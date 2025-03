16 des meilleurs outils de travail à domicile pour 2025

Depuis l'apparition de l'internet, le télétravail n'a cessé de croître pour devenir l'une des plus grandes forces de travail au monde.

Toutefois, il est essentiel de préciser que très peu de personnes avaient prévu que cette population atteindrait les nombres actuels. Comme le montrent les statistiques, plus de 26 % de la main-d'œuvre nationale travaille à domicile.

Si vous avez le forfait de rejoindre ce groupe dans les mois à venir, vous devez évaluer les avantages et les inconvénients que vous obtiendrez. Mon travail consiste à vous familiariser avec les meilleurs outils de travail à domicile pour atteindre vos objets.

Il existe de nombreux outils de télétravail pour améliorer la productivité que vous devriez considérer, mais tout d'abord, regardons quels types d'outils font cette liste.

Que faut-il rechercher dans les outils de travail à domicile ?

En rejoignant l'une des populations de plus en plus nombreuses de travailleurs à domicile, vous avez la possibilité d'améliorer votre productivité équipes à distance mon travail, vous devez savoir que tous les outils de télétravail n'offrent pas les meilleurs services. Certains de ces outils ne sont destinés qu'à aider les individus à gérer des tâches simples.

D'autres ne sont pas facilement disponibles et vous aurez besoin d'aide pour les obtenir sur le marché, ce qui rendra vos opérations difficiles. En voici quelques-uns aspects fondamentaux que vous devez vérifier dans le cadre d'un travail télétravail les outils.

Facilité d'utilisation

Disponibilité et accessibilité immédiates

Maintenance facile et peu coûteuse

Harmonisation avec votre travail ## 16 des meilleurs outils de travail à domicile que vous devez connaître

Maintenant que vous savez ce qu'il faut vérifier dans le domaine du travail à domicile outils de productivité il est essentiel de comprendre clairement certains des meilleurs outils disponibles sur le marché. Comme vous le constaterez, il existe de nombreux outils que vous pouvez intégrer à votre stratégie pour aligner vos travailleurs à distance.

Cependant, certains de ces outils pourraient être plus efficaces et offrir de meilleurs résultats dans vos activités. Voici 15 outils de productivité pour le travail à domicile qui peuvent faire la différence dans vos tâches :

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-1.gif Exemple des différents affichages de ClickUp /$$img/

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe ClickUp s'est imposé comme l'outil de référence des logiciels de gestion de projet pour les équipes à distance dans le monde entier. Cet outil est conçu pour mettre tout votre travail dans une seule plate-forme pour une gestion plus facile pour les travailleurs à distance .

Vous n'avez pas à vous soucier de votre équipes de travail télétravail car il n'a jamais été aussi facile de les gérer efficacement et d'apporter rapidement des changements qu'avec les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp.

Jetons un coup d'œil !

Fonctionnalités

ClickUp Docs : Créer et organiser les documents d'un projet

: Créer et organiser les documents d'un projet undefined : Créez des documents de projet /%href/ : Laissez facilement des commentaires, assignez des utilisateurs ou créez des tâches directement sur les fichiers

: Créez des documents de projet : Laissez facilement des commentaires, assignez des utilisateurs ou créez des tâches directement sur les fichiers Commentaires attribués : Créez et attribuez des commentaires dans les tâches, les fichiers ou les documents à vous-même ou à d'autres personnes

Créez et attribuez des commentaires dans les tâches, les fichiers ou les documents à vous-même ou à d'autres personnes Filtrer et rechercher des tâches : Découvrez et trouvez facilement ou filtrez des tâches, des documents, des assignés ou des Espaces dans l'outil de recherche

Découvrez et trouvez facilement ou filtrez des tâches, des documents, des assignés ou des Espaces dans l'outil de recherche ClickUp Tableaux blancs : Visuellement collaborez avec votre équipe et créez des flux de travail personnalisés ou réfléchissez ensemble à de nouvelles idées

: Visuellement collaborez avec votre équipe et créez des flux de travail personnalisés ou réfléchissez ensemble à de nouvelles idées Cartes mentales : Créez des schémas visuels époustouflants à partir de rien ou de tâches existantes

Créez des schémas visuels époustouflants à partir de rien ou de tâches existantes ClickUp Objectifs : Gardez vos équipes à distance alignées en définissant et en révisant les objectifs

: Gardez vos équipes à distance alignées en définissant et en révisant les objectifs Tableaux de bord : Sachez où se trouve tout votre travail et suivez la progression des tâches d'un seul coup d'œil

: Sachez où se trouve tout votre travail et suivez la progression des tâches d'un seul coup d'œil Clip : Enregistrez facilement votre écran et partagez des clips vidéo avec les membres de l'équipe directement dans les tâches

Avantages

Possibilité d'intégration avec d'autres outils courants de travail à distance comme Zoom, Slack et Loom

La version gratuite est plus puissante que la plupart des outils de collaboration et de productivité

Accès à un outil de travail à distance massifde modèles préconstruits Lier des tâches liées entre les environnements de travail en utilisant des Relations de tâches ou des Relations de dépendance

Facilité de définition des objectifs

Simple glisser-déposer pour déplacer et réaffecter des tâches au sein de différentes équipes

Obtenez des mises à jour en temps réel et des indications visuelles lorsque d'autres personnes affichent, modifient ou commentent vos tâches

Inconvénients

Les utilisateurs ont souvent besoin d'un peu de formation en raison du haut niveau de personnalisation

Il peut être difficile de répondre par e-mail

Les fonctionnalités de recherche peuvent être plus lentes (pour l'instant 😉 )

Prix

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur **Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Trello-Editorial-Calendrier-Template-Example.png Exemple de modèle de calendrier éditorial Trello /$$img/

Via Trello Le travail télétravail est généralement axé sur la réalisation d'objectifs spécifiques objectifs et des buts spécifiques avec des équipes dispersées dans différents emplacements. Cependant, avec Trello , vous pouvez rapidement tout mettre au même endroit, y compris toutes les tâches que vos équipes traitent.

Trello rassemble toutes vos tâches, vos outils et vos équipes sur une seule interface utilisateur pour des opérations transparentes.

Fonctionnalités

Discussion en temps réel

Flux d'activités/de nouvelles

Gestion des réunions à distance

Fonctionnalités de brainstorming

Avantages

Facile à utiliser

Intégrations transparentes

Automatisation simplifiée

Service client efficace

Inconvénients

Pas de défilement latéral

Difficile d'effacer les cartes

Doit être en ligne pour être utilisé

Prix

Free Forever :::::::::::::::::: :

:::::::::::::::::: : Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur

G2 : 4.4/5 (12 990+ commentaires)

: 4.4/5 (12 990+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2,2280+ commentaires)

3. Wrike

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Wrike-Accueil-1400x788-1.png Exemple de tableau de bord Accueil Wrike /$$$img/

Via WrikeWrike est un logiciel de gestion du travail à distance réputé qui fait fureur dans le monde entier. Avec Wrike, vous pouvez gérer vos outils à distance en toute simplicité. Cet outil unique vous permet d'éliminer les obstacles au travail à distance tout en vous assurant de trouver de la clarté dans vos opérations tout en dépassant vos objectifs.

Fonctionnalités

Types d'éléments personnalisés

Forfait pour les ressources du projet

Applications mobiles et de bureau

Fonctionnalités d'étiquettes croisées

Avantages

Permet à chacun de s'impliquer

Flux de travail naturel

Gestion facile des tâches

Intégrations transparentes

Inconvénients

Il est difficile de contacter le service client

Certains disent que les fonctionnalités peuvent être déroutantes

N'est pas aussi intuitif pour les travailleurs à distance

Prix

Free Forever ::::::::::::::: :

::::::::::::::: : Teams : 9,80 $/mois par utilisateur

: 9,80 $/mois par utilisateur Business : 28,80 $/mois par utilisateur

: 28,80 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.4/5 (3 230+ commentaires)

: 4.4/5 (3 230+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (1 890+ commentaires)

4. Movavi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/image-1400x790.png

/$$$img/

via MovaviMovavi Enregistreur d'écran est un logiciel d'enregistrement de bureau qui permet aux utilisateurs d'enregistrer l'activité de l'écran, l'utilisation des programmes et les appels en visioconférence (Skype, Zoom, Hangouts). L'outil propose deux modes : l'enregistrement d'écran et les captures d'écran.

Fonctionnalités

Enregistrez uniquement la vidéo de la webcam, le son du système ou votre micro

Exporter vers Google Drive, YouTube, Telegram, WhatsApp, e-mail ou lien de partage

Les options d'exportation comprennent MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP et JPG

Avantages

Deux modes d'enregistrement : enregistrement d'écran et captures d'écran

Interface facile à utiliser et intuitive

Paramètres audio flexibles

Options d'exportation rapide

Inconvénients

Filigrane dans la vidéo de sortie pendant la période d'essai

Options de modification en cours limitées

Période d'essai de 7 jours seulement

Prix

Essai gratuit

Abonnement d'un an: $42.95

$42.95 Licence à vie: $57.95

G2 : 4.5/5 (50+ commentaires)

: 4.5/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (20+ commentaires)

5. ProofHub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/proofhub-1400x822.png exemple d'affichage de proofhub /$$$img/

Via ProofHub Diriger une équipe à distance peut sembler une idée sans faille qui permet de réduire les coûts opérationnels et d'obtenir les résultats escomptés. Toutefois, il est essentiel de souligner qu'il ne s'agit que parfois d'une entreprise plus facile à gérer.

C'est pourquoi vous avez besoin d'un logiciel de gestion de projet tel que ProofHub pour vous aider dans la planification, collaborer et organiser vos équipes à distance.

Fonctionnalités

Modèles personnalisables

Portail client

Vue Gantt/Échéancier

Gestion des idées

Avantages

Possibilité de déplacer les tâches par étapes

Disponibilité de tableaux Kanban

Facile et rapide

Facile à intégrer avec d'autres outils

Inconvénients

Communication inopportune

Peut être coûteux pour les travailleurs à distance

Difficultés de collaboration au sein de l'équipe

Prix

Essai gratuit

**Essentiel 45 $/mois

Contrôle ultime : 89 $/mois

G2 : 4.5/5 (60+ commentaires)

: 4.5/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (70+ commentaires)

6. GitHub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/github-pm-tool-1400x788.png gestion de projet GitHub /$$$img/

Via GitHub L'émergence de le travail télétravail n'est pas sans poser de problèmes . La sécurité reste le principal défi avec l'émergence de criminels de cybersécurité prêts à s'infiltrer et à voler des documents essentiels aux organisations. Avec GitHub, vous pouvez travailler avec un célèbre outil de télétravail doté de fonctionnalités de sécurité intégrées.

Fonctionnalités

Gestion des affectations

Fonctionnalités d'alerte et d'escalade

Tableau de bord

Gestion des tâches

Avantages

Très pratique

Outil à distance pratique

Facile d'interagir avec d'autres utilisateurs

Rapide à démarrer

Inconvénients

Pas d'application mobile

Assistance difficile à obtenir

Mode sombre manquant

Prix

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Teams : 44 $/an par utilisateur

: 44 $/an par utilisateur Enterprise : 231 $/an par utilisateur

G2 : 4.8/5 (5 540+ commentaires)

: 4.8/5 (5 540+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (70+ commentaires)

7. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image57.jpg Exemple de produit Slack /$$$img/

via Slack Créer une excellente équipe à distance est toujours un défi. C'est pourquoi la plupart des organisations qui utilisent des opérations à distance ont du mal à avoir un impact sur le marché. Slack réunit tous vos outils et vos équipes à distance en un seul endroit, ce qui facilite la communication, l'échange d'idées et même la résolution plus rapide des problèmes existants.

Fonctionnalités

Fonctionnalités de la messagerie

Fonctionnalités d'accessibilité

Fonctionnalités de connexion

Réunions quotidiennes, clips et visioconférences

Avantages

Facile à utiliser dans le cadre d'un travail télétravail

Gestion transparente des tâches

Communication transparente

Les versions payantes sont parfaites pour le partage de fichiers

Inconvénients

E-mail et mot de passe séparés pour chaque canal

Interface utilisateur étrange

Très grand nombre de canaux

Prix

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Pro : 7,25 $/mois

: 7,25 $/mois Business+ : 7,50 $/mois

: 7,50 $/mois Grille Entreprise : Contacter l'équipe commerciale

G2 : 4.5/5 (30,800+ avis)

Capterra : 4.7/5 (22,800+ commentaires)

8. Zoom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/zoom-1.png exemple de produit Zoom /$$$img/

Via Zoom Zoom a changé la donne en matière de travail télétravail. Cet outil s'est imposé comme le télétravail de référence pour les organisations au plus fort de la pandémie de COVID-19, lorsque les visioconférences se sont imposées dans le monde du travail.

En outre, Zoom aide les organisations à réimaginer les environnements de travail et à rendre les opérations de télétravail transparentes. Et surtout, il peut améliorer les opérations des clients en créant un moyen plus simple d'organiser des réunions d'équipe.

Fonctionnalités

Communication aisée lors des réunions d'équipe

Partage des fenêtres d'écran

Gestion d'équipe pour le travail télétravail

Gestion des contacts

Avantages

Facile à automatiser

Efficace pour les équipes commerciales

Facile à suivre les équipes commerciales

Excellente signature pour les clients

Inconvénients

Facile de perdre du travail

Lutte avec le suivi des équipes commerciales

Manque d'intégration iOS

Prix

Free Forever

Pro : 149 $/an par utilisateur

: 149 $/an par utilisateur Business+ : 199 $/an par utilisateur

: 199 $/an par utilisateur Enterprise : Contacter l'équipe commerciale

G2 : 4.5/5 (52,300+ avis)

Capterra : 4.7/5 (30,400+ avis)

9. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Miro-Example-of-Tout-in-One-Place-.jpg Miro Exemple de Tout en un seul endroit /$$img/

Via Miro La créativité est un aspect essentiel de toute équipe réussie. En tant que chef d'équipe, vous voulez vous assurer que votre organisation dispose de la créativité nécessaire pour atteindre ses objets - en particulier pour le travail télétravail.

La plupart des outils de travail à distance sont inefficaces dans ce rôle, mais Miro s'impose comme la plateforme visuelle de votre équipe pour la connexion, la collaboration et la co-création.

Fonctionnalités

Fonctionnalités de sécurité idéales pour les employés à distance

Aspects de la personnalisation

Outils visuels

Offre de logiciels

Avantages

Plusieurs équipes peuvent travailler ensemble

Excellente expérience de collaboration

Promotion de la créativité

Fournit des idées fascinantes

Inconvénients

Contenu verrouillé en plusieurs couches

Possibilité de modification en cours dans les mauvais endroits

Manque de fonctionnalités d'intégration

Prix

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Démarrage : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Business+ : 88 $/mois par utilisateur

: 88 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter l'équipe commerciale

G2 : 4.5/5 (52 300+ commentaires)

: 4.5/5 (52 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (30 400+ commentaires)

10. Toggl

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Toggl-reporting-feature.png Fonctionnalité de rapports de Toggl /$$$img/

Obtenez des performances détaillées de chaque collaborateur en Toggl Dans le cadre du travail télétravail, la gestion du temps est la stratégie ultime grâce à laquelle les organisations peuvent réussir. Si vous avez une équipe qui travaille à distance, vous avez des approches prometteuses de gestion du temps comme seul moyen de maintenir la performance. Toggl est un logiciel de gestion de projet et un outil d'aide à la décision outil de suivi du temps qui permet d'augmenter efficacement les performances. Cet outil facilitera la gestion des ressources puisque vous ne paierez que pour chaque minute facturable.

Fonctionnalités

Applications mobile et bureau

Suivi hors ligne

Chronomètres en un clic

Liste de choses à faire

Avantages

Excellent suivi du temps pour les employés à distance

Gestion de projet efficace

Facile à paramétrer

Avantages du suivi des tâches

Inconvénients

Difficile de corriger les erreurs de temps

Difficultés d'URL sur les fonctionnalités de suivi du temps

Difficile de mettre les sessions en pause

Prix

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Démarrage : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Premium : 18$/mois par utilisateur

: 18$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter l'équipe commerciale

G2 : 4.7/5 (1 940+ commentaires)

: 4.7/5 (1 940+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (30 400+ commentaires)

11. Google Drive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Google-Drive-Product-Example.png Exemple de produit Google Drive /$$img/

Via Google Comptant parmi les meilleurs outils de collaboration, Google Drive vous permet de stocker, de partager et de travailler sur des fichiers et des dossiers depuis votre ordinateur, votre tablette ou même vos appareils mobiles. Il dispose de protections intégrées qui fournissent efficacement un accès à distance sécurisé et crypté à vos fichiers.

Tous les fichiers que vous partagerez seront analysés de manière proactive pour détecter les cas de phishing, de ransomware, de spam et de logiciels malveillants. Vous n'avez plus à vous inquiéter du risque croissant de cybermenaces pour vos appareils.

Fonctionnalités

Génération de documents

Archivage et conservation

Accès hors ligne et à distance

Contrôle des versions et partage des fichiers

Avantages

Accès à distance aux informations

Logins sécurisés

Stockage gratuit

Facile à partager avec les équipes

Inconvénients

Manque de d'améliorations continues Assistance peu fiable

Manque de fonctionnalités de base

Prix

100 GO : 1,99 $/mois

: 1,99 $/mois 1 TO : 9,99 $/mois

: 9,99 $/mois 10 TO : 99,99 $/mois

: 99,99 $/mois 20 TO : 199,99 $/mois

: 199,99 $/mois 30 TO : 299,99 $/mois

: 299,99 $/mois Google Drive pour Teams : 10 $/mois par utilisateur

G2 : 4.7/5 (1 940+ commentaires)

: 4.7/5 (1 940+ commentaires) Capterra : 4.3/10+ commentaires)

12. Okta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Okta-Activity-Dashboard-Example--1400x856.png Tableau de bord de l'activité d'Okta /$$$img/

Via Okta Au fil des ans, l'identité a été l'une des principales raisons de la réussite de diverses organisations. Les équipes sont situées sous le même toit, ce qui signifie qu'elles ont la possibilité de construire une identité qui alimente l'organisation vers l'avant.

Il en va différemment lorsqu'il s'agit d'équipes à distance. Cependant, avec Okta, vous serez en mesure de créer une identité avec vos équipes distantes, ce qui favorisera la productivité des employés, créera de bonnes expériences utilisateur et augmentera les inscriptions des clients.

Fonctionnalités

Gestion des politiques

Facile à naviguer

Intégrations de tiers

Analyse comportementale

Avantages

Facile à apprendre

Opérations sécurisées

Accès avec un seul mot de passe

Améliore l'expérience de l'utilisateur

Inconvénients

Retards dans les notifications push

Le téléphone est nécessaire pour se connecter

Accès à partir d'autres appareils

Prix

Authentification unique : 2 $/utilisateur par mois

: 2 $/utilisateur par mois Authentification unique plus : 4 $/utilisateur par mois

: 4 $/utilisateur par mois Entreprise : 8 $/utilisateur par mois

: 8 $/utilisateur par mois Entreprise plus : Contacter l'équipe commerciale

G2 : 4.4/5 (630+ commentaires)

: 4.4/5 (630+ commentaires) Capterra : 4.7/690+ commentaires)

13. Loom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/loom-1.png exemple de vidéo Loom /$$img/

Via Loom Les réunions avec vos équipes à distance constituent l'un des principaux défis. Vous aurez besoin d'aide pour transmettre rapidement l'information et faire les ajustements nécessaires. C'est là que Loom intervient.

Ce nouvel outil à distance vous permet d'enregistrer des vidéos rapides et de mettre à jour vos équipes à distance en temps réel. Cet outil vous aidera à réduire les réunions de 29 %.

Fonctionnalités

Extensions Chrome

Hébergement de vidéos

Vidéothèque illimitée

Application bureau

Avantages

Les utilisateurs peuvent enregistrer des écrans

Facilité de partage des vidéos

Avantages de la transcription

Facile à configurer et à utiliser

Inconvénients

Nécessite une extension pour certains navigateurs

Crashs réguliers

Problèmes de démarrage et d'arrêt

Prix

Débutant : Free

: Free Business : 8$/utilisateur par mois

: 8$/utilisateur par mois Enterprise : Contacter l'équipe commerciale

G2 : 4.7/5 (940+ commentaires)

: 4.7/5 (940+ commentaires) Capterra : 4.6/310+ commentaires)

14. Microsoft Teams

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/microsoft-teams.jpg exemple de Microsoft Teams /$$img/

Via Microsoft En tant qu'utilisateur de Microsoft, vous devez connaître les éléments suivants Teams de Microsoft . Il s'agit d'un logiciel innovant qui a changé la donne dans les opérations à distance. Grâce à cet outil, les équipes peuvent facilement et rapidement partager du contenu, acquérir de nouvelles compétences, forfaiter des tâches et les exécuter ensemble dans une interface partagée.

Fonctionnalités

Réunions d'équipe

Appels possibles

Collaboration en temps réel

Discussion en groupe

Avantages

Enregistrement vidéo

Facile de rejoindre d'autres équipes

Transfert de fichiers en toute transparence

Sécurité avancée

Inconvénients

La version bureau est sujette à des erreurs

Courbe d'apprentissage abrupte

Il est difficile d'appeler d'autres équipes

Prix

Microsoft Teams Essentials : 4 $/utilisateur par mois

: 4 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Business Basic : 6 $/utilisateur par mois

: 6 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/utilisateur par mois

G2 : 4.3/5 (13 210+ commentaires)

: 4.3/5 (13 210+ commentaires) Capterra : 4.5/8 (880+ commentaires)

15\N- nTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image-1-1400x900.png capture d'écran de la gestion de projet gratuite nTask /$$$img/

via nTâche Toute équipe en pleine croissance est confrontée à d'énormes défis lorsqu'il s'agit de passer à l'échelle supérieure. Il est essentiel d'indiquer que certaines équipes ont besoin d'aide pour décomposer des projets complexes. Heureusement, l'entrée de nTask en gestion de projet à distance a simplifié ce processus.

Avec nTask, il est plus facile de décomposer des projets complexes afin que les équipes puissent rapidement et facilement forfaiter, collaborer, analyser et gérer les tâches quotidiennes.

Fonctionnalités

Gestion des réunions

Suivi des problèmes

Suivi du temps et Relevé de temps

Diagrammes de Gantt

Avantages

Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois

Approche transparente de la gestion du temps

Facilité de création de nouvelles tâches

Notifications régulières

Inconvénients

L'assistance est difficile à contacter

Perte de données

Difficultés d'adaptation du Calendrier

Prix

Prime : 3$/mois facturés annuellement

: 3$/mois facturés annuellement Business : 8$/mois facturé annuellement

: 8$/mois facturé annuellement Entreprise : Contacter l'équipe commerciale

G2 : 4.4/5 (17 commentaires)

: 4.4/5 (17 commentaires) Capterra : 4.1/97 critiques)

16. Ruche

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Hive-status-view-board-example-1400x646.png Exemple de tableau d'affichage du statut Hive /$$$img/

Via Ruche L'attribution de tâches à une équipe télétravail demande du travail. Vous aurez besoin d'aide pour comprendre qui fait quoi et à quel rythme. Il faudra également du temps pour déterminer qui est responsable de quoi et si les personnes concernées travaillent activement à l'accomplissement de leurs responsabilités.

Hive a pour objectif de vous permettre de comprendre rapidement le rythme de votre équipe et de savoir qui est responsable des différentes tâches.

Fonctionnalités

Révision de documents et de vidéos

Modèles de projet

Flux de travail d'approbation

Relevé de temps et suivi du temps

Pros

L'attribution des tâches est plus facile

Regroupe les tâches sous un même toit

Facile à intégrer avec d'autres outils

Échéancier personnalisable

Inconvénients

Les notifications sont difficiles à suivre

Les discussions disparaissent constamment

Prend du temps à apprendre

Prix

Solo : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Teams : 12$/utilisateur par mois

: 12$/utilisateur par mois Enterprise : Contacter l'équipe commerciale

G2 : 4.6/409 (17 commentaires)

: 4.6/409 (17 commentaires) Capterra : 4.5/169 critiques)

Outils de télétravail pour l'avenir du travail à distance

Le télétravail n'est plus un luxe pour les entreprises, mais une réalité avec laquelle elles doivent composer. Les travailleurs talentueux s'intéressent activement aux opportunités qui permettent de travailler à distance.

Pour que les entreprises puissent attirer les meilleurs talents, elles doivent intégrer des possibilités de travail à distance. Heureusement, il existe des outils télétravail comme ClickUp pour aider les équipes à travailler à partir d'une plateforme centralisée.

Avec ClickUp, vous disposez d'une solution mur à mur pour votre organisation pour gérer les employés à distance ou au bureau dans le même espace. Les fonctionnalités de ClickUp permettent de connecter les équipes et d'améliorer la productivité grâce à des flux de travail personnalisables, plus de 15 affichages, des fonctionnalités de documentation de la collaboration, et bien plus encore.

Prenez la place du conducteur dès aujourd'hui et démarrez votre propre projet environnements de travail gratuits à ClickUp !