KI-Meeting-Assistenten für kleine Unternehmen im Jahr [Jahr]

Für Kleinunternehmer und ihre Teams ist Zeit die wertvollste – und oft auch die knappste – Ressource. Sie tragen viele Hüte, jonglieren mit unzähligen Aufgaben und suchen ständig nach Möglichkeiten, mit weniger Aufwand mehr zu erledigen.
Doch trotz des gesamten Aufwands, unseren Tagesablauf zu optimieren, gibt es einen universellen Zeitfresser, der fast jedes Unternehmen betrifft: das Meeting. Die manuelle Arbeit rund um ein Meeting (wie das hektische Mitschreiben von Notizen oder das stundenlange Verfassen von Folge-E-Mails) lenkt den Fokus von der Unterhaltung selbst ab.
KI-Meeting-Assistenten können hier einen Großteil der Arbeit übernehmen.
In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten KI-Meeting-Assistenten vor, die die Produktivität Ihres Teams steigern und perfekt in das Budget Ihres Kleinunternehmens passen.
KI-Meeting-Assistenten für kleine Unternehmen im Überblick
Hier finden Sie eine übersichtliche Gegenüberstellung aller Tools auf dieser Liste. Scrollen Sie nach unten, um die vollständige Beschreibung jedes einzelnen Tools zu sehen und die besten KI-Tools für effektive Meetings zu finden.
|Tool
|Am besten geeignet für
|Die besten Features
|Preise*
|ClickUp
|Meeting-Notizen in konsolidierte Aufgaben und Workflows umwandeln
|KI Notetaker, ClickUp Brain, Converged Super Agents, Automatisierungen, Dokumente-zu-Aufgaben
|Free Forever; Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen verfügbar
|Fireflies. KI
|Durchsuchbare Protokolle der Meetings mit CRM-Synchronisierung
|AskFred KI-Chat, Transkripte der Redner, Nachverfolgung der Themen, automatische CRM-Protokollierung
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Benutzer/Monat
|Otter.ai
|Live-Transkription und schnelle Zusammenfassungen der Meetings
|Echtzeit-Transkription, Folienerfassung, rollenbasierte KI-Agenten, erweiterte Such- und Exportfunktionen
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Benutzer/Monat
|Fathom
|Einfache, umfassende KI-Zusammenfassungen
|Unbegrenzte Aufzeichnungen im kostenlosen Tarif, Highlight-Clips, CRM-Synchronisierung, Ask Fathom Q&A
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Benutzer/Monat
|tl;dv
|Aufgezeichnete Highlights und intelligente Funktionen für mehrere Meetings
|Aufzeichnungen mit Kapiteln, Highlight-Clips, meetingübergreifende Erkenntnisse, über 30 Sprachen
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29,30 $ pro Benutzer und Monat
|Granola
|Bots-freie Meeting-Notizen
|Lokale Erfassung (kein Bot), strukturierte Notizen + Aktionselemente, KI-Umformatierung/Chatten
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 14 $ pro Benutzer und Monat
|Krisp
|Geräuschunterdrückung plus KI-Meeting-Notizen
|Rausch- und Echounterdrückung, plattformunabhängige Aufzeichnung, KI-Zusammenfassungen, Workflow-Synchronisierung
|Bezahlte Pläne ab 16 $ pro Benutzer und Monat
|Avoma
|Vertriebsteams, die Conversation Intelligence benötigen
|Themenerkennung, Coaching-Scorecards, automatische CRM-Synchronisierung, Gesprächsmomente/Ausschnitte
|Bezahlte Pläne ab 29 $ pro Platz für Recorder-Lizenzen pro Monat
|Fellow
|Gemeinsame Tagesordnungen und Nachverfolgung
|Zusammenarbeit bei der Tagesordnung, an die Tagesordnung geknüpfte Zusammenfassungen, Nachverfolgung von Aktionselementen, Erinnerungen
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 11 $ pro Benutzer und Monat
|Notion KI
|Notizen zum Meeting in einer flexiblen Wissensdatenbank
|KI-Meeting-Notizen-Blöcke, KI-Suche in Notizen, relationale Datenbanken, Notion-Kalender-Verknüpfungen
|Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ pro Benutzer und Monat
So bewerten wir Software bei ClickUp
Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren.
Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.
📚 Lesen Sie auch: Die besten Apps für kleine Geschäfte, die Ihre Arbeit vereinfachen
Was ist ein KI-Meeting-Assistent?
Ein KI-Meeting-Assistent ist eine Softwareanwendung, die künstliche Intelligenz nutzt, um an Meetings teilzunehmen, diese aufzuzeichnen, zu transkribieren und zu analysieren. Sein Hauptzweck besteht darin, administrative Aufgaben – insbesondere Notizen und Nachverfolgung – zu automatisieren, damit sich die menschlichen Teilnehmer auf die Diskussion statt auf die Dokumentation konzentrieren können.
Es basiert auf drei Säulen:
- Capture: Es „hört“ sich die Audioaufnahme über einen virtuellen Bot oder ein Plug-in an, um ein wortgetreues Transkript zu erstellen
- Synthesis: Nutzt Large Language Models (LLMs), um stundenlange Gespräche in stichpunktartige Zusammenfassungen und Schlüsselerkenntnisse zu verdichten.
- Maßnahme: Es identifiziert konkrete Verpflichtungen und Fristen, wandelt diese automatisch in „Maßnahmen“ um oder führt eine Synchronisierung mit Projektmanagement-Tools durch.
📮ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Meeting-Effektivität nehmen fast 40 % der Befragten an 4 bis 8 oder mehr Meetings pro Woche teil, wobei jedes Meeting bis zu einer Stunde dauert. Dies bedeutet eine enorme Gesamtzeit, die in Ihrem Unternehmen für Meetings aufgewendet wird.
Was wäre, wenn Sie diese Zeit zurückgewinnen könnten? Der integrierte KI-Notiz-Assistent von ClickUp kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität durch sofortige Besprechungszusammenfassungen um bis zu 30 % zu steigern – während ClickUp Brain bei der automatisierten Aufgabenerstellung und optimierten Workflows hilft – und so stundenlange Besprechungen in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt.
📮ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Meeting-Effektivität nehmen fast 40 % der Befragten an 4 bis 8 oder mehr Meetings pro Woche teil, wobei jedes Meeting bis zu einer Stunde dauert. Dies bedeutet eine enorme Gesamtzeit, die in Ihrem Unternehmen für Meetings aufgewendet wird.
Was wäre, wenn Sie diese Zeit zurückgewinnen könnten? Der integrierte KI-Notiz-Assistent von ClickUp kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität durch sofortige Meeting-Zusammenfassungen um bis zu 30 % zu steigern – während ClickUp Brain bei der automatisierten Aufgabenerstellung und optimierten Workflows hilft – und so stundenlange Meetings in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt.
Worauf Sie bei KI-Meeting-Assistenten für kleine Unternehmen achten sollten
Im Gegensatz zu Teams von Unternehmen mit eigenen IT-Abteilungen benötigen kleine Unternehmen Tools, die sofort einsatzbereit sind. Denn die falsche Software verursacht mehr Arbeit, anstatt sie zu reduzieren.
Bewerten Sie diese spezifischen Kriterien, bevor Sie sich für ein tool entscheiden, das Ihre Meeting-Workflows vereinfacht:
- Transkriptionsgenauigkeit und Sprechererkennung: Kann das Programm bei rasanten Gesprächen mit mehreren Sprechern zuverlässig erkennen, wer was gesagt hat?
- Qualität der KI-Meeting-Zusammenfassungen: Liefert das Tool prägnante Zusammenfassungen statt endloser Textwüsten, die Sie noch mühsam durcharbeiten müssen?
- Erfassung von Aktionselementen: Erkennt das Tool Verpflichtungen und Fristen oder hebt es lediglich Schlüsselwörter hervor?
- Integration in Ihre bestehenden Systeme: Lässt sich das Tool nahtlos in Ihre Tools für Projektmanagement und Kommunikation integrieren?
- Datenschutz und Datenverarbeitung: Wo werden Ihre Meetings-Aufzeichnungen gespeichert und werden sie zum Trainieren von KI-Modellen verwendet?
- Einfaches Setup für Teams ohne technische Vorkenntnisse: Kann Ihr Team das Tool noch heute nutzen, ohne dass ein Einführungsgespräch erforderlich ist?
Für Führungsassistenten und Administratoren, die komplexe Terminpläne und zahlreiche Beteiligte verwalten, kann die Wahl der richtigen KI-Tools den Workflow erheblich optimieren. Sehen Sie sich diese Übersicht an, um zu erfahren, wie führende KI-Tools Führungsassistenten über das reine Meeting-Management hinaus unterstützen können.
Die 10 besten KI-Meeting-Assistenten für kleine Unternehmen
Vermeiden wir es, dass wichtige Zusammenfassungen der Meetings über mehrere Tools verstreut sind.
Los geht’s:
1. ClickUp (Am besten geeignet, um Meeting-Notizen in konsolidierte Aufgaben und Workflows umzuwandeln)
Wie viel Zeit verliert Ihr Team allein damit, wichtige Punkte von einem Tool in ein anderes zu übertragen? Für die meisten kleinen Unternehmen beginnt das Problem direkt nach einem Meeting. Am Ende haben Sie Notizen in einer App, To-do-Listen in einer anderen und wichtige Entscheidungen, die in einem Chat-Thread vergraben sind, den Sie nie wiederfinden werden.
Wir nennen das „Work Sprawl“ – und genau das löst ClickUp. Als weltweit erster konvergierter KI-Workspace vereint es Ihre Meetings, Notizen, Dokumente und Aufgaben an einem Ort, wobei die KI alles von oben überwacht.
Werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten KI-Konvergenz -Features:
Meeting-Notizen, die mit der Arbeit verbunden bleiben
Den Anfang macht ClickUp AI Notetaker. Es kann an geplanten Meetings teilnehmen oder an Ad-hoc-Links für Zoom, Google Meet und Microsoft Teams gesendet werden. Nach dem Anruf erstellt es ein privates ClickUp-Dokument, erwähnt Sie mit @ und sorgt dafür, dass die Notizen vom Planner oder Docs Hub aus leicht wieder aufzurufen sind.
Und das Beste daran? Die Ergebnisse bleiben nicht in einem separaten Aufnahmegerät gespeichert. Die nächsten Schritte werden nach Ende des Meetings der richtigen Person zugewiesen, was schlanken Teams einen viel klareren Weg von der Zusammenfassung bis zur Umsetzung ermöglicht.
Eine kontextbezogene KI, die das Meeting vorbereiten kann, bevor es beginnt
Die kontextbezogene KI von ClickUp, ClickUp Brain, beginnt ihre Arbeit schon lange bevor das Gespräch überhaupt startet. Sie kann Kalenderereignisse in natürlicher Sprache suchen, die Verfügbarkeit einer oder mehrerer Personen prüfen sowie Kalenderereignisse erstellen oder aktualisieren.
Darüber hinaus können Sie damit Tagesordnungen für Meetings auf der Grundlage früherer Meetings, des Projekt-Status und der Prioritäten der Teams erstellen.
Auch nach dem Meeting ist es genauso nützlich. Da Brain Fragen zu Aufgaben, Dokumenten, Chats und Besprechungsnotizen beantworten kann, können Sie fragen:
- Welche Maßnahmen ergaben sich aus dem letzten Gespräch mit den Clients?
- Welche Entscheidungen wurden bei der letzten Synchronisierung des Teams getroffen?
- Was hat sich seit dem letzten Update geändert?
Fertige Agenten, die direkt in Ihrem Workspace integriert sind
ClickUp Super Agents sind integrierte KI-Agenten, die Sie für bestimmte Aufgaben zu Ihrem Workspace hinzufügen können. Ein Grund, warum sie sich hervorragend für kleine Unternehmen eignen, ist ihr umfangreicher Agentenkatalog.
Einfach ausgedrückt: Anstatt alles selbst zu entwickeln, können Sie mit sicheren, vorgefertigten Agenten beginnen und diese an Ihren Workflow anpassen. Der ClickUp Meeting Agenda Builder Agent kann beispielsweise aus laufenden Aufgaben, früheren Ergebnissen und den Beiträgen der Teilnehmer eine gemeinsame Tagesordnung zusammenstellen.
Kurz gesagt:
- Basiert auf aktueller Arbeit: Bezieht Tagesordnungspunkte aus Ihrer aktuellen Arbeit
- Übertragene Elemente vorziehen: Verwendet offene Aktionspunkte aus früheren Sitzungen
- Sammelt Beiträge der Teilnehmer: Versendet vor dem Meeting eine Aufforderung, damit die Teilnehmer Themen hinzufügen können
- Strukturiert die Tagesordnung: Organisiert Themen und fügt Zeitvorgaben hinzu, basierend auf der Dauer des Meetings und der Anzahl der Elemente
Und währenddessen erstellt der ClickUp Meeting Prep Agent vor dem Anruf eine persönliche Zusammenfassung mit den für Sie relevanten Hintergrundinformationen. Zusammen helfen sie Ihnen, mit dem richtigen Hintergrundwissen in Meetings zu gehen.
🎥 Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie KI in Ihrem kleinen Geschäft einsetzen können, ohne technische Kenntnisse zu benötigen
Automatisierungen zur Reduzierung von Routineaufgaben
Sobald die KI von ClickUp aus dem Meeting-Protokoll eine Aufgabe generiert hat, übernimmt ClickUp Automatisierung die Weiterleitung, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Das bedeutet, dass Sie Hintergrundregeln für Ihren Workspace festlegen können und ClickUp Automatisierung den Rest des Workflows übernimmt.
Wenn das Meeting-Protokoll beispielsweise eine neue Aufgabe mit dem Stichwort „Design-Update“ generiert, erkennt eine voreingestellte Automatisierung diesen Ausdruck und benachrichtigt sofort den leitenden Designer, wobei die neu erstellte Aufgabe in die Spalten „Zu erledigen“ des spezifischen Workflow-Boards des Designteams verschoben wird.
Die besten Features von ClickUp
- Alles durchsuchen: Nutzen Sie ClickUp Brain MAX, um ClickUp, verbundene Apps und das Internet zu durchsuchen, und verwenden Sie dann „Talk to Text“, wenn Sie Fragen stellen oder Gedanken schneller festhalten möchten
- Verlorene Zusammenhänge wiederfinden: Nutzen Sie die ClickUp Enterprise Search, um zitierte Antworten aus Aufgaben, Dokumenten, Chats und Meetings abzurufen, damit Sie vor einem Kundengespräch oder einer Teamsynchronisierung vergangene Entscheidungen, Aktualisierungen und Aktionspunkte leichter finden können.
- Dokumente vernetzen: Erstellen Sie Notizen zu Meetings, Briefings und interne Wikis in ClickUp Docs und verknüpfen Sie diese direkt mit den Aufgaben und Projekten, zu denen sie gehören.
- Freigeben Sie kurze Updates: Nehmen Sie Audio-Video-Walkthroughs mit ClickUp Clips auf, wobei ClickUp Brain die Aufnahmen automatisch benennt, transkribiert, zusammenfasst und Aktionselemente daraus extrahiert.
- Teamleistung im Blick behalten: Erstellen Sie ClickUp-Dashboards, um erfasste Zeiten, Projektleistung und Teamfortschritte auf einen Blick zu sehen
- Kundenbeziehungen verwalten: Nutzen Sie ClickUp CRM für die Nachverfolgung von Leads, Geschäften, Kundeninteraktionen und Bestellungen in über 10 Ansichten
Vor- und Nachteile von ClickUp
Vorteile:
- Meeting-Notizen und Projektarbeit an einem Ort, um Kontextwechsel zu reduzieren
- ClickUp Brain nutzt alle Informationen in Ihrem Workspace, um vollständige Antworten zu liefern
- Automatisierungen reduzieren den Verwaltungsaufwand nach Meetings auf nahezu null
Nachteile:
- Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um den gesamten Bereich der Features kennenzulernen.
- Erweiterte Automatisierungen erfordern etwas Zeit für die Ersteinrichtung
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über ClickUp?
Ein G2-Benutzer sagt:
Ich finde es toll, dass ich mit ClickUp Zeiterfassung und Besprechungsnotizen an einem Ort habe. Die KI-Agenten sind sehr hilfreich und sorgen dafür, dass meine Arbeit gut organisiert bleibt. Es ist großartig, dass ich viele Tools durch nur eines ersetzen konnte. Ich schätze es sehr, die gesamte Arbeit der Abteilung an einem Ort sehen zu können, wodurch die Aufgaben übersichtlich bleiben. Außerdem verlief das Setup dank des einfachen Imports reibungslos.
Ich finde es toll, dass ich mit ClickUp Zeiterfassung und Besprechungsnotizen an einem Ort habe. Die KI-Agenten sind sehr hilfreich und sorgen dafür, dass meine Arbeit gut organisiert bleibt. Es ist großartig, dass ich viele Tools durch nur eines ersetzen konnte. Ich schätze es sehr, die gesamte Arbeit der Abteilung an einem Ort sehen zu können, wodurch die Aufgaben übersichtlich bleiben. Außerdem verlief das Setup dank des einfachen Imports reibungslos.
✅ Unser KI-Leitfaden für kleine Unternehmen zeigt Ihnen, wie Sie KI in Ihrem gesamten Geschäft einsetzen können, ohne weitere Apps verwalten zu müssen.
🧠 Wissenswertes: Thomas Edison stellte sich den Phonographen zunächst nicht als Musikabspielgerät vor. Er präsentierte ihn ursprünglich eher als ein Produktivitätswerkzeug des 19. Jahrhunderts für Diktate und Geschäftskommunikation, während Musik auf seiner Liste zukünftiger Verwendungszwecke weiter unten stand. Mit anderen Worten: Eines der ikonischsten Unterhaltungsgeräte der Geschichte begann als etwas, das eher einer Sprachnotizmaschine ähnelte.
2. Fireflies.ai (Am besten geeignet für durchsuchbare Protokolle der Meetings mit CRM-Synchronisierung)
Fireflies.ai ist ein KI-Meeting-Assistent, der Meetings auf verschiedenen Konferenzplattformen wie Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex und anderen aufzeichnet, transkribiert und organisiert.
Es geht auch über das passive Notieren hinaus. AskFred, der integrierte KI-Assistent von Fireflies, kann Anrufe zusammenfassen, Folge-E-Mails erstellen, Aktionspunkte extrahieren und andere Meeting-basierte Ergebnisse generieren.
Außerdem verfügt er über ein „Topic Tracker“-Feature, das während Ihrer Anrufe nach bestimmten Stichwörtern wie „Preisgestaltung“ oder „Einwände“ sucht. Diese Details werden dann automatisch direkt in Ihr CRM oder Ihre Software für Projektmanagement protokolliert, wodurch Ihrem Team die manuelle Dateneingabe erspart bleibt.
Die besten Features von Fireflies.ai
- AskFred KI-Chat: Durchsucht Ihre gesamte Bibliothek mit Meeting-Protokollen, um Fragen zu vergangenen Anrufen zu beantworten
- Automatische Transkription: Zeichnet Meetings auf und transkribiert sie mit Sprecheridentifizierung und Zeitstempeln
- Analysen zur Intelligenz der Unterhaltungen : Erfasst Redezeitanteile und Stimmungsindikatoren in Ihren Meetings
- CRM-Integrationen: Lässt sich nativ mit Vertriebs-Tools verbinden, um Anrufzusammenfassungen automatisch in Kundendatensätze zu protokollieren
Vor- und Nachteile von Fireflies.ai / KI
Vorteile:
- Hohe Sicherheit mit Optionen für privaten Speicher
- Unbegrenzte Transkription ab dem Pro-Tarif
- Unterstützt über 100 Sprachen mit automatischer Erkennung
Nachteile:
- Bei Meetings mit vielen Überschneidungen kann die Genauigkeit sinken
- Die KI analysiert jedes Meeting einzeln, ohne die Inhalte verschiedener Meetings zusammenzufassen.
- Der Aufzeichnungsbot erscheint als sichtbarer Teilnehmer mit Sichtbarkeit
Preise für Fireflies.ai
- Free
- Pro: 18 $ pro Benutzer/Monat
- Geschäft: 29 $ pro Benutzer/Monat
- Enterprise: 39 $ pro Benutzer/Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.KI
- G2: 4,7/5 (über 700 Bewertungen)
- Capterra: 4,9/5 (über 500 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Fireflies.ai?
Ein G2-Benutzer sagt:
Ich kann mich während eines Meetings voll und ganz auf die Unterhaltung konzentrieren, da ich weiß, dass Fireflies sich um die Notizen kümmert. Außerdem ist die KI-Funktion großartig, um schnell einen Überblick über das Geschehen im Meeting zu erhalten, und für Zusammenfassungs-E-Mails lässt sie sich problemlos in die Umgebung meines Teams integrieren. Die Implementierung verlief so reibungslos, dass ich den Kundensupport noch nie in Anspruch nehmen musste, aber wenn das Produkt so gut ist, bin ich mir sicher, dass auch der Kundensupport hervorragend ist. Ich nutze Fireflies täglich.
Ich kann mich während eines Meetings voll und ganz auf die Unterhaltung konzentrieren, da ich weiß, dass Fireflies sich um die Notizen kümmert. Außerdem ist die KI-Funktion ideal, um schnell einen Überblick über den Verlauf des Meetings zu erhalten, und für Zusammenfassungs-E-Mails lässt sie sich problemlos in die Umgebung meines Teams integrieren. Die Implementierung verlief so reibungslos, dass ich den Kundensupport noch nie in Anspruch nehmen musste, aber wenn das Produkt so gut ist, bin ich mir sicher, dass auch der Kundensupport hervorragend ist. Ich nutze Fireflies täglich.
👀 Möchten Sie weitere Alternativen zu Fireflies entdecken? Wir haben eine Liste für Sie 👇.
3. Otter.ai (Am besten geeignet für Live-Transkription und Zusammenfassungen von Meetings)
Wenn Sie ein Meeting live mitverfolgen müssen, bietet Otter.ai eine Live-Transkription auf Ihrem Bildschirm, während die Teilnehmer sprechen. Das macht es unglaublich nützlich für Teams, die Barrierefreiheit benötigen, Nicht-Muttersprachler haben oder einfach lieber mitlesen, um konzentriert zu bleiben.
Sein Kernmechanismus ist die Echtzeitverarbeitung. Anstatt darauf zu warten, dass eine Aufzeichnung nach Beendigung des Gesprächs verarbeitet wird, erstellt Otter bereits während des Meetings ein aktives, interaktives Dokument.
Otter bietet spezialisierte KI-Agenten für Vertriebs- und RekrutierungsWorkflows. Diese Agenten extrahieren automatisch geschäftsrelevante Informationen und leiten sie an Ihre verbundenen Tools weiter.
Die besten Features von Otter.ai
- Echtzeit-Transkription: Transkribiert Meetings live, wobei der Text mit der Audiowiedergabe synchronisiert ist
- Automatische Erfassung von Folien: Fügt geteilte Präsentationsfolien mit dem richtigen Zeitstempel in das Transkript ein
- Rollenbezogene KI-Agenten: Passen die Datenextraktion an bestimmte Funktionen wie Vertrieb und Bildung an
- Teamfähige Steuerungsfunktionen: Ebenen im Team-Vokabular, Sprecher-Tags sowie erweiterte Such- und Exportfunktionen
Vor- und Nachteile von Otter. KI
Vorteile:
- Die Live-Anzeige sorgt dafür, dass alle Teilnehmer auf dem Laufenden bleiben, ohne den Redner zu unterbrechen
- Die Erfassung von Folien liefert visuellen Kontext, der bei reinen Audio-Tools fehlt
- Starke Marktakzeptanz mit einer großen Anzahl an Benutzern
Nachteile:
- Die Sprachunterstützung unterstützt nur Englisch, Französisch und Spanisch.
- Der Free-Plan begrenzt die Aufzeichnungen auf 30 Minuten pro Meeting
- Hintergrundgeräusche können die Transkriptionsgenauigkeit beeinträchtigen
Preise für Otter.KI
- Free
- Pro: 16,99 $/Benutzer/Monat
- Geschäft: 30 $/Benutzer/Monat
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai
- G2: 4,4/5 (über 400 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (100 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Otter. KI?
Ein G2-Benutzer sagt:
Sobald wir ein Meeting starten, schaltet es sich automatisch zu oder bittet zumindest um Teilnahme an der Sitzung. Es macht sich Notizen und versendet nach Ende des Meetings eine E-Mail. Die Zusammenfassungen sind gut und auf den Punkt gebracht.
Sobald wir ein Meeting starten, schaltet es sich automatisch zu oder bittet zumindest um Teilnahme an der Sitzung. Es macht sich Notizen und versendet nach Ende des Meetings eine E-Mail. Die Zusammenfassungen sind gut und auf den Punkt gebracht.
📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Otter.ai / KI
🧠 Wissenswertes: Viele formelle Sitzungsabläufe existieren, weil Meetings früher chaotisch waren. Der offiziellen Geschichte der Robert’s Rules zufolge stieß Henry M. Robert auf das, was er als „praktische Unordnung“ bezeichnete – verschiedene Personen brachten unterschiedliche Vorstellungen von der Reihenfolge mit – und veröffentlichte 1876 die erste Ausgabe der Robert’s Rules of Order, um die Reihenfolge zu schaffen.
4. Fathom (Am besten geeignet für einfache, aussagekräftige KI-Zusammenfassungen)
Wenn Sie ein Einzelunternehmer oder ein kleines Team mit begrenztem Budget sind, ist Fathom eine gute Wahl.
Es bietet unbegrenzte Aufzeichnung, Transkription und Zusammenfassung – und das kostenlos. Das ist ideal für alle, die viele Meetings haben, sich aber kein weiteres monatliches Software-Abonnement leisten können.
Der Kernmechanismus besteht in der benutzergesteuerten Clip-Markierung. Anstatt Ihnen am Ende eines Anrufs nur einen riesigen Textblock zu präsentieren, können Sie wichtige Momente bereits während des Meetings markieren. So weiß die Software genau, welche Inhalte sie später für Sie herausfiltern muss.
Die besten Features von Fathom
- Unbegrenzte Aufzeichnungen: Bietet unbegrenzten Speicher für Meetings
- KI für Fragen und Antworten: Ask Fathom bietet Benutzern eine ChatGPT-ähnliche Oberfläche für Abfragen in Meetings, um Antworten, Erkenntnisse und Maßnahmen zu erhalten
- Einfache Kontrollen zum Freigeben: Teilen Sie Zusammenfassungen und Aufzeichnungen automatisch intern, und beschränken Sie freigegebene Links nach Domain oder durch explizite Zugriffsrechte.
- Direkte CRM-Synchronisierung: Überträgt Anrufzusammenfassungen und Aktionselemente direkt in Ihre Vertriebspipeline
Vor- und Nachteile von Fathom
Vorteile:
- Bietet unbegrenzte Aufzeichnung und Transkription
- Erstellen Sie einen teilbaren Clip aus einem beliebigen Ausschnitt
- Speziell für Vertriebsworkflows entwickelt, um die CRM-Datenqualität zu gewährleisten
Nachteile:
- Es fehlen erweiterte Features für Intelligenz bei der Unterhaltung
- Der Aufzeichnungsbot ist ein sichtbarer Teilnehmer bei Anrufen
- Die Nutzung erfolgt hauptsächlich über den Desktop, eine leistungsstarke mobile App ist nicht vorhanden.
Preise für Fathom
- Free
- Premium (Einzelplatz): 19 $/Benutzer/Monat
- Team: 19 $/Benutzer/Monat (ab 2 Benutzern)
- Geschäft: 34 $/Benutzer/Monat (ab 2 Benutzern)
Fathom-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 5,0/5 (über 6.000 Bewertungen)
- Capterra: 5,0/5 (über 800 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Fathom?
Ein G2-Benutzer sagt:
Es ist sehr genau und hilft mir, lange Meetings zusammenzufassen, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, ob Fathom etwas Wichtiges auslässt. Das tut es nicht. Es bietet auch eine Synchronisierung mit meiner Agenda, sodass ich nichts manuell hinzufügen muss. Ich liebe es! Ich nutze es auf dem Mac; es gibt einen einfachen Downloader, also kein Problem. Der Support meldet sich, um zu fragen, ob er Ihnen irgendwie helfen kann. Ich nutze es fast täglich in all meinen Google Meet-Meetings.
Es ist sehr genau und hilft mir, lange Meetings zusammenzufassen, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, ob Fathom etwas Wichtiges auslässt. Das tut es nicht. Es bietet auch eine Synchronisierung mit meiner Agenda, sodass ich nichts manuell hinzufügen muss. Ich liebe es! Ich nutze es auf dem Mac; es gibt einen einfachen Downloader, also kein Problem. Der Support meldet sich, um zu fragen, ob er Ihnen irgendwie helfen kann. Ich nutze es fast täglich in all meinen Google Meet-Meetings.
🚀 Wie die Marketingagentur Hit Your Mark mehrere tools in einem zusammengefasst hat
Bei Hit Your Mark war die Arbeit auf verschiedene Tools verteilt: Slack für die Kommunikation, Loom/Vidyard für Videoclips, Miro für die gemeinsame Planung, Toggl für Zeiterfassung und Berichterstellung sowie Tango für die Dokumentation. Das Team beschloss, alles in ClickUp zusammenzufassen.
⚡ Die Ergebnisse waren sofort sichtbar:
- Mehr als 5 Tools ersetzt in den Bereichen Kommunikation, Planung und Berichterstellung
- 3.000 $ Einsparung pro Jahr durch den Verzicht auf Slack nach dem Umstieg auf ClickUp
- Echtzeit-Dashboards zur Nachverfolgung von Sprint-Punkten, Workloads und Leistung
- Schnellere Bonusauszahlungen dank klarer, messbarer Daten zur Produktivität
📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Fathom AI für KI-Notizen
5. tl;dv (Am besten geeignet für aufgezeichnete Meeting-Highlights und Multi-Meeting-Intelligenz)
Wenn ein Unternehmen die obligatorische Teilnahme an Meetings reduzieren möchte, unterstützt tl;dv dies. Der Fokus liegt dabei mehr auf der Videoaufzeichnung als nur auf der Text-Transkription. Das ist ideal für Mitarbeiter in verschiedenen Zeitzonen, um sich nach ihrem eigenen Zeitplan über das zu informieren, was sie verpasst haben.
Die Plattform behandelt ein aufgezeichnetes Meeting eher wie ein YouTube-Video. Sie analysiert die Unterhaltung und unterteilt die Zeitleiste automatisch in einzelne, mit Beschreibungen versehene Kapitel.
Das bedeutet, dass ein Mitglied des Teams auf einen Zeitstempel mit dem Titel „Marketingbudget für das 3. Quartal“ klicken und direkt zu diesem bestimmten Update springen kann, ohne sich den Rest der Stunde anhören zu müssen.
tl;dv – die besten Features
- Highlight-Ausschnitt: Markiert wichtige Momente, um kurze, teilbare Video-Clips zu erstellen
- Intelligenz für mehrere Meetings: Erkennt Muster und wiederkehrende Themen in Ihrer gesamten Meeting-Bibliothek
- Speicher in der EU: Bietet Datenhoheit und DSGVO-Konformität für datenschutzbewusste Teams
- Mehrsprachiger Support: Unterstützt Transkriptionen und Zusammenfassungen in über 30 Sprachen
tl;dv Vor- und Nachteile
Vorteile:
- Die bereichsübergreifende Analyse liefert Erkenntnisse, die tools für einzelne Meetings übersehen
- Hohe Transkriptionsgenauigkeit in vielen Sprachen
- Einfache erste Bewertung ohne Verpflichtung
Nachteile:
- Erfordert einen sichtbaren, cloudbasierten Aufzeichnungsbot
- Keine Unterstützung für benutzerdefinierte Vokabeln für branchenspezifische Fachbegriffe
- Auf Mobilgeräten haben Benutzer einen Limit auf die Weboberfläche
tl;dv Preise
- Free
- Pro: 29,30 $ pro Benutzer/Monat
- Geschäft 37,10 $ pro Benutzer/Monat
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
tl;dv Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über tl;dv?
Ein G2-Benutzer sagt:
Ich nutze tl;dv, um meine Verkaufsgespräche aufzuzeichnen und Notizen zu machen, wodurch ich mich während dieser Interaktionen besser konzentrieren kann. Ich finde die Bedienung super einfach, genau wie bei jeder anderen Software. Die KI in tl;dv ermöglicht es mir, jede beliebige Frage zu stellen, und bietet mehrere vorgefertigte Vorschläge, die sehr nützlich sind, wie zum Beispiel den Entwurf einer Folge-E-Mail mit detaillierten nächsten Schritten. Es führt fortlaufend Protokoll über alle meine Meetings, sodass es sich anfühlt, als würde eine Sekretärin für mich Protokoll führen. Außerdem funktioniert die Integration mit meinem E-Mail- und CRM-System hervorragend.
Ich nutze tl;dv, um meine Verkaufsgespräche aufzuzeichnen und Notizen zu machen, wodurch ich mich während dieser Interaktionen besser konzentrieren kann. Ich finde die Bedienung super einfach, genau wie bei jeder anderen Software. Die KI in tl;dv ermöglicht es mir, jede beliebige Frage zu stellen, und bietet mehrere vorgefertigte Vorschläge, die sehr nützlich sind, wie zum Beispiel den Entwurf einer Folge-E-Mail mit detaillierten nächsten Schritten. Es führt ein fortlaufendes Protokoll aller meiner Meetings, sodass es sich anfühlt, als würde eine Sekretärin für mich Protokoll führen. Außerdem funktioniert die Integration mit meinem E-Mail- und CRM-System hervorragend.
6. Granola (Am besten für botfreie Notizen zu Meetings)
Meeting-Bots sind Auslöser für unangenehme Fragen von Clients und sorgen für Reibungsverluste bei der Einwilligung. Granola ist eine Desktop-App, die den Ton von Meetings direkt auf Ihrem Gerät aufzeichnet, ohne einen sichtbaren Bot in den Anruf einzuschalten. Niemand auf der anderen Seite weiß, dass die App läuft.
Nach dem Meeting erstellt die KI strukturierte Notizen mit Aktionselementen und Zusammenfassungen. Sie können mit der KI chatten, um bestimmte Details zu extrahieren oder Notizen für verschiedene Zielgruppen neu zu formatieren. Dahinter steht die Idee, dass menschliches Urteilsvermögen bei der Erstellung guter Notizen nach wie vor eine wichtige Rolle spielt.
Sie tippen während der Unterhaltung Ihre eigenen Notizen oder kurzen Gedanken ein, und die Software nutzt die Tonaufzeichnung im Hintergrund, um die spezifischen Details zu ergänzen, die Sie übersehen haben.
Die besten Features von Granola
- Aufzeichnung ohne Bot: Nimmt Audio direkt von Ihrem Desktop auf, ohne dass Sie als Teilnehmer teilnehmen müssen
- KI-Chat-Oberfläche: Ermöglicht es Ihnen, Folgefragen zu stellen und Notizen neu zu formatieren
- Native Integrationen: Lässt sich direkt mit Wissensdatenbanken und CRMs für grundlegende Workflows verbinden
- Ad-hoc-Anrufhinweise: Erkennt ungeplante Anrufe, wenn Ihr Mikrofon in Gebrauch ist, und fordert Sie auf, Notizen zu machen
Vor- und Nachteile von Granola
Vorteile:
- Beseitigt Unbehagen bei Clients, indem der sichtbare Aufzeichnungsbot entfernt wird
- Geeignet für kleine Teams, die unbegrenzten Zugriff auf den Verlauf benötigen
- Datenschutzkontrollen auf Enterprise-Niveau ermöglichen das Deaktivieren des Modelltrainings
Nachteile:
- Aufgrund des Limits an Bewertungen durch Dritte ist die langfristige Zuverlässigkeit schwerer einzuschätzen
- Die Android-App ist noch nicht verfügbar
- Erfordert Automatisierungstools von Drittanbietern, um die Ergebnisse in umfassende Workspaces weiterzuleiten
Granola-Preise
- Basic: Kostenlos
- Geschäft: 14 $/Benutzer/Monat
- Unternehmen: 35 $/Benutzer/Monat
Granola-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über Granola?
Ein G2-Benutzer sagt:
Eines der besten tools, das ich habe und nutze. Ich verwende es jeden Tag für alle meine Anrufe. Es hilft mir, Gesprächspartner mit schwer verständlichem Akzent zu verstehen und klare und aussagekräftige Gespräche zu führen. Außerdem habe ich eine KI-Anfrage eingerichtet, um meine Leads zu qualifizieren, was mir sehr hilft und viel Zeit spart!
Eines der besten tools, das ich habe und nutze. Ich verwende es jeden Tag für alle meine Anrufe. Es hilft mir, Gesprächspartner mit schwer verständlichem Akzent zu verstehen und klare und aussagekräftige Gespräche zu führen. Außerdem habe ich eine KI-Anfrage eingerichtet, um meine Leads zu qualifizieren, was mir sehr hilft und viel Zeit spart!
📚 Lesen Sie auch: Die besten Granola-KI-Alternativen, die Sie sich ansehen sollten
7. Krisp (Am besten geeignet für Geräuschunterdrückung und KI-Meeting-Notizen)
Nicht jede Unterhaltung findet über einen geplanten Zoom-Link statt. Krisp funktioniert anders, da es sich direkt an das Audiosystem Ihres Computers anschließt, anstatt sich in einen bestimmten Kalender oder eine bestimmte Besprechungssoftware zu integrieren. Das bedeutet, dass es mit jeder Sprach-Anwendung funktioniert, von einer spontanen Slack-Besprechung bis hin zu einem speziellen VoIP-Telefonsystem, das auf Ihrem Desktop läuft.
Das Fundament basiert auf klarer Audioqualität und nicht nur auf der Erstellung von Notizen durch KI. Bevor auch nur ein einziges Wort transkribiert wird, filtert die Software Hintergrundgeräusche sowohl von Ihrem Mikrofon als auch aus dem eingehenden Audio der Personen heraus, die mit Ihnen sprechen.
Da alles auf dieser grundlegenden Audioebene verarbeitet wird, erstellt das System Transkripte und Zusammenfassungen, ohne jemals einen virtuellen Assistenten in das Meeting-Raum zu schicken.
Die besten Features von Krisp
- KI-Geräuschunterdrückung: Entfernt Hintergrundgeräusche und Echo aus eingehenden und ausgehenden Audiosignalen
- Plattformunabhängige Transkription: Erfasst Audio aus jeder beliebigen Anwendung auf Ihrem Gerät
- KI-Meeting-Zusammenfassungen: Erstellt strukturierte Notizen, sortiert nach Thema und Redner
- Workflow-Synchronisierung: Core unterstützt Integrationen und Webhook-Funktionen für Tools wie Slack, HubSpot, Affinity und Pipedrive
Vor- und Nachteile von Krisp
Vorteile:
- Kombiniert Geräuschunterdrückung und Meeting-Notizen in einem Abonnement
- Funktioniert zuverlässig auf jeder Konferenzplattform und bei jedem Telefonat
- Läuft unauffällig im Hintergrund, ohne als Bot an Anrufen teilzunehmen
Nachteile:
- Transkriptions-Features sind noch relativ neu und verfügen möglicherweise nicht über die gleiche Tiefe wie spezielle Notiz-Apps
- Weniger native Verbindungen zu CRM- und Projektmanagement-Tools
- Die Transkriptionsminuten können für Benutzer mit hohem Datenaufkommen als ein Limit empfunden werden
Preise für Krisp
- Kostenlose Testversion
- Core: 16 $/Benutzer/Monat
- Advanced: 30 $/Benutzer/Monat
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Krisp
- G2: 4,6/5 (über 1.000 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über Krisp?
Ein G2-Benutzer sagt:
Das Beste an Krisp ist die Art und Weise, wie es mit Zusammenfassungen von Meetings umgeht. Das automatische Aufzeichnungs-Feature ist ein echter Lebensretter bei aufeinanderfolgenden Anrufen. Ich schätze auch die Flexibilität des Transkriptionstools sehr; es eignet sich nicht nur für Live-Anrufe, da man jede Audiodatei direkt auf die Plattform hochladen und transkribieren lassen kann.
Das Beste an Krisp ist die Art und Weise, wie es mit Zusammenfassungen von Meetings umgeht. Das automatische Aufzeichnungs-Feature ist ein echter Lebensretter bei aufeinanderfolgenden Anrufen. Ich schätze auch die Flexibilität des Transkriptionstools sehr; es eignet sich nicht nur für Live-Anrufe, da man jede Audiodatei direkt auf die Plattform hochladen und transkribieren lassen kann.
📮ClickUp Insight: Die Ergebnisse unserer Umfrage zur Meeting-Effektivität zeigen, dass 42 % der Teams aufgezeichnete Clips (21 %) oder Projektmanagement-Tools (21 %) für asynchrone Arbeit nutzen. Diese Tools erfordern jedoch oft zusätzliche Tools, separate Abonnements, Anmeldungen und eine gewisse Einarbeitungszeit.
Als All-in-One-App für die Arbeit erleichtert ClickUp die asynchrone Kommunikation. Greifen Sie auf Videoclips, Sprachnachrichten, Projekt-Workflows, gemeinsam bearbeitete Dokumente und einen integrierten KI-Notiz-Assistenten zu – alles in einem einzigen Workspace. Warum mehrere Abonnements und verstreute Informationen verwalten, wenn eine einzige Lösung Ihren gesamten Workflow optimieren kann?
💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um satte 50 %!
8. Avoma (Am besten geeignet für Vertriebsteams, die Conversation Intelligence benötigen)
Während viele Tools lediglich aufschreiben, was gesagt wurde, bewertet Avoma, wie es gesagt wurde. Es funktioniert als Conversation-Intelligence-Plattform, die speziell darauf ausgelegt ist, die Gesprächsqualität zu messen. Das macht es äußerst praktisch für Führungskräfte, die herausfinden möchten, ob ein Vertriebsmitarbeiter zu viel redet oder tatsächlich auf die Bedürfnisse des Clients eingeht.
Die Software führt während des gesamten Meetings die Nachverfolgung von Unterhaltungsmetriken durch, darunter das Verhältnis von Sprechen zu Zuhören, die Verwendung von Füllwörtern und die allgemeine Stimmung der Sprecher. Die Analyse dieser spezifischen Datenpunkte liefert konkretes Coaching-Material statt nur einer einfachen Mitschrift.
Die besten Features von Avoma
- Themenerkennung: Unterteilt die Unterhaltung in Themen wie Preisgestaltung und Einwände
- Automatische CRM-Synchronisierung: Leitet strukturierte Anrufzusammenfassungen und wichtige Momente an die Vertriebspipelines weiter
- Coaching-Scorecards: Ermöglicht es Managern, Anrufe anhand benutzerdefinierter Kriterien zu bewerten und die Nachverfolgung der Leistung durchzuführen
- Teilbare Gesprächsmomente: Erstellen Sie Ausschnitte aus Transkripten oder Wiedergaben, generieren Sie Ausschnitte automatisch und geben Sie vollständige Meetings, Notizen oder Clips intern oder extern frei.
Vor- und Nachteile von Avoma
Vorteile:
- Speziell für den Vertriebs- und Kundenerfolgszyklus entwickelt
- Strukturierte CRM-Daten verbessern die Genauigkeit der Pipeline-Berichterstellung
- Coaching-Tools bieten einen Rahmen für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter
Nachteile:
- Für Teams, die nur einfache Zusammenfassungen benötigen, kann die Lernkurve steil sein
- Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu neueren Mitbewerbern veraltet.
- Kleinere Teams nutzen möglicherweise nicht genügend Funktionen, um die Investition zu rechtfertigen
Preise für Avoma
- Startup: 29 $/Platz für Recorder-Lizenz/Monat
- Organisation: 39 $/Platz für eine Recorder-Lizenz/Monat
- Unternehmen: 39 $/Platz für Recorder-Lizenz/Monat
- Unterhaltung Intelligence: 35 $ pro Platz und Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Avoma
- G2: 4,6/5 (über 1.000 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über Avoma?
Ein G2-Benutzer sagt:
Ich nutze es hauptsächlich für Demo- und Kundengespräche, um wichtige Erkenntnisse und die größten Probleme von Interessenten und Kunden einfach herauszufiltern. Neben den Transkripten haben mir bei Avoma besonders die Keyword-Nachverfolgung, die Gesprächsmuster, die Anrufbewertung und sogar die Live-Copilot-Unterstützung gefallen.
Ich nutze es hauptsächlich für Demo- und Kundengespräche, um wichtige Erkenntnisse und die größten Probleme von Interessenten und Kunden einfach herauszufiltern. Neben den Transkripten haben mir bei Avoma besonders die Keyword-Nachverfolgung, die Gesprächsmuster, die Anrufbewertung und sogar die Live-Copilot-Unterstützung gefallen.
9. Fellow (Am besten geeignet für gemeinsame Meeting-Agenden und Nachfassaktionen)
Wenn ein Manager sicherstellen muss, dass ein Meeting tatsächlich zu fertiggestellten Aufgaben führt, konzentriert sich Fellow auf den gesamten Meeting-Zyklus und nicht nur auf die Transkription. Das Tool wurde entwickelt, um genau zu klären, wer für was verantwortlich ist, indem es die ursprüngliche Tagesordnung direkt mit den abschließenden Aktionspunkten in Verbindung bringt.
Die Software fungiert als zentrales Tool zur Nachverfolgung von Verantwortlichkeiten. Sie erfasst die während eines Anrufs getroffenen Vereinbarungen und überträgt diese direkt in die Projektmanagement-Software Ihres Teams. So wird verhindert, dass Entscheidungen in Vergessenheit geraten, nachdem sich alle abgemeldet haben.
Die besten Features von Fellow
- Gemeinsame Tagesordnungen: Hält Meetings auf Kurs, indem Themen vor Beginn der Besprechung skizziert werden
- Agenda-gebundene Zusammenfassungen: Ordnet Notizen und Aktionspunkte bestimmten Diskussionsthemen zu
- Nachverfolgung von Aufgaben: Weist bestimmten Teammitgliedern Aufgaben mit Fälligkeitsdaten und Erinnerungen zu
- Unterstützung für hochgeladene Meetings: Erstellt Zusammenfassungen aus hochgeladenen Audio- oder Video-Dateien, einschließlich automatischer Sprechererkennung
Vor- und Nachteile
Vorteile:
- Deckt den gesamten Lebenszyklus eines Meetings ab, von der Planung bis zur Nachverfolgung
- Das leistungsstarke Integrations-Ökosystem lässt sich problemlos in bestehende Workflows integrieren
- Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche können Teams sofort loslegen
Nachteile:
- Die Transkriptions-Features erreichen möglicherweise nicht die Genauigkeit von speziellen Notizgeräten
- Die Analysefunktionen für Meetings sind im Vergleich zu Tools für Conversation Intelligence begrenzt
- Kleinere Teams profitieren am meisten vom Wert der Kernfunktionen
Preise für Fellow
- Free
- Team: 11 $/Benutzer/Monat
- Geschäft: 23 $/Benutzer/Monat
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen von Nutzern
- G2: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,9/5 (über 30 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Fellow?
Ein G2-Benutzer sagt:
Es ist ein großartiges tool zur Aufzeichnung von Meetings, und das KI-Notiz-Feature ist ebenfalls sehr nützlich. Es transkribiert alle Meetings und erstellt daraus Notizen, die ohne Zeitverlust als Referenz genutzt werden können. Das spart viel Zeit und zusätzlichen Aufwand. Einfach zu bedienen und zeichnet alle Meetings automatisch auf.
Es ist ein großartiges Tool zur Aufzeichnung von Meetings, und die KI-Notiz-Feature ist ebenfalls sehr nützlich. Es transkribiert alle Meetings und erstellt daraus Notizen, die ohne Zeitverlust als Referenz genutzt werden können. Das spart viel Zeit und zusätzlichen Aufwand. Einfach zu bedienen und zeichnet alle Meetings automatisch auf.
📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Fellow.app
10. Notion KI (Am besten geeignet für Notizen zu Meetings in einer flexiblen Wissensdatenbank)
Wenn Ihr Team Notion bereits als primären Workspace für die Verwaltung von Projekten und Dokumenten nutzt, ist das integrierte Notion-Feature „AI Meeting Notes“ die effizienteste Option. Es macht die Anschaffung eines separaten Transkriptionstools überflüssig und erspart Ihnen das mühsame Kopieren und Einfügen von Zusammenfassungen von einer App in die andere.
Der Kernmechanismus ist die Integration in den Workspace. Sie geben einen einfachen Befehl (/meet) auf einer beliebigen Notion-Seite ein, und schon wird ein Aufzeichnungsblock direkt in das Dokument eingefügt, an dem Sie gerade arbeiten.
Außerdem bietet das KI-Search-Feature eine Abfrage aller Ihrer Besprechungsnotizen und Inhalte im Workspace.
Die besten Features von Notion KI
- KI-Meeting-Notizen: Erstellt strukturierte Zusammenfassungen, die direkt als Workspace-Seiten gespeichert werden
- KI-Suche: Beantwortet Fragen in natürlicher Sprache anhand von Daten aus Ihrer gesamten Wissensdatenbank
- Relationale Datenbanken: Verknüpft Meeting-Notizen mit bestimmten Projekten, Clients oder Teammitgliedern
- Mit dem Kalender verknüpfte Notizen: AI Meeting Notes lässt sich mit dem Notion-Kalender verbinden
Vor- und Nachteile von Notion KI
Vorteile:
- Macht eine separate Notiz-App überflüssig, wenn Sie die Plattform bereits nutzen
- Der blockbasierte Editor ermöglicht eine äußerst flexible benutzerdefinierte Anpassung von Notizvorlagen
- Ein großer Anbieter bietet Tausende von vorgefertigten Vorlagen
Nachteile:
- KI-Features sind als optionales Add-On erhältlich
- Die Transkriptionsfunktionen sind weniger ausgereift als bei speziellen Audio-Tools
- Die Datenbankleistung kann bei großen Mengen an Meeting-Protokollen nachlassen
Preise für Notion KI
- Free
- Plus: 12 $/Benutzer/Monat
- Geschäft: 24 $/Benutzer/Monat
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Notion KI: Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,6/5 (über 10.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Notion KI?
Ein G2-Benutzer sagt:
Mir gefällt die Benutzeroberfläche von Notion sehr gut, sie ist sehr leicht verständlich. Die KI von Notion ist sehr intuitiv und zeigt mir, wo ich klicken soll, was die Analyse oder Erstellung neuer Dokumente erleichtert. Die einfache Bedienung des Tools ist im Alltag eine große Hilfe. Die KI von Notion optimiert meine Zeit und sorgt für mehr Organisation. Ein Beispiel sind Meetings, bei denen ich aufzeichnen und anschließend eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen erhalten kann. Diese Benutzeroberfläche erleichtert mir den Alltag, optimiert meine Zeit, füllt Felder aus und liefert neue Ideen sowie kreative Impulse.
Mir gefällt die Benutzeroberfläche von Notion sehr gut, sie ist sehr leicht verständlich. Die KI von Notion ist sehr intuitiv und zeigt mir, wo ich klicken soll, was die Analyse oder Erstellung neuer Dokumente erleichtert. Die einfache Bedienung des Tools ist im Alltag eine große Hilfe. Die KI von Notion optimiert meine Zeit und sorgt für mehr Organisation. Ein Beispiel sind Meetings, bei denen ich aufzeichnen und anschließend eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen erhalten kann. Diese Benutzeroberfläche erleichtert mir den Alltag, optimiert meine Zeit, füllt Felder aus und liefert neue Ideen sowie kreative Impulse.
📚 Lesen Sie auch: ClickUp vs. Notion: Welches tool ist besser?
Verwandeln Sie Meetings in Dynamik mit ClickUp
KI-Meeting-Assistenten sind nur dann nützlich, wenn das Ergebnis auch umgesetzt wird. Notizen sollten nicht in einer separaten App gespeichert werden, die niemand überprüft. Aktionspunkte sollten nicht im Chat untergehen. Entscheidungen sollten nach dem Meeting nicht in Vergessenheit geraten.
ClickUp hilft kleinen Unternehmen wie Ihrem dabei, alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten. Mit AI Notetaker landen Ihre Besprechungszusammenfassungen, Entscheidungen und Aktionspunkte genau dort, wo die Arbeit stattfindet. Fügen Sie KI-Agenten hinzu, um Nachfassaktionen voranzutreiben, und verknüpfen Sie alles mit den Aufgaben, Dokumenten und Projekten, die Ihr Team bereits bearbeitet.
Wenn Sie möchten, dass Meetings Fortschritte bringen und nicht noch mehr Nacharbeit verursachen, führen Sie sie in ClickUp durch.
Häufig gestellte Fragen
Ein KI-Assistent für Meetings ist eine Software, die Ihre Video- oder Audioanrufe automatisch aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst. Er extrahiert Aktionspunkte und wichtige Momente, sodass Sie sich keine Notizen mehr manuell machen müssen. Die meisten Tools nehmen als Teilnehmer an Ihren Anrufen teil oder laufen im Hintergrund auf Ihrem Desktop, um innerhalb weniger Minuten eine strukturierte Zusammenfassung zu liefern.
Welcher KI-Notiz-Assistent am besten geeignet ist, hängt davon ab, ob Ihre Notizen in ein CRM-System einfließen, zu Aufgaben in einem Projektmanagement-Tool werden oder in einer Wissensdatenbank organisiert bleiben sollen. Tools wie ClickUp zeichnen sich dadurch aus, dass Meeting-Ergebnisse direkt mit Aufgaben und Workflows verknüpft werden.