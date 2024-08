10 stratégies de leadership efficaces pour améliorer la performance des équipes

En tant que bon leader ou manager, l'un de vos objectifs les plus importants est de constituer une équipe très performante qui tient ses promesses de manière constante. Cette équipe n'a pas besoin d'abonnés, elle est validée par le travail et chacun apprend et s'améliore en permanence pour placer la barre plus haut.

Un bon leadership est plus une question d'attitude que de compétences techniques. Les bonnes compétences peuvent être enseignées, alors que l'attitude se développe sur une période donnée.

Cependant, une étude de Gallup a révélé que seule une personne sur dix possède le talent inhérent à une bonne gestion. Pour la plupart des managers, être un leader efficace nécessite une amélioration constante des compétences et des stratégies de leadership afin d'améliorer les performances et la collaboration.

Un leadership efficace fait la différence entre une organisation qui lutte en raison d'un manque de forfait et une organisation qui prospère grâce à la planification stratégique de ses dirigeants.

Ce billet présente 10 stratégies de leadership efficaces pour influencer les membres de votre équipe afin d'améliorer les performances et de dépasser les attentes à chaque fois.

**Qu'est-ce qu'une stratégie de leadership ?

Une stratégie de leadership est un paramètre de méthodes, de tactiques et d'attitudes utilisées par les leaders pour guider et motiver leurs équipes et les aligner sur les objectifs de l'organisation.

Elle permet d'aligner la culture et le système de valeurs de l'organisation sur les idées et l'impact, créant ainsi une influence mentale et émotionnelle aux conséquences considérables.

Une stratégie de leadership efficace fournit une vision structurée qui paramètre les membres de l'équipe et la direction générale sur la voie de la réussite et de la productivité.

Importance d'une stratégie de leadership

Imaginez que vous conduisiez sans carte sur un itinéraire que vous ne connaissez pas. Sans indications ni conseils, vous risquez de vous perdre.

Sans vision, sans connaissances et sans retour d'information, il serait impossible de créer une réussite à long terme dans une organisation.

Grâce à une solide stratégie de leadership, il vous sera plus facile de diriger des équipes, de déléguer des responsabilités et de favoriser une culture de l'innovation sur le lieu de travail. Qu'il s'agisse de gérer les attentes, d'impliquer les membres du personnel ou de les rendre plus productifs, votre leadership favorisera des changements qualitatifs au sein des équipes et de leurs membres.

Examinons les avantages des compétences en leadership stratégique pour vous aider à être un meilleur manager.

Influence sur le comportement

Les leaders stratégiques anticipent, influencent, engagent, assistent et habilitent les membres de l'équipe à répondre aux tendances du marché et de l'industrie et aux préférences des clients. Dans toute entreprise, la stratégie de leadership influence largement le comportement.

Un leader efficace envisage l'avenir, prend les décisions finales, collabore avec ses pairs et les leaders du secteur, et guide l'équipe pour créer des stratégies permettant d'atteindre les objectifs de l'entreprise.

Attirer et gérer les talents

L'une des principales qualités d'un responsable de réussite est d'attirer et de retenir les talents. La bonne stratégie de leadership permet d'identifier les meilleurs talents et de les motiver à donner le meilleur d'eux-mêmes meilleures performances . Les bons managers se définissent par leur capacité à constituer et à diriger des équipes performantes.

Conduit les résultats

Une stratégie de leadership efficace est essentielle à l'exécution de plusieurs stratégies organisationnelles.

Les bons dirigeants ont la capacité de créer l'environnement adéquat pour que les membres de leur équipe atteignent et dépassent les objectifs de l'organisation. Ils s'emploient activement à obtenir des résultats, à suivre la progression et à créer un environnement permettant aux membres de l'équipe d'améliorer leurs performances en fonction des besoins.

Facilite les changements de stratégie d'entreprise

La création et la mise en œuvre de stratégies d'entreprise prennent beaucoup de temps. Ce qui est encore plus difficile, c'est de changer de direction lorsque c'est nécessaire et d'obtenir l'adhésion de l'équipe. Au cours de cette étape, les leaders forts ont la capacité de encourager l'équipe aligner tout le monde sur la vision et les motiver à travailler à la réalisation de la nouvelle stratégie d'entreprise, de l'objet et de l'objectif.

En résumé, avec une stratégie de leadership en place, votre organisation est mieux placée pour réaliser ses forfaits pour l'avenir.

Impacts d'une stratégie de leadership efficace

Voici comment les grands dirigeants et les stratégies de leadership efficaces façonnent l'organisation.

Repérer plus d'opportunités

Les dirigeants qui ont une vision d'ensemble se tournent vers l'avenir au lieu de se concentrer uniquement sur les activités quotidiennes, ce qui leur permet de garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Un leadership visionnaire vous aide à identifier les opportunités de mettre en place des processus, des produits et des modèles d'entreprise plus efficaces avant que vos concurrents ne vous rattrapent.

Former d'autres dirigeants

L'un des effets importants de la stratégie de leadership est de voir les grands dirigeants transmettre leurs compétences à la génération suivante. Après tout, les bons leaders comprennent instinctivement le paysage de l'entreprise et éprouvent de la joie à voir leurs collègues grandir et réussir.

Construire une culture organisationnelle plus forte

Un grand leadership est une approche descendante qui améliore la culture de l'organisation. Une équipe reflète toujours les croyances et les attitudes du leader. Avec des leaders inspirants, l'organisation devient plus transparente et innovante, guidant le comportement de chaque membre de l'équipe les uns envers les autres et envers les clients.

Atteindre des revenus plus élevés

Les grands leaders motiveront le personnel à travailler dur, à cesser de perdre du temps, optimiser les flux de travail et s'impliquent davantage dans ce qu'ils font, ce qui améliore leur productivité et la qualité de leur travail. Le leadership stratégique développe une culture de la passion où chaque membre de l'équipe s'efforce de produire son meilleur travail pour le bien de tous.

10 stratégies de leadership pour améliorer la performance des équipes

Le leadership stratégique peut transformer une organisation ordinaire en une équipe très performante, générant plus d'impact et produisant de meilleurs résultats. Voici les 10 stratégies de leadership que vous pouvez mettre en œuvre pour engager et assister votre équipe de manière optimale.

1. Définir et articuler votre vision

La principale tâche des dirigeants est de comprendre la situation dans son ensemble, d'analyser la situation sous tous les angles et d'articuler la stratégie de l'entreprise.

Plus que de créer un forfait détaillé ou de fixer des paramètres, il s'agit de partager un récit convaincant sur l'avenir et la vision à laquelle vos parties prenantes et vos employés adhéreront.

Ayez une vision claire expliquant les objectifs à long terme de l'entreprise et inspirez et motivez votre personnel en vue de la réalisation de ces objectifs plus larges.

Si votre équipe croit en votre vision, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour la concrétiser. Développez une culture d'équipe où chacun peut voir votre vision en action. Donnez aux membres de l'équipe la possibilité de visualiser la différence qu'ils font.

Si vos actions incitent les autres à rêver davantage, à apprendre davantage, à faire davantage et à devenir davantage, vous êtes un leader

John Quincy Adams

2. Reconnaître les réalisations de chacun

La reconnaissance permet à une personne de se sentir valorisée et appréciée. Chaque fois qu'un membre de votre équipe dépasse les attentes pour atteindre ses objectifs, célébrez et reconnaissez son engagement envers la mission de votre entreprise.

Les managers oublient souvent le principe simple selon lequel "ce qui est récompensé est répété". Ne négligez pas l'impact du renforcement positif.

Par exemple, lorsque vous parlez à vos représentants du service clientèle, dites-leur qu'ils font un excellent travail et qu'ils contribuent à faire avancer l'entreprise. Si vous recevez une note d'un client sur la façon dont un représentant de l'Assistance l'a aidé, partagez-la avec l'équipe.

Faites savoir à votre équipe à quel point elle est essentielle pour votre entreprise et pourquoi la société a besoin d'elle. Cela les aidera à travailler avec une énergie et un enthousiasme renouvelés.

Mon travail est motivé par l'argent, mais les gens se surpassent pour obtenir de la reconnaissance, des éloges et des récompenses

Dale Carnegie

3. Communiquer efficacement

La communication est une compétence essentielle, non seulement pour les dirigeants et les managers, mais aussi pour toute personne désireuse de réussir. Vous devez être en mesure de communiquer votre vision, la stratégie de l'entreprise pour y parvenir et la manière dont chaque personne contribuera aux objectifs de l'entreprise.

En fait, les meilleures organisations ont une culture de communication active dans les deux sens. Cela encourage un échange ouvert d'idées et favorise une meilleure collaboration.

Une organisation qui communique bien avec son personnel verra des résultats positifs dans les niveaux d'engagement du personnel. Ce puissant facteur de motivation est lié aux compétences en communication du dirigeant.

Les grands leaders communiquent et les grands communicateurs dirigent

Simon Sinek

4. Anticiper ce qui pourrait arriver

Une fois que vous savez comment formuler votre vision, examinez-la dans une perspective plus large et identifiez les défis et innovations potentiels auxquels votre entreprise pourrait être confrontée sous peu.

Réfléchissez ensuite à la manière de vous préparer à ces obstacles, d'y remédier ou de tirer parti des opportunités potentielles qui attendent votre attention.

Si vous parvenez à anticiper avec succès les opportunités et les barrages routiers, vous serez mieux préparé que vos concurrents à naviguer dans le paysage futur.

Le pessimiste se plaint du vent. L'optimiste s'attend à ce qu'il change. Le leader ajuste les voiles

John Maxwell

5. Diriger par l'exemple

Un dirigeant crée un paramètre pour ce qui est acceptable ou non au sein de l'organisation - et aucune règle ou politique n'est plus puissante que cela. Pour être un meilleur leader, soyez conscient de l'impact de votre comportement, et comportez-vous comme vous souhaitez que les autres le fassent.

Par exemple, un bon dirigeant prendra des décisions de la manière dont il souhaite que les autres cadres de l'entreprise l'imitent.

L'engagement, la satisfaction et le moral du personnel sont directement liés à l'expérience que les employés ont avec leurs supérieurs hiérarchiques. Les bons dirigeants font en sorte que les gens se sentent en sécurité, intégrés et satisfaits de leur travail.

Un leader dirige par l'exemple et non par la force

Sun Tzu

6. Construire une équipe cohésive

Un bon dirigeant crée des équipes soudées.

Vous devez savoir comment gérer les conflits, quand permettre à l'équipe de traverser la tempête et quand l'aider à trouver sa voie. Pour bâtir une équipe soudée, il faut connaître les forces et les faiblesses de chacun, développer la confiance et encourager la collaboration

Une équipe soudée travaille ensemble, et le rôle des dirigeants est de faciliter la constitution de cette équipe.

Une équipe soudée travaille ensemble, et le rôle des dirigeants est de faciliter la mise en place de cette équipe

Goethe

7. Ne jamais perdre de vue l'innovation et la créativité

L'innovation, les nouvelles idées et les nouvelles façons de penser pour maintenir l'enthousiasme de vos clients sont essentielles à un bon leadership.

En tant que dirigeant, la meilleure façon d'instaurer une culture de l'innovation et de la créativité est d'encourager une communication ouverte et le partage des idées. Mettez l'accent sur l'orientation client, assistez votre équipe dans la recherche de solutions créatives et récompensez les approches qui sortent des sentiers battus.

De nombreux dirigeants utilisent les budgets de formation et de développement du leadership pour favoriser un tel environnement sur leur lieu de travail.

_L'innovation fait la distinction entre un leader et un abonné

Steve Jobs

8. Être prêt à changer et à prendre des décisions difficiles

Au début de l'année 2010, Dominos s'est rendu compte qu'elle ne répondait pas aux attentes des consommateurs. Les équipes commerciales ont chuté, le cours de l'action s'est effondré et la chaîne s'est classée dernière dans le "classement des goûts" des consommateurs

À faire pour résoudre ce problème ? La chaîne de pizzerias a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Dominos a mis en place des campagnes de marketing au cours des années suivantes, a ajouté de nouveaux emplacements, a diffusé en direct les commentaires des clients et a développé ses capacités de commande en ligne.

De plus, ils ont même changé la recette de leur pizza !

Entre 2010 et 2022, le cours de l'action est passé de 11 à 260 dollars.

Dominos est un excellent exemple de dirigeants qui prennent des décisions difficiles et embrassent le changement pour aider une entreprise à se redresser.

Vous pouvez faire de même en tant que dirigeant. Connaissez vos objectifs, élaborez des stratégies détaillées et mettez au point des systèmes et des processus auxquels votre personnel peut s'abonner. Lorsque vous constatez qu'un changement est nécessaire ou que des décisions difficiles doivent être prises, appuyez-vous sur ces éléments.

Il n'y a pas d'autre choix que de s'améliorer en changeant ; être parfait, c'est changer souvent

Winston Churchill

9. Apprentissage continu

De nombreux dirigeants s'accordent à dire que le leadership est un voyage au cours duquel de nouveaux défis et de nouveaux apprentissages vous attendent. Les grands dirigeants ne cessent jamais d'apprendre - par l'application pratique, le travail en réseau, le développement professionnel et la formation continue.

Tout au long de votre parcours, partagez vos connaissances et votre expérience avec les autres. Assumez le rôle de coach et de mentor, validez le développement des compétences de leadership de votre équipe et vous aurez la satisfaction de poser les bases d'une solide filière de leadership.

Le leadership et l'apprentissage sont indispensables l'un à l'autre

John F. Kennedy

10. Donnez du pouvoir à votre équipe

En tant que leader, l'une de vos principales fonctions est de guider votre équipe pour qu'elle réalise son plein potentiel. Pour faire cela, vous devez déléguer des responsabilités et leur apporter l'assistance dont ils ont besoin pour réussir.

Donnez-leur des objectifs clairs et achevez la propriété des résultats ; vérifiez souvent qu'ils reçoivent l'aide dont ils ont besoin et encouragez le travail d'équipe. Pour bien faire, vous devez également connaître leurs forces et leurs faiblesses et être prêt à leur faire entièrement confiance.

Il s'agit de faire progresser vos collaborateurs, pas vous. Vous vous développez à partir de la gloire reflétée par vos collaborateurs

Jack Welch

Les erreurs de leadership les plus courantes à éviter

En vérité, le leadership est à la fois gratifiant et stressant. Vous devez gérer différentes personnalités, les aligner sur la vision de votre organisation, faire des choix difficiles et affronter les problèmes avant qu'ils ne deviennent importants.

Voici quelques erreurs courantes à éviter.

1. Ne pas déléguer

La pensée la plus dangereuse à éviter est la suivante : "Si vous voulez que quelque chose soit terminé, faites-le vous-même.

Un bon dirigeant fait confiance à son équipe pour achever sa tâche dans les règles de l'art, et l'équipe attend de vous que vous la guidiez. Chaque employé doit comprendre que vous lui faites confiance et être motivé pour répondre à vos attentes, apprendre et s'améliorer en permanence. Recherche montrent que déléguer des tâches augmente votre capacité à demander l'avis des employés, ce qui vous aide à progresser en tant que leader.

À ne pas faire pour autant l'impasse sur le compte. Tenez votre équipe compte de tout ce qu'elle fait. Mais lorsque les employés ne peuvent pas suivre, communiquez-leur individuellement plutôt qu'au cours d'une réunion d'équipe. Avant de décider de vous séparer, envisagez de dispenser une formation complémentaire.

2. Éviter les conflits

Si les conflits peuvent être préjudiciables à l'équipe, le fait d'éviter la confrontation aggrave la situation.

Au lieu d'éviter tout conflit, affrontez les problèmes lorsque vous les voyez germer. Si on les laisse se développer, ils risquent de vous distraire plus tard et de nuire à votre équipe de manière irréversible.

La meilleure façon de résoudre un conflit est de l'extérioriser en l'abordant directement et en faisant en sorte que les parties travaillent à un compromis.

3. Se remettre en question

Bien sûr, une bonne dose de doute vous rend plus prudent. Mais n'oubliez pas de faire confiance à votre jugement, car si vous ne le faites pas, qui d'autre le fera ?

S'il est essentiel d'écouter les opinions des autres, il faut aussi croire en soi lorsqu'on prend des décisions. En même temps, restez conscient de vous-même afin de ne pas devenir arrogant ou aveugle aux critiques constructives.

Diriger efficacement avec ClickUp

En tant que dirigeant, vous devez probablement jongler avec de multiples activités au sein de différentes divisions. À faire le suivi de la progression de votre équipe ? Perdre du temps sur des feuilles de calcul pour maintenir ces détails est inefficace.

Utilisez plutôt des outils de gestion de projet comme ClickUp pour vous aider à mieux suivre les activités, les réussites et les échecs de l'équipe.

S'appuyer sur les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp pour assurer une visibilité achevée des projets logiciels tout en décourageant la prise de risque et en renforçant la confiance au sein de l'équipe Objectifs de ClickUp vous permettent de répartir les tâches en fonction de leur urgence, les niveaux de priorité et l'impact. Créez des objectifs dont vous pouvez suivre l'évolution et décomposez-les en tâches gérables sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle.

Visualisation de la progression dans le dossier Objectifs de ClickUp

ClickUp vous permet d'assigner des tâches à un membre de l'équipe et d'y ajouter des commentaires et des échéances.

Un conseil de pro : prévoyez une période tampon en cas de difficultés. Priorités des tâches ClickUp est une fonctionnalité simple et facile à utiliser qui vous aide à définir des paramètres clairs pour votre équipe. Grâce à quatre drapeaux de couleur différente (priorité urgente, élevée, normale et faible), vous et votre équipe affichez une vue d'ensemble des tâches critiques. De quoi mettre tout le monde d'accord sur la même page ?

Définissez des priorités de tâches avec un code couleur dans ClickUp pour faire savoir à votre équipe ce qui doit être traité au plus vite

ClickUp vous permet également, à vous et à votre équipe, de gagner un temps précieux grâce à des flux de travail automatisés et à des fonctions d'aide à la décision modèles pour que vous puissiez travailler plus intelligemment. De plus, il s'intègre à plus de 1 000 outils couramment utilisés, de Slack à Zoom et de Salesforce à Google Drive.

Nous voyons des leaders du nouvel âge utiliser des logiciels de gestion de projet et applications pour le développement de l'esprit d'équipe pour favoriser des relations authentiques avec leurs équipes sur place et virtuelles, faciliter une communication transparente et insuffler à chaque membre de l'équipe un sentiment d'utilité partagée.

Les stratégies de leadership évoluent sans cesse ; les meilleurs leaders restent flexibles

Pour devenir un meilleur leader, revoyez souvent vos stratégies et mesurez la progression pour voir si vous obtenez les résultats que vous vous êtes fixés.

En même temps, utilisez un logiciel de suivi de projet comme ClickUp pour suivre, gérer et hiérarchiser les performances de votre organisation et de votre équipe. Les diagrammes, les rappels, les calendriers et l'automatisation des tâches vous permettent d'être toujours au courant de tout.

Soyez le leader que vous avez toujours voulu être. Responsabilisez votre équipe et gérez efficacement vos propres projets avec ClickUp. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et commencez dès aujourd'hui.