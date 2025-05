Exemples inspirants de modèles de travail hybrides et comment les mettre en œuvre

Pendant des décennies, la routine traditionnelle du bureau était non négociable. Dans le cadre classique de 9 h à 17 h, tout le monde arrivait généralement sur un lieu de travail physique partagé pour travailler, et pointait sa productivité entre les pauses pour discuter autour de la machine à café et les longs trajets pour se rendre au travail et en revenir.

Ensuite, le télétravail est devenu l'étape centrale, prouvant que les résultats importaient plus que l'emplacement. Aujourd'hui, les entreprises se posent la question suivante : Et si nous pouvions avoir le meilleur des deux mondes ?

Les entreprises qui réussissent ne se contentent pas de permettre à leurs employés de travailler à domicile quelques jours par semaine, elles conçoivent des systèmes qui améliorent la collaboration, renforcent l'engagement et maximisent l'efficacité.

Dans cet article de blog, nous allons explorer des exemples de modèles de travail hybrides remarquables et la manière dont vous pouvez les faire fonctionner pour votre équipe. 🚨

⏰ Résumé en 60 secondes les modèles de travail hybrides combinent travail au bureau et télétravail*, offrant ainsi aux employés une plus grande flexibilité tout en augmentant la productivité des entreprises. Lorsqu'ils sont bien mis en œuvre, ils améliorent l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et réduisent les coûts pour les deux parties. Voici 11 exemples de modèles de travail hybrides pour améliorer l'efficacité des équipes : 1. Modèle hybride fixe

2. Modèle hybride à horaires flexibles

3. Modèle privilégiant le travail à distance

4. Modèle semaine par semaine

5. Modèle hybride en autonomie complète

6. Modèle d'organisation des équipes

7. Modèle d'équipes divisées

8. Modèle des heures de base

9. Modèle hybride axé sur les employés

10. Modèle d'organisation du travail asynchrone

Comprendre les modèles de travail hybrides

Les modèles de travail hybrides combinent le travail traditionnel au bureau et le télétravail, offrant ainsi aux employés flexibilité et autonomie.

Les politiques de travail flexibles ont le vent en poupe pour une bonne raison : elles sont bénéfiques à la fois pour les employés et les employeurs. Les employés bénéficient d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les entreprises constatent une augmentation de la productivité et tout le monde économise de l'argent. Tout le monde y gagne lorsque c'est bien fait.

Voici un tableau pour vous aider à comprendre les paramètres de travail hybrides et traditionnels. 💁

Critères Travail traditionnel Travail hybride Emplacement Principalement au bureau Un mélange de travail au bureau, à distance et en déplacement Flexibilité Faible flexibilité ; emplacement et calendrier fixes Grande flexibilité ; les employés peuvent choisir l'emplacement et l'horaire de leur travail Équilibre entre vie professionnelle et vie privée Peut être difficile en raison des calendriers rigides Amélioration grâce à la flexibilité et réduction des trajets domicile-travail Collaboration Communication principalement en face à face S'appuyer sur des outils de télétravail pour maintenir la communication Coût Frais généraux plus élevés ; frais de déplacement plus élevés pour les employés Réduction des frais généraux pour les employeurs et des coûts de transport Accès aux talents Limité aux talents locaux ou régionaux Un vivier de talents plus large grâce aux options de travail à distance Productivité Peut varier en fonction de l'employé et de l'environnement Peut être plus élevé avec une autonomie accrue Expérience employé Peut manquer de flexibilité, ce qui peut affecter la satisfaction Une plus grande indépendance et une plus grande satisfaction au travail

🧠 Fait amusant : 25 % des employés préféreraient un modèle « hybride flexible » s'ils changeaient d'employeur.

La réussite du modèle de travail hybride avec des exemples

Chaque entreprise aborde le travail hybride différemment. Certaines misent fortement sur la flexibilité du travail à distance, tandis que d'autres privilégient la collaboration en personne. Mais les plus performantes ont trouvé le moyen de faire fonctionner les deux.

Examinons quelques politiques de travail hybride remarquables et les leçons que nous pouvons en tirer. 📃

1. Modèle hybride fixe

Le modèle hybride fixe est axé sur la structure. Les employés ont des jours fixes au bureau et des jours fixes pour le télétravail, ce qui facilite la planification.

Besoin de planifier une grande réunion d'équipe ? Pas de problème, vous savez déjà quand tout le monde sera là. Vous avez un projet qui nécessite une concentration totale ? C'est à ça que servent les journées de travail à distance.

✅ Avantages clés : Le plus grand avantage de ce modèle est sa prévisibilité. Il n'y a pas de devinettes sur la disponibilité des collègues, ce qui rend la collaboration plus fluide et l'espace de bureau plus facile à gérer.

♦️ Défi potentiel : Cependant, il y a un manque de flexibilité sur le lieu de travail. Les employés qui préfèrent structurer leurs journées de travail en fonction de leur rythme de productivité personnel ou de leurs engagements externes peuvent trouver la rigidité frustrante. C'est idéal pour les équipes qui prospèrent grâce à la routine et à la connexion en personne, mais pour celles qui valorisent l'autonomie, cela peut sembler restrictif.

📌 Exemple : Des entreprises telles que Google, Microsoft et Salesforce ont mis en œuvre cette approche, en désignant des jours de bureau spécifiques tout en permettant le télétravail.

2. Modèle hybride à horaires flexibles

Le modèle hybride flexible est une question de choix. Les employés peuvent décider quand ils viennent au bureau et quand ils font du télétravail, en fonction de leur charge de travail, de leurs projets ou simplement de leurs préférences personnelles. Certains peuvent se présenter pour des réunions d'équipe ou des sessions de brainstorming, tandis que d'autres peuvent préférer travailler tranquillement et de manière concentrée depuis leur domicile.

✅ Avantages clés : Il s'agit d'une installation qui donne le contrôle aux employés, ce qui peut conduire à une plus grande satisfaction au travail et à une meilleure productivité. Cette installation est particulièrement intéressante pour les entreprises qui cherchent à attirer les meilleurs talents, car elle s'adapte à différents styles de travail et situations de vie.

♦️ Défi potentiel : Cependant, la flexibilité s'accompagne de défis. Si la moitié de l'équipe décide de venir au bureau tandis que l'autre moitié reste à distance, les réunions et la collaboration peuvent devenir fragmentées. Pour que cela fonctionne, les entreprises ont besoin d'outils numériques solides, de plans de communication clairs et d'une culture qui valorise la responsabilité.

📌 Exemple : Cisco permet à ses employés de choisir quand et où ils travaillent, leur donnant ainsi l'autonomie nécessaire pour gérer leur emploi du temps.

🔍 Le saviez-vous ? 95 % des chefs d'entreprise déclarent que leur organisation est devenue plus flexible depuis 2023, et 82 % prévoient de la rendre plus flexible prochainement.

3. Modèle « remote-first »

Le modèle hybride « remote-first » (priorité au travail à distance) bouleverse l'installation traditionnelle du bureau. Au lieu que le bureau soit la norme, le télétravail devient l'étape centrale, et les rencontres en personne sont davantage considérées comme des occasions spéciales.

Les employés peuvent se rendre sur place pour la planification trimestrielle, les retraites d'équipe ou les grandes réunions, mais le travail quotidien se fait à domicile (ou n'importe où avec une connexion Wi-Fi).

✅ Avantages clés : De nombreuses entreprises technologiques ont adopté cette approche, reconnaissant que les employés n'ont pas besoin d'être dans un bureau physique pour être productifs. Cela permet également aux entreprises d'embaucher des talents dans le monde entier, éliminant ainsi l'emplacement comme obstacle au recrutement.

♦️ Défi potentiel : Cependant, le télétravail la plupart du temps peut conduire à l'isolement. Sans un effort conscient pour établir des connexions, les employés peuvent commencer à se sentir déconnectés ou isolés. C'est pourquoi les entreprises qui réussissent à privilégier le travail à distance misent sur les contrôles virtuels, la création de liens entre les équipes à distance et des outils de communication solides pour que chacun reste aligné et engagé.

📌 Exemple : Zapier fonctionne selon une approche privilégiant le travail à distance. Les employés travaillent à distance depuis n'importe où, et l'entreprise fournit des outils et des ressources pour assurer une communication et une collaboration transparentes, quel que soit l'emplacement des personnes.

4. Modèle semaine par semaine

Le modèle hybride semaine par semaine permet de trouver un équilibre entre structure et flexibilité. Les employés passent une semaine entière au bureau, suivie d'une semaine de télétravail.

✅ Avantages clés : Ce rythme permet une collaboration ciblée pendant les semaines de bureau tout en donnant aux employés le temps nécessaire pour effectuer un travail approfondi depuis leur domicile. De plus, il facilite la planification du travail, tant pour les équipes que pour la gestion des ressources de bureau.

*les secteurs qui nécessitent une présence constante sur site, tels que la fabrication, la sécurité ou la santé, adoptent souvent ce mode de travail. Il garantit la présence du personnel clé sur site lorsque cela est nécessaire, tout en leur permettant de profiter des avantages du télétravail.

♦️ Défi potentiel : La spontanéité en prend un coup : si une réunion ou un projet urgent survient pendant une semaine de travail à distance, les employés peuvent être amenés à modifier leur emploi du temps de manière inattendue. Et pour ceux qui préfèrent alterner les jours de travail au bureau et les jours de travail à distance plutôt que de changer de semaine en semaine, cette installation peut sembler un peu rigide.

📌 Exemple : InnoTech Software Solutions adopte un modèle hebdomadaire, où les employés travaillent au bureau une semaine et à distance la semaine suivante.

📖 À lire également : Conseils pour booster la productivité en télétravail

5. Modèle hybride en autonomie complète

Dans cette installation, les employés ont un contrôle total sur le moment et le lieu où ils travaillent, sans jours de bureau fixes ni horaires obligatoires. Tant que le travail est terminé, tout le reste dépend d'eux. Les entreprises qui utilisent ce modèle se concentrent sur les résultats plutôt que sur les heures enregistrées, ce qui le rend idéal pour les professionnels qui ont besoin d'indépendance.

✅ Avantages clés : L'un des plus grands avantages est la flexibilité. Les employés peuvent structurer leurs journées en fonction des moments où ils sont les plus productifs, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction au travail et de meilleures performances. Cela permet également aux entreprises de recruter n'importe où, puisque l'emplacement n'est plus une limite.

♦️ Défi potentiel : Cependant, ce niveau d'autonomie nécessite de la confiance, de la responsabilité et des systèmes de gestion des performances solides. Sans attentes claires et sans les bons outils de collaboration à distance, les équipes peuvent se déconnecter.

📌 Exemple : Automattic (la société derrière WordPress) offre une autonomie totale dans son modèle hybride. Les employés peuvent choisir leur emplacement et leur horaire de travail préférés, à condition de respecter leurs responsabilités.

6. Modèle d'organisation du travail posté

Certaines entreprises ont besoin d'une couverture 24 heures sur 24 ou disposent d'un espace de bureau limité. Le modèle d'organisation par équipes résout ce problème en répartissant les employés en différentes équipes, soit à différents moments de la journée, soit en alternant entre le télétravail et le travail au bureau.

Ce modèle est courant dans les domaines du service client, de l'assistance informatique et des soins de santé, où il est essentiel de garantir la continuité des opérations.

✅ Avantages clés : L'efficacité est un avantage majeur. Elle permet d'éviter la surpopulation dans les bureaux et de s'assurer qu'il y a toujours quelqu'un de disponible pour s'occuper des tâches importantes. De plus, elle permet aux employés de travailler aux heures qui leur conviennent le mieux tout en répondant aux besoins de l'entreprise.

♦️ Défi potentiel : conflits d'horaires et problèmes de transfert. Si les équipes ne sont pas correctement coordonnées, le travail est négligé.

Pour que ce modèle fonctionne, les entreprises ont besoin d'horaires de travail clairs, d'outils de communication efficaces et de processus bien documentés pour assurer des transitions en douceur.

📌 Exemple : Cisco adopte un modèle de travail hybride basé sur les horaires où les employés peuvent choisir des horaires qui correspondent à leur fuseau horaire ou à leurs préférences personnelles.

🧠 Fait amusant : Selon une étude, les personnes interrogées travaillant à domicile ont gagné en moyenne 56 minutes ce jour-là en ne faisant pas la navette. Ce temps a été consacré au repos, à l'exercice, au sport et au bien-être.

7. Modèle d'équipes divisées

Ce modèle divise les employés en groupes en fonction de leur emplacement ou de leurs horaires de travail hybrides. Une équipe peut travailler au bureau tandis qu'une autre reste à distance, ou elles peuvent alterner. De nombreuses entreprises internationales utilisent cette approche pour gérer des équipes dans différents fuseaux horaires tout en maintenant une présence locale.

✅ Avantages clés : Vous obtenez de la flexibilité sans perdre en structure. Les équipes peuvent collaborer en personne lorsque cela est nécessaire, tout en gardant les options de télétravail ouvertes. Cela aide également les entreprises à réduire les coûts d'espace de bureau tout en permettant aux employés de travailler de la manière qui leur convient le mieux.

♦️ Défi potentiel : Cependant, la communication peut être délicate. Si les employés à distance et au bureau n'ont pas les mêmes possibilités de contribuer, la collaboration peut en souffrir. Les entreprises qui adoptent ce modèle avec succès, en particulier dans les secteurs de la technologie et de la finance, s'appuient sur les visioconférences, les mises à jour asynchrones et une documentation claire pour maintenir la cohésion de tous.

📌 Exemple : Microsoft a utilisé un modèle d'équipe fractionnée pendant certaines périodes, garantissant ainsi que seule une partie de ses employés se trouve au bureau à la fois.

💡 Conseil de pro : un excellent moyen d'établir des relations au sein des équipes hybrides consiste à organiser des déjeuners hybrides. Organisez des réunions informelles au cours desquelles les membres de l'équipe, ou même des invités tels que des membres de la famille, partagent leurs idées sur des sujets amusants et non professionnels. Il peut s'agir de tout, des astuces de productivité aux récits de voyage !

8. Modèle des heures de base

Certaines équipes ont besoin d'interactions régulières en face à face, mais ne veulent pas se soumettre à des horaires de bureau rigides. Le modèle des heures de base permet de trouver un équilibre, en exigeant des employés qu'ils soient disponibles pendant des heures fixes, par exemple de 10 h à 13 h, tout en leur permettant de choisir quand ils travaillent en dehors de cette plage horaire.

✅ Avantages clés : L'essentiel est une collaboration cohérente. Les réunions, les sessions de brainstorming et la prise de décision en temps réel ont lieu pendant les heures de travail, ce qui facilite l'alignement des équipes. Cette méthode est particulièrement populaire dans les secteurs du conseil, de la gestion de projet et des relations avec les clients, où la disponibilité est importante.

♦️ Difficulté potentielle : Cela dit, ce n'est pas idéal pour tout le monde. Les employés ayant des horaires non conventionnels ou ceux qui préfèrent une flexibilité totale pourraient trouver cela restrictif.

Pour que ce modèle fonctionne, les entreprises doivent définir des attentes claires sur la manière dont les heures de travail doivent être utilisées, non pas simplement comme un bloc pour des réunions interminables, mais comme un temps de collaboration significative.

📌 Exemple : HubSpot permet à ses employés de travailler à distance, mais exige qu'ils soient disponibles pour les réunions et la collaboration avec l'équipe pendant les heures de travail principales.

9. Modèle hybride axé sur les employés

Certaines entreprises laissent leurs employés décider de leurs propres horaires hybrides en fonction de ce qui leur convient le mieux. Plutôt que d'imposer des jours de bureau fixes, la direction recueille les commentaires des employés et affine continuellement l'approche pour l'adapter à l'évolution des besoins.

✅ Avantages clés : Ce modèle favorise la confiance, l'autonomie et un engagement plus élevé. Les employés se sentent libres de choisir ce qui les rend le plus productifs, ce qui conduit à une meilleure satisfaction au travail.

♦️ Défi potentiel : Bien sûr, trop de liberté sans structure peut créer des incohérences. Si les attentes ne sont pas claires, les équipes peuvent avoir du mal à se coordonner. La clé de la réussite ici est d'avoir des points réguliers, des boucles de rétroaction et des directives de communication claires pour s'assurer que le travail reste sur la bonne voie.

📌 Exemple : Zoom fonctionne avec un modèle hybride axé sur les employés, où ces derniers peuvent choisir leur environnement de travail sans être obligés de retourner au bureau.

🔍 Le saviez-vous ? L'amélioration du bien-être du personnel est l'une des raisons les plus fréquemment rapportées par les entreprises pour utiliser ou avoir l'intention d'utiliser davantage de modèles hybrides et à distance.

10. Modèle de travail asynchrone

Le modèle de travail asynchrone privilégie la flexibilité : les employés travaillent sur des tâches de manière indépendante, sans avoir besoin de collaborer en temps réel. Au lieu de réunions constantes et de réponses instantanées, la communication se fait par le biais d'outils numériques tels que les plateformes de gestion de projet, les documents partagés et les mises à jour enregistrées

✅ Avantages clés : Cette installation est un excellent moyen pour les équipes internationales réparties sur différents fuseaux horaires, ce qui facilite le travail sans interruption et permet de rester productif.

♦️ Défi potentiel : Cependant, la réussite de ce modèle dépend de l'existence de protocoles de communication clairs, de processus bien documentés et des bons outils pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

📌 Exemple : GitLab fonctionne presque entièrement de manière asynchrone. Au lieu de s'appuyer sur des réunions en temps réel, ils utilisent une documentation détaillée, des outils de suivi des problèmes et des outils de communication.

11. Modèle d'horaire de travail dynamique

Le modèle d'horaire de travail dynamique va encore plus loin en matière de flexibilité, en permettant aux employés d'ajuster leurs heures de travail en fonction des besoins du projet, de leur charge de travail ou de leurs engagements personnels.

✅ Avantages clés : Il n'y a pas d'horaire rigide - le travail s'adapte à l'individu et aux exigences de l'entreprise. Cette installation est idéale pour améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et pour répondre à des priorités en constante évolution, mais elle nécessite une forte coordination et des outils de planification intelligents pour éviter tout désalignement.

♦️ Défi potentiel : Les horaires dynamiques peuvent parfois donner l'impression de favoritisme ou d'une répartition injuste des tâches s'ils ne sont pas gérés avec soin. Une communication claire et des processus transparents sont essentiels pour répondre à ces préoccupations.

Pour les entreprises qui cherchent à mettre en œuvre ce modèle, investir dans un logiciel de planification et favoriser une culture axée sur les résultats est la clé d'un travail efficace.

📌 Exemple : X a adopté un système de planification flexible, permettant aux employés d'organiser leurs journées de travail tout en assurant le suivi des projets.

*comment réussir la mise en œuvre d'un modèle de travail hybride

Pour assurer la réussite du travail hybride, les entreprises doivent repenser leur façon de communiquer, de collaborer et de créer une culture au sein des équipes distribuées.

La clé est d'être intentionnel dans votre approche.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la discussion, le tout optimisé par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. 🤩

Associé au logiciel de gestion de projet ClickUp Remote Team, vous obtiendrez la solution parfaite pour gérer des équipes à distance. Voici comment mettre en œuvre un modèle de travail hybride avec ClickUp ! 👀

Définir des politiques et des attentes claires

Un modèle de travail hybride fonctionne mieux lorsque chacun sait à quoi s'attendre. Définissez des politiques concernant la présence au bureau, les normes de réunion et les canaux de communication.

Les jours de bureau sont-ils fixes ou sont-ils laissés à la discrétion des employés ?

Les réunions doivent-elles être à distance ou hybrides ?

Des directives claires éliminent l'incertitude et garantissent l'équité.

ClickUp Documents

Collaborez avec votre équipe en temps réel pour assurer l'alignement du travail avec ClickUp Documents

ClickUp Docs aide les équipes à créer, gérer et partager des politiques de manière transparente en un seul endroit. Au lieu de PDF obsolètes, créez un hub de connaissances dynamique avec une collaboration en temps réel.

Documentez tout, des directives de travail hybride et des normes de communication aux attentes en matière de performances et aux règles de conduite lors des réunions, afin de garantir que tout le monde, à distance ou au bureau, reste aligné.

*Besoin d'affiner les politiques à mesure que votre équipe évolue ? Aucun problème, il vous suffit de mettre à jour votre document avec des tâches, des checklists et des dates d'échéance intégrées directement dans les politiques pour assurer le suivi de la conformité et de la responsabilité. Vous souhaitez un retour d'information immédiat ? Les commentaires en ligne et les @mentions permettent aux employés de poser des questions ou de suggérer des améliorations directement dans le document !

ClickUp Brain

Évitez les longues recherches de documents manquants avec ClickUp Brain

Et le meilleur dans tout ça ? Il s'intègre à ClickUp Brain! Il agit comme l'assistant de connaissances de votre équipe, alimenté par l'IA, et fait apparaître instantanément les bonnes informations quand et où vous en avez besoin. Au lieu de passer au crible des fichiers interminables, il suffit de demander à Brain et il vous fournira en quelques secondes la dernière politique de télétravail, les directives de l'équipe, les éléments d'action ou les procédures opératoires normalisées du projet.

Au-delà de la simple organisation des documents, ClickUp Brain aide les équipes à élaborer et à affiner leurs politiques sans effort. Il peut résumer des directives complexes, suggérer des améliorations basées sur les bonnes pratiques du secteur, et même générer de nouveaux projets de politiques basés sur les contributions de l'équipe.

Par exemple, un nouvel employé peut simplement demander à Brain : « Quelle est notre politique en matière de télétravail ? » et il affichera instantanément les dernières directives de partout dans votre environnement de travail, ce qui vous fera gagner du temps.

🔍 Le saviez-vous ? 48 % des employés hybrides et à distance ont déclaré se sentir plus énergiques qu'un an auparavant.

Pour rester connectées, les équipes hybrides s'appuient sur la technologie, il est donc essentiel d'investir dans les bons outils. Les plateformes de visioconférence, les logiciels de gestion de projet et la messagerie instantanée contribuent à combler le fossé entre les employés à distance et ceux présents au bureau.

Tâches ClickUp

Personnalisez les tâches ClickUp pour les adapter à votre flux avec des assignés, des indicateurs de priorité et des statuts personnalisés

Le travail hybride a ses avantages, mais sans système transparent, les tâches sont ignorées, les priorités se perdent et, avant même que vous ne vous en rendiez compte, le chaos s'installe.

Les tâches ClickUp entrent ici. Elles sont la colonne vertébrale d'une équipe hybride bien huilée, aidant chacun à rester aligné, responsable et productif, qu'il soit à la maison, au bureau ou à l'autre bout du monde.

Fini les « Attendez, qui s'occupe de ça ? » Chaque tâche ClickUp est accompagnée d'assignés, de dates d'échéance, de priorités et de statuts, il n'y a donc pas de place pour la confusion. Besoin de décomposer un gros projet ? Les sous-tâches permettent d'attribuer facilement des éléments plus petits à différents membres de l'équipe tout en gardant le tout connecté.

📖 À lire également : 10 exemples et cas d'utilisation de l'automatisation des flux de travail

Automatisations ClickUp

Créer des déclencheurs personnalisés pour les tâches récurrentes avec ClickUp Automatisations

Considérez les automatisations ClickUp comme votre assistant personnel pour toutes les petites choses qui font avancer le travail. Elles suivent une règle simple : Quand cela se produit, alors faites ceci. Vous déclenchez l'automatisation, ClickUp s'occupe du reste.

Supposons que votre équipe hybride reçoive des demandes urgentes de clients, mais que vous ne souhaitiez pas les suivre manuellement à chaque fois, vous optez donc pour l'automatisation. Chaque fois qu'une nouvelle tâche est marquée « Haute priorité », la plateforme l'attribue automatiquement au bon membre de l'équipe, la place en haut de la liste des tâches et informe le responsable du projet.

⚙️ Bonus : Utilisez le modèle de forfait de télétravail ClickUp pour créer un forfait complet permettant aux membres de votre équipe de passer au télétravail, définir les attentes et les rôles, et organiser et suivre la progression des tâches.

Favoriser une solide culture du travail hybride

La culture est la façon dont les gens travaillent ensemble. Encouragez l'inclusion et assurez-vous que les employés à distance sont aussi engagés que les employés au bureau. Organisez des activités virtuelles de team building, célébrez les victoires lors de réunions à l'échelle de l'entreprise et formez les managers à la direction efficace d'équipes hybrides.

Voici quelques jeux de communication stimulants pour accroître l'engagement des employés ! 🎲 Présentation et discussion, édition culturelle : Demandez aux membres de l'équipe de partager quelque chose d'unique sur leur parcours, leur culture ou leurs loisirs. Il peut s'agir d'un diaporama rapide, d'une anecdote amusante ou même d'une courte démonstration culinaire 🌎

Roulette du café virtuel : Chaque semaine, associez automatiquement les membres d'une équipe pour discuter autour d'un café virtuel pendant 15 minutes. C'est un excellent moyen d'encourager les discussions spontanées entre collègues qui n'auraient pas l'occasion d'interagir normalement ☕

Jeux d'équipe hybrides : Créez des défis amusants tels que le défi des étapes quotidiennes, les chasses au trésor photo et le bingo bien-être pour encourager l'engagement quel que soit l'emplacement ! 🎯

Discutez sur ClickUp

Fini les messages et les éléments d'action éparpillés, compilez tout avec ClickUp Discutez

ClickUp Chat facilite la collaboration hybride en centralisant les discussions d'équipe, les mises à jour de projets et la gestion des tâches en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une application à l'autre, chaque discussion reste connectée à votre travail.

D'un rapide point d'information à une longue session de brainstorming, Chat permet de garder une communication exploitable, organisée et accessible à tous.

Voici comment vous pouvez utiliser la discussion : 💭

Maintenez l'engagement des équipes grâce à la messagerie instantanée qui s'intègre parfaitement aux tâches, documents et projets pour un contexte

Connectez les RH, la direction et les employés dans un espace unifié pour maintenir la transparence

Restez informé grâce à des notifications intelligentes sans être submergé

Passez à la visioconférence ou à l'audioconférence pour des réunions hybrides avec SyncUps

Convertissez les messages en tâches ClickUp avec les propriétaires, les dates d'échéance et les descriptions

Marquez les discussions clés, paramétrez des rappels et gérez les dépendances des tâches avec FollowUps

📮 ClickUp Insight : 60 % des travailleurs répondent aux messages instantanés dans les 10 minutes, mais chaque interruption leur fait perdre jusqu'à 23 minutes de concentration, ce qui conduit à un paradoxe de productivité. Parallèlement, 83 % des travailleurs du savoir utilisent principalement les e-mails et les discussions en ligne comme outils de communication, ce qui fait que les informations critiques se perdent dans des canaux dispersés et déconnectés. ClickUp aide les équipes à rester concentrées en réduisant les changements de contexte et en centralisant la communication, les tâches et les connaissances. Grâce à un environnement de travail centralisé, les équipes peuvent discuter du travail sans perdre de détails importants dans des e-mails et des discussions éparpillés. Les messages peuvent se transformer en éléments exploitables, garantissant que rien n'est négligé. Cette approche structurée réduit les interruptions, empêche la perte d'informations et maintient la productivité sur la bonne voie.

ClickUp Tableaux blancs

Réalisez un brainstorming sur une toile visuelle en temps réel avec ClickUp Tableaux blancs

Dans une installation hybride, vous n'avez pas le luxe de vous réunir autour d'un tableau blanc dans une salle de conférence. Mais vous n'en avez pas besoin ! Les tableaux blancs ClickUp apportent la même énergie dans un espace numérique partagé où chacun peut esquisser, écrire et développer les idées des autres en temps réel.

💡 Conseil de pro : Configurez un Tableau blanc ClickUp partagé où les employés peuvent féliciter leurs coéquipiers pour leur excellent travail, leur collaboration ou simplement pour leur super attitude ! Cela permet de remonter le moral et d'inclure tout le monde, même ceux qui se trouvent dans des fuseaux horaires différents. Vous pouvez en faire une tradition mensuelle avec un « Mur de la renommée » virtuel

Évaluer et améliorer en permanence

Le travail hybride n'est pas un modèle figé. Recueillez régulièrement les commentaires des employés pour voir ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Surveillez la productivité, l'engagement et la satisfaction de l'équipe pour ajuster les politiques et les outils si nécessaire.

ClickUp Formulaires

Comprenez le sentiment des employés en quelques étapes seulement grâce aux formulaires personnalisables de ClickUp

La création d'un environnement de travail hybride performant nécessite des ajustements continus basés sur les commentaires réels des employés. Les formulaires ClickUp vous offrent un moyen simple et automatisé de recueillir des informations et de les transformer en actions.

Par exemple, votre entreprise souhaite connaître l'avis des employés sur leur horaire hybride.

Vous pouvez créer un formulaire de feedback sur l'horaire de travail hybride et, une fois que les employés ont soumis leurs réponses, ClickUp organise automatiquement les données en tâches, ce qui vous permet de repérer les tendances, de résoudre les problèmes et d'apporter de réelles améliorations, sans avoir à trier des feuilles interminables.

Surmonter les défis des modèles de travail hybrides

Le travail hybride offre flexibilité et efficacité, mais il pose également des défis tels que la mauvaise communication, les conflits d'horaires et les écarts culturels. La réussite réside dans la résolution de ces obstacles grâce à des stratégies intelligentes qui permettent aux équipes de rester connectées, engagées et productives.

Voici comment rendre le travail hybride transparent. 📝

Obstacles à la communication : Les réunions hybrides virtuelles peuvent rendre la prise de parole difficile pour certaines personnes, et les différences de fuseaux horaires ralentissent les choses. La solution ? Investir dans de meilleurs logiciels de vidéoconférence et de travail hybride afin que les équipes puissent rester connectées, où qu'elles se trouvent

*difficultés de coordination : lorsque la moitié de l'équipe travaille à distance et l'autre moitié au bureau, il n'est pas facile de garder tout le monde sur la même page. L'utilisation d'outils de gestion de projet, le paramétrage d'attentes claires et la garantie que les employés à distance ne sont pas exclus des décisions clés peuvent faciliter les choses

Déconnexion de l'équipe : Le télétravail peut être source d'isolement et les opportunités de réseautage ou de mentorat peuvent être manquées, en particulier pour les groupes sous-représentés. Des points réguliers en ligne, des activités de team building hybrides et des programmes de mentorat structurés aident chacun à se sentir inclus

Baisse de créativité : Les sessions de brainstorming numérique n'ont pas toujours le même effet que les sessions en personne. Un peu de structure peut aider : planifiez des journées de collaboration au bureau, utilisez des outils de brainstorming interactifs tels que les Tableaux blancs ClickUp et créez des espaces dédiés au partage d'idées

Culture fragmentée : Lorsque certains employés sont à distance et d'autres au bureau, il est facile de former une division. Les dirigeants doivent s'efforcer de faire en sorte que chacun se sente également valorisé, de renforcer la culture d'entreprise dans toutes les installations de travail et de veiller à ce que les travailleurs à distance ne soient pas relégués au second plan

🔍 Le saviez-vous ? Les professionnels qui travaillent en mode hybride ont les taux d'engagement les plus élevés, soit 35 %, suivis des employés travaillant entièrement à distance avec 33 % et des employés travaillant au bureau avec 27 %.

Travaillez de manière hybride avec ClickUp !

La structure de travail hybride est là pour durer, alliant flexibilité et collaboration.

Le modèle le plus adapté dépend des besoins de votre équipe et des objectifs de votre entreprise, mais la réussite repose sur des attentes claires, des flux de travail transparents et une communication ouverte.

ClickUp, l'application Tout-en-un pour le travail, est la plateforme tout-en-un ultime pour simplifier le travail hybride. Peu importe où se trouve votre équipe (au bureau, en télétravail ou les deux), elle permet à chacun de s'aligner grâce à ses puissantes fonctionnalités de gestion des tâches et de collaboration en temps réel.

Qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp, c'est gratuit ! ✅