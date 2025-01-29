10 Outils logiciels d'analyse marketing en 2025

À l'ère de l'innovation numérique, le rôle de l'analyse marketing n'a jamais été aussi essentiel pour les équipes marketing. Derrière chaque campagne marketing réussie se cache de nombreuses analyses, révélant des informations précieuses qui orientent les décisions et propulsent la croissance.
Cependant, naviguer dans le vaste monde des données marketing peut être écrasant pour les équipes marketing, en particulier sans les meilleurs outils d'analyse marketing pour aider. C'est là qu'interviennent ces 10 principaux outils d'analyse marketing, prêts à transformer les données marketing brutes en informations exploitables.
Dans ce guide, nous mettons en lumière les meilleurs outils d'analyse marketing qui donnent du pouvoir aux spécialistes du marketing !
Que faut-il rechercher dans les outils d'analyse marketing ?
Lorsque vous choisissez les meilleurs outils d'analyse marketing pour votre entreprise, plusieurs facteurs clés doivent guider votre.. processus de décision . En donnant la priorité à ces aspects dans votre recherche d'outils d'analyse marketing, vous pouvez trouver celui qui s'aligne parfaitement sur vos objectifs objectifs marketing .
- Capacités d'intégration des données: Recherchez des outils d'analyse marketing qui s'intègrent de manière transparente à diverses sources de données marketing, notamment tous vos canaux de marketing et plateformes de médias sociaux, les outils d'analyse de sites Web, les outils d'analyse de marketing par e-mail, et...les systèmes de gestion de la relation client (CRM). Cela permet d'afficher une vue d'ensemble de vos efforts marketing et de prendre des décisions fondées sur des données
- Rapports et tableaux de bord en temps réel: Un outil d'analyse avec des aperçus en temps réel est vital pour les activités de marketingmarketing agile stratégies. Choisissez des outils d'analyse marketing qui offrent des rapports dynamiques et destableaux de bord interactifsvous permettant de suivre les performances marketing de vos campagnes, d'identifier les tendances pour chacun de vos canaux marketing et de procéder à des ajustements rapides si nécessaire
- Des fonctionnalités d'analyse avancées : Recherchez des outils d'analyse marketing qui vont au-delà des indicateurs de base pour vos canaux de marketing. Recherchez des outils d'analyse web, d'analyse prédictive, des capacités d'apprentissage automatique et des algorithmes pilotés par l'IA pour obtenir des informations plus approfondies et débloquer des opportunités cachées
- Personnalisation et évolutivité: Chaque entreprise a des besoins uniques, de sorte que vos outils d'analyse marketing doivent être suffisamment flexibles pour s'adapter à vos exigences spécifiques. En outre, considérez l'évolutivité de l'outil pour accueillir vos efforts de marketing au fur et à mesure que votre entreprise se développe
- Interface conviviale: Un logiciel d'analyse marketing complexe peut nuire à la productivité. Optez pour des outils d'analyse marketing qui offrent une expérience utilisateur intuitive, permettant aux spécialistes du marketing de tous niveaux de naviguer facilement et d'utiliser efficacement l'outil
- Sécurité des données et conformité: Les données marketing contiennent souvent des informations sensibles. Assurez-vous que vos outils d'analyse marketing adhèrent aux dernières normes de sécurité des données et respectent les réglementations en vigueur afin de protéger vos données marketing et de maintenir la confiance de vos clients
- Assistance et formation des clients: Une assistance client et des ressources de formation solides sont cruciales pour un processus d'intégration en douceur et une réussite continue avec votre outil d'analyse. Recherchez des fournisseurs qui offrent une assistance complète pour vos efforts de marketing
Les 10 meilleurs outils d'analyse du marketing numérique à utiliser en 2024
1. ClickUp
Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins
Meilleur pour l'analyse des projets marketing
La plateforme hautement personnalisable de ClickUp rend extrêmement pratique pour les responsables marketing de l'intégrer avec les bons outils d'analyse marketing afin de suivre des campagnes de marketing des projets et des initiatives à grande échelle.
Cette plateforme de productivité tout-en-un est un outil d'analyse placé dans les favoris pour les les équipes marketing car il peut être facilement conçu pour assister les équipes d'assistance. Certaines fonctionnalités notables comme Tableaux de bord ClickUp et les intégrations de la plateforme avec des outils d'analyse critiques permettent d'améliorer le marketing flux de travail de manière significative.
ClickUp meilleures fonctionnalités
- ClickUp vous permet de créer des liens dynamiques de typetableaux de bord des projets qui servent à la fois d'outil de rapports et de gestionnaire de tâches. Modifiez les tâches, ajoutez des notes et communiquez sur un projet en un seul endroit
- ClickUp s'intègre facilement à divers outils d'analyse pertinents et permet de rationaliser tous vos processus en un flux de travail facile à naviguer
- Accédez à des milliers de modèles personnalisables que vous pouvez utiliser pour analyser vos rapports de campagne rapidement et en toute transparence (consultez les modèles suivantsModèles QBR!)
- La fonctionnalité Tableau blanc permet aux responsables marketing de mapper visuellement leur stratégie
- Les équipes et les individus sont en mesure de gérer leurcalendrier marketing grâce à la fonctionnalité d'affichage du Calendrier de ClickUp
Limites de ClickUp
- Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile
- Courbe d'apprentissage abrupte en raison de son vaste intervalle de fonctions
Prix de ClickUp
- Free Forever (gratuit pour toujours)
- Unlimited: $7/mois par utilisateur
- Business: 12$/mois par utilisateur
- Enterprise: Tarification personnalisée disponible
- ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois
ClickUp évaluations des clients
- G2: 4.7/5 (6,700+ reviews)
- Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)
2. Tableau
via Google Analytics
Le meilleur pour l'analyse des sites web
Partie intégrante de la plateforme marketing de Google, Google Analytics offre des outils et des solutions d'analyse marketing gratuits pour la collecte et l'analyse des données de sites Web. Cet outil d'analyse marketing génère des rapports d'analyse critiques de sites Web et d'applications qui donnent des indications pertinentes, permettant aux entreprises de prendre des décisions commerciales plus intelligentes et mieux informées.
Grâce à Google Analytics, les entreprises peuvent en savoir plus sur les visiteurs de leur site, sur leur comportement et sur les meilleurs moyens de les convertir en clients fidèles.
Les meilleures fonctionnalités de Google Analytics
- Capacités prédictives via des modèles d'apprentissage automatique sécurisés sur le plan de la confidentialité et construits par Google Analytics
- Consultez les rapports d'acquisition, d'engagement et de monétisation en temps réel dans Google Analytics
- Google Analytics dispose d'un environnement de travail publicitaire pour comprendre le marketingMarketing et de prendre des décisions budgétaires fondées sur des données
- API de collecte de données et d'administration
- Exportation Google BigQuery
- Google Analytics dispose d'intégrations avec Google Ad Manager, Google Data Studio, Search Console, Salesforce, et bien plus encore
Les limites de Google Analytics
- Difficulté à paramétrer des segments précis
- Le processus d'analyse des données de Google Analytics n'est pas adapté aux débutants par rapport à d'autres outils d'analyse marketing
- Il n'existe pas d'assistance client directe
Prix de Google Analytics
- Free
- Payant : Contactez l'équipe commerciale de l'entreprise pour plus de détails
Évaluation des clients de Google Analytics
- G2: 4.5/5 (6100+ avis)
- Capterra: 4.7/5 (7500+ avis)
4. Analyse de tas
via Analyse du tas
Meilleur pour le suivi du comportement de l'utilisateur
Si vous cherchez à suivre le parcours numérique de vos clients, à analyser le comportement des utilisateurs et à améliorer la rétention, Heap Analytics fait partie des meilleurs outils d'analyse marketing. Il permet de diviser facilement vos clients critiques en segments pertinents où vous pouvez les surveiller séparément et utiliser les informations pour optimiser pour un meilleur parcours ou une meilleure expérience client.
Les meilleures fonctionnalités de Heap Analytics
- Gouvernance des données, sécurité et confidentialité
- Tableaux de bord, diagrammes et playbooks pour l'analyse des données
- Heatmaps et reprises de session pour le suivi du comportement des utilisateurs et des parcours clients sur les sites web et les applications mobiles
Limites de Heap Analytics
- Les exportations de données pour cet outil d'analyse sont limitées
- A besoin d'une certaine forme de formation pour être achevé
Prix de Heap Analytics
- Free
- Free:Enregistrez-vous et installez le snippet gratuit pour obtenir un devis
- Pro:Tarification par session personnalisée
- Premium: Prix des sessions personnalisées
Evaluation des clients de Heap Analytics
- G2: 4.3/5 (900+ commentaires)
- Capterra: 4.5/5 (30+ avis)
5. Quelagraph
via Easy Insight
Le meilleur pour l'analyse des données
Easy Insight est un outil de Business Intelligence qui permet aux petites et grandes entreprises d'obtenir une visibilité instantanée sur leur gestion des stocks, leurs taux de conversion, le comportement de leurs utilisateurs et l'échéancier de leurs projets. En quelques clics, vous pouvez utiliser Easy Insight pour connecter vos applications cloud, débloquer des informations exploitables et transformer les données en tableaux de bord visuellement attrayants et faciles à lire.
Meilleures fonctionnalités d'Easy Insight
- Sources de données personnalisées
- Personnalisation de l'aspect et de la convivialité des rapports grâce à l'utilisation de champs personnalisés
- Facilité de fusionner des données provenant de sources multiples
- Possibilité d'exporter des rapports et des tableaux de bord par e-mail
- Création de tableaux de bord pour le suivi des processus de création
Limites d'Easy Insight
- Difficulté à combiner des données provenant de plusieurs bases de données
- Risque que des données cachées soient exposées aux clients
Prix d'Easy Insight
- Teams: 49$/mois
- Professionnel: 149 $/mois
- Premium: $299/mois
- Enterprise: 499 $/mois
- Unlimited: 1 499 $/mois
Easy Insight évaluations des clients
- G2: 4.5/5 (1 avis)
- Capterra: 4.9/5 (10+ commentaires)
7. Klipfolio
via Klipfolio
Le meilleur pour l'intelligence économique
Klipfolio est un outil de tableau de bord et de rapports basé sur le cloud, conçu pour aider les entreprises à intégrer, analyser et visualiser en temps réel les données provenant de divers outils d'analyse marketing et d'autres sources. Fondé en 2001, ce logiciel s'est développé pour devenir un acteur de premier plan dans la collecte et l'analyse de l'intelligence d'entreprise.
Meilleures fonctionnalités de Klipfolio
- Meilleurs indicateurs et visualisations de données que de nombreux outils d'analyse marketing
- Stockage et historique des données
- Sécurité, confidentialité et contrôles d'accès
- Solutions de rapports pour les clients
Limites de Klipfolio
- L'outil est lent lorsqu'il s'agit d'effectuer des analyses sur des paramètres plus importants
- L'interface utilisateur est jugée peu conviviale par rapport à d'autres outils d'analyse marketing
Prix de Klipfolio
- Free
- Go: 90 $/mois par utilisateur
- Pro: $225/mois par utilisateur
- Business: 800 $/mois par utilisateur
Évaluations des clients de Klipfolio
- G2: 4.5/5 (250+ commentaires)
- Capterra: 4.7/5 (180+ avis)
8. Equals App
Meilleur pour les tableaux de bord des bases de données
Equals est un logiciel d'analyse marketing doté d'une feuille de calcul intégrée qui permet de aux startups d'effectuer différents types d'analyses marketing . Avec ses fonctionnalités simples, ses flux de travail intuitifs et ses connexions à de multiples sources de données, Equals a rendu la création de tableaux de bord de base de données transparente.
Meilleures fonctionnalités de l'application Equals
- Feuille de calcul intégrée connectée à vos sources de données
- Pas besoin de SQL pour joindre les sources de données
- Modèles personnalisables pour mesurer les performances de votre entreprise
- Intégration avec Google BigQuery, Snowflake, Redshift, etc
Equals App Limites de l'application
- Le chargement des pages peut prendre plus de temps que nécessaire
- Des pépins et des erreurs de mise en forme peuvent survenir de temps à autre
Prix de l'application Equals
- Débutant: 49$/mois
- Professionnel: $149/mois
- Enterprise: Contactez Equals pour connaître les tarifs
Evaluations des clients de l'application Equals
- G2: 4.5/5 (2 commentaires)
- Capterra: 4.4/5 (270+ avis)
9. Sprout Social
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/PI\_Publishing\_Calendar\_Week\_View\_TikTok-1400x853.png Tableau de bord de Sprout Social /$$img/
via Sprout Social
Le meilleur pour l'analyse des médias sociaux
Sprout Social est une plateforme d'analyse marketing populaire pour la gestion des médias sociaux, car elle permet aux équipes de stimuler efficacement l'impact avec de vastes données et tableaux de bord sur les médias sociaux à leur disposition. L'outil de médias sociaux permet également aux équipes de créer des rapports sur mesure pour les différents besoins de l'entreprise.
Avec des outils d'analyse marketing comme Sprout Social, vous pouvez automatiser la collecte de données sur les médias sociaux et vous concentrer sur d'autres tâches de haut niveau comme la stratégie des médias sociaux, la planification des campagnes et l'allocation du budget.
Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social
- Publication et surveillance centralisées sur plusieurs réseaux de médias sociaux
- L'écoute des médias sociaux est une fonctionnalité complémentaire à tout forfait Sprout Social
- Elle permet aux équipes de créer des rapports sur les médias sociaux sur mesure
- Intégrations avec Apple store, Bitly, Canva, SalesForce et plus encore
- Sprout Social offre un suivi des sites Web et des liens pour aider à surveiller les campagnes de médias sociaux
- Essai gratuit
Limites de Sprout Social
- Les options tarifaires élevées le rendent inabordable pour les particuliers et les petites équipes qui veulent des outils d'analyse marketing
- Absence d'outils de rapports et de planification importants
- Compte tenu de la tarification, Sprout ne permet pas l'intégration avec suffisamment de profils de médias sociaux
Prix de Sprout Social
- Standard: 249$/mois
- Professionnel: 399 $/mois
- Avancé: 499 $/mois
- Enterprise: Contactez l'équipe commerciale pour une tarification personnalisée
Évaluation des clients de Sprout Social
- G2: 4.4/5 (2500+ avis)
- Capterra: 4.4/5 (500+ avis)
10. AWeber
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/aweber\_platform\_2-1400x767.png Tableau de bord AWeber /$$img/
via AWeber
Le meilleur pour l'analyse du marketing par e-mail
AWeber est une plateforme d'e-mail marketing conçue pour l'envoi de newsletters, la promotion par e-mail et le suivi des analyses d'e-mail marketing. Lancée en 1998, cette plateforme d'e-mail a été conçue pour envoyer des lettres d'information, des promotions par e-mail et des analyses de marketing par e-mail application marketing est un cadeau qui ne s'arrête jamais - de la capture des données dans les listes d'e-mails à l'automatisation des campagnes d'e-mail marketing et à l'analyse des résultats de ces campagnes.
Les meilleures fonctionnalités d'AWeber
- Facilité d'analyse des statistiques des campagnes d'e-mailing
- Large intervalle de modèles personnalisables
- Forfait Free disponible
Les limites d'AWeber
- Interface utilisateur dépassée par rapport à d'autres outils d'analyse
- Fonctionnalités d'automatisation et flexibilité des modèles d'e-mail limitées
- Processus d'inscription compliqué
Prix AWeber
- **Free : 12,50 $/mois
- Lite: 12,50 $/mois
- Plus: 20$/mois
- Unlimited: $899/mois
Évaluation des clients AWeber
- G2: 4.2/5 (600+ commentaires)
- Capterra: 4.4/5 (200+ avis)
