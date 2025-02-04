Les 10 meilleurs outils d’écriture pour tous les rédacteurs en 2025

La plupart des écrivains entretiennent une relation assez amoureuse avec l'art de l'écriture.

D'un côté, c'est ce que vous faites et ce pour quoi vous êtes doué. D'autre part, c'est vraiment difficile.

La bonne nouvelle, c'est que même si l'écriture ne sera jamais facile, cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas devenir plus facile. Depuis les premiers miracles des outils numériques tels que Microsoft Word jusqu'à la nouvelle ère des Outils d'IA pour la création de contenu les rédacteurs créatifs ont vu les logiciels de rédaction changer radicalement, dans un effort pour faciliter le processus.

Cependant, les outils de rédaction commencent à se multiplier. Il est difficile de savoir quel outil d'écriture répondra à vos besoins spécifiques. Mais nous sommes là pour ça !

Nous vous donnons une liste des 10 meilleurs outils de rédaction que vous pouvez utiliser en 2023 afin que vous évitiez d'être bloqué sur une page blanche et que vous fournissiez un contenu exempt d'erreurs facilement évitables. Tout d'abord, examinons ce qui fait un excellent outil de rédaction en premier lieu.

$$a : Que faut-il rechercher dans un outil de rédaction ?

Les outils d'aide à la rédaction sont de toutes formes et de toutes tailles. Certains vous aident à éviter les fautes de grammaire et d'orthographe, tandis que d'autres s'attachent à maintenir vos brillants scénarios dans un semblant de commande. Les auteurs créatifs d'aujourd'hui ont l'embarras du choix en matière d'outils d'écriture en ligne.

Pour rendre le processus aussi facile que possible, vous devriez mettre en place une véritable pile technologique de logiciels d'écriture pour vous aider à chaque étape du processus d'écriture. Quel que soit l'outil d'écriture, vous devez garder un œil attentif sur certains aspects que les meilleurs outils d'écriture partagent :

Capacités d'intégration : Aucun outil de rédaction ne pourra faire tout à votre place. Vous devrez donc vous appuyer sur plusieurs outils de rédaction et logiciels de modification en cours qui travailleront ensemble. Vous devez vous assurer que tous les outils que vous choisissez sont compatibles entre eux, de sorte que chaque outil rende les autres plus puissants.

: Aucun outil de rédaction ne pourra faire tout à votre place. Vous devrez donc vous appuyer sur plusieurs outils de rédaction et logiciels de modification en cours qui travailleront ensemble. Vous devez vous assurer que tous les outils que vous choisissez sont compatibles entre eux, de sorte que chaque outil rende les autres plus puissants. Prix bas : Vous n'avez pas d'argent ! Si vous devez débourser de l'argent pour quelques outils d'écriture, vous devez vous assurer que les avantages l'emportent sur les coûts.

: Vous n'avez pas d'argent ! Si vous devez débourser de l'argent pour quelques outils d'écriture, vous devez vous assurer que les avantages l'emportent sur les coûts. Spécialisation : Les meilleurs outils d'écriture sont souvent spécialisés dans un domaine, mais il existe des options qui offrent toutes les fonctionnalités que vous pouvez demander, et même plus !

Les logiciels de rédaction doivent aller de pair avec vos outils de productivité, car quelle est la valeur d'un rédacteur improductif ?

Les 10 meilleurs outils de rédaction

Que vous écriviez un roman ou un simple billet de blog, les meilleurs outils d'écriture vous aident à atteindre vos objectifs en termes de nombre de mots, à utiliser un correcteur grammatical efficace et à ne pas vous laisser distraire. Voici nos outils d'écriture et de modification en cours favoris que vous devez essayer.

1. ClickUp

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes slash dans ClickUp Docs commandes slash pour un travail plus efficace

ClickUp n'est pas seulement un outil d'écriture doté d'un surplus de fonctionnalités de gestion de projet, c'est aussi l'un des meilleurs outils d'écriture au monde meilleurs outils de productivité sur le marché. Et si nous savons que nous plaçons ClickUp en tête de cette liste, nous ne sommes pas les seuls ! ClickUp s'est hissé au rang de N°1 dans le classement de G2 liste des meilleurs outils de collaboration et de productivité pour 2023 !

Les rédacteurs peuvent utiliser ClickUp comme référentiel central pour tout leur contenu - dans un espace sans distraction ou comme outil de collaboration avec des collègues rédacteurs. Avec l'étiquetage des utilisateurs ou des tâches, l'édition de texte riche et les fonctions de recherche puissantes, ClickUp fonctionne comme votre outil d'écriture central pour tous les types de création de contenu.

La productivité est au cœur de toutes les fonctionnalités de ClickUp. Et avec la nouveaux outils d'aide à la rédaction IA maintenant dans Documents ClickUp vous pouvez utiliser la puissance des outils d'écriture de l'IA ( comme Writesonic ) directement dans notre plateforme !

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement et simplement des documents importants comme une étude de cas

Cette intégration IA fait de ClickUp un excellent outil de rédaction pour tant d'équipes différentes, avec des fonctionnalités permettant de générer facilement du texte et de la copie pour n'importe quel sujet, de rendre le contenu plus court ou plus long et d'exécuter des contrôles grammaticaux en un clin d'œil. Cet outil pratique peut aider les équipes de contenu à livrer des idées d'articles de blog ou les équipes de produits à créer des.. les documents relatifs aux exigences du produit et concevez des études de tests utilisateurs en quelques secondes !

ClickUp Fonctionnalités :

Modèles et outils d'organisation préétablis réaliser des études de cas , créer une base de données de contenu et plus encore une chose super simple

Les tableaux blancs collaboratifs permettent de travailler en temps réel l'idéation beaucoup plus facile

Les outils de gestion de projet vous permettent de suivre et d'optimiser votre flux de travail créatif ClickUp Pros :

Très adaptable pour qu'une seule personne ou toute une organisation puisse attribuer des tâches ou des commentaires

Commencez gratuitement en accédant àdes milliers de modèles Vous permet de de vous fixer des objectifs d'écriture pour vous aider à suivre votre progression

Intégré Outils d'IA pour créer des documents spécifiques à l'équipe et utiliser des contrôles grammaticaux

ClickUp Cons :

Toutes les fonctionnalités n'ont pas été intégrées à l'application mobile

Les fonctions IA sont actuellement sur une liste d'attente (pour l'instant !)

ClickUp Coût :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (6,000+ reviews)

4.7/5 (6,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. Grammarly

via Grammaire Grammarly est un ensemble d'outils de modification en cours qui permettent de vérifier la grammaire et le plagiat et qui aident les rédacteurs à donner à leurs projets un éclat professionnel. Les rédacteurs bénéficieront de Grammarly parce qu'il les aide à rédiger des textes plus clairs et plus efficaces. Grâce à cet outil de rédaction, vous pouvez être sûr que votre contenu est exempt d'erreurs grammaticales, de phrases maladroites et de plagiat.

Parmi les fonctionnalités clés de Grammarly, citons son correcteur automatique d'orthographe et de grammaire, ses suggestions de style d'écriture, son détecteur de plagiat et ses commentaires personnalisés. Il dispose également d'un thésaurus intégré permettant aux utilisateurs de remplacer les mots trop utilisés. Que vous écriviez un poème pour un cours d'anglais de 12e année ou que vous soyez en train de rédiger une lettre de recommandation, Grammarly peut vous aider à améliorer la qualité de votre travail Des OKR pour votre dernier projet grammarly est un outil que tout rédacteur devrait chercher à ajouter à sa boîte à outils. Compare Grammarly to Wordtune !

Les fonctionnalités de Grammarly :

Obtenez un deuxième avis sur votre style et votre ton grâce à son éditeur intelligent

Utilisez le vérificateur de plagiat pour vous assurer que vous n'avez pas copié quelqu'un par inadvertance

Réduisez les fautes de frappe et les erreurs grammaticales grâce au correcteur orthographique

Grammarly Pros :

Facile à utiliser, même si vous n'êtes pas dans son éditeur

Les suggestions couvrent un large intervalle d'erreurs, de fautes et d'omissions courantes

Excellente version gratuite à la portée de tous

Grammarly Cons :

Certaines suggestions deviennent répétitives et ne sont pas utiles

La mise en forme peut être perturbée lorsque vous passez de l'éditeur de Grammarly à votre application d'écriture préférée

Coût de Grammarly :

Free (gratuit)

(gratuit) Premium : 30 $/mois

: 30 $/mois Business : 14,50 $/mois par utilisateur (pour les équipes de plus de 10 personnes)

Évaluations et critiques de Grammarly :

G2: 4.6/5 (1000+ commentaires)

4.6/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (6000+ commentaires)

_Bonus: **Outils de marketing de l'IA*

3. Hemingway Éditeur

Via Hemingway L'éditeur Hemingway est une aide à la rédaction qui vise à booster la lisibilité de vos écrits. Il atteint cet objectif en donnant aux rédacteurs l'accès à une application d'écriture gratuite qui analyse la structure des phrases et donne des commentaires faciles à suivre.

Par exemple, l'application Hemingway surligne en rouge les phrases qu'elle juge trop complexes. À vous de faire votre travail et de modifier en cours les phrases en rouge jusqu'à ce que votre texte soit plus clair et plus facile à lire. De plus, l'application attribue une note de lisibilité à votre texte, ce qui vous permet de vous assurer qu'il est adapté au public visé.

L'Éditeur Hemingway est un outil impressionnant pour l'écriture car il peut être difficile de modifier son propre travail pour des problèmes stylistiques tels que l'utilisation excessive d'adverbes ou l'utilisation de la voix passive. Avec l'Éditeur Hemingway, vous pouvez rapidement corriger ces problèmes, améliorer un premier jet déjà excellent et devenir un meilleur écrivain.

Hemingway Fonctionnalités :

Les suggestions de modification en cours avec un code couleur facilitent l'écrémage de vos articles

Le programme détecte les phrases difficiles à lire afin que vous puissiez rendre votre écriture plus claire

L'importateur facile permet des modifications en cours indépendamment de l'endroit où vous écrivez

Hemingway Pour :

Pas de login ou d'inscription pour l'utiliser

L'interface simple permet à tout le monde de l'utiliser

Permet de réduire les problèmes difficiles à repérer comme la complexité des phrases et l'abus d'adverbes

Hemingway Cons :

Manque beaucoup de fonctionnalités que vous verriez dans d'autres programmes de modification en cours comme Grammarly

Pas de moyen de l'intégrer à votre outil d'écriture actuel comme Microsoft Word

N'est pas idéal pour rédiger des idées

Hemingway Coût :

Gratuit

Version payante : 19,99 $ (paiement unique)

G2: 4.4/5 (46 commentaires)

4.4/5 (46 commentaires) Capterra: 4.4/5 (10 critiques)

_Bonus: **Générateurs de texte IA

4. Thésaurus de puissance

Via Thésaurus de la puissance Power Thesaurus est un site web qui aide les gens à trouver des mots différents à utiliser dans leurs écrits. Cet outil d'écriture est idéal pour ceux qui recherchent un thésaurus numérique plus pratique. Grâce à sa fonction de recherche, vous pouvez trouver des synonymes qui vous aideront à dire ce que vous voulez dire d'une manière nouvelle et intéressante.

De plus, Power Thesaurus fournit des antonymes qui permettent aux rédacteurs d'ajouter de la variété et du contraste à leurs histoires. Power Thesaurus n'est peut-être pas l'outil d'écriture le plus excitant que vous ayez jamais vu. Cependant, la version gratuite devrait convenir à la plupart des gens et peut s'avérer inestimable lorsque vous êtes à la recherche du mot exact qui vous échappe actuellement.

Power Thesaurus Fonctionnalités :

Une barre de recherche simple vous permet de saisir un mot et d'obtenir une liste de synonymes, d'antonymes et plus encore

Comprend une extension chrome et une application mobile

Démarrez dès maintenant avec une infinité d'options de synonymes et d'antonymes

Power Thesaurus Pour :

Interface utilisateur simple et accessible à tous

Pas de login ou d'inscription nécessaire

Géré par la communauté

Power Thesaurus Cons :

N'a pas beaucoup de fonctionnalités

La version Free contient des publicités

Power Thesaurus Coût :

Gratuit

Pro : 2,49 $/mois (en cas d'achat annuel)

G2: Pas de critiques actuelles

Pas de critiques actuelles Capterra: Pas de commentaires actuels

Bonus: Logiciel de rédaction de lettres d'information !

5. Google Docs

Via GoogleGoogle Docs est un traitement de texte numérique qui vous permet de créer des documents, de les stocker en ligne et de les partager avec d'autres personnes. Il est idéal pour rédiger des lettres, des histoires, des notes et bien plus encore !

La suite Google est importante pour les rédacteurs en raison de sa commodité et de sa flexibilité. Tout d'abord, sa nature en ligne signifie que vous pouvez accéder à vos documents n'importe où avec une connexion internet. Il est donc plus facile de travailler sur vos écrits lorsque vous n'êtes pas chez vous ou que vous avez besoin de partager rapidement un document avec quelqu'un.

Les outils de collaboration constituent une autre fonctionnalité intéressante. Cela signifie que vous pouvez travailler sur un document avec plusieurs personnes à la fois, sans avoir à vous soucier de l'envoi et du suivi de plusieurs versions d'un même fichier.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un excellent outil pour tous les rédacteurs qui ont besoin d'un traitement de texte facile à utiliser et qui offre une multitude de fonctions, même dans le cadre d'un abonnement gratuit.

Google Features :

Traitement de texte à part entière

S'intègre à d'autres produits Google comme Google Drive ou Sheets

Entièrement en ligne pour faciliter l'accès et la collaboration avec les équipes

Les avantages de Google Docs :

Facile à utiliser et standard du secteur avec lequel la plupart des gens sont familiers

Fréquemment mis à jour par Google

La version gratuite est parfaitement fonctionnelle et convient parfaitement aux petites entreprises

Les inconvénients de Google Docs :

L'organisation de vos documents n'est pas une mince tâche

Nombre limité de modèles

Pas de version bureau native

Coût de Google Docs :

Ces prix correspondent à des abonnements à l'environnement de travail de Google et à d'autres programmes de Google comme Gmail et Drive

free : Business Starter : Free

Business Starter Free Business Starter : 5,40 $/mois par utilisateur

: 5,40 $/mois par utilisateur Business Standard : 10,80 $/mois par utilisateur

: 10,80 $/mois par utilisateur Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

: 18 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (6000+ commentaires)

4.7/5 (6000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (6000+ avis)

6. Notion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/notion-docs.png

/$$$img/

via NotionNotion est un outil de productivité incroyablement puissant pour les rédacteurs, offrant un intervalle de fonctionnalités qui facilitent l'organisation et la rédaction de leur travail. Avec Notion, les rédacteurs peuvent facilement créer des documents, les stocker dans le cloud et les partager avec d'autres personnes. Il est également idéal pour suivre la progression des histoires ou des projets d'écriture.

De plus, Notion offre une variété de modèles qui facilitent la prise en main immédiate de l'outil. Il existe des modèles pour différents projets d'écriture et même des journaux pour garder une trace de vos pensées et de vos idées. Notion est également incroyablement pratique pour la collaboration ; les rédacteurs peuvent partager des documents et des notes facilement, et il apporte également une assistance à plusieurs utilisateurs qui modifient le même document simultanément.

Dans l'ensemble, Notion est un outil polyvalent pour les écrivains qui cherchent à rester organisés et à tirer le meilleur parti de leur processus d'écriture. De la prise de notes à la collaboration et plus encore, Notion a quelque chose à offrir à chacun.

Les fonctionnalités de Notion :

Le système de notes et de documents vous permet d'écrire et de stocker facilement tout ce dont vous avez besoin

Notion IA vous permet d'accéder à un Assistant d'écriture IA qui peut vous aider à mettre de l'ordre dans vos notes ou réécrire une phrase délicate Le système Wiki vous permet d'organiser et de partager facilement vos écrits avec vos collègues



Notion Pros :

Système tout-en-un qui simplifie la rédaction, l'organisation et le partage de vos documents

Les fonctionnalités de recherche vous aident à trouver le document exact que vous recherchez

Beaucoup de fonctionnalités et d'intégration pour vous aider dans tout ce dont vous avez besoin

Notion Cons :

L'interface utilisateur peut rapidement devenir désordonnée par rapport à un outil Microsoft Word plus basique

Ce n'est pas le logiciel de rédaction de livres le plus fonctionnel car il est difficile à utiliser avec des connexions internet peu fiables

Notion Coût :

Gratuit

Plus : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Business : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (1000+ commentaires)

4.6/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1000+ commentaires)

7. LINER

Via LINER LINER est l'assistant de recherche dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. En tant que rédacteur, vous passez presque autant de temps à écrire qu'à faire des recherches. C'est pourquoi vous avez besoin d'un outil dédié qui rendra la recherche beaucoup plus facile et efficace.

LINER peut faire exactement cela.

LINER s'intègre à votre navigateur et rend vos recherches sur Google plus utiles. Par exemple, lorsque vous posez une question à Google, LINER utilise l'IA pour vous donner une réponse rapide. Ou si vous trouvez un article utile, vous pouvez utiliser LINER pour mettre en évidence les parties importantes et l'enregistrer pour plus tard dans votre propre base de connaissances. Tout cela vous permet de passer moins de temps à faire des recherches et plus de temps à faire vos travaux d'écriture.

Caractéristiques du LINER :

L'assistant de recherche recommande du contenu lorsque vous recherchez quelque chose

L'IA résume vos demandes de recherche et suggère de nouvelles recherches pour une meilleure recherche

Mettez en évidence n'importe quoi n'importe où sur Internet et sauvegardez-le pour plus tard

LINER Avantages :

Permet de gagner du temps lors de la recherche d'un sujet en fournissant des réponses simples générées par l'IA à des questions de base

Excellent moyen de stocker des articles pour les lire plus tard

Permet de mettre en évidence des articles, des vidéos YouTube, etc

LINER Inconvénients :

Les réponses de l'IA peuvent parfois vous donner des informations incorrectes ou incomplètes

Les fonctionnalités peuvent ne pas être utiles à tout le monde

LINER Coût :

Gratuit

Essentiel : 8,83 $/mois

: 8,83 $/mois Professionnel : 10,49 $/mois

: 10,49 $/mois environnements de travail : Contacter pour les tarifs

G2: Pas de commentaires actuels

Pas de commentaires actuels Capterra: Pas de commentaires actuels

8. Reedsy Éditeur de livres

Via Reedsy L'éditeur de livres Reedsy est moins un outil qu'une communauté. Beaucoup de grands écrivains ont des tonnes d'idées fantastiques pour des livres, mais ils ne savent pas comment faire pour que leurs livres soient publiés. Reedsy a été créé pour aider les auteurs en herbe à faire publier leur travail. Il le fait en offrant aux écrivains l'accès à un réseau d'éditeurs, de concepteurs et de spécialistes du marketing professionnels.

Il fournit également des ressources telles que des articles de blog, des webinaires et des tutoriels qui aident les auteurs à créer le meilleur livre possible. L'outil lui-même est un simple éditeur en ligne qui facilite la mise en forme des livres pour Amazon Kindle ou les services d'impression à la demande.

Grâce à son interface conviviale, vous pouvez rapidement télécharger votre manuscrit et y apporter les modifications nécessaires pour qu'il soit prêt à être publié. Dans l'ensemble, Reedsy Book Editor est une ressource inestimable pour les auteurs qui souhaitent faire passer leur écriture au niveau supérieur.

vous avez besoin d'un peu plus d'aide pour faire décoller votre livre ? Essayez notre service gratuit d'aide à la publication**_

vous avez besoin d'un peu plus d'aide pour lancer et faire fonctionner votre livre ? Essayez notre service gratuit d'édition de livres https://clickup.com/templates/book-planning-t-182113888 modèle de planification d'un livre* _/%href/**_

pour de meilleurs résultats !

Les fonctionnalités de Reedsy :

Comprend un cours gratuit de 10 jours sur la façon de publier un livre

Reedsy Marketplace vous permet d'entrer en connexion avec toutes sortes de professionnels de l'industrie de l'édition

Plot et générateur de contenu vous aide à coller au bloc de l'écrivain

Mon travail éditeur simplifie le processus de création d'un travail publié

Reedsy Pros :

Un lieu unique où vous pouvez trouver des éditeurs, des concepteurs et d'autres personnes pour vous aider à créer un livre

L'un des rares logiciels de rédaction de livres gratuits

Beaucoup de contenu et d'outils pour vous aider à écrire

Les inconvénients de Reedsy :

Axé principalement sur l'aide à la création d'un nouveau livre ou d'une nouvelle

Coût de Reedsy :

Gratuit

Reedsy Évaluations et critiques :

G2: 4.5/5 (1 commentaire)

4.5/5 (1 commentaire) Capterra: Pas de critiques actuelles

9. Ours

via Ours Bear est un outil de prise de notes Apple qui vous aide à écrire et à garder une trace de vos idées d'histoires et de vos listes de choses à faire. Là où Bear se démarque vraiment du lot des meilleurs outils d'écriture de cette liste, c'est avec sa belle interface utilisateur. Elle est organisée de manière à être facile à comprendre, et son design minimaliste s'intègre vraiment bien au processus d'écriture.

De plus, Bear a beaucoup d'outils d'étiquette qui rendent l'organisation de vos notes et de vos idées simple et efficace. Vous pouvez ainsi facilement garder une trace de tout ce que vous avez écrit ou de tout ce que vous avez l'intention d'écrire sans vous sentir submergé. Que vous soyez étudiant, professionnel de l'écriture ou simplement passionné par l'écriture, Bear est l'outil qu'il vous faut le brainstorming d'idées bear est un logiciel d'écriture inestimable à avoir dans son arsenal.

Caractéristiques de Bear :

Utilisez des hashtags et des liens pour garder vos notes organisées

Le cryptage permet de garder vos notes privées

L'éditeur de balises aide les codeurs à travailler dans plus de 150 langages de programmation

Bear Pros :

Très belle apparence

Parfait pour prendre des notes en déplacement ou rédiger votre dernière dissertation

Se synchronise entre les appareils pour que vous puissiez travailler sur votre iPhone, iPad ou Mac

Bear Contre :

Assistance uniquement sur l'écosystème Apple

Absence de fonctionnalités avancées de rédaction ou d'organisation

Coût de l'ours :

Gratuit

Pro : 14,99 $/mois

G2: 4.5/5 (42 commentaires)

4.5/5 (42 commentaires) Capterra: 4.5/5 (6 commentaires)

Check out these Bear App alternatives !

10. Evernote

via Evernote Evernote est un autre outil de prise de notes utile pour les écrivains, car il leur permet de sauvegarder des idées, des documents et des notes en un seul endroit. Evernote facilite également la collaboration sur les projets d'écriture puisque vous pouvez facilement partager des documents avec d'autres personnes.

En outre, Evernote possède de nombreuses fonctionnalités qui rendent l'organisation de vos écrits simple et efficace. Par exemple, vous pouvez utiliser son système d'étiquettes pour trouver rapidement des documents et des notes pertinents. De plus, la fonction de recherche d'Evernote permet de trouver facilement des mots-clés spécifiques dans vos documents. Enfin, Evernote travaille également comme une archive pour les documents dont vous n'avez pas besoin régulièrement, afin que vous puissiez toujours y avoir accès. Evernote n'est peut-être pas le plus beau des logiciels ou le plus récent de cette liste, mais c'est certainement l'un des plus utiles. Si vous êtes à la recherche d'un outil d'écriture pour vous aider à organiser vos écrits et à les rendre accessibles, Evernote vaut vraiment la peine d'être envisagé.

Fonctionnalités d'Evernote :

L'outil de tâches vous permet de ne pas perdre de vue les choses que vous devez faire aujourd'hui

La fonction hors ligne vous permet d'accéder à Evernote où que vous soyez

S'intègre à votre Calendrier

Evernote Pros :

Les fichiers sont consultables, qu'il s'agisse d'une note ou d'un PDF

Facilité d'ajout et de modification en cours des images

Nombreuses fonctionnalités qui simplifient le processus de prise de notes

Les inconvénients d'Evernote :

La version gratuite manque de fonctionnalités clés comme l'ajout de dates d'échéance ou la connexion à votre Calendrier Google

Cher par rapport à ses concurrents

N'est pas vraiment idéal pour la rédaction de livres

Coût d'Evernote :

Gratuit

Personnel : 8,99 $/mois

: 8,99 $/mois Professionnel : 10,99 $/mois

: 10,99 $/mois Teams : 14,99 $/mois

Évaluations et critiques d'Evernote :

G2: 4.4/5 (1000+ commentaires)

4.4/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (7000+ avis)

Trouvez vos outils d'écriture favoris dès aujourd'hui

L'écriture est une partie essentielle de la vie, et il existe de nombreux logiciels d'écriture disponibles pour faciliter le processus. Que vous soyez à la recherche d'IA, d'un assistant de recherche, d'un éditeur de livre ou d'une prise de notes, quelque chose fonctionnera bien pour vous dans cette liste pour vous garder sans distraction.

Une façon de commencer à améliorer votre efficacité d'écriture aujourd'hui est avec ClickUp. ClickUp peut aider n'importe quel écrivain en vous donnant un endroit unique pour créer, stocker et organiser vos travaux créatifs et vos documents. C'est l'un des meilleurs outils d'écriture, en particulier si vous travaillez avec une équipe, obtenez des commentaires et collaborez avec vos collègues.

L'essai de ClickUp est gratuit commencez dès aujourd'hui et voyez comment vous pouvez tirer le meilleur parti de vos heures d'écriture.