die 10 besten KI-Alternativen zu Granola, die Sie 2025 ausprobieren sollten

Granola AI ist ein KI-gestützter Notepad, der die Produktivität in Meetings steigern soll, indem er von Benutzern eingegebene Notizen mit KI-generierten Transkriptionen kombiniert. Er erstellt maßgeschneiderte Zusammenfassungen, stellt den Kontext bereit und legt den Fokus auf den Datenschutz, indem er aufdringliche Bots vermeidet.

Trotz ihrer Stärken hat Granola KI auch ihre Grenzen. Einige Benutzer berichten von Problemen mit der Spracherkennung, fehlenden Videos und begrenztem Plattform-Support (derzeit nur für Mac). Andere finden die Lernkurve für neue Features steil und das Fehlen mobiler Apps schränkt die Nutzung unterwegs ein.

Wenn Sie mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind und von Granola wechseln möchten, haben wir die Vorarbeit erledigt. In diesem Leitfaden besprechen wir die 10 besten KI-Alternativen zu Granola, um die Produktivität Ihrer Meetings zu steigern.

Worauf sollten Sie bei Granola-KI-Alternativen achten?

Bei der Suche nach Alternativen zu Granola AI ist es wichtig, sich auf Features zu konzentrieren, die Ihre Produktivität wirklich steigern und zu Ihrem Workflow passen. Bei Apps für Notizen sollten Sie Folgendes beachten:

📌 Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach einer App, die sich von Anfang an intuitiv anfühlt. Eine übersichtliche Oberfläche und eine einfache Navigation zum Erfassen von Notizen können den Unterschied ausmachen

📌 Zuverlässige Synchronisierung zwischen Geräten: Ihre Notizen sollten überall verfügbar sein – auf dem Handy, Laptop oder Tablet. Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierung der App reibungslos verläuft, ohne dass Daten verloren gehen oder Verzögerungen auftreten

📌 Starke Suche und Organisation: Eine gute KI-App zum Notieren sollte Ihnen helfen, Notizen schnell zu finden. Achten Sie auf intelligente Tags, erweiterte Suche mit Filtern und Ordner, die für Ordnung sorgen

📌 Datenschutz und Sicherheit: Wählen Sie eine App mit starker Verschlüsselung und klaren Datenschutzrichtlinien, um Ihre Daten zu schützen

📌 Anpassungsoptionen: Jeder arbeitet anders und verwendet unterschiedliche Tools für die Zusammenarbeit und Kommunikation. Die beste Granola-KI-Alternative sollte es Ihnen ermöglichen, Vorlagen oder Workflows an Ihre persönlichen Anforderungen anzupassen

Die 10 besten Alternativen zu Granola KI

Es gibt keinen Grund, sich mit den Limits von Granola AI Notetaker abzufinden. Hier sind einige Alternativen zu Granola AI:

1. ClickUp (am besten für Notizen und All-in-One-Meetings geeignet)

Erhalten Sie durchsuchbare Transkripte mit der Kombination aus ClickUp AI Notetaker und ClickUp Brain

Jonglieren Sie mit verschiedenen Apps für Meetings, Notizen und Aufgaben? Das Ergebnis sind Ineffizienz, Verlust an Produktivität und verstreute Informationen.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, kombiniert Notizen, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit im Team – alles mit Hilfe von KI.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker fungiert als Ihr persönlicher KI-gestützter Meeting-Assistent, der Diskussionen einfach erfasst, zusammenfasst und organisiert. Er zeichnet Meeting-Protokolle auf , extrahiert Schlüsselinformationen und erstellt umsetzbare Listen mit zu erledigenden Aufgaben.

Das Beste daran ist, dass es sich nahtlos in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren lässt und somit der perfekte Begleiter für Ihre Meetings ist.

Automatisierung der Erstellung von Transkripten, Zusammenfassungen und Aktionselementen mit ClickUp AI Notetaker

ClickUp Dokumente

Was gibt es noch? Sie erhalten die vollständige Aufzeichnung und Abschrift des Meetings, sodass Sie Ihren Anruf jederzeit im Detail nachverfolgen können! Alle Aufzeichnungen und Notizen werden übersichtlich in privaten ClickUp-Dokumenten gespeichert, wo Sie sie nach Bedarf taggen, formatieren und freigeben können.

Mit ClickUp Dokumenten können Sie:

Formatieren Sie Notizen für eine bessere Lesbarkeit

Verwenden Sie bidirektionale Verknüpfungen, um Notizen mit Aufgaben zu verbinden

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen

Verwalten Sie Aufzeichnungen, Notizen und Zusammenfassungen von Meetings in ClickUp Docs

Brain

Kombinieren Sie dies mit ClickUp Brain, dem KI-Assistenten, der das Notieren auf eine neue Ebene hebt. Er kann lange Meeting-Protokolle in prägnante Aktionspunkte zusammenfassen, Aufgaben und Unteraufgaben aus Meeting-Notizen generieren, Notizen für eine bessere Struktur und Klarheit neu formatieren und sogar Meeting-Notizen übersetzen.

Fassen Sie Ihre Notizen zusammen und verfeinern Sie sie, und halten Sie alles mit ClickUp Brain strukturiert

Diese fortschrittlichen Features in Kombination mit KI-basierter Zusammenarbeit verwandeln Ihre Notizen aus Meetings in umsetzbare Erkenntnisse, die die Produktivität steigern.

Vorlagen für Meetings

Notizen zu machen ist eine Sache – sie effektiv zu strukturieren eine andere. ClickUp bietet einen Bereich mit Vorlagen, darunter die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen, die Ihnen dabei helfen, Tagesordnungen für Meetings zu verwalten, Sitzungsprotokolle zu erstellen und Folgemaßnahmen zu dokumentieren.

Kostenlose Vorlage erhalten Halten Sie Ihre Tagesordnungen, Schlüsselinformationen und Folgemaßnahmen mit der ClickUp-Vorlage für Notizen zu Meetings übersichtlich organisiert

Mit ClickUp bleiben Ihre Meetings, Notizen und Gedanken immer organisiert und zugänglich, sodass Sie Ihre Ideen leichter in die Tat umsetzen können.

Die besten Features von ClickUp

Meetings abhalten, Tagesordnungen festlegen, Notizen machen und Elemente zuweisen – alles mit ClickUp Meetings . Kein Wechseln zwischen Apps mehr, um die Nachverfolgung der besprochenen Themen und der zu erledigenden Aufgaben zu gewährleisten

Chatten, Aufgaben besprechen, Updates freigeben und in Echtzeit zusammenarbeiten, ohne dabei wichtige Details aus den Augen zu verlieren. Im Gegensatz zu verstreuten Nachrichten in anderen Apps bleibt bei ClickUp Chat alles mit Ihren Projekten verknüpft

Verwandeln Sie Diskussionen aus Meetings in tatsächliche Aufgaben mit Fälligkeitsdatum, zugewiesenen Mitarbeitern und Prioritäten. Mit ClickUp Aufgaben wird jedes Element nachverfolgt, sodass nichts vergessen wird

Notieren Sie wichtige Gedanken, Erinnerungen und Aufgaben, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen, mit ClickUp Notepad

Limits von ClickUp

Aufgrund einer Vielzahl von Features ist die Lernkurve steil

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

ClickUp AI Notetaker: Kann zu jedem kostenpflichtigen Plan für nur 6 $/Monat pro Benutzer hinzugefügt werden

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Es ist phänomenal zu sehen, wie viel Zeit wir bei Meetings gespart haben, seit wir zu ClickUp gewechselt sind. Was uns früher drei Stunden pro Woche für die Planung und Aktualisierung von Ereignissen gekostet hat, dauert jetzt nur noch etwas mehr als eine Stunde. Die beteiligten Teams haben jetzt mehr Zeit, sich auf wichtigere Prioritäten im Marketing zu konzentrieren.

📖 Lesen Sie mehr: Wie man die Methode der Notizen in Sätzen (mit Vorlagen) anwendet

2. Fireflies. ai (am besten für die sichere Transkription von Meetings geeignet)

via Fireflies

Fireflies. ai ist ein beliebter KI-gesteuerter Meeting-Assistent, mit dem Sie Unterhaltungen mit hoher Präzision transkribieren, zusammenfassen und analysieren können. Er erfasst Meetings über Plattformen wie Zoom, Google Meet und MS Teams und verwandelt Diskussionen in eine strukturierte, durchsuchbare Wissensdatenbank.

Was gibt es noch? Sie erhalten einen ChatGPT-gestützten Assistenten, der bei Bedarf E-Mails, Aufgaben und Zusammenfassungen generiert und so die Produktivität nach dem Meeting steigert. Fireflies erfüllt außerdem die Sicherheitsstandards von Unternehmen mit End-to-End-Verschlüsselung, SOC 2 Typ 2-Zertifizierung und HIPAA/GDPR-Konformität und gewährleistet so eine sichere Datenverarbeitung. Darüber hinaus können Sie durch die Integration in über 50 Apps für Unternehmen die Workflows von Meetings ohne manuellen Aufwand automatisieren.

Fireflies. KI – die besten Features

Finden Sie bestimmte Momente in Meetings mit einer Suchfunktion, die Transkripte und Audio in Ihrer gesamten Bibliothek durchsucht

Fügen Sie dem Wörterbuch der KI branchenspezifische Begriffe hinzu, um genauere Transkriptionen und Zusammenfassungen zu erhalten

Übertragen Sie Notizen, Elemente und Zusammenfassungen von Meetings direkt in CRMs wie Salesforce und reduzieren Sie so die manuelle Dateneingabe

Transkribieren Sie Meetings in über 100 Sprachen mit einer Transkriptionsgenauigkeit von über 95 %

Fireflies. KI-Limits

Einige Benutzer berichten, dass es an detaillierten KI-Einblicken über mehrere Meetings hinweg mangelt, was eine umfassende Analyse erschwert

Der kostenlose Plan hat einige Limits bei Features, keine Möglichkeit, Videos aufzunehmen und zu speichern, und einige Benutzer empfinden die Bots, die an Meetings teilnehmen, als störend

Fireflies. ai pricing

Free

Pro: 18 $/Monat

Business: 29 $/Monat

Enterprise: 39 $/Monat

Fireflies. Bewertungen und Rezensionen der KI

G2: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen echte Benutzer über Fireflies. ai?

Ich finde es toll, dass Fireflies mir die Möglichkeit gibt, bei den Meetings, die es aufzeichnet und transkribiert, aktiv zuzuhören und mich zu beteiligen. Ich bin nicht mehr an meinen Stift und mein Notizbuch gebunden. Mir gefällt auch, dass ich, wenn ich ein Meeting verpasse, die Zusammenfassung und das Transkript lesen kann, um zu erfahren, was wirklich passiert ist. Die Implementierung und Integration in unsere Meetings verlief reibungslos und jeder in unserem Büro nutzt es mehrmals pro Woche.

💡 Profi-Tipp: Richten Sie benutzerdefinierte Schlüsselwörter und Auslöser in Ihrem KI-Notizbuch ein, um kritische Punkte zu kennzeichnen. Wenn Sie zum Beispiel häufig Fristen nachverfolgen, konfigurieren Sie die KI so, dass sie Phrasen wie "Fällig bis", "Frist" oder "Datum der Übermittlung" hervorhebt.

3. Fathom (am besten für automatisierte Einblicke in Meetings und CRM-Integration geeignet)

via Fathom

Fathom zeichnet alle Meetings und Discovery Calls des Teams auf und transkribiert sie an einem Ort. So können Verkaufsteams Anrufe analysieren und die besten Verkaufsargumente ermitteln oder herausfinden, welche Mitglieder des Teams mehr Schulung benötigen.

Sie können es direkt in CRMs und Dokumentationsplattformen wie Google Docs, Notion und Asana integrieren, um eine unterbrechungsfreie Automatisierung des Workflows zu gewährleisten. Mit Features wie Live-Transkription, Unterstützung mehrerer Sprachen und sofortigem Herunterladen von Meetings macht Fathom manuelle Notizen überflüssig und beschleunigt und präzisiert die Analyse nach dem Meeting.

Die besten Features entdecken

Greifen Sie während der Anrufe sofort auf genaue und strukturierte Transkripte zu

Identifizieren und kategorisieren Sie Schlüsselinformationen, Entscheidungen und Aufgaben und reduzieren Sie so den Bedarf an manuellen Nachverfolgungen

Teilen Sie die Zusammenfassung des Anrufs einfach vom Verkaufsteam an das Team für Kundenerfolg

Limits ausloten

Die Zusammenfassungen von Meetings sind manchmal ungenau oder unvollständig, was zu Missverständnissen führen kann

Fathom ist nur mit Zoom verfügbar

Fathom-Preisgestaltung

Standard: 29 $/Monat

Pro: 39 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen verstehen:

G2: 5/5 (4500+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Fathom?

Elemente, die nach einem Meeting umgesetzt werden, sind Gold wert. Das Feature "Ask Fathom" ist ebenfalls erstaunlich. Fragen wie "Was waren die drei wichtigsten Gründe, warum Michael meine Lösung nicht umsetzen möchte?" zu stellen, ist fantastisch.

📖 Lesen Sie mehr: Die besten Fathom-KI-Alternativen für KI-Notizen

🧠 Wussten Sie schon? Der Markt für Notizen mit KI-Technologie boomt! Der Wert lag 2023 bei 450 Millionen US-Dollar und wird bis 2033 voraussichtlich auf über 2,3 Milliarden US-Dollar steigen, mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von 18,7 %.

4. Otter. ai (am besten für Echtzeit-Transkription und Analysen mehrerer Meetings geeignet)

Otter. ai, eine leistungsstarke KI-gestützte Transkriptionsplattform, wandelt Sprache in Echtzeit in Text um. Sie verarbeitet Audio von virtuellen Meetings, wendet natürliche Sprachverarbeitung (NLP) an, um Transkripte zu strukturieren, und ermöglicht die Live-Zusammenarbeit mit Hervorhebungen, Kommentaren und Zeitstempeln.

Sie können Otter.ai in Kalender integrieren, Zusammenfassungen von Meetings automatisieren und mithilfe des KI-Chatbots frühere Transkripte abfragen. Otter.ai unterstützt die Analyse mehrerer Meetings, benutzerdefiniertes Vokabular und gleichzeitige Aufzeichnungen und ist somit ein leistungsstarkes Tool für Teams, die mit komplexen Benutzereingaben arbeiten.

Otter. KI beste Features

Erfassen Sie gesprochene Inhalte sofort mit der Live-Transkriptions-Engine von Otter. ai

Gewinnen Sie Erkenntnisse aus mehreren Meetings gleichzeitig. Durchsuchen Sie Transkripte mit KI-gestützten Abfragen, um Schlüsselmuster und Diskussionen zu identifizieren

Trainieren Sie Otter. ai, um domänenspezifische Fachsprache, Akronyme und Unternehmensterminologie zu erkennen

Fragen Sie Otters KI-Chatbot nach sofortigen Zusammenfassungen, Entscheidungen oder Aktionselementen aus vergangenen Meetings

Otter. KI-Limits

Für die CRM-Integration sind mindestens 10 Plätze erforderlich, was die Lösung für kleinere Teams weniger geeignet macht

Nimmt nur Audio auf, Video nur mit Enterprise-Plan

Unterstützt Echtzeit-Transkription hauptsächlich in Englisch, mit begrenzter Unterstützung für andere Sprachen

Otter. KI-Preise

Free

Pro: 16,99 $/Monat

Business: 30 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter. KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4, 3/5 (290 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (90+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer im wirklichen Leben über Otter. ai?

Was ich an Otter am meisten bevorzuge, ist, dass ich mich voll und ganz auf diejenigen konzentrieren kann, mit denen ich mich während eines Anrufs verbinde, ohne ständig Notizen machen zu müssen. Unterhaltungen können in einen besseren Flow kommen, ich kann mehr Fragen stellen und erfahre viel mehr Informationen, weil ich weiß, dass Otter Notizen macht und ein Audio-Transkript aufzeichnet.

5. MeetGeek. ai (am besten geeignet, um Elemente aus Notizen von Meetings zu extrahieren)

via MeetGeek

MeetGeek. KI nimmt selbstständig an geplanten Meetings teil, erfasst Diskussionen mit hochpräziser Spracherkennung und erstellt strukturierte Zusammenfassungen. Es ist mit einer Echtzeit-Erkennung von Elementen und durchsuchbaren Transkripten ausgestattet, um Schlüsselinformationen schnell abrufen zu können.

Es kann Transkripte in über 30 Sprachen übersetzen und in Plattformen wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet integriert werden. Außerdem kann es Projektmanagern bei der Automatisierung von Workflows helfen, indem es Meeting-Informationen in CRMs und Systeme zur Verwaltung von Aufgaben integriert.

MeetGeek. KI: Die besten Features

Wandeln Sie Sprache in genaue, mit Zeitstempel versehene Transkripte um, ohne auf "Aufnahme" drücken zu müssen

KI-gesteuerte Verarbeitung gewährleistet eine hohe Transkriptionsqualität in über 30 unterstützten Sprachen

Springen Sie zu einem beliebigen Teil der Diskussion, ohne manuell durch die Videos zu blättern

MeetGeek. KI-Limits

Aufzeichnungen und Transkripte von Meetings können nicht als PDF exportiert werden, was die Flexibilität des Formats einschränkt

Wenn es keine Ordner-Organisation (Playlist) gibt, können Benutzer Meetings nicht kategorisieren oder gruppieren, was die Verwaltung von Inhalten erschwert

MeetGeek. KI-Preise

Free

Pro: 19 $/Monat

Business: 39 $/Monat

Enterprise: 59 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Miro

G2: 4, 6/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen Benutzer aus der Praxis über MeetGeek. ai?

Ich finde es toll, dass ich mir keine Notizen machen oder mir den Kopf darüber zerbrechen muss, was ich verpassen könnte, denn selbst wenn ich nicht beim Meeting anwesend bin, ist MeekGeek für mich im Meeting und fasst alles bis ins kleinste Detail zusammen! Noch besser wird es, wenn man genau sagen kann, wo in der Aufzeichnung man ein bestimmtes Thema findet. Es ist sooo gut! Man bleibt organisiert und ist immer einen Schritt voraus!

💡Pro-Tipp: Bei einigen KI-Tools können Sie Notizen mit benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen erstellen. Versuchen Sie, Erinnerungen für Fristen einzustellen, Entscheidungen zu kennzeichnen oder Zusammenfassungen nach Themen anzufordern, um gezieltere Einblicke zu erhalten.

6. Avoma (am besten für Vertriebsinformationen und Analysen von Unterhaltungen geeignet)

via Avoma

Avoma steht für "A Very Organized Meeting Assistant" und kann Ihre Verkaufsgespräche effizient verarbeiten und analysieren. Es handelt sich um eine KI-gesteuerte Revenue-Intelligence-Plattform, die für Echtzeit-Prognosen und Geschäftsverwaltung konzipiert ist. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen weist Avoma Bewertungen des Geschäftszustands zu, überwacht Änderungen in der Pipeline und automatisiert CRM-Updates.

Avoma ermöglicht auch die Nachverfolgung von Verkaufsmethoden und die Vorhersage von Umsatzergebnissen auf der Grundlage von Daten aus Unterhaltungen. Mit dem KI-gestützten Copiloten können Ihre Teams auf Vermutungen verzichten, Geschäftsrisiken mindern und die Genauigkeit von Prognosen ohne manuelle Eingriffe verfeinern.

Die besten Features von Avoma

Erkennen Sie Muster in Verkaufsgesprächen, E-Mails und Meetings, um den Stand von Geschäften zu bewerten

Erfassen und protokollieren Sie jede Verkaufsinteraktion in Echtzeit

Aktualisiert CRM-Datensätze mit Notizen zu Meetings, Schlüsselentscheidungen und Aktionselementen und stellt so sicher, dass Teams mit den neuesten Daten arbeiten

Avoma-Limits

Der Zugriff auf bestimmte Anrufausschnitte ist umständlich und erfordert eine manuelle Suche in Wiedergabelisten ohne direkte Option zum Herunterladen

Der KI-Notizenschreiber kommt gelegentlich zu spät zu Meetings und kann Sprecher falsch identifizieren, was sich auf die Genauigkeit der Transkriptionen auswirkt

Avoma-Preise

KI Meeting Assistant: 29 $/Monat

Unterhaltung Intelligenz: 69 $/Monat

Revenue Intelligence: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2: 4, 6/5 (über 1300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen echte Benutzer über Avoma?

Es ist sehr einfach zu bedienen. Die Einstellungen für Zoom und andere Videoanrufsysteme sind sehr einfach. Es zeichnet nicht nur die Unterhaltung auf, sondern fasst sie auch zusammen und ermöglicht es Ihnen, das Transkript zu lesen. Ich benutze es mindestens dreimal pro Woche. Es ist ein Lebensretter!

📖 Lesen Sie mehr: ClickUp AI vs. Notion AI: Welches KI-Tool ist das beste?

7. tl;dv (am besten geeignet für die Übersetzung von Notizen aus Meetings in mehrere Sprachen)

tl;dv ist ein KI-gestützter Notetaker für Teams, die mehr als nur Transkripte benötigen. Er zeichnet Meetings auf, transkribiert sie und extrahiert Schlüsselinformationen daraus, wobei er sich nahtlos in CRMs, Ticketing-Systeme und über 5.000 Tools integrieren lässt.

tl;dv unterstützt die Aufzeichnung von Meetings in Google Meet, Zoom und Microsoft Teams. Außerdem aktualisiert es automatisch Felder im CRM und überträgt Aktionselemente an Tools wie Jira und Slack. tl;dv ist ideal für Vertriebsteams in kleinen und mittleren Unternehmen und bietet auch Produkt-, Entwicklungs- und Kundenerfolgsteams mehrsprachigen Support, Sicherheitsfeatures und Coaching-Tools.

tl;dv beste Features

Erkennen Sie Sprecher automatisch, fassen Sie Diskussionen zusammen und kategorisieren Sie Erkenntnisse für eine schnelle Referenz

Synchronisierung von Anruferkenntnissen direkt in CRM-Felder wie Salesforce und HubSpot, wodurch manuelle Einträge überflüssig werden und die Daten stets auf dem neuesten Stand sind

Markieren Sie Schlüsselmomente in Meetings mit Zeitstempeln und Tags für Mitglieder des Teams und benachrichtigen Sie diese sofort per E-Mail mit direkten Wiedergabelinks

Erhalten Sie Einblicke aus mehreren Meetings gleichzeitig mit geplanten Berichten, die direkt in Ihren Posteingang geliefert werden

tl;dv-Limits

Die mobile App ist weniger intuitiv als die Version für den Desktop, was die Nutzung unterwegs erschwert

Echtzeit-Transkription ist nicht verfügbar, was den sofortigen Zugriff auf die Inhalte von Meetings limitiert

tl;dv-Preisgestaltung

Free

Pro: 29 $/Monat

Business: 98 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 7/5 (330+ Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

*was sagen Benutzer im wirklichen Leben über tl;dv?

tl;dv ist das beste Tool, das ich je zum Aufzeichnen französischer Unterhaltungen verwendet habe. Es zeichnet sich selbst bei schneller Sprache und schlechter Tonqualität durch eine genaue Erfassung der Diskussion aus. Es eignet sich hervorragend, um Schlüsselpunkte über zeitgestempelte Zusammenfassungen zu überprüfen, bietet anpassbare Vorlagen, um relevante Erkenntnisse freizugeben, und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche mit hilfreichen Tutorials. Außerdem sorgt die Möglichkeit, Aufnahmen nach Projekten zu organisieren, für mehr Übersichtlichkeit.

📮ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings nehmen fast 40 % der Befragten an 4 bis 8+ Meetings pro Woche teil, wobei jedes Meeting bis zu einer Stunde dauert. Dies entspricht einer erstaunlichen Menge an Zeit, die in Ihrem Unternehmen insgesamt für Meetings aufgewendet wird. Was wäre, wenn Sie diese Zeit zurückgewinnen könnten? Der integrierte KI-Notetaker von ClickUp kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität durch sofortige Zusammenfassungen von Meetings um bis zu 30 % zu steigern, während ClickUp Brain durch die Automatisierung der Erstellung von Aufgaben und die Optimierung von Workflows dabei hilft, stundenlange Meetings in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln.

8. Wudpecker (am besten für unbegrenzte Unterstützung bei Meetings in Echtzeit)

Wudpecker ist ein KI-Assistent für Meetings, der mithilfe fortschrittlicher natürlicher Sprachverarbeitung und GPT-3-Technologie Erkenntnisse aus Meetings und Elemente für Maßnahmen extrahiert und E-Mails zur Nachverfolgung entwirft.

Ein herausragendes Feature ist das KI-gestützte System für Abfragen, mit dem Sie mitten im Meeting Fragen stellen und kontextbezogene Antworten in Echtzeit erhalten können. Außerdem bietet Wudpecker eine plattformübergreifende Aufzeichnung, die sowohl für virtuelle als auch für persönliche Diskussionen funktioniert, ohne auf Bots angewiesen zu sein.

Die besten Features von Wudpecker

Gewinnen Sie ohne manuelle Überprüfung Schlüssel-Erkenntnisse, Elemente für Maßnahmen und Entscheidungen aus Meetings

Stellen Sie während Meetings Fragen in Echtzeit und erhalten Sie sofort kontextbezogene Antworten

Unbegrenzte Meetings ohne Speicher- oder Zeitbeschränkungen auf allen Geräten aufzeichnen

Integrieren Sie Slack, Notion, HubSpot und mehr, um Notizen dort zu speichern, wo Sie sie benötigen

Wudpecker-Limits

Transkripte enthalten oft Tippfehler, falsche Zuordnungen und Fehler und müssen manuell überprüft werden, bevor sie freigegeben werden können

Es gibt keine Möglichkeit, den Protokollführer von bestimmten wiederkehrenden Meetings auszuschließen, was jedes Mal manuelle Eingriffe erfordert

Wudpecker-Preise

Free

Plus: 19 $/Monat

Pro: 32 $/Monat

Wudpecker Bewertungen und Rezensionen

Nicht genügend Bewertungen

9. Chorus. ai (am besten für die Analyse von Kundeninteraktionen geeignet)

via Zoom Marketplace

Chorus. ai von ZoomInfo ist eine Plattform für Gesprächsintelligenz, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Vertriebsleistung durch die Analyse von Kundeninteraktionen zu verbessern. Sie zeichnet Unterhaltungen in Echtzeit auf, transkribiert sie und analysiert sie. Ergebnis? Eine Steigerung der Pipeline und des Umsatzes.

Die Plattform nimmt an Online-Meetings teil, auch an ungeplanten, und erfasst sowohl Audio- als auch Bildschirmfreigaben. Sie nutzt KI, um Schlüsselpunkte der Diskussion zu identifizieren, wie z. B. Preise oder Einwände, und lässt sich nahtlos in Tools wie Salesforce und Zoom integrieren, um umsetzbare Erkenntnisse für Verkaufsteams zu liefern.

Chorus. ai beste Features

Greifen Sie direkt nach dem Meeting auf präzise Anrufprotokolle zu, um Ihre CRM-Systeme zu aktualisieren oder E-Mails zur Nachverfolgung zu versenden

Heben Sie Risiken, Chancen und kritische Themen wie die nächsten Schritte oder Einwände während der Unterhaltung hervor

Verfolgen Sie Kundeninteraktionen, positives Feedback und Commitments, um Teams dabei zu helfen, Geschäfte schneller abzuschließen und Maßnahmen auf die Verkaufsziele abzustimmen

Chorus. KI-Limits

Es kann mehrere Stunden/Tage dauern, bis die Aufzeichnung hochgeladen ist

In den Zusammenfassungen von Meetings fehlen möglicherweise Schlüsselinformationen

Chorus. ai pricing

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Chorus.ai

G2: 4, 5/5 (2.960+ Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (60+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer im echten Leben über Chorus.ai?

Mit Chorus kann ich wichtige Abschnitte aus Meetings mit Kunden direkt an meine Clients senden. Chorus war auch eine große Hilfe bei der Organisation der Details der Meetings in einem leicht lesbaren Format und war für die Erstellung von Notizen von unschätzbarem Wert.

📖 Lesen Sie mehr: Wie man die Methode der Diagramme und Notizen (mit Vorlagen!) anwendet

10. Krisp (am besten für KI-Rauschunterdrückung mit Live-Transkription)

via Krisp

Wenn Hintergrundgeräusche während Meetings Ihr größtes Problem sind, ist Krisp die Lösung. Krisp ist ein KI-gestützter Meeting-Assistent, der die Audioqualität verbessert und die Erstellung von Notizen automatisiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Transkriptionstools bietet er Echtzeit-KI-Rauschunterdrückung, Akzentlokalisierung und Live-KI-Interpretation.

Krisp's bot-freie KI-Notizen ermöglichen es Benutzern, Zusammenfassungen und Aktionselemente zu erstellen, ohne einen zusätzlichen Teilnehmer zu ihren Anrufen hinzuzufügen.

Die besten Features von Krisp

Entfernen Sie Hintergrundgeräusche wie Tastaturklicks oder Gespräche im Café in Echtzeit und sorgen Sie so für kristallklaren Klang

Übersetzen Sie unterwegs gesprochene Unterhaltungen in über 20 Sprachen, sodass keine menschlichen Dolmetscher mehr benötigt werden

Akzente in sechs KI-generierte Stimmen umwandeln und so die Kommunikation in globalen Teams und die Interaktion mit Kunden verbessern

Zugriff auf Echtzeit-Transkription mit automatischer Schwärzung personenbezogener Daten, wodurch die Sicherheit und Kompatibilität mit UCaaS- und CCaaS-Plattformen gewährleistet wird

Krisp-Limits

Einzelne Benutzer fanden das Feature zur Entfernung von Hintergrundgeräuschen nicht kompatibel mit Bluetooth-Geräten und anderen Kopfhörern

Computer mit weniger leistungsstarken Prozessoren haben sich über eine Verlangsamung des Systems beschwert

Krisp-Preisgestaltung

Free

Pro: 8 $/Monat

Business: 15 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Krisp

G2: 4, 7/5 (560 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

*was sagen echte Benutzer über Krisp?

Ich finde es toll, wie einfach es sich in jede Plattform für Videokonferenzen integrieren lässt. Es ist benutzerfreundlich und bietet außerdem einen hervorragenden Kundensupport. Ich würde diese Software wirklich für den täglichen Gebrauch am Arbeitsplatz empfehlen. Sie könnte Ihr System ein wenig verlangsamen, wenn Sie keinen guten Prozessor haben.

🙂 Fun Fact: Die NASA führt die Liste der Kunden von Krisp an, neben anderen großen Namen wie Sony und Atlassian.

Steigern Sie die Produktivität in Meetings mit ClickUp AI Notetaker

Es ist schwierig, Notizen zu machen und dabei konzentriert zu bleiben, und wenn wichtige Details fehlen, kann dies zu Verzögerungen führen. Wenn Sie Avoma nicht bevorzugen, gibt es zahlreiche Alternativen. Wenn Sie jedoch nach einem All-in-One-Tool für KI-gestützte Aufzeichnungen von Meetings, Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit im Team suchen, sollten Sie ClickUp ausprobieren.

Der KI-Notetaker von ClickUp nimmt automatisch an Ihren Meetings teil, hört zu und erfasst wichtige Punkte – damit Sie es nicht tun müssen. Sie müssen sich nicht mehr durch unübersichtliche Notizen kämpfen oder den Überblick über die zu erledigenden Elemente verlieren. Stattdessen erhalten Sie klare, strukturierte Zusammenfassungen, mit denen Sie alles im Blick behalten.

Mit ClickUp können Sie sich auf die Unterhaltung konzentrieren, während die KI die Schwerstarbeit erledigt. Melden Sie sich für ClickUp an und ändern Sie die Art und Weise, wie Sie in einem Meeting Notizen machen.