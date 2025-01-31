Découvrez les 10 meilleurs logiciels d'agence SEO pour 2025

Essayez-vous de garder un œil sur l'acquisition de clients, un autre sur la gestion des relations avec les clients existants, un autre sur les la gestion de projets de référencement et des équipes, et un autre sur la façon d'amener votre agence à un niveau supérieur à l'avenir ?

Diriger une agence de référencement efficace n'est pas une tâche simple. Il y a plus de fonctionnalités SERP, de moteurs de recherche, d'attentes des clients et de mises à jour d'algorithmes à prendre en compte que jamais auparavant.

Le simple volume de travail peut être écrasant et distraire même les pros du SEO les plus aguerris de ce qui compte vraiment. En outre, vous ne pouvez pas tout faire manuellement, quelle que soit la taille de votre équipe.

C'est pourquoi vous avez besoin des meilleurs services de référencement logiciel d'agence dans votre pile technologique. Explorons donc les meilleurs outils pour les agences de référencement afin de vous aider à prendre des décisions éclairées et à amener votre agence vers de nouveaux sommets. 🚀

Qu'est-ce qu'un logiciel d'agence de référencement ?

Un logiciel d'agence SEO est un terme utilisé pour décrire les outils SEO qui peuvent vous aider à gérer votre agence comme une machine bien huilée, à recueillir des renseignements sur les moteurs de recherche, à favoriser une collaboration efficace entre les équipes et à gérer les projets de référencement pour vos clients. Il est essentiel pour développer une entreprise d'agence hautement efficace. 👌

La gestion d'une agence de référencement ne se limite pas aux compétences ou à l'expertise en matière de référencement. Comme pour toute autre entreprise, vous devez également organiser votre équipe, collaborer en temps réel ou de manière asynchrone et de suivre la progression.

En fait, il est assez habituel pour les dirigeants et les gestionnaires d'agences de référencement d'endosser plusieurs casquettes au quotidien. 🧢

Ils auditent, élaborent des stratégies, effectuent des recherches, rédigent, optimisent et communiquent de manière transversale au sein de leur organisation ainsi qu'avec les équipes et les clients externes.

C'est pourquoi la capacité à d'automatiser le travail aussi souvent qu'ils le peuvent tout en prenant le temps d'offrir une expérience humanisée aux clients est cruciale.

C'est là que le logiciel d'agence de référencement comble le fossé.

Ces plateformes simplifient et automatisent les efforts internes et externes des agences de référencement.

En d'autres termes, elles vous permettent :

✅ Construire des flux de travail efficaces pour gérer les campagnes de référencement

✅ Gérer les calendriers de contenu ✅ Assurer le suivi de plusieurs campagnes

✅ Faire progresser les clients dans les entonnoirs de vente

contrôler l'étendue des projets

✅ Améliorer la collaboration au sein de l'équipe

...et plus encore.

10 meilleurs logiciels d'agence de référencement en 2024

De la recherche et de l'optimisation des mots clés aux rapports et à la gestion de projet, passons en revue les logiciels qui peuvent vous aider à gérer votre agence de référencement comme un pro. 🧑‍💻⚡️

1. ClickUp

Le meilleur pour la gestion de projet SEO

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/nTFRv8R67ac7cH-2Tnfv9BJO1QvNmrMKFHXaY1A86q2LNAs4FuecUgG9v6ZAxCAJZhRhHMWZw6ICF02aM1vqwJg8vXp1SrPc2Xg7Xgtn-YWMEgB81t2WGY6fMSBA5yDlo5VSPnunHTiw-VHXAt\_0RHw

/$$$img/

Lorsque votre société de référencement commence à s'agrandir, votre équipe fait de même. Et la meilleure façon de gérer une équipe de référencement et une base de clients en pleine croissance est d'être efficace gestion de projet .

Vous disposez peut-être déjà d'outils de référencement hérités et coûteux que vous avez adoptés à vos débuts, mais qui ne sont peut-être pas les mieux adaptés à une agence de référencement en pleine croissance. Vous avez besoin d'un outil de gestion de projet pour suivre toutes vos initiatives marketing, rationaliser votre flux de travail et permettre à vos équipes de collaborer ensemble, même lorsqu'elles travaillent à distance.

C'est à cela que sert ClickUp. ClickUp est un outil de gestion de projet et de collaboration tout-en-un, doté de fonctionnalités avancées et flexibles, qui vous offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer une agence de référencement avec succès.

Pourquoi cet outil est-il utile aux agences de référencement ? Voici quelques raisons :

1️⃣ Gestion de projet : Il offre une suite de fonctionnalités de gestion de projet telles que Documents ClickUp pour les wikis, Procédures opératoires normalisées les notes de synthèse sur le contenu et d'autres besoins de documentation. Utiliser tableaux blancs collaboratifs pour le brainstorming et la planification de stratégies telles que le link building et la stratégie de référencement, et faites votre choix parmi plus de 15 affichages personnalisés pour visualiser vos projets, dont la vue Liste pour gérer les tâches de recherche de mots clés, de blog, d'optimisation de contenu, etc.

2️⃣ Gestion de contenu SEO : Il permet à votre équipe de se réunir en un seul endroit pour planifier, gérer et.. suivre le contenu SEO visualisez votre Calendrier éditorial dans L'affichage du Calendrier de ClickUp et plus encore.

3️⃣ Plateforme entièrement personnalisable : L'ensemble de la plateforme est personnalisable, ce qui vous permet de construire ClickUp sur mesure pour répondre à vos besoins uniques et vous permettre de rester organisé, en particulier lors de la gestion et du suivi de plusieurs campagnes, projets et clients simultanément.

Cette flexibilité est précisément ce dont vous avez besoin au fur et à mesure que votre entreprise se développe, ce qui fait de ClickUp un choix de premier ordre pour les agences de marketing numérique qui cherchent à développer leurs efforts. 📈

4️⃣ Bibliothèque de modèles : Si vous avez besoin d'aide pour démarrer ou si vous avez intérêt à mettre à niveau votre processus, ClickUp offre une variété de modèles de gestion de projet pour chaque cas d'utilisation afin d'établir un flux de travail fluide et d'améliorer les opérations de votre agence.

Par exemple, le modèle Modèle de recherche et de gestion SEO par ClickUp vous permet d'assigner des délais, de fixer des ETA et de suivre les paramètres des SERP à partir d'un seul affichage Modèle de gestion de projet SEO par ClickUp peut vous aider à gérer les projets de référencement du début à la fin.

Et pour vous assurer qu'aucune tâche SEO cruciale ne passe à travers les mailles du filet, vous pouvez utiliser le modèle de gestion de projet SEO de ClickUp /%/ref Modèle de checklist SEO de ClickUp pour vous permettre de garder le cap sur votre liste de choses à faire, qu'il s'agisse de s'assurer que les étiquettes de titre sont paramétrées correctement ou de vérifier les liens brisés, et bien plus encore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/seo-project-management-clickup-template.png Gestion des tâches SEO en vue Liste avec le modèle de gestion de projet SEO de ClickUp /$$img/

Le référencement nécessite de nombreuses pièces mobiles et collaborateurs. Avec ClickUp, vous pouvez facilement définir des paramètres, des statuts, des estimations de durée, suivre et gérer vos classements, le tout en un seul endroit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/SEO-Project-Management-Template-by-ClickUp.png Organisez et gérez les tâches SEO en vue Liste avec le modèle de gestion de projet SEO de ClickUp /$$img/

Organiser et gérer les tâches SEO en vue Liste avec le modèle de gestion de projet SEO de ClickUp

Meilleures fonctionnalités

Affichages personnalisés : plus de 15 affichages personnalisés pour visualiser votre travail à votre façon, y compris l'affichage intégré

: plus de 15 affichages personnalisés pour visualiser votre travail à votre façon, y compris l'affichage intégré Affichage intégré : Affichez une vue d'ensemble claire en rassemblant différentes sources de données. Avec l'option Afficher par exemple, vous pouvez récupérer les données de Google Sheets, des tableaux blancs Miro ou de Google Data Studio directement dans ClickUp. Cela permet à votre équipe d'avoir une vue d'ensemble et de découvrir de nouvelles opportunités.

: Affichez une vue d'ensemble claire en rassemblant différentes sources de données. Avec l'option Afficher par exemple, vous pouvez récupérer les données de Google Sheets, des tableaux blancs Miro ou de Google Data Studio directement dans ClickUp. Cela permet à votre équipe d'avoir une vue d'ensemble et de découvrir de nouvelles opportunités. ClickUp Objectifs : Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression

: Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression Automatisation personnalisée : Créez des automatisations personnalisées ou utilisez des recettes prédéfinies dans ClickUp pour mettre en autopilote les tâches manuelles et personnalisées

: Créez des automatisations personnalisées ou utilisez des recettes prédéfinies dans ClickUp pour mettre en autopilote les tâches manuelles et personnalisées Champs personnalisés : Ajoutez des champs personnalisés pour garder les informations importantes visibles à tout moment

: Ajoutez des champs personnalisés pour garder les informations importantes visibles à tout moment Tâches récurrentes : Gagnez du temps qui est autrement consacré à de nombreuses tâches quotidiennes de routine. Avec la fonction fonctionnalités récurrentes dans ClickUp, par exemple, vous pouvez avoir une tâche quotidienne paramétrée pour surveiller Feedly pour les mises à jour de référencement. Ou une tâche hebdomadaire pour auditer les classements SEO d'un site web

: Gagnez du temps qui est autrement consacré à de nombreuses tâches quotidiennes de routine. Avec la fonction fonctionnalités récurrentes dans ClickUp, par exemple, vous pouvez avoir une tâche quotidienne paramétrée pour surveiller Feedly pour les mises à jour de référencement. Ou une tâche hebdomadaire pour auditer les classements SEO d'un site web Dépendances des tâches : Avec dépendances de la tâche vous pouvez faire en sorte que certaines tâches soient exécutées dans une commande particulière. Par exemple, si une page n'est pas encore en ligne, vous pouvez empêcher les membres de l'équipe de créer un lien vers cette page à partir des autres pages sur lesquelles ils travaillent

: Avec dépendances de la tâche vous pouvez faire en sorte que certaines tâches soient exécutées dans une commande particulière. Par exemple, si une page n'est pas encore en ligne, vous pouvez empêcher les membres de l'équipe de créer un lien vers cette page à partir des autres pages sur lesquelles ils travaillent Tableaux de bord personnalisés avec rapports en temps réel : Construisez votre tableau de bord idéal pour obtenir un aperçu de haut niveau de vos tâches, de votre progression, et plus encore

: Construisez votre tableau de bord idéal pour obtenir un aperçu de haut niveau de vos tâches, de votre progression, et plus encore Application mobile : Accédez à ClickUp de n'importe où et à n'importe quel moment

: Accédez à ClickUp de n'importe où et à n'importe quel moment Capacités d'intégration : Connectez ClickUp à plus de 1 000 autres outils de travail pour regrouper tout votre travail en un seul endroit et rationaliser votre worklow

: Connectez ClickUp à plus de 1 000 autres outils de travail pour regrouper tout votre travail en un seul endroit et rationaliser votre worklow ClickUp IA : UtilisezIA comme outil de référencement pour la recherche de mots clés, l'optimisation du contenu, et plus encore

Limites

Il faut parfois un certain temps pour s'habituer à l'intervalle de fonctionnalités

Les tableaux de bord ne peuvent pas être exportés

Certains affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Prix

Free Forever : Forfait Free riche en fonctionnalités

: Forfait Free riche en fonctionnalités Unlimited : 5 $ par mois/utilisateur

: 5 $ par mois/utilisateur Business : 12 $ par mois/utilisateur

: 12 $ par mois/utilisateur Business Plus : 19 $ par mois/utilisateur

: 19 $ par mois/utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7 sur 5 (5 680+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (5 680+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (3 540+ commentaires)

2. Ahrefs

Le meilleur pour l'analyse SEO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Ahrefs-1400x779.jpeg Site Explorer par Ahrefs /$$img/

Augmenter le trafic de recherche et optimiser les sites web avec Ahrefs Ahrefs est un logiciel d'optimisation des moteurs de recherche tout-en-un qui fournit un éventail complet de fonctionnalités telles que l'audit des concurrents, la recherche de mots-clés, la création de liens et le suivi du classement.

Il parcourt continuellement le web pour surveiller et rassembler une grande quantité de données sur les sites web nouveaux et existants.

Meilleures fonctionnalités

Site Explorer : Cet outil intègre trois rapports SEO pour afficher les performances du site web en une seule vue, y compris l'analyse des backlinks, le trafic issu des promotions payantes et les visites organiques

: Cet outil intègre trois rapports SEO pour afficher les performances du site web en une seule vue, y compris l'analyse des backlinks, le trafic issu des promotions payantes et les visites organiques Explorateur de mots-clés : Cet outil de mots-clés est excellent pour identifier les mots-clés car il vous permet d'explorer les suggestions de mots-clés, d'évaluer leur difficulté de classement et d'estimer le trafic qu'ils peuvent apporter

: Cet outil de mots-clés est excellent pour identifier les mots-clés car il vous permet d'explorer les suggestions de mots-clés, d'évaluer leur difficulté de classement et d'estimer le trafic qu'ils peuvent apporter Audit de site : La fonctionnalité Audit de site vous permet d'examiner le référencement sur la page d'un site Web afin de détecter les problèmes qui pourraient l'empêcher de se classer plus haut dans les SERP

: La fonctionnalité Audit de site vous permet d'examiner le référencement sur la page d'un site Web afin de détecter les problèmes qui pourraient l'empêcher de se classer plus haut dans les SERP Visualisation : Cette fonctionnalité vous permet d'afficher les performances d'un site Web dans les SERP sous une forme visuelle. Vous pouvez afficher des indicateurs tels que le rang moyen, le nombre de visites et la distribution du classement

: Cette fonctionnalité vous permet d'afficher les performances d'un site Web dans les SERP sous une forme visuelle. Vous pouvez afficher des indicateurs tels que le rang moyen, le nombre de visites et la distribution du classement Recherche de concurrents : Comparez la progression du référencement des sites web de vos clients à celle de leurs adversaires sur une période donnée

Limites

Les récents changements de prix ont rendu le logiciel Ahrefs SEO plus coûteux qu'auparavant

Certains outils essentiels, tels que le référencement local, sont manquants

La recherche et les suggestions de mots-clés pourraient être meilleures et plus complètes que celles des concurrents

Le classement des mots-clés et les volumes de recherche ne sont pas mis à jour quotidiennement

Prix

Lite : 83 $ par mois

: 83 $ par mois Standard : 166 $ par mois

: 166 $ par mois Avancé : 333 $ par mois

: 333 $ par mois Agence : 833 $ par mois

G2 : 4.6 sur 5 (450+ commentaires)

: 4.6 sur 5 (450+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (480+ commentaires)

3. Google Search Console

Meilleur pour le référencement technique

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Google-Search-Console.png Mesurez les performances et le trafic de votre site et maintenez sa présence grâce à Google Search Console /$$img/

Mesurez les performances et le trafic de votre site web et maintenez sa présence avec Google Search Console (Image via Software Advice)

L'une des premières étapes de tout projet de référencement consiste à s'assurer que les moteurs de recherche peuvent trouver et indexer le site web de votre client. Cela relève du référencement technique de base et comprend des facteurs tels que les liens internes, les étiquettes méta et.. sitemaps .

Et il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà le meilleur endroit pour commencer : Console de recherche Google . Grâce à ce logiciel de référencement gratuit de Google, vous pouvez savoir si le site web de votre client est exploré ou s'il rencontre des problèmes.

Meilleures fonctionnalités

Analyse des performances : Cette fonctionnalité offre des données précieuses sur la façon dont votre site fait dans les recherches Google, y compris la répartition du trafic par pays, requêtes et pages

: Cette fonctionnalité offre des données précieuses sur la façon dont votre site fait dans les recherches Google, y compris la répartition du trafic par pays, requêtes et pages Envoi de sites web : Soumettre des sitemaps et les URL. De plus, vérifiez la couverture de l'index pour vous assurer que Google dispose de l'aperçu le plus récent du site web de votre client

: Soumettre des sitemaps et les URL. De plus, vérifiez la couverture de l'index pour vous assurer que Google dispose de l'aperçu le plus récent du site web de votre client Notifications par e-mail : Recevez des alertes lorsque Google identifie des problèmes sur le site Web de votre client, afin que vous puissiez les résoudre invite instructions

: Recevez des alertes lorsque Google identifie des problèmes sur le site Web de votre client, afin que vous puissiez les résoudre invite instructions Outil d'inspection des URL : Obtenez des informations complètes liées à l'exploration et à l'indexation des pages de votre client, y compris les données structurées, AMP et la vidéo

: Obtenez des informations complètes liées à l'exploration et à l'indexation des pages de votre client, y compris les données structurées, AMP et la vidéo Analyse de l'utilisabilité mobile : Grâce à ce rapport, vous pouvez évaluer et améliorer la réactivité mobile de votre site web avec des données d'analyse adaptées

Limites

L'interface peut être déroutante pour les débutants car elle est remplie d'un large intervalle de fonctions et de jargon SEO

À ne pas fournir d'informations en temps réel, ce qui oblige les utilisateurs à patienter au moins une journée pour obtenir des rapports sur le statut de leur site web

Les données sont limitées à 1000 lignes. Vous aurez besoin de plugins payants pour extraire plus d'informations

Prix

Free

G2 : 4.7 sur 5 (150+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (150+ commentaires) Capterra : 4.8 sur 5 (140+ commentaires)

4. Grenouille hurlante

Le meilleur pour les audits SEO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Screaming-Frog.jpeg Auditer les backlinks et gratter des données sur les sites web avec Screaming Frog, un outil d'audit de sites SEO /$$$img/

Auditer les backlinks et gratter les données des sites web avec Screaming Frog, un outil d'audit des sites de référencement Screaming Frog est l'un des meilleurs logiciels d'agence de référencement disponibles sur le marché. Il vous permet de scanner les pages du site web et d'auditer le référencement technique et on-page.

Il s'agit essentiellement d'un logiciel SEO d'extraction de données qui parcourt et catalogue un site achevé, y compris son texte, ses méta-descriptions, ses visuels, ses alt-texts et tous les autres éléments importants pour le référencement.

Il organise également les informations dans une forme tabulaire, ce qui les rend présentables pour vos prospects et vos clients.

Meilleures fonctionnalités

Identifier les liens brisés : Les liens morts peuventavoir un impact sur votre référencement en influençant le temps de visite du site, le taux de rebond et l'autorité du domaine. Screaming Frog scanne rapidement votre site et détecte les erreurs de serveur et les liens morts (404)

: Les liens morts peuventavoir un impact sur votre référencement en influençant le temps de visite du site, le taux de rebond et l'autorité du domaine. Screaming Frog scanne rapidement votre site et détecte les erreurs de serveur et les liens morts (404) Examinez les titres et les étiquettes méta : Évaluez les titres et les méta-descriptions lors de l'analyse et détectez les instances où ils sont longs, peu détaillés, absents ou utilisés de manière répétée sur votre site Web

: Évaluez les titres et les méta-descriptions lors de l'analyse et détectez les instances où ils sont longs, peu détaillés, absents ou utilisés de manière répétée sur votre site Web Vérifiez les redirections : Détectez les redirections permanentes et éphémères, identifiez les boucles et les chaînes de redirection, ou transférez un catalogue de liens à vérifier lors d'une transition de site web

: Détectez les redirections permanentes et éphémères, identifiez les boucles et les chaînes de redirection, ou transférez un catalogue de liens à vérifier lors d'une transition de site web Produire des fichiers sitemap.xml : Générer des sitemaps et des images sitemaps en forme XML. Vous pouvez inclure des paramètres tels que la priorité, la fréquence des changements et la date de la dernière mise à jour pour chaque URL

: Générer des sitemaps et des images sitemaps en forme XML. Vous pouvez inclure des paramètres tels que la priorité, la fréquence des changements et la date de la dernière mise à jour pour chaque URL Recherche de texte répétitif : Trouvez les permaliens précis avec du contenu dupliqué ou des composants partiellement répétitifs tels que les titres, les étiquettes méta ou les titres et découvrez les pages web avec des informations insuffisantes

: Trouvez les permaliens précis avec du contenu dupliqué ou des composants partiellement répétitifs tels que les titres, les étiquettes méta ou les titres et découvrez les pages web avec des informations insuffisantes Intégrations : Vous pouvez vous connecter à Google Search Console, à Google Analytics et à l'application de gestion de contenuPageSpeed Insights. Screaming Frog peut alors extraire des informations sur les visiteurs et le trafic pour toutes vos pages dans une analyse pour une meilleure compréhension de la performance du site Web

Limites

Lorsque la base de données est volumineuse à scraper, elle consomme souvent beaucoup de temps, se bloque ou se fige

L'interface utilisateur est démodée et n'est pas adaptée aux débutants. Elle peut submerger les nouveaux utilisateurs

Nécessite un stockage important pour la fonction, la numérisation et le stockage des informations. Il n'existe pas d'alternatives basées sur le cloud

Prix

Version gratuite: Parfait pour explorer jusqu'à 500 URLs

Parfait pour explorer jusqu'à 500 URLs Version payante: 259 $ par an/licence

G2 : 4.7 sur 5 (85+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (85+ commentaires) Capterra : 4.9 sur 5 (100+ commentaires)

5. Clearscope

Le meilleur pour préparer des briefs de contenu SEO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Clearscope.png Optimisez votre contenu pour générer du trafic vers votre site web avec Clearscope /$$img/

Optimisez votre contenu pour générer du trafic sur votre site web avec Clearscope

Comme vous le savez, un bon référencement nécessite un contenu de qualité. Mais élaborer un tel contenu n'est pas chose aisée, surtout lorsqu'il s'agit d'analyser les 10 premiers résultats de recherche pour comprendre pourquoi ils se classent si haut ou d'identifier ce que vous pourriez faire de mieux.

Heureusement, il existe des outils tels que Clearscope . C'est un logiciel d'agence de référencement basé sur l'IA qui vous permet d'optimiser chaque contenu que vous créez.

De la recherche de mots clés et du nombre de mots à l'élaboration des grandes lignes et à la finalisation de votre brouillon, il vous aide à afficher la comparaison de votre contenu avec les 10 premiers résultats de recherche de Google.

Il vous fait également des recommandations sur les mots ou les phrases à inclure dans votre article.

Meilleures fonctionnalités

Rapport sur les mots-clés : Saisissez un mot-clé et obtenez une analyse complète des 10 premiers résultats de recherche et des 20 suivants pour ce mot-clé dans Google

: Saisissez un mot-clé et obtenez une analyse complète des 10 premiers résultats de recherche et des 20 suivants pour ce mot-clé dans Google Éditeur de texte : Utilisez un éditeur de texte intuitif qui évalue votre contenu en fonction du référencement, de la lisibilité, du nombre de mots, etc

: Utilisez un éditeur de texte intuitif qui évalue votre contenu en fonction du référencement, de la lisibilité, du nombre de mots, etc Briefs et aperçus : Créez des briefs et des aperçus axés sur le référencement pour partir du bon pied et partager des attentes claires avec les rédacteurs et les autres personnes impliquées

: Créez des briefs et des aperçus axés sur le référencement pour partir du bon pied et partager des attentes claires avec les rédacteurs et les autres personnes impliquées Intégration : Vous pouvez facilement intégrer Clearscope dans votre flux de travail actuel grâce à des fonctionnalités telles qu'un module complémentaire Google Docs, des rapports partagés et un plugin WordPress

: Vous pouvez facilement intégrer Clearscope dans votre flux de travail actuel grâce à des fonctionnalités telles qu'un module complémentaire Google Docs, des rapports partagés et un plugin WordPress Analyse des intentions de recherche : Découvrez de nouveaux mots-clés et leurs résultats de recherche pour comprendre l'intention de chaque mot-clé et modifier votre forfait de contenu en conséquence

Limites

Des forfaits très chers. Même le forfait le moins cher n'est pas abordable pour les petites entreprises

L'interface utilisateur peut souvent vous amener à générer accidentellement un rapport alors que vous souhaitez simplement vérifier un mot-clé

Prix

Essentiels: 170 $ par mois pour un utilisateur

170 $ par mois pour un utilisateur Business: Prix personnalisé pour cinq utilisateurs

Prix personnalisé pour cinq utilisateurs Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.9 sur 5 (80+ commentaires)

: 4.9 sur 5 (80+ commentaires) Capterra : 4.9 sur 5 (55+ commentaires)

6. BuzzSumo

Le meilleur pour l'intelligence du contenu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/BuzzSumo-Content-Research-Tool.png Accédez instantanément aux histoires tendance dans le monde entier et découvrez les contenus les plus performants avec BuzzSumo /$$img/

Accédez instantanément aux sujets d'actualité dans le monde entier et découvrez les contenus les plus performants grâce à BuzzSumo

L'un des meilleurs moyens d'obtenir un bon classement dans les moteurs de recherche est d'identifier les sujets et les angles susceptibles d'obtenir le plus grand nombre de backlinks et de signaux sociaux. C'est là que BuzzSumo BuzzSumo entre en jeu.

Cet outil est précieux pour la création de liens, car il vous permet de trouver facilement des idées qui font déjà le buzz dans le créneau du client.

De plus, vous obtenez des informations sur le contenu existant de votre client ou de ses concurrents, comme les titres qui suscitent le plus d'engagement sur les médias sociaux.

Meilleures fonctionnalités

Découverte de contenu : Avec cette fonctionnalité, les agences de référencement peuvent trouver les sujets et les tendances qui résonnent le plus avec l'audience de leur client

: Avec cette fonctionnalité, les agences de référencement peuvent trouver les sujets et les tendances qui résonnent le plus avec l'audience de leur client Content Research : Obtenez des informations précieuses sur les contenus les plus performants, tels que les partages sur les médias sociaux, le trafic et les backlinks

: Obtenez des informations précieuses sur les contenus les plus performants, tels que les partages sur les médias sociaux, le trafic et les backlinks Recherche d'influenceurs : Découvrez les principaux influenceurs et journalistes d'une niche qui sont les plus susceptibles de créer un lien vers votre contenu ou de le partager sur les médias sociaux

: Découvrez les principaux influenceurs et journalistes d'une niche qui sont les plus susceptibles de créer un lien vers votre contenu ou de le partager sur les médias sociaux Surveillance de la marque : Suivez les mentions de votre client, d'un concurrent ou d'un évènement important sur le web. Vous pouvez ainsi saisir les opportunités d'engager leur audience ou gérer une crise avant qu'elle ne s'étende davantage

: Suivez les mentions de votre client, d'un concurrent ou d'un évènement important sur le web. Vous pouvez ainsi saisir les opportunités d'engager leur audience ou gérer une crise avant qu'elle ne s'étende davantage Veille concurrentielle : Surveillez ce qui travaille pour les concurrents de votre client et volez leur stratégie de création ou de distribution de contenu ou améliorez ce qu'ils font

Limites

En fonction de vos besoins, cela peut être coûteux

L'interface peut être difficile à utiliser et écrasante pour les novices

Les données ne sont souvent pas aussi pertinentes que prévu et nécessitent un filtrage important

Prix

Base : 95 $ par mois pour un utilisateur

: 95 $ par mois pour un utilisateur Création de contenu : 199 $ par mois pour cinq utilisateurs

: 199 $ par mois pour cinq utilisateurs RP & Comms : 199 $ par mois pour cinq utilisateurs

: 199 $ par mois pour cinq utilisateurs Suite : 319 $ par mois pour 10 utilisateurs

: 319 $ par mois pour 10 utilisateurs Enterprise : 999 $ par mois pour 30 utilisateurs

G2 : 4.5 sur 5 (90+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (90+ commentaires) Capterra : 4.5 sur 5 (135+ commentaires)

7. Mailshake

Le meilleur pour le link building outreach

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Mailshake-1400x876.png Envoyez des e-mails personnalisés à grande échelle et gérez votre campagne d'e-mailing avec Mailshake /$$img/

Envoyer des e-mails personnalisés à grande échelle et gérer sensibilisation par e-mail campagnes avec Mailshake

Il ne sert à rien de créer un contenu épique si personne ne peut le voir. Et pour l'exposer à un large public, vous avez besoin d'une campagne de sensibilisation par e-mail et un outil de création de liens. C'est ce que Mailshake est - une plateforme d'e-mail à froid pour promouvoir votre contenu SEO.

Avec Mailshake, vous pouvez exécuter des campagnes de fusion de courrier personnalisées avec des e-mails de suivi automatiques. En plus de cela, vous pouvez également composer des appels téléphoniques et engager l'audience de votre client sur les médias sociaux.

Meilleures fonctionnalités

Envoi d'e-mails personnalisés : Outre les adresses e-mail, vous pouvez télécharger des détails personnels de vos contacts, tels que le nom, le site Web, etc. pour donner à vos e-mails une touche humaine

: Outre les adresses e-mail, vous pouvez télécharger des détails personnels de vos contacts, tels que le nom, le site Web, etc. pour donner à vos e-mails une touche humaine Suivi automatique : Créez et planifiez des messages de suivi pour votre campagne une seule fois, et Mailshake continuera à les envoyer en votre nom jusqu'à ce que vous obteniez une réponse

: Créez et planifiez des messages de suivi pour votre campagne une seule fois, et Mailshake continuera à les envoyer en votre nom jusqu'à ce que vous obteniez une réponse Analyse des données : Vous pouvez afficher des indicateurs tels que les taux d'ouverture et de réponse pour voir et comparer les performances de toutes vos campagnes d'e-mail

: Vous pouvez afficher des indicateurs tels que les taux d'ouverture et de réponse pour voir et comparer les performances de toutes vos campagnes d'e-mail Gestion de campagne en direct : Cela signifie que vous pouvez inviter, instructions de votre campagne pendant qu'il est en cours pour corriger les erreurs ou appliquer des améliorations rapidement

: Cela signifie que vous pouvez inviter, instructions de votre campagne pendant qu'il est en cours pour corriger les erreurs ou appliquer des améliorations rapidement Modèles pré-rédigés : Mailshake dispose d'une vaste bibliothèque de messages éprouvés pour divers cas d'utilisation que vous pouvez utiliser dès le départ

Limites

La version existante ne prend en charge que les boîtes de réception G Suite et Gmail

Il est un peu plus cher que d'autres logiciels similaires

Prix

Plan d'extension d'e-mail : 58 $ par mois/utilisateur

: 58 $ par mois/utilisateur Plan d'engagement commercial : 83 $ par mois/utilisateur

G2 : 4.7 sur 5 (200+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (200+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (99+ commentaires)

8. BrightLocal

Le meilleur pour le référencement local

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/BrightLocal-1400x1120.png Améliorez votre classement, développez votre réputation et construisez des citations avec BrightLocal (Image via Software Advice) /$$$img/

Améliorez votre classement, développez votre réputation et créez des citations avec BrightLocal (Image via Software Advice)

Pour les entreprises possédant des magasins en dur, le référencement local est un moyen très efficace d'assurer leur promotion sur le web. BrightLocal est un logiciel de citation locale et de référencement tout-en-un qui fournit des données précieuses pour l'entreprise du client.

BrightLocal permet d'obtenir un aperçu complet des classements dans un domaine particulier, d'identifier les problèmes de référencement et de tirer parti de rapports personnalisés et personnalisables, ainsi que de portails d'accès pour les clients.

Meilleures fonctionnalités

Reputation Manager : Cette solution vous permet de cultiver, de suivre et de traiter les avis d'acheteurs sur plusieurs sites. Elle vous permet également de convertir les commentaires favorables en preuves sociales convaincantes

: Cette solution vous permet de cultiver, de suivre et de traiter les avis d'acheteurs sur plusieurs sites. Elle vous permet également de convertir les commentaires favorables en preuves sociales convaincantes Audit du référencement local : Avec cet outil, vous pouvez analyser la présence locale de votre client et identifier les problèmes de référencement qui nécessitent une attention particulière et des recommandations d'amélioration

: Avec cet outil, vous pouvez analyser la présence locale de votre client et identifier les problèmes de référencement qui nécessitent une attention particulière et des recommandations d'amélioration Constructeur de citations : Ce programme soumet et suit rapidement et précisément la liste de votre client sur les citations locales et les plateformes d'agrégation de données

: Ce programme soumet et suit rapidement et précisément la liste de votre client sur les citations locales et les plateformes d'agrégation de données **Suivi du classement local (Local Rank Tracker) : Vous pouvez obtenir un aperçu complet des classements locaux sur le web et identifier les moyens les plus efficaces pour les améliorer

**Tout est libellé en blanc : Faites-vous remarquer en tant que spécialiste du référencement local avec des documents de référencement personnalisables. Chaque document peut être achevé pour afficher les indicateurs de performance les plus importants

: Faites-vous remarquer en tant que spécialiste du référencement local avec des documents de référencement personnalisables. Chaque document peut être achevé pour afficher les indicateurs de performance les plus importants Intégration des médias sociaux : Grâce à ses connexions tierces à Facebook et Twitter, vous pouvez suivre la progression des sites de vos clients sur le web. Par exemple, vous pouvez surveiller l'augmentation du nombre d'affichages, de followers et de likes. Cela aide vos clients à stimuler l'engagement et à renforcer les signaux sociaux

Limites

La plateforme et son système d'analyse peuvent parfois être lents et défaillants.

Le large intervalle d'intégrations rend l'interface un peu déconcertante

Vous ne pouvez pas incorporer plusieurs régions et leurs mots-clés dans un seul rapport de classement

Prix

Single Business : 24,17 $ par mois

: 24,17 $ par mois Multi Business : 40,83 $ par mois

: 40,83 $ par mois SEO Pro : 65,83 $ par mois

G2 : 4.6 sur 5 (190+ commentaires)

: 4.6 sur 5 (190+ commentaires) Capterra : 4.8 sur 5 (230+ commentaires)

9. Zoom

Le meilleur pour la communication avec les équipes et les clients

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image4.png Collaborez avec vos équipes et vos clients en temps réel grâce à Zoom /$$$img/

Collaborez avec vos équipes et vos clients depuis n'importe où avec Zoom

En fonction de la concurrence, une stratégie de référencement réussie peut prendre des mois, voire des années, avant que les résultats ne se fassent sentir. Il est donc crucial pour les sociétés de référencement de maintenir un contact constant avec leurs partenaires. Zoom est l'un des choix les plus connus pour la sélection d'une plateforme de vidéo conférence fiable pour votre agence.

Zoom offre une variété de fonctionnalités de réunions vidéo basées sur le cloud, telles que des fonctions vidéo et vocales haute définition, un composeur téléphonique et des Zoom Rooms. Zoom fournit également un service VOIP illimité avec des appels gratuits dans plus de 60 pays.

Meilleures fonctionnalités

Transcriptions audio : Si vous préférez maintenir une trace écrite des discussions d'une réunion, la fonction Transcription de Zoom peut créer une trace écrite des voix de votre conférence et la sauvegarder en tant que fichier .VTT

: Si vous préférez maintenir une trace écrite des discussions d'une réunion, la fonction Transcription de Zoom peut créer une trace écrite des voix de votre conférence et la sauvegarder en tant que fichier .VTT Arrière-plan virtuel : Sélectionnez parmi une collection d'arrière-plans intégrés ou utilisez vos propres images d'arrière-plan pour donner une impression professionnelle

: Sélectionnez parmi une collection d'arrière-plans intégrés ou utilisez vos propres images d'arrière-plan pour donner une impression professionnelle Partage d'écran : Vous pouvez participer à des conférences à deux ou à une équipe plus importante et diffuser votre écran. De plus, si vous faites une présentation, vous avez la possibilité d'afficher l'ensemble de votre écran ou des fenêtres spécifiques

: Vous pouvez participer à des conférences à deux ou à une équipe plus importante et diffuser votre écran. De plus, si vous faites une présentation, vous avez la possibilité d'afficher l'ensemble de votre écran ou des fenêtres spécifiques Enregistrement : Vous pouvez enregistrer les réunions pour les consulter ultérieurement. Les enregistrements peuvent être sauvegardés localement ou sur le cloud

: Vous pouvez enregistrer les réunions pour les consulter ultérieurement. Les enregistrements peuvent être sauvegardés localement ou sur le cloud Authentification unique : Grâce à la fonctionnalité d'authentification unique, la connexion aux conférences devient un processus transparent et cohérent pour tous les employés de votre entreprise

: Grâce à la fonctionnalité d'authentification unique, la connexion aux conférences devient un processus transparent et cohérent pour tous les employés de votre entreprise Tableaux blancs : Zoom fournit un tableau blanc partageable qui permet à l'administrateur et, avec un accès autorisé, aux participants d'annoter. Cette fonctionnalité est idéale pour les discussions de groupe et le travail en commun sur des projets

Limites

L'application mobile n'est pas aussi conviviale que l'application web

Occasionnellement, il y a des retards et des perturbations dans l'audio et la vidéo

Interface utilisateur quelque peu obsolète

Prix

De base : Free

: Free Pro : 149,90 $ par an/utilisateur

: 149,90 $ par an/utilisateur Business : 199,90 $ par an/utilisateur

: 199,90 $ par an/utilisateur Enterprise : Contacter pour les prix

G2 : 4.5 sur 5 (52 500+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (52 500+ commentaires) Capterra : 4.6 sur 5 (13 400+ commentaires)

10. Proposer

Le meilleur pour créer des propositions SEO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Proposify.png Accédez à du contenu pré-approuvé et créez de belles propositions avec Proposify /$$img/

Accédez à du contenu pré-approuvé et créez de belles propositions avec Proposify

Faire et partager des propositions est l'une des parties les plus laborieuses du cycle commercial d'une agence de référencement. Proposify peut vous venir en aide. Il permet aux professionnels de la vente de produire, livrer, contrôler et signer électroniquement des contrats, des accords et des propositions.

Avec ce logiciel d'agence de référencement, vous pouvez obtenir des données précieuses pour optimiser votre flux de travail, mener des instructions rapides, faire des prédictions précises et fournir une expérience de signature en douceur à vos clients.

En conséquence, vos employés peuvent économiser de nombreuses heures autrement consacrées à des activités fastidieuses et se concentrer sur leur force principale : la fermeture des marchés.

Meilleures fonctionnalités

Bibliothèque de contenu : Cette plateforme offre un référentiel d'exemples, d'images et d'autres contenus prêts à l'emploi. Les utilisateurs peuvent classer les résumés de produits, les histoires de réussite, les segments et les visuels par dossiers et filtres pour permettre à chacun d'y accéder sans effort

: Cette plateforme offre un référentiel d'exemples, d'images et d'autres contenus prêts à l'emploi. Les utilisateurs peuvent classer les résumés de produits, les histoires de réussite, les segments et les visuels par dossiers et filtres pour permettre à chacun d'y accéder sans effort Design Editor : Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez donner la marque et le design distincts de votre agence à vos propositions. Des choix de caractères aux photos et vidéos, votre identité reste cohérente et prête à faire de l'effet

: Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez donner la marque et le design distincts de votre agence à vos propositions. Des choix de caractères aux photos et vidéos, votre identité reste cohérente et prête à faire de l'effet Gestion des rôles : Accordez des permissions aux seules informations nécessaires, ce qui permet aux agents de préparer les offres plus rapidement et de minimiser considérablement le risque d'erreurs coûteuses.

: Accordez des permissions aux seules informations nécessaires, ce qui permet aux agents de préparer les offres plus rapidement et de minimiser considérablement le risque d'erreurs coûteuses. Indicateurs : Obtenez des données précieuses sur l'engagement des clients potentiels avec vos contrats et identifiez les obstacles potentiels empêchant une transaction réussie. Déterminez les segments de votre proposition qui reçoivent le plus d'attention et ceux qui nécessitent des améliorations

: Obtenez des données précieuses sur l'engagement des clients potentiels avec vos contrats et identifiez les obstacles potentiels empêchant une transaction réussie. Déterminez les segments de votre proposition qui reçoivent le plus d'attention et ceux qui nécessitent des améliorations Notifications et rappels : Recevez des notifications en temps réel lorsque votre proposition obtient plus d'engagement, ce qui vous permet de déterminer le moment optimal pour votre prochaine étape. Vous pouvez obtenir des mises à jour sur le traitement des paiements, les signatures, les affichages, etc

Limites

Il y a souvent des problèmes avecla modification en cours et l'enregistrement des documents. L'interface peut parfois sembler maladroite et difficile à utiliser

Il peut être difficile de dupliquer des parties spécifiques, comme copier et coller des tableaux

Prix

Le forfait Teams : 49 $ par utilisateur/mois

: 49 $ par utilisateur/mois Forfait Business : À partir de 590 $ par mois pour 10 utilisateurs

G2 : 4.6 sur 5 (900+ commentaires)

: 4.6 sur 5 (900+ commentaires) Capterra : 4.5 sur 5 (260+ commentaires)

Utilisez les outils SEO pour améliorer votre flux de travail et vos efforts de marketing

L'optimisation des moteurs de recherche (SEO) peut être extrêmement chronophage et difficile à gérer si vous travaillez avec plusieurs clients à la fois.

Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir parmi les options ci-dessus et utiliser le logiciel d'agence de référencement qui convient le mieux à votre équipe.

En utilisant ces outils pour rationaliser votre flux de travail, suivre votre progression et rester au fait des dernières bonnes pratiques de l'industrie, vous pouvez fournir de meilleurs.. résultats pour les clients et développez votre agence.

Et si vous cherchez une solution pour gérer tous vos projets clients et internes en un seul endroit, ClickUp peut vous aider à faire cela et bien plus encore.

C'est un outil puissant qui permet à vos équipes de gérer facilement les projets du début à la fin et d'améliorer la productivité globale. La mise en route est gratuite ClickUp et voyez la différence que cela peut faire pour votre agence de référencement. 🧑‍💻⚡️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/ClickUp-Blog-Simple-CTA.png ClickUp Blog CTA simple /$$img/

Rédacteur invité:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image6-1.jpg Hitesh Sahni Smemark SEO Agency Software /$$img/ Hitesh Sahni est consultant en marketing, rédacteur publicitaire et fondateur de Smemark , une agence primée de marketing de contenu, de référencement et de PPC pour les marques dans l'espace B2B/SaaS.