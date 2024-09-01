Comment négocier un horaire de travail hybride ou télétravail (Conseils et stratégies)

6 travailleurs sur 10 souhaitent un environnement de travail hybride, et un tiers un travail achevé à distance.

Ces dernières années, le travail hybride et le travail entièrement télétravail sont devenus des nécessités. La pandémie a affiché une nouvelle vision du bureau traditionnel, prouvant que le travail à distance est une nécessité la flexibilité dans le lieu et la manière dont nous travaillons peut être à la fois productive et durable.

Les entreprises reconnaissent également de plus en plus les avantages des arrangements flexibles, tels que les économies de coûts et l'augmentation de la satisfaction des employés. Pourtant, il peut être intimidant de demander cette flexibilité.

D'où la question suivante : Comment négocier avec succès un horaire de travail flexible avec votre patron ? Comment pouvez-vous présenter en toute confiance un argumentaire en faveur d'un régime de travail hybride qui soit bénéfique à la fois pour vous et pour votre employeur ?

Heureusement, il s'agit d'une compétence que vous pouvez maîtriser. En adoptant les bonnes stratégies, vous pouvez obtenir la liberté de travailler là où vous vous sentez le mieux, tout en veillant à ce que vos performances restent excellentes.

Dans cet article, nous avons vu comment négocier le travail hybride ou télétravail comme un pro.

Stratégies pour négocier un travail hybride ou un télétravail à temps plein

Lorsque vous demandez un travail télétravail ou hybride, mettez un point d'honneur à mettre en avant vos solides performances parallèlement aux besoins actuels et évolutifs de l'équipe.

Voici quelques conseils pour négocier un travail hybride avec votre employeur :

Analysez vos besoins

Avant de commencer à négocier, il est essentiel de comprendre vos besoins. Mon travail consiste d'abord à analyser ce que le travail hybride ou télétravail signifie pour vous. Pensez également à vos responsabilités personnelles.

Pour commencer, essayez de répondre aux questions suivantes :

À faites-vous un nombre spécifique de jours à distance par semaine ?

Cherchez-vous à passer à une position à distance à temps plein ?

Avez-vous des obligations familiales ou des validations personnelles qui rendent le travail télétravail indispensable ?

Recherchez-vous la flexibilité nécessaire pour vous consacrer à votre bien-être ?

À faire pour réduire vos déplacements et travailler depuis le confort de votre domicile (ou de tout autre lieu) ?

Il est crucial d'entrer dans les détails et de clarifier vos préférences en ce qui concerne votre environnement de travail, vos horaires et l'équilibre entre travail et vie privée .

Le fait d'être clair sur vos motivations vous aidera à communiquer vos besoins plus efficacement. En gardant ces détails à l'esprit, dressez une liste de ce que vous devez absolument avoir. Cela vous aidera à mieux forfaiter vos négociations.

💡Pro Tip: Organisez votre liste avec ClickUp Bloc-notes . Vous pouvez rapidement noter des points, établir des checklists, les modifier, y accéder depuis votre téléphone et les convertir en tâches pouvant faire l'objet d'un suivi.

Communiquez avec votre équipe à distance pour des discussions et partagez des mises à jour en temps réel à l'aide de ClickUp Chat

Comprendre la position de votre employeur

Essayez d'abord de comprendre la position de votre employeur sur le travail au bureau. Même si vous savez ce que vous voulez, prendre le temps de considérer les choses du point de vue de votre employeur peut considérablement augmenter vos chances de réussite.

Une fois que vous avez suffisamment d'informations, réfléchissez aux raisons pour lesquelles votre employeur pourrait s'opposer au travail hybride ou télétravail. Les craintes d'une baisse de productivité, d'une rupture de communication ou de l'impact potentiel sur la cohésion de l'équipe peuvent être des raisons.

Mettez-vous à la place de votre employeur et réfléchissez aux défis potentiels auxquels il est confronté lorsqu'il gère une équipe à distance.

S'il n'a jamais géré de travailleurs à distance auparavant, il ne sait peut-être pas comment assurer la maintenance ou veiller à ce que les délais soient respectés. Si l'entreprise a traditionnellement fonctionné autour d'un lieu de travail physique, elle peut s'inquiéter du changement culturel que représente le travail hybride ou télétravail

Une fois que vous avez identifié les préoccupations potentielles, vous pouvez adapter votre proposition pour y répondre de front. Par exemple, si la productivité est un sujet de préoccupation, préparez des données montrant comment le travail à distance peut améliorer la concentration et l'efficacité. Si la communication est un point de friction, proposez des contrôles réguliers, des réunions vidéo ou des outils de collaboration qui peuvent aider à maintenir le flux d'informations.

💡Pro Tip: Use ClickUp Brain pour rechercher des idées, faire un brainstorming ou même rédiger et peaufiner vos forfaits de négociation. Essayez diverses invitations pour déterminer comment négocier et vous préparer à différents scénarios. Paramétrez le ton de votre proposition, modifiez-la et vérifiez-en l'orthographe afin de mettre toutes les chances de votre côté lors des négociations.

rédigez et modifiez votre forfait de négociation à l'aide de ClickUp Brain_

À## Faire un essai

Un moyen efficace d'apaiser les inquiétudes de votre employeur est de proposer une période d'essai pour le travail hybride ou télétravail. Suggérez de commencer par une période limitée, par exemple trois mois, pendant laquelle vous travaillerez à distance à temps plein afin de démontrer que cet arrangement fonctionne bien pour les deux parties.

Cet essai vous permet de prouver que vous pouvez maintenir, voire améliorer votre productivité et votre communication tout en travaillant à distance. Elle donne également à votre employeur un sentiment de sécurité, sachant que l'arrangement n'est pas permanent s'il ne fonctionne pas comme prévu.

Pendant l'essai, veillez à suivre vos performances. Mesurez votre production, votre participation aux réunions et votre communication afin d'obtenir des résultats concrets à la fin de la période. Si l'essai est une réussite, vous disposerez d'arguments solides pour rendre l'accord permanent.

Utilisez des outils tels que ClickUp Suivi du temps pour savoir si vous êtes en mesure d'achever vos tâches plus rapidement dans une installation hybride ou dans quelle mesure votre productivité s'est améliorée.

suivez avec précision chaque minute de votre journée de travail et mesurez votre productivité avec ClickUp Time Tracking_

💡Pro Tip: Inquiet de maintenir votre productivité pendant la période d'essai ? Utilisez notre liste complète de.. trucs et astuces pour le travail à domicile pour faire passer votre productivité au niveau supérieur.

Utiliser des outils de travail à domicile

Utiliser les outils du travail à domicile pour créer un forfait structuré de négociation et en assurer la réussite. ClickUp est un outil de productivité et de gestion des tâches qui vous aidera à rester organisé, productif et synchronisé, quel que soit votre lieu de travail. ClickUp pour les Teams à distance offre des fonctionnalités complètes pour la définition et le suivi d'objectifs partagés, une collaboration transparente, la gestion d'une base de connaissances et bien d'autres choses encore pour s'assurer que tout le monde est sur la même page.

Découvrez comment en tirer parti pendant votre essai (et après la transition) :

choisissez parmi différents types d'objectifs avec ClickUp Objectifs_

Créez des objectifs partagés ou personnels avec Objectifs ClickUp . ClickUp Objectifs vous permet de définir des cibles mesurables et de suivre votre progression automatiquement. Vous pouvez paramétrer des objectifs numériques, monétaires ou vrai/faux, ajouter des paramètres et même partager vos objectifs avec votre supérieur hiérarchique

Collaborez avec les membres de votre équipe à l'aide de Documents ClickUp . Modifiez des documents en temps réel avec vos collègues, étiquetez-les dans des commentaires, joignez des éléments et convertissez le texte en tâches traçables facilement

Intégrez ClickUp avec plus de 1000 outils, y compris Slack et Zoom, pour communiquer avec votre équipe sur leur préféré outils de collaboration à distance

faites passer votre communication au niveau supérieur avec ClickUp Clips_

Utiliser ClickUp Clips pour enregistrer des vidéos, partager des enregistrements d'écran, donner du feedback et communiquer clairement avec vos collègues

Résumez des documents et des informations, automatisez des tâches répétitives, rédigez des e-mails et obtenez des informations pour améliorer votre productivité avec ClickUp Brain

Rester flexible

La négociation est une voie à double sens. Même si vous avez une idée précise de ce que vous voulez, soyez ouvert au compromis. Par exemple, si votre employeur hésite à approuver le télétravail à temps plein, proposez un arrangement de travail hybride avec des jours spécifiques au bureau

Vous montrerez ainsi votre volonté de collaborer et de trouver une solution qui fonctionne pour les deux parties. Vous n'obtiendrez peut-être pas tout ce que vous voulez tout de suite, mais en montrant que vous êtes ouvert à la négociation, vous augmentez vos chances de vous rapprocher de votre installation idéale au fil du temps.

N'oubliez pas qu'être flexible ne signifie pas s'installer, mais être stratégique. Parfois, la recherche d'un terrain d'entente peut conduire à une réussite à long terme.

Vous pouvez utiliser les modèles de forfaits de travail comme Le modèle de plan de travail à distance de ClickUp pour aider votre employeur à suivre la progression de votre travail de n'importe où et à n'importe quel moment. Qu'il s'agisse de définir les attentes, de suivre la progression ou de mesurer les performances, ce modèle peut vous aider à élaborer un forfait complet pour la transition vers le travail télétravail.

Modèle de plan de travail à distance ClickUp

Ses affichages avancés pour la planification et le suivi des tâches comprennent :

Affichage de l'échéancier du travail: Planifiez en cours et suivez efficacement la progression des tâches

Planifiez en cours et suivez efficacement la progression des tâches Mon travail Vue Activité: Brainstorming avec votre équipe et stockage des idées et des forfaits de projet

Brainstorming avec votre équipe et stockage des idées et des forfaits de projet Mon travail en cours : Surveillez l'achèvement et la progression des tâches avec des détails tels que les dates d'échéance

Surveillez l'achèvement et la progression des tâches avec des détails tels que les dates d'échéance Vue Chefs de projet: Attribuez des tâches aux membres de l'équipe et suivez leur progression

Considérer les emplois à distance

Alors que de plus en plus d'entreprises opèrent une transition vers le travail hybride et entièrement télétravail, certaines ne sont toujours pas convaincues de ses avantages. Cela peut être dû à la nature du travail ou à la quantité de travail ou de perturbations nécessaires pour une transition en douceur.

Les demandeurs d'emploi sont de plus en plus nombreux à demander des horaires de travail flexibles, et de nombreuses entreprises proposent désormais des positions entièrement télétravaillées en tant qu'option standard. Il se peut donc que vous puissiez trouver une bonne opportunité de travail télétravail.

À faire une recherche d'emploi approfondie et à nouer des contacts avec des professionnels de votre champ qui travaillent à distance. Si vous trouvez un employeur qui vous convient, qui correspond à vos valeurs et qui offre la flexibilité que vous recherchez, il est peut-être temps de passer à l'action.

Écoutez ce que Sarah McKinney, ingénieur principal chez SkylineWeb Solutions, a à dire sur ClickUp qui les aide à travailler télétravail :

Le travail à distance est simplifié grâce à ClickUp qui nous aide à gérer tous nos projets n'importe où et n'importe quand. Nous pouvons facilement assigner des tâches, définir des paramètres, suivre les projets et collaborer, le tout sur une seule et même plateforme

Sarah McKinney, ingénieur principal, SkylineWeb Solutions

💡 Pro Tip: N'oubliez pas qu'il est essentiel de défendre votre arrangement de travail idéal et flexible pour promouvoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Négocier pour obtenir ce qui vous convient peut conduire à un mode de vie plus sain et plus productif, augmenter votre satisfaction au travail, réduire l'épuisement professionnel et vous permettre de vous épanouir tant sur le plan professionnel que personnel.

Vous vous demandez comment négocier le travail à domicile lors de l'étape de l'entretien d'embauche ? Nous avons une réponse pour cela aussi ! Négocier un travail télétravail lors d'un entretien est une tâche délicate mais réalisable.

Les étapes à suivre sont similaires à celles que nous avons évoquées plus haut. Par exemple, vous devez vous renseigner sur la culture de l'entreprise, identifier sa politique en matière de travail télétravail ou hybride, et plus encore. La principale différence réside dans la manière dont vous abordez la discussion puisque vous n'avez pas travaillé avec l'employeur auparavant.

Voici ce qu'il faut retenir :

Comprendre la politique de l'entreprise en matière de travail à distance: Avant le début de l'entretien, recherchez la position de l'entreprise sur le travail à distance. Consultez son site web, les offres d'emploi et les commentaires des employés sur des plateformes telles que Glassdoor

Avant le début de l'entretien, recherchez la position de l'entreprise sur le travail à distance. Consultez son site web, les offres d'emploi et les commentaires des employés sur des plateformes telles que Glassdoor Délai de production de votre demande: Ne commencez pas par demander du travail télétravail, car cela pourrait laisser penser que c'est votre priorité par rapport à l'emploi lui-même. Au lieu de cela, concentrez-vous sur votre image de candidat idéal. Mettez en avant vos compétences, votre expérience et votre adéquation avec l'entreprise. Une fois que vous aurez démontré votre valeur, vous aurez plus de poids pour négocier

Ne commencez pas par demander du travail télétravail, car cela pourrait laisser penser que c'est votre priorité par rapport à l'emploi lui-même. Au lieu de cela, concentrez-vous sur votre image de candidat idéal. Mettez en avant vos compétences, votre expérience et votre adéquation avec l'entreprise. Une fois que vous aurez démontré votre valeur, vous aurez plus de poids pour négocier Mon travail à distance est un avantage pour l'entreprise: Présentez le travail à distance non pas comme une simple préférence personnelle, mais comme un avantage pour l'entreprise. Expliquez comment il peut conduire à une productivité accrue et à une meilleure concentration, et comment un horaire plus souple vous permet de fournir des résultats de haute qualité

Présentez le travail à distance non pas comme une simple préférence personnelle, mais comme un avantage pour l'entreprise. Expliquez comment il peut conduire à une productivité accrue et à une meilleure concentration, et comment un horaire plus souple vous permet de fournir des résultats de haute qualité Démontrez votre capacité à travailler à distance: Si vous avez déjà travaillé à distance, partagez vos réussites. Expliquez comment vous avez maintenu votre productivité, géré votre temps et gardé le contact avec votre équipe

Si vous avez déjà travaillé à distance, partagez vos réussites. Expliquez comment vous avez maintenu votre productivité, géré votre temps et gardé le contact avec votre équipe Posez les bonnes questions: Lorsque le sujet de la flexibilité est abordé, posez des questions perspicaces pour comprendre leurs attentes. Vous pouvez demander : "Comment l'équipe collabore-t-elle habituellement ?" ou "Quels outils utilisez-vous pour rester en connexion ?" Cela signale que vous êtes proactif en ce qui concerne la maintenance de la communication et de la productivité, quel que soit votre emplacement

Lorsque le sujet de la flexibilité est abordé, posez des questions perspicaces pour comprendre leurs attentes. Vous pouvez demander : "Comment l'équipe collabore-t-elle habituellement ?" ou "Quels outils utilisez-vous pour rester en connexion ?" Cela signale que vous êtes proactif en ce qui concerne la maintenance de la communication et de la productivité, quel que soit votre emplacement Connaissez vos résultats : Avant de passer l'entretien, ayez une idée précise de ce que vous êtes prêt à accepter. Êtes-vous ouvert à un horaire de travail hybride ou un télétravail complet n'est-il pas négociable ? Connaître vos limites vous permet de rester ferme sans paraître trop rigide. Gardez toutefois à l'esprit qu'une certaine flexibilité de votre part peut conduire à un meilleur arrangement à long terme

À lire aussi: 15 conseils pour le bureau à domicile afin de stimuler la productivité du télétravail

Smoothen Your Transition to Hybrid Work With ClickUp (Facilitez votre transition vers le travail hybride avec ClickUp)

Négocier un travail hybride ou un télétravail à temps plein est un processus stratégique qui peut avoir un impact significatif sur votre carrière et votre vie personnelle. C'est pourquoi il est nécessaire d'examiner attentivement vos besoins professionnels et les préoccupations de votre employeur.

Tirez parti de l'effet de levier les outils de travail hybrides comme ClickUp dans vos discussions stratégiques afin d'afficher la vision de votre organisation en matière de collaboration en ligne et de suivi de la progression. Que vous travailliez dans un bureau ou à domicile, ClickUp facilite une communication transparente, aide à gérer les tâches et à fixer des objectifs, et fournit des informations précieuses grâce à des tableaux de bord et des rapports.

En l'intégrant à votre routine de travail, vous pouvez maintenir votre efficacité et faire en sorte que le travail télétravail soit tout aussi efficace, sinon plus, que le fait d'être au bureau. Accédez à ces avantages et à bien d'autres encore en en vous inscrivant gratuitement aujourd'hui !