10 meilleurs outils de création de contenu par IA en 2025

Soyons honnêtes, les outils de création de contenu IA sont en plein essor partout.

Des sondages récents indiquent qu'environ 76 % des spécialistes du marketing utilisent désormais ces outils dans leur travail, 85 % d'entre eux les employant spécifiquement pour la rédaction d'articles.

Cependant, malgré cette adoption généralisée, il est normal d'être sceptique quant aux capacités de l'intelligence artificielle. Personne ne veut risquer que des contenus générés par l'IA ruinent l'image de sa marque.

Cependant, le bon outil d'IA peut rendre votre équipe plus rapide, plus productive et plus évolutive, sans augmenter vos effectifs.

Des outils d'IA de qualité peuvent non seulement produire du contenu écrit de haute qualité, mais aussi des images et des vidéos alimentées par l'IA pour vos activités de marketing de contenu.

Alors, comment choisir le bon outil de création de contenu IA ? Après avoir testé 11 options de manière approfondie, je partage mes conclusions dans cet article de blog. Vous obtiendrez un aperçu des fonctionnalités, des limites et des avis sur chaque outil, soit une image complète qui vous aidera à prendre votre décision.

Commençons.

Bien que le choix de l'outil dépende en grande partie des objectifs et des priorités de votre équipe, certaines caractéristiques sont à prendre en compte, en particulier lorsque vous évaluez une gamme de plateformes de production de textes, d'images et de vidéos. Voici les éléments à prendre en considération dans les outils d'IA :

Cas d'utilisation : Si vous investissez dans un outil d'IA, vous devez en choisir un qui soit aussi polyvalent que possible. Par exemple, les logiciels de texte IA et Si vous investissez dans un outil d'IA, vous devez en choisir un qui soit aussi polyvalent que possible. Par exemple, les logiciels de texte IA et les générateurs de plans devraient vous aider dans tous les domaines, y compris les articles de blog, les livres électroniques, les mises à jour LinkedIn, etc. Plus l'outil est adaptable, plus il apportera de valeur à votre flux de travail.

Tarification : Vous devez vous assurer que l'outil de création de contenu IA correspond à votre budget tout en offrant une valeur mesurable au fil du temps. Il est essentiel d'évaluer comment l'outil vous aide à réduire les coûts grâce à ses fonctionnalités d'automatisation. Apprendre Vous devez vous assurer que l'outil de création de contenu IA correspond à votre budget tout en offrant une valeur mesurable au fil du temps. Il est essentiel d'évaluer comment l'outil vous aide à réduire les coûts grâce à ses fonctionnalités d'automatisation. Apprendre à automatiser efficacement les processus de création de contenu peut maximiser encore davantage votre retour sur investissement.

Courbe d'apprentissage : Votre équipe doit être capable d'apprendre rapidement à utiliser l'outil d'IA choisi afin de pouvoir commencer à créer du contenu attrayant, qu'il soit écrit, visuel ou vidéo, dès que possible. Optez donc pour un outil intuitif et convivial.

Qualité du contenu : Ce critère est bien sûr non négociable. Même si tout outil de création de contenu IA nécessite une certaine formation et quelques ajustements, il doit être capable de fournir des résultats de haute qualité et sans erreur, quels que soient le format et la plateforme. Vous ne voulez pas passer votre temps à remanier des plans de blog, des textes PPC ou des scripts vidéo générés par l'IA

Personnalisation : recherchez une plateforme qui permet une personnalisation approfondie du style, de la mise en forme et des préférences du public. Par exemple, vous devriez pouvoir ajuster les paramètres de l'outil afin de créer des présentations professionnelles pour un public d'entreprise et des légendes informelles et attrayantes pour les réseaux sociaux

Outil Cas d'utilisation Idéal pour ClickUp Génération de contenu par IA et gestion de projet Marketeurs, équipes gérant des campagnes, créateurs de contenu ChatGPT Production de textes et assistance conversationnelle par IA Rédacteurs, chercheurs et professionnels du service client Copy.ai Génération d'idées pour le marketing et le contenu Équipes marketing, agences et équipes commerciales externes Jasper Création de contenu optimisé pour la recherche et ciblé Marketeurs, spécialistes du référencement et créateurs de contenu Descript Modification audio et vidéo avec interface textuelle Podcasters, créateurs de vidéos et éditeurs de contenu audio et vidéo DALL•E Génération d'images basée sur l'IA Designers, spécialistes du marketing et créateurs de contenu visuel Midjourney Génération d'images stylisées par IA Artistes, professionnels de la création et graphistes Synthesia Contenu professionnel généré par l'IA et production vidéo localisée Formation des équipes, des éducateurs et des spécialistes du marketing multilingues Invideo Création de vidéos conviviale avec des modèles Responsables des réseaux sociaux, petites entreprises et équipes de contenu Murf Production de synthèse vocale Comédiens voix off, éditeurs vidéo et créateurs multimédia Canva Concevez des solutions avec des outils graphiques et vidéo basés sur l'IA Entreprises, enseignants et non-designers

1. ClickUp (le meilleur pour la génération de contenu par IA et la gestion de projet intégrée)

ClickUp est un logiciel de gestion de projet tout-en-un. Entièrement personnalisable et évolutif, il peut être configuré par n'importe quel utilisateur, équipe ou organisation afin de répondre à leurs besoins spécifiques.

Que vous cherchiez à créer des calendriers de contenu, des tableaux de bord marketing ou des modèles de directives de marque, croyez-moi quand je vous dis que ClickUp a tout ce qu'il vous faut, et plus encore.

J'adore utiliser cet outil, car son intelligence artificielle intégrée, ClickUp Brain, apprend à écrire comme vous. De plus, il est intégré à l'ensemble de la plateforme, ce qui me permet d'effectuer un certain nombre de tâches, notamment :

Produisez du contenu de haute qualité dans ClickUp Docs pour vos blogs, e-mails, textes publicitaires, sites web, etc

Résumer les points essentiels des documents, tâches et commentaires

Obtenir des suggestions pour simplifier et améliorer la rédaction

Créer des tableaux riches en données et en informations pour tout, des restaurants à l'immobilier

Transcription de notes vocales et de clips en texte et réutilisation du texte

Commencez avec ClickUp Brain Perfectionnez votre écriture avec ClickUp Brain, un assistant d'écriture intégré formé à votre travail

ClickUp Docs est un excellent outil de documentation collaborative pour noter des idées, rédiger des brouillons (avec l'IA) et organiser son travail. Je peux améliorer mes documents avec des signets, des tableaux, des liens et diverses options de mise en forme.

Créez du contenu et développez la base de connaissances de votre entreprise de manière collaborative avec ClickUp Docs

Avec la recherche connectée de ClickUp, trouver n'importe quel fichier dans des applications connectées telles que Google Drive, Slack et Figma est plus facile que jamais, le tout à partir d'un hub centralisé.

Trouvez une aiguille dans votre pile de contenu grâce à la recherche connectée de ClickUp

De plus, ClickUp propose de nombreux modèles pour les stratégies marketing, la gestion de campagnes et la planification d'évènements.

Que vous cherchiez à utiliser l'IA dans le marketing de contenu ou que vous ayez besoin d'un point de départ pour votre production créative, ces modèles vous permettent de vous lancer sans partir de zéro.

ClickUp se concentre sur la création, la stratégie et l'organisation de contenu. C'est l'un des meilleurs outils de productivité qui existent, et je ne saurais trop le recommander.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Choisissez parmi plus de 15 vues ClickUp personnalisables pour visualiser votre calendrier de contenu, vos flux de travail de production ou vos pipelines éditoriaux comme vous le souhaitez : liste, Kanban, diagramme de Gantt, etc

Passez de l'idéation à l'exécution en créant des tâches directement à partir de vos documents et tableaux blancs ClickUp ; intégrez des fichiers, des documents et d'autres ressources pertinents pour avoir une vue d'ensemble

Alignez les tâches de production de contenu sur les objectifs généraux de votre équipe à l'aide des objectifs ClickUp , afin que chaque élément de contenu contribue à votre stratégie globale

Créez et transcrivez des enregistrements d'écran pour former les membres de votre équipe ou présenter les fonctionnalités d'un produit à l'aide de ClickUp Clips

Simplifiez votre processus d'approbation de contenu en automatisant le transfert des tâches : lorsque le contenu est approuvé, il passe automatiquement à l'étape suivante

Accédez à plus de 100 outils éprouvés pour rationaliser la création de contenu grâce à des invites, des instructions et des modèles adaptés à des rôles et des tâches spécifiques

Surveillez le temps nécessaire à la rédaction, à la modification et à la finalisation du contenu afin d'identifier les goulots d'étranglement et d'optimiser l'efficacité de votre équipe

Limites de ClickUp

Il faut du temps pour maîtriser toutes ses fonctionnalités puissantes, mais heureusement, des documents d'aide, des démos et des cours sont disponibles pour une adoption plus rapide

Le tableau de bord affiche de nombreuses informations, mais les utilisateurs peuvent simplifier l'apparence et les informations incluses dans leurs paramètres

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp : Extrait d'un avis G2

ClickUp est un outil complet de gestion de projet qui regroupe toutes les fonctionnalités essentielles au développement de produits sur une seule plateforme. Son service client de premier ordre garantit la résolution rapide de tout problème. L'intégration transparente avec diverses plateformes simplifie les processus de migration. De plus, les capacités d'IA de ClickUp permettent de résumer et de générer des descriptions de tâches, aidant ainsi les développeurs à mieux comprendre leurs missions.

ClickUp est un outil complet de gestion de projet qui regroupe toutes les fonctionnalités essentielles au développement de produits sur une seule plateforme. Son service client de premier ordre garantit la résolution rapide de tout problème. L'intégration transparente avec diverses plateformes simplifie les processus de migration. De plus, les capacités d'IA de ClickUp permettent de résumer et de générer des descriptions de tâches, aidant ainsi les développeurs à mieux comprendre leurs missions.

2. ChatGPT (le meilleur pour la production de textes IA et l'assistance conversationnelle)

via ChatGPT

Nous savons tous ce qu'est ChatGPT et ce qu'il fait. Vous l'utilisez, je l'utilise, nous l'utilisons tous. Développé par Open AI, cet agent conversationnel alimenté par l'IA génère des textes semblables à ceux écrits par des humains à partir des invites, instructions et questions qu'il reçoit via le traitement du langage naturel (NLP).

Ce qui m'a le plus impressionné avec ChatGPT, c'est qu'il pouvait m'aider dans diverses tâches liées au contenu, de la préparation de plans de blog et de la rédaction de pages d'accueil à la rédaction de newsletters d'entreprise et à la mise au point d'e-mails destinés aux clients.

Cela m'a vraiment aidé à gagner beaucoup de temps et d'énergie que j'aurais autrement consacré à la recherche et à la rédaction.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Téléchargez un fichier et demandez-lui de vous aider à analyser des données, résumer des informations ou créer un diagramme

Imitez le style de vos blogs existants et de vos modèles de réseaux sociaux pour rédiger des textes adaptés à votre marque

Profitez d'outils d'IA supplémentaires tels que DALL•E et Sora AI pour créer des images et produire des vidéos, respectivement

Limites de ChatGPT

Certaines préoccupations en matière de confidentialité ont été notées lors de son utilisation avec des données sensibles ou exclusives, car OpenAI traite les données saisies

Il a tendance à perdre le contexte dans les discussions longues, ce qui entraîne des répétitions ou de la confusion

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois

Pro : 200 $/mois

Équipe : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (plus de 630 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ChatGPT : d'après un avis G2

Je suis responsable dans une grande entreprise de vente au détail. Je ne suis pas très doué pour le script, je n'en connais que quelques rudiments, mais le fait d'avoir mon propre « codeur » pour m'aider a changé la donne. J'adore pouvoir fournir un message personnalisé et le voir évoluer dans la direction que je souhaite. Cela m'a été extrêmement utile pour automatiser des tâches dans mon compte Google Workspace for Business. Par exemple, j'ai mis en place une notification de chat après les heures de bureau qui gère beaucoup de choses. C'est tout simplement incroyable tout ce que l'on peut accomplir avec l'aide de ChatGPT !

Je suis responsable dans une grande entreprise de vente au détail. Je ne suis pas très doué pour le script, je n'en connais que quelques rudiments, mais le fait d'avoir mon propre « codeur » pour m'aider a changé la donne. J'adore pouvoir créer un message personnalisé et le voir évoluer dans la direction que je souhaite. Cela m'a été extrêmement utile pour automatiser des tâches dans mon compte Google Workspace for Business. Par exemple, j'ai mis en place une notification de chat après les heures de bureau qui gère beaucoup de choses. C'est tout simplement incroyable tout ce que l'on peut accomplir avec l'aide de ChatGPT !

3. Copy. ai (le meilleur pour générer rapidement des textes marketing et des idées de contenu)

Copy. ai est une plateforme d'IA GTM qui vous aide à rechercher des données, à trouver des idées et à produire des textes pour différents types de contenu, notamment des articles de réflexion, des blogs longs, des publications sur les réseaux sociaux, etc.

J'ai beaucoup aimé le modèle tarifaire illimité de Copy.ai, qui en fait une option pratique pour les équipes ayant des besoins importants.

En plus de la création de contenu habituelle, Copy. ai aide également à la génération de pipelines, à la prospection sortante, à l'intégration de systèmes et aux programmes de formation et de développement.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Optimisez toutes vos campagnes payantes grâce à des tests A/B ciblés

Convertissez la parole (provenant d'entretiens, d'évènements et d'enregistrements d'appels commerciaux) en texte en quelques secondes

Automatisez les tâches fastidieuses liées à la réutilisation de contenu ; transcrivez ou extrayez des informations en quelques secondes

Limites de Copy.ai

Il convient de l'utiliser avec prudence, car certains contenus peuvent provenir de pages web publiées, ce qui soulève des questions de plagiat

Ils connaissent une croissance rapide et parfois, la livraison des produits n'est pas à la hauteur des promesses

Tarifs de Copy.ai

Free Forever

Starter : 49 $/mois par utilisateur

Avancé : 249 $/mois (jusqu'à 5 utilisateurs)

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Copy. ai

G2 : 4,7/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Copy. ai : Extrait d'un avis G2

Ce que je préfère chez Copy. ai, c'est son extensibilité et ses intégrations transparentes. Du point de vue commercial, cela me permet d'orchestrer des flux de travail pour enrichir les données sur les prospects, les comptes, etc. Nous pouvons ainsi personnaliser efficacement les e-mails entrants automatisés. De plus, nos SDR disposent de recherches très spécifiques et pertinentes pour le marché, ce qui leur évite de partir de zéro lorsqu'ils explorent de nouveaux comptes. Du point de vue du marketing, Copy.ai offre la possibilité de créer un moteur de contenu reproductible basé sur les informations issues des appels commerciaux et des solutions, une fonctionnalité que j'ai hâte d'explorer davantage.

Ce que je préfère chez Copy.ai, c'est son extensibilité et ses intégrations transparentes. Du point de vue de l'équipe commerciale, cela me permet d'orchestrer des flux de travail pour enrichir les données sur les prospects, les comptes, etc. Nous pouvons ainsi personnaliser efficacement les e-mails entrants automatisés. De plus, nos SDR disposent de recherches très spécifiques et pertinentes pour le marché, ce qui leur évite de partir de zéro lorsqu'ils explorent de nouveaux comptes. Du point de vue marketing, Copy.ai offre la possibilité de créer un moteur de contenu reproductible basé sur les informations issues des appels commerciaux et des solutions, une fonctionnalité que j'ai hâte d'explorer davantage.

4. Jasper (le meilleur pour la création de contenu ciblé et optimisé pour la recherche)

via Jasper

Lorsque vous pensez à des alternatives à Copy.ai, vous pensez invariablement à Jasper. Il s'agit d'une plateforme d'IA générative spécialement conçue pour le marketing qui offre un contrôle avancé de la marque et une boîte à outils IA dynamique.

Ce que j'ai particulièrement apprécié chez Jasper, c'est qu'il pouvait suggérer des mots-clés, des titres et d'autres éléments nécessaires pour améliorer les performances SEO du contenu généré.

Il propose plus de 50 modèles de forfaits marketing et des options de personnalisation adaptées à différents besoins en matière de contenu. En outre, Jasper dispose de quelques autres fonctionnalités, telles que Jasper Chat et IA Art, et prend en charge plus de 29 langues.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Rédigez un plan complet avec des objectifs et des résultats attendus pour une campagne marketing

Générez du contenu conforme à votre marque partout où vous écrivez grâce à son extension Chrome

Élaborez une stratégie de contenu solide basée sur l'IA en réutilisant, optimisant et convertissant le contenu existant dans différents formats

Limites de Jasper

Il propose une inscription à un essai agressif qui, par défaut, vous engage à un forfait annuel, sans remboursement si vous oubliez d'annuler

Pas de forfait Free

Manque de traitement linguistique avancé, ce qui se traduit par des résultats de qualité inférieure et une expérience moins intuitive

Tarifs Jasper

Créateur : 49 $/mois par place

Pro : 69 $/mois par place

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jasper : Extrait d'un avis G2

Il existe d'innombrables outils d'IA disponibles en ligne, et après avoir essayé plusieurs options payantes, j'ai finalement opté pour Jasper. Les principales raisons qui m'ont poussé à choisir cette plateforme sont l'excellente qualité de la génération de contenu et sa capacité à fournir un contenu hautement personnalisé.

Il existe d'innombrables outils d'IA disponibles en ligne, et après avoir essayé plusieurs options payantes, j'ai finalement opté pour Jasper. Les principales raisons qui m'ont poussé à choisir cette plateforme sont l'excellente qualité de la génération de contenu et sa capacité à fournir un contenu hautement personnalisé.

À lire également : Alternatives à Jasper IA

5. Descript (le meilleur pour la modification en cours de texte audio et vidéo avec une interface textuelle)

via Descript

Descript est un éditeur audiovisuel complet basé sur l'IA. Son argument clé de vente est sa simplicité d'utilisation, et c'est vrai. Je n'ai aucune compétence technique, mais j'ai pu modifier du contenu audio et vidéo en modifiant simplement la transcription.

Je pouvais organiser les visuels de ma vidéo comme un diaporama et utiliser des modèles et des dispositions pour obtenir rapidement un résultat esthétique et agréable à écouter.

Ce que j'ai vraiment adoré, c'est que je pouvais lire mon script placé à côté de la caméra, et Descript donnait l'impression que je regardais directement l'objectif pendant toute la durée de l'enregistrement.

L'outil peut également transcrire des fichiers audio dans plus de 20 langues et fournit un historique des versions basé sur le cloud pour le suivi des modifications.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Créez votre propre clone vocal ou choisissez parmi des voix IA disponibles pour produire une intro de podcast et faire des voix off pour vos vidéos

Supprimez tout ce que vous ne voulez manifestement pas dans l'audio, comme les « euh » et les « hum », les longues pauses et autres bavardages inutiles

Créez facilement des vidéos à l'aide de légendes, de formes et d'images par glisser-déposer ; ajustez la disposition, les polices de caractères et les styles pour les adapter à votre style

Limites de Descript

Il transcrit parfois de manière inexacte les dates, les ordinaux et les contractions, ce qui nécessite une correction manuelle

Pas de forfait gratuit

Au cours de l'année écoulée, des performances de plus en plus lentes ont été signalées : navigation, téléchargements et fonctionnalités plus lents malgré une connexion Internet haut débit

Tarifs Descript

Amateur : 19 $/mois par utilisateur

Créateur : 35 $/mois par utilisateur

Business : 50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 550 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Descript : Extrait d'un avis G2

Au fil des ans, j'ai utilisé une douzaine de logiciels de modification en cours pour mon entreprise et je m'étais résigné à ne jamais être entièrement satisfait de la combinaison entre facilité d'utilisation, qualité du résultat et prix. Trois amis m'ont tous conseillé d'essayer Descript. Je leur dois désormais une bonne bouteille de vin, car c'est le logiciel de modification vidéo dont je rêvais. Désormais, lorsque j'interviewe des personnes pour ma chaîne YouTube, je ne m'inquiète plus des hésitations ou des bafouillages, car il ne me faut que quelques secondes pour les supprimer et rendre l'image de mon invité et la mienne plus soignées. Les résumés que Descript rédige pour le contenu YouTube sont excellents. Avec Descript, je vais pouvoir au moins doubler ma production de contenu, car la modification en cours ne me prend plus qu'un quart du temps qu'elle me prenait auparavant.

Au fil des ans, j'ai utilisé une douzaine de logiciels de modification en cours pour mon entreprise et je m'étais résigné à ne jamais être entièrement satisfait de la combinaison entre facilité d'utilisation, qualité du résultat et prix. Trois amis m'ont tous conseillé d'essayer Descript. Je leur dois désormais une bonne bouteille de vin, car c'est le logiciel de modification vidéo dont je rêvais. Désormais, lorsque j'interviewe des personnes pour ma chaîne YouTube, je ne m'inquiète plus des hésitations ou des bafouillages, car il ne me faut que quelques secondes pour les supprimer et rendre mon invité et moi-même plus professionnels. Les résumés que Descript rédige pour le contenu YouTube sont excellents. Avec Descript, je vais pouvoir au moins doubler ma production de contenu, car la modification en cours ne me prend plus qu'un quart du temps qu'elle me prenait auparavant.

6. DALL•E (le meilleur pour la génération d'images basée sur l'IA avec des détails fins)

Un autre outil d'OpenAI, DALL•E, crée des images à partir de légendes textuelles en utilisant des concepts exprimables en langage naturel. C'est comme utiliser ChatGPT : vous entrez une invite, et vous recevez une image.

La seule condition est que vous devez être clair sur ce que vous voulez produire. Une méthode que j'ai souvent utilisée consistait à étudier quelques images que je voulais imiter, puis à rédiger des invites basées sur celles-ci afin de générer des visuels similaires.

DALL•E 3, la dernière version, peut parfois « remplir les blancs » lorsque l'invite, les instructions impliquent que l'image doit contenir un détail spécifique qui n'est pas explicitement mentionné, ce qui est une aubaine pour les non-créatifs qui s'y essaient pour la première fois.

Les meilleures fonctionnalités de DALL•E

Appliquez différents types de distorsions optiques au contenu visuel, telles que « l'affichage fisheye » et « le panorama sphérique »

Générez des images en plusieurs dimensions, notamment 1024×1024, 1024×1792 et 1792 x 1024 pixels

Contrôlez l'emplacement et l'angle à partir desquels une image est rendue

Limites de DALL•E

Les erreurs peuvent épuiser les limites de session, ce qui peut bloquer les utilisateurs sans qu'ils en soient responsables

Pas de forfait Free

Il peut ignorer certaines parties d'une invite si celle-ci est trop longue ou trop complexe

Tarifs DALL•E

Standard : À partir de 0,040 $ par image

HD : À partir de 0,080 $ par image

Évaluations et avis sur DALL•E

G2 : 3,9/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de DALL•E : Extrait d'un avis G2

DALL-E est le modèle d'IA le plus rapide et le plus complet pour générer des images de haute qualité à partir d'invites, d'instructions. Il dispose d'un tableau de bord très simple et intuitif pour générer des images en toute fluidité. Il comprend même les invites les plus complexes et génère des images avec une grande précision. Il est compatible avec tous les navigateurs et tous les appareils.

DALL-E est le modèle d'IA le plus rapide et le plus important pour générer des images de haute qualité à partir d'invites, d'instructions. Il dispose d'un tableau de bord très simple et intuitif pour générer des images en toute fluidité. Il comprend même les invites les plus complexes et génère des images avec une grande précision. Il est compatible avec tous les navigateurs et tous les appareils.

7. Midjourney (le meilleur pour créer des images stylisées et visuellement époustouflantes à l'aide de l'IA)

via Midjourney

Midjourney est un générateur de texte en image alimenté par l'IA qui crée des images hyperréalistes à partir de descriptions en langage naturel. Bien sûr, DALL•E et Midjourney font des choses similaires, et j'ai apprécié les deux, mais ce dernier offre davantage.

J'ai pu ajuster l'influence du style par défaut de Midjourney sur mes images, contrôler le niveau de créativité et d'unicité, et déterminer le degré de variation entre les résultats.

J'avais également la possibilité d'utiliser des images et des exemples de directives de marque comme base pour une invite, une référence de style ou une référence de caractère.

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Trouvez ou créez des espaces partagés pour travailler avec d'autres utilisateurs

Interagissez avec le bot Midjourney sur Discord et bénéficiez d'une assistance technique et commerciale

Rédigez des invites avancées, comprenant une ou plusieurs URL d'images, plusieurs phrases de texte et des paramètres tels que les proportions, les modèles et l'amélioration de la qualité

Limites de Midjourney

La génération initiale des visages pose souvent des problèmes importants (yeux manquants, nez déformés, etc.)

Pas de forfait Free

Le contrôle limité des invites rend difficile l'obtention de détails spécifiques et nécessite des essais et des erreurs

Tarifs Midjourney

Forfait de base : 10 $/mois

Forfait standard : 30 $/mois

Forfait Pro : 60 $/mois

Forfait Mega : 120 $/mois

Évaluations et avis sur Midjourney

G2 : 4,4/5 (plus de 80 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Midjourney : d'après un avis G2

Midjourney fournit systématiquement des images haute résolution visuellement époustouflantes qui dépassent souvent les attentes en termes de détails et de qualité. Son interprétation créative des invites, des instructions, en fait un outil exceptionnel pour le concept art, les moodboards et les designs expérimentaux. Les résultats ont un rendu réaliste et professionnel, ce qui le rend inestimable pour générer des visuels qui inspirent et élèvent les projets créatifs.

Midjourney fournit systématiquement des images haute résolution visuellement époustouflantes qui dépassent souvent les attentes en termes de détails et de qualité. Son interprétation créative des invites, des instructions, en fait un outil exceptionnel pour le concept art, les moodboards et les designs expérimentaux. Les résultats ont un rendu réaliste et professionnel, ce qui le rend inestimable pour générer des visuels qui inspirent et élèvent les projets créatifs.

8. Synthesia (le meilleur pour la production vidéo professionnelle et localisée avec des avatars IA)

via Synthesia

Vous n'avez aucune connaissance en production vidéo, mais vous souhaitez créer des vidéos dans différentes langues, telles que le français, l'allemand et l'espagnol ? Pas de problème, Synthesia est l'outil qu'il vous faut. Sérieusement, il prend en charge plus de 140 langues, ce que je trouve génial.

J'ai pu créer du contenu visuel professionnel et localisé à l'aide de divers avatars et voix off IA. J'ai même cloné ma voix et l'ai utilisée pour fournir l'audio de vidéos.

De plus, la collaboration en équipe a été un jeu d'enfant sur Synthesia. J'ai pu partager la vidéo directement depuis la plateforme et inviter des personnes à commenter et à donner leur avis.

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

Personnalisez vos vidéos avec les couleurs, les logos et les avatars de votre marque

Ajoutez automatiquement des sous-titres dans la langue cible à votre fichier à l'aide du traducteur vidéo

Parcourez, dupliquez et personnalisez facilement des modèles pour vos vidéos marketing, éducatives et de formation

Limites de Synthesia

La fonctionnalité d'avatar personnalisé a du mal à reproduire fidèlement les accents régionaux ; par exemple, un accent britannique du sud peut être reproduit à la place d'un accent du nord

Le rendu de vidéos comportant de nombreuses diapositives, animations ou transitions peut prendre beaucoup de temps

Tarifs de Synthesia

Free

Starter : 24 $/mois

Créateur : 74 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Synthesia

G2 : 4,7/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Synthesia : Extrait d'un avis G2

Le principal avantage de Synthesia est que si vous avez déjà utilisé un outil de conception ou de création simple (par exemple PowerPoint), vous serez en mesure d'en maîtriser les bases beaucoup plus rapidement que prévu. Sa conception intuitive est un avantage considérable pour les grandes entreprises, où les employés ont des compétences et des niveaux d'expérience variés en matière de technologie. J'apprécie la confiance que me procure le fait de savoir que je peux présenter Synthesia à n'importe qui et que cette personne pourra facilement comprendre le processus de création de vidéos. De plus, j'ai eu d'excellentes expériences avec leur équipe d'assistance client : elle est rapide, compétente et respectueuse de mon temps.

Le principal avantage de Synthesia est que si vous avez déjà utilisé un outil de conception ou de création simple (par exemple PowerPoint), vous serez en mesure d'en maîtriser les bases beaucoup plus rapidement que prévu. Sa conception intuitive est un avantage considérable pour les grandes entreprises, où les employés ont des compétences et des niveaux d'expérience variés en matière de technologie. J'apprécie la confiance que me procure le fait de savoir que je peux présenter Synthesia à n'importe qui et que cette personne pourra facilement comprendre le processus de création vidéo. De plus, j'ai eu d'excellentes expériences avec leur équipe de service client : elle est rapide, compétente et respectueuse de mon temps.

À lire également : Alternatives à Synthesia AI pour les vidéos générées par IA

9. Invideo (le meilleur pour la création de vidéos conviviales avec une vaste bibliothèque de modèles)

via Invideo

Invideo est une plateforme de création vidéo DIY qui permet aux utilisateurs de transformer leurs idées en vidéos en temps réel. Elle comprend plus de 4 000 modèles personnalisés pour les réseaux sociaux, l'immobilier, la publicité et les calendriers de contenu, vous n'avez donc pas besoin de réinventer la roue.

Ce que j'ai trouvé particulièrement utile dans Invideo, c'est sa fonctionnalité de synthèse vocale automatisée. Elle m'a permis de travailler simultanément sur plusieurs scripts et de les convertir en fichiers audio.

De plus, l'ajout transparent de narration et de musique de fond est un avantage pratique inclus dans la plupart des forfaits Invideo.

Les meilleures fonctionnalités d'Invideo

Parcourez une vaste bibliothèque de 16 millions d'éléments multimédias pour intégrer les visuels parfaits à chaque scène

Choisissez parmi des sous-titres audacieux avec des effets pop dans le style classique Hormozi et une animation mot à mot dans le style karaoké

Utilisez la boîte magique d'Invideo AI pour effectuer des modifications à l'aide d'invites telles que « supprimer la scène », « narrer avec un accent masculin du Midwest », etc

Limites d'Invideo

Le système de stockage cloud ne permet pas de modifier les vidéos enregistrées, ce qui oblige les utilisateurs à repartir de zéro après un crash

Les sélecteurs de couleurs sont limités au RVB

Tarifs Invideo

Free:

Plus : 35 $/mois

Max : 60 $/mois

Génératif : 120 $/mois

Évaluations et avis sur Invideo

G2 : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 350 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Invideo : Extrait d'un avis G2

La fonctionnalité la plus utile d'Invideo est ses modèles conçus pour vous qui répondent à tous les besoins. Que vous soyez débutant, marketeur, éducateur ou simplement quelqu'un qui souhaite captiver son public, Invideo est la clé pour créer facilement des vidéos. Son tableau de bord convivial, sa riche bibliothèque de scènes et de sons d'arrière-plan, ses outils d'IA qui peuvent vous suggérer exactement ce dont vous avez besoin, ses options de partage et, surtout, son assistance qui peut vous aider à atteindre vos objectifs en quelques clics, tout cela permet à Invideo de se démarquer.

La fonctionnalité la plus utile d'Invideo est ses modèles conçus pour vous, qui répondent à tous les besoins. Que vous soyez débutant, marketeur, éducateur ou simplement quelqu'un qui souhaite captiver son public, Invideo est la clé pour créer facilement des vidéos. Son tableau de bord convivial, sa riche bibliothèque de scènes et de sons d'ambiance, ses outils d'IA qui peuvent vous suggérer exactement ce dont vous avez besoin, ses options de partage et, surtout, son assistance qui vous aide à atteindre vos objectifs en quelques clics, tout cela permet à Invideo de se démarquer.

À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour les podcasteurs

10. Murf (meilleur logiciel polyvalent de synthèse vocale)

via Murf

Imaginons que vous travaillez sur une vidéo de produit ou que vous préparez un nouveau podcast et que vous avez besoin d'ajouter une narration. Inutile d'engager un comédien voix off, utilisez simplement Murf pour générer des voix off IA.

Je l'ai trouvé excellent pour ajouter des voix IA incroyablement naturelles à mes présentations, vidéos explicatives et publications sur les réseaux sociaux. Il peut même intégrer ma voix off à des vidéos existantes, créant ainsi une expérience multimédia cohérente.

Les meilleures fonctionnalités de Murf

Installez Murf une seule fois pour accéder à ses voix sur toutes les applications Windows compatibles avec l'API de Microsoft pour les voix et les narrations

Faites réviser votre contenu doublé par des locuteurs natifs issus du réseau d'experts de Murf, qui veilleront à ce que chaque prononciation soit parfaite

Modifiez votre script à tout moment pendant le processus créatif et générez la voix off avec les nouvelles modifications

Limites de Murf

Les tentatives de conversion échouées sont comptabilisées comme des téléchargements, ce qui réduit injustement le nombre de projets disponibles

Convient de manière limitée à la création de contenu éducatif ou accessible, en particulier pour les apprenants ayant des besoins particuliers

Tarifs de Murf

Free

Créateur Lite : 29 $/mois

Créateur Plus+ : 49 $/mois

Business Lite : 99 $/mois

Business Plus+ : 199 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Murf

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : NA

Que disent les utilisateurs réels à propos de Murf : Extrait d'un avis G2

Les voix générées par IA sont les plus naturelles parmi tous les systèmes de synthèse vocale basés sur le Web que j'ai testés. Des fonctionnalités telles que le paramétrage des accents ajoutent à sa polyvalence. La flexibilité de modification et d'organisation du texte est également remarquable, permettant une manipulation aisée des blocs et des phrases individuelles au sein de ces blocs. Il est incroyablement convivial et offre des résultats étonnants !

Les voix générées par IA sont les plus naturelles parmi tous les systèmes de synthèse vocale basés sur le Web que j'ai testés. Des fonctionnalités telles que le paramétrage des accents ajoutent à sa polyvalence. La flexibilité de modification et d'organisation du texte est également remarquable, permettant de manipuler facilement des blocs et des phrases individuelles au sein de ces blocs. Il est incroyablement convivial et offre des résultats étonnants !

via Canva

Aujourd'hui, tout le monde peut créer grâce à Canva. C'est aussi simple que cela. J'étais donc plus que ravi de l'essayer pour l'une de mes missions de création de contenu visuel. Canva dispose d'une vaste bibliothèque de modèles pour les bannières de sites web, les pages d'accueil, les en-têtes d'articles de blog, les publications sur les réseaux sociaux, etc.

Avec une multitude d'idées de design à portée de main, j'ai pu créer des images, des diaporamas et des vidéos de mon choix et expérimenter différentes polices de caractères, musiques et éléments.

Vous ne penseriez pas que Canva fait partie des outils d'écriture IA, mais vous serez agréablement surpris.

Il propose également des invites d'écriture IA grâce à sa fonctionnalité Magic Write. Ce générateur de texte IA aide à créer des plans de blog, des légendes de biographie et du contenu pour sites web, parfait pour lancer le processus créatif sans se soucier du blocage de l'écrivain.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Découpez, divisez, assemblez ou coupez vos vidéos en ligne grâce à son outil de découpe et de montage vidéo

Vérifiez et approuvez instantanément les designs grâce à la fonctionnalité intégrée d'approbation des designs

Assurez la cohérence de votre marque en intégrant vos directives de marque à votre compte Canva

Tirez parti de ses multiples outils d'IA pour tout faire, de la traduction de textes à la génération d'images, en passant par l'animation et le redimensionnement de designs

Limites de Canva

Son application mobile peut être lente et difficile à utiliser

Une dépendance excessive aux modèles peut aboutir à des designs génériques s'ils ne sont pas personnalisés

Tarifs Canva

Canva Free

Canva Pro : 5,98 $/mois par personne

Canva Teams : 4,55 $/mois par personne pour un minimum de trois personnes

Canva Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 4 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Canva : Extrait d'un avis G2

Canva est un outil incroyablement intuitif, et c'est selon moi sa fonctionnalité la plus puissante. Même sans connaissances préalables en design, je peux créer du contenu professionnel grâce à sa vaste collection de modèles prêts à l'emploi. Ces avantages ont fait de Canva mon outil de design préféré. De plus, les mises à jour constantes de la plateforme améliorent continuellement l'expérience utilisateur, la rendant encore meilleure au fil du temps.

Canva est un outil incroyablement intuitif, et c'est selon moi sa fonctionnalité la plus forte. Même sans connaissances préalables en design, je peux créer du contenu professionnel grâce à sa vaste collection de modèles prêts à l'emploi. Ces avantages ont fait de Canva mon outil de design préféré. De plus, les mises à jour constantes de la plateforme améliorent continuellement l'expérience utilisateur, la rendant encore meilleure au fil du temps.

À lire également : Gestion de projet SEO – Conseils pour optimiser votre flux de travail

Il existe un outil de création de contenu IA pour presque tous les secteurs, toutes les préférences et tous les budgets. Dans la mesure du possible, optez pour une solution sur mesure qui vous aidera à atteindre vos objectifs avec le meilleur résultat possible.

Et n'oubliez pas : même si la création de contenu par IA ne remplacera pas la créativité humaine, les outils basés sur l'IA peuvent booster la productivité de votre équipe, permettant ainsi à votre contenu d'atteindre le public cible avec moins d'efforts.

Grâce à ses fonctionnalités et capacités étendues, ClickUp fait sans aucun doute passer la création de contenu, complétée par la gestion de projet, au niveau supérieur. Tout ce dont vous avez besoin (projets, tâches, modèles, IA et automatisation) se trouve au même endroit.

Mais ne vous contentez pas de me croire sur parole. Faites-en l'expérience par vous-même : inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui.