10 Outils logiciels d'analyse marketing en 2025

À l'ère de l'innovation numérique, le rôle de l'analyse marketing n'a jamais été aussi essentiel pour les équipes marketing. Derrière chaque campagne marketing réussie se cache de nombreuses analyses, révélant des informations précieuses qui orientent les décisions et propulsent la croissance.

Cependant, naviguer dans le vaste monde des données marketing peut être écrasant pour les équipes marketing, en particulier sans les meilleurs outils d'analyse marketing pour aider. C'est là qu'interviennent ces 10 principaux outils d'analyse marketing, prêts à transformer les données marketing brutes en informations exploitables.

Dans ce guide, nous mettons en lumière les meilleurs outils d'analyse marketing qui donnent du pouvoir aux spécialistes du marketing !

Que faut-il rechercher dans les outils d'analyse marketing ?

Lorsque vous choisissez les meilleurs outils d'analyse marketing pour votre entreprise, plusieurs facteurs clés doivent guider votre.. processus de décision . En donnant la priorité à ces aspects dans votre recherche d'outils d'analyse marketing, vous pouvez trouver celui qui s'aligne parfaitement sur vos objectifs objectifs marketing .

Capacités d'intégration des données: Recherchez des outils d'analyse marketing qui s'intègrent de manière transparente à diverses sources de données marketing, notamment tous vos canaux de marketing et plateformes de médias sociaux, les outils d'analyse de sites Web, les outils d'analyse de marketing par e-mail, et...les systèmes de gestion de la relation client (CRM). Cela permet d'afficher une vue d'ensemble de vos efforts marketing et de prendre des décisions fondées sur des données

Recherchez des outils d'analyse marketing qui s'intègrent de manière transparente à diverses sources de données marketing, notamment tous vos canaux de marketing et plateformes de médias sociaux, les outils d'analyse de sites Web, les outils d'analyse de marketing par e-mail, et...les systèmes de gestion de la relation client (CRM). Cela permet d'afficher une vue d'ensemble de vos efforts marketing et de prendre des décisions fondées sur des données Rapports et tableaux de bord en temps réel: Un outil d'analyse avec des aperçus en temps réel est vital pour les activités de marketingmarketing agile stratégies. Choisissez des outils d'analyse marketing qui offrent des rapports dynamiques et des tableaux de bord interactifs vous permettant de suivre les performances marketing de vos campagnes, d'identifier les tendances pour chacun de vos canaux marketing et de procéder à des ajustements rapides si nécessaire

Un outil d'analyse avec des aperçus en temps réel est vital pour les activités de marketingmarketing agile stratégies. Choisissez des outils d'analyse marketing qui offrent des rapports dynamiques et des tableaux de bord interactifs vous permettant de suivre les performances marketing de vos campagnes, d'identifier les tendances pour chacun de vos canaux marketing et de procéder à des ajustements rapides si nécessaire Des fonctionnalités d'analyse avancées : Recherchez des outils d'analyse marketing qui vont au-delà des indicateurs de base pour vos canaux de marketing. Recherchez des outils d'analyse web, d'analyse prédictive, des capacités d'apprentissage automatique et des algorithmes pilotés par l'IA pour obtenir des informations plus approfondies et débloquer des opportunités cachées

: Recherchez des outils d'analyse marketing qui vont au-delà des indicateurs de base pour vos canaux de marketing. Recherchez des outils d'analyse web, d'analyse prédictive, des capacités d'apprentissage automatique et des algorithmes pilotés par l'IA pour obtenir des informations plus approfondies et débloquer des opportunités cachées Personnalisation et évolutivité: Chaque entreprise a des besoins uniques, de sorte que vos outils d'analyse marketing doivent être suffisamment flexibles pour s'adapter à vos exigences spécifiques. En outre, considérez l'évolutivité de l'outil pour accueillir vos efforts de marketing au fur et à mesure que votre entreprise se développe

Chaque entreprise a des besoins uniques, de sorte que vos outils d'analyse marketing doivent être suffisamment flexibles pour s'adapter à vos exigences spécifiques. En outre, considérez l'évolutivité de l'outil pour accueillir vos efforts de marketing au fur et à mesure que votre entreprise se développe Interface conviviale: Un logiciel d'analyse marketing complexe peut nuire à la productivité. Optez pour des outils d'analyse marketing qui offrent une expérience utilisateur intuitive, permettant aux spécialistes du marketing de tous niveaux de naviguer facilement et d'utiliser efficacement l'outil

Un logiciel d'analyse marketing complexe peut nuire à la productivité. Optez pour des outils d'analyse marketing qui offrent une expérience utilisateur intuitive, permettant aux spécialistes du marketing de tous niveaux de naviguer facilement et d'utiliser efficacement l'outil Sécurité des données et conformité: Les données marketing contiennent souvent des informations sensibles. Assurez-vous que vos outils d'analyse marketing adhèrent aux dernières normes de sécurité des données et respectent les réglementations en vigueur afin de protéger vos données marketing et de maintenir la confiance de vos clients

Les données marketing contiennent souvent des informations sensibles. Assurez-vous que vos outils d'analyse marketing adhèrent aux dernières normes de sécurité des données et respectent les réglementations en vigueur afin de protéger vos données marketing et de maintenir la confiance de vos clients Assistance et formation des clients: Une assistance client et des ressources de formation solides sont cruciales pour un processus d'intégration en douceur et une réussite continue avec votre outil d'analyse. Recherchez des fournisseurs qui offrent une assistance complète pour vos efforts de marketing

Les 10 meilleurs outils d'analyse du marketing numérique à utiliser en 2024

1. ClickUp

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Meilleur pour l'analyse des projets marketing

La plateforme hautement personnalisable de ClickUp rend extrêmement pratique pour les responsables marketing de l'intégrer avec les bons outils d'analyse marketing afin de suivre des campagnes de marketing des projets et des initiatives à grande échelle.

Cette plateforme de productivité tout-en-un est un outil d'analyse placé dans les favoris pour les les équipes marketing car il peut être facilement conçu pour assister les équipes d'assistance. Certaines fonctionnalités notables comme Tableaux de bord ClickUp et les intégrations de la plateforme avec des outils d'analyse critiques permettent d'améliorer le marketing flux de travail de manière significative.

ClickUp meilleures fonctionnalités

ClickUp vous permet de créer des liens dynamiques de typetableaux de bord des projets qui servent à la fois d'outil de rapports et de gestionnaire de tâches. Modifiez les tâches, ajoutez des notes et communiquez sur un projet en un seul endroit

ClickUp s'intègre facilement à divers outils d'analyse pertinents et permet de rationaliser tous vos processus en un flux de travail facile à naviguer

Accédez à des milliers de modèles personnalisables que vous pouvez utiliser pour analyser vos rapports de campagne rapidement et en toute transparence (consultez les modèles suivantsModèles QBR!)

La fonctionnalité Tableau blanc permet aux responsables marketing de mapper visuellement leur stratégie

Les équipes et les individus sont en mesure de gérer leurcalendrier marketing grâce à la fonctionnalité d'affichage du Calendrier de ClickUp

Limites de ClickUp

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

Courbe d'apprentissage abrupte en raison de son vaste intervalle de fonctions

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée disponible

Tarification personnalisée disponible ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

ClickUp évaluations des clients

G2: 4.7/5 (6,700+ reviews)

4.7/5 (6,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. Tableau

via Google Analytics

Le meilleur pour l'analyse des sites web

Partie intégrante de la plateforme marketing de Google, Google Analytics offre des outils et des solutions d'analyse marketing gratuits pour la collecte et l'analyse des données de sites Web. Cet outil d'analyse marketing génère des rapports d'analyse critiques de sites Web et d'applications qui donnent des indications pertinentes, permettant aux entreprises de prendre des décisions commerciales plus intelligentes et mieux informées.

Grâce à Google Analytics, les entreprises peuvent en savoir plus sur les visiteurs de leur site, sur leur comportement et sur les meilleurs moyens de les convertir en clients fidèles.

Les meilleures fonctionnalités de Google Analytics

Capacités prédictives via des modèles d'apprentissage automatique sécurisés sur le plan de la confidentialité et construits par Google Analytics

Consultez les rapports d'acquisition, d'engagement et de monétisation en temps réel dans Google Analytics

Google Analytics dispose d'un environnement de travail publicitaire pour comprendre le marketingMarketing et de prendre des décisions budgétaires fondées sur des données API de collecte de données et d'administration

Exportation Google BigQuery

Google Analytics dispose d'intégrations avec Google Ad Manager, Google Data Studio, Search Console, Salesforce, et bien plus encore

Les limites de Google Analytics

Difficulté à paramétrer des segments précis

Le processus d'analyse des données de Google Analytics n'est pas adapté aux débutants par rapport à d'autres outils d'analyse marketing

Il n'existe pas d'assistance client directe

Prix de Google Analytics

Free

Payant : Contactez l'équipe commerciale de l'entreprise pour plus de détails

Évaluation des clients de Google Analytics

G2: 4.5/5 (6100+ avis)

4.5/5 (6100+ avis) Capterra: 4.7/5 (7500+ avis)

4. Analyse de tas

via Analyse du tas

Meilleur pour le suivi du comportement de l'utilisateur

Si vous cherchez à suivre le parcours numérique de vos clients, à analyser le comportement des utilisateurs et à améliorer la rétention, Heap Analytics fait partie des meilleurs outils d'analyse marketing. Il permet de diviser facilement vos clients critiques en segments pertinents où vous pouvez les surveiller séparément et utiliser les informations pour optimiser pour un meilleur parcours ou une meilleure expérience client.

Les meilleures fonctionnalités de Heap Analytics

Gouvernance des données, sécurité et confidentialité

Tableaux de bord, diagrammes et playbooks pour l'analyse des données

Heatmaps et reprises de session pour le suivi du comportement des utilisateurs et des parcours clients sur les sites web et les applications mobiles

Limites de Heap Analytics

Les exportations de données pour cet outil d'analyse sont limitées

A besoin d'une certaine forme de formation pour être achevé

Prix de Heap Analytics

Free

Free: Enregistrez-vous et installez le snippet gratuit pour obtenir un devis

Enregistrez-vous et installez le snippet gratuit pour obtenir un devis Pro: Tarification par session personnalisée

Tarification par session personnalisée Premium: Prix des sessions personnalisées

Evaluation des clients de Heap Analytics

G2: 4.3/5 (900+ commentaires)

4.3/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (30+ avis)

5. Quelagraph

via Easy Insight

Le meilleur pour l'analyse des données

Easy Insight est un outil de Business Intelligence qui permet aux petites et grandes entreprises d'obtenir une visibilité instantanée sur leur gestion des stocks, leurs taux de conversion, le comportement de leurs utilisateurs et l'échéancier de leurs projets. En quelques clics, vous pouvez utiliser Easy Insight pour connecter vos applications cloud, débloquer des informations exploitables et transformer les données en tableaux de bord visuellement attrayants et faciles à lire.

Meilleures fonctionnalités d'Easy Insight

Sources de données personnalisées

Personnalisation de l'aspect et de la convivialité des rapports grâce à l'utilisation de champs personnalisés

Facilité de fusionner des données provenant de sources multiples

Possibilité d'exporter des rapports et des tableaux de bord par e-mail

Création de tableaux de bord pour le suivi des processus de création

Limites d'Easy Insight

Difficulté à combiner des données provenant de plusieurs bases de données

Risque que des données cachées soient exposées aux clients

Prix d'Easy Insight

Teams: 49$/mois

49$/mois Professionnel: 149 $/mois

149 $/mois Premium: $299/mois

$299/mois Enterprise: 499 $/mois

499 $/mois Unlimited: 1 499 $/mois

Easy Insight évaluations des clients

G2: 4.5/5 (1 avis)

4.5/5 (1 avis) Capterra: 4.9/5 (10+ commentaires)

7. Klipfolio

via Klipfolio

Le meilleur pour l'intelligence économique

Klipfolio est un outil de tableau de bord et de rapports basé sur le cloud, conçu pour aider les entreprises à intégrer, analyser et visualiser en temps réel les données provenant de divers outils d'analyse marketing et d'autres sources. Fondé en 2001, ce logiciel s'est développé pour devenir un acteur de premier plan dans la collecte et l'analyse de l'intelligence d'entreprise.

Meilleures fonctionnalités de Klipfolio

Meilleurs indicateurs et visualisations de données que de nombreux outils d'analyse marketing

Stockage et historique des données

Sécurité, confidentialité et contrôles d'accès

Solutions de rapports pour les clients

Limites de Klipfolio

L'outil est lent lorsqu'il s'agit d'effectuer des analyses sur des paramètres plus importants

L'interface utilisateur est jugée peu conviviale par rapport à d'autres outils d'analyse marketing

Prix de Klipfolio

Free

Go: 90 $/mois par utilisateur

90 $/mois par utilisateur Pro: $225/mois par utilisateur

$225/mois par utilisateur Business: 800 $/mois par utilisateur

Évaluations des clients de Klipfolio

G2: 4.5/5 (250+ commentaires)

4.5/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (180+ avis)

8. Equals App

via Équivaut à l'application

Meilleur pour les tableaux de bord des bases de données

Equals est un logiciel d'analyse marketing doté d'une feuille de calcul intégrée qui permet de aux startups d'effectuer différents types d'analyses marketing . Avec ses fonctionnalités simples, ses flux de travail intuitifs et ses connexions à de multiples sources de données, Equals a rendu la création de tableaux de bord de base de données transparente.

Meilleures fonctionnalités de l'application Equals

Feuille de calcul intégrée connectée à vos sources de données

Pas besoin de SQL pour joindre les sources de données

Modèles personnalisables pour mesurer les performances de votre entreprise

Intégration avec Google BigQuery, Snowflake, Redshift, etc

Equals App Limites de l'application

Le chargement des pages peut prendre plus de temps que nécessaire

Des pépins et des erreurs de mise en forme peuvent survenir de temps à autre

Prix de l'application Equals

Débutant: 49$/mois

49$/mois Professionnel: $149/mois

$149/mois Enterprise: Contactez Equals pour connaître les tarifs

Evaluations des clients de l'application Equals

G2: 4.5/5 (2 commentaires)

4.5/5 (2 commentaires) Capterra: 4.4/5 (270+ avis)

9. Sprout Social

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/PI\_Publishing\_Calendar\_Week\_View\_TikTok-1400x853.png Tableau de bord de Sprout Social /$$img/

via Sprout Social

Le meilleur pour l'analyse des médias sociaux

Sprout Social est une plateforme d'analyse marketing populaire pour la gestion des médias sociaux, car elle permet aux équipes de stimuler efficacement l'impact avec de vastes données et tableaux de bord sur les médias sociaux à leur disposition. L'outil de médias sociaux permet également aux équipes de créer des rapports sur mesure pour les différents besoins de l'entreprise.

Avec des outils d'analyse marketing comme Sprout Social, vous pouvez automatiser la collecte de données sur les médias sociaux et vous concentrer sur d'autres tâches de haut niveau comme la stratégie des médias sociaux, la planification des campagnes et l'allocation du budget.

Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Publication et surveillance centralisées sur plusieurs réseaux de médias sociaux

L'écoute des médias sociaux est une fonctionnalité complémentaire à tout forfait Sprout Social

Elle permet aux équipes de créer des rapports sur les médias sociaux sur mesure

Intégrations avec Apple store, Bitly, Canva, SalesForce et plus encore

Sprout Social offre un suivi des sites Web et des liens pour aider à surveiller les campagnes de médias sociaux

Essai gratuit

Limites de Sprout Social

Les options tarifaires élevées le rendent inabordable pour les particuliers et les petites équipes qui veulent des outils d'analyse marketing

Absence d'outils de rapports et de planification importants

Compte tenu de la tarification, Sprout ne permet pas l'intégration avec suffisamment de profils de médias sociaux

Prix de Sprout Social

Standard: 249$/mois

249$/mois Professionnel: 399 $/mois

399 $/mois Avancé: 499 $/mois

499 $/mois Enterprise: Contactez l'équipe commerciale pour une tarification personnalisée

Évaluation des clients de Sprout Social

G2: 4.4/5 (2500+ avis)

4.4/5 (2500+ avis) Capterra: 4.4/5 (500+ avis)

10. AWeber

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/aweber\_platform\_2-1400x767.png Tableau de bord AWeber /$$img/

via AWeber

Le meilleur pour l'analyse du marketing par e-mail

AWeber est une plateforme d'e-mail marketing conçue pour l'envoi de newsletters, la promotion par e-mail et le suivi des analyses d'e-mail marketing. Lancée en 1998, cette plateforme d'e-mail a été conçue pour envoyer des lettres d'information, des promotions par e-mail et des analyses de marketing par e-mail application marketing est un cadeau qui ne s'arrête jamais - de la capture des données dans les listes d'e-mails à l'automatisation des campagnes d'e-mail marketing et à l'analyse des résultats de ces campagnes.

Les meilleures fonctionnalités d'AWeber

Facilité d'analyse des statistiques des campagnes d'e-mailing

Large intervalle de modèles personnalisables

Forfait Free disponible

Les limites d'AWeber

Interface utilisateur dépassée par rapport à d'autres outils d'analyse

Fonctionnalités d'automatisation et flexibilité des modèles d'e-mail limitées

Processus d'inscription compliqué

Prix AWeber

**Free : 12,50 $/mois

Lite: 12,50 $/mois

12,50 $/mois Plus: 20$/mois

20$/mois Unlimited: $899/mois

Évaluation des clients AWeber

G2: 4.2/5 (600+ commentaires)

4.2/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (200+ avis)

Améliorez le ROI de votre entreprise avec les outils d'analyse marketing de ClickUp

Consolidez tous vos flux de données, dites adieu aux multiples feuilles de calcul et découvrez les joies des tableaux de bord et des outils d'analyse rationalisés comme jamais auparavant. Inscrivez-vous à ClickUp, faites monter en flèche vos campagnes marketing et laissez vos concurrents pantois. Adoptez dès aujourd'hui l'avenir des meilleurs outils d'analyse marketing !

Créer un environnement de travail gratuit