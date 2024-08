14 méthodes de travail à domicile pour améliorer la productivité

L'espace de travail traditionnel s'est considérablement transformé après la pandémie, et de nombreuses entreprises ont adopté le modèle hybride ou entièrement à distance. Le travail à distance augmente la productivité, aide à maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et permet de gagner du temps.

Il n'est donc pas étonnant que les 98% des travailleurs déclarent vouloir travailler à distance au moins une partie du temps. Mais le travail à domicile comporte aussi des défis. Il peut conduire à l'épuisement professionnel, rendre difficiles les relations avec les collègues et même avoir un impact sur vos limites.

C'est pourquoi nous avons rassemblé dans ce blog les meilleures astuces pour travailler à domicile. Ces astuces vous aideront à surmonter les difficultés liées au travail à distance et vous permettront de tirer le meilleur parti de votre temps.

Les défis du travail à domicile

Avant de discuter des meilleures astuces de travail à domicile pour vous aider à rester productif, examinons rapidement certains défis courants associés au travail à distance. 🏠

Burnout

Selon un Rapport d'enquête de Forbes Advisor selon une étude réalisée par Forbes Advisor, 69 % des travailleurs à distance déclarent se sentir épuisés par les outils de communication numériques. Le barrage constant de notifications Slack, d'e-mails, d'appels Zoom et d'appels téléphoniques peut avoir un impact sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et provoquer une fatigue mentale lorsque l'on travaille à distance.

Difficile de fixer des limites

Séparer la vie professionnelle de la vie personnelle devient difficile lorsqu'on travaille à domicile, car il n'y a pas de séparation physique entre l'espace de travail et l'espace de vie personnel. De nombreux travailleurs à distance se surchargent de travail et se sentent obligés d'être constamment accessibles en raison de l'absence de routine et d'horaires de travail définis.

L'absence de liens avec les collègues de travail

L'absence d'interactions en face à face rend difficile l'établissement de liens avec vos collègues. À long terme, cela conduit souvent à des sentiments d'isolement, de solitude et de mauvaise santé mentale, car les travailleurs à distance ne bénéficient pas des aspects sociaux d'un environnement de bureau.

Plus de distractions

La maison peut parfois être un lieu très animé, avec de nombreuses distractions. Il se peut que d'autres membres de la famille travaillent à vos côtés, que des amis et des membres de la famille viennent vous rendre visite, qu'il y ait des tâches ménagères et des enfants à s'occuper. Cela peut nuire à votre productivité et vous empêcher de vous concentrer sur votre travail.

Les astuces du travail à domicile pour augmenter la productivité à distance

Voici les meilleures astuces de travail à domicile pour stimuler votre productivité et surmonter ces difficultés :

1. Désigner un espace de travail

via : Unsplash Travailler depuis son canapé ou son lit peut sembler attrayant. Mais n'oubliez pas qu'ils sont les ennemis de votre productivité, car votre esprit les associe à la détente et à l'amusement. Vous avez besoin d'un espace de travail séparé pour créer une frontière physique entre le travail et la maison.

Aménagez un espace de travail dédié qui vous mette dans un état d'esprit orienté vers le travail, qu'il s'agisse d'une chambre d'amis ou d'un petit coin dans votre salon. Voici quelques exemples conseils pour votre bureau à domicile :

Installez votre espace de travail près d'une fenêtre qui vous permettra de respirer de l'air frais et sunlight☀️

Éloignez votre espace de travail de la cuisine, du salon ou d'une fenêtre donnant sur une rue passante si vous êtes facilement distrait

Travaillez avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas de pièce libre, installez une chaise de travail et un bureau dans un coin de votre pièce

Achetez du mobilier ergonomique (y compris des claviers ergonomiques) pour votre bureau à domicile si vous vous sentez mal à l'aise après être resté assis pendant de longues périodes

Optez pour un bureau debout si vous avez souvent besoin de changer de rythme

2. Optimisez votre espace de travail

Vous avez déjà un espace de travail attitré. C'est formidable ! Mais vous convient-il vraiment ? Il est essentiel de créer un espace de travail convivial au travail et à la productivité. La première façon d'y parvenir est de le garder propre et sans encombrement. Vous pouvez également prendre les mesures suivantes pour l'optimiser davantage :

Ajoutez un peu de verdure à votre espace avec des plantes qui filtrent l'air et augmentent la production d'oxygène🪴

Gardez une grande bouteille d'eau à proximité pour ne pas oublier de boire de l'eau régulièrement

Egayez l'espace avec vos objets préférés. Ajoutez une œuvre d'art, une touche de peinture ou tout ce qui vous donne de l'énergie

Gardez un lecteur de musique et un tableau effaçable à sec au mur si nécessaire

Cela m'aide d'avoir un bureau dédié 🙂 J'ai des amis qui ont juste un bureau dans leur salon et ils se plaignent de leur productivité ! Il va falloir que je jette un coup d'œil à Brain Food sur Spotify !

Spencer Herlong, utilisateur de ClickUp

3. Créer une routine

L'un des principaux avantages du travail à domicile est qu'il vous permet de fixer vos horaires de travail et de travailler quand vous le souhaitez. Toutefois, cet avantage peut rapidement devenir un défi si vous ne parvenez pas à établir une routine cohérente. Une bonne routine est la clé d'une journée productive.

Fixez vos horaires de travail et utiliser une application d'horaires de travail pour établir votre emploi du temps quotidien. Le fait d'avoir un emploi du temps vous permet d'être prévisible tout en vous assurant que votre journée est bien structurée.

faites votre planning quotidien et ajoutez rapidement des tâches non planifiées à votre calendrier en utilisant ClickUp_

Commencez par un rituel matinal qui marque le début de votre journée de travail. Il peut s'agir de se préparer un café ou même de faire une petite promenade. Pour terminer la journée, passez en revue tout ce que vous avez accompli et planifiez le lendemain.

Enfin, n'oubliez pas de passer une nuit complète. Un cerveau bien reposé vous aide à rester concentré et à passer une journée plus heureuse.

4. Faites des pauses régulières

Travailler à domicile signifie que vous passez la plupart de votre temps assis à votre bureau et à travailler. Or, rester assis toute la journée est néfaste pour votre corps et votre productivité.

Il est donc essentiel de faire des pauses régulières. Étirez-vous, faites du yoga, marchez, reposez vos yeux, arrosez vos plantes et déconnectez-vous du travail. Même une pause de 10 minutes vous permet de rajeunir votre esprit. Vous pouvez également faire une courte sieste au cours de la journée pour relever votre niveau d'énergie si nécessaire.

L'activité physique est l'une des meilleures astuces de travail à domicile qui prévient l'épuisement, aiguise la concentration et fait des merveilles en termes de productivité. Faites donc en sorte que des pauses régulières fassent partie intégrante de votre emploi du temps. Et si vous avez besoin de rappels, utilisez un outil de travail à distance pour mettre en place des rappels afin de faire des pauses fréquentes.

5. Utiliser un outil de productivité

le tableau de bord ClickUp vous permet de visualiser d'un seul coup d'œil vos progrès et vos travaux en cours

L'une des meilleures astuces pour travailler à domicile est d'utiliser un outil de travail à domicile pour organiser et gérer votre journée de travail. Utilisez des applications d'organisation les services de communication, les systèmes de gestion des tâches, et modèles de productivité .

Nombreux outils de collaboration à distance permettent aux équipes de travailler de manière indépendante tout en restant bien connectées. Toutefois, si l'utilisation de différentes applications à des fins différentes vous semble fastidieuse, envisagez d'utiliser un outil de productivité tout-en-un tel que ClickUp ClickUp pour les équipes à distance pour transformer votre expérience de travail à domicile :

écrivez plus vite, obtenez des résumés rapides et trouvez des réponses à vos questions avec ClickUp Brain_

Travaillez en douceur avec Docs: Créez, organisez et partagez des documents de projet avecClickUp Docsajoutez des pages et des sous-pages, mettez-les en forme et stylisez-les comme vous le souhaitez, définissez des autorisations pour contrôler l'accès et ajoutez des collaborateurs. Vous pouvez également convertir des documents fréquemment utilisés en modèles. Ajoutez des fichiers et liez vos documents à des flux de travail

Créez, organisez et partagez des documents de projet avecClickUp Docsajoutez des pages et des sous-pages, mettez-les en forme et stylisez-les comme vous le souhaitez, définissez des autorisations pour contrôler l'accès et ajoutez des collaborateurs. Vous pouvez également convertir des documents fréquemment utilisés en modèles. Ajoutez des fichiers et liez vos documents à des flux de travail Exploitez la puissance de l'IA: ClickUp Brain est l'assistant IA par excellence. Posez des questions sur votre travail n'importe où dans ClickUp, automatisez les tâches et les mises à jour, créez rapidement une variété de contenu, et plus encore

ClickUp Brain est l'assistant IA par excellence. Posez des questions sur votre travail n'importe où dans ClickUp, automatisez les tâches et les mises à jour, créez rapidement une variété de contenu, et plus encore Brainstorm collectivement: Collaborer à distance avec votre équipe pour trouver de nouvelles idées à l'aide deTableaux blancs ClickUp et des cartes heuristiques. Cela permet d'inclure tout le monde dans l'idéation, quel que soit l'endroit où l'on se trouve

Collaborer à distance avec votre équipe pour trouver de nouvelles idées à l'aide deTableaux blancs ClickUp et des cartes heuristiques. Cela permet d'inclure tout le monde dans l'idéation, quel que soit l'endroit où l'on se trouve Rester sur la même longueur d'onde: L'éloignement n'est pas forcément synonyme d'absence d'alignement. Les équipes utilisentObjectifs de ClickUp pour fixer et suivre les objectifs individuels et d'équipe et créer une responsabilité. Les chefs d'équipe peuvent utiliser l'outilModèle de plan de travail à distance pour suivre l'avancement du projet des travailleurs à distance, où qu'ils se trouvent, et définir les attentes et les rôles de chacun

Créez un plan de transition complet pour vos employés à l'aide du modèle de plan de travail à distance

Organisez votre travail: Gardez tout votre travail rationalisé avecTâches ClickUpclickUp Tasks : créez des tâches et des sous-tâches à partir de vos objectifs, documents et commentaires et suivez-les à l'aide d'une variété d'outils de gestion des tâchesvues personnalisables *Visualisez les progrès : Suivez votre progression et celle de votre équipe et examinez les tâches en attente, le tout d'un seul coup d'œil grâce à des vues personnalisables et partageablesTableaux de bord ClickUp *Reducechangement de contexte : Intégrez ClickUp avec plus de 1000 applications, y compris Zoom, Slack, Google Calendar, Google Drive, Dropbox, et Loom, afin que vous n'ayez pas à passer d'un écran à l'autre

Gardez tout votre travail rationalisé avecTâches ClickUpclickUp Tasks : créez des tâches et des sous-tâches à partir de vos objectifs, documents et commentaires et suivez-les à l'aide d'une variété d'outils de gestion des tâchesvues personnalisables *Visualisez les progrès : Suivez votre progression et celle de votre équipe et examinez les tâches en attente, le tout d'un seul coup d'œil grâce à des vues personnalisables et partageablesTableaux de bord ClickUp *Reducechangement de contexte Intégrez ClickUp avec plus de 1000 applications, y compris Zoom, Slack, Google Calendar, Google Drive, Dropbox, et Loom, afin que vous n'ayez pas à passer d'un écran à l'autre Gagnez du temps: Accédez à une vaste bibliothèque d'outils de productivité et d'applications prédéfinismodèles de gestion de projet pour démarrer rapidement

6. Bloquer le temps de concentration Blocage du temps est l'une de nos astuces préférées pour le travail à domicile. La recherche a prouvé que l'on obtient les meilleurs résultats en consacrant toute son attention à une tâche spécifique. Par conséquent, bloquez du temps dans votre agenda pour vous concentrer sur des tâches qui nécessitent de l'énergie et de la concentration. Faites-en un élément permanent de votre emploi du temps, au même titre que les pauses.

Vous pouvez faire beaucoup de choses une fois que vous consacrez du temps ininterrompu à une tâche spécifique. Veillez donc à ce qu'il n'y ait pas d'interruptions, même pour un message. Pour mieux bloquer le temps, utilisez Modèle de blocage du temps de ClickUp .

Contrôlez vos activités passées, présentes et à venir grâce au modèle de blocage du temps

Ce modèle vous permet de suivre vos réunions, de bloquer le temps de concentration, de comprendre les dépendances entre les tâches et d'éviter les dépassements d'horaire. Il vous permet également d'allouer du temps pour vous reposer et vous ressourcer.

7. Créer un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée peut s'avérer difficile lorsque votre espace de travail est votre domicile. Cependant, il est essentiel de fixer des règles et des limites. Voici ce qu'il faut faire :

Fixez des heures de travail fixes, par exemple de 9 heures à 17 heures ou de 10 heures à 18 heures. Arrêtez de travailler lorsque votre journée de travail est terminée

Créez votre emploi du temps quotidien à l'aide de l'outilVue du calendrier dans ClickUp et définissez des rappels récurrents à l'aide de Rappels

Communiquez vos heures de travail à votre famille et demandez-leur de ne pas vous déranger pendant cette période

Si vous avez des enfants qui vivent avec vous, essayez de planifier votre travail en fonction de leurs horaires

Communiquez avec les membres de votre équipe lorsque vous n'êtes pas disponible pour une discussion. La façon la plus simple de le faire est de définir votre statut comme "occupé" sur l'outil de communication de l'équipe ou de désactiver les notifications pendant cette période

Respectez également ces limites pendant votre temps libre. Ne répondez pas aux notifications ou aux messages liés au travail en dehors de vos heures de travail, sauf en cas d'urgence

Soyez flexible. S'il est essentiel de créer une routine, il faut aussi être suffisamment souple pour la modifier lorsque le besoin s'en fait sentir

💡 Featured: Chris Cunningham , notre responsable du marketing social, a un point de vue intéressant sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

8. S'habiller pour réussir

L'un des avantages du travail à domicile est qu'il vous permet de travailler en pyjama. Et si nous vous disions que c'est aussi la pire chose pour votre productivité ?

Travailler en pyjama, dans son lit ou sur son canapé, c'est un grand pas en avant. En effet, votre cerveau associe ces éléments à la détente et au sommeil. Alors, habillez-vous pour réussir, même si vous n'avez aucune réunion virtuelle prévue.

Intégrez cela à votre routine. Le fait de vous habiller en tenue de travail et d'accomplir votre rituel matinal vous indique que votre journée de travail a commencé. Et à la fin de la journée de travail, remettez votre pyjama confortable et détendez-vous.

Cela vous aidera également à vous déconnecter mentalement du travail. Encore une fois, cela ne signifie pas que vous devez porter des vêtements de travail tous les jours. Accordez-vous une pause chaque fois que vous le jugez nécessaire.

9. Mangez des repas sains

Le travail à distance conduit souvent à sauter le déjeuner parce que vous n'avez pas vos amis au bureau qui vous rappellent qu'il est l'heure de déjeuner ou parce que vous avez mangé des en-cas malsains tout au long de la journée pendant que vous travailliez.

Au lieu de cela, prévoyez une pause déjeuner pour vous recalibrer et prendre un peu de recul par rapport au travail. Mangez des repas sains qui vous donneront de l'énergie. En cas de fringale, gardez un en-cas sain (fruits, noix, houmous, yaourt grec, etc.) à portée de main. Et n'oubliez pas de vous hydrater. 🥤

Bloquez les heures de déjeuner et veillez à ce qu'elles n'affectent pas votre horaire de travail en utilisant la fonction Google Calendar - Intégration de ClickUp

10. Préparez un plan B

Pour travailler efficacement à domicile, il faut pouvoir compter sur la technologie. Malheureusement, la technologie et les outils peuvent être peu fiables, avec des pannes soudaines, des problèmes de WiFi, etc. Par conséquent, prévoyez un plan B pour le cas où vous seriez inévitablement confronté à ces problèmes.

Voici quelques étapes possibles à inclure dans ce plan de secours :

Préparez un plan d'action pour chaque scénario probable

Si une panne d'électricité est prévue, préparez une solution de secours pour votre technologie et votre connectivité internet

Obtenez un plan de données mobiles en cas de problèmes de WiFi

Préparez un ordinateur ou une tablette de secours au cas où il arriverait quelque chose à votre machine habituelle

Utilisez des services et des outils en ligne pour sauvegarder vos données et vous assurer que vous ne perdez pas vos documents ou vos fichiers en cas de panne

Identifiez quelques espaces de co-working ou cafés dans lesquels vous pouvez travailler au cas où vous ne seriez pas en mesure de travailler à votre domicile pour quelque raison que ce soit

11. Changez d'espace de temps en temps

Changez d'espace de travail de temps en temps pour casser la monotonie. Allez dans un café local, trouvez un espace de coworking ou rendez-vous à la bibliothèque. Vous pouvez également travailler avec un ami ou dans un parc. À vous de choisir !

Changer de cadre de travail fait des merveilles pour votre créativité et votre concentration. Cela améliore également votre humeur et vous permet de communiquer avec des personnes extérieures à votre famille.

12. Connectez-vous avec vos collègues

Organisez des réunions et collaborez efficacement, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, avec ClickUp

Le travail à domicile limite les interactions avec les collègues, ce qui conduit souvent à l'isolement et à la solitude. Il est donc essentiel de rester en contact avec vos collègues et vos amis. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises encouragent cette pratique pour garder leurs travailleurs à distance heureux et engagés.

Réservez du temps dans votre agenda pour des interactions personnelles avec votre équipe. Participez à des activités de renforcement de l'esprit d'équipe en ligne et faites des pauses café virtuelles. Partagez des histoires, des expériences, des anecdotes personnelles et d'autres choses pour vous rapprocher des autres. Vous pouvez utiliser des outils de collaboration virtuelle comme ClickUp pour vous connecter avec vos collègues en temps réel.

Rencontrez votre équipe lors d'un appel vidéo (vous pouvez démarrer des appels Zoom à partir de ClickUp ) pour une pause-café, jouer à des jeux amusants et envoyer des messages à l'aide de ClickUp Chat .

Vous pouvez également communiquer de manière asynchrone dans les documents, les fichiers et les tâches avec des commentaires et des mentions @.

13. Éviter la procrastination et les distractions

Le mode Focus de ClickUp Docs vous aide à vous concentrer sur une partie d'une tâche à la fois et vous permet de rester productif

La procrastination devient incroyablement facile dans le confort de votre maison, surtout parce que vous avez beaucoup de distractions. Voici quelques conseils pour éviter d'être distrait :

Divisez les tâches qui vous semblent insurmontables en petites parties faciles à gérer

Réduisez au minimum les distractions telles que la télévision et les médias sociaux. Si vous avez l'habitude de répondre aux textos dans les minutes qui suivent, activez le mode concentration de votre téléphone

Vous pouvez également utiliser le mode "Focus" lorsque vous travaillez dans Docs dans ClickUp pour éviter les distractions

Informez les membres de votre famille ou vos colocataires de vos horaires de travail

Utilisez de la musique pour étouffer les bruits de fond

Utilisez un casque anti-bruit pour rester concentré si la musique n'est pas votre tasse de thé

Fixez des heures précises pour consulter vos courriels et vos textes

Utilisez des applications comme Forest ou BlockSite pour vous tenir à l'écart des sites web distrayants

14. Récompensez-vous après une semaine productive

Les êtres humains s'épanouissent dans l'appréciation et le renforcement. Par conséquent, récompensez-vous avec quelque chose que vous aimez après une semaine réussie et productive. Visitez votre endroit préféré, retrouvez vos amis ou faites ce qui vous plaît.

Cela vous renforcera et vous motivera à travailler dur la semaine prochaine. Cela vous aidera également à recharger vos batteries et à améliorer les interactions sociales.

Voici votre liste d'astuces pour le travail à domicile, résumée:

Créez un espace de travail dédié

Optimisez-le pour la productivité

Établir une routine cohérente

Prévoir des pauses pour se ressourcer

Utiliser des outils pour mieux s'organiser

Le blocage du temps aide

Créer des limites entre le travail et la vie privée

S'habiller correctement

Bien manger et s'hydrater

Prévoir un plan de secours en cas de problèmes techniques

Essayer différents environnements de travail

Se connecter avec des collègues

Réduire les distractions

Récompensez-vous et motivez-vous

Votre chemin vers la productivité dans le monde à distance

Le travail à domicile est une tendance qui semble se renforcer dans le monde entier. Les employés apprécient ses nombreux avantages, notamment le gain de temps et d'argent, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, etc. Le travail à domicile comporte également son lot de défis, qui peuvent être relevés de manière intelligente.

Les astuces du travail à domicile présentées dans cet article vous aideront à tirer le meilleur parti de votre journée de travail. Désigner un espace de travail, instaurer une routine, se concentrer sur sa santé, fixer des limites et établir des liens avec ses collègues peut rendre le travail à domicile plus agréable et plus productif.

Un outil de gestion du travail comme ClickUp peut être votre partenaire idéal. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et rendez votre journée de travail à distance plus productive.

FAQs

**Quelle est votre meilleure astuce personnelle pour travailler à distance ?

Faire des pauses régulières est l'une des meilleures astuces pour travailler à distance. Cela permet à votre cerveau de se détendre et de se régénérer. Vous pouvez également utiliser ce temps pour bouger votre corps et changer de position.

Il est préférable d'établir un emploi du temps lorsque vous travaillez à domicile. Un emploi du temps vous aide à structurer votre journée, vous donne de la prévisibilité et vous évite de rater des tâches et des travaux essentiels.

Rendez votre travail à domicile agréable en prenant soin de votre corps, en prenant le soleil et en ajoutant des plantes et des décorations amusantes à votre espace de travail. Vous pouvez également créer une liste de lecture "time to work" et prévoir du temps pour des activités que vous aimez, comme une promenade.