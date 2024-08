10 alternatives à Dall-E pour créer des images d'IA

L'IA a changé la création de contenu. Et nous ne parlons pas seulement de la rédaction.

Les outils d'intelligence artificielle d'aujourd'hui peuvent tout faire, de la rédaction d'articles de blog à la génération d'œuvres d'art époustouflantes dans différents styles. 🎨

Que vous aimiez l'art comme passe-temps ou que vous l'utilisiez dans votre travail, vous connaissez sans doute Générateurs d'art IA . L'un des outils les plus populaires est Dall-E, un créateur d'images de texte à art d'OpenAI, la même société qui est à l'origine de ChatGPT.

Bien qu'il s'agisse d'un outil à la mode, Dall-E n'est pas le seul générateur d'art sur le bloc. Si vous recherchez des outils d'apprentissage automatique et de traitement du langage naturel pour créer de l'art, cette liste est faite pour vous.

Nous vous en dirons un peu plus sur Dall-E et sur ce que vous devez rechercher lorsque vous évaluez d'autres générateurs d'art IA. Ensuite, nous partagerons 10 des meilleures alternatives à Dall-E et d'autres outils IA pour votre processus de création de contenu artistique.

Qu'est-ce que Dall-E ?

Dall-E est un générateur d'art IA qui prend des invitations écrites et crée une image basée sur ce texte. Lancé par OpenAI en 2021, il utilise la technologie ChatGPT3 pour produire des images à partir de mots-clés.

Le nom Dall-E combine des références au célèbre peintre Salvador Dali et au célèbre robot Wall-E de Disney. Il est censé envisager la connexion entre la technologie et les nouvelles œuvres d'art inspirées par des talents célèbres. 🤖

Dall-E est un réseau neuronal qui utilise le traitement du langage naturel (NLP) et les grands modèles de langage (LLM). Il fait référence à 12 milliards de paramètres lors de l'analyse des invitations, des instructions et de l'élaboration des images.

Dall-E 2 est la dernière version du réseau neuronal L'outil d'IA . Il crée des images plus haut de gamme et plus photoréalistes par rapport au produit initialement commercialisé. Il utilise deux modèles différents pour créer des images et des représentations plus précises basées sur le texte.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Dall-E ?

Bien que Dall-E soit l'un des générateurs d'images IA les plus célèbres, ce n'est pas la seule option. Il existe de nombreux autres outils de génération d'images IA performants qui pourraient mieux répondre à vos besoins.

Voici ce que vous devez rechercher dans votre prochain outil d'art IA :

Convivialité interface : Choisissez un outil facile à utiliser, que vous soyez un expert ou un débutant dans la création d'images IA

: Choisissez un outil facile à utiliser, que vous soyez un expert ou un débutant dans la création d'images IA Capacités de modification en cours : Bien que l'outil puisse créer une excellente image, c'est encore mieux s'il y a des fonctionnalités de modification en cours pour apporter des ajustements et élever le design

: Bien que l'outil puisse créer une excellente image, c'est encore mieux s'il y a des fonctionnalités de modification en cours pour apporter des ajustements et élever le design Invitations personnalisables : Lors de la création d'invitations texte-image, recherchez des options qui vous permettent d'ajouter des paramètres pour obtenir exactement ce que vous voulez

: Lors de la création d'invitations texte-image, recherchez des options qui vous permettent d'ajouter des paramètres pour obtenir exactement ce que vous voulez Génération rapide d'images : Vous n'avez pas le temps de rester assis toute la journée pendant qu'un outil crée une image. Recherchez un outil qui prend votre texte invite, instructions et développe une image en quelques secondes, pas en quelques minutes

: Vous n'avez pas le temps de rester assis toute la journée pendant qu'un outil crée une image. Recherchez un outil qui prend votre texte invite, instructions et développe une image en quelques secondes, pas en quelques minutes Droits d'utilisation : Si vous prévoyez d'utiliser ces images à des fins commerciales, assurez-vous de vérifier les droits d'image afin d'éviter tout problème juridique

: Si vous prévoyez d'utiliser ces images à des fins commerciales, assurez-vous de vérifier les droits d'image afin d'éviter tout problème juridique Différents styles artistiques : Recherchez des générateurs de texte à partir d'images qui offrent une personnalisation des thèmes et divers styles artistiques pour créer des images réalistes

Les 10 meilleures alternatives à Dall-E à utiliser en 2024

Vous recherchez les meilleurs générateurs d'images IA ? Ces 10 alternatives à Dall-E sont un moyen fantastique de créer des images et de l'art numérique de haute qualité. Que vous ayez besoin de conceptions à partager sur les publications de médias sociaux, d'infographies de blog ou de photos de style portrait, il y a un outil pour répondre à vos objectifs. ✨

1. Midjourney

via Voyage à mi-parcours Dès l'instant où vous arrivez sur le site web, Voyage à mi-parcours est hypnotique. Des lignes de code scintillent sous vos yeux, vous entraînant dans la création d'un art numérique époustouflant en quelques secondes. Saisissez une invite, et en quelques secondes, vous obtiendrez un chef-d'œuvre numérique. 🖼️

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Les paramètres de stylisation vous permettent d'affiner vos conceptions pour que les images générées soient exactement comme vous le souhaitez

Le modèle IA propose une fonctionnalité de remixage qui vous permet de combiner deux images en une seule conception

Le poids de l'image, le rapport hauteur/largeur et les paramètres de la tuile vous permettent de contrôler vos images

Limites de Midjourney

L'outil ne peut pas générer d'images avec des mots qui ont un sens - tout le texte finit par être un amalgame de lettres

Certains utilisateurs ont remarqué que les mains et les dents ont tendance à être déformées dans les images générées

Prix de Midjourney

Basic : 10$/mois

: 10$/mois Standard : 30$/mois

: 30$/mois Pro : 60 $/mois

: 60 $/mois Méga : 120 $/mois

G2 : 4.4/5 (70+ commentaires)

: 4.4/5 (70+ commentaires) Capterra : $$$A

2. Fotor

via Fotor Fotor est un générateur et éditeur d'images IA conçu pour faciliter le nettoyage et l'amélioration des photos. Utilisez la fonctionnalité de génération de texte à partir d'une image pour créer un nouveau design à partir de zéro ou téléchargez une image existante pour l'améliorer instantanément. Utilisez les outils intégrés pour modifier l'arrière-plan, supprimer des objets ou ajouter des filtres. 👀

Les meilleures fonctionnalités de Fotor

Les filtres et les effets facilitent la création d'images avec certains styles, comme des photos vintage ou des images animées

Utilisez le générateur de police de caractères pour ajouter un texte correspondant au style de votre image

Avec des dizaines de modèles, créez des collages, colorez vos photos et créez des designs élégants à partager sur différentes plateformes

Utilisez des raccourcis pour améliorer une photo ou supprimer l'arrière-plan en un seul clic

Limites de Fotor

Certains utilisateurs ont remarqué qu'il manquait des fonctionnalités comme l'historique des modifications et la superposition des photos

L'interface utilisateur n'est pas très intuitive et peut être boguée avec des temps de chargement lents

Prix de Fotor

Basique : Free

: Free Pro : 8,99 $/mois

: 8,99 $/mois Pro+ : 19,99 $/mois

G2 : 4.2/5 (200+ commentaires)

: 4.2/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (80+ commentaires)

3. Artguru IA

via Artguru Artguru crée des images en quelques secondes à partir d'un texte. Téléchargez une photo et choisissez un style comme le punk ou l'art classique pour générer une image stylisée. Vous cherchez l'inspiration ? Parcourez le catalogue d'images en cliquant sur les sections "Explore" ou "Trending".

Les meilleures fonctionnalités d'Artguru

Le générateur d'avatars et de portraits IA prend un selfie et génère des images réalistes basées sur différents filtres de style

Rejoignez la communauté Discord pour discuter avec d'autres créateurs, discuter d'art et trouver l'inspiration

L'outil de suppression de l'arrière-plan vous permet de rehausser une image existante en quelques secondes et sans trop d'efforts

Utilisez l'Améliorateur de photo pour ajuster instantanément l'éclairage, la couleur et le style pour des corrections rapides

Limites d'Artguru

Il n'existe pas de version hors ligne d'Artguru. Vous devez donc être connecté pour l'utiliser

Vous n'avez pas autant de contrôle sur les détails qu'avec une photographie réelle

Prix d'Artguru

Mini : 1,99 $/semaine

: 1,99 $/semaine Pro : 3,99 $/semaine

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

4. Simplifié

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/60a4d2e16af1c41da19bed24\_60a4c0c96eae18debeb38943\_609cac45662b59622267b93c\_pic-editor-p-1080.png Dall-E alternatives : capture d'écran de l'éditeur d'images de Simplified /$$$img/

via Simplifié Simplifié est un logiciel tout-en-un Création de contenu IA outil de création de contenu par l'IA. Il offre des fonctionnalités d'art généré par l'IA, de rédaction et de gestion des médias sociaux dans un seul espace. En un clic, générez des images IA et accédez à des millions de modèles et d'images gratuits.

Simplified meilleures fonctionnalités

Nombreuxoutils de conception graphiquey compris des kits de marque, vous permettent de créer des images qui correspondent à votre style pour une apparence cohérente

L'outil de suppression de l'arrière-plan permet de gagner du temps lors de la modification en cours des photos

Les modèles professionnels, y compris les créateurs d'animations, élargissent vos options de conception personnalisée

L'outil magique de redimensionnement vous permet de recadrer et d'ajuster instantanément la taille des images pour les partager sur différentes plateformes

Limites simplifiées

Il y a une courbe d'apprentissage en raison du grand nombre de fonctionnalités et de modèles

L'interface peut être encombrée, ce qui rend difficile la recherche immédiate du bon outil

Prix simplifiés

Design gratuit : $0

: $0 Design Pro : 9$/mois

: 9$/mois Design Business : 15 $/mois

G2 : 4.6/5 (2 000+ commentaires)

: 4.6/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

5. Starryai

via starryai Cet outil prend des descriptions textuelles et utilise des modèles et des algorithmes d'apprentissage profond pour créer de magnifiques œuvres d'art. Créez jusqu'à cinq images gratuitement chaque jour et bénéficiez de la pleine propriété des créations. Personnalisez les styles et les rapports d'aspect pour les utiliser sur une variété de plateformes.

starryai meilleures fonctionnalités

Plus de 1 000 styles vous permettent de créer des chefs-d'œuvre, que vous aimiez les anime, les images réalistes ou quelque chose de différent

Utilisez Bulk Create pour générer plusieurs images dans des styles similaires en un seul clic

Utilisez l'application mobile sur iOS ou Android pour des créations en déplacement

Bénéficiez des pleins droits de propriété pour partager comme vous le souhaitez

starryai limitations

Il y a de nombreuses possibilités de personnalisation lors des invitations, mais peu de fonctions de modification en cours

Les crédits limitent le nombre d'images que vous pouvez créer par jour

prix de starryai

Free : Gratuit, mais il y a une limite de cinq images par jour

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

6. Hotpot.IA

via Hotpot.IA Hotpot propose une collection de iA générative des outils d'image pour créer des chefs-d'œuvre. Supprimez des objets, personnalisez l'art et voyez-vous sous la forme d'un avatar de l'IA. Parmi les autres fonctionnalités, citons la possibilité de mettre à jour des images existantes en colorisant de vieilles photos et en restaurant des images endommagées. 📸

Hotpot meilleures fonctionnalités

Des modèles pour différents types d'images segmentés par plateforme vous permettent de créer les images dont vous avez besoin à diverses fins marketing

Une base de données de photos d'archives IA$a facilite le partage d'images à des fins commerciales

Des dizaines d'outils décomposent la création d'images pour apporter les modifications que vous souhaitez

Les outils Device MockUps et Graphics sont idéaux pour les développeurs qui cherchent à ajouter des conceptions artistiques à leurs produits

Limites de Hotpot

La personnalisation est limitée par rapport à d'autres outils de création artistique

Une fois l'image créée, il est impossible d'y apporter des modifications en cours

Prix de Hotpot

Basé sur les crédits : Différentes fonctionnalités et paramètres nécessitent différents montants de crédits, la tarification dépend donc de l'utilisation exacte que vous faites de l'outil

Hotpot évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

7. Synthesia

via Synthèse Synthesia diffère de la plupart des outils de cette liste car il prend du texte et le transforme en vidéos, pas seulement en images. Avec des voix IA dans plus de 120 langues, il est facile d'atteindre votre public, où qu'il se trouve. Les outils de modification en cours faciles à utiliser ne nécessitent pas d'expérience ou de compétences, de sorte que même les membres de l'équipe de niveau débutant peuvent sauter dans l'eau pour apporter des modifications. 🤩

Synthesia meilleures fonctionnalités

Choisissez parmi plus de 140 avatars pour représenter votre marque ou votre voix dans les vidéos

L'outil remplace les présentations et les textes ennuyeux pour créer une approche plus engageante et informative

Créez un script, personnalisez la vidéo, collaborez en temps réel et téléchargez le tout dans un seul espace

Grâce à un éditeur simple de type "slide-deck", il n'est pas nécessaire d'être un professionnel pour utiliser l'outil

Les limites de Synthesia

Certains forfaits limitent le nombre de vidéos que vous pouvez créer

Certains utilisateurs ont trouvé que le niveau de qualité était loin d'être professionnel, ce qui le rend utile uniquement dans certaines situations

Prix de Synthesia

Particulier : 30 $/mois

: 30 $/mois Entreprise : Prix personnalisé

G2 : 4.8/5 (900+ commentaires)

: 4.8/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (60+ avis)

8. Gencraft

via Gencraft Prenez quelques mots et transformez-les en images et en vidéos à l'aide de Gencraft. Générez de nouvelles idées en ajoutant quelques mots-clés et voyez ce que le générateur d'images donne à voir. Créez des images de marque cohérentes en invitant l'outil à incorporer la voix et le style de votre marque dans l'imagerie.

Les meilleures fonctionnalités de Gencraft

Des styles tels que streetwear, cosmique et luxe vous permettent de générer des images avec l'ambiance que vous souhaitez

La création d'images prend 30 secondes ou moins

Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez créer, tapez quelques mots-clés et l'outil vous donnera des idées

Limites de Gencraft

Les abonnés non payants ne peuvent pas utiliser les images à des fins commerciales

Les images ne sont stockées que pendant 30 jours pour les utilisateurs de comptes gratuits

Prix de Gencraft

Débutant : 3,99 $/semaine

: 3,99 $/semaine Pro : 9,99 $/semaine

Gencraft évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

9. Visme

via VismeVisme est un outil de création de contenu IA qui génère tout, des présentations aux diagrammes de données en passant par les images. Utilisez-le pour créer rapidement des images de marque comme des graphiques et des vidéos pour les médias sociaux. Tirez-en parti en tant que Outil d'IA pour le marketing pour ajouter des graphiques aux présentations marketing ou aux documents internes destinés à l'équipe. 🙌

Visme meilleures fonctionnalités

La bibliothèque d'images contient des millions de graphiques et de photos uniques

Recherchez par cas d'utilisation pour affiner la bibliothèque d'images en fonction de vos besoins

Collaborez en temps réel avec votre équipe de conception pour obtenir des commentaires et générer des idées pour de nouveaux graphiques

L'outil propose également un calendrier de contenu intégré et des conceptions interactives

Les limites de Visme

Les utilisateurs ont constaté qu'il était difficile de corriger les erreurs de disposition

La courbe d'apprentissage est raide, y compris la navigation dans l'interface

Prix de Visme

De base : Free

: Free Starter : 29$/mois

: 29$/mois Pro : 59 $/mois

: 59 $/mois Pour les Teams : prix personnalisé

G2 : 4.5/5 (300+ commentaires)

: 4.5/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (600+ commentaires)

10. DeepAI

via DeepAI DeepAI propose une suite d'outils pour créer des images et stimuler votre créativité, que vous soyez un chef de produit un artiste ou un professionnel du marketing. Explorez la bibliothèque d'images IA pour vous inspirer ou téléchargez votre propre conception et effectuez des modifications en cours à l'aide des fonctionnalités IA.

Les meilleures fonctionnalités de DeepAI

Créez rapidement une image en saisissant une invite texte, en choisissant un style et en appuyant sur le bouton de génération

Utilisez l'éditeur d'images pour apporter des corrections rapides à une photo

Utilisez les fonctionnalités de super-résolution et de diffusion stable pour des images personnalisées

Faites des recherches dans la communauté pour trouver de l'inspiration et des modèles créés par d'autres utilisateurs

Limites de DeepAI

Certains utilisateurs ont trouvé que l'outil générait souvent des images floues

Il peut être bogué et lent

Prix de DeepAI

Payez au fur et à mesure : Achetez des crédits de 5 $ à 1 000 $

Achetez des crédits de 5 $ à 1 000 $ Devenez un Pro de DeepAI: $4.99/mois avec des limites de crédit

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

Autres Outils d'IA

Bien que ces alternatives à Dall-E facilitent la génération d'images, des outils d'IA complets sont disponibles outils de gestion de projet comme ClickUp offrent un ensemble de fonctionnalités IA pour améliorer l'ensemble du processus de conception . De la création de légendes générées par l'IA pour les images à l'attribution automatique de tâches à l'équipe de conception, c'est un outil tout-en-un. 💪

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus rapidement et peaufiner votre copie, vos réponses aux e-mails, et plus encore

Utilisez ClickUp pour rationaliser la gestion des tâches, accélérer la rédaction de contenu et stimuler la productivité grâce aux intégrations, le tout avec l'IA. ClickUp IA comprend des centaines de fonctionnalités pour d'innombrables cas d'utilisation. Créez tout, des textes de vente et des e-mails marketing aux posts sur les médias sociaux et aux descriptions de produits, en deux fois moins de temps. ⏲️

ClickUp Tableaux Blancs est votre hub visuel centralisé pour transformer de manière collaborative les idées de l'équipe en actions coordonnées

En plus de la création de contenu, vous pouvez automatiquement assigner des tâches et définir des paramètres pour rester au fait de la progression du projet. Collaborez en temps réel avec des outils de brainstorming tels que Affichages du Tableau blanc et plus encore.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Stimulez la créativité en utilisant des invitations pour générer des idées d'améliorationConception UXdes campagnes de remue-méninges ou des forfaits d'évènements

Résumez les tâches, les commentaires et les fils de discussion en quelques secondes pour générer des informations clés

Conçu pour les équipes d'entreprises,collaboration en temps réel rend le processus de conception plus créatif et plus efficace

Différents affichages vous permettent de visualiser votre processus de conception de la manière qui vous semble la plus logique

Concevez, suivez les suivis et évaluez la progression de toutes vos campagnes de conception dans un seul espace

Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est actuellement disponible que sur l'application web, mais le déploiement sur mobile est en cours

Il y a un peu de courbe d'apprentissage simplement parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (8,745+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (3,795+ commentaires)

Tirez parti de l'IA pour accélérer vos processus

Avec ces alternatives Dall-E, il est plus facile que jamais de générer des images à partir d'un texte. Gagner du temps et augmentez votre créativité en utilisant l'un de ces outils pour l'image de marque, la sensibilisation et le marketing.

Et si vous avez besoin d'un outil plus complet, il n'y a pas mieux que ClickUp. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à utiliser l'IA pour rationaliser tous vos processus et vous sentir comme un artiste au travail. 🙌