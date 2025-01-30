les 10 meilleurs outils logiciels d'automatisation du marketing en 2025

Vous êtes à la recherche du meilleur logiciel d'automatisation du marketing de 2024 ?
Les automatisations marketing sont des outils puissants qui peuvent aider les spécialistes du marketing à rationaliser les tâches, à stimuler la productivité, à générer plus de prospects, à nourrir les prospects dans l'entonnoir des ventes et à améliorer l'expérience client.
Dans ce guide, nous allons vous présenter les 10 meilleures plateformes d'automatisation marketing de 2024, pour vous aider à améliorer votre efficacité, votre productivité et votre chiffre d'affaires global.
Que faut-il rechercher dans un logiciel d'automatisation du marketing ?
Lorsqu'il est temps de choisir un outil logiciel d'automatisation du marketing, recherchez les facteurs clés qui auront un impact sur son efficacité et sa facilité d'utilisation pour votre entreprise. Prenez en compte son interface utilisateur, ses intégrations, son évolutivité, ses fonctionnalités, ses options de personnalisation, sa structure tarifaire et sa réputation.
- Recherchez une interface conviviale: Assurez-vous que l'outil d'automatisation du marketing est intuitif, facile à naviguer et qu'il ne nécessite pas une courbe d'apprentissage abrupte pour démarrer
- Vérifiez ses capacités d'intégration: L'outil d'automatisation du marketing doit s'intégrer facilement aux autres outils et systèmes clés utilisés par votre entreprise
- **Choisissez une plateforme d'automatisation du marketing capable d'évoluer avec votre entreprise, tant en termes de volume que de complexité de vos campagnes
- Recherchez les fonctionnalités qui comptent le plus : Identifiez les fonctionnalités qui sont essentielles pour votre entreprise, et trouvez un logiciel qui peut les fournir
- Trouver un forfait qui fonctionne avec votre budget : Comprenez la structure des prix, y compris les coûts cachés. Assurez-vous que l'outil d'automatisation du marketing offre une valeur pour l'argent, et que cela correspond à votre budget
- La réputation est importante: Lisez les commentaires et les témoignages des utilisateurs sur des sites d'évaluation crédibles pour vous faire une idée de la fiabilité de l'outil d'automatisation du marketing, de ses performances et de la satisfaction de ses clients
Conservez cette liste à portée de main pour vous aider à choisir le meilleur logiciel de marketing et outils d'automatisation des e-mails pour votre entreprise ! 🏆
Les 10 meilleurs logiciels d'automatisation du marketing à utiliser en 2024
Voici les dix meilleures plateformes logicielles d'automatisation du marketing qui vous permettront de gagner en efficacité et en productivité en 2024.
1. ClickUp
Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc
ClickUp est une plateforme de gestion de projet complète équipée d'un puissant logiciel d'automatisation du marketing et d'un logiciel d'automatisation du marketing ClickUp Gestion de projet e-mail automatisation . Il est idéal pour rationaliser les processus d'automatisation du marketing et améliorer la productivité.
ClickUp étant un logiciel de gestion de projet complet, il est doté d'outils et de fonctionnalités qui complètent l'automatisation du marketing.
Par exemple, vous pouvez donner un sérieux coup de pouce à votre gestion des campagnes de marketing avec des modèles de campagnes d'e-mailing préétablis, notamment les modèles de campagne de goutte-à-goutte . Les lignes d'objet et les messages des e-mails sont un jeu d'enfant, grâce à ClickUp AI.
De plus, les outils de gestion de projet et les modèles garantissent que vous pouvez rester au top des projets de marketing automatisé, même à travers plusieurs campagnes et équipes marketing et commerciales.
ClickUp est hautement personnalisable et conçu pour s'adapter à votre croissance. Les utilisateurs apprécient le fait que Automatisations ClickUp sont très faciles à paramétrer ! C'est un excellent choix pour toute entreprise à la recherche d'une automatisation du marketing de premier ordre et d'un système de gestion de l'information des outils de productivité pour l'e-mail au sein d'un système qui aide à les équipes de marketing restent sur le suivi.
ClickUp meilleures fonctionnalités
- Options de personnalisation étendues pour rationaliser les efforts de marketing
- Automatisez facilement des tâches telles que les séquences d'e-mails et l'évaluation des prospects grâce à des modèles préconçus, notammentmodèles d'automatisation des e-mailsainsi qu'une sélection étendue de déclencheurs et d'actions liés au comportement des clients
- Compatible avec plus de 200 outils de marketing, y compris Mailchimp, Salesforce et HubSpot
- Automatisation du marketinggestion des tâches à l'aide d'un système complet
Les limites de ClickUp
- Certains utilisateurs estiment que les notifications peuvent devenir trop nombreuses
- Performances parfois lentes
Prix de ClickUp
- Free Forever (gratuit pour toujours)
- Unlimited: 5$/mois par utilisateur
- Business: 12$/mois par utilisateur
- Business Plus: 19$/mois par utilisateur
- Enterprise: Contacter pour la tarification
- ClickUp IA: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement travailUp par mois
ClickUp évaluations et commentaires
- G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)
- Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)
2. Campagne active
via Campagne active ActiveCampaign est une solution d'automatisation du marketing qui offre une planification prédictive des e-mails et une génération de contenu e-mail alimentée par l'IA. Elle propose également une API et des webhooks et peut s'intégrer à WooCommerce, Shopify et BigCommerce.
La plateforme propose plusieurs types d'adhésion, chacun avec sa propre structure de prix.
Les utilisateurs signalent qu'ActiveCampaign offre une excellente assistance à l'embarquement et une automatisation fiable des e-mails. Mais si vous recherchez une structure tarifaire simple et peu coûteuse ou une assistance par discussion rapide, ActiveCampaign n'est peut-être pas le meilleur choix pour les équipes d'assistance marketing. Vous pouvez consulter une liste plus longue de Alternatives à ActiveCampaign si vous cherchez quelque chose de similaire mais que vous n'êtes pas satisfait d'ActiveCampaign.
Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign
- Bonne assistance à l'intégration pour l'automatisation du marketing
- Automatisation fiable des e-mails
Limites d'ActiveCampaign
- Structure de prix complexe
- Longs délais d'attente pour discuter de l'assistance pendant les périodes de forte demande
Prix d'ActiveCampaign
- Marketing Lite : 29 $/mois par utilisateur
- Marketing Plus : 49 $/mois (3 utilisateurs)
- Marketing Professional : 149 $/mois (5 utilisateurs)
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
Évaluation et commentaires sur ActiveCampaign
- G2: 4.5/5 (10 000+ commentaires)
- Capterra : 4.6/5 (2 000+ commentaires)
3. Marketo
via Marketo Adobe Marketo Engage est une grande plateforme de marketing qui assiste l'automatisation du marketing, le marketing basé sur les comptes, la gestion des prospects et le marketing par e-mail. Elle fournit presque tous les types d'automatisation basés sur le marketing ou l'engagement que vous pouvez imaginer.
Alimenté par l'IA, Adobe Marketo Engage peut aider à appliquer vos données clients pour segmenter les audiences, personnaliser les pages Web, les e-mails, les médias sociaux, la publicité, les SMS et les évènements, et déclencher des activités en temps réel.
Marketo fournit également des rapports détaillés afin que les entreprises puissent suivre les analyses de leurs campagnes et optimiser leurs résultats.
Les utilisateurs de Marketo adorent sa segmentation de l'automatisation du marketing et son haut niveau d'options de personnalisation. Cependant, le prix de Marketo est élevé et peut s'avérer prohibitif pour certains.
Les meilleures fonctionnalités de Marketo
- Excellente segmentation et rapports pour les campagnes d'e-mail de masse
- Extension de la personnalisation de l'automatisation du marketing
- Scoring et cycle de vie des prospects gratuits
Limites de Marketo
- Programme complexe et coûteux qui nécessite des ressources dédiées pour la gestion et la formation par rapport à d'autres outils d'automatisation du marketing de cette liste
- Peut manquer de cohérence globale, ce qui crée des difficultés pour visualiser l'ensemble du parcours client
- Peut être lent
Prix de Marketo
- Contactez Marketo pour connaître les tarifs
Évaluations et critiques de Marketo
- G2: 4.1/5 (2,359+ reviews)
- Capterra: 4.2/5 (667+ commentaires)
4. Brevo
via Brevo Plateforme d'automatisation du marketing et CRM Stack Brevo (anciennement SendInBlue) est une plateforme tout-en-un conçue pour aider les entreprises à se développer plus rapidement.
Depuis son rebranding en mai 2024, Brevo veut que vous sachiez une chose : elle s'adresse à toutes les tailles d'entreprises.
Outre l'automatisation des e-mails pour laquelle elle est si connue, ses fonctionnalités marketing peuvent également aider à créer et à gérer des pages d'atterrissage et des campagnes sur les médias sociaux.
Ses outils d'automatisation du marketing comprennent la segmentation de la construction de l'audience, la personnalisation cross-canal, l'analyse, les déclencheurs et bien plus encore.
Avec son catalogue d'API bien fourni et son large intervalle de personnalisation, Brevo peut être un bon choix si vous recherchez une interface utilisateur conviviale pour votre plateforme d'automatisation du marketing. Cependant, avec des intégrations limitées et ce que beaucoup affirment être un processus d'installation difficile, la plateforme d'automatisation du marketing Brevo peut ne pas être pour tout le monde.
Les meilleures fonctionnalités de Brevo
- Catalogue d'API bien fourni
- Large intervalle de personnalisations et de fonctionnalités d'automatisation du marketing
- Tableau de bord et interface utilisateur conviviaux
Limites de Brevo
- Intégrations limitées par rapport à certains concurrents
- Certains utilisateurs ont trouvé le logiciel difficile à paramétrer
Prix de Brevo
- Free
- Démarrage: 25 $/mois par utilisateur
- Business: 65$/mois par utilisateur
- Enterprise: Contact pour les tarifs
Brevo évaluations et commentaires
- G2: 4.5/5 (615+ commentaires)
- Capterra: 4.5/5 (1,732+ commentaires)
5. Intuit MailChimp
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/5d84bca8e7a55c4f81ec23f3\_Mailchimp-1.webp Tableau de bord Intuit MailChimp /$$img/
via Intuit MailChimp Intuit Mailchimp est une plateforme d'automatisation et de marketing par e-mail destinée aux entreprises en pleine croissance. Elle permet aux entreprises de créer et d'envoyer des lettres d'information par e-mail, de gérer des listes d'e-mails, de suivre les ouvertures et les clics des e-mails et de mesurer les résultats des campagnes d'e-mailing.
Les évaluateurs aiment l'automatisation des e-mails facile à construire de MailChimp et son expérience mobile exceptionnelle. Mais sa tarification par équipe est un peu coûteuse, en particulier pour les nouvelles entreprises ou les petites entreprises à budget limité.
Intuit MailChimp meilleures fonctionnalités
- Nombreuses options gratuites
- Création de pages d'atterrissage et optimisation de la génération de leads
- Excellente expérience mobile
- Listes et campagnes d'e-mails faciles à créer
- Outils de gestion des médias sociaux
- Peut être utilisé comme logiciel de gestion de la relation client (CRM)
Limites d'Intuit MailChimp
- Facturation peu claire (et les coûts peuvent s'additionner)
- Limité à certains formats de mise en forme
- Difficile à utiliser dans l'ensemble
Prix d'Intuit MailChimp
- Free
- Essentiels: $13+/mois
- Standard: $20+/mois
- Premium: $350+/mois
Évaluations et critiques d'Intuit MailChimp
- G2: 4.3/5 (12,000+ reviews)
- Capterra: 4.5/5 (16,000+ avis)
6. HubSpot
via HubSpot Alimenté par les données du CRM, HubSpot Marketing Hub peut être utilisé pour envoyer des campagnes d'e-mail, suivre les visiteurs du site web et créer des pages d'atterrissage.
Le logiciel d'automatisation marketing HubSpot comprend des fonctionnalités de scoring des leads, de nurturing et de rapports.
Avec HubSpot, vous pouvez créer des modèles d'e-mail, suivre les analyses et effectuer des tests A/B sur les campagnes. Hiérarchisez facilement les leads en fonction du comportement des utilisateurs, puis créez des flux de travail qui envoient du contenu personnalisé à ces utilisateurs en fonction de leurs intérêts. Les flux de travail et les créateurs de robots permettent d'automatiser tout ce travail, ce qui vous laisse libre de vous consacrer à des tâches de plus grande valeur.
HubSpot convient mieux aux entreprises qui cherchent à achever des campagnes de marketing entrant complètes à l'échelle. Il peut être coûteux et difficile à apprendre, cependant, ses généreux forfaits Free et sa bibliothèque de formation massive aident à compenser le prix et les défis d'onboarding.
Les meilleures fonctionnalités de HubSpot
- Les fonctionnalités d'automatisation avancées permettent d'obtenir des prospects pertinents
- Connectivité tout-en-un
- Excellents rapports etflux de travail pour améliorer la stratégie d'automatisation du marketing
Les limites de HubSpot
- Peut être coûteux
- Limitélogiciel d'automatisation des tâches
- Peut être déroutant pour les utilisateurs inexpérimentés
Prix de HubSpot
- Free
- Débutant: 45$/mois
- Professionnel: 800$/mois
- Enterprise: $3,600+/mois
évaluations et commentaires sur HubSpot
- G2: 4.4/5 (9,947+ reviews)
- Capterra: 4.5/5 (5,641+ reviews)
7. Campagneur
via Militant Campaigner vous permet de créer de puissants flux de travail automatisés à l'aide d'un constructeur intuitif de type glisser-déposer. Sa mission est de vous aider à engager et nourrir les clients avec des messages pertinents par e-mail et SMS marketing.
Les clients de Campaigner ne tarissent pas d'éloges sur son beau design et son interface utilisateur intuitive.
Si vous avez été frustré par la courbe d'apprentissage d'autres logiciels d'automatisation des e-mails, vous pourriez vouloir essayer Campaigner ! Cependant, plusieurs critiques affirment que le programme présente parfois des dysfonctionnements et que la personnalisation des modèles et les fonctionnalités de planification sont limitées.
Meilleures fonctionnalités de Campaigner
- Des blocs de contenu réutilisables et un constructeur visuel par glisser-déposer facilitent la mise en place de campagnes d'e-mailing
- Créez du contenu dynamique et personnalisez vos efforts marketing grâce à une segmentation avancée de l'audience et à des déclencheurs de comportement d'achat
- Un excellent processus de rapports achevé par des analyses approfondies
Limites de Campaigner
- Personnalisations limitées sur les modèles
- Fonctionnalités de planification limitées
- Parfois défaillant
Prix de Campaigner
- Débutant: 59$/mois
- Essentiel: $179/mois
- Avancé: $649/mois
- eCommerce: 79,95 $/mois
Campaigner évaluations et commentaires
- G2: 4.2/5 (5+ reviews)
- Capterra: 3.9/5 (427+ avis)
8. Goutte
via Goutte à goutte Que vous commercialisiez des produits de commerce électronique ou des services et des expériences, Drip vise à offrir une automatisation du marketing "super-personnalisée".
Connu pour ses e-mails hyper-segmentés, ses modèles personnalisables et ses flux de travail préconstruits, Drip vous aide à personnaliser les discussions et à développer des relations continues.
Drip se penche sur le marketing du commerce électronique, mais propose également un programme distinct de services et d'expériences adapté aux entreprises B2B.
Services et Expériences offre une segmentation, des flux de travail et des stratégies basés sur les données, avec une automatisation multicanal. De son côté, Drip pour les produits de commerce électronique offre une segmentation approfondie et une automatisation du marketing multicanal.
Les évaluateurs apprécient la conception conviviale de Drip et la facilité de l'automatisation du marketing. Cependant, de nombreux rapports font état de frustrations dues à des pépins et des bugs occasionnels.
Les meilleures fonctionnalités de Drip
- Interface très intuitive et conviviale
- Excellente expérience de conception d'e-mails
- Automatisation facile
Limites de Drip
- Problèmes occasionnels
- Parfois peu fiable
- Coûts croissants
Tarification au goutte à goutte
- 2 500 contacts: 39 $/mois
- 5 000 contacts: 89 $/mois
- 50 000 contacts: 699 $/mois
- 150 000 contacts: 1 699 $/mois
- 190 000 contacts et plus : Contactez-nous pour connaître les tarifs
Drip évaluations et commentaires
- G2: 4.4/5 (453+ commentaires)
- Capterra: 4.4/5 (178+ commentaires)
9. Obtenir une réponse
via GetResponse La plateforme de marketing par e-mail GetResponse offre un moyen abordable d'envoyer des e-mails et d'automatiser les communications.
GetResponse permet aux utilisateurs de créer des listes de prospects, de partenaires et de clients et d'établir des relations réactives avec les clients.
Le logiciel d'automatisation de l'envoi d'e-mails propose également l'automatisation du marketing par e-mail, la gestion des leads, ainsi que la création de rapports et d'analyses.
Ses outils comprennent des pages de renvoi, des formulaires, des tests A/B, du contenu dynamique, des déclencheurs d'évènements, l'évaluation des prospects, et bien plus encore ! Il offre également des fonctionnalités utiles telles que l'étiquette illimitée, le suivi du score d'engagement et l'attribution de points d'action.
Les utilisateurs apprécient le fait que GetResponse les aide à tirer parti d'une automatisation marketing avancée d'une manière simple et qui ne nécessite pas de formation approfondie.
Cependant, le programme présente certaines contraintes, telles que des modèles d'e-mail limités et un manque d'intégrations clés (comme Google Adsense), qui peuvent en faire un produit à proscrire pour certaines entreprises.
Meilleures fonctionnalités de GetResponse
- Grande bibliothèque de modèles personnalisables
- Outils d'automatisation du marketing faciles à utiliser, parfaits pour les débutants
- Nombreuses fonctionnalités d'automatisation
Limites de GetResponse
- Peut être coûteux pour une petite entreprise disposant d'un budget limité
- Capacités de personnalisation quelque peu limitées
- Absence d'un plugin WordPress fonctionnel
Prix de GetResponse
- Free
- Marketing par e-mail: 19 $/mois et plus
- Automatisation du marketing: 59 $/mois et plus
- Marketing pour le commerce électronique: 119 $/mois et plus
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
Evaluations et critiques de GetResponse
- G2: 4.2/5 (887+ commentaires)
- Capterra: 4.2/5 (461+ commentaires)
10. EngageBay
via EngageBay Les solutions d'automatisation du marketing d'EngageBay vous aident à automatiser les campagnes d'e-mail, les flux de travail, ainsi que la génération et le mûrissement des prospects. Elle propose également les logiciels CRM & Sales Bay et Service Bay que vous pouvez combiner dans son programme All-in-One.
EngageBay offre un environnement convivial et convient mieux aux petites et moyennes entreprises qui souhaitent augmenter leur taille sans devoir changer d'outil.
Les critiques disent que l'utilisation des capacités d'automatisation du marketing d'EngageBay est un excellent moyen d'obtenir des outils et des fonctionnalités de niveau HubSpot à un prix que les petites entreprises et les entrepreneurs peuvent se permettre.
Les meilleures fonctionnalités d'EngageBay
- Contacts illimités et jusqu'à 50 000 e-mails/mois
- Assistance client de qualité
- Prix abordables
Limites d'EngageBay
- Difficultés d'installation occasionnelles
- Fonctions mobiles limitées
Prix d'EngageBay
- Free
- Basic: $11.04/mois par utilisateur
- Croissance: 43,49 $/mois par utilisateur
- Pro: $67.99/mois par utilisateur
Évaluation et commentaires sur EngageBay
- G2: 4.6/5 (198+ commentaires)
- Capterra: 4.7/5 (514+ commentaires)
Tirer parti des fonctionnalités d'automatisation de ClickUp pour les campagnes de marketing
Le marketing comporte de nombreux éléments mobiles, et il peut être difficile de jongler avec davantage de personnes, d'actifs de marque et de campagnes, en particulier lorsque vous automatisez et commencez à croître plus rapidement.
C'est pourquoi c'est peut-être le bon moment d'étudier les possibilités suivantes un logiciel de gestion des ressources marketing pour vous aider à garder le contrôle et à vous développer plus rapidement.
Apprendre comment travailler plus vite sans compromettre la qualité contribuera également à accélérer la croissance de votre entreprise. Mon travail la meilleure automatisation du marketing par e-mail dans votre stratégie de marketing pour stimuler vos ventes et vos efforts d'automatisation du marketing.
L'une des plateformes les plus remarquables est ClickUp, qui propose des outils d'automatisation complets, des outils de gestion de campagne , un système de gestion des tâches robuste, des modèles préconçus, des capacités IA natives, collaboration en temps réel et bien d'autres choses encore.
Vous ne pouvez pas arrêter le tic-tac du temps, mais vous pouvez l'utiliser plus judicieusement avec une bonne plateforme d'automatisation du marketing. Commencez à automatiser votre marketing avec ClickUp dès aujourd'hui !