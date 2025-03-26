12 meilleurs logiciels d'agence marketing en 2025

Chaque agence marketing a son propre style, mais nous sommes tous d'accord sur un point : les bons outils facilitent grandement la vie. Que vous gériez une douzaine de clients, lanciez des campagnes sur plusieurs plateformes ou essayiez de synchroniser votre équipe, il est indispensable de disposer d'un logiciel fiable.

Heureusement, il existe toute une gamme d'outils logiciels spécialement conçus pour les agences de marketing numérique comme la vôtre. Ces solutions permettent de rationaliser la planification des campagnes, d'améliorer la communication avec les clients et de rendre le suivi de la progression plus efficace.

Dans cet article, nous allons explorer les 20 meilleurs logiciels de gestion d'agence marketing afin que vous puissiez constituer une pile technologique qui favorise la croissance, l'efficacité et la créativité. 🧰

⏰ Résumé en 60 secondes Voici notre liste des 20 meilleurs outils destinés aux agences marketing pour rationaliser leurs opérations : ClickUp ( Idéal pour la gestion tout-en-un des agences) Outils de planification et de collaboration Calendly (Idéal pour simplifier la planification) Asana (Idéal pour la gestion structurée des tâches) Monday. com (Le meilleur pour la gestion de projet personnalisable) Trello (Idéal pour la gestion de projet visuelle) Slack (Idéal pour la communication en équipe) Productive (Idéal pour le suivi financier des agences) Outils pour les réseaux sociaux Sprout Social (Idéal pour la gestion intégrée des réseaux sociaux) Hootsuite (Idéal pour la planification et l'analyse des réseaux sociaux, facile à utiliser) Buffer (Idéal pour la planification des publications sur les réseaux sociaux) Outils SEO SEMRush (Idéal pour une analyse complète du référencement et du marché) Surfer SEO (Le meilleur pour le référencement basé sur les données) ClearScope (Idéal pour l'optimisation sémantique du référencement naturel) Outils d'analyse et de rapports Google Analytics (Idéal pour le suivi du trafic sur les sites Web et du comportement des utilisateurs) Google Ads (Idéal pour les campagnes publicitaires en ligne) Outils de gestion de la relation client HubSpot Marketing Hub (Idéal pour l'automatisation du marketing et la gestion de la relation client) MailChimp (Idéal pour les campagnes de marketing par e-mail) Drip (Idéal pour le CRM e-commerce) Outils de conception et de rédaction Canva (Idéal pour créer du contenu visuel) Jasper (Le meilleur pour la rédaction de contenu alimenté par l'IA)

Que rechercher dans un logiciel pour agence marketing ?

Avant de valider un logiciel pour agence marketing, posez-vous la question suivante : Cela aidera-t-il votre agence à fonctionner plus efficacement ou cela ne fera-t-il qu'ajouter au chaos ?

De la gestion de projet à l'analyse des indicateurs clés de performance des agences marketing, les bons outils améliorent l'efficacité sans compliquer les choses.

Examinons les fonctionnalités clés à rechercher afin que vous puissiez investir judicieusement. ⚒️

Interface intuitive : Si elle est peu pratique ou difficile à prendre en main, votre équipe ne l'utilisera pas. Choisissez des outils faciles à naviguer afin que tout le monde puisse être opérationnel rapidement

Outils de collaboration : environnements de travail partagés, messagerie et suivi des tâches pour que les équipes (et les clients) restent sur la même page

Rapports et analyses : Les décisions basées sur les données sont importantes. Recherchez un logiciel de marketing numérique offrant des rapports solides et des informations claires

Assistance du fournisseur et communauté : l'accès à un service client fiable et à une communauté d'utilisateurs active peut vous aider à résoudre les problèmes et à optimiser l'utilisation du logiciel

Sécurité et conformité : des mesures de protection des données robustes sont nécessaires. Assurez-vous que le logiciel est conforme aux réglementations applicables à votre secteur afin de protéger les informations de vos clients

📮ClickUp Insight : 37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments à traiter, mais 36 % ont encore recours à d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin risquent de se perdre dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches exploitables dans toutes vos tâches, discussions et documents, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Choisir les meilleurs outils pour une agence de marketing peut sembler compliqué, mais ça n'a pas à l'être.

Avez-vous besoin d'une plateforme tout-en-un ou d'outils spécialisés ? Devriez-vous privilégier l'automatisation, la collaboration ou l'analyse ? La réponse dépend de la structure et des besoins de votre agence marketing.

Voici une liste de 20 outils avec leurs forces et leurs faiblesses pour vous aider à faire votre choix. 💁

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion tout-en-un des agences)

Le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui est dysfonctionnel. Nos projets, nos connaissances et notre communication sont dispersés dans des outils déconnectés qui nous ralentissent. ClickUp résout ce problème grâce à une application tout-en-un qui combine projets, connaissances et chat en un seul endroit, le tout alimenté par une IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. 🤩

Centralisez toutes vos activités marketing en un seul endroit avec ClickUp

Combiné à ClickUp pour les équipes marketing et au logiciel de gestion de projet ClickUp Creative Agency, il pourrait s'agir de la solution idéale pour votre agence marketing. En centralisant la gestion de projet dans ClickUp, les agences peuvent gérer de manière transparente les campagnes, les échéanciers et les livrables grâce à des vues personnalisées telles que des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban et des échéanciers.

Supposons que votre agence gère cinq campagnes de lancement de produits, chacune avec des délais serrés et des priorités changeantes. Puis, un client demande une modification de l'échéancier, ce qui remet tout en question.

Panique ? Pas avec les flux de travail alimentés par l'IA de ClickUp ! 💁🏽

Utilisez ClickUp Brain comme partenaire d'entraînement, rédacteur et gestionnaire de connaissances fiable

Le gestionnaire des connaissances par l'IA de ClickUp Brain affiche rapidement tous les détails (échéanciers, dépendances et charges de travail des équipes) afin que vous puissiez voir ce qui doit être ajusté. À partir de là, le gestionnaire de projet par l'IA peut vous aider à automatiser les mises à jour, à reprogrammer les tâches et à réaffecter les ressources via le logiciel de gestion de projet ClickUp sans perdre une miette.

Vous avez besoin de rédiger rapidement un article de blog ou des slogans pour les réseaux sociaux ? Demandez à l'IA de vous aider ! Il vous suffit d'ouvrir un document ClickUp, de taper « / » et de choisir parmi les options proposées !

Utilisez ClickUp Brain pour générer un article de blog, des publications pour les réseaux sociaux, des idées de stratégie de contenu et bien plus encore, directement dans ClickUp Docs

Lorsque vous avez terminé de générer du contenu, la collaboration est un jeu d'enfant avec Docs. Ajoutez vos commentaires détaillés et attribuez-les au membre de l'équipe concerné pour qu'il apporte les modifications nécessaires. Finis les échanges d'e-mails incessants ! Qu'il s'agisse de rédiger des stratégies de campagne, d'affiner le message de la marque ou de recueillir les commentaires des clients, ClickUp Docs rationalise ces flux de travail, permettant aux équipes de créer, modifier et gérer des documents en temps réel.

Et si vous avez besoin de discuter de temps en temps ? Utilisez ClickUp Chat, intégré directement à votre environnement de travail !

Contextualisez les discussions pour ne rien manquer avec ClickUp Chat

Il vous permet de lier des messages à des tâches spécifiques, de les transformer en éléments d'action avec FollowUps ou de les organiser dans des espaces dédiés à différentes équipes ou clients. De plus, ses fonctionnalités basées sur l'IA vous permettent de générer des tâches à partir de discussions, de résumer de longs fils de discussion pour des mises à jour rapides et même d'extraire des informations à partir de documents et de tableaux de projet connectés.

Si vous avez besoin d'aide pour créer un flux de travail marketing complet à partir de zéro, utilisez le modèle ClickUp pour agences marketing

Obtenez un modèle gratuit Le modèle pour agences de marketing de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre les tâches et les projets de votre agence de marketing.

C'est un excellent outil pour gérer plusieurs clients et campagnes, aligner les équipes sur des objectifs clés et suivre la progression des projets. Vous pouvez l'utiliser pour décomposer des tâches simples en étapes gérables, améliorer la communication entre les membres de l'équipe et maximiser le rendement en allouant vos ressources plus efficacement.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Ses options de personnalisation peuvent être intimidantes pour les débutants

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 040 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

🍬 Bonus : Vous souhaitez gérer votre agence marketing, mais vous ne savez pas par où commencer ? Utilisez le modèle de gestion d'agence ClickUp, qui vous aide à suivre votre pipeline commercial, la portée de vos projets, la gestion des ressources, l'intégration des clients, les commentaires, et bien plus encore.

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est très fastidieux. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle modifie également ce que j'ai écrit (incroyable !). Les documents m'aident également beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est fastidieux. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle modifie également ce que j'ai écrit (incroyable !). Les documents m'aident également beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

⚙️ Bonus : Vous voulez des exemples d'utilisation des nombreuses fonctionnalités de ClickUp ? Découvrez comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp!

2. Calendly (le meilleur pour simplifier la planification)

via Calendly

Du brainstorming aux appels de feedback, les réunions occupent une place importante dans le flux de travail d'une agence. Calendly facilite le processus en éliminant les allers-retours d'e-mails lors de la planification des réunions. Configurez vos disponibilités, partagez votre lien et laissez vos clients ou les membres de votre équipe réserver un créneau qui vous convient à tous.

Les réunions sont automatiquement ajoutées aux calendriers et s'intègrent parfaitement à Zoom, Outlook et bien plus encore. Il est également adapté au travail en équipe. Les comptes partagés facilitent la planification et la fonctionnalité Routing garantit que les demandes de réunion sont transmises au bon membre de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Personnalisez les types d'évènements pour les réunions individuelles, en groupe ou en tour de table et gérez le planning de votre équipe grâce à des comptes multi-utilisateurs pour un contrôle centralisé des réservations

Prévoyez du temps entre les rendez-vous pour préparer ou assurer la transition entre les réunions et utilisez la fonction de remplacement de date pour ajuster votre disponibilité à des dates spécifiques

Utilisez la détection du fuseau horaire pour synchroniser automatiquement les fuseaux horaires des utilisateurs et des invités

Personnalisez les pages de réservation avec une image de marque personnalisée, avec logos et couleurs

Limitations de Calendly

Il ne synchronise pas bien tous les calendriers Google

Les liens Calendly sont souvent rompus, ce qui provoque une déconnexion lorsque les utilisateurs envoient des liens à leurs clients

Tarifs Calendly

Free

Standard : 12 $/mois par utilisateur

Teams : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : 15 000 $/an

Évaluations et avis sur Calendly

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Calendly ?

En fonction de la manière dont vous définissez vos disponibilités et du nombre de personnes avec lesquelles vous planifiez des rendez-vous, vous pouvez obtenir beaucoup de réservations consécutives. Il peut également arriver que certaines personnes ne comprennent pas comment reprogrammer ou accepter l'invitation de leur côté, ce qui peut créer une certaine confusion, mais cela reste une exception et ne me dissuaderait pas d'utiliser Calendly. Vous perdez un peu de contrôle sur votre planning lorsque vous utilisez cet outil, mais le temps gagné en vaut la peine à mes yeux.

En fonction de la manière dont vous définissez vos disponibilités et du nombre de personnes avec lesquelles vous planifiez des rendez-vous, vous pouvez obtenir beaucoup de réservations consécutives. Il peut également arriver que certaines personnes ne comprennent pas comment reprogrammer ou accepter l'invitation de leur côté, ce qui peut créer une certaine confusion, mais cela reste une exception et ne me dissuaderait pas d'utiliser Calendly. Vous perdez un peu de contrôle sur votre planning lorsque vous utilisez cet outil, mais le temps gagné en vaut la peine à mes yeux.

🧠 Anecdote : La célèbre publicité d'Apple diffusée lors du Super Bowl de 1984, réalisée par Ridley Scott, a failli être abandonnée par les dirigeants qui la jugeaient trop risquée. Lorsqu'elle a finalement été diffusée, elle est devenue l'une des publicités les plus célèbres de tous les temps et a contribué au lancement du Macintosh.

3. Asana (le meilleur pour la gestion structurée des tâches)

via Asana

Asana permet d'organiser les projets et de maintenir les équipes sur la bonne voie grâce à une interface intuitive. Il offre plusieurs vues, notamment Liste, Tableau et Calendrier, afin que les équipes marketing puissent suivre la progression de la manière qui leur convient le mieux.

Des tableaux de bord de projet personnalisables permettent une gestion efficace des flux de travail, tandis que des outils d'automatisation contribuent à éliminer les tâches répétitives. Tout, des affectations des équipes aux échéances, peut être géré ici, améliorant ainsi la visibilité sur l'ensemble des projets.

Meilleures fonctionnalités d'Asana

Connectez le travail aux objectifs de l'entreprise et suivez la progression grâce à des données en temps réel et au calcul automatique de la progression des objectifs

Automatisez les tâches routinières, rédigez et standardisez des objectifs efficaces dans toute votre organisation avec Asana IA

Capturez les relations entre le travail, les informations et les personnes impliquées afin de connecter le quoi, le pourquoi et le qui du travail grâce à Asana Work Graph

Bénéficiez d'une source unique et fiable pour suivre le travail sous tous les angles, détecter les problèmes et développer votre agence de marketing numérique grâce à Universal Reporting

Limites d'Asana

Il n'est pas possible d'assigner plusieurs membres de l'équipe à une seule tâche

Vous ne pouvez pas afficher les sous-tâches dans la vue des tâches, ce qui augmente le nombre de clics

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 12 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

J'aime bien Asana, mais les personnes avec lesquelles je travaille ont parfois des difficultés. Ils aimeraient que ce soit davantage une liste de tâches à faire plutôt qu'un aperçu de l'ensemble du cycle du projet et une carte de ce que chacun fait. Ils ont du mal avec la façon dont les sous-tâches sont enfouies/ils veulent que tout soit au même niveau, ce qui n'est pas la façon dont l'outil est conçu. Ils ont du mal à utiliser Asana pour communiquer et transférer des fichiers. D'après mon expérience, Asana fonctionne mieux lorsqu'il s'agit d'un écosystème pour la communication autour d'un projet...

J'aime bien Asana, mais les personnes avec lesquelles je travaille ont parfois des difficultés. Ils aimeraient que ce soit davantage une liste de tâches à faire plutôt qu'un aperçu de l'ensemble du cycle du projet et une carte de ce que chacun fait. Ils ont du mal avec la façon dont les sous-tâches sont enfouies/ils veulent que tout soit au même niveau, ce qui n'est pas la façon dont l'outil est conçu. Ils ont du mal à utiliser Asana pour communiquer et transférer des fichiers. D'après mon expérience, Asana fonctionne mieux lorsqu'il s'agit d'un écosystème pour la communication autour d'un projet...

4. Monday. com (Idéal pour la gestion de projet personnalisable)

Monday. com est entièrement axé sur la personnalisation. Ses tableaux visuels vous permettent de suivre la progression à l'aide d'indicateurs de statut, d'échéanciers et de dépendances. Vous pouvez également utiliser le widget Leaderboard pour surveiller la progression de l'équipe, gérer les prospects et identifier les goulots d'étranglement.

Il s'intègre parfaitement à Slack, Google Drive et aux systèmes CRM, facilitant ainsi la collaboration. De plus, sa fonctionnalité Workdocs centralise toutes les informations relatives aux projets, ce qui est idéal pour élaborer des stratégies et partager des briefs créatifs sans les allers-retours habituels.

Monday. com meilleures fonctionnalités

Créez des tableaux de bord personnalisés pour suivre les objectifs et les indicateurs, en connectant jusqu'à 10 tableaux avec des widgets tels que des graphiques à barres et des cartes

Configurez des automatisations prédéfinies ou personnalisées pour les notifications, les mises à jour de statut et la planification des tâches

Effectuez des calculs tels que l'addition, l'extraction et la concaténation à l'aide de colonnes de formules assistées par IA

Bénéficiez d'une transmission cryptée 256 bits, d'un hébergement cloud Amazon Web Services (AWS) et d'options de conformité au niveau de l'entreprise

Limitations de Monday.com

Le nombre d'actions automatisées est limité

Les utilisateurs ont signalé des bugs et des problèmes avec la fonctionnalité « Mon travail »

Vous ne pouvez pas envoyer plus de 500 e-mails à la fois et les modèles d'e-mail sont assez basiques

Tarifs Monday.com

Free

Basique : 12 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Pro : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 14 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Monday.com ?

Un aspect à améliorer est la rigidité de la structure des forfaits utilisateurs, qui ne sont disponibles qu'en multiples, ce qui peut s'avérer peu pratique et coûteux pour les petites équipes. De plus, lors des premières étapes d'utilisation, les notifications peuvent être excessives, voire intrusives, ce qui nuit à l'expérience initiale de certains utilisateurs. Il serait idéal de disposer de paramètres par défaut plus équilibrés pour les notifications, avec des options claires pour les personnaliser dès le départ.

Un aspect à améliorer est la rigidité de la structure des forfaits utilisateurs, qui ne sont disponibles qu'en multiples, ce qui peut s'avérer peu pratique et coûteux pour les petites équipes. De plus, lors des premières étapes d'utilisation, les notifications peuvent être excessives, voire intrusives, ce qui nuit à l'expérience initiale de certains utilisateurs. Il serait idéal de disposer de paramètres par défaut plus équilibrés pour les notifications, avec des options claires pour les personnaliser dès le départ.

🧠 Anecdote : Le ALS Ice Bucket Challenge, qui a permis de récolter plus de 220 millions de dollars, n'a pas été créé par une agence. Il est devenu viral de manière organique avant que les marques ne s'emparent du mouvement pour capitaliser sur la tendance. Certaines des campagnes virales les plus réussies ont commencé de cette manière.

📖 À lire également : Modèles gratuits de suivi du temps pour la gestion de projet

5. Trello (le meilleur pour la gestion de projet visuelle)

via Trello

Trello est idéal pour les penseurs visuels. Ses tableaux de style Kanban facilitent l'organisation des projets : il suffit de glisser-déposer les tâches à mesure qu'elles passent par différentes étapes.

Chaque tâche dispose de sa propre carte, sur laquelle vous pouvez ajouter des checklists, des échéances, des pièces jointes et des libellés pour plus de clarté. Les Power-Ups vous permettent de personnaliser encore davantage Trello en ajoutant des vues calendrier, des automatisations et des intégrations avec des outils tels que Google Drive et Slack. Grâce à la collaboration d'équipe intégrée, tout se déroule sans heurts.

Meilleures fonctionnalités de Trello

Personnalisez les tableaux avec des arrière-plans, des libellés et des champs personnalisés pour une meilleure organisation des tâches

Configurez des règles, des déclencheurs et des actions récurrentes pour éliminer les tâches répétitives et rationaliser les flux de travail avec Butler

Transformez vos e-mails en cartes Trello avec SendBoard ou simplifiez les validations directement dans les tableaux grâce aux Power-Ups Trello

Passez de la vue Échéancier à la vue Tableauur, Tableau de bord et Calendrier pour suivre la progression et les échéances

Limitations de Trello

Son interface simple pose problème pour les projets complexes, car elle ne permet pas le suivi du temps, la création de rapports détaillés et l'analyse

Il n'y a pas de diagrammes de Gantt ni de dépendances entre les tâches intégrés

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Trello est utile pour gérer des listes de tâches, des projets simples impliquant moins de 5 parties prenantes et le suivi de la progression de tâches telles qu'un pipeline commercial basique. Il est inefficace pour mesurer et collecter des données pouvant être analysées. Il existe des plugins que vous pouvez ajouter, mais une fois que vous les avez payés, vous feriez mieux d'utiliser un outil comme JIRA (qui appartient à Trello), conçu dès le départ pour être un outil de gestion de projet... Je m'éloigne du sujet. Trello change la donne si vous avez besoin d'un tableau Kanban.

Trello est un bon outil pour gérer des listes de tâches, des projets simples impliquant moins de 5 parties prenantes et le suivi de la progression de tâches telles qu'un pipeline commercial basique. Il est inefficace pour mesurer et collecter des données pouvant être analysées. Il existe des plugins que vous pouvez ajouter, mais une fois que vous les avez payés, vous feriez mieux d'utiliser un outil comme JIRA (qui appartient à Trello), conçu dès le départ pour être un outil de gestion de projet... Je m'éloigne du sujet. Trello change la donne si vous avez besoin d'un tableau Kanban.

🔍 Le saviez-vous ? L'agence de marketing Heye & Partner (une agence DDB) a imaginé le jingle « I'm Lovin' It » en 2003, mais elle n'a pas écrit la chanson. C'est Pharrell Williams qui l'a composée, puis Justin Timberlake l'a enregistrée avant qu'elle ne devienne une campagne mondiale.

6. Slack (Idéal pour la communication en équipe)

via Slack

Pour beaucoup, Slack est la solution incontournable pour communiquer instantanément. Organisez les discussions par canaux, que ce soit pour des projets, des équipes ou des sujets spécifiques, afin de rester concentré.

Les messages directs facilitent les discussions rapides, et le partage de fichiers vous évite de chercher sans cesse ce document important. Vous avez besoin de trouver quelque chose rapidement ? La puissante fonction de recherche de Slack vous facilite la tâche. Elle s'intègre à des outils tels que ClickUp, Google Drive et Trello, et vous permet même d'automatiser les tâches routinières, afin que votre équipe marketing reste connectée sans être submergée de notifications.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Travaillez avec vos partenaires, clients ou fournisseurs dans des canaux partagés grâce à Slack Connect

Lancez rapidement des visioconférences audio ou vidéo avec partage d'écran et discussion automatique grâce à Huddles

Configurez les réponses Slackbot, mettez en évidence des mots-clés et affinez les notifications pour une meilleure concentration

Créez des canaux dédiés pour les équipes, les projets ou les sujets tout en sécurisant les informations sensibles

Limites de Slack

Les utilisateurs signalent que l'application leur demande de se connecter tous les quelques jours, même s'ils utilisent un VPN

Il ne synchronise pas rapidement les messages entre les versions bureau et mobile, ce qui entraîne une déconnexion

Tarifs Slack

Free

Pro : 8,75 $/mois par utilisateur

Business+ : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise Grid : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 33 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Slack ?

Slack est idéal pour communiquer en temps réel, mais le nombre de messages peut parfois être trop important à gérer. Il serait avantageux de disposer de contrôles plus détaillés des notifications, soit avec un filtrage amélioré, soit avec des options de report plus longues pour les canaux. De plus, l'outil de recherche pourrait être amélioré afin de retrouver rapidement les conversations précédentes, en particulier dans les canaux très fréquentés, ce qui faciliterait grandement nos opérations logistiques très chargées.

Slack est idéal pour communiquer en temps réel, mais le nombre de messages peut parfois être trop important à gérer. Il serait avantageux de disposer de contrôles de notification plus détaillés, soit avec un filtrage amélioré, soit avec des options de report plus longues pour les canaux. De plus, l'outil de recherche pourrait être amélioré afin de retrouver rapidement les conversations précédentes, en particulier dans les canaux très fréquentés, ce qui faciliterait grandement nos opérations logistiques très chargées.

🧠 Anecdote : L'un des slogans marketing les plus célèbres s'inspire des derniers mots prononcés par le meurtrier condamné Gary Gilmore avant son exécution : « Let's do it. » L'agence de Nike, Wieden+Kennedy, l'a modifié en « Just Do It » en 1988, créant ainsi un message de marque emblématique.

7. Productive (le meilleur pour le suivi financier des agences)

via Productive

Productive est conçu pour les agences qui ont besoin de clarté financière. Il combine la gestion de projet d'agence avec la budgétisation, le suivi du temps et la facturation, vous offrant ainsi une vue d'ensemble complète de vos finances.

Suivez le temps à la minute près, définissez les budgets des projets et surveillez la rentabilité en temps réel. Des rapports personnalisables fournissent des informations sur les indicateurs clés de performance tels que l'utilisation des équipes et les revenus des clients, afin que vous puissiez voir précisément où en est votre agence en un coup d'œil.

Les meilleures fonctionnalités pour être productif

Gérez ensemble les projets, les budgets et l'allocation des ressources pour une meilleure coordination

Obtenez des informations en temps réel sur les coûts, les revenus et les marges pour prendre des décisions plus rapides

Planifiez les horaires de votre équipe pour éviter les goulots d'étranglement et ajustez la répartition des projets en fonction des changements de priorités

Prévoyez vos revenus, votre taux d'utilisation, vos marges bénéficiaires et votre flux de trésorerie pour afficher clairement l'avenir financier de votre entreprise

Limites de productivité

Les automatisations ne fonctionnent pas au niveau des comptes, mais uniquement au niveau des projets

Les différents modules proposés ne sont pas intégrés les uns aux autres ; par exemple, le module CRM commercial n'est pas intégré au module de gestion de projet

Tarification productive

Essentiel : 11 $/mois par utilisateur

Professionnel : 28 $/mois par utilisateur

Ultimate : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis productifs

G2 : 4,7/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Productive ?

Les options de gestion du pipeline et des projets sont utiles pour l'administration de mon agence... Les fonctionnalités de rapports sont plutôt faibles et pas très satisfaisantes. Je ne peux pas gérer des choses simples comme les heures et les coûts d'un projet. Cela ne m'a pas permis d'afficher plus de détails sur l'activité de l'équipe.

Les options de gestion du pipeline et des projets sont utiles pour l'administration de mon agence... Les fonctionnalités de rapports sont plutôt faibles et pas très satisfaisantes. Je ne peux pas gérer des choses simples telles que les heures et les coûts d'un projet. Cela ne m'a pas permis d'afficher plus de détails sur l'activité de l'équipe.

🔍 Le saviez-vous ? Fondée par David Ogilvy en 1948, Ogilvy a remporté plus de Lions à Cannes (l'une des distinctions les plus prestigieuses dans le domaine de la publicité) que toute autre agence, ce qui en fait l'un des noms les plus influents de l'histoire du marketing.

8. Sprout Social (le meilleur pour la gestion intégrée des réseaux sociaux)

via Sprout Social

Sprout Social élimine les approximations dans la gestion des réseaux sociaux. Il centralise la planification, la publication, la surveillance et l'analyse afin que les agences puissent gérer plusieurs comptes à partir d'un seul tableau de bord.

Des analyses avancées offrent des informations approfondies sur le comportement de votre audience, les taux d'engagement et même l'activité de vos concurrents, vous aidant ainsi à affiner votre stratégie sociale.

Meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Planifiez, créez et programmez des publications sur plusieurs plateformes sociales pour une portée maximale avec Compose Publisher de Sprout

Gérez les discussions et les interactions sur plusieurs plateformes et rassemblez les messages et les demandes des clients en un seul endroit grâce à la boîte de réception partagée

Automatisez le processus d'approbation de contenu en ajoutant et en supprimant des parties prenantes externes

Suivez les mentions, les mots-clés et les hashtags de votre marque, même lorsqu'elle n'est pas étiquetée, grâce aux fonctionnalités d'écoute sociale

Limitations de Sprout Social

Deux utilisateurs ne peuvent pas travailler simultanément à partir du même compte

Vous ne pouvez pas modifier le texte d'une publication sur plusieurs canaux à la fois lorsque vous planifiez une publication

Tarifs Sprout Social

Standard : 249 $/mois par utilisateur

Professionnel : 399 $/mois par utilisateur

Avancé : 499 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Sprout Social

G2 : 4,4/5 (plus de 3 800 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sprout Social ?

Sprout suggère que notre Instagram a un ER de 0,0 %, ce qui est pratiquement impossible. J'ai creusé la question et j'ai compris que le problème venait du fait que lorsqu'ils calculaient le taux d'engagement (par impression), ils comptaient les impressions payantes et organiques, mais uniquement l'engagement organique. Nous avons donc un nombre obscène d'impressions (provenant principalement de publicités), mais un engagement relativement faible, ce qui explique pourquoi le taux d'engagement est de 0,0 %. J'ai signalé ce problème à notre responsable de compte chez Sprout, qui m'a répondu qu'il était impossible de séparer les impressions. Cela semble être une énorme erreur.

Sprout suggère que notre Instagram a un ER de 0,0 %, ce qui est pratiquement impossible. J'ai creusé la question et j'ai compris que le problème venait du fait que lorsqu'ils calculaient le taux d'engagement (par impression), ils comptaient les impressions payantes et organiques, mais uniquement l'engagement organique. Nous avons donc un nombre obscène d'impressions (provenant principalement de publicités), mais un engagement relativement faible, ce qui explique pourquoi le taux d'engagement est de 0,0 %. J'en ai fait part à notre responsable de compte chez Sprout, qui m'a répondu qu'il était impossible de séparer les impressions. Cela semble être une omission majeure.

🔍 Le saviez-vous ? L'agence marketing de Chanel a dépensé 1,6 milliard de dollars pour promouvoir Chanel n° 5 au fil des ans, avec des stars telles que Marilyn Monroe, Nicole Kidman et Brad Pitt. Cette campagne publicitaire reste l'une des plus extravagantes de tous les temps.

9. Hootsuite (le meilleur pour la planification et l'analyse des réseaux sociaux, convivialité garantie)

via Hootsuite

Hootsuite simplifie la planification et l'analyse des réseaux sociaux. Planifiez vos publications à l'avance sur plusieurs plateformes, en garantissant un contenu cohérent sans avoir à vous démener tous les jours.

Les outils d'analyse intégrés suivent l'engagement, la croissance du nombre d'abonnés et les données démographiques de l'audience, vous donnant ainsi une image claire de ce qui fonctionne. Les fonctionnalités de collaboration d'équipe permettent aux agences d'assigner des tâches, de gérer les validations et de rationaliser les flux de travail, afin qu'aucune publication ne soit mise en ligne sans avoir été vérifiée au préalable.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Comparez les campagnes organiques et payantes, suivez des centaines d'indicateurs sociaux et intégrez GA4 et Adobe Analytics

Planifiez et publiez du contenu sur LinkedIn, Instagram, Facebook et bien plus encore, avec la possibilité de planifier jusqu'à 350 publications à la fois

Générez des légendes, des idées de contenu et des hashtags en quelques secondes pour surmonter les blocs créatifs avec OwlyWriter IA

Suivez le sentiment à l'égard de votre marque et les sujets tendance, et détectez même les mentions de votre marque dans des images, des vidéos et des GIF grâce à Blue Silk IA

Limitations de Hootsuite

Vous ne pouvez pas supprimer plusieurs publications à la fois

Il est difficile de publier sur X (anciennement Twitter) avec Hootsuite, car le logiciel renvoie une erreur en raison de restrictions de taille qui ne posent aucun problème lorsque l'on publie directement sur le site

Tarifs Hootsuite

Professionnel : 149 $/mois

Team : 399 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Hootsuite

G2 : 4,2/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hootsuite ?

Bien que Hootsuite offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes, certains aspects pourraient être améliorés. Le plus gros problème que j'ai rencontré concerne l'outil de rapports... Je ne peux plus afficher un aperçu de tous mes comptes sur mon écran « par défaut ». […] De plus, les rapports semblaient bloqués sur les données de 2022 pendant un certain temps, ce qui était frustrant. J'ai également remarqué que les rapports peuvent parfois être incohérents : si je génère deux rapports similaires, les publications les plus populaires peuvent différer en fonction des indicateurs (likes, commentaires, impressions)...

Bien que Hootsuite offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes, certains aspects pourraient être améliorés. Le plus gros problème que j'ai rencontré concerne l'outil de rapports... Je ne peux plus afficher un aperçu de tous mes comptes sur mon écran « par défaut ». […] De plus, les rapports semblaient bloqués sur les données de 2022 pendant un certain temps, ce qui était frustrant. J'ai également remarqué que les rapports peuvent parfois être incohérents : si j'extrais deux rapports similaires, les publications les plus populaires peuvent différer en fonction de l'indicateur (likes, commentaires, impressions)...

10. Buffer (Idéal pour la planification des publications sur les réseaux sociaux)

via Buffer

Buffer facilite la planification des publications sur les réseaux sociaux. Il est connu pour son interface claire et intuitive, qui simplifie la planification et la publication de contenu.

Planifiez des publications sur plusieurs canaux, personnalisez le contenu pour chaque plateforme et maintenez une présence cohérente sans passer toute la journée sur les réseaux sociaux. Des analyses de base fournissent des informations sur l'engagement et la portée, aidant ainsi les agences à affiner leur stratégie sur les réseaux sociaux.

Meilleures fonctionnalités de Buffer

Partagez vos mises à jour sur plusieurs canaux et personnalisez vos futures publications à l'aide de l'extension de navigateur Buffer et de Power Scheduler

Attribuez des tâches, laissez des commentaires et relisez les publications avant leur publication pour un travail d'équipe fluide, et sélectionnez et partagez facilement des articles grâce à l'intégration RSS intégrée

Modifiez vos images directement dans Buffer grâce aux outils de recadrage, de redimensionnement et d'ajout de texte

Créez des pages d'atterrissage pour centraliser le contenu et permettre à votre audience de trouver facilement les liens clés

Limites de Buffer

Il ne propose pas d'analyses pour toutes les plateformes de réseaux sociaux

Les comptes Pinterest ne se connectent pas toujours

Pour reconnecter des comptes non liés, il faut contacter l'administrateur de l'organisation, ce qui ajoute une étape supplémentaire à la gestion des comptes

Les utilisateurs ont signalé des dysfonctionnements et des instances où les publications programmées ne sont pas publiées

Tarification Buffer

Free

Essentiels : 6 $/mois par canal

Team : 12 $/mois par canal

Tarification personnalisée pour plus de 10 canaux

Évaluations et avis Buffer

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Buffer ?

Comme je l'ai dit plus tôt, j'utilise Buffer depuis longtemps sans problème majeur, mais l'utilisation des emojis était assez fastidieuse pendant de nombreuses années. Récemment, Buffer a résolu ce problème en affichant d'abord les emojis les plus utilisés afin de pouvoir les sélectionner, au lieu d'avoir à faire défiler tous les emojis si vous aviez besoin de sélectionner un drapeau national... l'un des derniers emojis de la liste, ce qui était vraiment ennuyeux. Je n'ai pas apprécié que, dans le forfait gratuit, Buffer ait supprimé la possibilité d'avoir des tweets en fil.

Comme je l'ai dit plus tôt, j'utilise Buffer depuis longtemps sans problème majeur, mais l'utilisation des emojis était assez fastidieuse pendant de nombreuses années. Récemment, Buffer a résolu ce problème en affichant d'abord les emojis les plus utilisés afin de pouvoir les sélectionner, au lieu d'avoir à faire défiler tous les emojis si vous aviez besoin de sélectionner un drapeau national... l'un des derniers emojis de la liste, ce qui était vraiment ennuyeux. Je n'ai pas aimé le fait que, dans le forfait gratuit, Buffer ait supprimé la possibilité d'avoir des tweets en fil.

🧠 Anecdote : Les agences de marketing de contenu travaillant pour les détaillants ont popularisé le Black Friday, le Cyber Monday et même le Singles' Day (le plus grand évènement commercial en Chine). Certaines marques créent même leurs propres « journées nationales » pour faire le buzz.

11. SEMRush (Idéal pour un référencement complet et une analyse de marché)

via SEMRush

Vous souhaitez améliorer vos efforts en matière de référencement ? SEMRush est un logiciel de marketing numérique qui aide les spécialistes du marketing et les agences à optimiser facilement leurs stratégies de recherche. L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est l'outil Keyword Magic Tool, qui vous aide à découvrir les mots-clés à courte et longue traîne pertinents pour votre niche.

SEMRush propose un onglet « Tendances » qui met en évidence les mots-clés émergents afin que vous gardiez toujours une longueur d'avance. Vous vous demandez ce que font vos concurrents ? La fonctionnalité « Analyse de la concurrence » vous permet de jeter un œil à leurs stratégies SEO, vous aidant ainsi à identifier les lacunes et les opportunités afin d'affiner votre propre approche. Vous pouvez également suivre quotidiennement le classement de vos mots-clés grâce à l'outil « Suivi des positions », qui vous permet de surveiller facilement les fluctuations et d'ajuster votre stratégie au fil du temps.

Meilleures fonctionnalités de SEMRush

Utilisez l'aperçu des mots-clés pour analyser le volume de recherche, la concurrence et les tendances, et l'outil de difficulté des mots-clés pour évaluer les défis en matière de classement

Surveillez les tactiques SEO de vos concurrents grâce à l'outil Aperçu du domaine, suivez leur classement dans les résultats de recherche organique et estimez leur trafic en fonction des performances des mots-clés

Effectuez un audit de site pour identifier les problèmes techniques qui affectent les performances et obtenir un score de santé du site qui vous donnera un aperçu du référencement naturel de votre site web

Entrez n'importe quel domaine dans Backlink Analytics pour obtenir une analyse complète de son profil de backlinks ; identifiez les liens forts, évaluez ceux qui sont rompus et élaborez une stratégie

Limitations de SEMRush

Il n'existe pas de version « allégée » pour faire soi-même son référencement sans budget colossal

Les utilisateurs du forfait de base ne peuvent gérer qu'un nombre limité de projets simultanément, ce qui complique la tâche de ceux qui gèrent plusieurs sites web ou portfolios de clients

Tarifs SEMRush

Pro : 139,95 $/mois par utilisateur

Guru : 249,95 $/mois par utilisateur

Business : 499,95 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis SEMRush

G2 : 4,5/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SEMRush ?

Il y a certainement une courbe d'apprentissage et des intégrations qui nécessitent un certain savoir-faire technique, ce qui peut rendre ce logiciel un peu trop avancé pour certains. Bien que le prix soit abordable, même pour les petites entreprises, les coûts peuvent rapidement grimper lorsque l'on ajoute des options supplémentaires à la carte.

Il y a certainement une courbe d'apprentissage et des intégrations qui nécessitent un certain savoir-faire technique, ce qui peut rendre ce logiciel un peu trop avancé pour certains. Bien que le prix soit abordable, même pour les petites entreprises, les coûts peuvent rapidement grimper lorsque l'on ajoute des options supplémentaires à la carte.

🔍 Le saviez-vous ? Au début des années 2000, certaines agences de marketing ont créé des « bandes-annonces » de films hollywoodiens pour leurs produits, au lieu des publicités traditionnelles. Le meilleur exemple ? La campagne « Believe » de Halo 3, qui ressemblait davantage à un documentaire de guerre qu'à une publicité pour un jeu vidéo.

12. Surfer SEO (le meilleur pour le référencement basé sur les données)

via SurferSEO

Surfer SEO est conçu pour l'optimisation de contenu basée sur les données, garantissant ainsi à vos pages les meilleures chances d'atteindre le sommet des résultats de recherche. Son éditeur de contenu intégré analyse les pages les mieux classées et fournit des recommandations en temps réel sur la structure, l'utilisation des mots-clés et la lisibilité. Vous pouvez ainsi créer un contenu qui trouve un écho auprès de votre public et coche toutes les cases en matière de référencement.

Si votre contenu existant n'est pas performant, l'outil d'audit vous aide à l'optimiser en fonction des références de vos concurrents afin que vous soyez toujours en phase avec les dernières bonnes pratiques en matière de référencement.

Meilleures fonctionnalités de Surfer SEO

Utilisez SERP Analyzer pour étudier les pages les plus performantes pour votre mot-clé cible et analyser la longueur du contenu, la densité des mots-clés, la vitesse de la page et l'utilisation des étiquettes d'en-tête

Tirez parti de l'éditeur de contenu pour obtenir des commentaires en temps réel sur la lisibilité et la structure

Identifiez les contenus générés par l'IA grâce au détecteur intégré et réécrivez-les avec l'IA Content Humanizer

Laissez Auto-Optimize analyser votre contenu et insérer les mots-clés et les sections manquants afin d'améliorer la pertinence thématique

Limitations de Surfer SEO

Vous ne pouvez pas modifier le contenu dans la fenêtre d'optimisation automatique, et l'éditeur de contenu se rafraîchit automatiquement, ce qui perturbe le flux

Vous ne pouvez pas masquer ou désépingler le panneau Surfer, qui entre parfois en conflit avec d'autres éléments de WordPress ou Google Docs

Tarifs Surfer SEO

Essentiel : 99 $/mois

Échelle : 219 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Surfer SEO

G2 : 4,8/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Surfer SEO ?

C'est cher, en particulier pour les petites entreprises comme la mienne, mais il existe des moyens d'obtenir des crédits supplémentaires pour l'éditeur de contenu, ce qui est une bonne chose car les 10 crédits du forfait de base semblent très limités. Il s'agit toutefois d'un produit haut de gamme, je m'attendais donc à payer un prix élevé.

C'est cher, en particulier pour les petites entreprises comme la mienne, mais il existe des moyens d'obtenir des crédits supplémentaires pour l'éditeur de contenu, ce que je trouve très appréciable car les 10 crédits du forfait de base semblent très limités. Il s'agit toutefois d'un produit haut de gamme, je m'attendais donc à payer un prix élevé.

🔍 Le saviez-vous ? Certains des réalisateurs publicitaires les plus célèbres, comme Ridley Scott (Alien, Gladiator) et David Fincher (Fight Club, The Social Network), ont commencé leur carrière en réalisant des publicités. En fait, les agences de publicité ont produit des publicités pour le Super Bowl dont la valeur de production était supérieure à celle de certains films hollywoodiens.

13. ClearScope (le meilleur pour l'optimisation sémantique du référencement)

via ClearScope

Si vous avez déjà eu du mal à optimiser votre contenu pour le référencement sans surcharger les mots-clés, ClearScope pourrait être une bonne solution. Cet outil se concentre sur le référencement sémantique, ce qui signifie qu'il aide votre contenu à être plus pertinent et plus complet.

La fonctionnalité Content Brief vous indique les mots-clés et les sujets à inclure en fonction des articles les mieux classés. Que vous soyez un blogueur indépendant ou que vous fassiez partie d'une équipe marketing, ClearScope garantit la pertinence, l'attractivité et la facilité de recherche de votre contenu.

Meilleures fonctionnalités de ClearScope

Utilisez l'analyse des mots-clés et des thèmes pour identifier les mots-clés essentiels, les termes associés et leur fréquence d'utilisation optimale afin d'améliorer votre classement dans les résultats de recherche

Évaluez l'efficacité de votre contenu grâce au système de notation qui attribue une note (de A+ à D-) en fonction de l'alignement des mots-clés

Créez des plans optimisés pour le référencement naturel (SEO) avec des suggestions pour améliorer la lisibilité, l'organisation et la pertinence

Utilisez des vues de contenu prédéfinies telles que « Meilleures opportunités » et « Requêtes à portée de main » pour vous concentrer sur les améliorations à fort impact

Limitations de ClearScope

Certaines suggestions de mots-clés ne sont pas optimales pour figurer en tête des résultats Google

Il est difficile de modifier les mots-clés que vous souhaitez utiliser. Par exemple, le logiciel recommande de mentionner vos concurrents dans votre contenu

Tarifs ClearScope

Essentiels : 189 $/mois

Business : 399 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis ClearScope

G2 : 4,9/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClearScope ?

Le prix. C'est très coûteux. Coller directement depuis la version web vers WP est impossible car cela nécessite beaucoup de mise en forme. Il serait bien d'avoir un bouton pour passer de l'anglais britannique à l'anglais américain, australien ou canadien.

Le prix. C'est très coûteux. Coller directement depuis la version web vers WP est impossible car cela nécessite beaucoup de mise en forme. Il serait bien d'avoir un bouton pour passer de l'anglais britannique à l'anglais américain, australien ou canadien.

🧠 Anecdote : L'agence fictive Sterling Cooper Draper Pryce dans Mad Men s'inspire d'agences réelles des années 1960 telles que BBDO, McCann Erickson et J. Walter Thompson, qui ont toutes joué un rôle clé dans la forme de la publicité moderne.

14. Google Analytics (idéal pour le suivi du trafic sur les sites Web et du comportement des utilisateurs)

via Google Analytics

Vous vous demandez comment les visiteurs interagissent avec votre site Web ? Google Analytics vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin. Les rapports en temps réel vous permettent de suivre l'activité des utilisateurs au fur et à mesure, ce qui est idéal pour surveiller les pics d'activité après le lancement d'une campagne ou la publication d'un message sur les réseaux sociaux.

Au-delà des données en temps réel, vous obtenez des informations démographiques détaillées, notamment l'âge, le sexe, l'emplacement et les intérêts de vos visiteurs. Cela vous permet d'adapter plus facilement vos efforts marketing. De plus, grâce au suivi des objectifs, vous pouvez mesurer les conversions (comme les envois de formulaires ou les achats de produits) et affiner votre stratégie en fonction des résultats obtenus.

Et si vous utilisez Google Ads, l'intégration facilite l'analyse des performances organiques et payantes.

Meilleures fonctionnalités de Google Analytics

Obtenez des informations exploitables, prévoyez les actions futures et visualisez le parcours client grâce à l'automatisation intégrée, qui révèle les indicateurs et les rapports clés

Suivez la manière dont les utilisateurs accomplissent leurs tâches grâce à Funnel Exploration, qui identifie les points de décrochage et prend en charge les tests A/B pour améliorer le contenu

Comparez jusqu'à trois segments d'utilisateurs avec Segment Overlap afin d'identifier et de cibler efficacement de nouveaux groupes de clients

Utilisez des rapports personnalisés pour exécuter des requêtes ad hoc, filtrer, segmenter, afficher les détails et réorganiser les données pour une analyse approfondie

Limitations de Google Analytics

Les utilisateurs souhaitent davantage d'intégrations IA et des informations plus pertinentes

Il manque des fonctionnalités telles que les rapports commerciaux dans GA4, et la personnalisation avancée nécessite des compétences techniques

Tarifs Google Analytics

Google Analytics 4 : Gratuit

Google Analytics 360 : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Google Analytics

G2 : 4,5/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 8 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Analytics ?

Si vous gérez une grande entreprise en ligne et dépensez des milliers d'euros via Google Ads/Shopping, l'intégration GA peut s'avérer utile. Cependant, si vous utilisez GA uniquement pour connaître le nombre de visiteurs, cela n'a pas vraiment d'intérêt et les statistiques au niveau du serveur sont largement suffisantes.

Si vous dirigez une grande entreprise en ligne et dépensez des milliers d'euros via Google Ads/Shopping, l'intégration GA peut s'avérer utile. Cependant, si vous utilisez GA uniquement pour connaître le nombre de visiteurs, cela n'a pas vraiment d'intérêt et les statistiques au niveau du serveur sont largement suffisantes.

🧠 Anecdote : Le Festival international de la créativité Cannes Lions a été créé en 1954 pour récompenser les meilleures campagnes publicitaires. Inspiré du Festival de Cannes, il est aujourd'hui considéré comme la plus prestigieuse récompense dans le domaine du marketing.

15. Google Ads (Idéal pour les campagnes publicitaires en ligne)

via Google Ads

Vous essayez d'optimiser vos dépenses publicitaires ? Google Ads dispose de fonctionnalités qui garantissent que vos campagnes atteignent le bon public. Le Keyword Planner vous aide à découvrir des mots clés performants, tandis que Audience Insights vous permet de segmenter les utilisateurs en fonction de leurs données démographiques, de leurs comportements et de leurs intérêts.

Si vous souhaitez recibler les visiteurs qui n'ont pas converti lors de leur première visite, vous pouvez créer des listes de remarketing afin de les faire revenir grâce à des publicités personnalisées.

Et grâce à plusieurs formats publicitaires (réseau de recherche, réseau Display, vidéo et Shopping), vous disposez de nombreuses options pour élaborer une stratégie adaptée à votre entreprise. Google Ads offre également un suivi approfondi des performances afin que vous puissiez optimiser en permanence vos campagnes pour obtenir le meilleur retour sur investissement (ROI).

Meilleures fonctionnalités de Google Ads

Optimisez votre portée grâce à une publicité ciblée, notamment par mots-clés, données démographiques, emplacement, appareil, audience, heure et contenu

Utilisez Performance Max Campaigns pour mener une seule campagne optimisée par l'IA sur Google Search, YouTube, Display, Gmail et Maps

Boostez vos conversions grâce à ses stratégies d'enchères intelligentes qui exploitent l'apprentissage automatique pour optimiser les performances publicitaires en fonction d'objectifs spécifiques tels que l'acquisition ou les dépenses publicitaires

Obtenez des informations en temps réel sur les performances publicitaires et l'allocation budgétaire pour un meilleur retour sur investissement

Limitations de Google Ads

Les utilisateurs se plaignent de promotions trompeuses et de recommandations publicitaires

Pas de fonctionnalités hors ligne et service client inadéquat

Tarifs Google Ads

Plateforme de paiement au clic (sans frais d'abonnement)

Paiement basé sur les dépenses publicitaires et les enchères

Évaluations et avis Google Ads

G2 : 4,3/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Ads ?

L'intervalle de produits disponibles dans Google Ads est inégalé et, par conséquent, il est tout simplement impossible de ne pas l'utiliser. Les récentes mises à jour de la disposition ont résolu la majorité de mes problèmes, mais parmi toutes les plateformes que j'utilise quotidiennement, Google Ads offre la pire assistance que j'ai jamais connue.

L'intervalle de produits disponibles dans Google Ads est sans égal et, par conséquent, il est tout simplement impossible de ne pas l'utiliser. Les récentes mises à jour de la disposition ont résolu la plupart de mes problèmes, mais parmi toutes les plateformes que j'utilise quotidiennement, Google Ads offre la pire assistance que j'ai jamais connue.

🔍 Le saviez-vous ? Volney B. Palmer a ouvert la première agence de publicité officielle à Philadelphie. À l'époque, les agences de publicité achetaient principalement des espaces dans les journaux pour leurs clients plutôt que de créer des campagnes.

16. HubSpot Marketing Hub (Meilleur pour l'automatisation du marketing et la gestion de la relation client)

via HubSpot

HubSpot Marketing Hub combine des fonctionnalités CRM avec de puissants outils d'automatisation du marketing basés sur l'IA. L'un de ses principaux atouts est l'automatisation du marketing par e-mail, qui vous permet d'envoyer des e-mails personnalisés en fonction du comportement des utilisateurs. Cela se traduit par un meilleur engagement et moins d'efforts manuels.

Les outils de génération de prospects de Hubspot comprennent des pages de destination et des formulaires conçus pour capturer de manière transparente les informations des visiteurs. Vous pouvez également tester différentes stratégies pour affiner votre approche. Comme tout s'intègre au CRM de HubSpot, vous bénéficiez d'une visibilité complète sur le parcours des prospects dans l'entonnoir, ce qui facilite leur maturation et leur conversion en clients.

Meilleures fonctionnalités de HubSpot Marketing Hub

Réunissez les équipes marketing et commerciales grâce à des outils collaboratifs avec son logiciel de marketing basé sur les comptes

Qualifiez les prospects, planifiez des réunions, fournissez un service client et développez vos discussions grâce à son générateur de chatbot gratuit

Créez et publiez des podcasts sans effort avec Hubspot IA, générez des scripts et suivez leur impact grâce à des analyses

Créez, distribuez et suivez le contenu sur toutes les plateformes grâce à son logiciel de marketing alimenté par l'IA ; il aide également au remixage de contenu, à l'intégration de contenu et à la génération de voix de marque

Limitations de HubSpot Marketing Hub

Capacités de rapports limitées, en particulier pour le suivi du parcours client et des échéanciers des évènements marketing

Le module de réseaux sociaux manque de profondeur et de fonctionnalités, et il offre des modèles d'e-mails limités avec des options de personnalisation restrictives

Tarifs HubSpot Marketing Hub

Outils gratuits

Starter : 20 $/mois par utilisateur

Professionnel : 890 $/mois

Enterprise : 3 600 $/mois

Évaluations et avis sur HubSpot Marketing Hub

G2 : 4,4/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 6 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot Marketing Hub ?

J'utilise Hubspot parce que c'est une plateforme tout-en-un : CRM, newsletter par e-mail, formulaires d'inscription, gestion des réseaux sociaux, automatisation des e-mails, etc. Si vous n'utilisez qu'une seule fonctionnalité comme le CRM, cela ne vaut probablement pas la peine.

J'utilise Hubspot parce que c'est une plateforme tout-en-un : CRM, newsletter par e-mail, formulaires d'inscription, gestion des réseaux sociaux, automatisation des e-mails, etc. Si vous n'utilisez qu'une seule fonctionnalité comme le CRM, cela ne vaut probablement pas la peine.

🧠 Anecdote : Dans les années 1930, les agences de marketing ont aidé les réseaux de radio à créer des feuilletons radiophoniques pour promouvoir des produits d'entretien ménager, ce qui a donné naissance aux soap operas, ainsi nommés parce qu'ils étaient sponsorisés par des marques telles que Procter & Gamble.

17. MailChimp (le meilleur pour les campagnes de marketing par e-mail)

via Mailchimp

Si le marketing par e-mail est votre stratégie de prédilection, MailChimp vous facilite la tâche. Le générateur d'e-mails par glisser-déposer vous permet de créer des e-mails professionnels sans avoir besoin de compétences en conception. Que vous personnalisiez des modèles ou que vous partiez de zéro, la plateforme simplifie le processus de planification marketing.

Il fournit également des outils d'analyse robustes pour suivre les taux d'ouverture, les taux de clics et l'engagement. Vous saurez exactement ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. De plus, pour les entreprises de commerce électronique, les intégrations de MailChimp vous permettent d'automatiser les e-mails de suivi en fonction du comportement des clients, tels que les rappels de panier abandonné, ce qui augmente les conversions sans effort.

Les meilleures fonctionnalités de MailChimp

Utilisez l'optimiseur de contenu alimenté par l'IA pour analyser les campagnes et obtenir des suggestions basées sur les données afin d'améliorer l'engagement et l'efficacité

Créez des séquences d'automatisation sur mesure, suivez le comportement des clients et automatisez les interactions personnalisées avec les clients lors de campagnes d'e-mails goutte à goutte

Classez vos clients en fonction de leur comportement, de leurs données démographiques ou de leur historique d'achat pour créer des campagnes hautement personnalisées

Comparez les objets, la disposition du contenu et les appels à l'action afin de déterminer ce qui fonctionne le mieux pour votre public

Limites de MailChimp

Les utilisateurs se plaignent que les e-mails envoyés via MailChimp atterrissent dans les dossiers spam

L'application mobile ne permet pas aux utilisateurs de créer ou de modifier efficacement des campagnes

Tarifs MailChimp

Free

Essentiels : 13 $/mois

Standard : 20 $/mois

Premium : 350 $/mois

Évaluations et avis sur MailChimp

G2 : 4,3/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 17 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de MailChimp ?

Mailchimp offre tellement de fonctionnalités qu'il peut parfois être difficile de trouver ce que vous cherchez. Cependant, la base de connaissances contient de nombreux articles. Je ne trouve pas leur créateur de site aussi simple à utiliser que ceux proposés par d'autres fournisseurs, prestataires d'e-mails.

Mailchimp offre tellement de fonctionnalités qu'il peut parfois être difficile de trouver ce que vous cherchez. Cependant, la base de connaissances contient de nombreux articles. Je ne trouve pas leur créateur de site aussi simple à utiliser que ceux proposés par d'autres fournisseurs, prestataires d'e-mails.

🔍 Le saviez-vous ? Les agences de marketing guérilla créent des campagnes très peu conventionnelles, comme placer dans les rues des tasses de café géantes qui ressemblent à des nids-de-poule fumants ou utiliser des bancs publics qui servent d'espaces publicitaires. L'objectif ? Faire parler les gens sans dépenser des millions.

18. Drip (le meilleur pour le CRM e-commerce)

via Drip

Pour les marques de commerce électronique qui cherchent à se développer, Drip propose une automatisation avancée adaptée aux détaillants en ligne. Son Visual Workflow Builder vous permet de créer des parcours clients détaillés en fonction des habitudes de navigation et de l'historique des achats, sans aucun code.

La segmentation est un autre atout clé. Drip vous permet de classer vos clients en fonction de la fréquence de leurs achats, de la valeur moyenne de leurs commandes, etc., ce qui facilite l'envoi de recommandations et d'offres personnalisées. Si vous souhaitez fidéliser vos clients et stimuler les ventes répétées, cet outil est un bon complément.

Meilleures fonctionnalités de Drip

Activez des séquences en plusieurs étapes déclenchées par les interactions des clients pour un engagement hyper-personnalisé grâce à des flux de travail automatisés avancés

Suivez les performances individuelles des e-mails et les indicateurs globaux des campagnes, notamment les taux d'ouverture, les taux de clics et les revenus

Utilisez le système d'étiquetage pour les étiquettes manuelles et automatisées dans les flux de travail pour des campagnes d'e-mails ciblées

Donnez la priorité aux prospects à forte valeur ajoutée grâce à un système de notation et de classement basé sur le comportement et les données démographiques

Limitations de Drip

La fenêtre d'inscription est boguée et il n'y a pas de confirmation par e-mail

Une fois que vous ajoutez un point de décision dans les flux de travail automatisés, déplacer des éléments nécessite de réécrire l'ensemble du flux plutôt que de simplement les repositionner

Tarification au goutte-à-goutte

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Drip

G2 : 4,4/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Drip ?

Au début, il peut être difficile de s'y retrouver dans les différents flux de travail et de s'assurer que toutes les options nécessaires sont correctement paramétrées. Mais une fois que vous les maîtrisez, ces outils deviennent vraiment très performants.

Au début, il peut être difficile de comprendre les flux de travail, les différentes possibilités et les options que vous devez vous assurer de configurer correctement. Une fois que vous les maîtrisez, cet outil devient vraiment très performant.

📖 À lire également : Leadership dans les agences de marketing : comment développer votre agence

19. Canva (le meilleur pour créer du contenu visuel)

via Canva

Canva permet à tout un chacun, qu'il s'agisse d'un entrepreneur indépendant ou d'un membre d'une grande équipe marketing, de créer facilement des visuels époustouflants grâce à son interface simple par glisser-déposer.

De plus, il aide les équipes à collaborer en toute transparence. Grâce à des outils de modification en temps réel et de retour d'information, vous pouvez travailler avec votre équipe pour affiner les conceptions, attribuer des tâches et garantir la cohérence de l'image de marque. Ses intégrations avec d'autres logiciels pour agences de marketing rationalisent votre flux de travail, ce qui vous permet de créer et de partager du contenu plus rapidement que jamais.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Accédez à une vaste bibliothèque de modèles de calendriers de contenu personnalisables, ainsi qu'à des modèles adaptés à différents besoins en matière de conception, tels que des graphiques pour les réseaux sociaux, des supports marketing, etc

Utilisez des fonctionnalités telles que Magic Design (suggestions de conception automatisées), Magic Write (texte généré par IA) et Magic Eraser (suppression des éléments indésirables) pour rationaliser le processus créatif

Créez et modifiez facilement des vidéos grâce à ses fonctionnalités de suppression d'arrière-plan, de synchronisation des rythmes et d'intégration transparente de la vidéo et de l'audio

Publiez des posts sur les réseaux sociaux directement depuis Canva grâce à son outil de planification de contenu

Limitations de Canva

Les modèles de modification en cours sont trop courts et ne sont pas utiles pour les vidéos plus longues

Il manque d'options avancées de mise en forme de texte, et une fois que vous exportez un design, sa qualité diminue

Tarifs Canva

Free

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Teams : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Canva dans la vie réelle ?

Ses intégrations et son IA ne sont pas encore optimisées. Je comprends qu'il soit encore en phase bêta, mais certaines applications ont été lancées il y a près d'un an et fonctionnent toujours de la même manière. Pour l'instant, l'intégration avec Grammarly est un peu problématique. En effet, l'icône indiquant qu'il y a des corrections ou des suggestions de modification ne disparaît pas rapidement ! C'est très gênant lorsque vous êtes concentré et que cela bloque certains boutons sur lesquels vous devez cliquer, ou lorsque vous vous concentrez uniquement sur le design et non sur le texte ou le contenu.

Ses intégrations et son IA ne sont pas encore optimisées. Je comprends qu'il soit encore en phase bêta, mais certaines applications ont été lancées il y a près d'un an et fonctionnent toujours de la même manière. Pour l'instant, l'intégration avec Grammarly est un peu problématique. En effet, l'icône indiquant qu'il y a des corrections ou des suggestions de modification ne disparaît pas rapidement ! C'est très gênant lorsque vous êtes concentré, car cela bloque certains boutons sur lesquels vous souhaitez cliquer, ou lorsque vous vous concentrez uniquement sur le design et non sur le texte ou le contenu.

🔍 Le saviez-vous ? Bien avant l'avènement des réseaux sociaux, les agences de marketing engageaient des acteurs et des mannequins pour se faire passer pour des gens ordinaires utilisant des produits dans des espaces publics. Il s'agissait d'une forme précoce de marketing d'influence appelée « marketing infiltré »

20. Jasper (le meilleur pour la rédaction de contenu alimenté par l'IA)

via Jasper

Jasper est un assistant de rédaction alimenté par l'IA qui aide les spécialistes du marketing, les blogueurs et les entreprises à créer rapidement et efficacement des contenus de haute qualité. Il peut générer tout type de contenu, des articles de blog aux textes publicitaires en passant par les légendes pour les réseaux sociaux, le tout adapté au ton et au style de votre marque.

Pour ceux qui cherchent à améliorer leur flux de travail, la fonctionnalité de discussion de Jasper permet aux utilisateurs de réfléchir et d'affiner leurs idées en temps réel, rendant ainsi le processus de création de contenu plus fluide et plus engageant.

C'est une bonne alternative à l'externalisation des services de rédaction de contenu, qui vous offre plus de contrôle et de rapidité.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Générez du contenu de haute qualité grâce à sa génération de contenu multimodèle qui exploite GPT-4, Cohere et Anthropic

Essayez la fonctionnalité « Connaissance de l'entreprise » pour enregistrer les directives de la marque, le ton à adopter et les détails sur le public

Téléchargez du contenu écrit pour aider Jasper à imiter différents styles pour différents membres de l'équipe, campagnes ou sous-marques grâce à ses voix de marque personnalisables

Accédez à plus de 60 modèles de rédaction et de création de contenu pour différents besoins, tels que les fonctionnalités des produits Amazon, le cadre AIDA et l'amélioration du contenu

Limitations de Jasper

Le résultat est souvent générique, imprécis et manque de créativité par rapport à d'autres outils d'écriture IA

Les utilisateurs se plaignent de la procédure de désabonnement. Vous n'avez que deux choix : fermer votre compte ou le suspendre pendant un mois

Tarifs Jasper

Créateur : 49 $/mois par utilisateur

Pro : 69 $/mois par utilisateur

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jasper ?

Jasper est excellent, mais aussi très cher. En plus d'un forfait mensuel, il propose un modèle de tarification basé sur le volume. Si vous produisez beaucoup de contenu, cela devient donc rapidement très coûteux. Il intègre une fonctionnalité de traduction, mais son utilisation en allemand doit être surveillée de près, car des erreurs grammaticales apparaissent assez souvent.

Jasper est excellent, mais aussi très cher. En plus d'un forfait mensuel, il propose un modèle tarifaire basé sur le volume. Si vous produisez beaucoup de contenu, cela devient donc rapidement très coûteux. Il intègre une fonctionnalité de traduction, mais son utilisation en allemand doit être surveillée de près, car des erreurs grammaticales apparaissent assez souvent.

🧠 Anecdote : La société de pneumatiques Michelin a lancé le Guide Michelin en 1900 comme stratégie marketing pour inciter les gens à conduire davantage et à user leurs pneus plus rapidement. Aujourd'hui, les étoiles Michelin sont la plus haute distinction dans le domaine de la gastronomie.

Faites votre marque (marketing) avec ClickUp

Peu importe le nombre d'outils dont vous disposez dans votre arsenal marketing, la vraie magie opère lorsque tout fonctionne ensemble de manière fluide.

De la gestion de projet à l'automatisation, en passant par l'analyse et la collaboration créative, le bon logiciel peut transformer le fonctionnement de votre agence.

Et si vous recherchez une solution tout-en-un qui synchronise parfaitement votre équipe, vos projets et vos clients, ClickUp est fait pour vous. Avec des flux de travail personnalisables, des tableaux de bord puissants et une automatisation qui vous fait gagner des heures, il est conçu pour aider les agences à se développer sans difficultés.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅