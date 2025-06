die 10 besten Unterhaltungsintelligenz-Softwareprogramme im Jahr 2025

Jeder Verkaufsgespräch, jede Support-Interaktion und jedes Team-Meeting steckt voller wertvoller Erkenntnisse. Das Problem? Das meiste davon geht im Hintergrund verloren.

Hier kommt Conversation Intelligence Software ins Spiel. Sie hilft Ihnen, kritische Momente schnell zu erfassen, zu analysieren und darauf zu reagieren.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen die 10 besten Conversation Intelligence-Softwareprogramme vor, mit denen Sie Ihren Vertriebsprozess optimieren, das Coaching verbessern und wichtige Momente im Verkaufsprozess nachverfolgen können. 👀

Die beste Unterhaltungsintelligenz-Software auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp KI-gestützte Analyse von Unterhaltungen KI-Notizbuch, ClickUp Brain Insights, CRM, Dokumente, Chat, automatisierte Erstellung von Aufgaben Kostenlos; 7–12 $/Benutzer/Monat; Brain +7 $; Enterprise: benutzerdefiniert Gong Fortschrittliche Vertriebsanalysen Umsatzprognosen, Anrufaufzeichnung, Deal Likelihood Scores, Automatisierung von Flows Benutzerdefinierte Preise Chorus Vertriebscoaching und Einblicke in die Geschäftsabwicklung Transkription, Nachverfolgung von Geschäften, Anruf-Highlights, Coaching-Scorecards Benutzerdefinierte Preise Avoma KI-gestützte Anrufanalyse Echtzeit-Transkription, Meeting-Zusammenfassungen, Playlists für Unterhaltungen Benutzerdefinierte Preise Jiminny Automatisierte Anrufbewertung KI-Bewertung, Deal-Dashboards, Coaching-Erkenntnisse Benutzerdefinierte Preise Salesloft Einheitliche Vertriebsprozesse Cadence-Planung, Multi-Channel-Kontaktaufnahme, Leistungsnachverfolgung, Coaching während des Gesprächs Benutzerdefinierte Preise Otter. ai Echtzeit-Transkription Meeting-Zusammenfassungen, Sprecher-ID, Live-Bearbeitung, Zoom-Integration Kostenlos; Pro: 16,99 $/Benutzer/Monat; Business: 30 $; Enterprise: benutzerdefiniert ExecVision Leistungscoaching Intelligente Benachrichtigungen, Coaching-Dashboards, Unterhaltungsbibliotheken Benutzerdefinierte Preise Fireflies. ai KI-gestützte Meeting-Notizen Transkription in über 69 Sprachen, durchsuchbare Soundbites, Tools für die Zusammenarbeit Kostenlos; Pro: 10 $/Benutzer/Monat Salesforce Sales Cloud Integrierte CRM-Einblicke Nachverfolgung von Verkaufschancen, KI-Prognosen, mobiles CRM, Lead-Bewertung 25–500 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Was ist Unterhaltungsintelligenz-Software?

Conversation Intelligence-Software ist eine Technologie, die künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung (NLP) nutzt, um Kundeninteraktionen über verschiedene Kommunikationskanäle hinweg aufzuzeichnen, zu analysieren und zu interpretieren.

Sie liefert Einblicke in Unterhaltungsmuster, Kundenstimmungen und -absichten. So können Unternehmen die Kundenbindung stärken, die Vertriebsleistung verbessern, Umsatzinformationen gewinnen und den Kundenservice optimieren.

Worauf sollten Sie bei einer Software für Unterhaltungsintelligenz achten?

Achten Sie bei der Auswahl einer Software für Conversation Intelligence auf folgende Schlüssel-Features:

Sentimentanalyse: Nutzt KI für den Kundenservice, um die Emotionen der Anrufer während der Interaktion zu verstehen und Zufriedenheit oder Frustration zu erkennen

Sprach-zu-Text-Konvertierung: Transkribiert Unterhaltungen automatisch für eine einfache Analyse und Referenzierung

Erkennung von Schlüsselwörtern und Phrasen: Identifiziert Schlüsselbegriffe, um Kundenanliegen und Zinsen aufzudecken

Echtzeit-Feedback: Liefert Agenten sofortige Vorschläge zur Verbesserung ihrer Leistung

CRM-Integration: Synchronisierung von Unterhaltungsdaten mit Ihrem Customer Relationship Management (CRM)-System zur Verbesserung von Kundenprofilen und Workflows

Anrufaufzeichnung und -analyse: Aufzeichnung von Anrufen zu Compliance-, Qualitätssicherungs- und Schulungszwecken

🧠 Fun Fact: Benutzer schreiben Gesprächsagenten oft menschliche Eigenschaften zu, ein Phänomen, das als "Eliza-Effekt" bekannt ist. Diese Tendenz kann dazu führen, dass Benutzer die Fähigkeiten von CIS überschätzen, was die Bedeutung einer verantwortungsvollen Gestaltung dieser Systeme hervorhebt, um die Erwartungen der Benutzer zu steuern.

Die beste Software für Conversation Intelligence

Der Tag eines Vertriebsleiters ist oft ausgefüllt mit der Nachverfolgung von Geschäftsrisiken, dem Coaching von Vertriebsmitarbeitern und der Analyse von Kundentrends. Die richtige Software für Unterhaltungsintelligenz verwandelt alltägliche Verkaufsgespräche in strategische Erkenntnisse, mit denen Sie mehr Geschäfte abschließen und Ihr Coaching verfeinern können.

Hier sind die besten Unterhaltungsintelligenz-Softwareprogramme, die dies ermöglichen:

1. ClickUp (Am besten für KI-gestützte Unterhaltungsanalyse geeignet)

Manche Unterhaltungen bringen Ideen hervor. Andere besiegeln den Abschluss. Aber diese goldenen Momente können Ihnen entgehen, wenn Sie in Anrufen und Nachrichten versinken.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, stellt sie in den Mittelpunkt und verwandelt alltägliche Interaktionen in Erkenntnisse, die etwas bewegen.

So unterstützt sie die Customer Journey vom ersten Kontakt bis zum Vertragsabschluss.

ClickUp CRM

Testen Sie ClickUp CRM kostenlos Mit ClickUp CRM haben Sie Ihre Leads und Pipeline, den Status Ihrer Geschäfte und anstehende Aufgaben auf einen Blick im Blick

Zunächst benötigen Sie einen Ort, an dem Sie Ihre Pipeline und Kundeninteraktionen verwalten können. ClickUp CRM organisiert alle Leads, sodass Sie wichtige Verkaufsgespräche überwachen und Kundenbeziehungen an einem Ort verwalten können.

Sobald Ihre Leads im System sind, ist die Nachverfolgung des Vertriebsfortschritts der Schlüssel zum Erfolg.

Die ClickUp-Software für das Projektmanagement im Vertrieb hilft Ihnen dabei, Pipelines zu überwachen, Umsätze zu prognostizieren und die Vertriebsleistung mit Echtzeit-Einblicken zu verfolgen. Ganz gleich, ob Sie einen langen Vertriebszyklus verwalten oder schnelle Geschäfte abschließen – Sie erhalten Sichtbarkeit für jede Gelegenheit.

ClickUp AI Notetaker

Erhalten Sie mit ClickUp AI Notetaker sofortige Transkriptionszusammenfassungen und Aktionselemente aus Ihren Verkaufsgesprächen

ClickUp AI Notetaker transkribiert automatisch Ihre Vertriebsmeetings mit Beschreibungen der Sprecher, erfasst zu erledigende Aufgaben und organisiert alles in durchsuchbaren Zusammenfassungen.

Müssen Sie sich an einen Konkurrenten erinnern, der in der Kundenpräsentation der letzten Woche erwähnt wurde? Oder suchen Sie nach Trends bei Einwänden in Ihrer Pipeline? Nutzen Sie KI im Vertrieb, um sofort Zusammenhänge herzustellen und Anrufe für das Vertriebscoaching, automatisierte Zusammenfassungen von Geschäften und Echtzeit-Einblicke zu analysieren, die intelligentere Entscheidungen ermöglichen.

ClickUp Brain

Aber reine Transkripte reichen nicht aus – Sie benötigen Erkenntnisse, die zu Maßnahmen führen. ClickUp Brain extrahiert wichtige Entscheidungen, schlägt Folgemaßnahmen vor und identifiziert sogar potenzielle Geschäftsrisiken auf der Grundlage Ihrer Meetings. Stellen Sie sich das als Ihren KI-gestützten Vertriebsassistenten vor, der Ihnen hilft, auf der Grundlage Ihrer Unterhaltungen intelligentere Entscheidungen zu treffen.

Extrahieren Sie mit ClickUp Brain wichtige Erkenntnisse, Entscheidungen und Datenpunkte aus Ihren Meetings

Muss Ihr Team auf den neuesten Stand gebracht werden? KI kann automatisch Zusammenfassungen und Aktionspunkte in ClickUp-Chat-Kanälen veröffentlichen, sodass alle auf dem gleichen Stand sind.

Mit KI in ClickUp Chat Nachrichten schneller schreiben und versenden

Jetzt, da Sie wissen, was zu erledigen ist, ist es Zeit, Maßnahmen zu ergreifen. Sie können ClickUp-Aufgaben erstellen, um Follow-ups, Vorschläge oder nächste Schritte mit klaren Fristen und Eigentümern zuzuweisen.

ClickUp-Dokumente

Verwalten Sie mit ClickUp Docs lebendige Dokumente für die Vertriebsunterstützung

Darüber hinaus vereint ClickUp Docs Strategien, Notizen zu Geschäften und Kundenfeedback in einem gemeinsamen Space. Es ist ganz einfach, lebendige Dokumente für Vertriebsleitfäden, Strategien für den Kundenerfolg und Meeting-Notizen zu erstellen – alle verknüpft mit Aufgaben und Workflows.

Sie können auch Stakeholder mit Tags versehen, Fälligkeitsdaten festlegen und Deal-Tracker in die Kundenkommunikationsmanagement-Software einbetten, um Genehmigungen und Nachverfolgungen reibungslos zu gestalten.

Die besten Features von ClickUp

Benutzerdefinierte Dashboards: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Dashboards , um wichtige Metriken wie Vertriebsleistung, Lead-Konversionsraten und Kundenzufriedenheitswerte zu überwachen

Meilensteine verfolgen: Legen Sie Verkaufsziele fest, verfolgen Sie diese und erreichen Sie sie, indem Sie den Aufwand Ihres Teams mithilfe von Legen Sie Verkaufsziele fest, verfolgen Sie diese und erreichen Sie sie, indem Sie den Aufwand Ihres Teams mithilfe von ClickUp Goals auf die Unternehmensziele abstimmen

Automatisieren Sie Prozesse: Weisen Sie Aufgaben automatisch zu, wenn ein Geschäft eine neue Phase erreicht, lösen Sie Erinnerungen für Nachfassaktionen aus oder richten Sie Benachrichtigungen mit Weisen Sie Aufgaben automatisch zu, wenn ein Geschäft eine neue Phase erreicht, lösen Sie Erinnerungen für Nachfassaktionen aus oder richten Sie Benachrichtigungen mit ClickUp-Automatisierungen ein

Zentralisieren Sie Vertriebs-Workflows: Verwalten Sie die Lead-Generierung mit KI, verfolgen Sie Kundeninteraktionen und überwachen Sie die Vertriebspipeline auf einer einzigen Plattform

Einschränkungen von ClickUp

Aufgrund der umfangreichen Features und Anpassungsoptionen kann es für Benutzer zu einer steilen Lernkurve kommen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzer von G2 bezeichnet ClickUp als bahnbrechend:

Das Team hatte Schwierigkeiten, Notizen, Fertigstellungstermine, Aufgaben, Werbestrategien und Kategorisierungen für unseren gesamten Prozess zu verfolgen. Die Verwendung von Google Kalendern, Aufgaben, Excel-Tabellen (Pivottabellen) und Powerpoint-Präsentationen war ineffizient…*Mit Click-Up können wir wichtige Inhaltsänderungen, einen Werbekalender, Meeting-Notizen und -Ergebnisse, Marketing- und Werbedaten sowie Vertriebsziele und -vorgaben verfolgen!

Das Team hatte Schwierigkeiten, Notizen, Fertigstellungstermine, Aufgaben, Werbestrategien und Kategorisierungen für unseren gesamten Prozess zu verfolgen. Die Verwendung von Google Kalendern, Aufgaben, Excel-Tabellen (Pivottabellen) und Powerpoint-Präsentationen war ineffizient…*Mit Click-Up können wir wichtige Änderungen an Inhalten, einen Werbekalender, Meeting-Notizen und -Ergebnisse, Marketing- und Werbedaten sowie Vertriebsziele und -vorgaben verfolgen!

📮 ClickUp Insight: 21 % der Befragten möchten KI nutzen, um sich beruflich weiterzuentwickeln, indem sie sie in Meetings, E-Mails und Projekten einsetzen. Die meisten E-Mail-Apps und Projektmanagement-Plattformen verfügen zwar über integrierte KI-Features, diese sind jedoch möglicherweise nicht nahtlos genug, um Workflows über verschiedene Tools hinweg zu vereinheitlichen. Aber ClickUp hat den Code geknackt! Mit unseren KI-gestützten Features für das Meeting-Management können Sie ganz einfach Tagesordnungspunkte erstellen, Notizen aus Meetings festhalten, Aufgaben aus Meeting-Notizen zuweisen, Aufzeichnungen transkribieren und vieles mehr. Sparen Sie bis zu 8 Meeting-Stunden pro Woche, genau wie unsere Clients bei Stanley Security!

2. Gong (Am besten für fortgeschrittene Vertriebsanalysen geeignet)

via Gong

Gong verwandelt Kundengespräche in umsetzbare Erkenntnisse. Als virtueller Meeting-Teilnehmer zeichnet es Verkaufsgespräche, E-Mails und Video-Meetings mithilfe automatischer Spracherkennung (ASR) und natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) auf und transkribiert sie.

Aber das ist noch nicht alles: Gong analysiert diese Interaktionen auch, um Signale für erfolgreiche Abschlüsse zu erkennen, von Einwänden und Erwähnungen von Wettbewerbern bis hin zur Kaufabsicht. Die nahtlose Integration in CRM-Systeme und Kalender-Apps hilft Vertriebsteams, ihren Ansatz zu verfeinern, Umsätze zu prognostizieren und mehr Geschäfte abzuschließen.

Die besten Features von Gong

Zeichnen Sie Verkaufsgespräche und Meetings auf, um Kundeninteraktionen zu analysieren und Vertriebsstrategien zu verbessern

Prognostizieren Sie Ihren Umsatz präzise, indem Sie KI zur Vorhersage von Verkaufsergebnissen einsetzen

Priorisieren Sie wichtige Geschäfte mit Deal Likelihood Scores (Geschäftswahrscheinlichkeitsscores)

Automatisieren Sie die Kontaktaufnahme zu potenziellen Kunden in großem Umfang mit dem Feature "Flows"

Limits von Gong

Die Suchfunktion kann bei der Suche nach bestimmten Schlüsselwörtern oder Konten unzuverlässig sein

Es ist nicht einfach, eine Aufzeichnung hochzuladen, und die automatische Text-Erkennungsfunktion ist in der Regel nicht sehr genau

Preise für Gong

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Gong

G2: 4,8/5 (über 6000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Gong?

Eine G2-Bewertung hebt hervor:

Meiner Meinung nach ist eines der besten Features von Gong die Anrufübersicht, die nach Abschluss eines Client-Meetings angezeigt wird. Ein neuerer Aspekt, der mir nicht so gut gefällt, ist die Anzahl der Erinnerungs-E-Mails, die am Tag meiner Meetings verschickt werden. Ich habe gesehen, dass bis zu 4 Erinnerungen an jeden Client verschickt werden. […]

Meiner Meinung nach ist eines der besten Features von Gong die Anrufübersicht, die nach Abschluss eines Meetings mit einem Client angezeigt wird.

Ein neuerer Aspekt, der mir nicht so gut gefällt, ist die Anzahl der Erinnerungs-E-Mails, die am Tag meiner Meetings verschickt werden. Ich habe gesehen, dass bis zu vier Erinnerungen an jeden Client verschickt werden. […]

🧠 Wissenswertes: Verkaufstelefonate gibt es seit dem späten 19. Jahrhundert. Pionier dieser Methode war John H. Patterson von NCR. Er führte strukturierte Verkaufsprozesse, vorformulierte Verkaufsgespräche und organisierte Gebiete ein und prägte damit die modernen Verkaufstechniken.

3. Chorus (Am besten geeignet für Vertriebscoaching und Einblicke in die Geschäftsabwicklung)

via Chorus

Chorus hilft Vertriebsteams dabei, Verkaufsgespräche und Meetings automatisch aufzuzeichnen und zu transkribieren und dabei Schlüsselmomente hervorzuheben, um Ihre Inhalte für die Vertriebsunterstützung zu optimieren.

Über die Nachverfolgung von Unterhaltungen hinaus bietet Chorus Analysen zur Identifizierung von Trends, Coaching-Möglichkeiten und Risiken. Manager können Ausschnitte aus Anrufen freigeben, Scorecards für Leistungsbewertungen verwenden und skalierbare Best Practices ermitteln. Die Tools zur Geschäftsabwicklung verfolgen Commitment-Phrasen und nächste Schritte und stellen so sicher, dass Nachfassaktionen immer zielgenau erfolgen.

Die besten Features von Chorus

Schalten Sie Überweisungsdaten frei, um Business Intelligence und Analysen zu erhalten, mit denen Sie Aufgaben erstellen und weiterleiten können

Entdecken Sie Marktinformationen, indem Sie Kundenerkenntnisse analysieren, um Geschäftstrends und Wettbewerbsinformationen besser zu verstehen

Prognostizieren Sie Geschäfte mit Zuversicht, indem Sie Kontakte und Kommunikationen automatisch erfassen und mit Ihrem CRM synchronisieren

Einschränkungen von Chorus

Es gibt keine Möglichkeit, Massen-Texte an das Team zu senden

Keine Unterstützung für die Definition benutzerdefinierter Felder oder den automatischen Import von Daten

Preise für Chorus

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Chorus

G2: 4,5/5 (über 2900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Wenden Sie das "TALK"-Framework an, indem Sie Themen, Fragen, Leichtigkeit und Freundlichkeit in Ihre Unterhaltungen einfließen lassen, um bessere Beziehungen und ein besseres Verständnis zu fördern. Beginnen Sie mit gemeinsamen Themen, um eine Verbindung aufzubauen, zeigen Sie echtes Interesse, indem Sie durchdachte Fragen stellen, sorgen Sie mit Leichtigkeit oder Humor für eine freundliche Atmosphäre und seien Sie in Ihrer Interaktion mitfühlend und respektvoll.

4. Avoma (Am besten für KI-gestützte Anrufanalyse)

via Avoma

Avoma nutzt KI, um Anrufe zu analysieren, indem es zuhört, transkribiert und Schlüsselmomente in Unterhaltungen hervorhebt. Es lässt sich nahtlos in Tools wie Aircall integrieren, um Einblicke in Unterhaltungen in Echtzeit zu gewinnen – wer spricht, was wird besprochen und welche Maßnahmen müssen weiterverfolgt werden.

Mit der Zeit wird Avoma immer intelligenter und verfeinert seine Empfehlungen, damit Vertriebs- und Marketingteams ihre Kommunikation mühelos skalieren können. Die Software für die Zusammenarbeit im Vertrieb hilft Teams, Trends über mehrere Anrufe hinweg zu erkennen, wodurch der Aufwand für Vertrieb und Support strategischer wird.

Die besten Features von Avoma

Automatisieren Sie das Notieren mit AI Meeting Assistant, der Meetings aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst

Nutzen Sie Echtzeit-Transkription in über 40 Sprachen, um Unterhaltungen live zu verfolgen

Erkennen Sie Themen wie "nächste Schritte" oder "Schwierigkeiten", um lange Unterhaltungen einfacher zu steuern

Erstellen Sie Playlists mit den wichtigsten Momenten aus Meetings für Schulungszwecke

Einschränkungen von Avoma

Die Software hängt manchmal, wenn man versucht, einem Meeting beizutreten

Die Transkriptionsgenauigkeit kann schwanken, wenn die Audioqualität nicht optimal ist

Preise für Avoma

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2: 4,6/5 (über 1300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Avoma?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Da Avoma eine neuere Plattform ist, werden schnell Änderungen vorgenommen, was gelegentlich zu kleineren Fehlern oder der Notwendigkeit führen kann, neue Features anzufordern. Wir haben jedoch keine größeren Probleme festgestellt, und das Team reagiert sehr schnell auf Feedback und veröffentlicht regelmäßig Updates, die wir vorschlagen.

Da Avoma eine neuere Plattform ist, gibt es gelegentlich kleinere Fehler oder die Notwendigkeit, neue Features anzufordern. Wir haben jedoch keine größeren Probleme festgestellt, und das Team reagiert sehr schnell auf Feedback und veröffentlicht regelmäßig Updates, die wir vorschlagen.

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie die Frage oder den Einwand eines potenziellen Kunden beantworten, warten Sie fünf Sekunden. Diese "5-Sekunden-Regel" zeugt von Bedacht und sorgt dafür, dass Ihre Antwort wohlüberlegt und relevant ist.

5. Jiminny (Am besten für automatisierte Anrufbewertung geeignet)

via Jiminny

Die automatisierte Anrufbewertung (ACS) von Jiminny macht Schluss mit Spekulationen bei der Anrufauswertung. Anstatt jede Unterhaltung manuell zu überprüfen, bewertet das System Anrufe automatisch anhand der Erfolgskriterien Ihres Teams. So kann der Aufwand für das Coaching dort eingesetzt werden, wo er am dringendsten benötigt wird, wodurch Schulungssitzungen effektiver und effizienter werden.

Außerdem werden Leistungslücken aufgezeigt, sodass Manager sich auf Bereiche konzentrieren können, die Aufmerksamkeit erfordern. Dieser datengestützte Ansatz steigert die Vertriebseffektivität, sorgt für verbesserte Kundeninteraktionen und spart Stunden manueller Überprüfungen.

Die besten Features von Jiminny

Analysieren Sie Kundeninteraktionen mit Call Capture, das sowohl Video- als auch Audioanrufe auf wertvolle Informationen hin analysiert

Nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse mit Ask Jiminny, um administrative Aufgaben zu automatisieren, Informationen nach Anrufen zu erhalten und Coaching-Feedback zu erhalten

Greifen Sie über ein übersichtliches, aktionsorientiertes Dashboard mit einer Übersicht über Geschäftsrisiken, Aktivitäten und Korrekturen auf Geschäftsdaten zu, um die Vertriebsleistung zu verbessern

Limits von Jiminny

Gelegentliche Probleme bei der Synchronisierung mit anderen Systemen, was zu Störungen führt

Schwierigkeiten mit der Genauigkeit bei allen Akzenten und Sprachen

Preise für Jiminny

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jiminny

G2: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? 83 % der Vertriebsteams, die KI einsetzen, verzeichneten Umsatzsteigerungen, verglichen mit 66 % ohne KI. Außerdem geben 80 % der Vertriebsmitarbeiter an, dass KI ihnen hilft, Kundenerkenntnisse zu gewinnen, während nur 54 % der Meinung sind, dass sie dies ohne KI erreichen können.

6. Salesloft (Am besten für einheitliche Vertriebsprozesse geeignet)

via Salesloft

Salesloft optimiert Vertriebs-Workflows, sodass Vertriebsmitarbeiter weniger Zeit mit administrativen Aufgaben verbringen und mehr Zeit für den Abschluss von Geschäften haben. Die Lösung integriert KI-gestützte Erkenntnisse in einen einzigen Workflow, aktualisiert CRM-Felder automatisch, verwaltet Akquisetätigkeiten und reduziert menschliche Fehler.

Das Ergebnis? Schnellere Verbesserung der Vertriebsprozesse.

Diese Plattform für Conversation Intelligence sorgt dafür, dass Vertriebsteams das Engagement maximieren, tägliche Aufgaben organisieren und mühelos intelligente Workflows erstellen können. Mit Features wie Empfehlungen für die nächsten Schritte, Nachverfolgung von Opportunities und Coaching-Tools wissen Vertriebsmitarbeiter immer, was als Nächstes zu tun ist.

Die besten Features von Salesloft

Verwalten Sie Multi-Channel-Kontakte über E-Mail, Telefon und soziale Medien von einer einzigen Plattform aus

Analysieren Sie die Leistung mit Analyse- und Berichterstellungstools, die wichtige Metriken wie E-Mail-Interaktion und Produktivität des Teams nachverfolgen

Erstellen Sie mit *Cadence Scheduling strukturierte Outreach-Pläne für verschiedene Kanäle

Verbessern Sie die Interaktion mit Kunden durch Echtzeit-Coaching und Benachrichtigungen während Anrufen und Meetings

Einschränkungen von Salesloft

Textnachrichten sind nicht nahtlos und erfordern manuellen Aufwand, wenn Sie potenzielle Kunden kontaktieren möchten

Voicemail-Nachrichten haben eine Verzögerung, wodurch manchmal Teile der Geschäftsnachrichten verloren gehen

Preise für Salesloft

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Salesloft

G2: 4,5/5 (über 4100 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Salesloft?

Eine Bewertung von Capterra gibt gemischte Rückmeldungen:

Was mir an Salesloft am besten gefällt, ist, dass es wirklich einfach zu bedienen ist und mir hilft, mehr Kunden anzusprechen und zu betreuen, indem es automatisierte E-Mails mit einem personalisierten Ansatz versendet. Was mir nicht gefällt, ist der Dialer. Ich finde ihn sehr einfach, aber er beeinträchtigt meine Leistung nicht.

Was mir an Salesloft am besten gefällt, ist, dass es wirklich einfach zu bedienen ist und mir hilft, mehr Kunden anzusprechen und zu betreuen, indem es automatisierte E-Mails mit einem personalisierten Ansatz versendet. Was mir nicht gefällt, ist der Dialer. Ich finde ihn sehr einfach, aber er beeinträchtigt meine Leistung nicht.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Kontaktlisten in Excel und ClickUp

7. Otter. ai (Am besten für Echtzeit-Transkriptionen geeignet)

Otter. ai macht Transkriptionen mühelos und wandelt gesprochene Worte in Echtzeit in Text um. Es lässt sich sogar in Zoom integrieren und speichert Transkripte automatisch zur einfachen Referenz.

Die Software macht Unterhaltungen durchsuchbar, teilbar und gut organisiert. Während Hintergrundgeräusche oder starke Akzente die Genauigkeit beeinträchtigen können, wird die KI-Technologie kontinuierlich verbessert, sodass sie zu den zuverlässigsten Tools für Conversation Intelligence auf dem Markt gehört.

Die besten Features von Otter.ai

Passen Sie das Vokabular an, indem Sie Namen, Akronyme und einzigartige Schreibweisen hinzufügen, um die Transkriptionsgenauigkeit zu verbessern

Erstellen Sie Zusammenfassungen und Gliederungen von Meetings und bieten Sie eine prägnante Übersicht über die wichtigsten Punkte und zu ergreifenden Maßnahmen

Bearbeiten und kommentieren Sie Transkripte in Echtzeit, sodass sofortiges Feedback und Klarstellungen möglich sind

Sprecher automatisch identifizieren und eindeutig zuordnen, wer während eines Meetings was gesagt hat

Einschränkungen von Otter.ai

Sie hat Schwierigkeiten mit starken Akzenten, Hintergrundgeräuschen oder unregelmäßigen Sprachmustern

Begrenzter mehrsprachiger Support

Preise für Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Business: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter

G2: 4,2/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Machen Sie nach einer kritischen Frage oder der Präsentation eines Angebots bewusst eine Pause. Diese Stille ermutigt den potenziellen Kunden, weitere Informationen freizugeben oder Entscheidungen zu treffen, wodurch Sie tiefere und umsetzbare Einblicke in seine Gedanken und Präferenzen erhalten.

8. ExecVision (Am besten für Leistungscoaching geeignet)

via ExecVision

ExecVision hilft Ihrem Vertriebsteam, seine Fähigkeiten durch gezieltes Feedback, die Analyse von Unterhaltungen und die Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten zu verfeinern. Vertriebsleiter können sogar anpassbare Scorecards verwenden, um Fortschritte zu verfolgen und Schlüsselmomente in Unterhaltungen hervorzuheben.

Mit detaillierten Leistungs-Dashboards liefert ExecVision ein klares Bild der Coaching-Effektivität. Teams können sehen, wo sie sich auszeichnen und wo sie noch Arbeit benötigen, sodass der Aufwand für Schulungen wirkungsvoll bleibt.

Die besten Features von ExecVision

Nutzen Sie intelligente Benachrichtigungen für Echtzeit- oder Trendbenachrichtigungen zu Unterhaltungsaktivitäten, Schlüsselwörtern, Phrasen oder Konto- und Opportunity-Aktionen

Analysieren Sie die Auswirkungen mit Leistungs-Dashboards, die die Auswirkungen von Vertriebscoaching quantifizieren

Erstellen Sie eine Unterhaltungsbibliothek*, um Unterhaltungen für Schulungen, Onboarding, Weiterbildungen und Produktentwicklungen zu speichern

Limits von ExecVision

Das Feature "Anruffilter" ist nicht intuitiv

Das Suchtool ist zu komplex und verursacht Frustration bei den Benutzern

Preise für ExecVision

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ExecVision

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,3/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ExecVision?

Ein Benutzer von Capterra teilt seine Erfahrungen:

Ich fand es sehr hilfreich, als ich anfing, von anderen zu lernen, zu hören, wie sie unser Produkt positionieren, mit Einwänden umgehen und die nächsten Schritte festlegen. Ich würde sagen, dass dieses Produkt ein "guter Anfang" ist. Es erfüllt seinen Zweck, aber es gibt viele andere Unternehmen, die in Bezug auf Transkription, Analyse und Funktionalität robuster sind.

Ich fand es sehr hilfreich, als ich anfing, von anderen zu lernen, zu hören, wie sie unser Produkt positionieren, mit Einwänden umgehen und die nächsten Schritte festlegen. Ich würde sagen, dass dieses Produkt ein "guter Anfang" ist. Es erfüllt seinen Zweck, aber es gibt viele andere Unternehmen, die in den Bereichen Transkription, Analyse und Funktionalität robuster sind.

9. Fireflies. ai (Am besten geeignet für KI-gestützte Meeting-Notizen)

Fireflies. ai ist Ihr Meeting-Gedächtnis auf Autopilot. Es erfasst, transkribiert und organisiert Unterhaltungen, sodass Sie keine wichtigen Punkte mehr verpassen. Dank der nahtlosen Integration in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams werden alle Erkenntnisse aus Meetings gespeichert und sind durchsuchbar.

Fireflies geht über das reine Notieren hinaus und hebt Aktionselemente hervor und verfolgt Schlüsselthemen über mehrere Meetings hinweg. Ganz gleich, ob Sie mit einem Team zusammenarbeiten oder nur einen persönlichen Assistenten für die Nachverfolgung benötigen, dieses KI-gesteuerte Tool macht Meetings produktiver, ohne manuelle Arbeit.

Die besten Features von Fireflies.ai

Transkribieren Sie Meetings in über 69 Sprachen mit automatischer Spracherkennung

Durchsuchen Sie Transkripte schnell mit robusten Suchfunktionen, einschließlich Zeitstempeln und Sprecher-Highlights

Arbeiten Sie zusammen, indem Sie Notizen aus Meetings freigeben und Soundbites erstellen, um wichtige Momente hervorzuheben

Einschränkungen von Fireflies.ai

Keine Option zum Anpassen von Zoom-Hintergründen

Tägliche Zusammenfassungen von Meetings sind nicht verfügbar

Preise für Fireflies.ai

Free

Pro: 10 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für die Vertriebspipeline, um mehr Geschäfte abzuschließen

🔍 Wussten Sie schon? Mehr als die Hälfte der neuen Kundenservice-Technologien befinden sich in der "Trough of Disillusionment", einer Phase, in der die Einführung ins Stocken gerät, da Unternehmen trotz des potenziellen Nutzens Schwierigkeiten haben, sie effektiv zu implementieren. Dies unterstreicht die Notwendigkeit strategischer Planung, kontinuierlicher Innovation und klarer Anwendungsfälle, um die Lücke zwischen Hype und realer Anwendung zu schließen.

10. Salesforce Sales Cloud (am besten für integrierte CRM-Einblicke geeignet)

über Salesforce

Salesforce Sales Cloud ermöglicht eine nahtlose Verwaltung von Kundenbeziehungen, indem alle Interaktionen an einem Ort protokolliert werden. Die KI-gestützten Analysen, wie Lead-Bewertung und Pipeline-Prognosen, helfen Teams dabei, intelligentere Vertriebsentscheidungen zu treffen. Darüber hinaus sorgt die tiefe Integration mit anderen Salesforce-Tools dafür, dass alles mühelos zusammenarbeitet.

Mit Sales Cloud können Vertriebsmitarbeiter Geschäfte verfolgen, Opportunities analysieren und Echtzeit-Einblicke in die Leistung erhalten. Die KI-gestützten Empfehlungen machen das Rätselraten im Vertrieb überflüssig und helfen Vertriebsleitern und Teams, sich auf wirkungsvolle Aktivitäten zu konzentrieren.

Die besten Features von Salesforce Sales Cloud

Optimieren Sie die Nachverfolgung von Geschäften mit Opportunity-Management, um keine Leads zu verpassen

Greifen Sie unterwegs auf wichtige Daten zu – dank mobiler Zugänglichkeit

Optimieren Sie Ihren Vertriebsprozess mit Kontakt- und Lead-Management, um Kundeninformationen nachzuverfolgen und zu organisieren

Limits der Salesforce Sales Cloud

Die Benutzeroberfläche kann schwierig zu navigieren sein

Sie unterstützt Low-Code-Tools, aber diese erfüllen manchmal nicht alle Geschäftsanforderungen, ohne dass eine fortgeschrittenere Codierung erforderlich ist

Preise für Salesforce Sales Cloud

Starter-Suite: 25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Pro Suite: 100 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: 165 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Unlimited: 330 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Einstein 1-Vertrieb: 500 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Sales Cloud

G2: 4,2/5 (über 23.200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 18.700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Salesforce Sales Cloud?

Ein Benutzer von G2 sagt:

Ich hatte noch nie Probleme mit SF Sales Cloud, es funktioniert wirklich gut und ich habe noch nie Verzögerungen oder andere Probleme erlebt... Manchmal ist es bei der Implementierung neuer Tools wirklich schwierig, die Synchronisierung mit SF herzustellen, aber letztendlich funktioniert immer alles ohne Probleme.

Ich hatte noch nie Probleme mit SF Sales Cloud, es funktioniert wirklich gut und ich habe noch nie Verzögerungen oder Ähnliches erlebt... Manchmal ist es bei der Implementierung neuer Tools wirklich schwierig, die Synchronisierung mit SF herzustellen, aber letztendlich funktioniert immer alles ohne Probleme.

💡 Profi-Tipp: Wenden Sie die "Teach-Don't-Sell"-Methode an, indem Sie sich als Berater positionieren und potenzielle Kunden über Branchentrends oder mögliche Herausforderungen informieren. So schaffen Sie Glaubwürdigkeit und verlagern den Fokus vom Verkauf auf die Bereitstellung von Wert.

Treffen Sie die intelligente Entscheidung – entscheiden Sie sich für ClickUp

Einige Conversation Intelligence-Plattformen konzentrieren sich auf die Transkription von Anrufen, andere analysieren die Stimmung und viele bieten Coaching-Features für Vertriebsteams.

Die richtige Wahl hängt davon ab, was für Ihr Team am wichtigsten ist: Erkenntnisse gewinnen, Kundeninteraktionen verbessern oder Nachfassaktionen optimieren. Die Auswahl der richtigen Optionen kann schwierig sein, aber die besten Tools kombinieren mehrere Funktionen, um einen echten Wert zu bieten.

Aber warum sollten Sie sich mit dem Sammeln von Erkenntnissen begnügen, wenn Sie diese auch nutzen können, um echte Ergebnisse zu erzielen?

ClickUp optimiert die Kommunikation, verfolgt Unterhaltungen und sorgt für die Abstimmung zwischen Teams.

Mit dem ClickUp AI Notetaker können Teams Meetings automatisch zusammenfassen und wichtige Erkenntnisse festhalten. ClickUp Docs ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit, während Tools für das Aufgabenmanagement Erkenntnisse in Maßnahmen umsetzen – alles auf einer einzigen Plattform.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅