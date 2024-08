Comment diriger dans un environnement de travail hybride ?

Les employés aiment avoir l'autonomie de choisir d'où et quand ils travaillent. C'est ce que permet un modèle de travail hybride.

Selon un sondage de Gallup, 53 % des emplois aux États-Unis sont hybrides . Si ce modèle est loué pour l'amélioration de l'équilibre entre le travail et la vie privée, il présente des défis uniques pour les chefs d'équipe.

Par instance, vous vous demandez peut-être comment assurer une coordination parfaite entre les employés sur site et à distance, évaluer leurs performances ou établir des lignes de communication claires.

Dans cet article, nous aborderons certains des principaux défis liés à la direction d'équipes hybrides et la manière de les relever. Nous partagerons également des conseils pratiques pour que vos employés restent motivés et heureux dans un environnement hybride.

Le modèle de leadership hybride

Le leadership hybride est le trait de caractère qui consiste à gérer efficacement des équipes et des départements travaillant ensemble dans des environnements de travail variés. Il combine des compétences à distance et en personne. Stratégies de leadership transversal dans le cadre de modèles de travail hybrides adoptent une approche flexible pour prévenir l'ambiguïté et le désengagement dans de tels environnements de travail.

Si les équipes hybrides existent depuis longtemps, cet espace a connu un essor considérable après la pandémie. Cela signifie que de nombreux dirigeants dirigent aujourd'hui des équipes hybrides et à distance sans expérience préalable. Naturellement, des problèmes ne manqueront pas de se poser.

Selon McKinsey, les dirigeants hybrides font face à une atmosphère d'ambiguïté principalement parce qu'ils ont une visibilité limitée de la charge de travail et des processus de leurs employés. Les dirigeants doivent donc se surpasser pour garantir à leurs employés qu'ils sont entendus :

Qu'ils sont entendus

Qu'ils font partie d'une équipe

Leurs paramètres comptent plus que les processus personnels qu'ils ont mis en place pour faire leur travail

Cela implique également que les dirigeants mettent davantage l'accent sur :

Culture: Le maintien d'une culture claire et transparente qui s'aligne sur les objectifs de l'entreprise et promeut la visibilité, l'assistance et l'empathie

Le maintien d'une culture claire et transparente qui s'aligne sur les objectifs de l'entreprise et promeut la visibilité, l'assistance et l'empathie Les personnes: Inclusion et flexibilité sont les pierres angulaires du travail hybride. Vous devez donc vous concentrer sur les besoins spécifiques de vos employés et prendre des mesures proactives pour résoudre les problèmes. Il est également essentiel de faire en sorte que les travailleurs hybrides et les employés de bureau se sentent égaux dans tous les domaines

Inclusion et flexibilité sont les pierres angulaires du travail hybride. Vous devez donc vous concentrer sur les besoins spécifiques de vos employés et prendre des mesures proactives pour résoudre les problèmes. Il est également essentiel de faire en sorte que les travailleurs hybrides et les employés de bureau se sentent égaux dans tous les domaines Technologie: Lales bons outils peuvent faire la différence. Vos employés ont besoin de communiquer, de collaborer, de partager des idées et de faire sentir leur présence. Investissez dans des logiciels qui facilitent une collaboration efficace et significative

Lales bons outils peuvent faire la différence. Vos employés ont besoin de communiquer, de collaborer, de partager des idées et de faire sentir leur présence. Investissez dans des logiciels qui facilitent une collaboration efficace et significative Processus: Repensez vos processus hors ligne en vous ouvrant à des idées nouvelles et innovantes. Gardez les processus flexibles tout en vous concentrant sur les résultats ; quoi qu'il arrive, ne réduisez jamais la transparence, la propriété et la discipline

Repensez vos processus hors ligne en vous ouvrant à des idées nouvelles et innovantes. Gardez les processus flexibles tout en vous concentrant sur les résultats ; quoi qu'il arrive, ne réduisez jamais la transparence, la propriété et la discipline À l'apprentissage continu: Adopter des modalités de travail hybrides signifie une adaptation continue basée sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas

Les défis du leadership en matière de travail hybride : Les 5C

Le travail hybride n'est pas une solution prête à l'emploi. Les défis auxquels une entreprise est confrontée ne sont peut-être pas les mêmes que les vôtres. Directrice de l'Institut Lauder, Martine Haas propose les 5C comme un excellent moyen d'évaluer, de comprendre et de surmonter la plupart des défis qui vous empêchent de créer un lieu de travail hybride prospère. Voyons quels sont ces 5C :

Communication

Les problèmes de communication peuvent survenir en raison de structures hiérarchiques, d'horaires de travail différents, de la langue ou de différences culturelles. Lorsque ces problèmes sont transférés dans un environnement de travail hybride, ils ont tendance à se multiplier.

D'après un sondage réalisé auprès de plus de 8 000 employés représentatifs réalisée par Gallup, 23 % des employés ont indiqué que la réduction de la communication interfonctionnelle constituait un défi majeur lié au travail hybride. En outre, 21 % des employés estiment qu'il est plus difficile de coordonner les horaires de travail, les tâches et les échéanciers.

Les défis technologiques, combinés au manque d'expérience des employés en matière de technologie de communication à distance et à leur niveau de confort lorsqu'ils parlent à travers un écran plutôt qu'en face à face, peuvent entraver votre flux de travail s'ils ne sont pas pris en compte.

Coordination

Un environnement de travail hybride pose beaucoup plus de problèmes de coordination qu'un environnement de bureau. Le risque ici est appelé "lignes de faille" - des fissures qui peuvent rapidement se former entre ceux qui travaillent dans un bureau et ceux qui travaillent à distance.

Pensez-y de la manière suivante : l'effort nécessaire pour inclure les coéquipiers à distance signifie qu'ils manquent souvent les courtes discussions impromptues et les décisions mineures prises par l'équipe du bureau. Avec le temps, cela devient une habitude, et soudain, les travailleurs à distance peuvent se retrouver à l'écart des grandes discussions et des décisions les plus importantes.

C'est comme manquer la réunion quotidienne du matin avant de partager les mises à jour du projet.

Connexion

La connexion avec vos pairs peut être difficile lorsque vous travaillez à distance. Certains travailleurs ne prennent que rarement la parole lors des réunions virtuelles, tandis que les nouveaux venus peuvent avoir du mal à briser la glace.

Les lieux de travail hybrides risquent également de créer un ' VIP Club ' de ceux qui se sentent centraux et validés par votre organisation et un 'groupe d'outsiders' qui se sentent déconnectés du travail et de la vie sociale.

Le manque de connexion peut entraîner une baisse de la productivité et une augmentation de l'attrition. Cette constatation est assistée par le fait que 24 % des employés ont indiqué que leurs relations de travail avec leurs collègues étaient altérées comme un défi majeur du travail hybride.

Créativité

Le travail télétravail peut mettre en péril la créativité à deux niveaux : la créativité collective et la créativité individuelle. La créativité collective est assez évidente.

Les réunions Zoom, du moins au début, ne pourront peut-être pas remplacer les discussions fluides, les barres latérales et le flux d'idées gratuit qui se produit lorsque les employés s'engagent en personne.

Le fait de travailler en solo pendant des semaines peut également nuire à la créativité individuelle en raison du manque de discussions spontanées avec les collègues sur des sujets aussi insignifiants que des décorations de bureau originales ou aussi sérieux qu'une nouvelle idée révolutionnaire. De nombreux travailleurs peuvent même regretter les trajets quotidiens et l'air frais.

La plupart d'entre nous ont besoin d'un mélange de solitude et d'échanges sociaux pour maintenir le flux de leur créativité. Lorsque l'aspect social d'un lieu de travail physique est supprimé, il peut être difficile de libérer son côté créatif.

Culture 32% des employés se sentent moins connectés à la culture de leur entreprise lorsqu'ils pratiquent un travail hybride. En effet, le travail à l'Accueil peut être source d'isolement, en particulier pour les nouveaux employés qui rejoignent votre entreprise.

Il se peut qu'ils ne sachent tout simplement pas ce qui fonctionne le mieux pour votre organisation et pour la "culture" et les valeurs globales de votre entreprise

Ils peuvent se sentir perdus et manquer de repères, surtout par rapport à leurs collègues qui travaillent au bureau

Si ces normes culturelles ne sont pas correctement inculquées, même la communication peut s'avérer difficile, sans parler de la connexion avec les collègues des différents services, équipes et emplacements géographiques.

En outre, les équipes à distance sont confrontées à de nombreux autres défis. Il y a beaucoup moins de possibilités pour les employés de former des relations interpersonnelles fortes, et il y a beaucoup de risques d'erreurs d'interprétation et d'ambiguïté.

Les travailleurs à distance peuvent également se sentir oubliés, nourrir des sentiments de mécontentement et ne pas être aussi valorisés ou "au courant" que les employés de bureau.

Diriger efficacement des équipes virtuelles dans un modèle hybride

Au milieu des défis associés aux modèles de travail hybrides, il devient essentiel de réimaginer des stratégies de leadership visant à instaurer la confiance. Voici quelques stratégies de leadership que vous pouvez mettre à profit en tant que chef d'une équipe hybride.

Prioriser les résultats plutôt que les heures

Lorsque l'on dirige une équipe hybride, il est idéal d'adopter un état d'esprit axé sur les résultats plutôt que de se concentrer sur des horaires de travail stricts et inflexibles.

Il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir un système de pointage qui mesure le temps qu'un employé passe au bureau. Vous devriez plutôt vous concentrer sur les résultats, c'est-à-dire sur la question de savoir si vos équipes atteignent leurs objectifs et accomplissent leurs tâches dans les délais impartis.

définissez des objectifs réalisables et suivez-les à l'aide de ClickUp Objectifs_

Pour ce faire, vous devez privilégier la coordination, la communication et la transparence plutôt que des horaires de travail stricts. L'idée est de fixer des objectifs clairs et sans ambiguïté pour vos équipes hybrides et de prendre des paramètres proactifs en vue de leur réalisation.

ClickUp, le logiciel de gestion de projet le plus populaire, est doté des fonctionnalités suivantes Objectifs de ClickUp et Tâches ClickUp pour vous aider à fixer des paramètres et à assurer le suivi des objectifs des employés hybrides. Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez fixer des objectifs réalisables, mesurer leur cours et garder un œil sur qui fait quoi et quand.

Avec ClickUp Objectifs, les équipes peuvent définir des objectifs avec des descriptions détaillées, des dates d'échéance et des cibles mesurables, ce qui facilite le maintien de la responsabilité pour une équipe hybride. Vous pouvez également diviser les objectifs importants en tâches gérables et fixer des cibles spécifiques pour les rendre plus faciles à atteindre.

Ajouter plusieurs assignés et observateurs à une tâche afin de garantir un flux de travail clair et linéaire qui favorise une transparence et une propriété achevées.

personnalisez votre gestion des tâches, votre suivi de projet et la visualisation de votre flux de travail avec_

le système de gestion des tâches et de visualisation du flux de travail est un outil de gestion des tâches et de suivi des projets https://clickup.com/features/views les plus de 15 vues de ClickUp /%href/

Créer une culture de travail hybride positive

En tant que responsables de lieux de travail hybrides, vous devez prendre des étapes pour créer une culture hybride positive, marquée par l'ouverture aux idées, la collaboration, la communication et le respect de l'individualité et du processus de pensée de chacun.

Utilisez des logiciels de collaboration tels que ClickUp Docs pour permettre aux membres d'écrire et d'enregistrer leurs idées, de collaborer à la documentation du projet et de prendre des notes, le tout au sein de la puissante plateforme de gestion des tâches ClickUp.

Collaborez à la documentation du projet et travaillez ensemble en temps réel en utilisant ClickUp Docs

Vous pouvez également utiliser Tableaux blancs ClickUp pour esquisser ensemble différentes ébauches de projets et idées, et lancer des tâches directement à partir de vos sessions de brainstorming. Les tableaux blancs sont accessibles de n'importe où, de sorte que les membres de votre équipe, qu'ils soient à distance ou au bureau, peuvent collaborer de manière synchrone lorsqu'ils en ont besoin.

ajoutez des tâches et des documents à ClickUp Tableau blanc et connectez vos idées à votre travail_

En outre, mettez en œuvre les stratégies suivantes pour faciliter le processus :

Utiliser les bons outils de communication: Choisissez les bons outils de communication pour que tout le monde reste connecté et pour briser les silos de communication. Mettez en place des forfaits d'évènements et de réunions bien planifiés afin que tous les membres puissent prendre le temps d'y participer et d'apporter leur contribution

Choisissez les bons outils de communication pour que tout le monde reste connecté et pour briser les silos de communication. Mettez en place des forfaits d'évènements et de réunions bien planifiés afin que tous les membres puissent prendre le temps d'y participer et d'apporter leur contribution Promotion de la cohésion d'équipe et de la collaboration: Le fait de travailler sans s'amuser ne donne pas envie à vos employés de rester. Encouragez la cohésion d'équipe en mettant en forme des sessions de rafraîchissement d'eau virtuelles, des jeux amusants ou même des quiz utilisant les données du lieu de travail. Par exemple, combien d'affaires avons-nous fait le mois dernier ? ou quel était notre objectif pour le dernier trimestre ?

Le fait de travailler sans s'amuser ne donne pas envie à vos employés de rester. Encouragez la cohésion d'équipe en mettant en forme des sessions de rafraîchissement d'eau virtuelles, des jeux amusants ou même des quiz utilisant les données du lieu de travail. Par exemple, combien d'affaires avons-nous fait le mois dernier ? ou quel était notre objectif pour le dernier trimestre ? **Pour ce faire, vous devez vous assurer que votre équipe crée et conserve une documentation ou des enregistrements clairs et complets - des réunions, des forfaits de projet, des objectifs annuels et trimestriels, ou toute autre information pertinente - dans une forme facilement accessible. ClickUp est l'outil idéal pour cela

Maintien de l'autonomie et du compte rendu

Donnez à votre équipe les moyens de devenir de meilleurs décideurs. Soyez généreux avec la responsabilité et l'auteur dans l'environnement de travail hybride. Vous favoriserez ainsi le sentiment de propriété, ce qui améliorera automatiquement la productivité.

Accueillez les nouvelles idées et n'oubliez pas d'accorder la propriété et le crédit à ceux qui en ont besoin Lorsque vous donnez aux membres de l'équipe la liberté d'expérimenter et de prendre leurs propres décisions, vous suscitez un sentiment d'appartenance la collaboration et la résolution créative des problèmes . Le modèle de plan de gestion d'équipe de ClickUp est un excellent moyen d'établir des rôles et des paramètres clairs et de maintenir la maintenance de chaque action.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-533.png Le modèle de plan de gestion d'équipe de ClickUp est conçu pour vous aider à organiser et à gérer les tâches de votre équipe.

https://app.clickup.com/signup?template=t-211294139&department=operations&\_gl=1\*btbv7s\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$cta/

La vue Agenda du modèle vous permet de forfaiter et de structurer efficacement les réunions d'équipe. Pour les réunions départementales, utilisez l'affichage de l'agenda par département afin d'optimiser le temps de chacun. En cours, restez au fait de la progression et des tâches de chaque département grâce à l'affichage détaillé du statut par département.

Ce modèle vous permet également de :

Planifier et superviser des projets avec clarté

De communiquer clairement les tâches et les responsabilités aux membres de l'équipe

Assurer l'alignement de l'équipe sur les priorités clés pour une réussite collective

Utiliser des modèles comme le DAC

La gestion d'équipes distantes ou hybrides exige une approche légèrement différente pour prendre des décisions efficaces. Le modèle DAC, par exemple, implique une direction, un alignement et une validation. Décomposons-le :

Direction: Veillez à ce que les membres de votre équipe soient d'accord et connaissent les objectifs de l'équipeobjectifs et stratégies globaux de l'équipe *Alignement: Assurez-vous que les départements, les équipes et les membres dont les tâches et les rôles sont différents mais interconnectés se coordonnent activement sur les tâches importantes. Utilisez des outils tels queL'affiche de discussion de ClickUp pour communiquer avec les membres de l'équipe et les environnements de travail depuis votre espace de travail

communiquez de manière transparente et partagez des fichiers en discutant avec l'afficheur de ClickUp

Commitment: Les membres de votre équipe s'engagent-ils fortement et se sentent-ils responsables de la réussite de l'entreprise ? Ou sont-ils plus concentrés sur leur développement personnel ? Pour les premiers, vous devez travailler sur l'engagement et l'inspiration des personnes, l'établissement de la confiance et la création d'un sentiment de propriété et de responsabilité

S'engager dans l'extension des limites

En tant que chef d'équipe hybride, vous devez être capable de collaborer au-delà des frontières . Vous devez être à l'aise dans les relations avec les différents services et niveaux hiérarchiques, les parties prenantes externes et d'autres groupes concernés, et vous coordonner avec eux au-delà des distances ou des fuseaux horaires pour faire le travail.

Cela signifie qu'il faut établir et assurer une connexion 24 heures sur 24 pour les équipes hors site et sur site, une communication sans faille entre vous et les autres membres de l'équipe, ainsi qu'un système efficace qui brise les silos et permet à tout le monde d'être sur la même page.

Bien que cela ne soit pas toujours possible, vous pouvez parvenir à une connectivité quasi parfaite en déployant de réels efforts et en suivant les nombreux conseils évoqués dans cet article.

**Comprendre les flux de connaissances au sein de votre organisation et identifier les lacunes et les opportunités dans les paramètres virtuels et en face à face

Encouragez les employés à adopter un comportement de collaboration et de dépassement des limites par la formation, les incitations et les promotions , tout en veillant à ce que cela ne soit pas perçu comme un stress supplémentaire

, tout en veillant à ce que cela ne soit pas perçu comme un stress supplémentaire Créez des réseaux interfonctionnels au sein de l'organisation pour vous assurer que vous comprenez la situation dans son ensemble et les connexions entre les groupes

**Expérimentez les sessions "déjeuner et apprentissage"

Les sessions d'apprentissage virtuelles ou en personne offrent un paramètre décontracté et informel permettant aux employés de différents départements d'interagir et d'établir une connexion personnelle.

En participant à des discussions informatives ou divertissantes, les collègues peuvent briser les barrières entre les services, favoriser le respect mutuel et établir des relations de travail plus solides. Ces sessions encouragent la pollinisation croisée des idées, ce qui permet d'accroître la collaboration et l'innovation dans l'ensemble de l'organisation.

Favoriser un état d'esprit d'apprentissage continu

En fin de compte, le leadership hybride consiste à expérimenter et à être ouvert à l'innovation. Vous devez constamment tester les approches qui fonctionnent le mieux pour votre équipe et celles qui sont clairement à proscrire. Il est également important d'être ouvert au retour d'information et d'accepter de faire des erreurs.

Considérez chaque "expérience" ratée comme une opportunité d'apprentissage. Chaque trimestre, essayez de nouvelles approches en matière de gestion de projet ou de collaboration. Recueillez ensuite les commentaires des employés sur ce qu'ils pensent. Poursuivez avec les modèles qui donnent des résultats et abandonnez tout ce qui n'en donne pas.

Évaluation des performances dans un modèle de travail hybride

Un modèle de travail hybride est beaucoup plus dynamique qu'un modèle traditionnel. Par instance, vous, en tant que chef d'équipe, aurez relativement moins de visibilité sur les activités quotidiennes de vos employés. Vous pourriez tomber dans le piège de favoriser involontairement un employé qui vient plus souvent au bureau. Bien que ce parti pris puisse être involontaire, il peut avoir un effet fortement négatif sur la culture du lieu de travail et l'expérience des employés.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-353.png Le modèle d'évaluation des performances de ClickUp est conçu pour vous aider à évaluer les performances des employés et à gérer les évaluations.

https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1y3wb4x\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Pour éviter les préjugés inconscients, vous avez besoin d'un système complet qui vous permet de rester conscient et vigilant. C'est là que Le modèle d'évaluation des performances de ClickUp brille par son efficacité. Il vous donne une brève description de ce qu'un employé a fait à la fin d'un projet afin que vous puissiez lui donner un retour d'information en temps réel, objectif et constructif.

En outre, vous pouvez surveiller les performances quotidiennes de votre équipe en examinant le système de suivi visualisé fourni avec ClickUp Objectifs et ClickUp Tâches.

Dans l'ensemble, vous devez être conscient de ce qui se passe, mais aussi éviter de faire de la microgestion au sein de votre équipe. Faites-leur confiance, donnez-leur de l'autonomie et surveillez leurs performances tout au long du projet. C'est ainsi que vous évaluez les performances dans un modèle hybride.

Optimisez vos modèles de travail hybrides avec ClickUp

Le modèle de travail hybride devenant de plus en plus populaire parmi les employés et les entreprises, vous devez être prêt à l'accueillir.

Le changement le plus important se produit dans votre état d'esprit. Montez d'un cran et passez d'un cadre axé sur les heures de travail à un cadre axé sur les objectifs. Comprenez comment vous pouvez tirer parti d'espaces et d'horaires de travail flexibles pour attirer les meilleurs talents et maintenir votre équipe au meilleur de sa productivité.

Pour ce faire, essayez les fonctionnalités de définition des objectifs et de suivi des tâches, les outils de communication et de collaboration et les modèles de ClickUp. Ceux-ci créent l'écosystème parfait pour diriger avec intention dans un lieu de travail hybride.

S'inscrire à ClickUp et comblez le fossé de la communication au sein des équipes hybrides.