Avant, vos lundis étaient prévisibles : réunions quotidiennes de l'équipe, vérifications rapides des bureaux et une idée claire de qui faisait quoi. Aujourd'hui, avec 55 % des employés pouvant travailler à distance qui travaillent en mode hybride et 26 % qui travaillent entièrement à distance, la dynamique du lieu de travail a radicalement changé.

En fait, environ 60 % des employés des grandes entreprises nord-américaines travaillent désormais en mode hybride. Aujourd'hui, le bureau est moins un espace fixe qu'un lieu où vous pouvez vous connecter au Wi-Fi.

L'adoption du travail hybride nécessite un plan d'action clair. Sans cela, vous risquez de perdre une semaine à cause de la fatigue liée à Zoom, de manquer des délais entre les fuseaux horaires et de découvrir que « travailler de n'importe où » peut parfois donner l'impression de « travailler de nulle part ».

Cet article de blog vous montre comment passer du travail sur site au travail hybride avec l'assistance de ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, afin de coordonner les équipes, de maintenir les projets sur la bonne voie et d'assurer une collaboration hybride fluide.

C'est parti ! 💼

Qu'est-ce que le travail hybride ?

Le travail hybride est un modèle de travail flexible dans lequel les employés partagent leur temps entre des emplacements distants (domicile, espaces de coworking ou tout autre endroit disposant d'une connexion Internet) et un environnement de travail physique.

La mise en œuvre concrète du « hybride » dépend fortement des politiques, des exigences liées aux rôles et de la culture d'entreprise.

Types de modèles de travail hybrides

Il existe quatre grands types de modèles de travail hybride :

Hybride flexible (ou auto-planifié) : les membres de l'équipe choisissent quand travailler au bureau ou à distance, en fonction des tâches ou de leurs préférences personnelles. Par exemple, quelqu'un peut venir pour des réunions ou des sessions de collaboration et travailler à distance les jours où il doit se concentrer.

Hybride fixe avec heures de présence obligatoires : l'entreprise définit des jours de travail spécifiques au bureau (par exemple, les mardis et jeudis) et des heures de travail obligatoires (par exemple, entre 10 h et 15 h) pendant lesquelles tout le monde doit être disponible, quel que soit l'emplacement. En dehors de ces heures, les employés ont la possibilité de gérer leur emploi du temps de manière flexible.

Hybride axé sur le bureau : les employés sont censés travailler principalement au bureau, le télétravail étant autorisé certains jours ou pour des rôles spécifiques. Ce modèle met l'accent sur les employés sont censés travailler principalement au bureau, le télétravail étant autorisé certains jours ou pour des rôles spécifiques. Ce modèle met l'accent sur la collaboration en personne sur le lieu de travail et l'établissement de relations.

Hybride axé sur le télétravail : le télétravail est la norme, et le bureau sert d'espace pour les réunions, les évènements ou la collaboration lorsque cela est nécessaire. Les politiques, les outils et les flux de travail sont conçus en prenant le télétravail comme base.

🧠 Anecdote amusante : le bureau cloisonné, symbole du travail sur site depuis des décennies, a été introduit en 1968 par Robert Propst, de Herman Miller. Ironiquement, son intention était de donner plus de liberté et de créativité aux employés, mais les entreprises l'ont utilisé pour entasser plus de personnes dans moins d'espace.

Pourquoi les entreprises passent-elles du travail sur site au travail hybride ?

Aujourd'hui, les organisations passent de plus en plus d'un modèle entièrement sur site à un modèle hybride, et ce pour une bonne raison : les avantages profitent à la fois aux employés et aux performances de l'entreprise.

Avantages du travail hybride pour les employés

Gagnez en flexibilité quant à votre lieu et votre mode de travail : choisissez des jours de télétravail, évitez les longs trajets et occupez-vous de vos besoins personnels sans sacrifier votre productivité.

Améliorez votre équilibre et votre bien-être physique : profitez profitez d'un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée , d'une réduction de l'anxiété et d'un plus grand bonheur général ( 80 % des travailleurs hybrides bénéficient de ces avantages !)

Réduisez votre stress et améliorez votre santé : prenez moins de congés maladie et consacrez du temps aux soins préventifs ou à vos responsabilités familiales sans affecter le travail.

Profitez d'une autonomie et d'un contrôle accrus : gérez votre emploi du temps pour vous concentrer davantage et mieux gérer votre énergie tout au long de la journée.

Gagnez du temps et de l'argent : réduisez vos frais de déplacement et récupérez du temps pour votre développement personnel ou professionnel.

🧠 Anecdote : les premières expériences de travail hybride remontent à la crise pétrolière des années 1970. Des entreprises aux États-Unis et en Europe ont permis à leurs employés de travailler à domicile à temps partiel afin d'économiser du carburant lors de leurs trajets domicile-travail. À l'époque, on ne parlait pas encore d'hybride, mais le principe était le même.

Avantages du travail hybride pour les entreprises

Augmentez la fidélisation et la satisfaction : le travail hybride peut améliorer la fidélisation des employés, car ceux-ci apprécient l'autonomie qu'il leur procure. Il a été démontré qu' le travail hybride peut améliorer la fidélisation des employés, car ceux-ci apprécient l'autonomie qu'il leur procure. Il a été démontré qu' il réduit les démissions de 33 % , en particulier chez les employés qui effectuent de longs trajets quotidiens.

Élargissez votre accès aux meilleurs talents : recrutez des professionnels qualifiés dans un bassin géographique plus large, sans contraintes de déménagement.

Augmentez la productivité et l'engagement : équilibrez le télétravail et le travail sur site pour améliorer le rendement tout en responsabilisant les employés.

Réduisez vos dépenses opérationnelles : optimisez l'espace de bureau et les services publics en fonction de la fréquentation fluctuante sur site.

Favorisez l'inclusion et la collaboration : offrez de l'assistance pour divers styles de travail grâce à offrez de l'assistance pour divers styles de travail grâce à des outils de communication intégrés et de collaboration à distance.

📮 ClickUp Insight : Les données de notre sondage sur l'efficacité des réunions montrent que 25 % des réunions comptent en moyenne huit participants ou plus. Nous avons également constaté qu'une réunion dure en moyenne environ 51 minutes. Ces grandes réunions peuvent représenter au moins 6 à 8 heures de temps de réunion collectif par semaine au niveau organisationnel. Et si vous pouviez réduire tout cela ? ClickUp transforme la façon dont les équipes communiquent ! Au lieu de longues réunions, collaborez directement au sein des tâches à l'aide de commentaires, de pièces jointes, de notes vocales, de clips vidéo et plus encore, le tout au même endroit. 💫 Résultats concrets : les équipes internationales de STANLEY Security ont déjà gagné plus de 8 heures par semaine sur les réunions et les mises à jour grâce à notre application tout-en-un pour le travail !

Évaluer la préparation de votre entreprise au travail hybride

Avant de passer à un modèle hybride, évaluez le degré de préparation réel de votre organisation. Une vérification minutieuse de votre état de préparation vous permettra de vous assurer que votre personnel, vos politiques, vos outils de télétravail et vos espaces de travail sont en mesure de soutenir la flexibilité sans perte d'alignement ou de productivité.

Commencez ici. 🏁

Évaluez le niveau de préparation des équipes : évaluez les styles de travail, les compétences en matière d'autogestion et le niveau de confort en matière de communication des employés dans différentes installations. Analysez la capacité des managers à diriger des équipes dispersées, à éviter les préjugés liés à la proximité et à créer un environnement inclusif.

Vérifiez la clarté de votre politique : définissez qui peut prétendre au travail hybride, fixez des attentes claires en matière de disponibilité, établissez des règles de communication et modifiez les indicateurs de performance afin de vous concentrer sur les résultats plutôt que sur la présence.

Vérifiez les capacités technologiques : assurez-vous que les équipes disposent d'outils sécurisés et intégrés pour la gestion des tâches, le chat et assurez-vous que les équipes disposent d'outils sécurisés et intégrés pour la gestion des tâches, le chat et les réunions hybrides . Renforcez la sécurité et tirez parti des informations basées sur les données grâce à l'analyse.

Étudiez les processus et les flux de travail : le travail hybride repose sur des processus rigoureux. Assurez-vous que vos principaux flux de travail sont documentés et accessibles, et que la prise de décision est transparente. Demandez-vous si les nouveaux employés peuvent s'intégrer avec succès sans avoir besoin d'une interaction physique constante.

Réfléchissez à la culture et aux normes tacites : si les employés travaillant au bureau bénéficient d'un meilleur contexte ou de décisions plus rapides, le ressentiment à l'égard du travail hybride s'intensifiera. Demandez-vous si les styles de réunion et les normes de communication actuels sont transparents et inclusifs, et si la communication asynchrone est acceptée.

Évaluez les aspects réglementaires : vérifiez si les lois en vigueur dans votre région ont un impact sur le télétravail entre différents emplacements. Évaluez les exigences en matière de sécurité et de confidentialité des données.

🔍 Le saviez-vous ? Un sondage Gallup a révélé que les travailleurs hybrides affichent les taux d'engagement les plus élevés, avec 35 %, contre 33 % pour les travailleurs entièrement à distance et 27 % pour les employés au bureau.

Comment passer du travail sur site au travail hybride : guide étape par étape

Vous ne savez pas par où commencer avec le travail hybride ? Ce guide vous explique tout étape par étape. 👇🏼

Étape n° 1 : définissez votre politique de travail hybride

Commencez par définir des directives claires concernant la politique de travail hybride de votre entreprise. Vous avez besoin d'une politique claire et applicable qui concilie flexibilité, équité et besoins commerciaux.

L'objectif : réduire au minimum l'ambiguïté afin que les employés sachent quand, comment et pourquoi ils viennent au bureau plutôt que de travailler à distance.

📌 Voici une checklist des éléments à inclure :

Jours de présence obligatoire au bureau (le cas échéant) vs jours flexibles (par exemple, les mardis et jeudis doivent être passés sur site, les autres jours sont flexibles)

Admissibilité au niveau des rôles (quels rôles sont admissibles au télétravail à temps plein, à temps partiel ou pas du tout)

Normes de communication (heures synchronisées, créneaux de réunion, heures de chevauchement)

Règles relatives aux environnements de travail (bureaux partagés, réservation de bureaux, limites de capacité dans les bureaux)

Attentes en matière de performance (livrables, accords de niveau de service en matière de communication)

Résolution des conflits et processus d'exception (par exemple, lorsque les exigences sur site changent)

Obtenez un modèle gratuit Établissez des directives claires pour les équipes pendant la transition à l'aide du modèle de plan de télétravail ClickUp.

Pour établir des bases solides pour le travail hybride, il faut commencer par un plan clair et réalisable. Le modèle de plan de télétravail ClickUp est conçu pour guider les équipes dans cette transition. Il vous aide à définir les attentes, à déterminer les rôles et à suivre la progression des tâches essentielles.

Ce modèle vous permet de :

Suivez les tâches à l'aide d'étapes telles que Bloqué , En cours , À faire et Achevé .

Saisissez les données essentielles du projet telles que les livrables , l' avancement , le coût réel , le budget alloué et l' objectif .

Accédez aux informations relatives au travail via l’échéancier de travail, les activités de travail, la progression du travail et les chefs de projet.

🚀 Avantage ClickUp : utilisez ClickUp Docs pour créer une politique de travail hybride centralisée et évolutive à laquelle toute votre équipe peut accéder et mettre à jour facilement. Tirez parti de ses fonctionnalités de modification en cours collaborative pour impliquer les équipes RH, juridiques et de direction en temps réel afin d'obtenir leur avis. Modifiez les politiques de travail hybride avec ClickUp Docs, en gardant chaque mise à jour visible instantanément. Associez-le à ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, pour répondre à des questions sur les politiques, résumer de longs documents politiques et générer des FAQ à partir du contenu de vos politiques. Par exemple, vous pouvez demander : « Dans notre politique de travail, combien de jours de télétravail suis-je autorisé à prendre ? » ClickUp Brain récupère la section exacte de votre politique, ce qui accélère les mises à jour et la communication sans perdre le contexte. Demandez à ClickUp Brain de vous fournir des réponses précises et adaptées au contexte en matière de politiques de travail.

Étape n° 2 : Évaluer l'adéquation de l'équipe et des rôles

Avant de vous lancer dans la mise en œuvre d'un modèle hybride, il est essentiel de prendre le temps d'évaluer les rôles et les personnes qui conviennent à ce modèle. Au lieu de se fier à des hypothèses ou à des décisions uniformisées, les équipes RH et les responsables peuvent utiliser des informations basées sur des données pour attribuer le niveau hybride approprié à chaque rôle.

Utilisez ces vérifications rapides :

Identifiez les tâches essentielles et attribuez les rôles comme étant centrés sur le bureau ou hybrides en fonction des exigences de présence physique ; envisagez une restructuration si nécessaire. Vérifiez les outils de collaboration d'entreprise et les besoins en matière d'accès, et explorez les options de sécurité à distance ou la fourniture de matériel pour les logiciels ou les données soumis à des restrictions. Évaluez la fréquence des interactions entre les parties prenantes et planifiez le travail hybride en conséquence, par exemple en télétravail les jours sans client ou en alternance au bureau. Évaluez les performances du télétravail et envisagez des périodes d'essai si les résultats passés montrent des difficultés en matière de communication ou de respect des délais.

Après évaluation, créez des niveaux hybrides tels que Entièrement hybride, Partiellement hybride, Centré sur le bureau ou En présentiel uniquement afin de répondre aux besoins des rôles et des équipes.

Pour simplifier ce processus, créez une liste ClickUp intitulée « Évaluation de l'adéquation du travail hybride ». Ajoutez des tâches pour chaque service ou rôle, et utilisez les champs personnalisés ClickUp pour suivre des détails tels que « Présence sur site requise », « En contact avec la clientèle » ou « Éligible au télétravail ». Attribuez chaque tâche aux responsables de service afin qu'ils puissent remplir les détails.

Ensuite, laissez ClickUp Brain analyser les réponses, repérer les tendances et même signaler les rôles qui pourraient nécessiter une attention particulière avant de finaliser vos niveaux hybrides.

📌 Essayez ces suggestions : Analysez cette liste et regroupez les rôles en fonction de leur adéquation avec le travail hybride.

Résumez quels départements ont le plus besoin de travailler uniquement sur site.

Mettez en évidence les rôles qui pourraient rencontrer des difficultés dans le cadre du télétravail.

Suggérez une structure hiérarchique hybride basée sur les données de cette liste.

Identifiez les incohérences ou les données manquantes dans cette évaluation.

Étape n° 3 : investir dans une technologie adaptée au travail hybride

La gestion de projet hybride ne peut fonctionner sans une infrastructure technologique solide capable de fournir l'assistance nécessaire pour traiter à la fois le travail asynchrone et synchrone.

ClickUp offre une visibilité inégalée sur les projets entre les équipes distribuées en organisant toutes les tâches, les affectations, les échéances et les détails des projets en un seul endroit. Avec ClickUp for Remote Teams, vous bénéficiez d'une plateforme spécialement conçue pour combler le fossé entre les travailleurs à distance et sur site et permettre à tout le monde de rester aligné grâce à des mises à jour en temps réel et des flux de travail centralisés.

Voici comment rassembler votre équipe dans ClickUp. 👇

1. Structurez votre travail hybride

Utilisez la hiérarchie de projets de ClickUp pour diviser votre environnement de travail en espaces, dossiers et listes afin de refléter le fonctionnement de votre organisation.

Organisez vos politiques et vos projets de travail hybride grâce à l’hiérarchie des projets de ClickUp

Créez un espace pour chaque service (par exemple, RH, opérations, informatique, marketing).

Créez des dossiers dans chaque espace pour les projets ou initiatives majeurs, comme « Déploiement de la transition hybride ».

Organisez des listes dans des dossiers pour chaque flux de travail (par exemple, conception de politiques, installation technique, formation et projet pilote).

2. Visualisez la progression

Assurez la transparence et la facilité de suivi de votre transition hybride grâce à ClickUp Views.

Organisez le travail en colonnes telles que Planification, En cours et Terminé dans la vue Tableau de ClickUp afin que chacun puisse voir ce qui avance et ce qui est bloqué. Il s'agit d'un moyen simple et pratique de suivre la progression de l'intégration, de gérer l'installation des équipements ou de superviser les mises à jour du flux de travail.

Glissez-déposez les tâches à mesure qu'elles passent d'une étape à l'autre à l'aide de la vue Tableau de ClickUp.

Ensuite, cartographiez l'ensemble de votre transition hybride à l'aide de la vue Gantt de ClickUp. Vous pouvez relier les tâches dépendantes afin que les retards soient immédiatement visibles, et ajuster les calendriers de manière dynamique lorsque les priorités changent.

3. Organisez des réunions et assurez le suivi

Passer d'un lien de réunion à des notes et à des tâches vous fait perdre un temps précieux.

Grâce à l'intégration Zoom de ClickUp, vous pouvez lancer des réunions directement à partir d'une tâche, joindre des enregistrements et stocker des résumés de réunion, le tout dans le même environnement de travail.

Planifiez des réunions depuis votre environnement de travail grâce à l'intégration Zoom de ClickUp

4. Maintenez la connexion des discussions

Le travail hybride repose sur la clarté, et ClickUp Chat vous aide à la maintenir. Au lieu de disperser les discussions entre Slack, les e-mails ou les messages privés, utilisez Chat pour garder les discussions liées à votre travail.

Créez des canaux d'équipe pour les discussions en cours (par exemple, « Mises à jour sur le déploiement hybride »), @mentionnez vos collègues pour obtenir rapidement des précisions et regroupez les réponses pour que les discussions restent claires.

Convertissez les messages importants en tâches en un seul clic dans ClickUp Chat

Étape n° 4 : Repenser les flux de travail et les processus

Les flux de travail sur site reposent souvent sur la proximité physique, comme se déplacer pour une discussion rapide, des vérifications improvisées ou des Tableaux blancs partagés. Dans les installations hybrides, ces étapes peuvent devenir des goulots d'étranglement si elles ne sont pas repensées.

Vous devez repenser vos flux de travail de manière à ce que chaque approbation, mise à jour et transfert de tâche se déroule de manière fluide, quel que soit le lieu de travail des employés.

Commencez par cartographier vos flux de travail existants, par exemple ce qui se passe, qui est impliqué et où les retards surviennent généralement, dans ClickUp Tableaux blancs. Cela permet de repérer plus facilement les étapes qui sont trop dépendantes de la présence physique dans la même pièce, comme les signatures physiques ou les vérifications verbales.

Identifiez les obstacles et repensez les processus grâce à la visualisation des flux de travail dans ClickUp Tableaux blancs

Utilisez ensuite ClickUp BrainGPT, le compagnon de bureau, pour analyser et optimiser. À partir d'une simple commande telle que « Montre-moi les étapes de notre processus d'intégration et souligne les goulots d'étranglement », il peut analyser les tâches, les statuts et les applications connectées afin de mettre en évidence les points de ralentissement.

Supposons que les approbations dépendent souvent d'un seul responsable ou que certaines transmissions passent toujours inaperçues : Brain GPT les signale instantanément. Vous pouvez alors lui demander de suggérer des règles d'automatisation ou des modifications du flux de travail afin d'éliminer ces obstacles.

Utilisez ClickUp BrainGPT pour générer des forfaits de formation personnalisés et comprendre les préférences des employés.

📌 Essayez ces suggestions : Créez un flux de travail d'intégration hybride qui inclut une installation à distance pour l'informatique, des présentations virtuelles de l'équipe et des rappels de tâches automatisés.

Analysez notre processus actuel de révision du contenu et suggérez des améliorations pour les équipes hybrides.

Répertoriez toutes les étapes d'approbation qui nécessitent des réunions en personne et recommandez des alternatives numériques.

Élaborez un nouveau flux de travail pour le lancement de projets hybrides, en incluant les outils de collaboration adaptés à un environnement de bureau et au télétravail.

Voici ce que Matt Brunt, de Creative Element, avait à dire à propos de ClickUp :

Notre équipe est passée à un modèle hybride à distance/au bureau, et en octobre 2023, nous deviendrons une agence entièrement à distance. Cela n'aurait certainement pas été possible sans les améliorations en matière de collaboration dont nous avons tous bénéficié après le passage à ClickUp.

Notre équipe est passée à un modèle hybride à distance/au bureau, et en octobre 2023, nous deviendrons une agence entièrement à distance. Cela n'aurait certainement pas été possible sans les améliorations en matière de collaboration dont nous avons tous bénéficié après le passage à ClickUp.

Étape n° 5 : former les responsables et les employés

Même le meilleur système échoue si les gens ne savent pas comment l'utiliser. Vous avez besoin de formation, d'accompagnement et d'assistance, en particulier pour les managers qui doivent passer d'une supervision basée sur la présence à une supervision basée sur les résultats.

Voici quelques mesures essentielles à mettre en œuvre :

Organisez des sessions de formation basées sur les rôles pour les managers (dirigeant des équipes hybrides), les employés (naviguant dans les normes hybrides) et les opérations (informatique, installations).

Organisez des sessions de lancement des compétences (SKO) ou des déjeuners-conférences sur les bonnes pratiques asynchrones, les règles de communication à distance et les outils.

Fournissez des outils de travail, des aide-mémoire et des guides de démarrage rapide.

Proposez des « heures de bureau » entre collègues ou des journées de coaching pendant lesquelles les employés peuvent venir poser des questions sur le mélange entre télétravail et travail au bureau.

Pour en savoir plus sur les règles de conduite à adopter lors des réunions virtuelles, cliquez ici :

Et si l'intégration pouvait être facile, motivante et efficace dès le premier jour ?

Obtenez un modèle gratuit Créez une expérience d'intégration claire et cohérente grâce au modèle d'intégration des employés ClickUp.

Facilitez votre transition vers le travail hybride grâce au modèle d'intégration des employés de ClickUp. Il organise tous les aspects de la formation hybride, des mises à jour des politiques et des guides de flux de travail aux sessions d'adaptation des équipes, afin que chacun comprenne comment tirer le meilleur parti de cette nouvelle installation. Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Suivez la progression à travers différentes étapes telles que Non commencé , En cours et Achevé .

Enregistrez les informations essentielles telles que les modules attribués, les dates d'achèvement et les commentaires afin de maintenir la visibilité.

Affichez les échéanciers de formation, les taux d'achèvement et l'état de préparation en fonction des rôles à l'aide du calendrier de formation, du tableau de préparation de l'équipe et du suivi des politiques.

Étape n° 6 : tester, évaluer et affiner

Vous ne pouvez pas simplement annoncer « Nous sommes désormais hybrides ! » et vous attendre à ce que cela fonctionne du jour au lendemain. La réussite de l'hybride s'obtient grâce à des tests et des ajustements.

Voici ce que vous pouvez faire :

Sélectionnez 1 à 3 équipes de types différents (par exemple, conception, ingénierie, opérations) pour un projet pilote de travail hybride de 3 mois. Définissez des indicateurs de réussite (productivité, qualité de la collaboration, friction dans la communication, sentiment, délais). Enregistrez les problèmes, les surprises, les exceptions et les échecs légitimes. Répétez la politique, les flux de travail et les modèles de travail hybrides en fonction des commentaires reçus. Déployez progressivement la solution à d'autres équipes grâce aux améliorations intégrées.

🚀 Avantage ClickUp : surveillez l'adaptation de vos équipes pilotes grâce aux tableaux de bord ClickUp. Ajoutez des cartes pour chaque équipe afin de suivre les tâches actives, le travail achevé et les éléments en retard. Intégrez ensuite les cartes IA pour générer automatiquement des comptes rendus quotidiens ou des mises à jour hebdomadaires. Générez des résumés exécutifs pour la direction à l'aide des cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp

Pour aller encore plus loin, utilisez ClickUp Analytics pour afficher les tendances à l'échelle de l'organisation, afficher les détails par équipe ou par utilisateur, et repérer les goulots d'étranglement récurrents avant qu'ils ne s'aggravent. Vous pouvez même exporter ces informations pour les soumettre à la direction.

Surveillez l'activité, l'engagement et la charge de travail de votre équipe grâce à ClickUp Analytics

📖 À lire également : Comment négocier un horaire de travail hybride ou de télétravail (conseils et stratégies)

Le passage au travail hybride nécessite des outils spécialisés pour aider votre équipe à gérer la logistique du partage du temps entre le bureau et le télétravail. Voici quelques outils essentiels pour faciliter la transition.

Plateformes de gestion de l'espace et de bureaux partagés

Lorsque les employés n'ont plus de bureau attitré, le chaos s'installe. Ces outils permettent aux employés de réserver des environnements de travail et de voir qui d'autre sera présent au bureau :

OfficeSpace : affiche des plans d'étage interactifs avec disponibilité en temps réel et des analyses indiquant les espaces sous-utilisés, afin que vous puissiez adapter votre empreinte écologique.

Envoy Desks : s'intègre à Slack et aux Calendriers pour les réservations, avec enregistrement automatique pour révéler les modèles d'utilisation réels par rapport aux modèles réservés.

Robin : gère à la fois les bureaux et les salles de réunion tout en indiquant qui vient à des jours précis, ce qui aide les équipes à coordonner leur temps de présence.

📖 À lire également : Conseils pour booster la productivité en télétravail

Décider qui vient quand ne devrait pas nécessiter d'interminables fils d'e-mails. Ces plateformes aident les équipes à synchroniser leurs journées de travail au bureau :

Scoop : suggère les jours optimaux pour travailler au bureau en fonction de la présence des collègues, avec une visibilité du responsable sur les tendances sans avoir à microgérer.

Kadence : utilise l'IA pour recommander des jours de présence au bureau en fonction de vos réunions et de vos échéances, avec des informations qui permettent de repérer les moments où les équipes se dispersent.

Officely : il se synchronise avec les calendriers existants (tels que Outlook ou Google Agenda) pour une planification sans heurts et envoie des rappels automatiques afin de réduire les absences lors des réservations de bureaux.

Vos politiques hybrides ne servent à rien si personne ne les lit ou si elles sont noyées dans les e-mails. Ces outils créent une source unique d'informations fiables avec un suivi des confirmations :

PowerDMS : suit qui a lu les modifications apportées aux politiques grâce à des rappels automatisés et au contrôle des versions pour la documentation de conformité.

Lessonly : combine la distribution des politiques avec de brefs modules de formation expliquant le « pourquoi » des directives, ainsi que des analyses montrant les points de confusion.

ClickUp : centralise toute la documentation relative aux politiques avec l'aide de l'IA pour répondre à toutes les questions que les employés pourraient se poser.

📖 À lire également : Comment le travail asynchrone modifie la collaboration

Plateformes dédiées à l'expérience des employés et à leurs commentaires

Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes liés au travail hybride si vous ignorez leur existence. Ces plateformes recueillent des commentaires ciblés sur l'organisation et vous aident à détecter les problèmes à un stade précoce :

ClickUp : recueille les commentaires via des formulaires qui génèrent automatiquement des tâches et des tableaux de bord qui mettent en évidence les tendances en matière de sentiment dans les différents bureaux.

Officevibe : propose des sondages hebdomadaires aux équipes hybrides avec des questions sur les préférences en matière de connexion et d'emplacement, ainsi que sur les tendances afin de détecter les problèmes à un stade précoce.

Leapsome : combine des sondages d'engagement avec des outils individuels pour discuter des modalités hybrides, afin que le télétravail ne soit pas synonyme de travail invisible.

📮 ClickUp Insight : 50 % des travailleurs sont toujours liés au bureau, même si 48 % préfèrent une installation hybride pour un meilleur équilibre entre travail et vie privée. Le résultat ? Des horaires rigides, la fatigue liée aux trajets quotidiens et un mauvais contrôle des limites. 🚗💨 Grâce à l’automatisation de la planification et au blocage de temps, le Calendrier de ClickUp vous aide à rester organisé dans tous vos environnements de travail. Que vous soyez à la maison ou au bureau, votre flux de travail reste cohérent sur ClickUp et votre temps personnel reste protégé ! 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

Lorsque les employés travaillent à partir de plusieurs emplacements, le système traditionnel de pointage ne fonctionne plus. Ces outils s'adaptent aux horaires hybrides tout en garantissant la conformité :

Replicon : s'adapte automatiquement aux jours de travail à distance et au bureau grâce à des fonctionnalités de suivi par l'emplacement et de géorepérage.

ClickUp : intègre un suivi du temps natif dans les tâches, affichant les heures facturables pour tous les sites avec des comparaisons d'estimations et la distribution de la charge de travail.

Deputy : coordonne la planification avec un suivi du temps qui tient compte des modalités hybrides et s'intègre aux systèmes de paie.

🚀 Avantage ClickUp : le travail hybride rend souvent difficile la visualisation de la répartition du temps entre les différents emplacements. Le suivi du temps de projet ClickUp résout ce problème en permettant aux équipes de marquer les heures comme facturables ou non facturables, de comparer l’estimation de durée au temps réel et d’afficher ces données en temps réel. Personnalisez les paramètres de facturation pour vos employés grâce au suivi du temps de travail ClickUp Project Time Tracking

Les responsables peuvent immédiatement repérer les projets qui dépassent les estimations ou les charges de travail qui doivent être rééquilibrées dans la vue Charge de travail de ClickUp. Cela permet de contrôler les coûts et de maintenir la productivité sans avoir recours à la microgestion.

Comparez les heures estimées aux heures suivies dans la vue Charge de travail de ClickUp afin d'identifier rapidement les goulots d'étranglement ou les problèmes de capacité.

Il effectue une distribution visuelle des estimations de durée sur plusieurs jours, ce qui aide les responsables à voir quand quelqu'un est en dépassement de capacité, même s'il travaille dans un fuseau horaire différent.

Vous payez pour une superficie dont vous n'avez peut-être pas besoin. Ces plateformes vous montrent les modèles d'utilisation réels afin que vous puissiez prendre des décisions fondées sur des données concernant votre immobilier :

Densité : déploie des capteurs pour le suivi du trafic piétonnier réel sans identifier les individus, indiquant ainsi les zones désertes et les goulots d'étranglement.

VergeSense : analyse le taux d'occupation à l'aide d'une IA qui distingue les espaces réservés des espaces réellement utilisés dans votre bureau.

Locatee : fusionne les données des capteurs avec les informations de réservation pour vous donner une vue d'ensemble de la manière dont votre politique hybride se déroule dans la réalité.

📖 À lire également : Modèles gratuits de plans de communication de projet : Excel, Word et ClickUp

Quels sont les défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles passent à des modèles hybrides ?

Passer à un horaire de travail hybride semble simple sur le papier, jusqu'à ce que la réalité vous rattrape. Voici quelques pièges courants auxquels les entreprises sont souvent confrontées :

Combler les lacunes en matière de communication : les employés à distance peuvent facilement passer à côté des discussions informelles dans les couloirs, et les messages contradictoires entraînent souvent les employés à distance peuvent facilement passer à côté des discussions informelles dans les couloirs, et les messages contradictoires entraînent souvent des malentendus sur le lieu de travail.

Gestion de la productivité et du leadership : les managers ont soudainement moins de visibilité sur ce qui se passe au quotidien. La confiance, des objectifs clairs et l'inclusion sont plus importants que jamais pour maintenir la motivation et la productivité des équipes.

Gestion de la technologie et de l'espace : la présence au bureau est imprévisible, l'aménagement de l'espace devient compliqué et les technologies doivent fonctionner parfaitement pour tout le monde.

Préserver la culture et l'équité : la culture d'entreprise à distance peut commencer à s'estomper, les employés présents au bureau étant souvent plus remarqués, tandis que les collègues à distance se sentent exclus.

🔍 Le saviez-vous ? Dans le secteur juridique, environ un tiers des professionnels (32 %) suivent un horaire hybride et 11 % travaillent entièrement à domicile.

Conseils et bonnes pratiques à suivre pour un lieu de travail hybride

La transition vers un environnement de travail hybride est un processus continu d'apprentissage, d'adaptation et d'optimisation. Une fois que votre personnel et vos processus sont prêts, l'accent doit être mis sur la conception d'espaces plus intelligents et l'amélioration de l'expérience des employés.

Voici quelques bonnes pratiques et astuces pour le télétravail afin de créer un lieu de travail hybride efficace :

Exploitez les données d'occupation pour une meilleure planification

Utilisez les données relatives à la fréquentation, aux réservations de bureaux et à l'utilisation des salles de réunion pour comprendre comment votre bureau est réellement utilisé.

Par exemple, si la fréquentation est plus élevée le mercredi, planifiez des sessions collaboratives ou des déjeuners traiteurs à ce moment-là. Si les salles équipées de matériel vidéo sont très demandées, modernisez celles qui sont sous-utilisées avec des technologies de conférence.

Offrez à vos équipes un logiciel de travail hybride leur permettant de réserver des bureaux, de planifier leurs journées au bureau et d'inviter des clients, le tout en un seul endroit. Cette autonomie rend les horaires hybrides fluides plutôt que chaotiques.

Améliorez l'expérience sur site

Allez au-delà des fonctionnalités en créant des expériences que les employés attendent avec impatience. Proposez des collations à emporter pour les journées chargées, organisez des évènements de réseautage ou réservez les meilleurs espaces pour les réunions avec les clients afin que les employés et les invités se sentent valorisés.

Recueillez et exploitez les commentaires en continu

Réalisez des sondages rapides ou des formulaires de commentaires pour comprendre ce que pensent les employés de l'installation hybride. Utilisez ces informations pour améliorer les équipements, les politiques et l'aménagement des bureaux.

💡 Conseil de pro : ajoutez une logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp pour adapter les questions en fonction de l'expérience de chaque employé, par exemple en affichant des invitations différentes pour le personnel à distance et le personnel au bureau. Vous pouvez également activer les envois anonymes pour encourager les commentaires honnêtes et utiliser l'automatisation pour apposer des étiquettes sur les réponses (par exemple, « culture », « outils » ou « communication ») afin de faciliter l'identification des tendances. Organisez automatiquement les commentaires pour faciliter leur analyse grâce à la logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp

Maintenez l'engagement et la responsabilité

La réussite du travail hybride repose sur la confiance. Planifiez des réunions régulières avec votre équipe, fixez des objectifs transparents et utilisez des indicateurs (tels que les taux d'achèvement des projets ou les activités de collaboration) pour mesurer les résultats.

🔍 Le saviez-vous ? Une étude mixte portant sur 2 450 travailleurs du savoir a révélé que les modèles de travail hybrides peuvent augmenter la productivité de 9 à 14 % par rapport aux installations entièrement sur site, en particulier lorsque les entreprises se concentrent sur les résultats plutôt que sur la présence.

Études de cas réels d'entreprises ayant connu la réussite dans la transition vers le travail hybride

Découvrons comment certaines organisations ont mis en place le travail hybride de manière réfléchie, prouvant ainsi que flexibilité et structure peuvent coexister efficacement.

Étude de cas n° 1 : Mars Wrigley Pologne

L'objectif de Mars Wrigley Pologne était de définir et de mettre en œuvre le travail hybride comme un arrangement flexible, axé sur l'équipe et adapté aux rôles individuels et aux besoins de l'équipe.

Les équipes ont co-créé leurs horaires hybrides au lieu de suivre un forfait rigide et descendant, tandis que la direction s'est assurée que ces décisions étaient conformes à la culture de l'entreprise, à l'infrastructure technologique et aux objectifs généraux en matière d'expérience des employés.

Facteurs clés de réussite :

Maintien de connexions solides entre les équipes pour éviter l'isolement

Fourniture d'une assistance et de ressources continues pour permettre un télétravail et un travail au bureau sans heurts.

Adoption d'une approche holistique, tenant compte de la culture, de la technologie et de l'expérience des employés

Cela a permis d'accroître l'engagement et la productivité des employés, démontrant ainsi que le travail hybride est efficace lorsque les équipes sont responsabilisées et soutenues.

🧠 Fait amusant : environ 71 % des employés de la génération Z déclarent préférer le mode de travail hybride au télétravail à temps plein.

Étude de cas n° 2 : le groupe Sovini

Le groupe Sovini, un fournisseur et prestataire de services de construction et d'installations basé dans le nord-ouest de l'Angleterre et comptant plus de 800 employés, a fait passer la moitié de son personnel de bureau à un modèle agile, mettant l'accent sur le rendement plutôt que sur les heures travaillées.

Leur approche consistait à co-créer des modalités de travail flexibles adaptées au rôle, à l'emplacement et aux préférences individuelles. Ils ont donné aux managers les moyens de soutenir, d'approuver et de documenter des protocoles agiles spécifiques à chaque équipe, en mettant l'accent sur les mises à niveau technologiques, les outils de communication et le retour d'information continu des employés.

Le résultat :

Améliorez l'engagement, la productivité et le bien-être

Réduction de l'absentéisme pour cause de maladie (de 1,69 % à 1,37 %) et du taux de rotation du personnel (de 18,18 % à 13,2 %)

Favorisez la flexibilité, la diversité et l'inclusion tout en renforçant la confiance et la propriété.

Étude de cas n° 3 : Zoom

Zoom, qui compte 6 100 employés dans 35 pays, a adopté un modèle de travail hybride après la pandémie, donnant la priorité au choix des employés en matière d’emplacement de travail.

Leur approche consistait à :

Lancez des bureaux de validation de concept à Sydney, Londres, Denver et Amsterdam afin de tester les dispositions et les interactions entre les équipes.

Réaménagez les espaces physiques de manière itérative, en réduisant le nombre de bureaux, en créant des zones collaboratives et en réutilisant le mobilier.

Intégrez la technologie avec des réceptionnistes virtuels, des salles Zoom Rooms mobiles et du matériel de réunion prêt à l'emploi.

Renforcez la culture d'entreprise grâce à des rituels d'engagement, des évènements et des activités de consolidation d'équipe.

Ainsi, les bureaux de Zoom favorisent désormais la collaboration formelle et informelle, la concentration individuelle et la détente, et plus de 50 % des employés préfèrent le travail flexible ou hybride.

🔍 Le saviez-vous ? La flexibilité du travail hybride a entraîné une migration importante hors des centres urbains. Par exemple, San Francisco a connu une baisse de population de 7 % entre mi-2020 et mi-2022. De nombreuses personnes ont déménagé vers des zones suburbaines ou rurales, privilégiant de meilleures conditions de logement plutôt que la proximité des centres-villes.

L'harmonie hybride commence avec ClickUp

Le travail hybride est là pour rester, et vos équipes ne devraient pas avoir à deviner comment y prospérer.

Vous pouvez suivre les étapes décrites dans ce guide pour faciliter votre transition, mais cela ne suffira pas. La réussite passe par la connexion d'une stratégie avec des outils qui simplifient la collaboration, rationalisent les flux de travail et permettent à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde.

ClickUp offre une solution complète pour planifier, gérer et exécuter le travail hybride, en assurant la cohésion et la productivité des équipes dispersées.

Ses outils basés sur l'IA garantissent la fluidité et le bon déroulement des messages, des tâches et des mises à jour de projet. Grâce à cet environnement de travail convergent basé sur l'IA, les équipes disposent d'une plateforme centralisée pour collaborer, gérer les tâches et communiquer où qu'elles se trouvent.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et commencez votre transition hybride dès aujourd'hui !

Foire aux questions (FAQ)

Le télétravail implique que les employés travaillent entièrement depuis des emplacements autres que le bureau traditionnel, tels que leur domicile ou des espaces de coworking. En revanche, le télétravail hybride combine le travail au bureau et le travail à distance, permettant aux employés de partager leur temps entre le bureau et des emplacements distants.

L'éligibilité au travail hybride dépend de la nature du rôle et des tâches impliquées. Les rôles qui nécessitent des interactions fréquentes en personne, l'accès à des équipements spécialisés ou une collaboration en équipe peuvent ne pas être adaptés au travail hybride. À l'inverse, les positions impliquant des tâches indépendantes, la communication numérique et un besoin minimal de présence physique sont plus adaptables à un modèle hybride.

Une gestion efficace des équipes hybrides nécessite une suite d'outils numériques : Plateformes de communication : des outils tels que ClickUp Chat ou Microsoft Teams facilitent la messagerie et la collaboration en temps réel. Outils de gestion de projet : des plateformes telles que ClickUp ou Trello permettent le suivi des tâches, des échéances et de l'avancement des projets. Outils de visioconférence : ClickUp SyncUps, Zoom ou Google Meet sont indispensables pour les réunions d'équipe virtuelles, avec une assistance pour les équipes au bureau. Plateformes de partage et de stockage de documents : des applications telles que Google Drive ou Dropbox garantissent un accès facile aux fichiers et documents partagés.

Le maintien d'une culture d'entreprise forte dans un environnement hybride nécessite des efforts délibérés : Échanges virtuels réguliers : planifiez des réunions régulières pour favoriser la communication et l'engagement Activités inclusives : organisez des exercices de team building virtuels et des évènements sociaux pour renforcer les relations Communication claire : assurez la transparence des politiques et des attentes afin d'instaurer la confiance Mécanismes de retour d'information : mettez en place des systèmes permettant aux employés d'exprimer leurs préoccupations et leurs suggestions

La durée de la transition vers un modèle hybride varie en fonction de la taille, de l'état de préparation et des ressources de l'organisation. En moyenne, les entreprises peuvent avoir besoin de plusieurs mois à un an pour mettre en œuvre et optimiser pleinement les pratiques de travail hybrides.

La réussite dans un environnement de travail hybride peut être évaluée à travers : La productivité des employés : suivi des niveaux de rendement et d'efficacité La satisfaction des employés : réalisation de sondages pour évaluer le moral et l'engagement Les taux de rétention : analyse des statistiques de rotation et de rétention Les indicateurs de performance : évaluation de la réalisation des buts et objectifs fixés

Vous pouvez garantir l'équité entre les équipes travaillant au bureau et celles travaillant à distance grâce à : Des politiques standardisées : mise en œuvre de directives uniformes applicables à tous les employés L'égalité des chances : accès à des opportunités d'évolution de carrière et à des ressources de développement, quel que soit l'emplacement de travail Une communication transparente : maintien de canaux de communication ouverts pour répondre aux préoccupations et recueillir les commentaires

Les modèles de travail hybrides offrent des avantages financiers considérables aux organisations. Les entreprises à distance peuvent réduire leurs frais généraux liés aux locaux, aux services publics et aux équipements sur site, car moins d'employés sont présents au bureau à un moment donné. Cette approche permet également de réduire les coûts liés au loyer, à l'énergie et aux fournitures. Les économies s'étendent aux indemnités de déplacement et aux frais de déménagement, tandis que l'amélioration de l'attraction et de la fidélisation des talents contribue à minimiser les coûts de recrutement et de rotation du personnel.

La formation des responsables au leadership hybride implique : Développer les compétences en communication : améliorer leurs capacités à gérer efficacement les équipes à distance et en présentiel Fournir une formation technologique : les familiariser avec les outils qui facilitent la collaboration à distance et en présentiel Favoriser l'inclusion : promouvoir des pratiques qui garantissent que tous les membres de l'équipe se sentent valorisés et impliqués Encourager la flexibilité : adapter les styles de leadership pour répondre aux différentes préférences et besoins professionnels