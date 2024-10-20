Las 12 mejores herramientas CRM inmobiliarias gratuitas (funciones, precios)

Cuando se trata de bienes raíces, el tiempo realmente es dinero.

Y cualquier profesional inmobiliario sabe que no hay nada peor que invertir muchas horas en un acuerdo específico que al final acaba fracasando.

Eso realmente dio en el clavo, ¿eh?

Para evitar volver a vivir esas situaciones, los agentes inmobiliarios confían en los mejores sistemas CRM para el sector inmobiliario para almacenar los datos de los clientes, identificar sus preferencias, agilizar la comunicación y mucho más.

Pero, al igual que las propiedades, ¡hay montones de herramientas CRM inmobiliarias gratuitas disponibles!

Para ayudarle a encontrar la mejor solución CRM para el sector inmobiliario, explicaremos qué es el CRM en el sector inmobiliario y destacaremos 12 fantásticas herramientas CRM gratuitas para el sector inmobiliario, junto con sus funciones principales, precios y valoraciones de los clientes.

¡Vamos a por ello!

¿Qué es el CRM en el sector inmobiliario?

El CRM ( gestión de las relaciones con los clientes ) consiste en establecer y mantener relaciones sólidas con los clientes.

¿Por qué es importante el CRM en el sector inmobiliario?

Un agente inmobiliario necesita establecer relaciones sólidas con los clientes para cerrar acuerdos. Y se necesita mucho tiempo y dinero para establecer ese tipo de relaciones en el sector inmobiliario.

Pero ahí es donde entra en juego el software de gestión de relaciones con los clientes.

El software CRM puede ayudar a los agentes inmobiliarios a automatizar los procesos de venta, centrarse en las mejores ofertas y acelerar los tiempos de respuesta. De esta manera, podrá vender más propiedades sin venderse por debajo de su valor. 😉

Estas son algunas de las funciones que se encuentran en el software CRM inmobiliario:

Automatización del marketing inmobiliario

Gestión del proceso de ventas del equipo de ventas

Gestión de contactos

Plantillas de correo electrónico

Informes y paneles

Al leer reseñas sobre CRM inmobiliarios, debe prestar atención a estas funciones para encontrar la herramienta más adecuada a sus necesidades.

Contar con el mejor CRM para agentes inmobiliarios ayudará a su empresa inmobiliaria a fomentar las relaciones con los clientes, realizar la automatización de tareas e impulsar las ventas.

¿No sabes cómo funciona la automatización de tareas? Aquí tienes una guía sobre cómo automatizar tareas .

Las 12 mejores herramientas CRM inmobiliarias gratuitas

Aquí tienes las 12 mejores herramientas CRM inmobiliarias del mercado. Una vez que hayas explorado todas las herramientas, ¡encontrarás fácilmente la herramienta CRM inmobiliaria de tus sueños!

ClickUp es una de las herramientas de gestión de proyectos y CRM inmobiliario gratuitas con la mejor valoración , utilizada por equipos superproductivos de pequeñas y grandes empresas.

Y dado que el sector inmobiliario se basa en las transacciones , tenemos una oferta irresistible para usted.

Muy bien, vamos a escucharlo.

ClickUp es una solución CRM que se encarga de los procesos repetitivos por usted, para que pueda centrarse en alcanzar sus objetivos.

Con un software de gestión de proyectos inmobiliarios como ClickUp, puede crear la base de datos de clientes perfecta con Relaciones y obtener una atractiva vista de formulario que le ayudará a generar clientes potenciales y promocionar anuncios.

He aquí por qué ClickUp es el mejor CRM gratuito para el sector inmobiliario:

¿Quieres más información sobre cómo utilizar ClickUp como CRM? Aprende a crear tu propio CRM en ClickUp.

Y además, le ofrecemos estas fantásticas ventajas:

Ventajas de ClickUp

Echa un vistazo a la hoja de ruta pública de ClickUp para ver nuestras últimas novedades. *🏘

Y no olvide echar una vista a todas las interesantes funciones que este software CRM inmobiliario gratis tiene reservadas para usted.

ClickUp ofrece numerosos planes de precios para satisfacer sus necesidades, entre los que se incluyen:

plan Free Forever :

Plan Unlimited 7 $ al mes por miembro

Plan Business 12 $ al mes por miembro

Valoraciones de los clientes de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

¿Aún no te has convencido? Aquí tienes una guía sobre cómo utilizar ClickUp para agencias inmobiliarias .

2. LionDesk

LionDesk es una herramienta CRM inmobiliaria con correos electrónicos y textos programados. La app también cuenta con funciones de generación de clientes potenciales y correos electrónicos y textos con vídeo integrados.

De esta manera, podrá cerrar acuerdos mientras permanece confinado. 😉

Funciones principales de LionDesk

Realice el seguimiento de su proceso de ventas y de los acuerdos cerrados.

Acceso a 100 campañas de marketing predefinidas.

Añada etiquetas a sus clientes para poder identificar rápidamente a los compradores y vendedores de inmuebles comerciales.

Función de gestión de clientes potenciales que le permite asignar clientes potenciales según el rendimiento o el código postal.

Precios de LionDesk

Los planes de precios de LionDesk comienzan en 25 $ al mes.

Valoraciones de los clientes de LionDesk

G2: 3,8/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 80 opiniones)

Zoho CRM es una plataforma CRM todo en uno que le envía notificaciones en tiempo real cuando los clientes interactúan con su empresa. Además, puede realizar el seguimiento de sus KPI (indicadores clave de rendimiento) de ventas con informes en tiempo real.

También puede utilizar este CRM gratuito para encontrar el mejor momento y canal para llegar a sus clientes. De esta manera, tendrá más posibilidades de realizar una venta.

Funciones principales de Zoho CRM

Conecte a compradores y vendedores potenciales a través de portales de autoservicio.

Genere clientes potenciales a partir de formularios en línea, chats en vivo, redes sociales y mucho más.

Acelere la comunicación con plantillas de correo electrónico personalizables.

Invite a sus clientes a colaborar en proyectos.

Precios de Zoho CRM

Zoho CRM es una herramienta inmobiliaria gratuita para hasta tres usuarios. Los planes de pago comienzan en 20 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Zoho CRM

G2: 4/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 4800 opiniones)

4. Wise Agent

Wise Agent es un software CRM inmobiliario que le permite generar informes de comisiones y crear listas de tareas con duraciones estimadas y prioridades.

Pero, ¿sería una buena decisión elegir esta herramienta CRM inmobiliaria?

Vamos a verlo...

Funciones principales de Wise Agent

Almacene las transacciones de los clientes, los registros de contacto y cualquier otro documento en la app.

Una función de lista de propiedades que le permite almacenar información importante sobre las propiedades.

Ajuste los permisos para el equipo, de modo que los compradores puedan colaborar sin acceder a información confidencial.

La agenda envía recordatorios de citas.

Precios de Wise Agent

Los planes de precios de esta herramienta CRM inmobiliaria comienzan en 29 $ al mes.

Valoraciones de los clientes de Wise Agent

G2: 3,7/5 (más de 10 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 500 opiniones)

5. Follow Up Boss

Follow Up Boss es un software de gestión de proyectos inmobiliarios con funcionalidad integrada para realizar el seguimiento de métricas cruciales como las tasas de conversión, el valor total de las transacciones y el valor total de las comisiones.

La aplicación también tiene una función para tomar notas y puedes asignar conversiones a tus compañeros de equipo. De esta manera, ¡realmente puedes convertirte en un jefe del seguimiento! 😎

Funciones principales de Follow Up Boss

Intuitivo canal de ventas de arrastrar y soltar para ayudarle a visualizar y realizar el seguimiento de sus listas de anuncios activos y compradores.

Sincronización bidireccional con Google Calendar y Office 365 Calendar.

Configure recordatorios para no perder nunca un seguimiento.

Ordena las tareas según su prioridad.

Precios de Follow Up Boss

Los planes de precios comienzan en 69 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Follow Up Boss

G2: 4,4/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

6. Top Producer

Top Producer es un sistema CRM que le permite crear flujos de trabajo dinámicos para los clientes.

Si un acuerdo fracasa o se pierde una reunión, la función de automatización actualizará la tarea automáticamente. La aplicación también se integra con Gmail, iCloud, Outlook y otros programas.

Pero, ¿le ayudará esta herramienta a formar agentes de alto rendimiento?

Veamos...

Funciones principales de Top Producer

Plantillas profesionales de correo electrónico para el sector inmobiliario

Mantenga a su equipo informado con uso compartido de contactos, comunicaciones y calendarios.

Obtenga información detallada sobre los clientes con datos de redes sociales.

Realice un seguimiento de las propiedades que interesan a sus clientes con una conexión MLS (servicio de listado múltiple) gratuita.

Precios de Top Producer

El plan de precios de Top Producer comienza en 45 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Top Producer

G2: 2,9/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 3,8/5 (más de 100 opiniones)

7. Freshworks

Freshworks es un software CRM que permite a los agentes colaborar en Slack y Zoom para cerrar acuerdos más rápidamente, y puedes predecir el tamaño medio de los acuerdos utilizando la función de previsión.

Veamos si esta aplicación puede ayudar a sus agentes a capear cualquier tormenta inmobiliaria.

Funciones principales de Freshworks

Conversaciones por correo electrónico y chat, y grabaciones telefónicas con clientes potenciales.

Obtenga una lista de las próximas citas y tareas que debe completar.

Priorice mejor su cartera de proyectos dejando que Freddy, la IA, identifique y etiquete los acuerdos en los que debe realizar el trabajo.

Cree campos personalizados para almacenar datos relevantes y capturar los detalles de una propiedad.

Precios de Freshworks

Los planes de precios de Freshworks comienzan en 35 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Freshworks

G2: 4,6/5 (más de 800 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Ixact Contact es un software CRM con perfiles de contacto detallados que le ayudan al seguimiento de los cumpleaños de los clientes y los aniversarios de mudanza. 💝

La herramienta también le permite establecer metas de comisión y correlacionar los pasos para alcanzarlas. De esta manera, los equipos pueden realizar el seguimiento del progreso y mantener la determinación.

Organiza tus datos de contacto en una base de datos única y fácil de gestionar.

Realice el seguimiento de sus comisiones y su proceso de ventas.

Obtenga información en tiempo real sobre su proceso de ventas con widgets y paneles.

Reciba recordatorios por correo electrónico de tareas y citas importantes.

Los planes de precios de Ixact Contact comienzan en 39 $ al mes.

G2: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 140 opiniones)

HubSpot es uno de los mejores CRM para el sector inmobiliario, ya que facilita enormemente la comunicación con los clientes. Con la función «click-to-call», puede ponerse en contacto con los clientes con solo hacer clic en un botón.

También puede conectar este CRM gratuito a las herramientas de marketing, ventas, soporte al cliente y gestión de contenido de HubSpot para crear un «hub spot» de productividad para sus agentes.

HubSpot Funciones principales

Reciba una notificación cuando un cliente potencial abra su correo electrónico.

Convierta sus mejores y más repetitivos correos electrónicos de ventas en plantillas.

Visualice todo su proceso de ventas en un panel visual.

Manténgase en contacto con sus clientes potenciales mientras viaja con las aplicaciones CRM para Android y Mac

Precios de HubSpot

HubSpot ofrece un plan Free, y si desea optar por un plan de pago, los precios comienzan en 50 $ al mes.

Valoraciones de los clientes de HubSpot

G2: 4,3/5 (más de 7000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2000 opiniones)

10. RealtyJuggler

RealtyJuggler es un software CRM inmobiliario diseñado para agentes inmobiliarios y otros profesionales del sector. Realice el seguimiento de sus clientes, envíe correos electrónicos masivos y envíe mensajes por goteo tanto por correo electrónico como en formato impreso.

Funciones principales de RealtyJuggler

Manténgase al día con sus tareas, citas y días especiales.

Programa correos electrónicos masivos, individuales y en secuencias con formularios de correo integrados y personalizables.

Seguimiento completo de las transacciones, desde los nuevos clientes potenciales hasta el cierre de la transacción.

Sincronización con Google G-Suite o cuenta de Gmail.

Precios de RealtyJuggler

RealtyJuggler ofrece una versión de prueba de 90 días y los planes de pago cuestan 179 $ al año.

Valoraciones de los clientes de RealtyJuggler

G2: 4,3/5 (más de 10 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 20 opiniones)

A veces, los agentes inmobiliarios pueden volverse muy territoriales, lo que puede provocar conflictos en los equipos.

Afortunadamente, Salesforce es un software CRM inmobiliario con una interesante función de gestión de territorios. Puede ayudarle a evitar conflictos entre el equipo asignando agentes a oportunidades específicas.

Funciones principales de Salesforce

Aproveche la actividad en redes sociales como LinkedIn, Facebook y YouTube para ver qué tipos de propiedades generan interés entre sus clientes.

Comparte documentos e información con los miembros del equipo utilizando la función de feed de chat.

Dirija y asigne los clientes potenciales al agente inmobiliario adecuado del equipo de ventas.

Realice el seguimiento del rendimiento de sus agentes con paneles en tiempo real.

Precios de Salesforce

Los planes de precios de Salesforce comienzan en 25 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Salesforce

G2: 4,2/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 10 000 opiniones)

12. Pipedrive

Pipedrive es un software de inversión inmobiliaria con aplicaciones nativas para Android e iOS que se puede utilizar sin conexión a internet. De esta forma, podrá seguir realizando el seguimiento de sus operaciones mientras conduce. 🚘

Funciones principales de Pipedrive

Tus notas de audio se transcriben automáticamente.

Funciones de automatización de la comunicación, como el envío automático de correos electrónicos personalizados.

Recordatorios de actividades para que estés al tanto de tus operaciones.

Sincroniza tus citas con Google Calendar.

Precios de Pipedrive

Los planes de precios de Pipedrive comienzan en 15 $ al mes por usuario.

Valoraciones de los clientes de Pipedrive

G2: 4,3/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2000 opiniones)

Por último, pero no menos importante 😉

El software CRM puede ayudar a su agencia inmobiliaria a tomar decisiones informadas, mantenerse en contacto con clientes de alto valor y realizar la automatización de tareas repetitivas.

Pero, al igual que cualquier comprador de vivienda, no puede conformarse con cualquier software inmobiliario.

Y aunque hemos hecho mención de algunas herramientas CRM inmobiliarias decentes, ninguna de ellas es tan completa como ClickUp.

¿Por qué conformarse con algo «decente» cuando puede tener el mejor CRM inmobiliario comercial?

Con ClickUp, sus agentes pueden establecer y realizar el seguimiento de su progreso hacia sus metas de ventas, enlazar documentos de listados a acuerdos existentes para consultarlos rápidamente y mucho más.

Cierre el trato con ClickUp gratis hoy mismo y pruebe una herramienta CRM gratuita que hará que sus agentes se sientan como en casa. 🏠