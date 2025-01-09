Comment organiser des réunions d'équipe pour stimuler l'engagement des salariés ?

quand un membre de l'équipe est-il venu vous voir pour vous faire part d'une idée ou d'une préoccupation ?

Il y a de fortes chances que cela ne soit pas arrivé par hasard, mais parce qu'ils ont senti qu'il y avait un espace pour parler.

Les réunions de contrôle de l'équipe offrent cet espace.

C'est l'occasion d'établir une connexion avec votre équipe, d'aborder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et de créer un environnement dans lequel chacun se sent écouté.

Voyons comment faire en sorte que ces discussions aient vraiment du sens. 💬

⏰ Résumé en 60 secondes

Les check-ins d'équipe sont de courtes réunions visant à améliorer la communication et l'alignement de l'équipe

Les check-ins réguliers améliorent la confiance, la résolution de problèmes et l'adaptabilité

Les check-ins quotidiens, hebdomadaires et mensuels répondent à différents besoins de l'équipe et du projet

Fixez des paramètres clairs et concentrez les discussions sur les objectifs, les défis et le retour d'information

Les managers jouent un rôle crucial dans la promotion de la transparence et de l'engagement

Des outils tels que ClickUp simplifient la programmation, la documentation et les abonnements

La flexibilité dans la forme et la célébration des petites victoires assurent l'efficacité des check-ins

Comprendre les réunions de contrôle d'équipe

Une réunion de contrôle est une réunion courte et structurée qui permet aux équipes de rester connectées et alignées. C'est un moment dédié au partage des mises à jour, à la discussion des défis et à la définition claire des priorités de chacun.

Contrairement aux réunions formelles, les check-in visent à maintenir l'élan et à répondre aux besoins immédiats sans faire dérailler la journée. Ces réunions sont moins axées sur des agendas rigides que sur la création d'un environnement ouvert où les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour s'exprimer.

Check-ins vs. réunions individuelles

Comprendre la différence entre les vérifications et les réunions individuelles est la clé pour les utiliser efficacement. 👇

Aspect Check-ins Réunions en tête-à-tête _Qui est impliqué ? Toute l'équipe Le manager du projet et un membre de l'équipe _Qui est impliqué ? Teams : - L'objectif est l'alignement de l'équipe et les mises à jour du projet. - L'objectif est le développement personnel et les défis à relever Style Collaboratif et orienté vers le groupe Individualisé et privé Temps Court (15-30 minutes) Plus long (30-60 minutes) Temps Temps Temps Court (15-30 minutes) Plus long (30-60 minutes)

Réunions de contrôle vs. réunions en tête-à-tête

Avantages des contrôles réguliers

Voici quelques avantages clés de l'organisation de check-ins réguliers au sein de l'équipe. 🧑‍💻

Amélioration de la communication: Les réunions de contrôle constituent un espace prestataire pour la communication au sein de l'équipe, garantissant l'alignement et la clarté de l'ensemble du Tableau

Les réunions de contrôle constituent un espace prestataire pour la communication au sein de l'équipe, garantissant l'alignement et la clarté de l'ensemble du Tableau Résolution plus rapide des problèmes: Ces réunions favorisent la résolution rapide des problèmes, en les abordant avant qu'ils ne s'aggravent

Ces réunions favorisent la résolution rapide des problèmes, en les abordant avant qu'ils ne s'aggravent Renforcement de la confiance au sein de l'équipe: Les réunions de contrôle régulières favorisent la transparence et le sentiment de confiance entre les membres de l'équipe

Les réunions de contrôle régulières favorisent la transparence et le sentiment de confiance entre les membres de l'équipe Un meilleur suivi de la progression: Ces réunions mettent en évidence les jalons et garantissent que tout le monde reste sur la bonne voie dans les projets en cours

Ces réunions mettent en évidence les jalons et garantissent que tout le monde reste sur la bonne voie dans les projets en cours Une plus grande capacité d'adaptation: Les vérifications aident les équipes à rester flexibles, à ajuster les priorités et les objectifs en fonction des besoins, sans perdre de vue l'objectif à atteindre

le concept de "check-in" est apparu dans les méthodologies de gestion de projet agiles au cours des années 1990.

Types de vérifications en équipe

Les réunions de contrôle se présentent sous différentes formes et tailles, chacune ayant un objectif unique en fonction des besoins de l'équipe et du projet en cours. Bien que l'objectif reste le même, les différents types de check-ins aident les équipes à rester sur la bonne voie de diverses manières.

Explorons-les. 🗂️

Vérifications quotidiennes

Les contrôles quotidiens sont des réunions d'équipe courtes et ciblées au cours desquelles les participants font rapidement le point sur la progression, identifient les obstacles et clarifient les priorités immédiates.

Ces check-ins sont souvent utilisés dans des environnements au rythme rapide comme les équipes agiles, où une communication constante est nécessaire pour maintenir l'élan.

📌 Exemple: Les stand-ups quotidiens dans les équipes agiles en sont un excellent exemple. Au cours de ces réunions, les membres de l'équipe répondent généralement à trois questions clés : à quoi avez-vous fait hier ? Sur quoi travaillez-vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui bloque votre progression ?"_ Cette structure permet de s'assurer que l'équipe reste alignée et que les éventuels blocages sont rapidement pris en compte, ce qui permet d'éviter les retards dans le projet.

Vérifications hebdomadaires

Les réunions hebdomadaires sont un peu plus longues et permettent de faire le point sur la progression de la semaine, de s'aligner sur les priorités à venir et de s'assurer que les tâches sont en bonne voie pour la semaine à venir. Ils portent généralement sur l'achèvement des tâches, la progression des objectifs et la planification à court terme.

📌 Exemple: Une équipe de marketing peut organiser des check-ins hebdomadaires pour discuter du statut des projets de contenu, des campagnes de médias sociaux ou des lancements de produits à venir. Au cours de ces réunions, l'équipe passe en revue ce qui a été accompli, ajuste les échéanciers si nécessaire et s'aligne sur les priorités clés pour la semaine suivante.

Vérifications mensuelles

Les entretiens mensuels sont davantage axés sur la progression à long terme, la réflexion sur les performances globales et la résolution de problèmes ou d'obstacles plus importants qui ont pu surgir. Ces réunions sont l'occasion de fixer des objectifs pour le mois à venir, d'identifier les tendances et d'évaluer la progression vers des objets plus importants.

Exemple: Dans une équipe de vente, les réunions mensuelles peuvent servir à examiner les performances par rapport aux cibles commerciales, à évaluer l'état du pipeline et à ajuster les stratégies pour les campagnes à venir. Ces réunions sont l'occasion de célébrer les succès, d'identifier les domaines à améliorer et d'ajuster les tactiques pour les objectifs du mois suivant.

Vérifications spécifiques à un projet

Les réunions de contrôle spécifiques à un projet sont conçues pour répondre aux besoins de projets et de jalons particuliers.

Ils sont particulièrement utiles pour s'assurer que les équipes interfonctionnelles restent alignées et que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne l'échéancier et les produits livrables du projet.

📌 Exemple: Une équipe de développement de produits travaillant sur une nouvelle fonctionnalité peut organiser une réunion hebdomadaire spécifique au projet. Au cours de ces réunions, l'équipe discute de la progression du développement de la fonctionnalité, examine les commentaires des utilisateurs et identifie les défis techniques ou de conception qui doivent être relevés.

🧠 Fun Fact: Les réunions résumées ont vu le jour dans l'industrie technologique afin d'éviter les discussions interminables.

Vérifications ad hoc

Les réunions ad hoc sont organisées en fonction des besoins, généralement en réponse à des problèmes urgents ou à des opportunités de collaboration. Ces réunions de projet sont souvent informelles et ont lieu lorsque quelque chose d'inattendu survient, nécessitant une attention immédiate ou un réalignement.

Exemple: Si un bug est soudainement découvert dans une version de logiciel qui pourrait avoir un impact sur les clients, une réunion ad hoc peut être organisée pour évaluer rapidement la situation, affecter des ressources à la résolution du problème et communiquer avec les parties prenantes nécessaires pour éviter tout problème avec les clients.

Mener des entretiens efficaces avec les employés (mensuels, hebdomadaires, quotidiens)

Il n'est pas nécessaire de compliquer le suivi de votre équipe. La bonne approche des contrôles peut faire toute la différence.

Voici comment vous pouvez structurer des contrôles significatifs pour qu'ils aient un impact tant pour les employés que pour les managers. 👥

✅ Etablir un agenda clair

Un agenda clair est essentiel pour que la discussion reste ciblée et productive. Bien que les détails puissent varier en fonction de la fréquence de la vérification, voici quelques lignes directrices :

Vérifications quotidiennes: Concentrez-vous sur les tâches, les défis et les priorités immédiats. Un simple agenda en trois points répondant aux questions suivantes peut suffire :

Qu'est-ce qui a été Terminé ? Quelles sont les prochaines étapes ? Qu'est-ce qui bloque la progression ?

Concentrez-vous sur les tâches, les défis et les priorités immédiats. Un simple agenda en trois points répondant aux questions suivantes peut suffire : Vérifications hebdomadaires: Ces vérifications ont une portée un peu plus large. Utilisez-les pour réfléchir à la progression de la semaine et vous aligner sur les objectifs à court terme :

Examen des tâches achevées et des projets en cours Discussion sur les objectifs à court terme et les échéanciers Aborder les défis ou les besoins en ressources

Ces vérifications ont une portée un peu plus large. Utilisez-les pour réfléchir à la progression de la semaine et vous aligner sur les objectifs à court terme : *Ces réunions sont idéales pour réfléchir à la progression à long terme et discuter des opportunités de croissance. Un agenda typique pourrait inclure :

Passer en revue les jalons et les réalisations clés Discuter des défis et des stratégies pour les surmonter Explorer les objectifs et les aspirations en matière de développement professionnel

Passer en revue les jalons et les réalisations clés

✅ Stimuler l'engagement par des discussions constructives

Les visites de contrôle ne devraient jamais ressembler à une corvée. Engager les employés dans des discussions significatives permet de s'assurer qu'ils se sentent valorisés et entendus.

Concentrez-vous sur les points de discussion suivants :

Reconnaître les réussites: Commencez la discussion sur une note positive en célébrant leurs récentes réussites

Commencez la discussion sur une note positive en célébrant leurs récentes réussites Explorer les défis: Discuter des obstacles ou des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et collaborer à des solutions potentielles

Discuter des obstacles ou des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et collaborer à des solutions potentielles Donner et recevoir un retour d'information: Fournir un retour d'information constructif tout en amplifiant les résultats les voix des employés pour voir comment vous pouvez mieux les assister

Fournir un retour d'information constructif tout en amplifiant les résultats les voix des employés pour voir comment vous pouvez mieux les assister Aligner les objectifs: Revoir leurs objectifs de carrière et s'assurer qu'ils s'alignent sur les objectifs de l'équipe et de l'organisation

💡 Pro Tip: Incorporate les questions du sondage sur la satisfaction des employés lors des visites de contrôle pour obtenir des informations précieuses sur le moral de l'équipe. Poser des questions ouvertes et amusantes sur la charge de travail, la communication et la culture du lieu de travail permet d'identifier les points à améliorer pour une équipe plus motivée.

✅ Favoriser la transparence et l'honnêteté

La transparence renforce la confiance, ce qui permet aux employés de partager leurs véritables pensées sans hésitation. Pour encourager l'ouverture :

Rassurez les employés sur le fait que les check-ins sont un espace sûr de dialogue, et non de jugement

Soyez vous-même transparent ; partagez les défis ou les apprentissages pour donner l'exemple de la vulnérabilité

Écoutez activement leurs préoccupations et leurs suggestions sans les interrompre ou les rejeter

✅ Construire des connexions plus fortes grâce à des questions réfléchies

Poser les bonnes questions de contrôle peut vous aider à mieux comprendre les employés tout en montrant que vous vous souciez sincèrement d'eux. Voici quelques exemples à incorporer dans vos vérifications :

Sur le développement personnel: Quelles sont les compétences que vous souhaitez développer ?

Quelles sont les compétences que vous souhaitez développer ? Sur l'amélioration du lieu de travail: Pouvons-nous faire quelque chose pour rendre votre travail plus efficace ou plus agréable ?

Pouvons-nous faire quelque chose pour rendre votre travail plus efficace ou plus agréable ? Sur les défis: Quel a été votre plus grand obstacle récemment, et comment puis-je vous aider ?

Quel a été votre plus grand obstacle récemment, et comment puis-je vous aider ? Sur le bien-être: Comment gérez-vous votre charge de travail ? À faites-vous preuve d'assistance ?

💡Pro-Tip: Les questions de contrôle réfléchies favorisent la connexion, renforcent l'engagement des employés et créer un environnement de respect mutuel.

Rôle du manager dans l'engagement des employés

L'engagement des employés dans les contrôles d'équipe commence par un leadership fort, et un manager est au cœur de celui-ci. Explorons cela plus en détail . 📑

Responsabilités des managers dans l'animation des check-ins

En tant que leader du check-in, un manager donne le paramètre de la discussion. Il est important de créer un environnement dans lequel les employés se sentent à l'aise pour partager leurs pensées et leurs préoccupations.

Voici quelques responsabilités clés des managers lors des check-in :

Créer un environnement d'assistance: Encourager un dialogue ouvert et faire savoir aux employés que leur contribution est valorisée

Encourager un dialogue ouvert et faire savoir aux employés que leur contribution est valorisée Écouter activement : s'efforcer de comprendre le point de vue de l'employé sans l'interrompre

Fournir des conseils et un retour d'information clairs: Partager un retour d'information constructif, mais aussi reconnaître les efforts et les réalisations des employés

Partager un retour d'information constructif, mais aussi reconnaître les efforts et les réalisations des employés **Assurez-vous que les objectifs personnels de l'employé correspondent aux objectifs de l'équipe et de l'entreprise

Actions que les managers devraient prendre après le check-in

Une fois le check-in terminé, les managers doivent prendre des mesures spécifiques pour renforcer la discussion et poursuivre le travail la participation aux réunions . Il s'agit notamment de

Suivre les engagements pris: Répondre aux préoccupations ou aux demandes formulées par l'employé pour montrer que sa contribution est importante

Répondre aux préoccupations ou aux demandes formulées par l'employé pour montrer que sa contribution est importante Offrir une assistance continue: Vérifier avec l'employé s'il a besoin d'aide pour relever les défis abordés au cours de la réunion

Vérifier avec l'employé s'il a besoin d'aide pour relever les défis abordés au cours de la réunion Consigner les points clés: Consigner la discussion de bilan, y compris les objectifs, le retour d'information et toute action de suivi

Consigner la discussion de bilan, y compris les objectifs, le retour d'information et toute action de suivi **Reconnaître les progrès : reconnaître les améliorations et célébrer les jalons, en renforçant les progrès et les contributions de l'employé

🔍 Le saviez-vous? L'engagement des employés américains a connu une légère hausse au deuxième trimestre 2024, passant de 30 % à 32 % . Malgré cette amélioration, une part importante de la main-d'œuvre reste désengagée, ce qui souligne le défi permanent auquel les organisations sont confrontées pour favoriser un engagement total de la main-d'œuvre.

Améliorer les réunions avec des check-in

Les vérifications peuvent considérablement améliorer la dynamique des réunions et des équipes, en les rendant plus structurées, plus ciblées et plus inclusives.

Les intégrer au début d'une réunion permet aux membres de l'équipe d'exprimer ce sur quoi ils travaillent, les difficultés qu'ils rencontrent ou leurs préoccupations immédiates. Cette approche favorise un environnement de collaboration dans lequel les obstacles potentiels sont identifiés rapidement.

Les vérifications favorisent également la transparence et l'inclusivité, ce qui permet à chacun de se sentir écouté et valorisé. Lorsque tout le monde partage les mises à jour, la réunion devient plus interactive et productive, chaque participant contribuant au flux de la discussion.

Techniques pour un contrôle efficace des réunions

Pour mener des vérifications efficaces, envisagez les techniques suivantes :

Restez bref: Limitez l'intervention de chaque membre de l'équipe à quelques phrases pour maintenir l'élan et rester concentré

Limitez l'intervention de chaque membre de l'équipe à quelques phrases pour maintenir l'élan et rester concentré **Permettre à différents membres de l'équipe de diriger la réunion afin d'obtenir des points de vue différents et de favoriser la propriété

Visualiser les mises à jour: Utiliser des outils tels que des tableaux de tâches ou des documents partagés pour visualiser la progression et assurer l'alignement

Outils et ressources pour les réunions de contrôle des employés

Les réunions de contrôle des employés ne doivent pas nécessairement être une source de tracas. En fait, ils peuvent être fluides, organisés et, osons le dire, amusants ! ClickUp , l'application Tout pour le travail, simplifie l'ensemble du processus d'enregistrement du début à la fin. Au lieu de passer d'une application à l'autre pour planifier des réunions, suivre la progression et documenter le retour d'information, ClickUp regroupe tout en un seul endroit.

Voyons comment vous pouvez utiliser l'application Logiciel RH ClickUp pour rendre l'enregistrement des employés fluide et gratuit. 📝

La planification et la documentation en toute simplicité Réunions ClickUp est l'outil idéal pour organiser des réunions. Il combine la planification, la prise de notes et le suivi des actions en un flux de travail cohérent.

Voyons comment . 📂

Nous savons tous à quel point il peut être délicat d'aligner les calendriers de tout le monde, en particulier lorsque vous jonglez avec plusieurs prises de notes. Mais avec Affichage du Calendrier ClickUp avec ClickUp Calendar View, vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'une double réservation ou de manquer une réunion importante.

Vous pouvez paramétrer des réunions récurrentes pour des paramètres hebdomadaires ou bloquer du temps pour des discussions à l'échelle de l'équipe. De plus, l'interface par glisser-déposer vous permet d'effectuer des ajustements à la volée.

Par exemple, imaginons que vous soyez un manager avec cinq subordonnés directs. Vous pouvez utiliser l'affichage Calendrier pour programmer des réunions bihebdomadaires et leur attribuer un code couleur afin de les identifier facilement.

Il est également facile de paramétrer des rappels et de synchroniser le tout avec votre Calendrier Google Agenda (hello, L'intégration de ClickUp à Google Agenda !).

Essayez l'intégration de Google Agenda de ClickUp pour une planification efficace

Des notes de réunion éparpillées dans les applications ? Ce n'est plus le cas.

Créez des agendas partagés et assignez des éléments d'action avec ClickUp Docs ClickUp Documents vous permet de créer des documents détaillés et collaboratifs pour chaque check-in. Vous pouvez structurer les agendas, ajouter des éléments d'action et même assigner des tâches directement dans le document.

Comme tout est stocké dans ClickUp, vous pouvez accéder aux notes antérieures pour obtenir un contexte à tout moment et en tout lieu.

Par exemple, vous pouvez préparer un agenda de réunion avec des sections telles que "Progression des objectifs de la semaine dernière" ou "Défis et solutions" Pendant la réunion, mettez le document à jour en temps réel, pour vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Travail d'équipe et retour d'information ? C'est réglé!

Discuter des éléments d'action est une chose, s'assurer qu'ils sont achevés en est une autre.

Transformez les discussions en actions avec ClickUp Attribuer des commentaires ClickUp Attribuer des commentaires transformez les commentaires ou les idées en tâches réalisables. Attribuez un commentaire à un membre de l'équipe, fixez une date d'échéance et suivez la progression directement à partir du document.

Par exemple, si un employé mentionne le besoin d'une formation supplémentaire pendant le check-in, vous pouvez attribuer un commentaire aux RH pour planifier un atelier.

De plus, les check-ins efficaces commencent avant la réunion elle-même. Formulaires ClickUp vous permet de recueillir des commentaires ou des informations à l'avance. Les formulaires sont entièrement personnalisables, ce qui vous permet de poser des questions spécifiques adaptées aux besoins de votre équipe.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Forms-5-1400x985.png Recueillez facilement des commentaires avant et après l'enregistrement grâce aux formulaires ClickUp /$$img/

Recueillir facilement des commentaires avant et après le contrôle avec ClickUp Forms

📌 Exemple: Avant un check-in, envoyez un formulaire posant des questions telles que :

quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés cette semaine ?

quelle est la chose que nous pouvons améliorer dans notre flux de travail ?

Et après un check-in, demandez :

quelle a été la partie la plus utile de la discussion d'aujourd'hui ?

quelle assistance supplémentaire faites-vous pour atteindre vos objectifs ?

Vous pouvez également partager un formulaire permettant de poser des questions de contrôle du développement :

quelles sont les compétences que vous souhaitez le plus développer en ce moment ?

avez-vous l'impression que votre rôle actuel vous assiste dans vos objectifs de carrière à long terme ?

Les réponses seront automatiquement organisées dans ClickUp, ce qui vous aidera à identifier les tendances ou les problèmes qui nécessitent une attention immédiate.

Vous pouvez également envisager de coupler les Modèle de rétroaction des employés ClickUp avec le modèle Modèle d'engagement des employés ClickUp pour mieux structurer vos efforts.

Streamline check-ins avec des modèles personnalisables

Les pages vierges sont intimidantes. Les modèles de ClickUp résolvent ce problème en proposant des formes préconçues pour les agendas de vérification, les suivis et la collecte de commentaires.

📌 Exemple: Vous pouvez utiliser l'option Modèle de réunion individuelle ClickUp qui comprend des sections pour :

Les mises à jour des tâches en cours

Nouvelles priorités pour la semaine

Les obstacles ou l'assistance nécessaire

Ce modèle permet de maintenir vos réunions sur la bonne voie, en proposant des agendas adaptés à différents objets. Vous pouvez vous concentrer sur l'évaluation des performances, les sessions de retour d'information ou des entretiens sur le développement de carrière, en veillant à ce que chaque sujet reçoive l'attention qu'il mérite.

Les modèle de tête-à-tête comprend des sections pour les notes, les éléments d'action et les abonnements, afin que chaque réunion reste ciblée et productive. Il promeut également une forme cohérente, ce qui facilite le suivi de la progression et permet de revenir sur les discussions passées.

Des check-ins plus intelligents avec des automatisations et du suivi

Automatisation des abonnements avec ClickUp Automations ClickUp Automatisations vous évite de vous fatiguer à faire des suivis manuels. Paramétrez des déclencheurs pour envoyer automatiquement des rappels sur les éléments d'action ou les suivis.

📌 Exemple: Si un employé s'engage à achever une tâche d'ici la semaine prochaine, vous pouvez paramétrer une automatisation pour lui envoyer un rappel dans quelques jours.

vous voulez ajouter des outils externes à votre système ?

Le Intégration de ClickUp et Zoom simplifie la planification et l'organisation de vos réunions. Vous pouvez générer instantanément des liens Zoom, les ajouter aux invitations aux réunions et synchroniser le tout avec le Calendrier pour une expérience de planification transparente.

Planifiez et organisez des check-ins sans effort avec l'intégration de ClickUp et Zoom

Après toutes ces vérifications, vous voudrez voir comment les choses progressent. Tableaux de bord ClickUp vous permettent de tout suivre en un seul aperçu visuel. Vous pouvez suivre la progression et les suivis et même voir les niveaux d'engagement de votre équipe.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Dashboards-7-1400x985.png Suivez les tendances en matière d'engagement et les commentaires de l'équipe avec les tableaux de bord ClickUp /$$img/

Suivez les tendances en matière d'engagement et le feedback de l'équipe avec les tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord affichent tout, des taux d'achèvement des tâches aux thèmes de feedback récurrents.

Par exemple, mettez en place un tableau de bord qui suit les taux d'achèvement des sondages de pré-enregistrement et identifie les commentaires récurrents sur les défis liés à la charge de travail.

à faire **Les recherches menées par Kincentric montrent que 91% des employés qui ont bénéficié d'une expérience employé cohérente ont fait état d'un niveau d'engagement plus élevé.

Bonnes pratiques pour des réunions de contrôle efficaces

Pour tirer le meilleur parti des réunions d'équipe, il est important de suivre les bonnes pratiques qui permettent à chacun de rester engagé, concentré et productif. Voyons quelques stratégies clés qui peuvent renforcer la dynamique de votre équipe. 🔄

🌟 Tenir compte des styles de collaboration à distance

Dans les équipes virtuelles ou hybrides, il est crucial de gérer le flux de communication lors des check-ins.

Encouragez tout le monde à utiliser la vidéo pour augmenter l'engagement, car elle permet de créer des connexions. Utilisez des outils de collaboration tels que le partage d'écran, les documents partagés ou les tableaux blancs pour rendre le check-in plus interactif.

Lors des réunions virtuelles, veillez à gérer les fuseaux horaires et les problèmes technologiques afin d'éviter les frustrations.

🧠 Fun Fact: Un sondage de McKinsey a révélé que 83% des employés considèrent le télétravail comme un atout majeur pour la productivité, nombre d'entre eux soulignant qu'il leur permet de travailler plus efficacement tout en préservant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

🌟 Célébrez les petites victoires

Prenez le temps de reconnaître les réussites des membres de l'équipe lors des check-ins. Même les petites victoires contribuent à la réussite globale et au moral de l'équipe. La célébration des progrès contribue à créer une atmosphère positive et motive tout le monde à aller de l'avant.

La reconnaissance n'a pas besoin d'être grandiose : le simple fait de reconnaître les efforts et les contributions peut contribuer grandement à la réussite de l'équipe à l'amélioration du bien-être des employés .

🌟 Avoid micromanaging

Les contrôles doivent être axés sur la progression, et non sur la microgestion.

Faites confiance aux membres de votre équipe pour gérer leurs tâches et évitez la tentation de superviser chaque petit détail. Utilisez les contrôles pour fournir une assistance, des conseils et un retour d'information plutôt que d'intervenir et de prendre le contrôle de tous les aspects de leur travail. Cela encourage l'autonomie et stimule le moral de l'équipe.

🌟 Soyez flexible avec les formes

Ne vous sentez pas enfermé dans une forme unique pour les check-ins. Si quelque chose ne fonctionne pas ou si l'équipe estime qu'une forme particulière est dépassée, n'hésitez pas à la modifier.

Par exemple, certaines réunions de bilan fonctionnent mieux sous la forme d'une table ronde, tandis que d'autres peuvent bénéficier d'une forme de mise à jour plus structurée. En adaptant la forme de la réunion à ce qui fonctionne le mieux pour votre équipe, vous vous assurez que les réunions de bilan restent pertinentes et productives.

Make Every Check-In Count with ClickUp (Faites que chaque enregistrement compte avec ClickUp)

Les check-ins d'équipe sont un moyen simple mais efficace de maintenir la connexion, l'alignement et la motivation de votre équipe. Des mises à jour quotidiennes, des bilans hebdomadaires ou des réflexions mensuelles permettent de relever les défis, de célébrer les victoires et de maintenir l'attention de chacun sur ce qui compte le plus.

ClickUp rend ces vérifications plus faciles et plus efficaces. Vous pouvez planifier des réunions, créer des agendas collaboratifs, suivre la progression et recueillir des commentaires, le tout en un seul endroit. Grâce aux modèles, aux automatisations et aux mises à jour en temps réel, il n'a jamais été aussi facile de garder le contrôle de la communication au sein de l'équipe. S'inscrire à ClickUp aujourd'hui et voyez la différence que cela fait !