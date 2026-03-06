Die besten KI-Tools für datenschutzbewusste Teams

88 % der Unternehmen geben an, KI mittlerweile regelmäßig in mindestens einer Funktion des Geschäfts einzusetzen – vor einem Jahr waren es noch 78 %.

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI beschränkt sich deren Einsatz nicht mehr nur auf Experimente oder Randanwendungen. KI beeinflusst mittlerweile alltägliche Arbeitsabläufe wie Dokumente, Analysen, Meetings, Kundendaten und interne Kommunikation.

Diese rasante Verbreitung wirft auch eine wichtige Frage für Teams auf, denen Datenschutz wichtig ist: Wohin gehen Ihre Informationen, wenn Sie KI nutzen? Viele KI-Tools sind auf Geschwindigkeit und Komfort optimiert, vernachlässigen jedoch den Datenschutz und die langfristige Datenkontrolle.

Für Teams, die mit sensiblen oder regulierten Informationen umgehen, stellen diese Lücken ein erhebliches Risiko dar.

In diesem Blogbeitrag stellen wir KI-Tools für datenschutzbewusste Teams vor und konzentrieren uns dabei darauf, wie sie Zugriffskontrollen durchsetzen und einen verantwortungsvollen Umgang mit KI unterstützen.

Um Ihnen einen schnellen Überblick zu verschaffen, finden Sie hier eine Übersicht über die besten Datenschutz-Tools und ihre jeweiligen Stärken.

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Kontextbezogene KI mit ClickUp Brain, Brain MAX Desktop Companion, Super Agents mit Berechtigungskontrollen, KI-gestützte Aufgaben und Dokumente, rollenbasierte Zugriffskontrollen, ISO 42001-konforme KI-Governance und Garantien für null Datentrainings oder -speicherung. Datenschutzbewusste Teams, die einen sicheren All-in-One-Workspace mit kontextbezogener KI benötigen, die direkt in die tägliche Arbeit integriert ist. Free Forever; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Lumo (von Proton AG) Keine Protokollierung der Unterhaltungen, kein Standard-Modelltraining, Zero-Access-Verschlüsselung für gespeicherte Unterhaltungen, vollständig Open Source, GDPR- und HIPAA-konform, ISO 27001- und SOC 2-zertifiziert. Teams, die einen datenschutzorientierten KI-Assistenten für das Verfassen von Texten, Zusammenfassungen und Recherchen ohne Risiken bei der Datenerfassung suchen. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 12,99 $/Benutzer pro Monat. Duck. KI Kein Konto erforderlich, keine sofortige Speicherung oder Modellschulung, lokale Chat-Speicherung mit Löschkontrolle, verschlüsselter 15-minütiger Cache, optionale Standortfreigabe auf Stadtebene Einzelpersonen und Teams, die einen kostenlosen, anonymen KI-Chatbot mit starken Datenschutz-Standards wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 9,99 $/Monat Quill Vollständige lokale Transkription von Meetings, Echtzeit-Zusammenfassungen, strukturierte Notizen mit Follow-ups, Screenshot-Aufnahme während der Bildschirmfreigabe, kein Cloud-Audio-Routing Datenschutzbewusste Teams, die eine sichere Transkription von Meetings benötigen, ohne Daten an externe Server zu senden Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7,99 $/Monat Standard-Notizen End-to-End-verschlüsselte Notizen, verschlüsselte Synchronisierung auf dem Gerät, langfristiger Revisionsverlauf, verschlüsselte E-Mail-Backups, 2FA (zweistufige Authentifizierung) und biometrische Sperre Teams und Einzelpersonen, die einen sicheren langfristigen Speicher für Notizen und verschlüsseltes Wissensmanagement benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 63 $/Jahr Tutanota (Tuta) End-to-End-verschlüsselte E-Mails und Kalender, Zero-Knowledge-Architektur, Post-Quanten-Kryptografie, verschlüsselte Suche, anonyme Anmeldung, 2FA (zweistufige Authentifizierung) Teams, die sichere geschäftliche E-Mails und Kalender mit standardmäßiger starker Verschlüsselung benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 3,60 € pro Monat. Skiff End-to-End-verschlüsselte E-Mails und Dokumente, verschlüsselte Betreffzeilen, Echtzeit-Zusammenarbeit in Skiff Pages, Tracker-Blockierung, benutzerdefinierte Domains und Aliase Teams, die eine sichere, verschlüsselte Alternative zu herkömmlichen E-Mail- und Dokumenten-Workspaces suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 4 $/Monat Obsidian Lokaler Markdown-Speicher, interaktive Grafikansicht, Offline-Zugriff, detaillierte Steuerung der Synchronisierung, Canva für visuelle Planung Einzelpersonen und Teams, die die vollständige Kontrolle über das Wissensmanagement ohne vom Anbieter kontrollierten Cloud-Speicher wünschen. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Benutzer pro Monat für die Synchronisierung SimpleLogin Open-Source-E-Mail-Aliasing, PGP-Verschlüsselungsunterstützung, benutzerdefinierte Domains, Multi-Mailbox-Routing, 2FA (zweistufige Authentifizierung) mit TOTP und WebAuthn Teams und Einzelpersonen, die die Nachverfolgung von E-Mails reduzieren und ihren primären Posteingang schützen möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 4 $ pro Benutzer und Monat. Protecto Automatisierte Erkennung, Maskierung und Tokenisierung von PII, PHI und PCI, formatbewusste Schwärzung, kontextbasierte Zugriffskontrolle (CBAC), Support für Compliance (HIPAA, DSGVO, CPRA, DPDP) Enterprise, die eine Datenschutzschicht zwischen internen Systemen und KI-Modellen benötigen Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Die Einführung von KI scheitert schnell, wenn Teams nicht wissen, wohin ihre Daten gelangen oder wie sie verwendet werden könnten. Für Unternehmen, die Client-Informationen oder regulierte , sensible Daten speichern, ist eine datenschutzorientierte KI für eine sichere und skalierbare Nutzung unerlässlich.

Hier erfahren Sie, warum Sie der richtigen Lösung für den Datenschutz Priorität einräumen sollten:

Klare Eigentümerschaft und Isolierung: Stellt sicher, dass Ihre Eingabeaufforderungen, Dateien und Ausgaben auf Ihren Workspace beschränkt bleiben und niemals mit öffentlichen Datenbeständen oder den Umgebungen anderer Kunden vermischt werden.

Explizite Kontrolle über das Modelltraining: Ermöglicht es Ihnen, die Datennutzung für das Training standardmäßig zu deaktivieren und eine bewusste Zustimmung zu verlangen, wenn das Training erlaubt ist.

Durchgesetzte Zugriffskontrollen und Überprüfbarkeit: Wendet rollenbasierte Berechtigungen, Aktivitätsprotokolle und Sichtbarkeit der Nutzung an, damit der KI-Zugriff Ihren Wendet rollenbasierte Berechtigungen, Aktivitätsprotokolle und Sichtbarkeit der Nutzung an, damit der KI-Zugriff Ihren Datenverwaltungs- und internen Sicherheitsrichtlinien entspricht.

Regulatorische Konformität durch Design: Unterstützt Unterstützt Projekt-Compliance-Anforderungen wie DSGVO, HIPAA, SOC 2 oder ISO-Standards, um Maßnahmen zur Datensicherheit direkt in die täglichen Workflows zu integrieren.

Einheitlicher Datenschutz über Modelle und Features hinweg: Es gelten dieselben Regeln zur Sicherheit und Datenverwaltungs-Regeln, auch wenn mehrere KI-Modelle oder -Features im Hintergrund verwendet werden.

Betriebskontinuität und Zukunftssicherheit: Schützt Ihre Workflows angesichts verschärfter Branchenvorschriften und zunehmender KI-Kontrollen und vermeidet Nacharbeiten oder überstürzte Migrationen zu einem späteren Zeitpunkt.

Sehen wir uns die besten Datenschutz-Tools an, indem wir ihre Vor- und Nachteile, Features und Preise vergleichen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Produktivität mit Sicherheit und Compliance auf Enterprise-Niveau)

Die Einführung von KI birgt oft versteckte Risiken. Sie generieren Ergebnisse in isolierten tools und verlieren dabei die Sichtbarkeit darüber, wer sensible Informationen nutzen oder darauf zugreifen kann. Für Teams mit Fokus auf Datenschutz erschwert diese Fragmentierung die Durchsetzung von KI-Governance und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

ClickUp ändert dies, indem es als konvergierter KI-Workspace mit kontextbezogener KI funktioniert. Die KI ist direkt in die Plattform eingebettet, in der Sie bereits arbeiten, wodurch das Risiko verringert wird, sensible Informationen mit unbekannten Tools freizugeben. Außerdem bietet es starke Sicherheitsfunktionen, darunter strenge Zugriffskontrollen und strukturierte Berechtigungen zum Schutz Ihrer Daten.

Schauen wir uns einmal genauer an, wie ClickUp Sicherheit priorisiert und mit Funktionen auf Unternehmensniveau unterstützt, damit Sie Herausforderungen bei der Einführung von KI vermeiden können.

Erhalten Sie als Standard Datenschutz und Sicherheit auf Unternehmensebene.

ClickUp betrachtet Datenschutz und Sicherheit als Grundlage für jedes Feature, auf das Sie sich in der Plattform verlassen. Ihre Daten werden auf einer Infrastruktur der Enterprise-Klasse gehostet, die auf Amazon Web Services (AWS) basiert und über integrierte kontinuierliche Überwachung und eingeschränkte Zugriffskontrollen verfügt.

ClickUp entspricht außerdem den Standards GDPR, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017 und ISO 27018, die seine Praktiken zur Sicherheit unabhängig überprüfen. Daten werden sowohl während der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt, sodass die in ClickUp gespeicherten Informationen vor unbefugtem Zugriff geschützt sind.

🎖️ Der strategische Vorteil: ClickUp überwacht die Sicherheit ständig. Die Plattform überwacht Sicherheit und Leistung rund um die Uhr und führt kontinuierlich automatisierte Risikobewertungen durch. Außerdem arbeitet sie mit unabhängigen Dritten zusammen, um regelmäßig Penetrationstests durchzuführen.

Generieren Sie KI-Ergebnisse, ohne sensible Daten zu exportieren.

ClickUp Brain ist kein separater Chatbot oder Plug-in. Es handelt sich um einen integrierten KI-Assistenten, der Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats und Projektdaten als Ihre eigenen Arbeiten versteht, über die Sie die Kontrolle haben.

Anstatt Daten in externe KI-Tools zu exportieren und sensible Informationen zu duplizieren, nutzt ClickUp Brain die tatsächliche Struktur und den Inhalt Ihres Workspaces, um Ergebnisse zu generieren.

Sie können ClickUp Brain auch auf folgende Weise nutzen:

Entwerfen Sie strukturierte Berichte, Kurznachrichten, E-Mails und sogar Blogbeiträge mit klarem Ton und Format.

Erstellen Sie Aufgabenbeschreibungen, Unteraufgaben und Besprechungszusammenfassungen aus einfachen Sprachbefehlen.

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache, um genaue Einblicke in Ihre Arbeit aus verschiedenen Aufgaben, Dokumenten und früheren Unterhaltungen zu erhalten.

Sie können KI-Ergebnisse direkt in ClickUp-Aufgaben umwandeln, Eigentümer, Fristen und Abhängigkeiten zuweisen und KI-gestützte Erkenntnisse in verantwortungsvolle Arbeit umsetzen. Verwenden Sie außerdem Benutzerdefinierte Felder, um Details wie Status, Risikostufe oder Client-Informationen zu erfassen, und legen Sie Prioritäten fest, um hervorzuheben, was zuerst Aufmerksamkeit erfordert.

Verwandeln Sie KI-Ergebnisse in verantwortungsbewusstes Handeln, indem Sie Ihre Arbeit mit ClickUp Aufgaben organisieren und priorisieren.

Bei längeren Inhalten können Sie KI-Ergebnisse in ClickUp Docs speichern und durchsuchbar halten oder sie direkt mit der Arbeit verknüpfen, die sie unterstützt.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie ClickUp-Dokumente freigeben, können Sie genau steuern, wer sie sehen und bearbeiten kann. Sie können ein Dokument privat halten und es nur bestimmten Personen oder Teams zugänglich machen, es für alle in Ihrem Workspace freigeben oder externe Mitarbeiter per E-Mail oder Link einladen. Sie können auch bestimmte Berechtigungen mit der Schutzfunktion „Protect Doc“ kombinieren, um versehentliche oder unbefugte Bearbeitungen zu verhindern und so die Unternehmensrichtlinien und SOPs sicher und unverändert zu halten.

Verhindern Sie eine unkontrollierte Ausbreitung von KI mit ClickUp BrainGPT.

ClickUp Brain MAX erweitert die kontextbezogenen KI-Funktionen von ClickUp zu einem leistungsstarken Desktop-Begleiter, der die Ausbreitung von KI reduziert und intelligentes Arbeiten zentralisiert. Anstatt zwischen unverbundenen KI-Tools hin und her zu springen, können Sie Inhalte aus einer kontrollierten Umgebung heraus suchen und generieren, die in Ihrem ClickUp-Workspace verankert ist.

Entwerfen Sie Inhalte und analysieren Sie Informationen direkt in Ihrem Workflow mit ClickUp BrainMAX.

Außerdem erhalten Sie:

KI-Suche für Unternehmen: Durchsuchen Sie ClickUp, das Internet und verbundene Apps wie Google Drive, Figma, GitHub und SharePoint von einem Ort aus, um Aufgaben, Dokumente, Dateien und wichtige Details sofort zu finden.

KI-gestützte Aktionen: Verwenden Sie Abfragen in natürlicher Sprache, um Dokumente zusammenzufassen, Aufgaben zu erstellen, Meetings zu planen, Inhalte zu generieren oder Updates direkt in ClickUp zu veröffentlichen.

Talk to Text : Diktieren Sie Aufgaben, Nachrichten und Abfragen freihändig, während BrainMAX diese in Echtzeit transkribiert und ausführt. Diktieren Sie Aufgaben, Nachrichten und Abfragen freihändig, während BrainMAX diese in Echtzeit transkribiert und ausführt.

Mehrere KI-Modelle: Greifen Sie auf mehrere LLMs wie ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, DeepSeek und Gemini zu und wählen Sie je nach Ihrem spezifischen Anwendungsfall das passende Modell aus.

ClickUp unterstützt seine KI-Funktionen mit klarer Datenverwaltung und durchsetzbaren Sicherheitsvorkehrungen. Die Plattform ist nach ISO 42001 zertifiziert, einem globalen Standard für den verantwortungsvollen und sicheren Umgang mit KI. Außerdem wird ClickUp AI nicht mit Daten aus Ihrem Workspace trainiert, und Lizenzvereinbarungen mit KI-Partnern verbieten ausdrücklich die Verwendung von Kundendaten für das Modelltraining.

Automatisieren Sie Ihre Arbeit mit Super Agents, ohne die Kontrolle zu verlieren.

ClickUp AI Super Agents sind KI-gestützte Teammitglieder, die direkt in Ihrem Workspace tätig sind und anhand des tatsächlichen Projektkontexts dazu beitragen, die Arbeit voranzubringen.

Sie können mit Super Agents wie mit einem Teamkollegen interagieren. Weisen Sie ihnen Aufgaben zu, erwähnen Sie sie in Unterhaltungen mit @ oder bitten Sie sie, Dokumente zusammenzustellen und die Arbeit automatisch weiterzuverfolgen.

Automatisieren Sie Routinearbeiten und arbeiten Sie mit KI-Teamkollegen zusammen, während Sie die volle Kontrolle über Berechtigungen und Aufsicht behalten.

Super Agents arbeiten unter direkter menschlicher Kontrolle mit klar definierten Grenzen. Wenn Sie einen Super Agent erstellen, können Sie genau konfigurieren, wie er mit Ihrem Workspace interagieren darf (einschließlich der tools, die er verwenden darf).

Jeder, der über die Berechtigung zur Zugriffsverwaltung verfügt, kann diese Konfiguration jederzeit aktualisieren und so eine kontinuierliche Überwachung sicherstellen. Während Super Agents automatisch Daten aus öffentlichen Workspaces erhalten, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, muss der Zugriff auf bestimmte oder sensible Bereiche ausdrücklich gewährt werden.

💡 Profi-Tipp: Überprüfen Sie den Zugriff auf Super Agent über Ihre bestehenden Workspace-Rollen, um die Kontrolle streng und vorhersehbar zu halten. Verwalten Sie den Zugriff auf Mitgliederebene sorgfältig: Mitglieder, Administratoren und Eigentümer können standardmäßig öffentliche Super-Agenten erstellen, als Auslöser verwenden und verwalten. Überprüfen Sie daher regelmäßig, wer diese Rollen innehat.

Schützen Sie private Daten automatisch: Verlassen Sie sich auf rollenbasierte Berechtigungen, um alle Super-Agent-Profilinformationen zu verbergen, für deren Anzeige Benutzer nicht autorisiert sind.

Die besten Features von ClickUp

Erfassen Sie Meetings mühelos: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp AI Notetaker , um Zusammenfassungen und Aktionspunkte zu erstellen, die mit Aufgaben und Dokumenten in Ihrem Arbeitsbereich verbunden bleiben.

Visuelle Zusammenarbeit mit Sicherheitsvorkehrungen: Brainstorming und Planung in Brainstorming und Planung in ClickUp Whiteboards , die die Berechtigungen des Workspaces übernehmen und mit der Arbeit verknüpft bleiben.

Behalten Sie den Kontext von Unterhaltungen im Blick: Kommunizieren Sie in Kommunizieren Sie in ClickUp Chat innerhalb Ihres Workspaces, anstatt auf eigenständige Chat-Tools zu setzen, die den Kontext fragmentieren und die Sicherheit gefährden können.

Sichere Überwachung der Arbeit: Visualisieren Sie Echtzeit-Einblicke über Visualisieren Sie Echtzeit-Einblicke über ClickUp-Dashboards und setzen Sie gleichzeitig rollenbasierte Zugriffsrechte für sensible Daten durch.

Limitierungen von ClickUp

Der breite Bereich an Features kann für neue Benutzer etwas gewöhnungsbedürftig sein.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 11.080 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.540 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich schätze die ständigen Innovationen von ClickUp und die starke Ausrichtung auf KI sehr. Der AI Super Agent ist leistungsstark und ermöglicht es Ihnen, Routineaufgaben sehr schnell zu konfigurieren. Ich finde auch die Vorlagen während des Setups hilfreich, auch wenn die richtige Einrichtung viel Zeit und Aufwand erfordert.

Ich schätze die ständigen Innovationen von ClickUp und die starke Ausrichtung auf KI sehr. Der AI Super Agent ist leistungsstark und ermöglicht es Ihnen, Routineaufgaben sehr schnell zu konfigurieren. Ich finde auch die Vorlagen während des Setups hilfreich, auch wenn die richtige Einrichtung viel Zeit und Aufwand erfordert.

👀 Wussten Sie schon? Laut dem Bericht „State of AI Security” von Acuvity verfügen 70 % der Unternehmen noch immer nicht über eine optimierte KI-Governance. Derselbe Bericht ergab, dass 38 % die KI-Laufzeitsicherheit als ihre größte Herausforderung im Bereich der KI-Sicherheit in Unternehmen angeben.

2. Lumo (am besten geeignet für datenschutzorientierte KI ohne Datenprotokollierung oder Modelltraining)

via Lumo

Lumo wurde vom Team hinter Proton Mail und Proton Drive entwickelt und ist ein KI-Assistent, der Aufgaben wie Schreiben, Zusammenfassen und Analysieren übernimmt.

Proton hat das tool so entwickelt, dass es ohne Erfassung Ihrer Daten funktioniert. Es protokolliert weder Ihre Unterhaltungen noch verwendet es Interaktionen für Personalisierungszwecke wieder. Die Plattform kann auch nicht sehen, was Sie fragen oder was der Assistent antwortet, und sie verwendet Ihre Daten niemals, um Profile zu erstellen oder KI-Modelle zu trainieren.

Unterhaltungen werden mit Zero-Access-Verschlüsselung gespeichert, sodass nur Ihr Gerät sie entschlüsseln kann. Da das Tool vollständig Open Source ist, können Sie oder Ihr Team den Code unabhängig überprüfen und sich so davon überzeugen, dass der Datenschutz fest in das System integriert ist.

Die besten Features von Lumo

Beginnen Sie sofort mit dem Chatten, ohne sich anzumelden oder ein Konto zu erstellen, sodass der Zugriff schnell und reibungslos bleibt.

Erfüllen Sie gesetzliche Anforderungen wie DSGVO und HIPAA, unterstützt durch die Zertifizierungen ISO 27001 und SOC 2 von Proton.

Sorgen Sie für vollständige Datenkontrolle, indem Sie verhindern, dass Unterhaltungen an Dritte oder externe KI-Anbieter freigegeben werden.

Limitierungen von Lumo

Kann zu inkonsistenten Ergebnissen bei präzisen Berechnungen führen, wobei wiederholte Abfragen unterschiedliche Antworten für dieselbe Eingabe liefern.

Preise für Lumo

Free

Plus: 12,99 $ pro Benutzer und Monat

Lumo-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Lumo?

Ein Reddit-Benutzer sagt:

Ich habe Lumo AI für Forschungszwecke verwendet. Es ist eine sehr leistungsfähige KI für diesen Zweck. Ich verwende sie jedoch in Kombination mit Mistral. Ich habe sie gebeten, die Themen, über die ich Weitere Informationen erhalten wollte, nach einer detaillierten Eingabe zu beschreiben, und fand, dass sie direkt und sachlich war.

Ich habe Lumo AI für Forschungszwecke verwendet. Es ist eine sehr leistungsfähige KI für diesen Zweck. Ich verwende sie jedoch in Kombination mit Mistral. Ich habe sie gebeten, die Themen, über die ich Weitere Informationen erhalten wollte, nach einer detaillierten Eingabe zu beschreiben, und fand, dass sie direkt und sachlich war.

3. Duck. ai (Am besten geeignet für anonyme KI-Unterhaltungen und schnelle Zusammenfassungen ohne Konten oder Nachverfolgung)

Duck. ai ist ein kostenloser, datenschutzorientierter KI-Chatbot, der 2025 von DuckDuckGo eingeführt wurde. Er ermöglicht Ihnen die Interaktion mit mehreren großen Sprachmodellen wie GPT-4o mini, Claude 3. 5 Haiku und Llama 4, wobei sichergestellt wird, dass Ihre Eingaben nicht gespeichert oder für das Modelltraining verwendet werden.

Mit diesem Tool können Sie Antworten generieren und Texte zusammenfassen, ohne ein Konto erstellen oder persönliche Daten verknüpfen zu müssen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools, die Unterhaltungen auf Remote-Servern speichern, werden die letzten Chats bei Duck.ai lokal auf Ihrem Gerät gespeichert, sodass Sie sie jederzeit löschen können.

Duck. ai umfasst auch durchdachte Datenschutzkontrollen für kontextbezogene Relevanz. Mit der optionalen Umschaltfunktion „Ungefähren Standort verwenden“ können Sie nur Standortdaten auf Stadtebene an Anbieter weitergeben. Ihr genauer Standort und Ihre IP-Adresse bleiben verborgen, und die Einstellung ist standardmäßig deaktiviert, damit Sie die volle Kontrolle über die Datenverwaltung haben.

Die besten Features von Duck.ai

Heften Sie wichtige Unterhaltungen an, indem Sie bis zu fünf Chats oben in Ihrer Liste der letzten Chats anzeigen lassen, um schnell darauf zugreifen zu können und sie vor dem Löschen durch die Schaltfläche „Löschen“ zu schützen.

Verfeinern Sie den Antwortkontext, indem Sie nur begrenzte Details freigeben, damit die Antworten den richtigen Einheiten, Daten und Zeitzonen entsprechen.

Speichern Sie Daten der Sitzung vorübergehend bis zu 15 Minuten lang in einem verschlüsselten Cache, um Probleme mit der Verbindung zu beheben, und löschen Sie sie anschließend endgültig.

Einschränkungen von Duck.KI

The tool delivers less personalized and relevant responses, requiring additional inputs to achieve the desired result.

Preise für Duck.ai / KI

Free

Abonnement: 9,99 $/Monat

Duck. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: 53 % der Unternehmen haben keine KI-Governance oder nur informelle Richtlinien. Und wenn Menschen nicht wissen, wohin ihre Daten gelangen – oder ob ein tool ein Compliance-Risiko darstellen könnte –, zögern sie. Wenn ein KI-Tool außerhalb vertrauenswürdiger Systeme angesiedelt ist oder unklare Datenpraktiken verfolgt, reicht schon die Befürchtung „Was, wenn das nicht sicher ist?“ aus, um die Einführung zu verhindern. Das ist bei der vollständig regulierten, sicheren Umgebung von ClickUp nicht der Fall. ClickUp AI ist konform mit GDPR, HIPAA und SOC 2 und verfügt über die ISO 42001-Zertifizierung, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Daten privat, geschützt und verantwortungsbewusst verwaltet werden. Drittanbietern von KI ist es untersagt, ClickUp-Kundendaten zu trainieren oder zu speichern, und die Unterstützung mehrerer Modelle unterliegt einheitlichen Berechtigungen, Datenschutzkontrollen und strengen Sicherheitsstandards. Hier wird KI-Governance Teil des Arbeitsbereichs selbst, sodass Teams KI ohne zusätzliches Risiko vertrauensvoll nutzen können.

4. Quill Meetings (Am besten geeignet für die Transkription privater Meetings, die vollständig auf Ihrem Gerät ausgeführt wird)

via Quill Meetings

Wenn Sie auf der Suche nach einer KI für Meetings sind, die Ihre Unterhaltungen nicht an externe Systeme weiterleitet, bietet Quill eine datenschutzorientierte Lösung.

Es transkribiert Diskussionen in Echtzeit und wandelt sie in strukturierte Zusammenfassungen und Folge-Elemente um, sodass Ihr Team Entscheidungen festhalten kann, ohne sich auf manuelle Notizen verlassen zu müssen.

Anstatt als Bot an Meetings teilzunehmen oder Audio über Multi-Cloud-Umgebungen zu leiten, läuft Quill vollständig auf Ihrem Mac oder PC. Außerdem verlässt das Audio niemals Ihr Gerät, sodass Unterhaltungen privat bleiben und das Tool flexibel für persönliche Meetings oder sogar Solo-Brainstorming-Sitzungen eingesetzt werden kann.

Das Tool erfasst auch automatisch den visuellen Kontext. Wenn jemand während eines Meetings seinen Bildschirm freigibt, macht es Screenshots und fügt diese Informationen direkt zu Ihren Notizen hinzu.

Die besten Features von Quill

Suchen und finden Sie Schlüssel-Erkenntnisse mithilfe einer einfachen Benutzeroberfläche, mit der Sie wichtige Informationen schnell finden und hervorheben können.

Erhalten Sie wöchentliche Zusammenfassungen und Verbesserungsvorschläge sowie eine übersichtliche Liste der Projekte, die eine Nachverfolgung erfordern.

Extrahieren Sie Metriken aus Unterhaltungen in übersichtliche Tabellen und generieren Sie Inhalte für Podcasts, Präsentationen oder Vorträge.

Limitierungen von Quill

Da Quill auf Ihrem Gerät ausgeführt wird, besteht eine Abhängigkeit zwischen der Leistung und Ihrer Hardware, und diese kann auf älteren Geräten langsamer sein.

Preise für Quill

Free

Lite: 7,99 $/Monat

Unbegrenzt: 19,99 $/Monat

Teams: 15 $ pro Monat und Platz

Quill-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Quill?

Ein G2-Benutzer sagt:

Als Berater, der zahlreiche Gespräche mit Gründern, Führungskräften und Kunden führt, ist Quill Meetings für mich eine enorme Hilfe bei der Verwaltung aller Folgemaßnahmen und nächsten Schritte. Die Tatsache, dass alles lokal abgewickelt wird, gewährleistet den Datenschutz für meine Clients, was bei sensiblen Wachstums- und Markteinführungsstrategien von entscheidender Bedeutung ist.

Als Berater, der zahlreiche Gespräche mit Gründern, Führungskräften und Kunden führt, ist Quill Meetings für mich eine enorme Hilfe bei der Verwaltung aller Folgemaßnahmen und nächsten Schritte. Die Tatsache, dass alles lokal abgewickelt wird, gewährleistet den Datenschutz für meine Clients, was bei sensiblen Wachstums- und Markteinführungsstrategien von entscheidender Bedeutung ist.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Datenmanagement-tools, um Ihren Workflow zu vereinfachen und Ihre Daten unter Kontrolle zu bringen

5. Standard Notes (Am besten geeignet für sichere, verschlüsselte Notizen und langfristigen Speicher für Wissen)

via Standard Notizen

Standard Notes ist eine durchgehend verschlüsselte Notiz-App, die für die Sicherheit und langfristige Speicherung von Wissen entwickelt wurde. Sie können mit Nur-Text beginnen, um ohne Ablenkung zu schreiben, und ihn dann um Rich Text, Tabellen, Aufgaben, To-dos, Markdown, Passwörter und Tokens erweitern.

Alle Notizen werden auf Ihrem Gerät verschlüsselt, bevor sie für die Synchronisierung bereitgestellt werden, sodass nur Sie und ausdrücklich autorisierte Verfasser darauf zugreifen können. Der langfristige Revisionsverlauf ergänzt diese Funktion und dient als unbegrenzte Rückgängig-Funktion, mit der Sie jede Version einer Notiz seit dem ersten Entwurf erneut aufrufen und wiederherstellen können.

Um die Datenverwaltung zu verbessern, bietet das Tool verschlüsselte nächtliche E-Mail-Backups Ihrer gesamten Notizen in Ihrem Posteingang. Es unterstützt außerdem die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit zeitbasierten Tokens, um Datenlecks zu verhindern und sensible Informationen zu schützen.

Die besten Features von Standard Notes

Organisieren Sie Ihre Notizen effizient, indem Sie wichtige Notizen anheften oder Notizen in den Papierkorb verschieben, mit Optionen zur Wiederherstellung oder dauerhaften Löschung.

Sichern Sie einzelne Notizen mit einem zusätzlichen Passwort, um sensible Inhalte noch besser zu schützen.

Sichern Sie den Zugriff auf Apps mit einem speziellen Passwort oder einer biometrischen Authentifizierung wie Face ID oder Fingerabdruckerkennung, um unbefugte Ansichten zu verhindern.

Einschränkungen von Standard Notes

Die Synchronisierung und Entschlüsselung von Notizen auf Mobilgeräten kann manchmal langsam sein und gelegentlich zum Absturz der App führen.

Preise für Standard Notes

Standard: Kostenlos

Produktivität: 63 $/Jahr

Professional: 84 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Standard Notes

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Standard Notes?

Ein G2-Benutzer sagt:

Mir gefällt, dass sie den Datenschutz über Alles stellen und einen hochsicheren, verschlüsselten Kanal für die Synchronisierung von Daten und Notizen innerhalb eines Geräts verwenden. Und ich finde es toll, dass sie Entwicklertools anbieten. Das gleiche Entwicklertool findet man auch in Browsern, und es ist auch in dieser Software vorhanden. Das bedeutet, dass ich unter der Haube nach Code-Unstimmigkeiten und Stilproblemen in meinen Notizen suchen kann.

Mir gefällt, dass sie den Datenschutz über Alles stellen und einen hochsicheren, verschlüsselten Kanal für die Synchronisierung von Daten und Notizen innerhalb eines Geräts verwenden. Und ich finde es toll, dass sie Entwicklertools anbieten. Das gleiche Entwicklertool findet man auch in Browsern, und es ist auch in dieser Software vorhanden. Das bedeutet, dass ich unter der Haube nach Code-Problemen und Stilproblemen in meinen Notizen suchen kann.

👀 Interessante Tatsache: Laut „The State of AI in the Cloud” von Wiz gewinnt selbst gehostete KI zunehmend an Bedeutung, wobei die Akzeptanz von BERT unter den führenden Modelltypen im Jahresvergleich von 49 % auf 74 % gestiegen ist.

6. Tutanota (Am besten geeignet für End-to-End-verschlüsselte E-Mails und Kalender für Teams mit Fokus auf Datenschutz)

via Tutanota

Tuta ist eine verschlüsselte E-Mail- und Kalenderplattform für Teams und Einzelpersonen, die hohe Sicherheit ohne Einbußen bei der Benutzerfreundlichkeit benötigen.

Wenn Sie anderen Tuta-Benutzern eine E-Mail senden, wird automatisch eine End-to-End-Verschlüsselung mit asymmetrischer Verschlüsselung angewendet. Bei Nachrichten, die außerhalb der Plattform gesendet werden, können E-Mails weiterhin mit einem einmaligen gemeinsamen Passwort unter Verwendung symmetrischer Verschlüsselung gesichert werden, mit dem der Empfänger die Nachricht entschlüsseln kann.

Auf architektonischer Ebene folgt das Tool einem Zero-Knowledge-Modell und verwendet Post-Quanten-Kryptografie. Dieser Ansatz schützt Ihre Daten auch dann, wenn Server kompromittiert werden, und trägt dazu bei, die Kommunikation gegen neue Cyber-Bedrohungen zukunftssicher zu machen.

Die besten Features von Tutanota

Unterstützt mehrere E-Mail-Aliase und benutzerdefinierte Domains, um Identitäten zu verwalten und eine professionelle Präsenz zu gewährleisten.

Sichern Sie Ihr Konto mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und anonymer Registrierung ohne Telefonnummern oder IP-Protokollierung.

Schützen Sie Ihre Daten vor Phishing und stellen Sie die Einhaltung der /AI-Richtlinien Ihres Unternehmens sicher – mit integrierten Filtern und Tools zur Nachverfolgung in Tuta Mail.

Limitierungen von Tutanota

Unterstützt keine Unterordner für die E-Mail-Organisation, was zu einem weniger strukturierten Posteingang führen kann.

Preise für Tutanota

Persönlich : Kostenlos Revolutionär: 3,60 € pro Monat (4,18 $ pro Monat) Legende: 9,60 € pro Monat (11,14 $ pro Monat)

Free

Revolutionär: 3,60 € pro Monat (4,18 $ pro Monat)

Legende: 9,60 € pro Monat (11,14 $ pro Monat)

Business : Essential: 7,20 € pro Benutzer und Monat (8,35 $ pro Benutzer und Monat) Advanced: 9,60 € pro Benutzer und Monat (11,14 $ pro Benutzer und Monat) Unbegrenzt: 14,40 € pro Benutzer und Monat (16,70 $ pro Benutzer und Monat)

Essential: 7,20 € pro Benutzer und Monat (8,35 $ pro Benutzer und Monat)

Erweitert: 9,60 € pro Benutzer und Monat (11,14 $ pro Benutzer und Monat)

Unbegrenzt: 14,40 € pro Benutzer und Monat (16,70 $ pro Benutzer und Monat)

Free

Revolutionär: 3,60 € pro Monat (4,18 $ pro Monat)

Legende: 9,60 € pro Monat (11,14 $ pro Monat)

Essential: 7,20 € pro Benutzer und Monat (8,35 $ pro Benutzer und Monat)

Erweitert: 9,60 € pro Benutzer und Monat (11,14 $ pro Benutzer und Monat)

Unbegrenzt: 14,40 € pro Benutzer und Monat (16,70 $ pro Benutzer und Monat)

Bewertungen und Rezensionen zu Tutanota

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tutanota?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Wir nutzen es für die vertrauliche Kommunikation mit unseren Patienten (End-to-End-Verschlüsselung). Wir haben ein gemeinsames Postfach eingerichtet, über das mehrere Mitarbeiter Zugriff auf den gesamten Kommunikationsverlauf mit unseren Patienten haben. Das erleichtert unsere tägliche Arbeit sehr.

Wir nutzen es für die vertrauliche Kommunikation mit unseren Patienten (End-to-End-Verschlüsselung). Wir haben ein gemeinsames Postfach eingerichtet, über das mehrere Mitarbeiter Zugriff auf den gesamten Kommunikationsverlauf mit unseren Patienten haben. Das erleichtert unsere tägliche Arbeit sehr.

7. Skiff (Am besten geeignet für verschlüsselte E-Mails und die Zusammenarbeit an Dokumenten mit starkem Identitätsschutz)

via Skiff

Das Freigeben sensibler E-Mails und Dokumente über tools, die Inhalte scannen oder Aktivitäten verfolgen, birgt unnötige Risiken. Skiff begegnet diesem Problem mit einem sicheren Workspace, der auf Verschlüsselung und Benutzerkontrolle basiert.

Es wendet standardmäßig eine End-to-End-Verschlüsselung an, sodass Ihre E-Mails und Betreffzeilen nur für die vorgesehenen Empfänger sichtbar sind. Skiff Pages erweitert diesen Schutz auf Dokumente, sodass Sie Inhalte in Echtzeit erstellen, bearbeiten und freigeben können, während alles vollständig verschlüsselt bleibt.

Mit Features wie benutzerdefinierten Domänen, E-Mail-Aliasen, Tracker-Blockierung und folderbasierter Organisation des Posteingangs können Sie professionell zusammenarbeiten und gleichzeitig die volle Kontrolle über Datenerfassungsmethoden und Identität behalten.

Die besten Features von Skiff

Führen Sie die Synchronisierung von Kalenderereignissen automatisch durch, indem Sie Einladungen, RSVPs und Aktualisierungen direkt aus Ihrem Skiff-Posteingang hinzufügen.

Freigeben Sie Dateien mit Sicherheit über verschlüsselte Links, die den Zugriff bei der externen Zusammenarbeit schützen.

Authentifizieren Sie sich privat mithilfe von Krypto-Wallet-basierten Anmeldeoptionen für die Zusammenarbeit und die Freigabe.

Limitierungen von Skiff

Skiff unterstützt derzeit nur die Integration mit E-Mail-Plattformen von Drittanbietern.

Preise für Skiff

Free

Unverzichtbar: 4 $/Monat

Pro: 10 $/Monat

Geschäft: 15 $ pro Benutzer und Monat

Skiff-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Skiff?

Ein G2-Benutzer sagt:

End-to-End-Verschlüsselung, umfassende Sicherheit und eine hervorragende Benutzererfahrung sind die größten Vorteile von Skiff Mail. Vom Hinzufügen von Aliasen und Blockieren von Trackern bis hin zum Hinzufügen von Filtern oder benutzerdefinierten Domains – Skiff Mail erleichtert die Verwaltung Ihrer E-Mails für Teams.

End-to-End-Verschlüsselung, umfassende Sicherheit und eine hervorragende Benutzererfahrung sind die größten Vorteile von Skiff Mail. Vom Hinzufügen von Aliasen und Blockieren von Trackern bis hin zum Hinzufügen von Filtern oder benutzerdefinierten Domains – Skiff Mail erleichtert die Verwaltung Ihrer E-Mails für Teams.

👀 Wussten Sie schon? Fast 50 % der Unternehmen rechnen mit einer Datenpanne durch KI-Tools. Weitere 49 % sehen Shadow AI als zweitgrößte Bedrohung für die Sicherheit, was die Risiken einer unkontrollierten KI-Nutzung unterstreicht.

8. Obsidian (Am besten geeignet für lokales Wissensmanagement und persönliche Wissensdatenbanken)

via Obsidian

Obsidian ist eine lokale Wissensmanagement-Plattform für Menschen, die die vollständige Kontrolle über ihre Informationen behalten möchten. Alle Notizen werden als einfache Markdown-Dateien auf Ihrem Gerät gespeichert und nicht in einer vom Anbieter kontrollierten Cloud, sodass Sie die direkte Kontrolle über die Datenverwaltung behalten.

Sie können Notizen zu Konzepten, Personen, Orten, Büchern und Ideen miteinander verknüpfen, um ein persönliches Wissenssystem aufzubauen, das im Laufe der Zeit organisch wächst. Die interaktive Grafikansicht stellt diese Verbindungen visuell dar und hilft Ihnen dabei, Muster zu erkennen, die Ihnen sonst vielleicht entgangen wären.

Für Teams bietet das Tool eine detaillierte Kontrolle über die Synchronisierung und Zusammenarbeit. Wählen Sie genau aus, welche Dateien und Einstellungen auf allen Geräten synchronisiert werden sollen, während andere Inhalte privat bleiben. Gemeinsame Dateien ermöglichen die Zusammenarbeit, ohne alle Daten in ein zentrales System zu übertragen, wodurch klare Grenzen für sensible Inhalte gewahrt bleiben.

Die besten Features von Obsidian

Verfolgen Sie Änderungen im Zeitverlauf mit einer integrierten Versionshistorie, mit der Sie Überarbeitungen für jede Notiz überprüfen und wiederherstellen können (bis zu einem Jahr Historie).

Arbeiten Sie offline und führen Sie später die Synchronisierung durch, indem Sie Ihre Notizen ohne Internetverbindung bearbeiten und die Änderungen dann automatisch zusammenführen, sobald Sie wieder online sind.

Organisieren Sie Ideen visuell mit Canvas für Brainstorming und Planung mit eingebetteten Notizen, Medien und Webinhalten.

Limitierungen von Obsidian

Der Free-Plan erlaubt keine Zusammenarbeit in Echtzeit, und für eine effektive Nutzung sind Kenntnisse in Markdown erforderlich.

Preise für Obsidian

Free

Synchronisierung: 5 $ pro Benutzer und Monat

Veröffentlichen: 10 $ pro Website und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Obsidian?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Das lokale Tresormodell beseitigt Latenzzeiten und die Angst vor Datenlecks, und mit der Funktion für Synchronisierung von Obsidian kann ich auf jedem Gerät genau dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Dank der lokalen Architektur bleiben alle Notizen auf meinem Gerät gespeichert, sodass es blitzschnell ist und weitaus weniger Risiken im Bereich der Sicherheit hat.

Das lokale Tresormodell beseitigt Latenzzeiten und die Angst vor Datenlecks, und mit der Funktion für Synchronisierung von Obsidian kann ich auf jedem Gerät genau dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Dank der lokalen Architektur bleiben alle Notizen auf meinem Gerät gespeichert, sodass es blitzschnell ist und weitaus weniger Risiken im Bereich der Sicherheit hat.

9. SimpleLogin (Ideal zum Schutz Ihrer E-Mail-Identität und zur Reduzierung der Nachverfolgung durch sichere Aliase)

via SimpleLogin

Wenn Sie die Nachverfolgung von E-Mails und die Preisgabe von Daten reduzieren möchten, ist SimpleLogin ein Open-Source-Tool für E-Mail-Aliase, das zum Schutz Ihres primären Posteingangs entwickelt wurde.

Dabei werden E-Mail-Aliase generiert, die Nachrichten an Ihre echte E-Mail-Adresse weiterleiten. So können Sie sich für Tools und Dienste anmelden, ohne jemals Ihre tatsächliche Identität preiszugeben.

Jede Alias-Adresse kann sofort pausiert, gelöscht oder reaktiviert werden. Dies ist besonders nützlich, wenn ein Alias Spam-Mails erhält oder in einer Datenpanne auftaucht. Sie können auch direkt von einem Alias aus auf E-Mails antworten, um Spam und Phishing zu verhindern und gleichzeitig den vollständigen Flow aufrechtzuerhalten.

Wenn der PGP-Support aktiviert ist, verschlüsselt das Tool eingehende E-Mails mit Ihrem eigenen PGP-Schlüssel, bevor sie an Ihr Postfach weitergeleitet werden. So wird sichergestellt, dass nur Sie die Nachrichten entschlüsseln und lesen können.

Die besten Features von SimpleLogin

Leiten Sie Aliase an mehrere Postfächer weiter, indem Sie vorhandene Posteingänge hinzufügen und auswählen, wohin jeder Alias E-Mails weiterleiten soll.

Erhöhen Sie die Sicherheit des Kontos, indem Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit TOTP und/oder WebAuthn (FIDO) aktivieren, um sich vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Bringen Sie Ihre eigenen Domains mit, um Marken-Aliase wie contact@your-domain.com oder hi@your-domain.com zu erstellen, während Ihr primärer Posteingang verborgen bleibt.

Limitierungen von SimpleLogin

Benutzerdefinierte Domains können nicht mit anderen Benutzern freigegeben werden, was die Verwaltung von Aliasnamen innerhalb von Familien oder Teams einschränkt.

Preise für SimpleLogin

Open Source

Free

Premium: 4 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu SimpleLogin

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über SimpleLogin?

Ein Reddit-Benutzer sagt:

Ich benutze es seit mehreren Monaten für Alles und hatte noch nie Probleme. Ich verwende auch mehrere benutzerdefinierte Domainnamen für Aliase. Es ist hervorragend.

Ich benutze es seit mehreren Monaten für Alles und hatte noch nie Probleme. Ich verwende auch mehrere benutzerdefinierte Domainnamen für Aliase. Es ist hervorragend.

10. Protecto (Am besten geeignet für den Schutz und die Verwaltung von Daten des Unternehmens bei der Verwendung von KI-Modellen)

via Protecto

Protecto AI ist eine Datenschutzschicht auf Unternehmensebene, die zwischen Ihren Betriebssystemen und den von Ihnen verwendeten KI-Modellen angesiedelt ist.

Es identifiziert automatisch PII, PHI, PCI und andere vertrauliche Geschäftsinformationen in Ihren Dokumenten und Datensätzen. Basierend auf den von Ihnen definierten Richtlinien kann es sensible Elemente nach Bedarf maskieren, redigieren, Token verwenden oder blockieren.

Dieses Maß an Kontrolle wird durch die kontextbasierte Zugriffskontrolle (CBAC) ermöglicht. Das tool bewertet, wer die KI-Anfrage stellt und in welchem Kontext die Daten verwendet werden, sodass Sie detaillierte Regeln in komplexen Umgebungen konsistent durchsetzen können.

Dank deterministischer Tokenisierung und formatbewahrender Maskierung bleibt Ihre Datenstruktur intakt, sodass KI-Modelle weiterhin genaue und aussagekräftige Ergebnisse generieren können, ohne auf die tatsächlichen Werte zuzugreifen.

Die besten Features von Protecto

Erfüllen Sie Datenschutzbestimmungen wie HIPAA, DSGVO, DPDP und CPRA, indem Sie personenbezogene Daten maskieren und den Zugriff auf sensible Daten kontrollieren.

Analysieren und modellieren Sie Daten sicher mithilfe maskierter Datensätze, ohne sensible Informationen preiszugeben.

Ersetzen Sie personenbezogene Daten und Gesundheitsdaten durch sichere Tokens, um Analysen, KI-Entwicklung, Datenaustausch und Berichterstellung mit reduziertem Risiko zu unterstützen.

Limitierungen von Protecto

Der Umgang mit domänenspezifischen oder proprietären Daten erfordert möglicherweise benutzerdefinierte Schemata und Anpassungen.

Preise für Protecto

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Protecto

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📚 Lesen Sie auch: Checkliste zur DSGVO-Konformität: Schritte und Tools zur Gewährleistung des Datenschutzes

Bringen Sie die datenschutzorientierte KI-Ausführung unter einem sicheren System mit ClickUp zusammen.

KI funktioniert am besten, wenn sie sich nahtlos in Ihre Arbeitsweise einfügt und von Anfang bis Ende kontrolliert wird. Für datenschutzbewusste Teams stellen verstreute KI-Tools ein Sicherheitsrisiko dar und führen zu einer unkontrollierten Ausbreitung von KI.

ClickUp bietet jedoch kontextbezogene KI, die direkt in Ihrem Arbeitsbereich funktioniert, wo bereits Berechtigungen und Datenverwaltung vorhanden sind. Von der Generierung von Ergebnissen mit ClickUp Brain bis hin zur Umsetzung dieser Ergebnisse durch BrainMAX und Super Agents – jede KI-Interaktion bleibt in einem sicheren Aufzeichnungssystem enthalten.

Ihre Daten werden nicht für das Modelltraining verwendet und unterliegen weiterhin klaren Zugriffskontrollen und der Einhaltung von DSGVO, SOC 2 und ISO 42001.

Sind Sie bereit, KI zu nutzen, ohne die Kontrolle über Ihre Daten zu verlieren? Starten Sie noch heute kostenlos mit ClickUp und vereinen Sie Ihre Arbeit und KI in einem sicheren Workspace.

FAQ

Kein LLM bietet standardmäßig Datenschutz. Der Datenschutz hängt davon ab, wie das Modell eingesetzt, verwaltet und eingeschränkt wird. Der sicherste Ansatz ist die Verwendung von LLMs über eine kontrollierte Plattform wie ClickUp. Diese verwendet Ihre Daten nicht für Schulungszwecke, speichert sie nach der Verarbeitung nicht und erzwingt den Zugriff durch strenge Berechtigungen für Workspaces und Standards zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Ein datenschutzfreundliches KI-Tool verfügt über eine klare Datenverwaltung, sodass Sie genau wissen, welche Informationen erfasst und wie sie verwendet werden. Ihre Daten werden nur dann für das Modelltraining verwendet, wenn Sie dies ausdrücklich genehmigen. Es verfügt über strenge Sicherheitskontrollen, darunter Verschlüsselung, rollenbasierte Zugriffskontrollen, Audit-Protokolle und die Einhaltung anerkannter regulatorischer Standards. Das Tool folgt außerdem den Grundsätzen der Datenminimierung, indem es nur das Nötigste erfasst und Ihnen die volle Kontrolle über die Löschung Ihrer Daten bei Bedarf gibt.

Ja, einige KI-Tools können mit den Daten Ihres Unternehmens trainiert werden, aber ob dies tatsächlich geschieht, hängt vollständig von den Datenrichtlinien des Tools und Ihren Einstellungen ab. Datenschutz-Management-Tools verwenden Ihre Daten standardmäßig nicht für Trainingszwecke und erfordern eine ausdrückliche Zustimmung. Wenn ein Tool automatisch mit Kundendaten trainiert oder dies hinter vagen Begriffen versteckt, ist es für datenschutzorientierte Teams nicht geeignet.

Nicht standardmäßig, aber KI-Tools für Unternehmen bieten in der Regel strengere Sicherheitskontrollen als Tools für Verbraucher. Diese Modell-Governance-Tools umfassen häufig Verschlüsselung, rollenbasierte Zugriffskontrollen, Audit-Protokolle, SSO und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie SOC 2 oder DSGVO. Außerdem bieten sie bessere Verwaltungskontrollen und Datenisolierung. Dennoch garantiert der Begriff „Unternehmen“ nicht automatisch Datenschutz. Sie sollten dennoch die Datenrichtlinien und Schulungspraktiken des Tools überprüfen, bevor Sie es mit den Daten Ihres Unternehmens verwenden.

In einigen Fällen ja. Wenn Sie in einer regulierten Branche wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen oder dem Rechtsdienstleistungssektor tätig sind, können öffentliche KI-Tools Compliance- und Datenrisiken mit sich bringen. Das liegt daran, dass viele Tools für Endverbraucher Daten zur Modellverbesserung verwenden oder keine strengen Zugriffskontrollen haben. Regulierte Teams sollten KI-Governance-Tools verwenden, die klare Datenrichtlinien, kein Standard-Modelltraining, strenge Sicherheitsmaßnahmen und Compliance-Unterstützung bieten, die auf die Anforderungen ihrer Branche abgestimmt sind.

Der sicherste Weg, KI am Arbeitsplatz zu nutzen, besteht darin, sie wie jedes andere System zu behandeln, das sensible Geschäftsdaten verarbeitet. Wählen Sie Anbieter mit transparenten Datenrichtlinien, klaren Aufbewahrungsfristen und ohne Modelltraining mit Ihren Daten ohne ausdrückliche Zustimmung. Implementieren Sie rollenbasierte Zugriffskontrollen, befolgen Sie das Prinzip der geringsten Privilegien und geben Sie nur die minimal notwendigen Informationen frei. Am wichtigsten ist es, interne Richtlinien für die Nutzung von KI festzulegen, damit jeder versteht, was erlaubt ist und was nicht.