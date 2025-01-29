Les 10 meilleurs outils de collaboration d'entreprise en 2025

Que vous soyez un professionnel, un indépendant ou un gestionnaire de projet, vous savez à quel point le travail au sein d'une équipe d'entreprise peut être mouvementé (et gratifiant). Les projets d'entreprise comportent tellement d'éléments mobiles qu'il peut être difficile de savoir ce qui se passe à tout moment et de s'assurer que l'on est sur la bonne voie pour respecter les délais.

Sans structure adéquate, ces projets ressemblent à un troupeau de chats. La collaboration ne peut donc pas être bricolée à l'aide d'une simple feuille de calcul. Vous avez besoin des meilleurs outils de collaboration d'entreprise pour responsabiliser tous les membres de votre équipe et produire le meilleur travail de votre vie. 🏆

À cette fin, nous allons vous montrer comment choisir les meilleures plateformes de collaboration d'entreprise. Nous vous présenterons également les 10 meilleures plateformes de collaboration d'entreprise, leurs avantages et leurs inconvénients, leurs évaluations et leurs prix afin que vous puissiez prendre la meilleure décision pour votre équipe.

Que rechercher dans un logiciel de collaboration d'entreprise ?

Chaque équipe d'entreprise est différente, mais elles ont toutes un point commun : elles jonglent avec un grand nombre de tâches, de personnes, de projets et d'équipes. Vous avez besoin d'une plateforme de collaboration d'entreprise qui coche toutes les Box pour que tout le monde soit sur la même page.

En cas de doute, recherchez un logiciel de collaboration d'entreprise doté des fonctions suivantes :

Outils visuels de brainstorming: Les outils tels que les tableaux blancs vous aident à organiser toutes vos grandes idées dans un seul espace. Passez en revue les idées de chacun, soit en personne, soit à l'aide d'un tableau blanc à distance, à l'aide de supports visuels toujours accessibles dans le cloud

Outils de communication: La communication est le ciment qui assure la cohésion des équipes d'entreprise. Votre outil de collaboration d'entreprise doit être doté d'une fonctionnalité de discussion agréable et intuitive. Il doit également laisser une trace écrite de toutes les tâches et de tous les projets afin que tout le monde puisse s'y retrouver rapidement

Partage de fichiers basé sur le cloud : Qui a le temps de transmettre des documents par e-mail ? Un outil de collaboration d'entreprise solide permettra de partager en toute sécurité des informations, des wikis et des fichiers avec les dizaines de personnes qui travaillent sur votre projet

Les 10 meilleurs logiciels de collaboration d'entreprise à utiliser en 2024

Quel que soit votre secteur d'activité ou votre flux de travail, vous avez besoin des bons outils pour soutenir votre stratégie de collaboration. Il existe des dizaines d'outils de collaboration sur le marché, mais ces 10 outils sont nos favoris personnels pour les équipes d'entreprise. 🙌

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-adding-Docs-and-visual-cues-for-team-collaboration.gif Tableaux blancs ClickUp pour l'ajout de documents et de repères visuels pour la collaboration en équipe /$$img/

Personnalisez facilement vos Tableaux blancs en y ajoutant des documents, des tâches, etc

Ce n'est pas pour se vanter, mais ClickUp est l'une des meilleures options de stratégie et de logiciel de collaboration d'entreprise sur le marché. Utilisez cette seule application pour tout remplacer, y compris le suivi des tâches, le partage des connaissances des tableaux blancs, des tableaux de bord, des discussions d'équipe, le suivi des objectifs, des documents et bien d'autres choses encore.

Si vous en avez assez d'utiliser une multitude d'outils différents pour la collaboration en entreprise, ClickUp remplace Jira, Slack, MS Teams, et à peu près n'importe quel autre outil de collaboration.

Grâce à ClickUp, vous pouvez gérer l'ensemble des projets et tâches en un seul endroit - et oui, il a les capacités de gérer les projets et les tâches les plus complexes des projets d'entreprise les plus complexes s. Le logiciel de collaboration comprend également la collaboration en temps réel pour l'étiquetage de personnes ou de groupes, la conversion de commentaires en tâches et le suivi de la progression.

ClickUp fonctionne très bien pour les petites entreprises, mais les équipes des entreprises l'adorent aussi . Dites adieu aux maux de tête liés à la communication avec les des équipes interfonctionnelles et de visualiser la progression de chacun dans une interface conviviale. Atteignez vos objectifs plus rapidement, tirez des rapports et menez un projet d'entreprise plus fluide grâce à la plateforme de collaboration tout-en-un de ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Docs : Les projets Enterprise ont besoin de une collaboration efficace . Documents ClickUp facilitent la coécriture, le partage et l'utilisation des documents modification en cours en temps réel avec votre équipe

: Les projets Enterprise ont besoin de une collaboration efficace . Documents ClickUp facilitent la coécriture, le partage et l'utilisation des documents modification en cours en temps réel avec votre équipe Tableaux blancs : Tableaux blancs ClickUp s'intègrent de manière transparente à Zoom, ce qui vous permet de réfléchir à votre prochaine grande idée où que vous soyez. De plus, ClickUp convertit les tableaux blancs en projets d'un simple clic sur un bouton

Tableaux blancs ClickUp s'intègrent de manière transparente à Zoom, ce qui vous permet de réfléchir à votre prochaine grande idée où que vous soyez. De plus, ClickUp convertit les tableaux blancs en projets d'un simple clic sur un bouton Gestion de projet: Suivez le temps, ajoutez des tâches ou des documents aux projets, assignez des éléments d'action et construisez des flux de travail avec la puissante interface de ClickUp fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp Chat: Ne demandez pas à votre équipe de basculer entre votre et les autres tableau de bord de la gestion de projet et les outils de messagerie - gardez tout au même endroit avec le tableau de bord de gestion de projet /%href/ et les outils de messagerie Affiche de discussion ClickUp . Créez des espaces séparés pour différents projets ou équipes, partagez des liens et consolidez toutes les discussions d'équipe en un seul endroit

Suivez le temps, ajoutez des tâches ou des documents aux projets, assignez des éléments d'action et construisez des flux de travail avec la puissante interface de ClickUp fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp Imports: Vous avez du travail existant dans d'autres plateformes ? Pas de problème. Importez votre travail dans ClickUp en un seul clic pour apporter des projets d'autres plateformes, sans tracas

Vous avez du travail existant dans d'autres plateformes ? Pas de problème. Importez votre travail dans ClickUp en un seul clic pour apporter des projets d'autres plateformes, sans tracas Sécurité et confidentialité : La priorité absolue de ClickUp est la sécurité des données. En savoir plus Les certifications ISO de ClickUp Les limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir du mal à utiliser toutes les fonctionnalités de ClickUp

Toutes les fonctionnalités du logiciel de gestion de projet ne sont pas disponibles dans le forfait Free Forever

Prix de ClickUp

**Free Forever : 5 $ par mois et par utilisateur

Unlimited: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Slack.png Outils de collaboration d'entreprise : Capture d'écran des raccourcis de Slack /$$$img/

Via Slack Il semble que Slack ait permis à lui seul aux petites et grandes équipes de surmonter la pandémie. Cette plateforme de collaboration d'entreprise est avant tout un outil de discussion, mais elle s'accompagne de quelques fonctionnalités supplémentaires pour vous simplifier la vie.

Par exemple, si vous souhaitez passer un appel rapide sans créer de nouveau lien Zoom, les réunions quotidiennes de Slack permettent aux équipes distantes de travailler en collaboration . En plus de son interface de discussion conviviale, Slack s'intègre également à des applications tierces comme Zoom, Salesforce, Google Drive et Dropbox.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Slack Connect vous permet de collaborer en toute sécurité avec des équipes d'autres entreprises

Slack Canva permet la création de contenu et le brainstorming au sein de l'application Slack

Slack inclut des automatisations de flux de travail sans qu'il soit nécessaire de coder

Les limites de Slack

Certains utilisateurs affirment qu'il est difficile de créer des messages de groupe par rapport à d'autres logiciels de collaboration

Il y a des problèmes de cohérence entre les versions du bureau, du mobile et de l'application web

Les fonctionnalités du logiciel de gestion de projet font défaut par rapport à d'autres

Prix de Slack

Free

Pro: 7,25 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

7,25 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business+: 12,50 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

12,50 $/mois par utilisateur, facturation annuelle Enterprise Grid: Contact pour les tarifs

G2: 4.5/5 (31,000+ reviews)

4.5/5 (31,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (22 000+ avis)

3. Microsoft Teams

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Microsoft-Teams.png Utilisation de Microsoft Teams comme application de messagerie d'entreprise /$$img/

Via Microsoft Si vous travaillez dans une entreprise, vous connaissez probablement bien les rouages de Microsoft. Microsoft Teams permet aux membres d'une entreprise de planifier des réunions vidéo, de prendre des appels téléphoniques, de collaborer en temps réel sur Word ou PowerPoint et de discuter entre eux.

Plus besoin de passer d'une application à l'autre pour suivre un projet, faire du travail ou discuter avec d'autres collaborer avec votre équipe . Microsoft Teams comprend également des transcriptions et même des récapitulatifs de réunion alimentés par l'IA, il est donc idéal pour les équipes d'entreprise qui planifient beaucoup de réunions.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Microsoft Teams s'intègre facilement à d'autres produits Microsoft, comme Word ou Excel, ce qui le rend idéal pour les équipes d'entreprise et les processus d'entreprise qui utilisent déjà Microsoft pour tout le reste

Teams inclut des outils de webinaire pour simplifier les évènements en ligne

Organisez des sondages en direct, des jeux ou faites des activités ludiques pour briser la glace

Limites de Microsoft Teams

Teams n'a pas de sens si votre entreprise s'appuie sur Apple ou Google

Selon certains utilisateurs, Teams n'est pas aussi intuitif que d'autres plateformes de collaboration similaires

Prix de Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials: 4 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

4 $/mois par utilisateur, facturation annuelle Microsoft 365 Business Basic: 6 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

6 $/mois par utilisateur, facturation annuelle Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

Microsoft Teams évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (13,000+ reviews)

4.3/5 (13,000+ reviews) Capterra: 4,5/5 (9 000+ avis)

4. LiquidPlanner

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/liquidplanner.jpg Outils de collaboration d'entreprise : LiquidPlanner Tableau de bord des projets /$$img/

Via LiquidPlanner Avez-vous déjà été en charge d'un projet et pensé, "J'aimerais avoir un outil qui ferait.. gestion des tâches pour moi" ? Bonne nouvelle : L'outil de planification prédictive de LiquidPlanner est parfait pour simuler les tâches de l'entreprise l'échéancier d'un projet pour que votre équipe respecte les délais, à chaque fois.

Cet outil est idéal pour planifier des projets, gérer des budgets et assigner du travail aux membres des équipes d'entreprise. Il comprend également un suivi du temps pour mesurer les contributions individuelles et l'engagement des employés.

LiquidPlanner meilleures fonctionnalités

Les fonctionnalités de gestion du flux de travail, telles que la Charge de travail équilibrée, permettent à chacun d'avoir un partage égal du travail

Les données en temps réel vous alertent sur les problèmes potentiels liés aux échéanciers des projets

Limites de LiquidPlanner * LiquidPlanner n'inclut pas de fonctionnalités de discussion ou de vidéo

Il n'y a pas de niveau de prix gratuit

Prix de LiquidPlanner

Essentiel: $15/mois par utilisateur, facturé annuellement

$15/mois par utilisateur, facturé annuellement Professionnel: $25/mois par utilisateur, facturé annuellement

$25/mois par utilisateur, facturé annuellement Ultimate: 35$/mois par utilisateur, facturé annuellement

LiquidPlanner évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (270+ reviews)

4.2/5 (270+ reviews) Capterra: 4.3/5 (660+ avis)

5. Chanty

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Chanty.png Outils de collaboration pour entreprises : Écran de discussion Chanty /$$img/

Via Chanty Chanty est une plateforme de messagerie qui est l'une des entreprises les plus conviviales applications de collaboration sur le marché. La plupart des fonctionnalités sont disponibles gratuitement, mais vous pouvez passer à un abonnement modeste de $$$a si vous souhaitez obtenir des rôles et des permissions, l'importation de données, des appels audio de groupe et le partage d'écran.

Teams offre des fonctionnalités simples comme les tâches, les discussions individuelles, les appels, les fichiers et les liens partagés, ainsi qu'un flux de collaboration d'équipe. Cet outil n'a pas grand-chose à offrir, mais certaines équipes d'entreprise préfèrent la simplicité de l'interface utilisateur, qui permet de ne pas se sentir dépassé par les grands projets.

Chanty meilleures fonctionnalités

Les extraits de code font de cette plateforme un outil idéal pour les développeurs

Optez pour une liste ou pour des Tableau Kanban afficher vos tâches

Les limites de Chanty

Chanty nécessite un abonnement pour des fonctionnalités de base, comme le partage d'écran, que d'autres solutions proposent gratuitement

La plateforme ne permet pas de couper le son des canaux ou de définir des paramètres de statut

Prix de Chanty

Free

Business: 3$/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (30+ commentaires)

4.5/5 (30+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (30+ avis)

6. Zoho Projects

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Zoho-Projects-Gantt-Chart-Example-1400x829.png Exemple de diagramme de Gantt de Zoho Projects /$$img/

Via Zoho À faites-vous déjà appel à Zoho pour la gestion de la relation client (CRM) ? Si c'est le cas, Zoho Teams pourrait convenir à votre équipe. Il s'agit d'une plateforme de gestion de projet à proprement parler - si vous voulez suivre les feuilles de temps, les dépenses et les jalons, Zoho Projects sera faire franchir à votre équipe la ligne d'arrivée .

Créez des diagrammes de Gantt pour visualiser les projets d'entreprise complexes et définissez des dépendances pour rester dans la cible de vos dates d'échéance. Zoho Projects vous permet même de personnaliser les champs, de sorte qu'il offre plus de possibilités de personnalisation que bon nombre des meilleurs systèmes de collaboration d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Zoho Projects est dans le cloud, ce qui vous permet de gérer des tâches et des projets en déplacement

Personnalisez les champs, les dispositions, les statuts et les flux de travail dans votre tableau de bord

La fonctionnalité du logiciel de collaboration Teams est un journal facile à organiser des discussions de votre équipe

Limites de Zoho Projects

Certains utilisateurs trouvent la fonctionnalité de messagerie lourde par rapport à d'autres plateformes de collaboration

Zoho Projects n'est pas utile si vous n'utilisez pas l'ensemble de la suite Zoho

Prix de Zoho Projects

Free: Jusqu'à 3 utilisateurs

Jusqu'à 3 utilisateurs Premium: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Enterprise: 10$/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (340+ commentaires)

4.3/5 (340+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (320+ commentaires)

7. Todoist

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image6-1400x763.png Gérez vos tâches et vos listes à faire avec Todoist /$$$img/

Via TodoistTodoist est un outil de collaboration pour les entreprises utilisé principalement pour la gestion des tâches et des projets. Son interface élégante et intuitive séduit aussi bien les petites entreprises que les équipes d'entreprise débordées. Ajoutez facilement des tâches et organisez-les dans des sections claires pour conserver toutes les tâches de votre équipe au même endroit.

Todoist comprend également des fonctionnalités telles que la hiérarchisation des tâches, les favoris et les rappels de tâches sensibles au facteur temps (pour les utilisateurs des forfaits Pro ou Business). Cet outil est excellent pour la gestion des tâches, mais il ne dispose pas de fonctionnalités de discussion ou de visioconférence comme beaucoup d'autres outils de notre liste.

Meilleures fonctionnalités de Todoist

Visualisations de la productivité

Expérience gamifiée avec Todoist Karma

Historique individuel des membres de l'équipe

Limites de Todoist

La plateforme ne permet pas de discuter ou de faire des visioconférences

Il est difficile de retrouver les tâches achevées une fois qu'elles ont été cochées

Les raccourcis de Todoist sont utiles, mais il faut les apprendre

Prix de Todoist

Free: Jusqu'à cinq projets et cinq utilisateurs

Jusqu'à cinq projets et cinq utilisateurs Pro: 4 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

4 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: 6$/mois par utilisateur, facturé annuellement

G2: 4.4/5 (750+ commentaires)

4.4/5 (750+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,200+ avis)

8. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/jira-1400x861.png Outils de collaboration d'entreprise : Exemple d'affichage du Tableau Jira /$$$img/

Via Atlassian Vous dirigez une équipe de développement de logiciels ? Jira d'Atlassian d'Atlassian répond aux besoins uniques (et aux défis) des développeurs à court de temps. Que vous soyez adepte de la méthode Agile ou que vous souhaitiez simplement disposer d'un joli Tableau Kanban pour gérer toutes vos tâches de développement, Jira est à la hauteur de la tâche.

Si vous avez besoin de rapports sur la productivité et les jalons de votre équipe, les plateformes de collaboration comme Jira proposent des modèles de rapports prêts à l'emploi et personnalisables que vous pouvez facilement partager avec la direction. Business, vous pouvez créer des flux de travail personnalisés afin d'acheminer automatiquement votre équipe d'entreprise à travers n'importe quel processus d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Passez d'un affichage de flux de travail Scrum à un affichage de flux de travail Kanban

Utilisez le générateur d'automatisation de flux de travail par glisser-déposer pour simplifier le travail

Limites de Jira

Les non-développeurs risquent de ne pas trouver le logiciel de collaboration d'entreprise Jira très utile

Jira n'inclut pas de messagerie instantanée ou de vidéo conférence par rapport à d'autres logiciels de collaboration de cette liste

Prix de Jira

Free: Jusqu'à 10 utilisateurs

Jusqu'à 10 utilisateurs Standard: $7.75/mois par utilisateur

$7.75/mois par utilisateur Premium: $15.25/mois par utilisateur

$15.25/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (5,200+ reviews)

4.3/5 (5,200+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13,200+ avis)

9. Wrike

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Wrike-Accueil-1400x788-1.png Exemple de tableau de bord Accueil de Wrike /$$$img/

Via WrikeWrike est une entreprise populaire outil de collaboration pour gérer des équipes multiples en une seule plateforme. Avec des fonctionnalités juste pour la Révision et les Approbations, Wrike est un excellent ajustement pour les équipes qui créent du contenu.

Utilisez Wrike pour allouer des ressources à vos projets, mettre en place l'automatisation des workflows et visualiser les tâches dans des tableaux de bord personnalisés. C'est facilement l'un des logiciels de collaboration d'entreprise les plus personnalisés de notre liste grâce à la fonctionnalité Custom Item Types, qui vous permet de créer votre propre bibliothèque de contenu au sein de Wrike pour accélérer votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Mon travail consiste à créer une trace écrite du travail approuvé dans Wrike grâce à la fonctionnalité Approvals

Wrike s'intègre à 400 autres solutions

Les limites de Wrike

Certains utilisateurs disent que la navigation est trop lourde

Il n'inclut pas de discussion en temps réel ni de visioconférence

Prix de Wrike

Free

Teams: $9.80/mois par utilisateur

$9.80/mois par utilisateur Business: $24.80/mois par utilisateur

$24.80/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Pinnacle: Contacter pour les prix

G2: 4.2/5 (3,400+ reviews)

4.2/5 (3,400+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,300+ reviews)

10. RingCentral

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/RingCentral-example.jpg Exemple RingCentral /$$$img/

Via RingCentral RingCentral est sans aucun doute l'un des systèmes téléphoniques basés sur le cloud les plus populaires. Il est idéal pour toute entreprise qui gère beaucoup d'appels téléphoniques, mais son logiciel de collaboration d'entreprise est également très populaire.

Après avoir acquis l'outil de communication interne Glip, RingCentral a élargi son offre pour être plus en phase avec les installations de travail télétravail.

RingCentral intègre la messagerie, les visioconférences et les appels téléphoniques en une seule plateforme. Pour les entreprises, RingCentral s'intègre à des applications tierces telles que Slack et Google Docs. Il peut même suivre vos indicateurs d'appels, donc si vous gérez un centre d'appels, cet outil est une évidence.

Les meilleures fonctionnalités de RingCentral

Des fonctionnalités alimentées par l'IA pour des réunions immersives

Invitez les parties prenantes internes et externes à discuter pour une stratégie de collaboration d'entreprise ultime

Les limites de RingCentral

RingCentral n'inclut pas les fonctionnalités d'un logiciel de gestion des tâches ou des projets

Comprend des intégrations prêtes à l'emploi, mais il se peut que vous ayez besoin d'une intégration API personnalisée pour quelque chose de plus spécifique

Il faut parfois un certain temps pour s'habituer à un logiciel de collaboration d'entreprise

Prix de RingCentral

Core: 20 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

20 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Avancé: 25 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

25 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Ultra: 35 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Evaluations et critiques de RingCentral

G2: 4.1/5 (660+ commentaires)

4.1/5 (660+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (360+ avis)

Stimulez le travail d'équipe sur le lieu de travail numérique avec ClickUp

Les projets d'entreprise comportent de nombreux éléments mobiles. Que vous fassiez vous-même partie d'une équipe d'entreprise ou que vous soyez un freelance travaillant avec une grande équipe d'entreprise, ces projets nécessitent que tout le monde soit sur le pont.

En optant pour les meilleures solutions de collaboration d'entreprise, vous garderez une longueur d'avance sur vos tâches, achèverez vos projets dans les temps et simplifierez vos flux de travail.

Pourquoi se contenter d'une solution disparate alors que vous pourriez tout avoir sur la même plateforme ? ClickUp vous permet de gagner du temps et d'améliorer la collaboration en rassemblant tout votre travail - et nous disons bien tout votre travail - en un seul endroit. 🤩

