Tarification au coefficient

Basic: Gratuit

Gratuit Démarrage: 59 $ par mois

59 $ par mois Pro: 119 $ par mois

119 $ par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. Excel Formula Bot - Le meilleur pour générer des scripts et des Regex

via Formule Bot Excel Formula Bot est un outil IA pour Google Sheets et Excel qui assiste les tâches au-delà des formules habituelles des feuilles de calcul, telles que les scripts, les tâches de base, les regex, la fabrication de feuilles de calcul et le SQL.

Nouvel entrant sur le marché, ce chatbot IA change la donne pour les utilisateurs de Google Sheets. En tant qu'onglet copilote du TPG, Excel Formula Bot rend la création de formules complexes plus accessible en convertissant les instructions en anglais simple en formules.

Meilleures fonctionnalités d'Excel Formula Bot

Génère des requêtes SQL à partir des tableaux de la base de données de l'utilisateur et d'instructions textuelles

Créer des codes VBA et Apps Script pour automatiser des tâches sur Google Sheets

Créer des feuilles de calcul pour toutes les situations, telles que les suivis du temps et des dépenses

Utiliser l'IA pour analyser les données de Google Sheets, créer des tableaux ou des diagrammes, fournir des réponses aux requêtes et effectuer des actions spécifiques dans les feuilles de calcul, comme appliquer un format structuré pour une tâche spécifique

Limites d'Excel Formula Bot

Peut ne pas être en mesure de gérer des scénarios uniques et complexes qui nécessitent des formules créatives ou non conventionnelles

Ne produit pas toujours des formules précises ou optimales, en particulier pour des problèmes spécifiques

Prix d'Excel Formula Bot

Forfait Free: 0$ par mois

0$ par mois Forfait Pro: 9 $ par mois

Excel Formula Bot évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (89 commentaires)

4.5/5 (89 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

9. Simple ML for Sheets - Le meilleur pour l'intégration de l'apprentissage automatique

via ML simple pour les feuilles Simple ML for Sheets est un module complémentaire pour Google Sheets qui vous permet de résoudre les tâches les plus courantes de Machine Learning (ML), comme faire des analyses de régression, prévoir des valeurs futures et repérer des anomalies dans n'importe quel ensemble de données donné dans la feuille de calcul.

Le plus beau, c'est que toute personne familiarisée avec Google Sheets, des propriétaires de petites entreprises aux scientifiques en passant par les analystes d'entreprise et les étudiants, peut faire de précieuses prédictions automatiquement à l'aide de Simple ML for Sheets.

Les meilleures fonctionnalités de Simple ML for Sheets

Mon travail s'effectue dans votre navigateur, de sorte que vos données restent là où vous travaillez, en toute sécurité dans vos Google Sheets

Appliquez la ML à vos données en toute simplicité grâce à l'interface simple et intuitive

Mettez automatiquement à jour la feuille de calcul sur votre Google Drive, afin de la partager plus facilement avec le reste de votre équipe

Limites de Simple ML for Sheets

Il y a une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs débutants

Prix de Simple ML for Sheets

Outil gratuit pour Google Sheets

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. PromptLoop - Meilleur pour la manipulation de données par l'IA

via PromptLoop PromptLoop aide à construire des modèles de feuilles de calcul pour transformer, extraire ou résumer du texte avec des outils d'IA. Il travaille comme la fonction SUM ou VLOOKUP pour mettre en forme du texte et des réponses dans un format donné.

En outre, vous pouvez commencer à construire sur le dessus de leurs données de diverses manières, y compris la génération de mots clés, l'analyse des listes commerciales, les listes de commerce électronique et les listes de commerce électronique la prospection par e-mail avec les formules GPT.

Les meilleures fonctionnalités de PromptLoop

Transformez, extrayez ou résumez des données textuelles dans des feuilles de calcul

Construisez et entraînez votre modèle IA personnalisé avec vos données

Créez des flux de travail et des solutions personnalisés avec des fonctionnalités de génération de texte, de résumé et de recherche sur le Web

Extraire et classer des données à partir de sites et vous permet d'ajouter des catégories personnalisées aux ensembles de données avec une plateforme que vous pouvez utiliser dans Google Sheets

Intégrer les modèles PromptLoop existants avec la génération de texte, le résumé et les points de terminaison personnalisés pour améliorer le flux de travail actuel

Limites de PromptLoop

A tendance à traîner ou à se bloquer

Peut ne pas donner de résultats efficaces pour les ensembles de données complexes ou non organisés

Prix de PromptLoop

Free: 0 $ par mois

0 $ par mois Individuel: 90 $ par mois

90 $ par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Améliorez votre productivité sur les feuilles de calcul grâce à l'IA

La bonne IA dans Google Sheets se situe à l'intersection de ce que vous voulez qu'elle fasse, de l'ampleur que vous souhaitez lui donner et du temps et de l'argent que vous êtes prêt à y consacrer.

Il existe de nombreux outils IA, alors faites preuve de diligence et voyez comment ils s'intègrent à vos projets Google Sheets. Vous trouverez certainement un outil qui vous conviendra parfaitement.

ClickUp est le nec plus ultra des outils d'IA outil de gestion de projet qui vous aide à analyser des données grâce à des fonctionnalités de tableur avancées et conviviales pour les débutants.

Si vous êtes à la recherche d'un Alternative à Google Sheets nous vous recommandons d'essayer ClickUp. S'inscrire à ClickUp gratuitement pour commencer.