10 Meilleures alternatives et concurrents de Writesonic en 2025

Writesonic peut être un outil utile pour les équipes qui veulent faire monter en puissance leur création de contenu avec l'aide de l'intelligence artificielle (IA), mais ce n'est pas le seul logiciel de ce type sur le marché. En 2024, vous aurez l'embarras du choix en matière d'outils et d'applications conçus pour faciliter la rédaction, la modification en cours et l'optimisation des contenus.

Dans cet article, nous allons couvrir les meilleures alternatives à Writesonic disponibles aujourd'hui. Nous partagerons leurs fonctionnalités, leurs avantages, leurs limites, leurs prix et leurs évaluations de produits, afin que vous puissiez découvrir la meilleure option pour vos besoins.

Explorons les meilleurs concurrents de Writesonic sur le marché actuel.

Que devriez-vous rechercher dans une alternative à Writesonic ?

Avant de sauter le navire vers un autre outil d'écriture IA, vous devez d'abord considérer ce que vous recherchez.

Writesonic offre des fonctionnalités de rédaction de contenu pilotées par l'IA telles que la paraphrase, le résumé d'articles, l'expansion de texte et les descriptions de produits. Déterminez celles qui sont indispensables pour vous et établissez votre liste de sélection en fonction de celles-ci.

Réfléchissez à ce que vous aimez et à ce que vous n'aimez pas chez Writesonic. Certaines personnes apprécient le système basé sur les crédits, tandis que d'autres préfèrent un outil avec un nombre illimité de mots disponibles. Les fonctionnalités supplémentaires de Writesonic, comme les générateurs d'images et les constructeurs de chatbots, peuvent vous plaire, ou vous préférez peut-être vous en débarrasser et passer à un outil qui met plutôt l'accent sur l'écriture et la collaboration.

Réfléchissez à ce que vous voulez que votre Outil d'écriture IA à faire pour vous, et recherchez des options en fonction de cela.

Les 10 meilleures alternatives à Writesonic à utiliser en 2024

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants comme une étude de cas en toute simplicité

De nos jours, nous avons toujours besoin de plus de contenu pour remplir nos.. calendriers de contenu et outils d'écriture sont l'un des meilleurs moyens de passer à l'échelle supérieure. ClickUp vous permet d'accélérer votre processus de rédaction en regroupant tous vos documents, wikis et fichiers en un seul endroit, afin de rationaliser les flux de travail et de travailler plus efficacement.

L'interface simplifiée et les outils intégrés de ClickUp vous offrent un espace gratuit mais riche en fonctionnalités pour travailler sur des contenus de haute qualité. Qu'il s'agisse de rédiger les grandes lignes d'un nouvel article de blog ou de rédiger un processus pour le lancement d'un produit, l'interface de ClickUp vous permet de travailler sur du contenu de haute qualité logiciel de traitement de texte est intuitif et facile à utiliser.

Utilisez des modèles pour éliminer la sensation de page blanche, ajoutez des options de mise en forme et de style, et visualisez le nombre de mots et le temps de lecture. Collaborez avec les membres de l'équipe sur les modifications en cours en temps réel ou de manière asynchrone, puis partagez votre contenu avec les parties prenantes et les travailleurs indépendants grâce à des liens faciles à partager.

ClickUp est un outil incroyable et multidimensionnel pour la productivité et la collaboration, il vaut vraiment la peine d'être exploré comme solution aux besoins plus larges de votre équipe. Plus, ClickUp IA va transformer à jamais la façon dont vous travaillez sur le contenu dans ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Options avancées de style et de mise en forme : incorporation de signets, ajout de tableaux, etc

Des modèles faciles à utiliser qui permettent d'éliminer le bloc de l'écrivain

Voir le nombre de mots, de caractères et le temps de lecture dans vos documents

Connectez vos documents à vos flux de travail pour une exécution plus facile

Ajoutez des pages imbriquées pour créer des bases de connaissances et des wikis en toute simplicité

Bénéficiez d'une modification en cours et d'une collaboration en temps réel

Catégoriser les documents et organiser les ressources

Créez des liens partageables et gérez les permissions pour différents niveaux d'accès

Utilisez les autres fonctionnalités de ClickUp pour améliorer vos processus de travailprocessus de création de contenu Intégrations avec plus de 1 000 des meilleurs outils de travail disponibles aujourd'hui



Limites de ClickUp :

ClickUp ne dispose pas encore d'une fonctionRédaction IA mais ce sera bientôt le cas avec l'outil ClickUp 3.0 Cela peut prendre un certain temps avant de connaître toutes les fonctionnalités de ClickUp et de comprendre comment les utiliser au mieux



Prix de ClickUp :

Free Forever

Unlimited: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (6,700+ reviews)

4.7/5 (6,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. Copie.IA

Via Copie.IA Copy.IA a été l'un des premiers sites Web de Générateurs de contenu IA sur le marché, et cet outil d'écriture continue d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure que la technologie se développe. Cet outil de rédaction continue d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure que la technologie se développe Assistant d'écriture IA peut aider les spécialistes du marketing, les blogueurs et les créateurs de contenu à rédiger un contenu de haute qualité pour leurs blogs, leurs textes publicitaires sur Facebook et Google, leurs descriptions de produits, leurs pages d'atterrissage, et ce, plus rapidement grâce à l'aide de l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.IA :

Interface intuitive et conviviale

Mots illimités au lieu d'un système basé sur des crédits

Accès à plus de 25 langues avec un abonnement payant

Limites de Copy.IA :

Comme avec la plupart des outils d'IA, certains utilisateurs trouvent que les sorties manquent parfois de créativité

Certains utilisateurs souhaitent qu'il y ait une meilleure façon de..documenter les projets et les fichiers Prix de l'IA :

Forfait gratuit

Pro: 49$/mois pour 5 utilisateurs

49$/mois pour 5 utilisateurs Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Copy.IA évaluations et critiques :

G2: 4.8/5 (160+ commentaires)

4.8/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

3. Simplifié

Via Simplifié Le prochain sur notre liste d'alternatives à Writesonic est Simplified. Simplified est conçu pour être une destination tout-en-un pour les équipes qui veulent adopter l'IA à l'échelle. L'application offre non seulement un rédacteur IA pour votre processus de création de contenu, mais aussi des graphiques, des modifications vidéo et des Des fonctionnalités d'IA pour les médias sociaux -dans un même forfait. C'est pratique pour les équipes qui veulent rationaliser leur expérience.

Les meilleures fonctionnalités de Simplified :

Système d'interface utile par glisser-déposer

Suggère des images connexes qui correspondent à votre contenu

Approbations intégrées pour un flux de travail simplifié

Limites de Simplified :

Certains utilisateurs signalent que le contenu de longue date peut sembler répétitif

La gestion de la mise en forme peut parfois s'avérer délicate

Tarification simplifiée :

Free Forever pour toujours

Petite équipe: 30$/mois pour 5 membres

30$/mois pour 5 membres Business: 50$/mois pour 5 membres

50$/mois pour 5 membres Croissance: 125$/mois pour 5 membres

Simplified évaluations et critiques :

G2: 4.7/5 (800+ commentaires)

4.7/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (80+ avis)

4. Jasper

Via Jasper Aux côtés de Copy.IA, Jasper IA (anciennement Jarvis) a gagné en popularité en tant que les équipes marketing et les entrepreneurs ont commencé à s'intéresser à l'IA et les entrepreneurs ont commencé à s'intéresser aux outils de rédaction à base d'IA. Jasper se concentre sur la voix de la marque et l'application est conçue pour vous aider à en tirer le meilleur parti en créant du contenu qui semble aligné avec votre ton de voix et votre style d'écriture.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper :

Travail collaboratif avec des modifications en cours en temps réel et des fonctionnalités de gestion d'équipe

Scannez votre site Web pour identifier votre style et créer du contenu long format correspondant

Vérificateur de plagiat intégré

Jasper Art àgénérer des images d'art IA Limites de Jasper :

Vous devez payer un supplément mensuel si vous souhaitez ajouter Jasper Art à vos écrits

Certains utilisateurs trouvent l'authentification à trois facteurs peu pratique

Prix de Jasper :

Créateur: 49 $/mois pour 1 utilisateur

49 $/mois pour 1 utilisateur Teams: 125 $/mois pour 3 utilisateurs

125 $/mois pour 3 utilisateurs Business: Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,700+ reviews)

5. Rytr

Via Rytr Rytr est un assistant de rédaction IA conçu pour accélérer le processus de rédaction de contenu. Cet outil comporte plus de 40+ modèles pour vous aider à rédiger des textes de commerce électronique, des textes d'e-mails, des textes de publicités Facebook, des descriptions de produits, et plus encore - même si vous n'êtes pas un expert en rédaction de contenu.

Rytr meilleures fonctionnalités :

Plateforme et interface conviviales

Créez des missions basées sur des modèles ou sur les vôtresobjectifs et OKRs Ton de voix intégré et cadres de copywriting pourle contenu de longue durée et les bulletins d'information Limites de Rytr :

Parfois, le thème de l'histoire et le résultat ne correspondent pas

Certains utilisateurs signalent que le résultat peut se terminer au milieu d'une pensée, au lieu de se terminer à la fin d'une phrase lorsque vous utilisezgénère du contenu Prix du Rytr :

Gratuit

Économique: 9 $/mois

9 $/mois Unlimited: 29$/mois

G2: 4.7/5 (750+ commentaires)

4.7/5 (750+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (5+ avis)

6. Wordtune

Via Wordtune Wordtune est un assistant d'écriture alimenté par l'IA conçu pour vous aider à dire ce que vous voulez dire de la meilleure façon possible. Wordtune se concentre sur l'aide en tant que votre rédacteur IA qui peut également trouver des fautes d'orthographe. C'est une excellente option pour les rédacteurs de contenu car il produit des copies qui ne sont pas seulement optimisées mais qui se sentent personnelles et engageantes, ce qui en fait l'une de nos meilleures alternatives à Writesonic.

Les meilleures fonctionnalités de Wordtune :

Réécrivez vos propres mots pour qu'ils correspondent à l'intention ou aux objectifs de votre article de blog

Améliorez votre grammaire et la structure de vos phrases

Possibilité d'ajouter des faits et de citer des sources avec facilité

Limites de Wordtune :

Il n'y a pas de possibilité de paramétrer un style spécifique, ce que d'autres applications proposent

Certains utilisateurs souhaiteraient une API et davantage d'intégrations avec d'autres logiciels, comme WordPress

Prix de Wordtune :

Gratuit

Premium: 24,99 $/mois

24,99 $/mois Premium pour Teams: Contacter pour les tarifs

Wordtune évaluations et critiques :

7. Mot quelconque

Via Tout mot Anyword est un moteur de recherche basé sur l'IA logiciel de rédaction outil axé sur l'aide à la rédaction de différents types de contenus conçus pour convertir. La force de cette application réside dans l'utilisation de l'analyse prédictive et du copy scoring pour offrir un copywriting avec les équipes commerciales en tête.

Les meilleures fonctionnalités d'Anyword :

Réécriture de contenu pour le rendre plus engageant et axé sur la conversion

Optimisation intégrée du référencement pour le contenu des blogs

Analyse du texte sur l'ensemble de votre siteles canaux de médias sociaux et le marketing par e-mail Les limites de tout mot :

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il y ait un service ou une fonctionnalité de citation intégrée

Il peut y avoir des répétitions danscontenu générésurtout lorsqu'il s'agit de longueurs plus importantes

Prix d'Anyword :

Débutant : 29 $/mois

29 $/mois Data-Driven : 99 $/mois

: 99 $/mois Anyword for Business: Contacter pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques d'Anyword :

G2: 4.8/5 (1,150+ reviews)

4.8/5 (1,150+ reviews) Capterra: 4.8/5 (370+ commentaires)

8. TextWizard

Via Assistant de texte TextWizard aide les équipes à créer de meilleurs textes marketing, grâce à des outils et des fonctionnalités alimentés par l'IA. L'outil permet aux spécialistes du marketing de gagner du temps et s'adapter rapidement, avec un contenu conçu pour être bien classé dans les moteurs de recherche. L'outil est relativement nouveau, avec une interface facile à lire feuille de route du produit -rendue partageable et conviviale avec l'aide de ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de TextWizard :

Créez vos propres "recettes de génération" reproductibles en fonction de vos objectifs

Générer du contenu de longue durée,des messages sur les médias sociauxdes présentations d'ascenseur, et plus encore

Réutiliser le contenu existant pour l'adapter à la vitesse

Limites de TextWizard :

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il y ait plus d'invitations pour les contenus de longue durée

TextWizard n'offre pas autant de fonctionnalités que d'autres outils d'écriture IA disponibles aujourd'hui

Prix de TextWizard :

Gratuit

Pro: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Teams: $99/mois par utilisateur

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Gingembre

Via Ginger Ginger est un assistant d'écriture IA conçu pour aider les individus et les équipes à rédiger avec plus d'assurance. Cet outil soutenu par l'IA aide à corriger la grammaire, fait des suggestions sur un langage plus engageant et ajoute du style et du flair au contenu quotidien.

Les meilleures fonctionnalités de Ginger :

Corriger les fautes de grammaire et d'orthographe en un clic

Reformulez votre contenu existant pour raccourcir les phrases ou les rendre plus intéressantes

Intégrations avec des outils populaires comme Microsoft Word et Gmail

Limites de Ginger :

Certains utilisateurs signalent une compatibilitéavec la suite Microsoft Office Parfois, la reformulation peut changer le sens ou l'intention d'une phrase



Prix du gingembre :

Premium: $13.99/mois

$13.99/mois Teams Ginger: 4,99 $/mois par membre

Evaluations et critiques de Ginger :

G2: 4.3/5 (30+ reviews)

4.3/5 (30+ reviews) Capterra: 4/5 (80+ commentaires)

10. Contenu du poivre

Via Contenu du poivre (anciennement Pepper Type) Pepper Content - anciennement Pepper Type - est un moteur de recherche alimenté par l'IA plateforme de marketing de contenu qui rassemble les équipes, les données et le contenu pour devenir le lieu de référence d'un spécialiste du marketing pour la création et l'optimisation du contenu. Cet outil était auparavant connu sous le nom de Peppertype IA, mais la plateforme s'est depuis développée et a ajouté de nouvelles fonctionnalités - et a un nouveau nom pour correspondre.

Les meilleures fonctionnalités de Pepper Content :

Rédiger du contenu optimisé avec l'assistant de rédaction SEO

Suivre les mots-clés et assister vos objectifs de référencement

Expérience transparente avec Pepper IA et Pepper Docs pour la rédaction

Limites du contenu de Pepper :

Certains utilisateurs sont déçus du changement de direction par rapport aux origines de Peppertype

Certains utilisateurs trouvent l'interface parfois envahissante

Prix de Pepper Content :

Premium: 399$/mois pour 3 utilisateurs

399$/mois pour 3 utilisateurs Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (470+ reviews)*

4.6/5 (470+ reviews)* Capterra: 4.7/5 (plus de 500 commentaires)\N- Capterra: 4.7/5 (plus de 500 commentaires)\N

\NLa majorité des commentaires disponibles ne concernent que le type Pepper.

Trouver le bon concurrent de Writesonic pour vous

Writesonic est un excellent outil d'écriture alimenté par l'IA, mais il existe d'autres options. Utilisez ce guide pour vous aider à décider quelles alternatives Writesonic à présélectionner et à tester dans la poursuite de la recherche de l'outil d'écriture IA idéal pour vous.

Si vous êtes à la recherche d'un outil qui fait bien plus que rédiger, essayez ClickUp. Notre plateforme tout-en-un mélange l'écriture avec la collaboration, la productivité, la gestion des tâches, et plus encore. Entrez en contact avec notre équipe ou s'inscrire gratuitement et commencez à explorer les fonctionnalités dès aujourd'hui.