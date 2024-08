10 stratégies de bien-être des employés pour garder votre équipe heureuse

Le bien-être des employés est une composante essentielle d'un lieu de travail prospère. Selon l'étude L'enquête de Gallup sur l'état du travail en 2024 plus de 62 % des employés ne se sentent pas engagés au travail dans le monde. Cela représente une perte de productivité d'environ 8,9 billions de dollars dans le monde.

Avec des chiffres aussi stupéfiants, il est clair que donner la priorité à la santé et au bien-être des employés n'est pas seulement bénéfique, c'est essentiel.

Dans ce blog, nous allons nous pencher sur dix stratégies efficaces en matière de bien-être des employés. Ces stratégies permettent aux professionnels des ressources humaines, aux chefs d'entreprise et aux managers de promouvoir un environnement de travail plus sain et plus productif.

Pourquoi le bien-être des employés est-il important ?

Le travail peut être stressant, en particulier pour les travailleurs intellectuels qui s'efforcent de suivre l'évolution constante du secteur. Les stratégies de bien-être des employés peuvent-elles vraiment améliorer la situation ?

Eh bien, oui ! Les Comment prévenir l'épuisement professionnel des agences a révélé que "la confiance, la responsabilisation et l'attention réduisent de 40 % la probabilité de démissionner" Si ces concepts peuvent sembler abstraits, une stratégie de bien-être des salariés bien conçue peut contribuer à les rendre plus tangibles sur votre lieu de travail.

Voici pourquoi c'est si important.

Employés heureux = employés productifs

Lorsque les employés se sentent bien, ils sont plus susceptibles d'être concentrés et motivés et de faire avancer les choses. Ils se donnent à fond et relèvent les défis avec une attitude positive. Ils produisent un meilleur travail, respectent les délais avec le sourire et élaborent des solutions créatives. Tout le monde y gagne !

Moins de stress, moins de congés maladie

Se sentir débordé et épuisé peut conduire à une augmentation des maladies. La promotion de la santé et du bien-être des employés les aide à gérer le stress et à rester en bonne santé, ce qui se traduit par moins d'absences et une équipe plus fiable. Tout le monde est gagnant lorsque les employés se sentent suffisamment bien pour venir travailler et donner le meilleur d'eux-mêmes !

Moins de turnover, plus de rétention

Personne ne veut quitter un emploi où il se sent valorisé et soutenu. Lorsque vous donnez la priorité à l'amélioration du bien-être de vos employés, vous leur montrez que vous vous souciez d'eux en tant que personnes et pas seulement en tant que rouages de la machine. Cela peut conduire à une main-d'œuvre plus heureuse et plus loyale, qui reste sur le long terme. Vous pouvez économiser du temps et de l'argent sur le recrutement et ajouter des ressources à votre équipe existante !

Créativité et résolution de problèmes

Imaginez une équipe qui se sent à l'aise pour partager ses idées et prendre des risques. Lorsque les employés se sentent soutenus et valorisés, ils créent un environnement dans lequel des employés heureux et en bonne santé sortent des sentiers battus et apportent des solutions innovantes.

Une culture d'entreprise plus forte

Lorsque les employés se sentent bien dans leur lieu de travail, cela se voit ! Un environnement de travail positif et encourageant favorise un sentiment de communauté et d'appartenance. Les gens sont plus enclins à s'entraider, à collaborer efficacement et à créer une culture de confiance et de respect.

Cette énergie positive peut se répandre dans toute l'entreprise, ce qui en fait un lieu plus agréable pour tout le monde.

Le bien-être des employés est un investissement stratégique dans la croissance durable de l'ensemble de votre organisation. Un environnement de travail qui favorise le bien-être des employés se traduit par une bonne expérience des employés et une réussite à long terme.

Selon l'étude Enquête EY 2023 sur le travail réimaginé les organisations qui privilégient les stratégies centrées sur l'employé sont.. :

140% plus optimistes quant à leur capacité à attirer les talents dont elles ont besoin

204% plus enclines à reconnaître que la productivité de l'entreprise a changé ou s'est améliorée au cours des deux ou trois dernières années

131% plus enclins à reconnaître que l'entreprise a bien géré les pressions externes au cours des deux ou trois dernières années

187% plus enclins à penser que la flexibilité du travail a été mise en œuvre avec succès

10 Stratégies de bien-être des employés

Au-delà du manque à gagner, il existe un lien bien plus complexe entre le bien-être des employés et les performances de l'entreprise.

L'enquête de Gallup suggère que l'engagement des employés est un facteur prédictif encore plus important des performances de l'unité commerciale en période difficile, telle qu'une pandémie ou une récession. En investissant dans l'engagement des employés, vous améliorez également les résultats immédiats et la longévité de votre entreprise.

Voici dix stratégies de bien-être des employés qui vous aideront à stimuler leur engagement et à créer un environnement de travail positif.

1. Fixer des objectifs clairs et mesurables

Les salariés s'épanouissent lorsqu'ils ont le sentiment d'avoir un but à atteindre et d'accomplir quelque chose. La fixation d'objectifs clairs et réalisables les aide à se sentir motivés et engagés dans leur travail. Objectifs ClickUp est un outil puissant qui permet aux employés de visualiser leurs objectifs et de suivre leurs progrès.

suivez vos objectifs professionnels avec ClickUp Goals

Voyons comment il optimise la définition de vos objectifs :

ClickUp Goals vous permet de diviser des objectifs importants en étapes plus petites et plus faciles à gérer . Cela rend les objectifs moins écrasants et aide les employés à suivre leurs progrès

. Cela rend les objectifs moins écrasants et aide les employés à suivre leurs progrès ClickUp Goals vous permet de suivre les progrès à l'aide d'objectifs numériques, monétaires, vrai/faux et de tâches

à l'aide d'objectifs numériques, monétaires, vrai/faux et de tâches Il assure la transparence des objectifs et des progrès . Chacun peut voir comment son travail contribue à l'ensemble de la situation

. Chacun peut voir comment son travail contribue à l'ensemble de la situation Gardez vos objectifs organisés dans un seul dossier. Créez des dossiers pour suivre les cycles de sprint, l'état des projets, les tableaux de bord hebdomadaires des employés, etcLes objectifs importants de l'équipe UtiliserJalons ClickUp pour *reconnaître et célébrer l'atteinte des objectifs. Reconnaître et célébrer l'atteinte des objectifs pour stimuler le moral et la motivation

2. Effectuer des contrôles fréquents auprès des employés

Une communication régulière est essentielle pour comprendre Les besoins et les préoccupations des employés . Planifiez des contrôles fréquents, en tête-à-tête ou en petits groupes, afin de créer un espace sûr pour un dialogue ouvert.

Des modèles tels que Modèle de rétroaction des employés de ClickUp vous guide dans ces discussions et vous permet de recueillir des informations précieuses. Grâce à ce modèle, vous pouvez

Obtenir rapidement etUn retour d'information précieux de vos employés

Suivez l'évolution des sentiments des employés à l'aide d'outils visuels clairs

Partagez ouvertement le retour d'information et créez une culture où les employés et les managers se sentent à l'aise pour se parler

Recueillez et gérez le retour d'information de vos employés avec le modèle de retour d'information des employés de ClickUp

Téléchargez ce modèle Ce n'est pas tout. Le modèle de rétroaction des employés de ClickUp vous offre de nombreux avantages tels que :

Aider les managers à communiquer et à fournir un retour d'information de manière structurée et cohérente

Encourager les employés à s'approprier leurs performances

Fournir une plateforme pour des conversations ouvertes et honnêtes entre les managers et les employés

Donner l'occasion aux membres de l'équipe de reconnaître et de récompenser les réalisations des uns et des autres

Profitez de ces entretiens pour définir des mesures d'amélioration claires et réalisables et assurez-en le suivi lors des réunions suivantes. Proposer des ressources ou des formations pour répondre aux besoins ou aux lacunes identifiés lors des entretiens.

3. Suivre l'engagement des employés

L'engagement des employés est un bon indicateur du bien-être général sur le lieu de travail. Il vous aide à comprendre à quel point votre équipe se sent connectée et motivée. Modèle d'engagement des employés de ClickUp vous vient en aide ici.

Avec le modèle d'engagement des employés de ClickUp :

Vous pouvez régulièrement sonder les employés sur leur niveau d'engagement

Vous pouvez gérer des profils détaillés d'employés et faire de la transparenceprocessus d'intégration* Il vous aide également à obtenir des évaluations de performance perspicaces

Améliorez l'engagement de votre équipe avec le modèle d'engagement des employés de ClickUp

Téléchargez ce modèle Vous pouvez utiliser ces données sur l'engagement des salariés pour mettre en place des initiatives répondant à des besoins spécifiques. Par exemple, si les données montrent que les employés se sentent déconnectés de leurs collègues, vous pouvez mettre en place des activités de renforcement de l'esprit d'équipe.

Voici quelques mesures qui peuvent vous aider à améliorer l'engagement des employés :

Partager les résultats deL'engagement des employés avec les employés. Cette transparence montre que vous accordez de l'importance à leurs commentaires et que vous vous engagez à créer un environnement de travail positif

deL'engagement des employés avec les employés. Cette transparence montre que vous accordez de l'importance à leurs commentaires et que vous vous engagez à créer un environnement de travail positif Élaborer un plan d'action pour répondre aux commentaires reçus dans le cadre des enquêtes sur l'engagement des salariés. Cela montrera aux employés que leur voix est entendue et appréciée

pour répondre aux commentaires reçus dans le cadre des enquêtes sur l'engagement des salariés. Cela montrera aux employés que leur voix est entendue et appréciée Vérifiez régulièrement auprès des employés que les niveaux d'engagement s'améliorent et que les ajustements sont efficaces. Le modèle d'engagement des employés de ClickUp vous aide à atteindre tous ces objectifs sans effort

ClickUp s'enorgueillit également d'un Plateforme de gestion des ressources humaines tout-en-un pour les recruteurs et les équipes humaines. Elle vous aide à gérer votre équipe de rêve sans effort. Vous pouvez créer le système parfait pour simplifier l'embauche et l'intégration et améliorer le bien-être et le développement des employés.

4. Favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée est essentiel pour réduire le stress et prévenir l'épuisement professionnel. Il s'agit de maintenir la synchronisation entre le travail et la vie personnelle. Il s'agit de gérer le temps et l'énergie nécessaires pour accomplir les tâches professionnelles et personnelles tout en prenant soin de soi.

Encouragez les pratiques qui aident vos employés à maintenir cet équilibre.

Proposez des horaires de travail flexibles pour aider les employés à gérer leurs responsabilités personnelles et professionnelles

pour aider les employés à gérer leurs responsabilités personnelles et professionnelles Autoriser le travail à distance pour permettre aux employés de mieux contrôler leur environnement de travail et réduire le stress lié aux trajets domicile-travail

pour permettre aux employés de mieux contrôler leur environnement de travail et réduire le stress lié aux trajets domicile-travail Encouragez les employés à prendre des pauses régulières tout au long de la journée pour se reposer et se ressourcer

tout au long de la journée pour se reposer et se ressourcer Encourager les employés à établir des limites entre le temps de travail et le temps personnel et respecter ces limites dans le cadre de la culture d'entreprise

entre le temps de travail et le temps personnel et respecter ces limites dans le cadre de la culture d'entreprise Encourager activement les employés à utiliser leurs jours de vacances et à prendre des jours de santé mentale si nécessaire

si nécessaire Fixer des délais réalistes qui tiennent compte de la charge de travail et des capacités des employésGestion des ressources de ClickUples délais déraisonnables peuvent être une source majeure de stress

qui tiennent compte de la charge de travail et des capacités des employésGestion des ressources de ClickUples délais déraisonnables peuvent être une source majeure de stress En tant que dirigeant, modèle de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée en prenant des pauses, en quittant le travail à l'heure et en utilisant les congés payés. Cela donne le ton à l'ensemble de l'organisation

utilisez le logiciel de gestion des ressources ClickUp avec le générateur de formulaires pour recueillir des informations sur les préférences des employés

5. Donner la priorité à la santé physique

La santé physique est un élément clé du bien-être général. Encouragez vos employés à rester actifs en leur offrant des opportunités et des ressources. Voici comment vous pouvez promouvoir la santé physique de vos employés :

Offrir des abonnements subventionnés ou gratuits à des salles de sport pour encourager l'exercice physique régulier

pour encourager l'exercice physique régulier Organisez des défis de remise en forme à l'échelle de l'entreprise pour motiver les employés à rester actifs

pour motiver les employés à rester actifs Si possible, proposez des installations de remise en forme sur site ou des cours, tels que le yoga ou le pilates

ou des cours, tels que le yoga ou le pilates Promouvoir les réunions en marchant ou les bureaux debout pour intégrer plus de mouvement dans la journée de travail

pour intégrer plus de mouvement dans la journée de travail Offrir des incitations sanitaires aux employés qui se rendent au travail à pied ou à vélo, par exemple en mettant à leur disposition un local à vélos ou des douches

aux employés qui se rendent au travail à pied ou à vélo, par exemple en mettant à leur disposition un local à vélos ou des douches Investir dans des postes de travail ergonomiques pour prévenir l'inconfort physique et les blessures. Il s'agit notamment de fournir des chaises réglables, un éclairage adéquat et des claviers confortables

pour prévenir l'inconfort physique et les blessures. Il s'agit notamment de fournir des chaises réglables, un éclairage adéquat et des claviers confortables Encourager les employés à faire des périodes d'activité physique tout au long de la journée. Il peut s'agir de courtes promenades, d'étirements ou même de séances de yoga

tout au long de la journée. Il peut s'agir de courtes promenades, d'étirements ou même de séances de yoga Organiser des dépistages de santé volontaires pour sensibiliser les employés aux soins de santé préventifs

Investir dans le bien-être et la santé mentale et physique des employés montre que vous vous souciez de leur bien-être à long terme.

6. Favoriser le bien-être mental

La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Encouragez les conversations ouvertes sur la santé mentale et créez un espace sûr pour que les employés puissent demander de l'aide. Voici plusieurs stratégies clés que vous pouvez mettre en œuvre pour favoriser le bien-être mental sur votre lieu de travail :

Donner accès à des conseils confidentiels ou à des programmes d'aide aux employés (PAE)

Permettre aux employés de prendre des jours de congé spécifiquement pour la santé mentale sans stigmatisation

spécifiquement pour la santé mentale sans stigmatisation Organisez des ateliers de gestion du stress et de sensibilisation à la santé mentale

Désigner des zones de calme sur le lieu de travail où les employés peuvent se rendre pour se détendre et déstresser

sur le lieu de travail où les employés peuvent se rendre pour se détendre et déstresser Proposer des programmes de formation à la pleine conscience ou des applications de méditation pour aider les employés à gérer leur stress et à mieux se concentrer

Promouvoir une culture d'inclusion où la diversité est célébrée et où tous les employés se sentent valorisés

Créez des opportunités de travail en équipe et de collaboration pour créer un sentiment de communauté

Reconnaître et récompenser régulièrement le travail et les contributions des employés

Encourager une communication ouverte en rendant la direction accessible et abordable

La communication ouverte est à la base de nombreux efforts visant à créer un environnement de travail positif. La suite de collaboration ClickUp, qui comprend des fonctionnalités telles que ClickUp Chat View, les mentions @ et les fils de commentaires, peut permettre une plus grande transparence sur votre lieu de travail et briser les silos entre la direction et les différents départements.

créez des chats individuels ou en groupe avec vos coéquipiers, partagez des pièces jointes et contextualisez les conversations grâce à ClickUp Chat View_

8. Favoriser les connexions sociales

L'établissement de liens sociaux solides au travail peut améliorer le moral et créer une communauté de soutien. Les employés qui se sentent liés à leurs collègues éprouvent une plus grande satisfaction au travail, une meilleure communication et un sentiment d'appartenance plus fort.

Voici quelques stratégies pour favoriser les liens sociaux au sein de votre organisation :

Organisez des activités de renforcement de l'esprit d'équipe amusantes et attrayantes qui encouragent la collaboration et la communication

amusantes et attrayantes qui encouragent la collaboration et la communication Encouragez les employés à reconnaître et apprécier les contributions de chacun. Cela peut se faire par le biais d'un simple système de reconnaissance, d'une plateforme en ligne dédiée ou même de notes de remerciement écrites à la main

de chacun. Cela peut se faire par le biais d'un simple système de reconnaissance, d'une plateforme en ligne dédiée ou même de notes de remerciement écrites à la main Reconnaître les réalisations des employés lors des réunions d'équipe, dans les bulletins d'information de l'entreprise ou même dans les médias sociaux. La reconnaissance publique contribue grandement à remonter le moral des employés et à leur donner le sentiment d'être appréciés

lors des réunions d'équipe, dans les bulletins d'information de l'entreprise ou même dans les médias sociaux. La reconnaissance publique contribue grandement à remonter le moral des employés et à leur donner le sentiment d'être appréciés Encourager les groupes dirigés par les employés sur la base d'intérêts ou d'antécédents communs

Un fort esprit d'équipe améliore la collaboration, la créativité et la réussite de l'entreprise.

9. Investir dans le développement professionnel

Les employés qui se sentent stimulés et soutenus dans leur développement professionnel sont engagés, productifs et restent dans l'entreprise. Offrez des opportunités de développement professionnel pour aider les employés à développer leurs compétences et à faire progresser leur carrière.

Réalisez régulièrement des évaluations des compétences ou des enquêtes pour identifier les lacunes en matière de compétences individuelles et collectives

ou des enquêtes pour identifier les lacunes en matière de compétences individuelles et collectives Impliquer les employés dans l'identification de leurs propres besoins d'apprentissage et de leurs objectifs de développement

et de leurs objectifs de développement Proposez des programmes de formation , des ateliers ou des cours en ligne pour répondre aux différents styles et intérêts d'apprentissage. Il peut s'agir d'une formation en personne, de modules d'apprentissage en ligne ou d'un accès à des ressources de formation externes

, des ateliers ou des cours en ligne pour répondre aux différents styles et intérêts d'apprentissage. Il peut s'agir d'une formation en personne, de modules d'apprentissage en ligne ou d'un accès à des ressources de formation externes Envisager de proposer des programmes de remboursement des frais de scolarité pour aider les employés à obtenir des certifications ou à suivre des formations en rapport avec leurs fonctions

pour aider les employés à obtenir des certifications ou à suivre des formations en rapport avec leurs fonctions Fournir un soutien financier ou des congés payés pour permettre aux employés de participer à des conférences , des ateliers ou des événements de réseautage

, des ateliers ou des événements de réseautage Aidez les employés à planifier leur progression de carrière au sein de l'entreprise, en définissant clairement les étapes et les possibilités d'avancement.

au sein de l'entreprise, en définissant clairement les étapes et les possibilités d'avancement. jumeler les employés avec des mentors qui les guident, les soutiennent et leur donnent des conseils en matière de carrière.

En investissant dans le développement professionnel, vous construirez une main-d'œuvre à l'épreuve du temps, adaptable, innovante et enthousiaste à l'idée de relever de nouveaux défis.

Vous pouvez utiliser les Modèle de plan stratégique d'apprentissage et de développement ClickUp pour vous aider à suivre et à définir les besoins en matière de formation et de développement au sein de votre organisation. Ce modèle vous aidera à

Suivre et capturer les besoins de L&D dans votre organisation en utilisant le modèle de plan stratégique de ClickUp Learning And Development

Établir des buts et des objectifs clairs pour le développement des employés

Surveiller et répondre aux besoins de formation dans l'ensemble de l'organisation

Créer et mettre en œuvre des programmes de formation et de développement qui s'alignent sur les objectifs de votre organisation

Examiner l'impact et l'efficacité de vos initiatives Téléchargez ce modèle ### 10. Reconnaître et récompenser les employés

La reconnaissance et les récompenses pour le travail et les réalisations peuvent stimuler le moral et la motivation. Voici des stratégies efficaces pour reconnaître et récompenser les réalisations de votre équipe :

Offrez une variété de récompenses et d'options de reconnaissance pour répondre aux différentes préférences des employés. Il peut s'agir d'une reconnaissance publique, de congés payés supplémentaires, de chèques-cadeaux ou de possibilités de développement professionnel

pour répondre aux différentes préférences des employés. Il peut s'agir d'une reconnaissance publique, de congés payés supplémentaires, de chèques-cadeaux ou de possibilités de développement professionnel Encouragez une culture de reconnaissance entre pairs . Mettez en place un système permettant aux employés de reconnaître et d'apprécier facilement les contributions des uns et des autres

. Mettez en place un système permettant aux employés de reconnaître et d'apprécier facilement les contributions des uns et des autres Plus vous reconnaissez rapidement une réalisation, plus l'impact sera important. Ne laissez pas un travail exceptionnel passer inaperçu trop longtemps

trop longtemps Reconnaissez les employés qui démontrent constamment les valeurs de votre entreprise. Ils deviennent des modèles pour les autres et les incitent à suivre leur exemple

Cela motive les employés à viser l'excellence, contribue à créer un environnement de travail positif et, en fin de compte, conduit à Une amélioration des performances et une organisation plus performante.

Construire un lieu de travail prospère avec ClickUp

Le bien-être des employés n'est pas une solution ponctuelle. Il s'agit d'un engagement permanent à créer un environnement de travail où votre équipe se sent valorisée, soutenue et prospère. Mettez en œuvre ces 10 stratégies de bien-être des employés pour créer une main-d'œuvre plus heureuse, plus saine et plus productive.

ClickUp est votre guichet unique pour gérer toutes vos initiatives en matière de bien-être des employés. De la définition d'objectifs clairs avec ClickUp Goals au suivi de l'engagement des employés en passant par la mise en place de check-ins, ClickUp vous aide à mettre en œuvre et à gérer vos stratégies.

Commencez votre Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et voyez la différence que peut faire l'accent mis sur le bien-être des employés !