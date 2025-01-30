les 10 meilleurs outils logiciels d'automatisation du marketing en 2025

Vous êtes à la recherche du meilleur logiciel d'automatisation du marketing de 2024 ?

Les automatisations marketing sont des outils puissants qui peuvent aider les spécialistes du marketing à rationaliser les tâches, à stimuler la productivité, à générer plus de prospects, à nourrir les prospects dans l'entonnoir des ventes et à améliorer l'expérience client.

Dans ce guide, nous allons vous présenter les 10 meilleures plateformes d'automatisation marketing de 2024, pour vous aider à améliorer votre efficacité, votre productivité et votre chiffre d'affaires global.

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'automatisation du marketing ?

Lorsqu'il est temps de choisir un outil logiciel d'automatisation du marketing, recherchez les facteurs clés qui auront un impact sur son efficacité et sa facilité d'utilisation pour votre entreprise. Prenez en compte son interface utilisateur, ses intégrations, son évolutivité, ses fonctionnalités, ses options de personnalisation, sa structure tarifaire et sa réputation.

Recherchez une interface conviviale: Assurez-vous que l'outil d'automatisation du marketing est intuitif, facile à naviguer et qu'il ne nécessite pas une courbe d'apprentissage abrupte pour démarrer

Recherchez les fonctionnalités qui comptent le plus : Identifiez les fonctionnalités qui sont essentielles pour votre entreprise, et trouvez un logiciel qui peut les fournir

Conservez cette liste à portée de main pour vous aider à choisir le meilleur logiciel de marketing et outils d'automatisation des e-mails pour votre entreprise ! 🏆

Les 10 meilleurs logiciels d'automatisation du marketing à utiliser en 2024

Voici les dix meilleures plateformes logicielles d'automatisation du marketing qui vous permettront de gagner en efficacité et en productivité en 2024.

1. ClickUp

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

ClickUp est une plateforme de gestion de projet complète équipée d'un puissant logiciel d'automatisation du marketing et d'un logiciel d'automatisation du marketing ClickUp Gestion de projet e-mail automatisation . Il est idéal pour rationaliser les processus d'automatisation du marketing et améliorer la productivité.

ClickUp étant un logiciel de gestion de projet complet, il est doté d'outils et de fonctionnalités qui complètent l'automatisation du marketing.

Par exemple, vous pouvez donner un sérieux coup de pouce à votre gestion des campagnes de marketing avec des modèles de campagnes d'e-mailing préétablis, notamment les modèles de campagne de goutte-à-goutte . Les lignes d'objet et les messages des e-mails sont un jeu d'enfant, grâce à ClickUp AI.

De plus, les outils de gestion de projet et les modèles garantissent que vous pouvez rester au top des projets de marketing automatisé, même à travers plusieurs campagnes et équipes marketing et commerciales.

ClickUp est hautement personnalisable et conçu pour s'adapter à votre croissance. Les utilisateurs apprécient le fait que Automatisations ClickUp sont très faciles à paramétrer ! C'est un excellent choix pour toute entreprise à la recherche d'une automatisation du marketing de premier ordre et d'un système de gestion de l'information des outils de productivité pour l'e-mail au sein d'un système qui aide à les équipes de marketing restent sur le suivi.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Options de personnalisation étendues pour rationaliser les efforts de marketing

Automatisez facilement des tâches telles que les séquences d'e-mails et l'évaluation des prospects grâce à des modèles préconçus, notammentmodèles d'automatisation des e-mailsainsi qu'une sélection étendue de déclencheurs et d'actions liés au comportement des clients

Compatible avec plus de 200 outils de marketing, y compris Mailchimp, Salesforce et HubSpot

Automatisation du marketing gestion des tâches à l'aide d'un système complet

Les limites de ClickUp

Certains utilisateurs estiment que les notifications peuvent devenir trop nombreuses

Performances parfois lentes

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp IA: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement travailUp par mois

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

2. Campagne active

via Campagne active ActiveCampaign est une solution d'automatisation du marketing qui offre une planification prédictive des e-mails et une génération de contenu e-mail alimentée par l'IA. Elle propose également une API et des webhooks et peut s'intégrer à WooCommerce, Shopify et BigCommerce.

La plateforme propose plusieurs types d'adhésion, chacun avec sa propre structure de prix.

Les utilisateurs signalent qu'ActiveCampaign offre une excellente assistance à l'embarquement et une automatisation fiable des e-mails. Mais si vous recherchez une structure tarifaire simple et peu coûteuse ou une assistance par discussion rapide, ActiveCampaign n'est peut-être pas le meilleur choix pour les équipes d'assistance marketing. Vous pouvez consulter une liste plus longue de Alternatives à ActiveCampaign si vous cherchez quelque chose de similaire mais que vous n'êtes pas satisfait d'ActiveCampaign.

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Bonne assistance à l'intégration pour l'automatisation du marketing

Automatisation fiable des e-mails

Limites d'ActiveCampaign

Structure de prix complexe

Longs délais d'attente pour discuter de l'assistance pendant les périodes de forte demande

Prix d'ActiveCampaign

Marketing Lite : 29 $/mois par utilisateur

: 29 $/mois par utilisateur Marketing Plus : 49 $/mois (3 utilisateurs)

: 49 $/mois (3 utilisateurs) Marketing Professional : 149 $/mois (5 utilisateurs)

: 149 $/mois (5 utilisateurs) Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (10 000+ commentaires)

4.5/5 (10 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (2 000+ commentaires)

3. Marketo

via Marketo Adobe Marketo Engage est une grande plateforme de marketing qui assiste l'automatisation du marketing, le marketing basé sur les comptes, la gestion des prospects et le marketing par e-mail. Elle fournit presque tous les types d'automatisation basés sur le marketing ou l'engagement que vous pouvez imaginer.

Alimenté par l'IA, Adobe Marketo Engage peut aider à appliquer vos données clients pour segmenter les audiences, personnaliser les pages Web, les e-mails, les médias sociaux, la publicité, les SMS et les évènements, et déclencher des activités en temps réel.

Marketo fournit également des rapports détaillés afin que les entreprises puissent suivre les analyses de leurs campagnes et optimiser leurs résultats.

Les utilisateurs de Marketo adorent sa segmentation de l'automatisation du marketing et son haut niveau d'options de personnalisation. Cependant, le prix de Marketo est élevé et peut s'avérer prohibitif pour certains.

Les meilleures fonctionnalités de Marketo

Excellente segmentation et rapports pour les campagnes d'e-mail de masse

Extension de la personnalisation de l'automatisation du marketing

Scoring et cycle de vie des prospects gratuits

Limites de Marketo

Programme complexe et coûteux qui nécessite des ressources dédiées pour la gestion et la formation par rapport à d'autres outils d'automatisation du marketing de cette liste

Peut manquer de cohérence globale, ce qui crée des difficultés pour visualiser l'ensemble du parcours client

Peut être lent

Prix de Marketo

Contactez Marketo pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Marketo

G2: 4.1/5 (2,359+ reviews)

4.1/5 (2,359+ reviews) Capterra: 4.2/5 (667+ commentaires)

4. Brevo

via Brevo Plateforme d'automatisation du marketing et CRM Stack Brevo (anciennement SendInBlue) est une plateforme tout-en-un conçue pour aider les entreprises à se développer plus rapidement.

Depuis son rebranding en mai 2024, Brevo veut que vous sachiez une chose : elle s'adresse à toutes les tailles d'entreprises.

Outre l'automatisation des e-mails pour laquelle elle est si connue, ses fonctionnalités marketing peuvent également aider à créer et à gérer des pages d'atterrissage et des campagnes sur les médias sociaux.

Ses outils d'automatisation du marketing comprennent la segmentation de la construction de l'audience, la personnalisation cross-canal, l'analyse, les déclencheurs et bien plus encore.

Avec son catalogue d'API bien fourni et son large intervalle de personnalisation, Brevo peut être un bon choix si vous recherchez une interface utilisateur conviviale pour votre plateforme d'automatisation du marketing. Cependant, avec des intégrations limitées et ce que beaucoup affirment être un processus d'installation difficile, la plateforme d'automatisation du marketing Brevo peut ne pas être pour tout le monde.

Les meilleures fonctionnalités de Brevo

Catalogue d'API bien fourni

Large intervalle de personnalisations et de fonctionnalités d'automatisation du marketing

Tableau de bord et interface utilisateur conviviaux

Limites de Brevo

Intégrations limitées par rapport à certains concurrents

Certains utilisateurs ont trouvé le logiciel difficile à paramétrer

Prix de Brevo

Free

Démarrage: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Business: 65$/mois par utilisateur

65$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les tarifs

G2: 4.5/5 (615+ commentaires)

4.5/5 (615+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,732+ commentaires)

5. Intuit MailChimp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/5d84bca8e7a55c4f81ec23f3\_Mailchimp-1.webp Tableau de bord Intuit MailChimp /$$img/

via Intuit MailChimp Intuit Mailchimp est une plateforme d'automatisation et de marketing par e-mail destinée aux entreprises en pleine croissance. Elle permet aux entreprises de créer et d'envoyer des lettres d'information par e-mail, de gérer des listes d'e-mails, de suivre les ouvertures et les clics des e-mails et de mesurer les résultats des campagnes d'e-mailing.

Les évaluateurs aiment l'automatisation des e-mails facile à construire de MailChimp et son expérience mobile exceptionnelle. Mais sa tarification par équipe est un peu coûteuse, en particulier pour les nouvelles entreprises ou les petites entreprises à budget limité.

Intuit MailChimp meilleures fonctionnalités

Nombreuses options gratuites

Création de pages d'atterrissage et optimisation de la génération de leads

Excellente expérience mobile

Listes et campagnes d'e-mails faciles à créer

Outils de gestion des médias sociaux

Peut être utilisé comme logiciel de gestion de la relation client (CRM)

Limites d'Intuit MailChimp

Facturation peu claire (et les coûts peuvent s'additionner)

Limité à certains formats de mise en forme

Difficile à utiliser dans l'ensemble

Prix d'Intuit MailChimp

Free

Essentiels: $13+/mois

$13+/mois Standard: $20+/mois

$20+/mois Premium: $350+/mois

Évaluations et critiques d'Intuit MailChimp

G2: 4.3/5 (12,000+ reviews)

4.3/5 (12,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (16,000+ avis)

6. HubSpot

via HubSpot Alimenté par les données du CRM, HubSpot Marketing Hub peut être utilisé pour envoyer des campagnes d'e-mail, suivre les visiteurs du site web et créer des pages d'atterrissage.

Le logiciel d'automatisation marketing HubSpot comprend des fonctionnalités de scoring des leads, de nurturing et de rapports.

Avec HubSpot, vous pouvez créer des modèles d'e-mail, suivre les analyses et effectuer des tests A/B sur les campagnes. Hiérarchisez facilement les leads en fonction du comportement des utilisateurs, puis créez des flux de travail qui envoient du contenu personnalisé à ces utilisateurs en fonction de leurs intérêts. Les flux de travail et les créateurs de robots permettent d'automatiser tout ce travail, ce qui vous laisse libre de vous consacrer à des tâches de plus grande valeur.

HubSpot convient mieux aux entreprises qui cherchent à achever des campagnes de marketing entrant complètes à l'échelle. Il peut être coûteux et difficile à apprendre, cependant, ses généreux forfaits Free et sa bibliothèque de formation massive aident à compenser le prix et les défis d'onboarding.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Les fonctionnalités d'automatisation avancées permettent d'obtenir des prospects pertinents

Connectivité tout-en-un

Excellents rapports et flux de travail pour améliorer la stratégie d'automatisation du marketing

Les limites de HubSpot

Peut être coûteux

Limité logiciel d'automatisation des tâches Peut être déroutant pour les utilisateurs inexpérimentés



Prix de HubSpot

Free

Débutant: 45$/mois

45$/mois Professionnel: 800$/mois

800$/mois Enterprise: $3,600+/mois

G2: 4.4/5 (9,947+ reviews)

4.4/5 (9,947+ reviews) Capterra: 4.5/5 (5,641+ reviews)

7. Campagneur

via Militant Campaigner vous permet de créer de puissants flux de travail automatisés à l'aide d'un constructeur intuitif de type glisser-déposer. Sa mission est de vous aider à engager et nourrir les clients avec des messages pertinents par e-mail et SMS marketing.

Les clients de Campaigner ne tarissent pas d'éloges sur son beau design et son interface utilisateur intuitive.

Si vous avez été frustré par la courbe d'apprentissage d'autres logiciels d'automatisation des e-mails, vous pourriez vouloir essayer Campaigner ! Cependant, plusieurs critiques affirment que le programme présente parfois des dysfonctionnements et que la personnalisation des modèles et les fonctionnalités de planification sont limitées.

Meilleures fonctionnalités de Campaigner

Des blocs de contenu réutilisables et un constructeur visuel par glisser-déposer facilitent la mise en place de campagnes d'e-mailing

Créez du contenu dynamique et personnalisez vos efforts marketing grâce à une segmentation avancée de l'audience et à des déclencheurs de comportement d'achat

Un excellent processus de rapports achevé par des analyses approfondies

Limites de Campaigner

Personnalisations limitées sur les modèles

Fonctionnalités de planification limitées

Parfois défaillant

Prix de Campaigner

Débutant: 59$/mois

59$/mois Essentiel: $179/mois

$179/mois Avancé: $649/mois

$649/mois eCommerce: 79,95 $/mois

G2: 4.2/5 (5+ reviews)

4.2/5 (5+ reviews) Capterra: 3.9/5 (427+ avis)

8. Goutte

via Goutte à goutte Que vous commercialisiez des produits de commerce électronique ou des services et des expériences, Drip vise à offrir une automatisation du marketing "super-personnalisée".

Connu pour ses e-mails hyper-segmentés, ses modèles personnalisables et ses flux de travail préconstruits, Drip vous aide à personnaliser les discussions et à développer des relations continues.

Drip se penche sur le marketing du commerce électronique, mais propose également un programme distinct de services et d'expériences adapté aux entreprises B2B.

Services et Expériences offre une segmentation, des flux de travail et des stratégies basés sur les données, avec une automatisation multicanal. De son côté, Drip pour les produits de commerce électronique offre une segmentation approfondie et une automatisation du marketing multicanal.

Les évaluateurs apprécient la conception conviviale de Drip et la facilité de l'automatisation du marketing. Cependant, de nombreux rapports font état de frustrations dues à des pépins et des bugs occasionnels.

Les meilleures fonctionnalités de Drip

Interface très intuitive et conviviale

Excellente expérience de conception d'e-mails

Automatisation facile

Limites de Drip

Problèmes occasionnels

Parfois peu fiable

Coûts croissants

Tarification au goutte à goutte

2 500 contacts: 39 $/mois

39 $/mois 5 000 contacts: 89 $/mois

89 $/mois 50 000 contacts: 699 $/mois

699 $/mois 150 000 contacts: 1 699 $/mois

1 699 $/mois 190 000 contacts et plus : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (453+ commentaires)

4.4/5 (453+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (178+ commentaires)

9. Obtenir une réponse

via GetResponse La plateforme de marketing par e-mail GetResponse offre un moyen abordable d'envoyer des e-mails et d'automatiser les communications.

GetResponse permet aux utilisateurs de créer des listes de prospects, de partenaires et de clients et d'établir des relations réactives avec les clients.

Le logiciel d'automatisation de l'envoi d'e-mails propose également l'automatisation du marketing par e-mail, la gestion des leads, ainsi que la création de rapports et d'analyses.

Ses outils comprennent des pages de renvoi, des formulaires, des tests A/B, du contenu dynamique, des déclencheurs d'évènements, l'évaluation des prospects, et bien plus encore ! Il offre également des fonctionnalités utiles telles que l'étiquette illimitée, le suivi du score d'engagement et l'attribution de points d'action.

Les utilisateurs apprécient le fait que GetResponse les aide à tirer parti d'une automatisation marketing avancée d'une manière simple et qui ne nécessite pas de formation approfondie.

Cependant, le programme présente certaines contraintes, telles que des modèles d'e-mail limités et un manque d'intégrations clés (comme Google Adsense), qui peuvent en faire un produit à proscrire pour certaines entreprises.

Meilleures fonctionnalités de GetResponse

Grande bibliothèque de modèles personnalisables

Outils d'automatisation du marketing faciles à utiliser, parfaits pour les débutants

Nombreuses fonctionnalités d'automatisation

Limites de GetResponse

Peut être coûteux pour une petite entreprise disposant d'un budget limité

Capacités de personnalisation quelque peu limitées

Absence d'un plugin WordPress fonctionnel

Prix de GetResponse

Free

Marketing par e-mail: 19 $/mois et plus

19 $/mois et plus Automatisation du marketing: 59 $/mois et plus

59 $/mois et plus Marketing pour le commerce électronique: 119 $/mois et plus

119 $/mois et plus Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de GetResponse

G2: 4.2/5 (887+ commentaires)

4.2/5 (887+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (461+ commentaires)

10. EngageBay

via EngageBay Les solutions d'automatisation du marketing d'EngageBay vous aident à automatiser les campagnes d'e-mail, les flux de travail, ainsi que la génération et le mûrissement des prospects. Elle propose également les logiciels CRM & Sales Bay et Service Bay que vous pouvez combiner dans son programme All-in-One.

EngageBay offre un environnement convivial et convient mieux aux petites et moyennes entreprises qui souhaitent augmenter leur taille sans devoir changer d'outil.

Les critiques disent que l'utilisation des capacités d'automatisation du marketing d'EngageBay est un excellent moyen d'obtenir des outils et des fonctionnalités de niveau HubSpot à un prix que les petites entreprises et les entrepreneurs peuvent se permettre.

Les meilleures fonctionnalités d'EngageBay

Contacts illimités et jusqu'à 50 000 e-mails/mois

Assistance client de qualité

Prix abordables

Limites d'EngageBay

Difficultés d'installation occasionnelles

Fonctions mobiles limitées

Prix d'EngageBay

Free

Basic: $11.04/mois par utilisateur

$11.04/mois par utilisateur Croissance: 43,49 $/mois par utilisateur

43,49 $/mois par utilisateur Pro: $67.99/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (198+ commentaires)

4.6/5 (198+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (514+ commentaires)

Tirer parti des fonctionnalités d'automatisation de ClickUp pour les campagnes de marketing

Le marketing comporte de nombreux éléments mobiles, et il peut être difficile de jongler avec davantage de personnes, d'actifs de marque et de campagnes, en particulier lorsque vous automatisez et commencez à croître plus rapidement.

C'est pourquoi c'est peut-être le bon moment d'étudier les possibilités suivantes un logiciel de gestion des ressources marketing pour vous aider à garder le contrôle et à vous développer plus rapidement.

Apprendre comment travailler plus vite sans compromettre la qualité contribuera également à accélérer la croissance de votre entreprise. Mon travail la meilleure automatisation du marketing par e-mail dans votre stratégie de marketing pour stimuler vos ventes et vos efforts d'automatisation du marketing.

L'une des plateformes les plus remarquables est ClickUp, qui propose des outils d'automatisation complets, des outils de gestion de campagne , un système de gestion des tâches robuste, des modèles préconçus, des capacités IA natives, collaboration en temps réel et bien d'autres choses encore.

Vous ne pouvez pas arrêter le tic-tac du temps, mais vous pouvez l'utiliser plus judicieusement avec une bonne plateforme d'automatisation du marketing. Commencez à automatiser votre marketing avec ClickUp dès aujourd'hui !