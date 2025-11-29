Die 11 besten KI-Vertriebsassistenten zur Automatisierung und Skalierung Ihres Vertriebsprozesses

Warum brauchen Sie einen KI-Vertriebsassistenten? Lassen Sie uns das näher betrachten.

Vertriebsprozesse umfassen täglich zahlreiche bewegliche Teile. CRM-Pflege, Nachfassaktionen, Anrufzusammenfassungen, Pipeline-Pflege und die ständig wachsende Liste von Leads, die Sie eigentlich letzte Woche hätten kontaktieren sollen? Das ist eine Menge Arbeit.

Und hier kommt der Clou: Trotz größerer Tech-Stacks ist die Quotenerreichung rückläufig. Laut dem „State of Sales”-Bericht von Salesforce verbringen Vertriebsmitarbeiter nur 28 % ihrer Zeit mit dem Verkauf. Der Rest geht für die Dateneingabe und das Lead-Management verloren.

Stellen Sie sich nun vor, Sie hätten einen Assistenten (oder fünf), der rund um die Uhr arbeitet, sich an jede Nachverfolgung erinnert, jede Nachricht personalisiert und Sie sogar darauf hinweist, welche Geschäfte kurz vor dem Scheitern stehen, noch bevor dies tatsächlich geschieht.

Eine KI-Vertriebsassistenz-Software bringt Intelligenz in jeden Teil des Vertriebsprozesses. Denken Sie an Lead-Bewertung, intelligente Kundenansprache, Echtzeit-Einblicke in Anrufe und Erkennung von Geschäftsrisiken.

Die beste KI-Vertriebsassistenz-Software auf einen Blick

Nachfolgend finden Sie einen kurzen Vergleich der besten KI-Vertriebsassistenz-Software, damit Sie die für Ihr Team am besten geeignete Lösung auswählen können.

Name des Tools Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Automatisierung von Vertriebsworkflows und Zusammenarbeit KI-Schreibassistent, CRM-Tools, Vertriebsvorlagen, Dashboards, Automatisierungen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Clari Umsatzprognosen und Sichtbarkeit der Pipeline Prädiktive Analysen, Prognosen und Geschäftsüberprüfung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Gong Umfassende Einblicke in die Geschäftsabwicklung und Analysen der Unterhaltungen Anrufaufzeichnung, Echtzeit-Feedback und Coaching-Tools Benutzerdefinierte Preisgestaltung Salesforce Sales Cloud + Einstein KI auf Enterprise-Niveau für den gesamten Umsatzstapel Lead-Bewertung, Einblicke in Verkaufschancen, Automatisierung von Workflows Bezahlte Pläne beginnen bei 25 $. HubSpot Sales Hub Skalierung von KMUs und Inbound-Vertriebsteams E-Mail-Nachverfolgung, Sequenzen und KI-Inhaltsassistent Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 15 $. Lavender Verbesserung der Leistung von Kaltakquise-E-Mails E-Mail-Bewertung, Echtzeit-Feedback, Vorschläge zum Verfassen von Texten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29 $. Regie. ai KI-gestützte Erstellung von Vertriebsinhalten KI-generierte Sequenzen, E-Mail-Personalisierung, Persona-Targeting Bezahlte Pläne beginnen bei 35.000 $. Clay Vertriebsakquise und Lead-Anreicherung KI-gestützte Datenanreicherung, Integrationen mit CRMs, Kontakterkennung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 149 $. Dialpad KI-gestützte Verkaufsgespräche und Einblicke in Meetings Transkriptionen, Echtzeit-Anrufunterstützung, Analysen Bezahlte Pläne beginnen bei 27 $. Apollo. io All-in-One-Lösung für die Outbound-Akquise Lead-Datenbank, Kaltakquise, E-Mail-Automatisierung Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 59 $. Kundenansprache Vertriebsengagement und Automatisierung für Unternehmen Vertriebsabläufe, Analysen, Coaching für Vertriebsmitarbeiter Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Was ist ein KI-Vertriebsassistent?

Ein KI-Vertriebsassistent ist der Teamkollege, den sich jeder Vertriebsmitarbeiter wünscht – derjenige, der die langweiligen Teile des Verkaufs übernimmt, damit Sie sich auf die Unterhaltungen konzentrieren können, die tatsächlich zum Abschluss führen.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie beenden ein Erstgespräch und müssen sich nicht mehr darum kümmern, Notizen zu machen oder das CRM zu aktualisieren, denn Alles ist bereits erfasst. Die Zusammenfassung wartet in Ihrem Workspace. Wichtige Details sind hervorgehoben. Folgeaufgaben sind erstellt. Sie haben keinen Finger gerührt.

Oder denken Sie an die Momente, in denen Sie ein Dutzend Geschäfte gleichzeitig jonglieren und versuchen, die Nachverfolgung darüber zu gewährleisten, wer was braucht. Ein KI-Vertriebsassistent behält all das still im Auge. Wenn ein Lead mit hoher Kaufabsicht sich nicht mehr meldet, macht er Sie darauf aufmerksam. Wenn jemand in Ihrer Pipeline plötzlich wieder Interesse an den Preisen zeigt, wird dieses Geschäft sofort auf Ihren Radar gesetzt.

Diese tools sollen den Vertriebsmitarbeiter nicht ersetzen, sondern vielmehr Störfaktoren beseitigen, damit sich die Vertriebsmitarbeiter auf die Aufgaben konzentrieren können, die nur Menschen erledigen können.

💟 Beispiel: Als KI-gestützter Desktop-Begleiter kann ClickUp Brain MAX Vertriebsleitern einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Durch die tiefe Integration in Ihr CRM, Ihre E-Mails, Kalender und Vertriebsdokumente hat Brain MAX immer den vollständigen Überblick über Ihre Pipeline, Ihre Geschäfte und die Aktivitäten Ihres Teams. Sprechen Sie Ihre Updates oder Fragen einfach über die Sprach-zu-Text-Funktion ein, und Brain MAX erfasst sofort Notizen, plant Folgemaßnahmen und ruft relevante Client-Informationen ab. Sie zeigt proaktiv Chancen auf, weist auf Risiken hin und schlägt nächste Schritte vor, sodass Sie Zeit sparen und Geschäfte schneller abschließen können. Mit Brain MAX erhalten Vertriebsleiter einen wirklich kontextbewussten Assistenten, der alles organisiert, umsetzbar und immer einen Schritt voraus hält.

So funktionieren KI-Vertriebsassistenten

KI-Vertriebsassistenten sind in jeden Bereich Ihres VertriebsWorkflows eingebunden – Ihre Anrufe, Ihre E-Mails, Ihre Aufgaben, Ihr CRM – und unterstützen Sie, wenn es darauf ankommt.

Sie beginnen damit, zuzuhören. Nach jedem Anruf zerlegt die KI die Unterhaltung in ihre Einzelteile und setzt sie auf übersichtliche, organisierte Weise wieder zusammen. Ein Vertriebsmitarbeiter muss nichts erneut abspielen oder raten, was gesagt wurde – die KI hat bereits die Zeitleiste, die Probleme und die nächsten Schritte erfasst.

Dann beginnt die KI, vorausschauend zu handeln. Sie bemerkt, wenn Geschäfte nicht Ihren üblichen Mustern folgen. Wenn Sie normalerweise innerhalb von zwei Tagen eine Antwort erhalten und ein potenzieller Kunde plötzlich nicht mehr reagiert, wartet die KI nicht ab. Sie tippt Ihnen auf die Schulter und sagt: „Hey, dieser Kunde benötigt möglicherweise Ihre Aufmerksamkeit. “

Im Laufe des Tages unterstützt der Assistent Sie bei den kleinen Aufgaben, die Vertriebsmitarbeiter normalerweise ausbremsen. Wenn Sie auf einen leeren E-Mail-Entwurf starren, bietet Ihnen die KI einen Ausgangspunkt. Wenn Sie einen Deal vorantreiben, aktualisiert sie alle relevanten Details – Ihr CRM, Ihre Prognose, Ihre Erinnerungen –, ohne dass Sie zwischen drei Registerkarten hin- und herspringen müssen.

Das Ergebnis ist, dass alles miteinander verbunden und auf dem neuesten Stand bleibt. Und der Vertriebsmitarbeiter konzentriert sich weiterhin auf die Arbeit, die tatsächlich den Umsatz steigert.

Worauf sollten Sie bei einer KI-Vertriebsassistenz-Software achten?

Wenn Sie nach effektiven Möglichkeiten suchen , KI im Vertriebsprozess einzusetzen, achten Sie auf diese unverzichtbaren Features eines KI-Vertriebstools:

Vorausschauende KI-Lead-Bewertung: Hilft Ihrem Team, sich auf die Geschäfte zu konzentrieren, die am ehesten zu einer Conversion führen, indem Verhaltenssignale, Verlaufsdaten und Pipeline-Trends analysiert werden, wodurch weniger Zeit für kalte Leads verschwendet wird und die Prognosegenauigkeit verbessert wird.

Nahtlose Automatisierung: Automatisiert routinemäßige, sich wiederholende Aufgaben wie Folge-E-Mails, Anrufprotokollierung, Meeting-Planung und Pipeline-Aktualisierungen, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

Konversationsintelligenz: Analysiert Tonfall, Gesprächsanteile, Einwände und Erwähnungen von Wettbewerbern, um Managern dabei zu helfen, Vertriebsmitarbeiter zu coachen und die Kommunikation in großem Maßstab zu verbessern.

Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten: Erstellt mithilfe von KI personalisierte Vertriebs-E-Mails, Demo-Videos und Skripte, ohne die Qualität der Botschaft oder die Markenstimme zu beeinträchtigen.

Tiefe CRM- und Tech-Stack-Integration: Nahtlose Verbindung zu Ihren CRM-, Messaging- und Kommunikationstools, um manuelles Setup oder fehlende Lead-Daten zu vermeiden.

Skalierbarkeit und Benutzererfahrung: Wächst mit Ihrem Team mit einer Plattform, die intuitiv und konfigurierbar bleibt und einen echten Wert bietet, auch wenn sich Ihr Vertriebsprozess weiterentwickelt.

Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr über die besten KI-Tools für den Vertrieb, die Vertriebsteams dabei helfen, Geschäfte präziser zu verfolgen und abzuschließen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Automatisierung von VertriebsWorkflows und die Kundenkommunikation)

Vereinheitlichen Sie alle Ihre Vertriebsprozesse über ClickUp Brain in einem einzigen KI-gestützten Workspace.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der Aufgaben, Pipelines, Teamkommunikation und KI-Tools an einem Ort vereint. Anstatt zwischen Ihrem CRM, Anrufnotizen, Vertriebsordnern und Follow-up-E-Mails hin und her zu wechseln, können Sie den gesamten Vertriebsprozess direkt von ClickUp aus verwalten.

Im Mittelpunkt steht ClickUp for Sales Teams, ein Arbeitsbereich mit integriertem CRM, der Ihren gesamten Vertriebsprozess optimiert und automatisiert. Sie können Leads zuweisen, Follow-ups festlegen und Echtzeit-Dashboards erstellen, um die Vertriebsleistung über KI-generierte ClickUp-Aufgaben zu verfolgen. Dabei kommen anpassbare Workflows und Sales-Funnel-Vorlagen zum Einsatz, damit sich Ihre Vertriebsmitarbeiter ganz auf den Verkauf konzentrieren können.

ClickUp Brain kombiniert mit Brain Agent, AI Notetaker und benutzerdefinierten KI-Agenten unterstützt alle Ihre Workflows. Als integrierter, kontextbezogener KI-Assistent innerhalb von ClickUp generiert er Anrufzusammenfassungen, E-Mail-Entwürfe und Transkriptionen und nutzt dabei dieselbe generative KI im Vertrieb, die heute die Outbound-Strategien neu definiert. Auf diese Weise hilft ClickUp Brain, Reibungsverluste zwischen den Kontaktpunkten zu reduzieren, indem es alle Workflows miteinander verbindet und Ihnen schnellere Übergaben und eine sauberere Nachverfolgung jedes Geschäfts ermöglicht.

Sobald Ihr Team eine Aufgabenstruktur eingerichtet hat, helfen ClickUp Automations und Agents dabei, Aufgaben zu übernehmen, was sie ideal für Teams macht, die nach Tools zur Vertriebsautomatisierung suchen, die den Arbeitsaufwand reduzieren. Anstatt Deal-Phasen manuell zu aktualisieren oder Follow-ups zuzuweisen, können Sie einfache „Wenn-dann“-Workflows einrichten, die automatisch als Auslöser dienen.

Weisen Sie Aufgaben zu, wenn ein Lead eine neue Phase erreicht, aktualisieren Sie den Status nach Meetings oder versenden Sie Benachrichtigungen, wenn Geschäfte ins Stocken geraten. So lässt sich die Arbeit reduzieren und mehr Geschäfte ohne Verzögerungen abwickeln.

So können Sie benutzerdefinierte Agenten einrichten, um Workflows zu automatisieren. ⬇️

ClickUp for Sales Teams geht über reine Aufgabenverwaltung und Automatisierung hinaus. Es vereint alles in einem zentralen Workspace, einschließlich Lead-Nachverfolgung, Zusammenarbeit, Berichterstellung und Übergaben an die Führungskräfte. Sie können Leistungs-Dashboards erstellen, sich auf Vertriebsziele abstimmen und sicherstellen, dass jeder Vertriebsmitarbeiter über den gesamten Trichter hinweg verantwortlich bleibt.

Als einsatzbereites System bietet die Sales Tracker Vorlage von ClickUp einen visuellen Rahmen, um Lead-Phasen, Vertriebsaktivitäten und Leistungstrends in Echtzeit zu überwachen.

Sehen Sie sich unsere Vertriebs-CRM-Vorlage für die Verwaltung von Konten und Geschäften oder die Vertriebsplanvorlage an, um Vertriebsstrategien, Teamziele, Kundenakquisepläne und Meilensteine des Umsatzes zu skizzieren.

Die besten Features von ClickUp

Mehrere KI-Modelle für erweiterten Support: Wechseln Sie zwischen KI-Modellen wie Claude, Gemini und ChatGPT, um die richtige Art von Unterstützung zu erhalten – egal, ob schnelle Zusammenfassungen, tiefere Analysen, E-Mail-Entwürfe oder Vorbereitungen für Unterhaltungen benötigt werden.

ClickUp Clips für asynchrone Demos: Nehmen Sie mit Clips kurze Walkthroughs, Produktbeschreibungen oder personalisierte Verkaufsdemos auf. Die KI transkribiert und fasst diese automatisch zusammen, sodass Sie asynchrone Updates ganz einfach mit potenziellen Kunden freigeben können, die sich diese lieber in ihrer Freizeit ansehen möchten. Nehmen Sie mit Clips kurze Walkthroughs, Produktbeschreibungen oder personalisierte Verkaufsdemos auf. Die KI transkribiert und fasst diese automatisch zusammen, sodass Sie asynchrone Updates ganz einfach mit potenziellen Kunden freigeben können, die sich diese lieber in ihrer Freizeit ansehen möchten.

ClickUp Chat für integrierte Kommunikation: Mit der Chat-Ansicht können Sie Unterhaltungen, Deal-Updates, Fragen und interne Abstimmungen an einem Ort zusammenfassen. Vertriebsmitarbeiter müssen nicht mehr zwischen Slack, E-Mail und CRM-Kommentaren hin- und herspringen – alles bleibt in der mit dem Deal verknüpften Aufgabe. Mit der Chat-Ansicht können Sie Unterhaltungen, Deal-Updates, Fragen und interne Abstimmungen an einem Ort zusammenfassen. Vertriebsmitarbeiter müssen nicht mehr zwischen Slack, E-Mail und CRM-Kommentaren hin- und herspringen – alles bleibt in der mit dem Deal verknüpften Aufgabe.

Benutzerdefinierte Dashboards für mehr Sichtbarkeit im Vertrieb: Erstellen Sie mit Erstellen Sie mit ClickUp Dashboards Echtzeit-Vertriebs-Dashboards , um den Status der Pipeline, die Leistung des Teams, die Geschwindigkeit von Geschäftsabschlüssen und Prognosemetriken zu visualisieren, ohne Tabellenkalkulationen zu verwenden oder zwischen Tools wechseln zu müssen.

Mit Deals verknüpfte Dokumente: Speichern Sie Entdeckungsnotizen, Vorschläge oder Onboarding-Anleitungen mithilfe von Speichern Sie Entdeckungsnotizen, Vorschläge oder Onboarding-Anleitungen mithilfe von ClickUp Docs direkt mit den entsprechenden Aufgaben, damit Ihr Team in jeder Phase des Deal-Zyklus über den vollständigen Kontext verfügt.

Benutzerdefinierte Felder und Status: Passen Sie Ihren Vertriebs-Workflow an, indem Sie benutzerdefinierte Felder wie Größe des Geschäfts, Lead-Quelle oder Priorität hinzufügen, und verfolgen Sie jede Verkaufschance mit klaren Statusen des Fortschritts, die auf Ihre Pipeline-Phasen abgestimmt sind.

E-Mail- und Kalenderintegration: Senden und empfangen Sie E-Mails direkt aus Aufgaben heraus, führen Sie eine Synchronisierung von Meetings mit Ihrem Google Kalender oder Ihrem Outlook Kalender durch und halten Sie die Kommunikation zu Geschäften aufrecht, ohne die Plattform wechseln zu müssen – dank Senden und empfangen Sie E-Mails direkt aus Aufgaben heraus, führen Sie eine Synchronisierung von Meetings mit Ihrem Google Kalender oder Ihrem Outlook Kalender durch und halten Sie die Kommunikation zu Geschäften aufrecht, ohne die Plattform wechseln zu müssen – dank E-Mail-Projektmanagement

ClickUp-Formulare für die Lead-Erfassung: Sammeln Sie hochwertige Leads mithilfe von Markenformularen, die direkt in Ihren Workspace eingespeist werden – erstellen Sie automatisch Aufgaben, weisen Sie Vertriebsmitarbeiter zu und lösen Sie Auslöser für Workflows aus, sobald ein potenzieller Kunde ein Formular ausfüllt. Sammeln Sie hochwertige Leads mithilfe von Markenformularen, die direkt in Ihren Workspace eingespeist werden – erstellen Sie automatisch Aufgaben, weisen Sie Vertriebsmitarbeiter zu und lösen Sie Auslöser für Workflows aus, sobald ein potenzieller Kunde ein Formular ausfüllt.

Einschränkungen von ClickUp

Der Zugriff auf erweiterte KI-Features ist auf höherpreisige Pläne beschränkt, was die Einführung für kleinere Teams mit knapperen Budgets oder einfacheren Anwendungsfällen einschränken kann.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.300 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Automatisierungen und benutzerdefinierte Felder. Diese beiden Funktionen sind für ClickUp von entscheidender Bedeutung und sparen unserem Unternehmen viel Zeit. Sie helfen uns dabei, E-Mail-Vorlagen zu erstellen und automatisierte E-Mails zu versenden, indem wir einfach die benutzerdefinierten Felder aktualisieren.

Automatisierungen und benutzerdefinierte Felder. Diese beiden Funktionen sind für ClickUp von entscheidender Bedeutung und sparen unserem Unternehmen viel Zeit. Sie helfen uns dabei, E-Mail-Vorlagen zu erstellen und automatisierte E-Mails zu versenden, indem wir einfach die benutzerdefinierten Felder aktualisieren.

2. Clari (Am besten geeignet für Umsatzprognosen und Sichtbarkeit der Pipeline)

via Clari

Clari ist eine Revenue Orchestration Platform, die KI tiefgreifend in die Bereiche Vertriebsengagement, Pipeline-Management, Geschäftsprüfung, Prognosen und Kundenbindung integriert.

Die KI-gestützten Prognosefunktionen der tools liefern unternehmensgerechte Genauigkeit, indem sie historische Trends, Aktivitäten auf Deal-Ebene und Echtzeit-Signale analysieren. Riskante Deals werden frühzeitig hervorgehoben und durch KI-gesteuerte Korrekturschritte unterstützt.

Darüber hinaus helfen die Agenten für Deal-Prüfung und Trendanalyse Vertriebsleitern dabei, schwankende oder ins Stocken geratene Deals aufzudecken, bevor sie sich auf den Umsatz auswirken.

Die besten Features von Clari

Nutzen Sie die prädiktive Umsatzprognose von Clari, um Prognosen von einzelnen Vertriebsmitarbeitern bis hin zu Führungskräften zu erstellen, mit Konfidenzniveaus basierend auf der Aktivität in der jeweiligen Phase, Multithreading und historischen Abschlussquoten.

Analysieren Sie wöchentliche Veränderungen in der Pipeline, ins Stocken geratene Geschäfte und Aktivitätsmuster Ihrer Vertriebsmitarbeiter, wie z. B. Frequenz von E-Mails oder Häufigkeit von Meetings, um proaktiv zu coachen und Ihren Aufwand dort einzusetzen, wo er am dringendsten benötigt wird.

Richten Sie Ihre Go-to-Market-Teams auf strukturierte, wöchentliche Umsatzkadenz ein, die Prognoseüberprüfungen, Pipeline-Gesundheitschecks und Commit-Anrufe kombiniert und so die Verantwortlichkeit in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenerfolg sicherstellt.

Limitierungen von Clari

Der Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen kann mühsam sein, und aufgrund fehlender vernetzter Teamstrukturen sind Berichterstellung und Datenanalyse eher manuell und zeitaufwändig.

Preise für Clari

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Clari

G2: 4,6/5 (über 5.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Clari?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Die Möglichkeit, Daten detailliert zu analysieren, nach Vertriebsmitarbeitern oder Konten zu filtern und benutzerdefinierte Dashboards zu erstellen, hat unseren Workflow erheblich vereinfacht. Darüber hinaus sind die KI-Prognosen von Clari eine zuverlässige Ressource, auf die wir regelmäßig zurückgreifen und die unseren Prognoseprozess intelligenter und zuverlässiger macht.

Die Möglichkeit, Daten detailliert zu analysieren, nach Vertriebsmitarbeitern oder Konten zu filtern und benutzerdefinierte Dashboards zu erstellen, hat unseren Workflow erheblich vereinfacht. Darüber hinaus sind die KI-Prognosen von Clari eine zuverlässige Ressource, auf die wir regelmäßig zurückgreifen und die unseren Prognoseprozess intelligenter und zuverlässiger macht.

3. Gong (Am besten geeignet für detaillierte Einblicke in die Geschäftsabwicklung und Analysen der Unterhaltungen)

via Gong

Gong erfasst, transkribiert und analysiert Kundeninteraktionen, darunter Webkonferenzen, Telefonate und E-Mails, um Schlüssel-Erkenntnisse aus tatsächlichen Unterhaltungen zu gewinnen.

Sie synthetisiert über 300 Kaufsignale, um die Gesundheit von Geschäften zu bewerten und genauere Prognosen zu erstellen als CRM-Felder allein. Ihre Dashboards kennzeichnen stagnierende oder risikobehaftete Geschäfte, um die Sichtbarkeit der Pipeline für Umsatzteams zu verbessern.

Gong lässt sich in CRMs wie Salesforce, HubSpot und Microsoft Dynamics sowie in Kalenderanwendungen (G Suite, Office 365), Slack und Zoom integrieren, um CRM-Daten mit Erkenntnissen aus gespeicherten Kundeninteraktionen anzureichern.

Die besten Features von Gong

Erhalten Sie eine Ansicht der Geschäftsabwicklung, die die Aktivitäten der Vertriebsmitarbeiter, das Engagement der Stakeholder und die Aktualität der Kommunikation für jede Verkaufschance abbildet.

Zeigen Sie automatisch wichtige Coaching-Momente auf, basierend auf Metriken wie Gesprächsanteilen, Umgang mit Einwänden, Erwähnungen von Wettbewerbern und benutzerdefinierten Trackern, die Ihre Vertriebsmethodik widerspiegeln.

Erkennen Sie Geschäfte mit nachlassendem Käuferinteresse oder einseitigen Unterhaltungen mithilfe visueller Heatmaps, damit Führungskräfte eingreifen können, bevor weitere Geschäfte ins Stocken geraten.

Limitierungen von Gong

Der Wert der Plattform hängt von der Akzeptanz durch die Führungskräfte ab – ohne konsequente Nutzung beim Coaching und bei der Überprüfung der Pipeline bleiben die datengestützten Erkenntnisse auf Vertriebsebene oft ungenutzt.

Preise von Gong

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Gong-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 6.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Gong?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Gong zeichnet nicht nur Ihre Anrufe auf, damit Sie sie später anhören und überprüfen können. Es transkribiert auch die Anrufe, sodass Sie nach Stichwörtern suchen und direkt zu der Stelle im Anruf springen können, die Sie interessiert. Mit Gong Engage können Sie Outreach-Workflows starten, um potenzielle Kunden im Blick zu behalten, und das Ganze lässt sich in unsere E-Mail-, Telefon- und CRM-Systeme integrieren.

Gong zeichnet nicht nur Ihre Anrufe auf, damit Sie sie später anhören und überprüfen können. Es transkribiert auch die Anrufe, sodass Sie nach Stichwörtern suchen und direkt zu der Stelle im Anruf springen können, die Sie interessiert. Mit Gong Engage können Sie Outreach-Workflows starten, um potenzielle Kunden im Blick zu behalten, und das Ganze lässt sich in unsere E-Mail-, Telefon- und CRM-Systeme integrieren.

4. Salesforce Sales Cloud mit Einstein Copilot (Am besten geeignet für KI auf Unternehmensebene über den gesamten Umsatzstapel hinweg)

via Salesforce

Die Salesforce Sales Cloud Platform vereint Konten, Kontakte, Historie und Interaktionen in einem einzigen, konsolidierten Profil für eine fundierte Kundenansprache und zeigt Live-Änderungen bei Geschäften in Bezug auf Größe, Phase und Dynamik an, um proaktive Interventionen zu ermöglichen.

Die Agentforce KI-Agenten und Sales Coach-Tools sind in Workflows eingebettet, um KI mit menschlichen Vertriebsfähigkeiten in Einklang zu bringen. Sie unterstützen Verkäufer mit Echtzeit-Recherchen, Nachrichtenberatung, Automatisierung von Statusaktualisierungen und simuliertem Verhandlungscoaching.

Einstein Copilot nutzt KI, um vielversprechende Leads und Geschäfte basierend auf der Wahrscheinlichkeit einer Konversion zu priorisieren und liefert Einblicke in Unterhaltungen und Beziehungen für einen tieferen Einblick in den Kontext potenzieller Kunden.

Die besten Features von Salesforce Sales Cloud

Koordinieren Sie mit Einstein Copilot die nächsten Schritte in Vertrieb, Service und Marketing und generieren Sie intelligente Folgeaktionen auf der Grundlage einheitlicher Kundenaktivitäten.

Verwenden Sie Einstein 1 Studio, um organisationsspezifische KI-Prompts mit Compliance-Kontrollen zu erstellen, die einen sicheren Zugriff auf CRM-Daten ermöglichen, ohne dass LLM von Drittanbietern offengelegt werden.

Automatisieren Sie E-Mails, Notizen zu Meetings und Gesprächszusammenfassungen, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, und nutzen Sie KI für die Datenanalyse , um Prognosen zum Abschlussdatum und die Genauigkeit der Pipeline zu verbessern.

Einschränkungen der Salesforce Sales Cloud

Gelegentlich kann es vorkommen, dass Seiten oder Berichte langsam geladen werden, insbesondere bei großen Datensätzen oder komplexen Dashboards.

Preise für Salesforce Sales Cloud Cloud

Starter Suite: 25 $ pro Monat/Benutzer (jährliche Abrechnung)

Pro Suite: 100 $ pro Monat/Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: 175 $ pro Monat/Benutzer (jährliche Abrechnung)

Unbegrenzt: 350 $ pro Monat/Benutzer (jährliche Abrechnung)

Agentforce 1 Sales: 550 $ pro Monat/Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Sales Cloud Cloud

G2: 4,4/5 (über 23.300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 18.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Salesforce Sales Cloud?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Mit Salesforce Sales Cloud kann ich meine Leads, Kontakte und Geschäfte ganz einfach an einem Ort verwalten. Mir gefällt, dass ich sehen kann, wo sich jedes Geschäft in der Pipeline befindet, Erinnerungen für Nachfassaktionen erhalte und meine Aufgaben und Aktivitäten verfolgen kann. Die Dashboards und Berichte sind ebenfalls sehr hilfreich.

Mit Salesforce Sales Cloud kann ich meine Leads, Kontakte und Geschäfte ganz einfach an einem Ort verwalten. Mir gefällt, dass ich sehen kann, wo sich jedes Geschäft in der Pipeline befindet, Erinnerungen für Nachfassaktionen erhalte und meine Aufgaben und Aktivitäten verfolgen kann. Die Dashboards und Berichte sind ebenfalls sehr hilfreich.

5. HubSpot Sales Hub (am besten geeignet für die Skalierung von KMUs und Inbound-Vertriebsteams)

via HubSpot

HubSpot Sales Hub sorgt für Struktur und Sichtbarkeit am Anfang des Trichters und eignet sich daher besonders für Teams, die ihre Inbound-Aktivitäten skalieren möchten. Die Plattform zeichnet sich durch die Vereinheitlichung von Marketing- und Vertriebsdaten aus und ermöglicht eine kontextreiche Interaktion mit potenziellen Kunden, ohne dass Teams zwischen mehreren tools wechseln müssen.

Integrierte KI-Tools helfen bei der Priorisierung von Geschäften, der Anrufanalyse und der Unterstützung von Vertriebsmitarbeitern, während sie gleichzeitig Echtzeit-Updates in ein zentrales CRM-System einspeisen. Für Teams, die schnell skalieren möchten, reduziert HubSpot mit seiner All-in-One-Schnittstelle den Bedarf an zusätzlichen KI-Vertriebstools.

Für kleinere Vertriebsteams ist HubSpot oft der erste Schritt zur operativen Reife. Es bietet vorkonfigurierte Flows für die Automatisierung, Vertriebs-Playbooks und Vorlagen für die Deal-Pipeline, damit Teams schnell vorankommen, ohne auf Entwickler oder externe Tools angewiesen zu sein. Und wenn die Vertriebsorganisation wächst, lassen sich ganz einfach erweiterte Features wie Conversation Intelligence, Call Coaching und Umsatzzuordnung hinzufügen.

Die besten Features von HubSpot Sales Hub

Erhalten Sie Zugriff auf einen gemeinsamen Posteingang mit KI-generiertem Kontext, der Vertriebsmitarbeiter mit jeder Unterhaltung und jedem Kontaktpunkt verbindet.

Führen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter mithilfe des Moduls „Sales Playbooks“ durch strukturierte Erkundungs- und Einwandbehandlungsprozesse, indem Sie benutzerdefinierte Vorlagen und KI-generierte Eingabeaufforderungen verwenden.

Nutzen Sie die integrierte Intelligenz der Unterhaltungen, um Anrufe aufzuzeichnen, zu transkribieren und mit Stichwörtern und Coaching-Möglichkeiten zu versehen – direkt im CRM.

Limitierungen von HubSpot Sales Hub

Bei großen Datenbanken oder sehr aktiven Teams kann es zu Verzögerungen beim Laden von Datensätzen, beim Wechseln von Pipelines oder bei der Synchronisierung von Daten kommen.

Preise für HubSpot Sales Hub

Kostenlose Tools

Sales Hub Starter: 15 $ pro Monat/Benutzer

Starter-Kundenplattform : 20 $ pro Monat/Benutzer

Sales Hub Professional: 100 $ pro Monat/Benutzer

Sales Hub Enterprise: 150 $ pro Monat/Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (über 12.400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 480 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HubSpot Sales Hub?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Als Eigentümer eines kleinen Unternehmens schätze ich an HubSpot Sales Hub vor allem, wie einfach es die Verwaltung von Leads und Follow-ups macht. Die Nachverfolgung von E-Mails, die Deal-Pipeline und die Aufgaben-Erinnerungen helfen mir, organisiert zu bleiben, ohne dass ich ein großes Vertriebsteam benötige. Es ist benutzerfreundlich und die Automatisierungstools sparen mir viel Zeit, insbesondere bei der Betreuung mehrerer Clients.

Als Eigentümer eines kleinen Unternehmens schätze ich an HubSpot Sales Hub vor allem, wie einfach es die Verwaltung von Leads und Follow-ups macht. Die E-Mail-Nachverfolgung, die Deal-Pipeline und die Aufgaben-Erinnerungen helfen mir, organisiert zu bleiben, ohne dass ich ein großes Vertriebsteam benötige. Es ist benutzerfreundlich und die Automatisierungstools sparen mir viel Zeit, insbesondere bei der Betreuung mehrerer Clients.

6. Lavender (Am besten geeignet zur Verbesserung der Leistung von Kaltakquise-E-Mails)

via Lavender

Als KI-E-Mail-Marketing-Tool bietet Lavender sofortiges Coaching direkt in Ihrem E-Mail-Client (Gmail, Outlook, Chrome-Erweiterung usw.) und schlägt Verbesserungen hinsichtlich der Wirksamkeit der Betreffzeile, der Satzstruktur, des Tons und der Lesbarkeit vor.

Während Sie schreiben, ruft das tool Daten zu potenziellen Kunden, Persönlichkeitsmerkmalen, Nachrichten und dem Unternehmenskontext ab, um Echtzeit-Personalisierungsvorschläge zu generieren, mit denen Sie ansprechendere Einleitungen und auf jeden Empfänger zugeschnittene Wertversprechen erstellen können.

Sie bietet außerdem E-Mail-Metriken sowie Trendanalysen und Berichterstellung zu Öffnungsraten, Antwortraten und Stimmungen für eine verbesserte Kampagnenoptimierung.

Die besten Features von Lavender

Nutzen Sie die E-Mail-Intelligenz im Browser, um Tonfall, Stimmung und Struktur in Echtzeit zu bewerten und die Wirksamkeit Ihrer Nachrichten zu stärken.

Erhalten Sie personalisierte Vorschläge für kontaktbezogene Einführungen, indem Sie LinkedIn-Profile, vergangene Kundeninteraktionen und CRM-Notizen analysieren.

Visualisieren Sie Team-Analysen auf einem Dashboard, z. B. Antwortdaten nach Vertriebsmitarbeiter, Betreffzeile und Personalisierungsgrad, um effektive Coaching-Strategien zu entwickeln.

Limit von Lavender

Einige Benutzer waren der Meinung, dass sich das Feedback des Tools eher auf die Kritik der Satzlänge beschränkt, anstatt sinnvolle Verbesserungen anzubieten.

Lavender-Preise

Basic: Free Forever

Starter: 29 $ pro Monat/Benutzer

Individual Pro: 49 $ pro Monat/Benutzer

Team-Plan: 99 $ pro Monat/Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Lavender

G2: 4,8/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Lavender?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Es ist sehr hilfreich, in Echtzeit Feedback (basierend auf Best Practices) zu Ihren E-Mails zu erhalten. Der Personalisierungsassistent eignet sich auch hervorragend, um E-Mails an potenzielle Kunden schnell zu personalisieren.

Es ist sehr hilfreich, in Echtzeit Feedback (basierend auf Best Practices) zu Ihren E-Mails zu erhalten. Der Personalisierungsassistent eignet sich auch hervorragend, um E-Mails an potenzielle Kunden schnell zu personalisieren.

📚 Weiterlesen: So steigern Sie Ihre Vertriebsproduktivität

7. Regie. ai (Am besten geeignet für die Erstellung von KI-gestützten Vertriebsinhalten)

Regie ist eine KI-native Sales-Engagement-Plattform, die die Suche nach potenziellen Kunden, die Kundenansprache, die Anreicherung, die absichtsbasierte Priorisierung und das parallele Wählen in einem einzigen tool vereint. Sie nutzt das „3 P“-Framework – Persona, Pain Point, Value Proposition – um jede Botschaft auf relevante Käuferinformationen abzustimmen und das Engagement zu steigern.

Der KI-Assistent und Rapid Writer von Regie helfen Ihnen bei der Erstellung von Betreffzeilen, Einleitungen, Wertversprechen, Anrufskripten, InMail-Nachrichten und einer Vielzahl anderer Inhalte zur Vertriebsunterstützung. Mit dem Blocks-Feature können Sie außerdem besonders erfolgreiche Einleitungen und Betreffzeilen speichern und für Kampagnen wiederverwenden, um Konsistenz und Geschwindigkeit zu gewährleisten.

Die besten Features von Regie.ai

Erstellen Sie mit der Drag-and-Drop-Oberfläche des Campaign Builders komplette Outbound-Workflows mit KI-generierten Inhalten, die auf jede Persona und jede Phase zugeschnitten sind.

Als Engine zum Scoring des Inhalts zur Bewertung von Entwürfen anhand von Engagement-Metriken aus früheren Kampagnen, um leistungsstarke Alternativen vorzuschlagen.

Zentralisieren Sie erfolgreiche Skripte und Abläufe in einer teamweiten Inhaltsbibliothek, um eine einheitliche Kommunikation aller Vertriebsmitarbeiter sicherzustellen.

Einschränkungen von Regie.KI

Mehrere Benutzer berichteten, dass die Nachrichten roboterhaft klingen können und oft weniger natürlich wirken, sodass sie manuell bearbeitet werden müssen, um sie menschlicher zu gestalten.

Preise für Regie.KI

KI-Agenten: Ab 35.000 $

KI-Agenten + KI-Dialer: Ab 35.000 US-Dollar

RegieOne: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Regie.ai

G2: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Regie.ai?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Was die Zustellbarkeit von E-Mails angeht, hilft mir Regie.KI dabei, Formulierungen anzupassen, ohne dabei von unserem Wertversprechen abzuweichen. Außerdem kann ich damit benutzerdefinierte Inhalte in großem Umfang erstellen, indem ich unternehmens- oder personenbezogene Informationen einbinde. Das hat mir viel Zeit beim Verfassen personalisierter Inhalte gespart.

Was die Zustellbarkeit von E-Mails angeht, hilft mir Regie.ai dabei, Formulierungen anzupassen, ohne dabei von unserem Wertversprechen abzuweichen. Außerdem kann ich damit benutzerdefinierte Inhalte in großem Umfang erstellen, indem ich unternehmens- oder personenbezogene Informationen einbinde. Das hat mir viel Zeit beim Verfassen personalisierter Inhalte gespart.

8. Clay (Am besten geeignet für die Akquise und Lead-Anreicherung)

via Clay

Clay integriert über 50 bis 130 Datenquellen (z. B. Clearbit, Apollo, Hunter, BuiltWith) unter Verwendung eines Wasserfallansatzes und durchläuft die Quellen automatisch.

Der KI-Rechercheagent des Tools, Claygent, durchsucht Websites, Tech-Stacks, Finanzierungsnachrichten oder Blog-Inhalte, um Vertriebsteams dabei zu helfen, direkt aus den Online-Aktivitäten potenzieller Kunden Erkenntnisse zu gewinnen.

Sie unterstützt auch die native Integration mit CRMs wie Salesforce und HubSpot sowie mit Outreach-Tools wie Outreach.io oder Salesloft über Zapier/Webhooks.

Die besten Features von Clay

Erhalten Sie Echtzeit-Updates zu Kontakt- und Unternehmensfeldern mithilfe öffentlicher Quellen und APIs für eine aktuellere Zielgruppenansprache.

Generieren Sie benutzerdefinierte Snippets wie Eisbrecher oder Verweise auf Pain Points in großem Umfang.

Verwenden Sie den visuellen Workflow-Builder, um auch technisch weniger versierten Benutzern die Automatisierung von Auslösern für die Kundenakquise auf der Grundlage des Käuferverhaltens oder der Kaufabsicht zu ermöglichen.

Einschränkungen von Clay

Der Datenimport in bestehende Datenbanken ist nicht so nahtlos, wie er sein könnte, da wie üblich ein Aufwand für das Zusammenführen der Daten und die Bearbeitung von Duplikaten entsteht.

Preise von Clay

Free

Starter: 149 $ pro Monat/Benutzer

Explorer: 349 $ pro Monat/Benutzer

Pro: 800 $ pro Monat/Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Clay

G2: 4,9/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Clay?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Clay hat die programmatische, automatisierte Lead-Beschaffung, -Anreicherung, -Recherche und -Kontaktaufnahme demokratisiert. Die Entwicklung von Vertriebstechnologien ist jetzt für Nicht-Programmierer wie mich viel zugänglicher.

Clay hat die programmatische, automatisierte Lead-Beschaffung, -Anreicherung, -Recherche und -Kontaktaufnahme demokratisiert. Die Entwicklung von Vertriebstechnologien ist jetzt für Nicht-Programmierer wie mich viel zugänglicher.

9. Dialpad (Am besten geeignet für KI-gestütztes Management von Verkaufsgesprächen)

via Dialpad

Diese Plattform basiert auf dem proprietären LLM (DialpadGPT) von Dialpad, das mit über 6 Milliarden Minuten an Unterhaltungen im Geschäftsbereich trainiert wurde, und ermöglicht eine genaue Sprach-zu-Text-Transkription, Stimmungsanalyse, Keyword-Nachverfolgung und Einblicke in Unterhaltungen.

Das KI-Vertriebszentrum von Dialpad unterstützt Vertriebsmitarbeiter mit Echtzeit-Anrufberatung auf Basis von Tonfall, Schlüsselwörtern und Auslösern für Einwände. Vertriebsleiter können Coaching-Auslöser für Live-Prompts einrichten und die Aufzeichnungen und Transkripte von Dialpad zum Aufbau von Onboarding-Bibliotheken nutzen. Es ist eine gute Wahl für Teams mit hohem Anrufaufkommen, die Wert auf die Leistung während des Gesprächs und die Analyse nach dem Gespräch legen.

Die besten Features von Dialpad

Ermöglichen Sie Live-Coaching mit Echtzeit-AnrufunterstützungsFeatures, die Vertriebsmitarbeiter benachrichtigen, wenn während eines Gesprächs Einwandmuster oder Erwähnungen von Wettbewerbern auftreten.

Ermöglichen Sie Vertriebsleitern, Unterhaltungen nach Thema, Phase oder Ergebnis zu verfolgen, um nach dem Anruf mithilfe benutzerdefinierter Anruf-Tags Feedback zu geben.

Erstellen Sie Coaching-Playlists, um herausragende Anrufsegmente zu strukturierten Lernmodulen für die Vertriebsmitarbeiter zusammenzustellen.

Limitierungen von Dialpad

Die Genauigkeit der Live-Transkription kann in lauten Umgebungen oder bei Teams mit unterschiedlichen Akzenten abnehmen.

Preise für Dialpad

Standard: 27 $ pro Monat/Benutzer

Pro: 35 $ pro Monat/Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Dialpad

G2: 4,4/5 (über 4.300 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Dialpad?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Die Möglichkeit, Gesprächsprotokolle sowohl in Echtzeit als auch nach dem Gespräch einzusehen, ist äußerst hilfreich! Die Möglichkeit, zurückzugehen und Notizen/Themen aus einem vergangenen Gespräch anzusehen, ist ein großartiges Feature und oft sehr nützlich.

Die Möglichkeit, Gesprächsprotokolle sowohl in Echtzeit als auch nach dem Gespräch einzusehen, ist äußerst hilfreich! Die Möglichkeit, zurückzugehen und Notizen/Themen aus einem vergangenen Gespräch anzusehen, ist ein großartiges Feature und oft sehr nützlich.

10. Apollo. io (Am besten geeignet für All-in-One-Outbound-Prospecting)

Apollo.io unterstützt Teams bei der Umsetzung von Strategien zur Kundenakquise, von der Lead-Erkennung bis zur Kontaktaufnahme. Mit einer proprietären Datenbank mit über 275 Millionen Kontakten und nativen Sequenzierungstools reduziert Apollo die Abhängigkeit von Drittanbieter-Tools zur Anreicherung oder zum Dialen.

Der KI-Assistent des Tools schlägt optimale Betreffzeilen, Inhalte und Zeitpunkte vor, basierend auf der Leistungshistorie und realen Verkaufsdaten. Darüber hinaus ermöglicht die KI-gestützte Workflow-Automatisierung die vollständige Automatisierung der Erstellung von Interessentenlisten, der Anreicherung, der Bewertung, der Nachrichtenübermittlung und der CRM-Synchronisierung in einem einzigen optimierten Flow.

Die besten Features von Apollo.io

Nutzen Sie die erweiterten Suchfilter, um anhand detaillierter Attribute wie Technologie-Stack des Unternehmens, Titel oder Einstellungssignale hochwertige Leads zu identifizieren.

Automatisieren Sie personalisierte Multi-Touch-Kundenansprache per E-Mail, Telefon und LinkedIn mit integrierter Nachverfolgung der Antworten.

Installieren Sie die Chrome-Erweiterung, um direkt über LinkedIn oder Ihren E-Mail-Posteingang schnellen Zugriff auf Kontaktdaten und die Interaktionshistorie zu erhalten.

Limitierungen von Apollo.io

Gelegentlich berichten Benutzer, dass sie auf veraltete E-Mail-Adressen oder falsche Titel gestoßen sind, was die Effizienz der Kundenansprache beeinträchtigt.

Preise für Apollo.io

Free

Basic: 59 $ pro Monat/Benutzer

Professional: 99 $ pro Monat/Benutzer

Organisation: 149 $ pro Monat/Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Apollo.io

G2: 4,7/5 (über 8.900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Apollo.io?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Apollo.io hat die Art und Weise, wie wir unsere Vertriebspipeline verwalten, grundlegend verändert. Am beeindruckendsten ist die umfangreiche und genaue Kontaktdatenbank, mit der sich verifizierte Leads aus verschiedenen Branchen leicht finden lassen. Die Plattform bietet außerdem hervorragende Filter, mit denen wir unsere idealen Kundenprofile präzise ansprechen können.

Apollo.io hat die Art und Weise, wie wir unsere Vertriebspipeline verwalten, grundlegend verändert. Am beeindruckendsten ist die umfangreiche und genaue Kontaktdatenbank, mit der sich verifizierte Leads aus verschiedenen Branchen leicht finden lassen. Die Plattform bietet außerdem hervorragende Filter, mit denen wir unsere idealen Kundenprofile präzise ansprechen können.

11. Outreach (Am besten geeignet für den Vertrieb und die Automatisierung in Unternehmen)

via Outreach

Outreach ist ein zuverlässiges tool für Unternehmen, die eine strenge Governance, eine Coaching-Infrastruktur und die Sichtbarkeit mehrerer Teams über den gesamten Verkaufstrichter hinweg benötigen.

Das tool Smart Deal Assist prognostiziert das Ergebnis von Geschäften (mit einer Genauigkeit von ca. 81 %) und schlägt proaktiv Maßnahmen vor, um Geschäfte auf Kurs zu halten. Und mit Outreach Kaia erhalten Vertriebsmitarbeiter Echtzeit-Coaching für Telefonate, E-Mail-Analysen und Einblicke in den Status von Geschäften auf einer einzigen integrierten Plattform.

Das Tool protokolliert automatisch E-Mails, Anrufe, Meetings und Aufgaben in CRM-Systemen (Salesforce, Dynamics, HubSpot) und ermöglicht Leistungsbenchmarking und die Feinabstimmung von Outreach-Strategien.

Die besten Features für die Kundenansprache

Generieren Sie Deal-Beschleunigungswerte, um Lücken in der Pipeline aufzudecken, indem Sie die Kadenzaktivität, das Verhalten der Vertriebsmitarbeiter und die Antwortraten der Käufer analysieren.

Nutzen Sie Live-Call-Intelligence, um Coaching-Momente, automatisch protokollierte Notizen und Erinnerungen für die Nachverfolgung bereitzustellen und manuelle Arbeit zu reduzieren.

Erstellen Sie Leistungsberichte für Vertriebsmitarbeiter, um Aktivitäten, Konversionen und Engagement-Trends zu vergleichen und Coaching-Möglichkeiten aufzudecken.

Einschränkungen bei der Kundenansprache

Technische Limite wie die Unfähigkeit, doppelte Datensätze zu verarbeiten (Leads und Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse in Salesforce), können zu Fehlern ohne klare Meldungen führen, was die Fehlerbehebung erschwert.

Preise für Outreach

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Outreach

G2: 4,3/5 (über 3.400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Outreach?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Für jemanden wie mich, dessen Schwerpunkt auf der Generierung von Leads durch E-Mails und Anrufe liegt, ist Outreach mein bester Freund. Es fungiert wie ein Lehrer – es zeigt mir, was funktioniert und was nicht, die Statistiken/Analysen sind kristallklar, es überwacht meine Leistung an den Kontaktpunkten, erfasst Daten gut und hebt auch die anstehenden Aufgaben hervor.

Für jemanden wie mich, dessen Schwerpunkt auf der Generierung von Leads durch E-Mails und Anrufe liegt, ist Outreach mein bester Freund. Es fungiert wie ein Lehrer – es zeigt mir, was funktioniert und was nicht, die Statistiken/Analysen sind kristallklar, es überwacht meine Leistung an den Kontaktpunkten, erfasst Daten gut und hebt auch die anstehenden Aufgaben hervor.

Vorteile von KI-Vertriebsassistenten

KI-Vertriebsassistenten machen Vertriebsteams schneller, scharfsinniger und entlasten sie von Verwaltungsaufgaben. Sie schließen zwar keine Geschäfte für Sie ab, aber sie beseitigen die Hindernisse, die Vertriebsmitarbeiter daran hindern, ihre beste Arbeit zu leisten.

Das ändert sich tatsächlich, wenn KI zum Einsatz kommt:

Mehr Zeit für den Verkauf, weniger Hektik

Vertriebsmitarbeiter gewinnen endlich Zeit zurück. Anstatt einen Anruf mit 20 Minuten Nachbearbeitung zu beenden, hat die KI bereits die Zusammenfassung erfasst, die nächsten Schritte herausgearbeitet und das CRM aktualisiert. Diese Zeit fließt direkt zurück in echte Verkaufsunterhaltungen statt in Verwaltungsaufgaben.

Sauberere Daten, ohne dass Vertriebsmitarbeiter zu „mehr Disziplin” gezwungen werden müssen.

Die meisten CRM-Probleme entstehen nicht durch mangelnden Aufwand, sondern durch Zeitmangel. KI füllt diese Lücken, indem sie Aktivitäten protokolliert, Felder aktualisiert und im Hintergrund für konsistente Datensätze sorgt. Manager erhalten zuverlässige Dashboards. Vertriebsmitarbeiter erhalten ein System, das sie nicht dafür bestraft, dass sie viel zu tun haben.

Schnellere, personalisiertere Kundenansprache

Wenn KI E-Mails entwirft, erstellt sie keine generischen Nachrichten. Sie nutzt die bisherigen Unterhaltungen des Vertriebsmitarbeiters, das Verhalten des potenziellen Kunden und den Kontext des Geschäfts. Der Vertriebsmitarbeiter muss die Nachricht zwar noch genehmigen, aber der Druck, eine leere Seite vor sich zu haben, ist weg.

Frühzeitige Achtungen, wenn Geschäfte zu scheitern drohen

KI bemerkt die kleinen Anzeichen, die Menschen übersehen: ein normalerweise reaktionsfreudiger Lead, der plötzlich still wird, ein Geschäft ohne nächsten Schritt oder ein Konto, das spät in der Nacht erneut Interesse zeigt. Diese Hinweise helfen Vertriebsmitarbeitern, zu handeln, bevor ein Geschäft ins Leere läuft.

Eine reibungslosere, besser vorhersehbare Pipeline

Da KI Aktivitäten über Tools, Anrufe, E-Mails, Aufgaben und CRM-Aktualisierungen hinweg miteinander verbindet, bleibt alles synchronisiert. Vertriebsmitarbeiter arbeiten auf der Grundlage eines einzigen, genauen Bildes, anstatt zu raten. Manager erhalten Prognosen, die die tatsächliche Situation widerspiegeln und nicht das, was passieren sollte.

KI-Vertriebsassistenten vs. menschliche Vertriebsmitarbeiter

Was sie am besten können KI-Vertriebsassistenten Menschliche Vertriebsmitarbeiter Den Kontext verstehen Erinnert sich sofort an jedes Detail aus Anrufen, E-Mails und CRM-Aktualisierungen. Erkennt Tonfall, Absicht und unausgesprochene Signale, die kein System erfassen kann. Wiederkehrende Aufgaben Protokolliert Aktivitäten, aktualisiert Felder, erstellt Follow-ups und sorgt automatisch für saubere Daten. Diese Aufgaben können zwar zu erledigen sein, aber sie kosten Zeit und Energie, die dann für den eigentlichen Verkauf fehlen. Geschwindigkeit und Konsistenz Arbeitet rund um die Uhr, vergisst nie etwas, ist nie überfordert und bewältigt mühelos auch umfangreiche Aufgaben. Priorisiert auf der Grundlage von Einschätzungen, aber die Kapazität hat einen Limit und variiert von Tag zu Tag. Pipeline-Bewusstsein Überwacht den Status von Geschäften, erkennt Risiken frühzeitig und markiert ungewöhnliche Muster in großen Datensätzen. Erkennt Veränderungen in Beziehungen, politische Dynamiken und die Stimmung der Käufer. Personalisierung Verwendet vergangene Unterhaltungen und Verhaltensdaten, um schnell maßgeschneiderte Nachrichten zu generieren. Verleiht Nuancen, Emotionen, Humor und menschliches Verständnis, das sich authentisch anfühlt. Entscheidungsfindung Schlägt auf der Grundlage von Daten und Mustern nächste Schritte vor. Trifft Entscheidungen, geht auf Einwände ein und passt sich in Echtzeit an. Beste Rolle Automatisierung, Analyse, Organisation und Beschleunigung von Workflows. Vertrauen aufbauen, verhandeln, Geschichten erzählen und Geschäfte abschließen.

Beginnen Sie mit ClickUp, intelligenter zu verkaufen.

Der Vertrieb verlangsamt sich nicht, und Sie sollten das auch nicht tun.

Von der Risikoprognose bis zur Beschleunigung von Nachfassaktionen – das richtige tool reduziert die Komplexität und hilft Ihren Vertriebsmitarbeitern, sich auf den Umsatz zu konzentrieren.

Der KI-Vertriebsassistent von ClickUp vereint alles in einem Workspace: CRM-Ansichten, Nachverfolgung von Aufgaben, Vertriebs-Dashboards, integrierte Automatisierungen und KI-Features, die darauf ausgelegt sind, Reibungsverluste in jeder Phase des Vertriebszyklus zu beseitigen.

Testen Sie ClickUp AI noch heute kostenlos und verändern Sie die Art und Weise, wie Ihr Vertriebsteam verkauft, zusammenarbeitet und erfolgreich ist.

Häufig gestellte Fragen

Ein KI-Vertriebsassistent ist ein digitales Tool, das Vertriebsmitarbeiter bei Aufgaben wie Notizen, Nachfassaktionen, CRM-Aktualisierungen, Lead-Bewertung und Anrufzusammenfassungen unterstützt. Es arbeitet im Hintergrund, um Geschäfte voranzutreiben, sodass Vertriebsteams mehr Zeit für den Verkauf und weniger Zeit für Verwaltungsaufgaben aufwenden können.

Nein. KI kann repetitive Aufgaben automatisieren, Daten analysieren und nächste Schritte vorschlagen, aber sie kann menschliches Urteilsvermögen, den Aufbau von Beziehungen oder Verhandlungen nicht ersetzen. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn KI die Schwerarbeit übernimmt und sich die Vertriebsmitarbeiter auf Unterhaltungen und den Abschluss konzentrieren können.

Die KI wertet Signale aus E-Mails, Anrufen, Website-Aktivitäten, der Historie von Geschäftsabschlüssen und CRM-Daten aus, um die Leads zu identifizieren, die am ehesten zu einer Conversion führen. Sie bewertet potenzielle Kunden, markiert ideale Käufer frühzeitig und weist Vertriebsmitarbeiter auf die Konten hin, die heute – und nicht erst in einigen Wochen – Aufmerksamkeit verdienen.

Ja – oft sogar mehr als für große Teams. Kleine Unternehmen verfügen in der Regel nicht über zusätzliche Mitarbeiter für die Verwaltung, Dateneingabe oder Nachverfolgung. Ein KI-Assistent füllt diese Lücken, sorgt für eine organisierte Pipeline und gibt Vertriebsmitarbeitern mehr Zeit, sich auf umsatzsteigernde Arbeiten zu konzentrieren.

Die Preise variieren stark, je nach Features, Limiten und CRM-Integrationen. Einige Plattformen bieten KI als Teil ihres Kernangebots an, anstatt sie separat zu verkaufen.

Ja – KI kann personalisierte Kaltakquise-E-Mails entwerfen, Gesprächspunkte vorschlagen und Follow-ups basierend auf Interaktionssignalen zeitlich planen. Die Vertriebsmitarbeiter genehmigen und versenden die Kontaktaufnahmen weiterhin selbst, aber die KI nimmt ihnen den Druck, eine leere Seite vor sich zu haben, und beschleunigt den gesamten Prozess.

Die meisten KI-Assistenten bieten eine direkte Integration mit gängigen CRM-Systemen wie Salesforce, HubSpot und anderen. Das Setup umfasst in der Regel die Verbindung Ihres CRM-Kontos, die Erteilung von Berechtigungen für Lese- und Schreibrechte für Daten und die Auswahl der Workflows, die die KI automatisieren soll. Nach der Verbindung erfolgen die Synchronisierungen automatisch.

KI kann organisieren, analysieren und automatisieren – aber sie hat immer noch Limite. Sie kann den Kontext falsch verstehen, generische Nachrichten ohne menschliche Überprüfung generieren oder Nuancen im Tonfall eines Käufers übersehen. Außerdem ist sie auf die Qualität Ihrer CRM-Daten angewiesen. KI ist ein leistungsstarker Assistent, aber sie benötigt immer noch menschliche Aufsicht, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.