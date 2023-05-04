ClickUp lance le seul assistant IA au monde basé sur les rôles

ClickUp AI élimine les incertitudes liées à l'utilisation de l'IA pour différents types de travail

SAN DIEGO, 4 mai 2023 — ClickUp, la plateforme de productivité qui rassemble tout le travail en un seul endroit, a annoncé aujourd'hui la disponibilité de ClickUp AI, une solution d'IA transformatrice qui va révolutionner à jamais la façon dont les gens travaillent. Intégrée à la plateforme ClickUp, ClickUp AI offre une expérience spécialement conçue pour éliminer les incertitudes liées à l'utilisation de l'IA dans tous les rôles professionnels.

« L'IA est le super outil de productivité qui définira notre génération. Dans un avenir proche, chacun pourra profiter des avantages considérables de l'IA », a déclaré Zeb Evans, fondateur et PDG de ClickUp. « L'intégration de l'IA dans notre plateforme marque une avancée monumentale vers la réalisation de notre mission : révolutionner la productivité mondiale. Les travailleurs du savoir pourront non seulement accélérer leurs tâches, mais aussi améliorer la qualité de leur travail. L'adoption précoce de la technologie IA garantit aux organisations un avantage concurrentiel significatif en termes de productivité et d'efficacité. »

ClickUp aide ses clients à aller au-delà de l'application basique de l'IA sur le lieu de travail. ClickUp met à la disposition de ses utilisateurs des dizaines de commandes IA et d'invites spécifiques à chaque rôle. En résultat, ClickUp est la seule plateforme de productivité qui permet d'exploiter facilement et immédiatement la valeur d'entreprise de la technologie IA et d'offrir une valeur tangible à ses clients.

Les nouvelles fonctions comprennent :

plus de 100 outils d'IA optimisés pour chaque rôle et chaque cas d'utilisation : *L'équipe de recherche de ClickUp s'est associée à des dizaines d'experts fonctionnels afin de créer des modèles de prompts pour presque tous les cas d'utilisation à forte valeur ajoutée. Optimisés et testés en permanence, les outils IA de ClickUp capturent les informations précises nécessaires pour garantir un résultat de la plus haute qualité. De plus, ils peuvent être personnalisés avec des paramètres tels que le ton et la créativité, et les résultats sont préformatés et incluent par défaut des structures de contenu telles que des titres en gras ou des tableaux structurés.

améliorez votre écriture : *Sélectionnez n'importe quel texte dans ClickUp (document, commentaire ou description de tâche, par exemple) et utilisez la nouvelle barre d'outils ClickUp AI pour améliorer le contenu. Parmi les commandes les plus populaires, citons l'allongement ou le raccourcissement du contenu, son amélioration ou la simplification de l'écriture.

laissez l'IA vous guider* : ClickUp AI génère facilement du texte et des copies pour n'importe quel sujet. La fonction « Écrire avec l'IA » vous aide à rédiger votre prochain e-mail ou à esquisser un article de blog en quelques secondes !

éliminez les tâches administratives : * Gagnez du temps et économisez vos efforts, ainsi que ceux de votre équipe, en évitant d'avoir à lire de longs documents. Tirez parti des outils ClickUp AI pour résumer et générer des éléments à entreprendre afin de fournir des récapitulatifs instantanés ou d'extraire facilement les prochaines étapes de n'importe quel texte.

💡 Fonctionnalités phares : ClickUp Brain Max et AI AgentsClickUp AI ne se contente pas de répondre, il raisonne. Avec ClickUp Brain Max, les utilisateurs peuvent exploiter la fonctionnalité de conversion de la parole en texte pour capturer instantanément des idées, des notes de réunion ou des mises à jour détaillées sur les projets, transformant ainsi les pensées exprimées à voix haute en tâches et documents structurés. Combinés aux agents IA ClickUp, ces flux de travail vont au-delà de l'automatisation de base : les agents peuvent hiérarchiser les tâches, faire ressortir le contexte et s'adapter à l'évolution des objectifs, tout en assurant la cohérence du travail entre les équipes. Ensemble, Brain Max et les agents IA redéfinissent la productivité, offrant aux organisations des systèmes intelligents qui anticipent, au lieu de se contenter de suivre des instructions.

ClickUp est la plateforme de productivité choisie par près de deux millions d'équipes à travers le monde. Fidèle à la mission de l'entreprise qui consiste à faire gagner du temps aux utilisateurs afin de rendre le monde plus productif, voici quelques exemples illustrant comment les équipes peuvent exploiter la puissance de ClickUp AI dans leurs flux de travail :

« ClickUp AI a été formidable pour ma communauté, mes clients et moi-même. Elle a aidé notre équipe en rédigeant des e-mails, en transformant les notes de réunion en tâches concrètes, en générant des procédures opérationnelles standardisées, et elle nous a même aidés à conceptualiser et à rédiger du contenu », a déclaré Yvi Heimann, consultante en efficacité commerciale chez Ask Yvi. « Nous avons pu réduire de moitié le temps consacré à certains flux de travail en tirant parti de l'IA directement dans ClickUp. C'est vraiment remarquable ! »

ClickUp AI est disponible pour tous les clients ayant souscrit à l'un de nos forfaits payants, au prix de 5 $ par utilisateur et par mois. Pour en savoir plus sur ClickUp AI, rendez-vous sur notre page Web.

À propos de ClickUp

ClickUp est la seule plateforme de productivité tout-en-un au monde qui s'adapte à la façon dont les gens veulent travailler. Elle remplace tous les outils de productivité individuels sur le lieu de travail par une plateforme unique et unifiée qui comprend la gestion de projet, la collaboration sur des documents, des tableaux blancs, des feuilles de calcul et des objectifs. Fondée en 2017 et basée à San Diego, ClickUp s'est donné pour mission de rendre le monde plus productif. En tant que l'une des entreprises SaaS à la croissance la plus rapide au monde, ClickUp a aidé plus de 8 millions d'utilisateurs répartis dans 1,6 million d'équipes à mener une vie plus productive et à gagner au moins une journée par semaine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.clickup.com.