KI-Meeting-Assistenten für kleine Unternehmen im Jahr [Jahr]

Für Kleinunternehmer und ihre Teams ist Zeit die wertvollste – und oft auch die knappste – Ressource. Sie tragen viele Hüte, jonglieren mit unzähligen Aufgaben und suchen ständig nach Möglichkeiten, mit weniger Aufwand mehr zu erledigen.

Doch trotz des gesamten Aufwands, unseren Tagesablauf zu optimieren, gibt es einen universellen Zeitfresser, der fast jedes Unternehmen betrifft: das Meeting. Die manuelle Arbeit rund um ein Meeting (wie das hektische Mitschreiben von Notizen oder das stundenlange Verfassen von Folge-E-Mails) lenkt den Fokus von der Unterhaltung selbst ab.

KI-Meeting-Assistenten können hier einen Großteil der Arbeit übernehmen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten KI-Meeting-Assistenten vor, die die Produktivität Ihres Teams steigern und perfekt in das Budget Ihres Kleinunternehmens passen.

KI-Meeting-Assistenten für kleine Unternehmen im Überblick

Hier finden Sie eine übersichtliche Gegenüberstellung aller Tools auf dieser Liste. Scrollen Sie nach unten, um die vollständige Beschreibung jedes einzelnen Tools zu sehen und die besten KI-Tools für effektive Meetings zu finden.

Tool Am besten geeignet für Die besten Features Preise* ClickUp Meeting-Notizen in konsolidierte Aufgaben und Workflows umwandeln KI Notetaker, ClickUp Brain, Converged Super Agents, Automatisierungen, Dokumente-zu-Aufgaben Free Forever; Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmen verfügbar Fireflies. KI Durchsuchbare Protokolle der Meetings mit CRM-Synchronisierung AskFred KI-Chat, Transkripte der Redner, Nachverfolgung der Themen, automatische CRM-Protokollierung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Benutzer/Monat Otter.ai Live-Transkription und schnelle Zusammenfassungen der Meetings Echtzeit-Transkription, Folienerfassung, rollenbasierte KI-Agenten, erweiterte Such- und Exportfunktionen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 16,99 $/Benutzer/Monat Fathom Einfache, umfassende KI-Zusammenfassungen Unbegrenzte Aufzeichnungen im kostenlosen Tarif, Highlight-Clips, CRM-Synchronisierung, Ask Fathom Q&A Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Benutzer/Monat tl;dv Aufgezeichnete Highlights und intelligente Funktionen für mehrere Meetings Aufzeichnungen mit Kapiteln, Highlight-Clips, meetingübergreifende Erkenntnisse, über 30 Sprachen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29,30 $ pro Benutzer und Monat Granola Bots-freie Meeting-Notizen Lokale Erfassung (kein Bot), strukturierte Notizen + Aktionselemente, KI-Umformatierung/Chatten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 14 $ pro Benutzer und Monat Krisp Geräuschunterdrückung plus KI-Meeting-Notizen Rausch- und Echounterdrückung, plattformunabhängige Aufzeichnung, KI-Zusammenfassungen, Workflow-Synchronisierung Bezahlte Pläne ab 16 $ pro Benutzer und Monat Avoma Vertriebsteams, die Conversation Intelligence benötigen Themenerkennung, Coaching-Scorecards, automatische CRM-Synchronisierung, Gesprächsmomente/Ausschnitte Bezahlte Pläne ab 29 $ pro Platz für Recorder-Lizenzen pro Monat Fellow Gemeinsame Tagesordnungen und Nachverfolgung Zusammenarbeit bei der Tagesordnung, an die Tagesordnung geknüpfte Zusammenfassungen, Nachverfolgung von Aktionselementen, Erinnerungen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 11 $ pro Benutzer und Monat Notion KI Notizen zum Meeting in einer flexiblen Wissensdatenbank KI-Meeting-Notizen-Blöcke, KI-Suche in Notizen, relationale Datenbanken, Notion-Kalender-Verknüpfungen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ pro Benutzer und Monat

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Apps für kleine Geschäfte, die Ihre Arbeit vereinfachen

Was ist ein KI-Meeting-Assistent?

Erhalten Sie automatische Protokolle für Meetings und Aktionselemente mit ClickUp AI Notetaker

Ein KI-Meeting-Assistent ist eine Softwareanwendung, die künstliche Intelligenz nutzt, um an Meetings teilzunehmen, diese aufzuzeichnen, zu transkribieren und zu analysieren. Sein Hauptzweck besteht darin, administrative Aufgaben – insbesondere Notizen und Nachverfolgung – zu automatisieren, damit sich die menschlichen Teilnehmer auf die Diskussion statt auf die Dokumentation konzentrieren können.

Es basiert auf drei Säulen:

Capture: Es „hört“ sich die Audioaufnahme über einen virtuellen Bot oder ein Plug-in an, um Es „hört“ sich die Audioaufnahme über einen virtuellen Bot oder ein Plug-in an, um ein wortgetreues Transkript zu erstellen

Synthesis: Nutzt Large Language Models (LLMs), um stundenlange Gespräche in stichpunktartige Nutzt Large Language Models (LLMs), um stundenlange Gespräche in stichpunktartige Zusammenfassungen und Schlüsselerkenntnisse zu verdichten.

Maßnahme: Es identifiziert konkrete Verpflichtungen und Fristen, wandelt diese automatisch in Es identifiziert konkrete Verpflichtungen und Fristen, wandelt diese automatisch in „Maßnahmen“ um oder führt eine Synchronisierung mit Projektmanagement-Tools durch.

📮ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Meeting-Effektivität nehmen fast 40 % der Befragten an 4 bis 8 oder mehr Meetings pro Woche teil, wobei jedes Meeting bis zu einer Stunde dauert. Dies bedeutet eine enorme Gesamtzeit, die in Ihrem Unternehmen für Meetings aufgewendet wird. Was wäre, wenn Sie diese Zeit zurückgewinnen könnten? Der integrierte KI-Notiz-Assistent von ClickUp kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität durch sofortige Besprechungszusammenfassungen um bis zu 30 % zu steigern – während ClickUp Brain bei der automatisierten Aufgabenerstellung und optimierten Workflows hilft – und so stundenlange Besprechungen in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt.

📮ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Meeting-Effektivität nehmen fast 40 % der Befragten an 4 bis 8 oder mehr Meetings pro Woche teil, wobei jedes Meeting bis zu einer Stunde dauert. Dies bedeutet eine enorme Gesamtzeit, die in Ihrem Unternehmen für Meetings aufgewendet wird. Was wäre, wenn Sie diese Zeit zurückgewinnen könnten? Der integrierte KI-Notiz-Assistent von ClickUp kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität durch sofortige Meeting-Zusammenfassungen um bis zu 30 % zu steigern – während ClickUp Brain bei der automatisierten Aufgabenerstellung und optimierten Workflows hilft – und so stundenlange Meetings in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt.

Worauf Sie bei KI-Meeting-Assistenten für kleine Unternehmen achten sollten

Im Gegensatz zu Teams von Unternehmen mit eigenen IT-Abteilungen benötigen kleine Unternehmen Tools, die sofort einsatzbereit sind. Denn die falsche Software verursacht mehr Arbeit, anstatt sie zu reduzieren.

Bewerten Sie diese spezifischen Kriterien, bevor Sie sich für ein tool entscheiden, das Ihre Meeting-Workflows vereinfacht:

Transkriptionsgenauigkeit und Sprechererkennung: Kann das Programm bei rasanten Gesprächen mit mehreren Sprechern zuverlässig erkennen, wer was gesagt hat?

Qualität der KI-Meeting-Zusammenfassungen: Liefert das Tool Liefert das Tool prägnante Zusammenfassungen statt endloser Textwüsten, die Sie noch mühsam durcharbeiten müssen?

Erfassung von Aktionselementen: Erkennt das Tool Verpflichtungen und Fristen oder hebt es lediglich Schlüsselwörter hervor?

Integration in Ihre bestehenden Systeme: Lässt sich das Tool nahtlos in Ihre Tools für Projektmanagement und Kommunikation integrieren?

Datenschutz und Datenverarbeitung: Wo werden Ihre Meetings-Aufzeichnungen gespeichert und werden sie zum Trainieren von KI-Modellen verwendet?

Einfaches Setup für Teams ohne technische Vorkenntnisse: Kann Ihr Team das Tool noch heute nutzen, ohne dass ein Einführungsgespräch erforderlich ist?

Für Führungsassistenten und Administratoren, die komplexe Terminpläne und zahlreiche Beteiligte verwalten, kann die Wahl der richtigen KI-Tools den Workflow erheblich optimieren. Sehen Sie sich diese Übersicht an, um zu erfahren, wie führende KI-Tools Führungsassistenten über das reine Meeting-Management hinaus unterstützen können.

Die 10 besten KI-Meeting-Assistenten für kleine Unternehmen

Vermeiden wir es, dass wichtige Zusammenfassungen der Meetings über mehrere Tools verstreut sind.

Los geht’s:

1. ClickUp (Am besten geeignet, um Meeting-Notizen in konsolidierte Aufgaben und Workflows umzuwandeln)

Testen Sie ClickUp AI Notetaker Erhalten Sie präzise Notizen zu Meetings, Transkripte, Zusammenfassungen, Beschreibungen und Aktionspunkte mit ClickUp AI Notetaker

Wie viel Zeit verliert Ihr Team allein damit, wichtige Punkte von einem Tool in ein anderes zu übertragen? Für die meisten kleinen Unternehmen beginnt das Problem direkt nach einem Meeting. Am Ende haben Sie Notizen in einer App, To-do-Listen in einer anderen und wichtige Entscheidungen, die in einem Chat-Thread vergraben sind, den Sie nie wiederfinden werden.

Wir nennen das „Work Sprawl“ – und genau das löst ClickUp. Als weltweit erster konvergierter KI-Workspace vereint es Ihre Meetings, Notizen, Dokumente und Aufgaben an einem Ort, wobei die KI alles von oben überwacht.

Werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten KI-Konvergenz -Features:

Meeting-Notizen, die mit der Arbeit verbunden bleiben

Den Anfang macht ClickUp AI Notetaker. Es kann an geplanten Meetings teilnehmen oder an Ad-hoc-Links für Zoom, Google Meet und Microsoft Teams gesendet werden. Nach dem Anruf erstellt es ein privates ClickUp-Dokument, erwähnt Sie mit @ und sorgt dafür, dass die Notizen vom Planner oder Docs Hub aus leicht wieder aufzurufen sind.

Verwandeln Sie jeden Anruf mithilfe von ClickUp AI Meeting Notetaker in Aufgaben und Entscheidungen

Und das Beste daran? Die Ergebnisse bleiben nicht in einem separaten Aufnahmegerät gespeichert. Die nächsten Schritte werden nach Ende des Meetings der richtigen Person zugewiesen, was schlanken Teams einen viel klareren Weg von der Zusammenfassung bis zur Umsetzung ermöglicht.

Eine kontextbezogene KI, die das Meeting vorbereiten kann, bevor es beginnt

Die kontextbezogene KI von ClickUp, ClickUp Brain, beginnt ihre Arbeit schon lange bevor das Gespräch überhaupt startet. Sie kann Kalenderereignisse in natürlicher Sprache suchen, die Verfügbarkeit einer oder mehrerer Personen prüfen sowie Kalenderereignisse erstellen oder aktualisieren.

Prüfen Sie die Verfügbarkeit und aktualisieren Sie Meetings schneller mit ClickUp Brain

Darüber hinaus können Sie damit Tagesordnungen für Meetings auf der Grundlage früherer Meetings, des Projekt-Status und der Prioritäten der Teams erstellen.

Auch nach dem Meeting ist es genauso nützlich. Da Brain Fragen zu Aufgaben, Dokumenten, Chats und Besprechungsnotizen beantworten kann, können Sie fragen:

Welche Maßnahmen ergaben sich aus dem letzten Gespräch mit den Clients?

Welche Entscheidungen wurden bei der letzten Synchronisierung des Teams getroffen?

Was hat sich seit dem letzten Update geändert?

Rufen Sie Entscheidungen und Aktionselemente von Meetings mit ClickUp Brain schneller ab

Fertige Agenten, die direkt in Ihrem Workspace integriert sind

ClickUp Super Agents sind integrierte KI-Agenten, die Sie für bestimmte Aufgaben zu Ihrem Workspace hinzufügen können. Ein Grund, warum sie sich hervorragend für kleine Unternehmen eignen, ist ihr umfangreicher Agentenkatalog.

Einfach ausgedrückt: Anstatt alles selbst zu entwickeln, können Sie mit sicheren, vorgefertigten Agenten beginnen und diese an Ihren Workflow anpassen. Der ClickUp Meeting Agenda Builder Agent kann beispielsweise aus laufenden Aufgaben, früheren Ergebnissen und den Beiträgen der Teilnehmer eine gemeinsame Tagesordnung zusammenstellen.

Erstellen Sie Meeting-Agenden auf Basis aktueller Arbeiten und früherer Ergebnisse mit dem ClickUp Meeting Agenda Builder Agent

Kurz gesagt:

Basiert auf aktueller Arbeit: Bezieht Tagesordnungspunkte aus Ihrer aktuellen Arbeit

Übertragene Elemente vorziehen: Verwendet offene Aktionspunkte aus früheren Sitzungen

Sammelt Beiträge der Teilnehmer: Versendet vor dem Meeting eine Aufforderung, damit die Teilnehmer Themen hinzufügen können

Strukturiert die Tagesordnung: Organisiert Themen und fügt Zeitvorgaben hinzu, basierend auf der Dauer des Meetings und der Anzahl der Elemente

Und währenddessen erstellt der ClickUp Meeting Prep Agent vor dem Anruf eine persönliche Zusammenfassung mit den für Sie relevanten Hintergrundinformationen. Zusammen helfen sie Ihnen, mit dem richtigen Hintergrundwissen in Meetings zu gehen.

Bereiten Sie sich mit dem ClickUp Meeting Prep Agent anhand wichtiger Kontextinformationen auf Meetings vor

🎥 Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie KI in Ihrem kleinen Geschäft einsetzen können, ohne technische Kenntnisse zu benötigen

Automatisierungen zur Reduzierung von Routineaufgaben

Sobald die KI von ClickUp aus dem Meeting-Protokoll eine Aufgabe generiert hat, übernimmt ClickUp Automatisierung die Weiterleitung, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Das bedeutet, dass Sie Hintergrundregeln für Ihren Workspace festlegen können und ClickUp Automatisierung den Rest des Workflows übernimmt.

Richten Sie No-Code-ClickUp-Automatisierungen ein, die Ihnen die Arbeit abnehmen, die zu erledigen ist

Wenn das Meeting-Protokoll beispielsweise eine neue Aufgabe mit dem Stichwort „Design-Update“ generiert, erkennt eine voreingestellte Automatisierung diesen Ausdruck und benachrichtigt sofort den leitenden Designer, wobei die neu erstellte Aufgabe in die Spalten „Zu erledigen“ des spezifischen Workflow-Boards des Designteams verschoben wird.

Die besten Features von ClickUp

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Meeting-Notizen und Projektarbeit an einem Ort, um Kontextwechsel zu reduzieren

ClickUp Brain nutzt alle Informationen in Ihrem Workspace, um vollständige Antworten zu liefern

Automatisierungen reduzieren den Verwaltungsaufwand nach Meetings auf nahezu null

Nachteile:

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um den gesamten Bereich der Features kennenzulernen.

Erweiterte Automatisierungen erfordern etwas Zeit für die Ersteinrichtung

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich finde es toll, dass ich mit ClickUp Zeiterfassung und Besprechungsnotizen an einem Ort habe. Die KI-Agenten sind sehr hilfreich und sorgen dafür, dass meine Arbeit gut organisiert bleibt. Es ist großartig, dass ich viele Tools durch nur eines ersetzen konnte. Ich schätze es sehr, die gesamte Arbeit der Abteilung an einem Ort sehen zu können, wodurch die Aufgaben übersichtlich bleiben. Außerdem verlief das Setup dank des einfachen Imports reibungslos.

Ich finde es toll, dass ich mit ClickUp Zeiterfassung und Besprechungsnotizen an einem Ort habe. Die KI-Agenten sind sehr hilfreich und sorgen dafür, dass meine Arbeit gut organisiert bleibt. Es ist großartig, dass ich viele Tools durch nur eines ersetzen konnte. Ich schätze es sehr, die gesamte Arbeit der Abteilung an einem Ort sehen zu können, wodurch die Aufgaben übersichtlich bleiben. Außerdem verlief das Setup dank des einfachen Imports reibungslos.

✅ Unser KI-Leitfaden für kleine Unternehmen zeigt Ihnen, wie Sie KI in Ihrem gesamten Geschäft einsetzen können, ohne weitere Apps verwalten zu müssen.

🧠 Wissenswertes: Thomas Edison stellte sich den Phonographen zunächst nicht als Musikabspielgerät vor. Er präsentierte ihn ursprünglich eher als ein Produktivitätswerkzeug des 19. Jahrhunderts für Diktate und Geschäftskommunikation, während Musik auf seiner Liste zukünftiger Verwendungszwecke weiter unten stand. Mit anderen Worten: Eines der ikonischsten Unterhaltungsgeräte der Geschichte begann als etwas, das eher einer Sprachnotizmaschine ähnelte.

2. Fireflies.ai (Am besten geeignet für durchsuchbare Protokolle der Meetings mit CRM-Synchronisierung)

via Fireflies.ai / AI

Fireflies.ai ist ein KI-Meeting-Assistent, der Meetings auf verschiedenen Konferenzplattformen wie Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex und anderen aufzeichnet, transkribiert und organisiert.

Es geht auch über das passive Notieren hinaus. AskFred, der integrierte KI-Assistent von Fireflies, kann Anrufe zusammenfassen, Folge-E-Mails erstellen, Aktionspunkte extrahieren und andere Meeting-basierte Ergebnisse generieren.

Außerdem verfügt er über ein „Topic Tracker“-Feature, das während Ihrer Anrufe nach bestimmten Stichwörtern wie „Preisgestaltung“ oder „Einwände“ sucht. Diese Details werden dann automatisch direkt in Ihr CRM oder Ihre Software für Projektmanagement protokolliert, wodurch Ihrem Team die manuelle Dateneingabe erspart bleibt.

Die besten Features von Fireflies.ai

AskFred KI-Chat: Durchsucht Ihre gesamte Bibliothek mit Meeting-Protokollen, um Fragen zu vergangenen Anrufen zu beantworten

Automatische Transkription: Zeichnet Meetings auf und transkribiert sie mit Sprecheridentifizierung und Zeitstempeln

Analysen zur Intelligenz der Unterhaltungen : Erfasst Redezeitanteile und Stimmungsindikatoren in Ihren Meetings Erfasst Redezeitanteile und Stimmungsindikatoren in Ihren Meetings

CRM-Integrationen: Lässt sich nativ mit Vertriebs-Tools verbinden, um Anrufzusammenfassungen automatisch in Kundendatensätze zu protokollieren

Vor- und Nachteile von Fireflies.ai / KI

Vorteile:

Hohe Sicherheit mit Optionen für privaten Speicher

Unbegrenzte Transkription ab dem Pro-Tarif

Unterstützt über 100 Sprachen mit automatischer Erkennung

Nachteile:

Bei Meetings mit vielen Überschneidungen kann die Genauigkeit sinken

Die KI analysiert jedes Meeting einzeln, ohne die Inhalte verschiedener Meetings zusammenzufassen.

Der Aufzeichnungsbot erscheint als sichtbarer Teilnehmer mit Sichtbarkeit

Preise für Fireflies.ai

Free

Pro : 18 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft : 29 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: 39 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.KI

G2 : 4,7/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fireflies.ai?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich kann mich während eines Meetings voll und ganz auf die Unterhaltung konzentrieren, da ich weiß, dass Fireflies sich um die Notizen kümmert. Außerdem ist die KI-Funktion großartig, um schnell einen Überblick über das Geschehen im Meeting zu erhalten, und für Zusammenfassungs-E-Mails lässt sie sich problemlos in die Umgebung meines Teams integrieren. Die Implementierung verlief so reibungslos, dass ich den Kundensupport noch nie in Anspruch nehmen musste, aber wenn das Produkt so gut ist, bin ich mir sicher, dass auch der Kundensupport hervorragend ist. Ich nutze Fireflies täglich.

Ich kann mich während eines Meetings voll und ganz auf die Unterhaltung konzentrieren, da ich weiß, dass Fireflies sich um die Notizen kümmert. Außerdem ist die KI-Funktion ideal, um schnell einen Überblick über den Verlauf des Meetings zu erhalten, und für Zusammenfassungs-E-Mails lässt sie sich problemlos in die Umgebung meines Teams integrieren. Die Implementierung verlief so reibungslos, dass ich den Kundensupport noch nie in Anspruch nehmen musste, aber wenn das Produkt so gut ist, bin ich mir sicher, dass auch der Kundensupport hervorragend ist. Ich nutze Fireflies täglich.

👀 Möchten Sie weitere Alternativen zu Fireflies entdecken? Wir haben eine Liste für Sie 👇.

3. Otter.ai (Am besten geeignet für Live-Transkription und Zusammenfassungen von Meetings)

Wenn Sie ein Meeting live mitverfolgen müssen, bietet Otter.ai eine Live-Transkription auf Ihrem Bildschirm, während die Teilnehmer sprechen. Das macht es unglaublich nützlich für Teams, die Barrierefreiheit benötigen, Nicht-Muttersprachler haben oder einfach lieber mitlesen, um konzentriert zu bleiben.

Sein Kernmechanismus ist die Echtzeitverarbeitung. Anstatt darauf zu warten, dass eine Aufzeichnung nach Beendigung des Gesprächs verarbeitet wird, erstellt Otter bereits während des Meetings ein aktives, interaktives Dokument.

Otter bietet spezialisierte KI-Agenten für Vertriebs- und RekrutierungsWorkflows. Diese Agenten extrahieren automatisch geschäftsrelevante Informationen und leiten sie an Ihre verbundenen Tools weiter.

Die besten Features von Otter.ai

Echtzeit-Transkription: Transkribiert Meetings live, wobei der Text mit der Audiowiedergabe synchronisiert ist

Automatische Erfassung von Folien: Fügt geteilte Präsentationsfolien mit dem richtigen Zeitstempel in das Transkript ein

Rollenbezogene KI-Agenten: Passen die Datenextraktion an bestimmte Funktionen wie Vertrieb und Bildung an

Teamfähige Steuerungsfunktionen: Ebenen im Team-Vokabular, Sprecher-Tags sowie erweiterte Such- und Exportfunktionen

Vor- und Nachteile von Otter. KI

Vorteile:

Die Live-Anzeige sorgt dafür, dass alle Teilnehmer auf dem Laufenden bleiben, ohne den Redner zu unterbrechen

Die Erfassung von Folien liefert visuellen Kontext, der bei reinen Audio-Tools fehlt

Starke Marktakzeptanz mit einer großen Anzahl an Benutzern

Nachteile:

Die Sprachunterstützung unterstützt nur Englisch, Französisch und Spanisch.

Der Free-Plan begrenzt die Aufzeichnungen auf 30 Minuten pro Meeting

Hintergrundgeräusche können die Transkriptionsgenauigkeit beeinträchtigen

Preise für Otter.KI

Free

Pro : 16,99 $/Benutzer/Monat

Geschäft : 30 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,4/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter. KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Sobald wir ein Meeting starten, schaltet es sich automatisch zu oder bittet zumindest um Teilnahme an der Sitzung. Es macht sich Notizen und versendet nach Ende des Meetings eine E-Mail. Die Zusammenfassungen sind gut und auf den Punkt gebracht.

Sobald wir ein Meeting starten, schaltet es sich automatisch zu oder bittet zumindest um Teilnahme an der Sitzung. Es macht sich Notizen und versendet nach Ende des Meetings eine E-Mail. Die Zusammenfassungen sind gut und auf den Punkt gebracht.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Otter.ai / KI

🧠 Wissenswertes: Viele formelle Sitzungsabläufe existieren, weil Meetings früher chaotisch waren. Der offiziellen Geschichte der Robert’s Rules zufolge stieß Henry M. Robert auf das, was er als „praktische Unordnung“ bezeichnete – verschiedene Personen brachten unterschiedliche Vorstellungen von der Reihenfolge mit – und veröffentlichte 1876 die erste Ausgabe der Robert’s Rules of Order, um die Reihenfolge zu schaffen.

4. Fathom (Am besten geeignet für einfache, aussagekräftige KI-Zusammenfassungen)

via Fathom

Wenn Sie ein Einzelunternehmer oder ein kleines Team mit begrenztem Budget sind, ist Fathom eine gute Wahl.

Es bietet unbegrenzte Aufzeichnung, Transkription und Zusammenfassung – und das kostenlos. Das ist ideal für alle, die viele Meetings haben, sich aber kein weiteres monatliches Software-Abonnement leisten können.

Der Kernmechanismus besteht in der benutzergesteuerten Clip-Markierung. Anstatt Ihnen am Ende eines Anrufs nur einen riesigen Textblock zu präsentieren, können Sie wichtige Momente bereits während des Meetings markieren. So weiß die Software genau, welche Inhalte sie später für Sie herausfiltern muss.

Die besten Features von Fathom

Unbegrenzte Aufzeichnungen: Bietet unbegrenzten Speicher für Meetings

KI für Fragen und Antworten: Ask Fathom bietet Benutzern eine ChatGPT-ähnliche Oberfläche für Abfragen in Meetings, um Antworten, Erkenntnisse und Maßnahmen zu erhalten

Einfache Kontrollen zum Freigeben: Teilen Sie Zusammenfassungen und Aufzeichnungen automatisch intern, und beschränken Sie freigegebene Links nach Domain oder durch explizite Zugriffsrechte.

Direkte CRM-Synchronisierung: Überträgt Anrufzusammenfassungen und Aktionselemente direkt in Ihre Vertriebspipeline

Vor- und Nachteile von Fathom

Vorteile:

Bietet unbegrenzte Aufzeichnung und Transkription

Erstellen Sie einen teilbaren Clip aus einem beliebigen Ausschnitt

Speziell für Vertriebsworkflows entwickelt, um die CRM-Datenqualität zu gewährleisten

Nachteile:

Es fehlen erweiterte Features für Intelligenz bei der Unterhaltung

Der Aufzeichnungsbot ist ein sichtbarer Teilnehmer bei Anrufen

Die Nutzung erfolgt hauptsächlich über den Desktop, eine leistungsstarke mobile App ist nicht vorhanden.

Preise für Fathom

Free

Premium ( Einzelplatz): 19 $/Benutzer/Monat

Team: 19 $/Benutzer/Monat (ab 2 Benutzern)

Geschäft: 34 $/Benutzer/Monat (ab 2 Benutzern)

Fathom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 5,0/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 5,0/5 (über 800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fathom?

Ein G2-Benutzer sagt:

Es ist sehr genau und hilft mir, lange Meetings zusammenzufassen, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, ob Fathom etwas Wichtiges auslässt. Das tut es nicht. Es bietet auch eine Synchronisierung mit meiner Agenda, sodass ich nichts manuell hinzufügen muss. Ich liebe es! Ich nutze es auf dem Mac; es gibt einen einfachen Downloader, also kein Problem. Der Support meldet sich, um zu fragen, ob er Ihnen irgendwie helfen kann. Ich nutze es fast täglich in all meinen Google Meet-Meetings.

Es ist sehr genau und hilft mir, lange Meetings zusammenzufassen, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, ob Fathom etwas Wichtiges auslässt. Das tut es nicht. Es bietet auch eine Synchronisierung mit meiner Agenda, sodass ich nichts manuell hinzufügen muss. Ich liebe es! Ich nutze es auf dem Mac; es gibt einen einfachen Downloader, also kein Problem. Der Support meldet sich, um zu fragen, ob er Ihnen irgendwie helfen kann. Ich nutze es fast täglich in all meinen Google Meet-Meetings.

🚀 Wie die Marketingagentur Hit Your Mark mehrere tools in einem zusammengefasst hat Bei Hit Your Mark war die Arbeit auf verschiedene Tools verteilt: Slack für die Kommunikation, Loom/Vidyard für Videoclips, Miro für die gemeinsame Planung, Toggl für Zeiterfassung und Berichterstellung sowie Tango für die Dokumentation. Das Team beschloss, alles in ClickUp zusammenzufassen. ⚡ Die Ergebnisse waren sofort sichtbar: Mehr als 5 Tools ersetzt in den Bereichen Kommunikation, Planung und Berichterstellung

3.000 $ Einsparung pro Jahr durch den Verzicht auf Slack nach dem Umstieg auf ClickUp

Echtzeit-Dashboards zur Nachverfolgung von Sprint-Punkten, Workloads und Leistung

Schnellere Bonusauszahlungen dank klarer, messbarer Daten zur Produktivität

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Fathom AI für KI-Notizen

5. tl;dv (Am besten geeignet für aufgezeichnete Meeting-Highlights und Multi-Meeting-Intelligenz)

Wenn ein Unternehmen die obligatorische Teilnahme an Meetings reduzieren möchte, unterstützt tl;dv dies. Der Fokus liegt dabei mehr auf der Videoaufzeichnung als nur auf der Text-Transkription. Das ist ideal für Mitarbeiter in verschiedenen Zeitzonen, um sich nach ihrem eigenen Zeitplan über das zu informieren, was sie verpasst haben.

Die Plattform behandelt ein aufgezeichnetes Meeting eher wie ein YouTube-Video. Sie analysiert die Unterhaltung und unterteilt die Zeitleiste automatisch in einzelne, mit Beschreibungen versehene Kapitel.

Das bedeutet, dass ein Mitglied des Teams auf einen Zeitstempel mit dem Titel „Marketingbudget für das 3. Quartal“ klicken und direkt zu diesem bestimmten Update springen kann, ohne sich den Rest der Stunde anhören zu müssen.

tl;dv – die besten Features

Highlight-Ausschnitt: Markiert wichtige Momente, um kurze, teilbare Video-Clips zu erstellen

Intelligenz für mehrere Meetings: Erkennt Muster und wiederkehrende Themen in Ihrer gesamten Meeting-Bibliothek

Speicher in der EU: Bietet Datenhoheit und DSGVO-Konformität für datenschutzbewusste Teams

Mehrsprachiger Support: Unterstützt Transkriptionen und Zusammenfassungen in über 30 Sprachen

tl;dv Vor- und Nachteile

Vorteile:

Die bereichsübergreifende Analyse liefert Erkenntnisse, die tools für einzelne Meetings übersehen

Hohe Transkriptionsgenauigkeit in vielen Sprachen

Einfache erste Bewertung ohne Verpflichtung

Nachteile:

Erfordert einen sichtbaren, cloudbasierten Aufzeichnungsbot

Keine Unterstützung für benutzerdefinierte Vokabeln für branchenspezifische Fachbegriffe

Auf Mobilgeräten haben Benutzer einen Limit auf die Weboberfläche

tl;dv Preise

Free

Pro: 29,30 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft 37,10 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über tl;dv?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich nutze tl;dv, um meine Verkaufsgespräche aufzuzeichnen und Notizen zu machen, wodurch ich mich während dieser Interaktionen besser konzentrieren kann. Ich finde die Bedienung super einfach, genau wie bei jeder anderen Software. Die KI in tl;dv ermöglicht es mir, jede beliebige Frage zu stellen, und bietet mehrere vorgefertigte Vorschläge, die sehr nützlich sind, wie zum Beispiel den Entwurf einer Folge-E-Mail mit detaillierten nächsten Schritten. Es führt fortlaufend Protokoll über alle meine Meetings, sodass es sich anfühlt, als würde eine Sekretärin für mich Protokoll führen. Außerdem funktioniert die Integration mit meinem E-Mail- und CRM-System hervorragend.

Ich nutze tl;dv, um meine Verkaufsgespräche aufzuzeichnen und Notizen zu machen, wodurch ich mich während dieser Interaktionen besser konzentrieren kann. Ich finde die Bedienung super einfach, genau wie bei jeder anderen Software. Die KI in tl;dv ermöglicht es mir, jede beliebige Frage zu stellen, und bietet mehrere vorgefertigte Vorschläge, die sehr nützlich sind, wie zum Beispiel den Entwurf einer Folge-E-Mail mit detaillierten nächsten Schritten. Es führt ein fortlaufendes Protokoll aller meiner Meetings, sodass es sich anfühlt, als würde eine Sekretärin für mich Protokoll führen. Außerdem funktioniert die Integration mit meinem E-Mail- und CRM-System hervorragend.

6. Granola (Am besten für botfreie Notizen zu Meetings)

via Granola

Meeting-Bots sind Auslöser für unangenehme Fragen von Clients und sorgen für Reibungsverluste bei der Einwilligung. Granola ist eine Desktop-App, die den Ton von Meetings direkt auf Ihrem Gerät aufzeichnet, ohne einen sichtbaren Bot in den Anruf einzuschalten. Niemand auf der anderen Seite weiß, dass die App läuft.

Nach dem Meeting erstellt die KI strukturierte Notizen mit Aktionselementen und Zusammenfassungen. Sie können mit der KI chatten, um bestimmte Details zu extrahieren oder Notizen für verschiedene Zielgruppen neu zu formatieren. Dahinter steht die Idee, dass menschliches Urteilsvermögen bei der Erstellung guter Notizen nach wie vor eine wichtige Rolle spielt.

Sie tippen während der Unterhaltung Ihre eigenen Notizen oder kurzen Gedanken ein, und die Software nutzt die Tonaufzeichnung im Hintergrund, um die spezifischen Details zu ergänzen, die Sie übersehen haben.

Die besten Features von Granola

Aufzeichnung ohne Bot: Nimmt Audio direkt von Ihrem Desktop auf, ohne dass Sie als Teilnehmer teilnehmen müssen

KI-Chat-Oberfläche: Ermöglicht es Ihnen, Folgefragen zu stellen und Notizen neu zu formatieren

Native Integrationen: Lässt sich direkt mit Wissensdatenbanken und CRMs für grundlegende Workflows verbinden

Ad-hoc-Anrufhinweise: Erkennt ungeplante Anrufe, wenn Ihr Mikrofon in Gebrauch ist, und fordert Sie auf, Notizen zu machen

Vor- und Nachteile von Granola

Vorteile:

Beseitigt Unbehagen bei Clients, indem der sichtbare Aufzeichnungsbot entfernt wird

Geeignet für kleine Teams, die unbegrenzten Zugriff auf den Verlauf benötigen

Datenschutzkontrollen auf Enterprise-Niveau ermöglichen das Deaktivieren des Modelltrainings

Nachteile:

Aufgrund des Limits an Bewertungen durch Dritte ist die langfristige Zuverlässigkeit schwerer einzuschätzen

Die Android-App ist noch nicht verfügbar

Erfordert Automatisierungstools von Drittanbietern, um die Ergebnisse in umfassende Workspaces weiterzuleiten

Granola-Preise

Basic: Kostenlos

Geschäft: 14 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: 35 $/Benutzer/Monat

Granola-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Granola?

Ein G2-Benutzer sagt:

Eines der besten tools, das ich habe und nutze. Ich verwende es jeden Tag für alle meine Anrufe. Es hilft mir, Gesprächspartner mit schwer verständlichem Akzent zu verstehen und klare und aussagekräftige Gespräche zu führen. Außerdem habe ich eine KI-Anfrage eingerichtet, um meine Leads zu qualifizieren, was mir sehr hilft und viel Zeit spart!

Eines der besten tools, das ich habe und nutze. Ich verwende es jeden Tag für alle meine Anrufe. Es hilft mir, Gesprächspartner mit schwer verständlichem Akzent zu verstehen und klare und aussagekräftige Gespräche zu führen. Außerdem habe ich eine KI-Anfrage eingerichtet, um meine Leads zu qualifizieren, was mir sehr hilft und viel Zeit spart!

📚 Lesen Sie auch: Die besten Granola-KI-Alternativen, die Sie sich ansehen sollten

7. Krisp (Am besten geeignet für Geräuschunterdrückung und KI-Meeting-Notizen)

via Krisp

Nicht jede Unterhaltung findet über einen geplanten Zoom-Link statt. Krisp funktioniert anders, da es sich direkt an das Audiosystem Ihres Computers anschließt, anstatt sich in einen bestimmten Kalender oder eine bestimmte Besprechungssoftware zu integrieren. Das bedeutet, dass es mit jeder Sprach-Anwendung funktioniert, von einer spontanen Slack-Besprechung bis hin zu einem speziellen VoIP-Telefonsystem, das auf Ihrem Desktop läuft.

Das Fundament basiert auf klarer Audioqualität und nicht nur auf der Erstellung von Notizen durch KI. Bevor auch nur ein einziges Wort transkribiert wird, filtert die Software Hintergrundgeräusche sowohl von Ihrem Mikrofon als auch aus dem eingehenden Audio der Personen heraus, die mit Ihnen sprechen.

Da alles auf dieser grundlegenden Audioebene verarbeitet wird, erstellt das System Transkripte und Zusammenfassungen, ohne jemals einen virtuellen Assistenten in das Meeting-Raum zu schicken.

Die besten Features von Krisp

KI-Geräuschunterdrückung: Entfernt Hintergrundgeräusche und Echo aus eingehenden und ausgehenden Audiosignalen

Plattformunabhängige Transkription: Erfasst Audio aus jeder beliebigen Anwendung auf Ihrem Gerät

KI-Meeting-Zusammenfassungen: Erstellt strukturierte Notizen, sortiert nach Thema und Redner

Workflow-Synchronisierung: Core unterstützt Integrationen und Webhook-Funktionen für Tools wie Slack, HubSpot, Affinity und Pipedrive

Vor- und Nachteile von Krisp

Vorteile:

Kombiniert Geräuschunterdrückung und Meeting-Notizen in einem Abonnement

Funktioniert zuverlässig auf jeder Konferenzplattform und bei jedem Telefonat

Läuft unauffällig im Hintergrund, ohne als Bot an Anrufen teilzunehmen

Nachteile:

Transkriptions-Features sind noch relativ neu und verfügen möglicherweise nicht über die gleiche Tiefe wie spezielle Notiz-Apps

Weniger native Verbindungen zu CRM- und Projektmanagement-Tools

Die Transkriptionsminuten können für Benutzer mit hohem Datenaufkommen als ein Limit empfunden werden

Preise für Krisp

Kostenlose Testversion

Core: 16 $/Benutzer/Monat

Advanced: 30 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Krisp

G2 : 4,6/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Krisp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Das Beste an Krisp ist die Art und Weise, wie es mit Zusammenfassungen von Meetings umgeht. Das automatische Aufzeichnungs-Feature ist ein echter Lebensretter bei aufeinanderfolgenden Anrufen. Ich schätze auch die Flexibilität des Transkriptionstools sehr; es eignet sich nicht nur für Live-Anrufe, da man jede Audiodatei direkt auf die Plattform hochladen und transkribieren lassen kann.

Das Beste an Krisp ist die Art und Weise, wie es mit Zusammenfassungen von Meetings umgeht. Das automatische Aufzeichnungs-Feature ist ein echter Lebensretter bei aufeinanderfolgenden Anrufen. Ich schätze auch die Flexibilität des Transkriptionstools sehr; es eignet sich nicht nur für Live-Anrufe, da man jede Audiodatei direkt auf die Plattform hochladen und transkribieren lassen kann.

📮ClickUp Insight: Die Ergebnisse unserer Umfrage zur Meeting-Effektivität zeigen, dass 42 % der Teams aufgezeichnete Clips (21 %) oder Projektmanagement-Tools (21 %) für asynchrone Arbeit nutzen. Diese Tools erfordern jedoch oft zusätzliche Tools, separate Abonnements, Anmeldungen und eine gewisse Einarbeitungszeit. Als All-in-One-App für die Arbeit erleichtert ClickUp die asynchrone Kommunikation. Greifen Sie auf Videoclips, Sprachnachrichten, Projekt-Workflows, gemeinsam bearbeitete Dokumente und einen integrierten KI-Notiz-Assistenten zu – alles in einem einzigen Workspace. Warum mehrere Abonnements und verstreute Informationen verwalten, wenn eine einzige Lösung Ihren gesamten Workflow optimieren kann? 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um satte 50 %!

8. Avoma (Am besten geeignet für Vertriebsteams, die Conversation Intelligence benötigen)

via Avoma

Während viele Tools lediglich aufschreiben, was gesagt wurde, bewertet Avoma, wie es gesagt wurde. Es funktioniert als Conversation-Intelligence-Plattform, die speziell darauf ausgelegt ist, die Gesprächsqualität zu messen. Das macht es äußerst praktisch für Führungskräfte, die herausfinden möchten, ob ein Vertriebsmitarbeiter zu viel redet oder tatsächlich auf die Bedürfnisse des Clients eingeht.

Die Software führt während des gesamten Meetings die Nachverfolgung von Unterhaltungsmetriken durch, darunter das Verhältnis von Sprechen zu Zuhören, die Verwendung von Füllwörtern und die allgemeine Stimmung der Sprecher. Die Analyse dieser spezifischen Datenpunkte liefert konkretes Coaching-Material statt nur einer einfachen Mitschrift.

Die besten Features von Avoma

Themenerkennung: Unterteilt die Unterhaltung in Themen wie Preisgestaltung und Einwände

Automatische CRM-Synchronisierung: Leitet strukturierte Anrufzusammenfassungen und wichtige Momente an die Vertriebspipelines weiter

Coaching-Scorecards: Ermöglicht es Managern, Anrufe anhand benutzerdefinierter Kriterien zu bewerten und die Nachverfolgung der Leistung durchzuführen

Teilbare Gesprächsmomente: Erstellen Sie Ausschnitte aus Transkripten oder Wiedergaben, generieren Sie Ausschnitte automatisch und geben Sie vollständige Meetings, Notizen oder Clips intern oder extern frei.

Vor- und Nachteile von Avoma

Vorteile:

Speziell für den Vertriebs- und Kundenerfolgszyklus entwickelt

Strukturierte CRM-Daten verbessern die Genauigkeit der Pipeline-Berichterstellung

Coaching-Tools bieten einen Rahmen für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Nachteile:

Für Teams, die nur einfache Zusammenfassungen benötigen, kann die Lernkurve steil sein

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu neueren Mitbewerbern veraltet.

Kleinere Teams nutzen möglicherweise nicht genügend Funktionen, um die Investition zu rechtfertigen

Preise für Avoma

Startup: 29 $/Platz für Recorder-Lizenz/Monat

Organisation: 39 $/Platz für eine Recorder-Lizenz/Monat

Unternehmen: 39 $/Platz für Recorder-Lizenz/Monat

Unterhaltung Intelligence: 35 $ pro Platz und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2 : 4,6/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Avoma?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich nutze es hauptsächlich für Demo- und Kundengespräche, um wichtige Erkenntnisse und die größten Probleme von Interessenten und Kunden einfach herauszufiltern. Neben den Transkripten haben mir bei Avoma besonders die Keyword-Nachverfolgung, die Gesprächsmuster, die Anrufbewertung und sogar die Live-Copilot-Unterstützung gefallen.

Ich nutze es hauptsächlich für Demo- und Kundengespräche, um wichtige Erkenntnisse und die größten Probleme von Interessenten und Kunden einfach herauszufiltern. Neben den Transkripten haben mir bei Avoma besonders die Keyword-Nachverfolgung, die Gesprächsmuster, die Anrufbewertung und sogar die Live-Copilot-Unterstützung gefallen.

9. Fellow (Am besten geeignet für gemeinsame Meeting-Agenden und Nachfassaktionen)

via Fellow

Wenn ein Manager sicherstellen muss, dass ein Meeting tatsächlich zu fertiggestellten Aufgaben führt, konzentriert sich Fellow auf den gesamten Meeting-Zyklus und nicht nur auf die Transkription. Das Tool wurde entwickelt, um genau zu klären, wer für was verantwortlich ist, indem es die ursprüngliche Tagesordnung direkt mit den abschließenden Aktionspunkten in Verbindung bringt.

Die Software fungiert als zentrales Tool zur Nachverfolgung von Verantwortlichkeiten. Sie erfasst die während eines Anrufs getroffenen Vereinbarungen und überträgt diese direkt in die Projektmanagement-Software Ihres Teams. So wird verhindert, dass Entscheidungen in Vergessenheit geraten, nachdem sich alle abgemeldet haben.

Die besten Features von Fellow

Gemeinsame Tagesordnungen: Hält Meetings auf Kurs, indem Themen vor Beginn der Besprechung skizziert werden

Agenda-gebundene Zusammenfassungen: Ordnet Notizen und Aktionspunkte bestimmten Diskussionsthemen zu

Nachverfolgung von Aufgaben: Weist bestimmten Teammitgliedern Aufgaben mit Fälligkeitsdaten und Erinnerungen zu

Unterstützung für hochgeladene Meetings: Erstellt Zusammenfassungen aus hochgeladenen Audio- oder Video-Dateien, einschließlich automatischer Sprechererkennung

Vor- und Nachteile

Vorteile:

Deckt den gesamten Lebenszyklus eines Meetings ab, von der Planung bis zur Nachverfolgung

Das leistungsstarke Integrations-Ökosystem lässt sich problemlos in bestehende Workflows integrieren

Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche können Teams sofort loslegen

Nachteile:

Die Transkriptions-Features erreichen möglicherweise nicht die Genauigkeit von speziellen Notizgeräten

Die Analysefunktionen für Meetings sind im Vergleich zu Tools für Conversation Intelligence begrenzt

Kleinere Teams profitieren am meisten vom Wert der Kernfunktionen

Preise für Fellow

Free

Team: 11 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 23 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Nutzern

G2 : 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fellow?

Ein G2-Benutzer sagt:

Es ist ein großartiges tool zur Aufzeichnung von Meetings, und das KI-Notiz-Feature ist ebenfalls sehr nützlich. Es transkribiert alle Meetings und erstellt daraus Notizen, die ohne Zeitverlust als Referenz genutzt werden können. Das spart viel Zeit und zusätzlichen Aufwand. Einfach zu bedienen und zeichnet alle Meetings automatisch auf.

Es ist ein großartiges Tool zur Aufzeichnung von Meetings, und die KI-Notiz-Feature ist ebenfalls sehr nützlich. Es transkribiert alle Meetings und erstellt daraus Notizen, die ohne Zeitverlust als Referenz genutzt werden können. Das spart viel Zeit und zusätzlichen Aufwand. Einfach zu bedienen und zeichnet alle Meetings automatisch auf.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Fellow.app

10. Notion KI (Am besten geeignet für Notizen zu Meetings in einer flexiblen Wissensdatenbank)

via Notion

Wenn Ihr Team Notion bereits als primären Workspace für die Verwaltung von Projekten und Dokumenten nutzt, ist das integrierte Notion-Feature „AI Meeting Notes“ die effizienteste Option. Es macht die Anschaffung eines separaten Transkriptionstools überflüssig und erspart Ihnen das mühsame Kopieren und Einfügen von Zusammenfassungen von einer App in die andere.

Der Kernmechanismus ist die Integration in den Workspace. Sie geben einen einfachen Befehl (/meet) auf einer beliebigen Notion-Seite ein, und schon wird ein Aufzeichnungsblock direkt in das Dokument eingefügt, an dem Sie gerade arbeiten.

Außerdem bietet das KI-Search-Feature eine Abfrage aller Ihrer Besprechungsnotizen und Inhalte im Workspace.

Die besten Features von Notion KI

KI-Meeting-Notizen: Erstellt strukturierte Zusammenfassungen, die direkt als Workspace-Seiten gespeichert werden

KI-Suche: Beantwortet Fragen in natürlicher Sprache anhand von Daten aus Ihrer gesamten Wissensdatenbank

Relationale Datenbanken: Verknüpft Meeting-Notizen mit bestimmten Projekten, Clients oder Teammitgliedern

Mit dem Kalender verknüpfte Notizen: AI Meeting Notes lässt sich mit dem Notion-Kalender verbinden

Vor- und Nachteile von Notion KI

Vorteile:

Macht eine separate Notiz-App überflüssig, wenn Sie die Plattform bereits nutzen

Der blockbasierte Editor ermöglicht eine äußerst flexible benutzerdefinierte Anpassung von Notizvorlagen

Ein großer Anbieter bietet Tausende von vorgefertigten Vorlagen

Nachteile:

KI-Features sind als optionales Add-On erhältlich

Die Transkriptionsfunktionen sind weniger ausgereift als bei speziellen Audio-Tools

Die Datenbankleistung kann bei großen Mengen an Meeting-Protokollen nachlassen

Preise für Notion KI

Free

Plus: 12 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 24 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI: Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion KI?

Ein G2-Benutzer sagt:

Mir gefällt die Benutzeroberfläche von Notion sehr gut, sie ist sehr leicht verständlich. Die KI von Notion ist sehr intuitiv und zeigt mir, wo ich klicken soll, was die Analyse oder Erstellung neuer Dokumente erleichtert. Die einfache Bedienung des Tools ist im Alltag eine große Hilfe. Die KI von Notion optimiert meine Zeit und sorgt für mehr Organisation. Ein Beispiel sind Meetings, bei denen ich aufzeichnen und anschließend eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen erhalten kann. Diese Benutzeroberfläche erleichtert mir den Alltag, optimiert meine Zeit, füllt Felder aus und liefert neue Ideen sowie kreative Impulse.

Mir gefällt die Benutzeroberfläche von Notion sehr gut, sie ist sehr leicht verständlich. Die KI von Notion ist sehr intuitiv und zeigt mir, wo ich klicken soll, was die Analyse oder Erstellung neuer Dokumente erleichtert. Die einfache Bedienung des Tools ist im Alltag eine große Hilfe. Die KI von Notion optimiert meine Zeit und sorgt für mehr Organisation. Ein Beispiel sind Meetings, bei denen ich aufzeichnen und anschließend eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen erhalten kann. Diese Benutzeroberfläche erleichtert mir den Alltag, optimiert meine Zeit, füllt Felder aus und liefert neue Ideen sowie kreative Impulse.

Verwandeln Sie Meetings in Dynamik mit ClickUp

KI-Meeting-Assistenten sind nur dann nützlich, wenn das Ergebnis auch umgesetzt wird. Notizen sollten nicht in einer separaten App gespeichert werden, die niemand überprüft. Aktionspunkte sollten nicht im Chat untergehen. Entscheidungen sollten nach dem Meeting nicht in Vergessenheit geraten.

ClickUp hilft kleinen Unternehmen wie Ihrem dabei, alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten. Mit AI Notetaker landen Ihre Besprechungszusammenfassungen, Entscheidungen und Aktionspunkte genau dort, wo die Arbeit stattfindet. Fügen Sie KI-Agenten hinzu, um Nachfassaktionen voranzutreiben, und verknüpfen Sie alles mit den Aufgaben, Dokumenten und Projekten, die Ihr Team bereits bearbeitet.

Wenn Sie möchten, dass Meetings Fortschritte bringen und nicht noch mehr Nacharbeit verursachen, führen Sie sie in ClickUp durch.

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Häufig gestellte Fragen

Ein KI-Assistent für Meetings ist eine Software, die Ihre Video- oder Audioanrufe automatisch aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst. Er extrahiert Aktionspunkte und wichtige Momente, sodass Sie sich keine Notizen mehr manuell machen müssen. Die meisten Tools nehmen als Teilnehmer an Ihren Anrufen teil oder laufen im Hintergrund auf Ihrem Desktop, um innerhalb weniger Minuten eine strukturierte Zusammenfassung zu liefern.

Welcher KI-Notiz-Assistent am besten geeignet ist, hängt davon ab, ob Ihre Notizen in ein CRM-System einfließen, zu Aufgaben in einem Projektmanagement-Tool werden oder in einer Wissensdatenbank organisiert bleiben sollen. Tools wie ClickUp zeichnen sich dadurch aus, dass Meeting-Ergebnisse direkt mit Aufgaben und Workflows verknüpft werden.