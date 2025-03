10 Tools zur Automatisierung des Vertriebs für kleine Geschäfte

Ihr Vertriebsteam arbeitet hart daran, den Betrieb zu skalieren, neue Geschäfte zu generieren und die Vertriebspipeline mit potenziellen Kunden zu füllen. Da sie so viel zu tun haben, ist ihr Tagesablauf vollgepackt mit kilometerlangen To-Do-Listen.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Arbeitspensum der Vertriebsmitarbeiter mit zunehmendem Erfolg dramatisch ansteigt. In vielen Fällen bedeutet dies, dass Chancen verpasst werden, weil das Team nicht schnell genug arbeiten kann, um die Nachfrage zu befriedigen.

Das ist ein gutes Problem und eines, das durch den Einsatz von Vertriebs automatisierungssoftware programme. Hier zeigen wir Ihnen, welche das sind, und gehen auf die Vorteile der Automatisierung für Ihre Vertriebsabteilung ein.

Anschließend stellen wir Ihnen die 10 besten Tools zur Vertriebsautomatisierung vor. Von marketing-Automatisierungssoftware bis hin zu Projektmanagement-Tools finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Vertriebsteams zu vergrößern. 💪

Tools zur Vertriebsautomatisierung dienen der Rationalisierung von Arbeitsabläufen, indem sie zeitaufwändige und sich wiederholende Aufgaben übernehmen. Anstatt dass ein Mitarbeiter Zeit mit der manuellen Erstellung von Aufgaben und Dokumenten verbringt, erledigen diese Tools die Arbeit für die Vertriebsteams, so dass sie sich auf wichtigere Dinge konzentrieren können. 🙌

In den meisten Fällen werden diese Tools durch Software oder KI unterstützt, um die Arbeit automatisch zu erledigen. Die meisten Vertriebsteams streben eine Automatisierung von Aufgaben wie:

Planung von Besprechungen

Erstellung von Rechnungen und Kostenvoranschlägen

Nachfassen bei potenziellen Kunden

Versenden von E-Mails zur Lead-Generierung

Bearbeitung wiederkehrender Aufgaben wie Berichte

Bewertung qualifizierter Leads in der Vertriebspipeline

Die beste Software für die Vertriebsautomatisierung ist für die Bewältigung arbeitsintensiver Aufgaben konzipiert. Diese Arten von sich wiederholenden Aufgaben erfordern wenig Gehirnschmalz, halten aber selbst den besten Vertriebsmitarbeiter von wichtigeren Aufgaben ab.

Der Einsatz von Tools zur Vertriebsautomatisierung ist eine Selbstverständlichkeit. Sie setzen Zeit frei und nehmen den Vertriebsteams lästige Arbeiten ab, die sie nicht erledigen wollen. 👀

Hier sind weitere Vorteile des Einsatzes von Tools zur Vertriebsautomatisierung:

Verbessertes Datenmanagement: Diese Tools speichern Informationen an einem Ort, wodurch es einfacher wird, Daten zu verfolgen undvertriebs-KPIs ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen zu müssen

Diese Tools speichern Informationen an einem Ort, wodurch es einfacher wird, Daten zu verfolgen undvertriebs-KPIs ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen zu müssen Genaue Berichterstattung: Da diese Tools maschinell betrieben werden, ist die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler ausgeschlossen. Das bedeutet eine bessere und genauere Berichterstattung, wenn es umvertriebs-Pipeline-Metriken Zusammenarbeit in Echtzeit: Viele dieser Vertriebsautomatisierungssoftware ermöglichen es den Vertriebsteams, zusammenzuarbeiten, wodurch sie im gesamten Vertriebsprozess effektiver werden

Da diese Tools maschinell betrieben werden, ist die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler ausgeschlossen. Das bedeutet eine bessere und genauere Berichterstattung, wenn es umvertriebs-Pipeline-Metriken Bessere Kundenerfahrung:Vertriebs-Apps helfen Ihnen, Ihre potenziellen Kunden besser zu verstehen und den richtigen Vertriebsmitarbeiter für den jeweiligen Kunden einzusetzen. Sie erleichtern es einem Vertriebsmitarbeiter auch, schnell zu antworten, damit Sie die Posteingänge Ihrer potenziellen Kunden schneller als die Konkurrenz erreichen können

Erfahren Sie, wie Sie ihre Vertriebsprozesse automatisieren mit diesen 10 Top-Tools. Unsere Liste der besten Software zur Vertriebsautomatisierung umfasst Projektmanagement-Software, CRM-Programme und vieles mehr, das Ihnen hilft, Ihre Arbeit zu erledigen. ✨

1. ClickUp

Verwalten Sie Kundendaten, persönliche Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

ClickUp ist der Traum eines jeden Vertriebsteams, mit Automatisierungen, Dashboards und CRM-Tools für den Umgang mit potenziellen Kunden und die Rationalisierung von Arbeitsabläufen. Das Tool verfügt über Dutzende von Integrationen, so dass Sie es problemlos zusammen mit Ihren anderen wichtigen Softwareprodukten verwenden können.

Mit ClickUp-Automatisierungen mit ClickUp Automations wird die Arbeit für Ihre Vertriebsteams automatisch erledigt. Mit mehr als 100 Automatisierungen sind die Möglichkeiten, Arbeitsabläufe effektiver zu gestalten, endlos. Erstellen Sie zum Beispiel Aufgaben, wenn ein Lead eine Demo auf HubSpot plant oder wenn ein Kunde sich für eine Testversion anmeldet.

Oder senden Sie E-Mails an das gesamte Vertriebsteam, wenn jemand ein Geschäft abschließt, und melden Sie sich bei Kunden, die Ihre Produkte eine Zeit lang nicht verwendet haben. Sie können die Automatisierungen für E-Mail-Marketing, Lead Scoring und vertriebsziele .

Verwenden Sie nach der Einführung von Automatisierungen ClickUp Dashboards um den Fortschritt aller Ihrer Vertriebsprojekte zu verfolgen. Das vollständig anpassbare Dashboard erleichtert die Zuweisung von Ressourcen und das Aufzeigen von Engpässen im Vertriebsprozess.

Behalten Sie den Überblick über Ihren gesamten Verkaufstrichter an einem Ort mit ClickUp Vertrieb . Dank der vereinfachten Einrichtung können Sie die gesamte Vertriebskette auf einen Blick sehen. Sie können Kontoaktivitäten verfolgen und mit Teammitgliedern zusammenarbeiten, um Geschäfte abzuschließen.

Außerdem können Sie ClickUp's eingebautes CRM um Daten zu sammeln und Kundenbeziehungen einzusehen. Dank zentraler Portale für die Kundenansprache wird die Kommunikation beschleunigt. Bauen Sie Ihre Kundendatenbank einfach auf und weisen Sie Prioritäten und benutzerdefinierte Felder zu, um es den Vertriebsteams leicht zu machen, eine bessere Kontaktaufnahme durchzuführen. 🛠️

ClickUp beste Eigenschaften

Es gibt mehr als 1.000 Vorlagen, darunter dieVorlage für den täglichen Verkaufsbericht von ClickUpdie einen einfachen Einblick in die Vertriebsbemühungen und -trends ermöglicht

Aufgabenautomatisierung rationalisiert eingehende Leads und weist den wichtigsten Entscheidungsträgern relevante Arbeit zu

Mit benutzerdefinierten Feldern und Status können Sie E-Mail-Automatisierung, Drip-Kampagnen und E-Commerce-Verkaufsaktivitäten an einem Ort verfolgen

Arbeiten Sie an einem Ort mit Dutzenden von Integrationen

ClickUp-Einschränkungen

Momentan ist ClickUp AI nur in der Desktop-Version verfügbar, aber der Rollout für mobile Geräte ist auf dem Weg

Die schiere Anzahl der Funktionen bedeutet, dass es ein wenig Zeit braucht, um die volle Funktionalität zu erfassen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar (kostenlose Testversion)

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,500+ Bewertungen)

4.7/5 (8,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Sales Cloud von Salesforce

über Vertriebsorganisation Die Kombination von KI, Daten und CRM an einem Ort, Sales Cloud von Salesforce erleichtert den Vertriebsmitarbeitern ihre Arbeit. Mit dieser Software zur Vertriebsautomatisierung können Sie in die Customer Journey eintauchen, um Erkenntnisse zu gewinnen und das Engagement zu steigern - und so den Vertriebsprozess zu verbessern.

Das Tool verbessert auch die Kundenbeziehungen, indem es sofort Benachrichtigungen erstellt, wenn neue Produkte auf den Markt kommen, und E-Mail-Kampagnen auf der Grundlage der Benutzerabsicht automatisiert. Zu den weiteren Automatisierungsfunktionen gehören die wiederkehrende Rechnungsstellung, die Nachverfolgung des Leistungsmanagements und Erkenntnisse zur Umsatzoptimierung.

Sales Cloud - die besten Funktionen

Integrierte generative und prädiktive KI macht es einfach, personalisierte Vertriebs-E-Mails und Anrufzusammenfassungen in Sekundenschnelle zu erstellen

Die Einstein GPT-Funktion schützt Ihre sensiblen Unternehmensdaten, wenn Sie Modelle der künstlichen Intelligenz zur Erstellung von E-Mail-Sequenzen, Landing Pages und anderen Marketingkampagnen verwenden

Das All-in-One-CRM rationalisiert das Pipeline-Management und bietet Tools zur Umsatzsteigerung auf der Basis bestehender Kunden

Bietet eine kostenlose Testversion der Vertriebsautomatisierungssoftware für den Einstieg an

Sales Cloud Einschränkungen

Einige Benutzer waren der Meinung, dass es zu viele Anpassungen gibt und ihre Vertriebsteams mehr Zeit als nötig für die Einrichtung von Prozessen benötigen

Die Benutzeroberfläche ist für manche Vertriebsteams gewöhnungsbedürftig und nicht immer intuitiv

Preise für Sales Cloud

Starter: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Professional: $80/Monat pro Benutzer

$80/Monat pro Benutzer Enterprise: $165/Monat pro Benutzer

$165/Monat pro Benutzer Unbegrenzt: $330/Monat pro Benutzer

Sales Cloud Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (15,700+ Bewertungen)

4.3/5 (15,700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (17,700+ Bewertungen)

3. Sales Hub von HubSpot

über HubSpotHubSpot ist eines der besten Marketing-Tools auf dem Markt, aber sein Vertriebsangebot ist auch für Teams nützlich, die ihre Arbeitsabläufe optimieren möchten. Mit der CRM-Plattform können Sie automatisch E-Mails erstellen, die an Kundensegmente gesendet werden, und Ihre Pipeline anhand des Aufgabenstatus organisieren. ✅

Mit HubSpot Sales können Sie das Lead Nurturing verbessern, Erkenntnisse für die Vertriebsprognose gewinnen und automatisierte Arbeitsabläufe erstellen. Ganz gleich, ob Sie administrative Aufgaben wie die Berichterstellung oder Vertriebsaufgaben wie das Erstellen und Versenden ausgehender E-Mails rationalisieren möchten, dieses Tool erledigt die Aufgabe.

Beste Funktionen von HubSpot

Mit der mobilen CRM-App können Sie Ihre Arbeit überall erledigen - auch wenn Sie zwischen zwei Treffen mit potenziellen Kunden unterwegs sind

Aufgaben automatisieren um Zeit freizusetzen, damit das Vertriebsteam in der Hälfte der Zeit aktiv nach besseren Interessenten suchen kann

Die Anrufverfolgung protokolliert automatisch Verkaufsanrufe, um die Effizienz zu steigern

HubSpot-Einschränkungen

Die Preispläne steigen schnell an, aber es gibt kostenlose Testoptionen für Vertriebsteams

Es gibt nicht viele Integrationen, daher fühlten sich einige Benutzer gezwungen, es als All-in-One-Tool zu verwenden, obwohl sie lieber eine Mischung aus verschiedenen Tools nutzen würden

HubSpot-Preise

Kostenlos: $0

$0 Starter: $45/Monat

$45/Monat Professionell: $450/Monat

$450/Monat Unternehmen: $1.200/Monat

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,500+ Bewertungen)

4.4/5 (10,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4. Overloop

über Überschleifen Overloop ist eine Plattform zur Vertriebsautomatisierung und eine Produktivitätslösung, die das Leben von Vertriebsmitarbeitern einfacher denn je machen soll. Das Hauptaugenmerk des Vertriebsautomatisierungs-Tools liegt auf der Rationalisierung von Vertriebskampagnen und der Steigerung der Kundenbindung.

Beginnen Sie mit der Erstellung von Listen potenzieller Kunden und versenden Sie automatisch Kampagnen über verschiedene Kanäle. Verwalten Sie die Pipeline von der Kontaktaufnahme bis zum Onboarding und nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse zur Verbesserung Ihrer Prozesse.

Overloop beste Eigenschaften

Integrationen mit E-Mail-Tools wie Gmail und Office 365 erleichtern den Versand von Cold-E-Mails und die Verfolgung von Öffnungsraten und Antworten

Das E-Mail-Finder-Tool hilft beim Auffinden von E-Mail-Adressen für potenzielle Kontakte

Mit der CSV-Importfunktion können Sie E-Mails und Kontaktinformationen aus Tools wie HubSpot und Pipedrive übernehmen

Overloop-Einschränkungen

Einige Benutzer waren der Meinung, dass das Tool nicht skalierbar ist, was es für schnell wachsende Unternehmen schwierig macht

Im Vergleich zu Mitbewerbern sollte es mehr E-Mail-Funktionen geben

Preise für Overloop

Basic: $99/Benutzer/Monat

$99/Benutzer/Monat Agentur Preise : Benutzerdefinierte Tarife

Overloop Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

4.3/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (1+ Bewertungen)

5. Growbots

über Growbots Growbots ist ein Tool zur Automatisierung des Outbound-Vertriebs, das Ihnen die Suche nach Ihrem nächsten Kunden erleichtern soll. Wenn Sie sich für ein Konto anmelden, erhalten Sie Zugang zu mehr als 180 Millionen verifizierten Interessenten. Schränken Sie die Liste ein, indem Sie aus 15 Kriterien wählen, einschließlich Branche und Umsatz.

Auf der Grundlage Ihrer Eingaben erhalten Sie eine Liste mit potenziellen Kunden und deren Kontaktdaten, einschließlich E-Mails, Konten in sozialen Medien und Telefonnummern. Sie zahlen nur für die Leads, die Sie wollen. Verwenden Sie anschließend die integrierten Dashboards, um A/B-Tests durchzuführen, ausgehende E-Mails zu automatisieren und Antworten zu überwachen.

Growbots beste Eigenschaften

Die Datenbank der potenziellen Kunden wird kontinuierlich mit Hilfe einer Live-E-Mail-Verifizierung aktualisiert, um aktuelle Informationen zu gewährleisten

Erweiterte Filter ermöglichen es Ihnen, Ihre Zielgruppe beim Versand von Outreach-E-Mails einzugrenzen

Passen Sie Kampagnen an, indem Sie eine unbegrenzte Anzahl von E-Mail-Vorlagen erstellen, Aufgaben wie Telefonanrufe zu Sequenzen hinzufügen und die Kontaktaufnahme basierend auf der Zeitzone des Interessenten planen

Growbots Einschränkungen

Einige Nutzer empfanden die Oberfläche der Plattform als verwirrend

Andere waren der Meinung, dass es mehr Anpassungsmöglichkeiten bei der Kontaktaufnahme mit neuen Interessenten geben sollte

Growbots Preise

Reichweite: $49/Monat

$49/Monat All-in-One: $199/Monat

$199/Monat Pro: Individuelle Preise/Monat

Growbots Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (100+ Bewertungen)

: 4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

6. Pipedrive

über Pipedrive Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM mit einer visuellen Vertriebs-Pipeline, um den Fortschritt zu verfolgen und das Wachstum zu beschleunigen. Funktionen für die Zusammenarbeit im Team erleichtern die Zusammenarbeit mit anderen Vertriebsmitarbeitern und das Feiern von Erfolgen. Verwenden Sie Pipedrive, um die Dateneingabe zu vereinfachen, die Planung von Meetings zu automatisieren und neue Ansätze für Ihre Vertriebskampagnen zu entdecken. 👩🏽‍💼

Mit benutzerdefinierten Filtern können Sie Zielmärkte segmentieren, um sie besser zu erreichen. Berichts-Dashboards und Umsatzprognosen halten Ihr Team auf dem Laufenden. Pipedrives ClickUp-Integration können Sie Aufgaben automatisch synchronisieren und Ihr CRM mit Ihrem größeren Projektmanagement-Tool verbinden.

Pipedrive beste Eigenschaften

KI-Technologie bietet Einblicke in Kampagnen und automatisiert Arbeitsabläufe für eine effektivere Kundenansprache

Sie können Aktivitätserinnerungen erstellen, um Ihren Verkaufstrichter zu überwachen und das Verkaufsengagement durch rechtzeitige Kampagnen zu erhöhen

Die benutzerfreundliche Oberfläche ist auch für Anfänger leicht zu bedienen und eignet sich daher hervorragend für Teams mit neuen Vertriebsmitarbeitern

Pipedrive Einschränkungen

Nicht alle Funktionen sind im preisgünstigeren Tarif verfügbar

Einige Benutzer fanden es schwierig, Hilfe vom Kundensupport zu erhalten

Pipedrive Preise

Grundlegend: 21,90 $/Monat pro Benutzer

21,90 $/Monat pro Benutzer Erweitert: $37,90/Monat pro Benutzer

$37,90/Monat pro Benutzer Professionell: 59,90 $/Monat pro Benutzer

59,90 $/Monat pro Benutzer Power: $74,90/Monat pro Nutzer

$74,90/Monat pro Nutzer Enterprise: $119/Monat pro Benutzer

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,600+ Bewertungen)

4.2/5 (1,600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,800+ Bewertungen)

7. UpLead

über UpLead UpLead ist ein Tool zur Vertriebsautomatisierung, das B2B-Unternehmen eine schnelle Erstellung von Lead-Listen ermöglicht. Während andere Tools automatisch Millionen von E-Mails und Daten durchsuchen, konzentriert sich dieses Tool darauf, nur die qualifiziertesten Leads zu liefern - mit einer Genauigkeitsrate von 95 % oder mehr.

UpLead beste Eigenschaften

Die Mobil- und Direktwahlfunktion liefert Ihnen genaue Telefoninformationen für jeden Lead

Intent-fokussierte Daten bedeuten, dass Sie Zugang zu potenziellen Kunden erhalten, die bereits nach Ihren Produkten und Dienstleistungen suchen

E-Mail-Überprüfung in Echtzeit stellt sicher, dass Sie gültige, aktive Interessenten erreichen

UpLead Einschränkungen

Einige Benutzer empfanden die Benutzeroberfläche als veraltet

Abonnements werden automatisch erneuert, so dass Sie daran denken müssen, sie zu kündigen

UpLead Preise

Kostenlose Testversion: $0 für eine siebentägige Testversion

$0 für eine siebentägige Testversion Essentials: $74/Monat

$74/Monat Plus: $149/Monat

$149/Monat Professionell: Benutzerdefinierte Preise

UpLead Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (70+ Bewertungen)

4.7/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (70+ Bewertungen)

8. Freshsales von Freshworks

über Freshworks Freshsales ist ein intelligentes CRM, das Vertriebsmitarbeitern hilft, Leads schneller und effektiver abzuschließen. Das Vertriebstool nutzt KI, um Leads zu bewerten und hilft Ihnen, die wichtigsten Ziele schneller zu identifizieren.

Automatisieren Sie das Lead-Management und die Vertriebsprozesse, um Zeit für andere Projekte zu gewinnen. Verwenden Sie Vorlagen, um Erinnerungen zu erstellen und Kaltakquise-E-Mails zu verfassen. 📨

Freshsales beste Eigenschaften

Verhaltensbasierte Verkaufssequenzen helfen Ihnen, sich auf potenzielle Kunden zu konzentrieren, die bereit sind, Ihre Produkte und Dienstleistungen zu nutzen

Nutzen Sie Silos, um tiefer in die Denkweise des Kunden einzutauchen und ihn dort abzuholen, wo er sich gerade befindet

Automatische Scoring-Faktoren machen es einfach, qualifizierte Leads zu sehen und die wichtigsten Interessenten zu priorisieren

Freshsales Einschränkungen

Einige Benutzer fanden die Benutzeroberfläche nicht so intuitiv, wie sie es sich gewünscht hätten

Das Tool definiert Leads nicht immer genau

Freshsales Preise

Kostenlos: $0 für bis zu drei Benutzer

$0 für bis zu drei Benutzer Growth: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Pro: 47 $/Monat pro Benutzer

47 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $83/Monat pro Benutzer

Freshsales Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

9. Zendesk Verkaufen

über Zendesk Zendesk Sell ist eine Plattform zur Vertriebsautomatisierung, die einen besseren Einblick in Ihre Vertriebspipeline bietet und Ihren Vertriebsprozess auf Autopilot schaltet. Mit der hochwertigen CRM-Software können Sie manuelle Aufgaben automatisieren, um die Produktivität zu steigern und die Vertriebsmanagementverfahren zu optimieren.

Verwenden Sie Zendesk, um zu sehen, was Ihre Kunden an den verschiedenen Punkten des Verkaufstrichters wünschen. Erhalten Sie Analysen, um bessere Kampagnen zu erstellen. Gehen Sie dann noch einen Schritt weiter, indem Sie die API nutzen, um Ihren Tech-Stack zu verbinden und in die Apps zu integrieren, die Sie täglich nutzen.

Die besten Funktionen von Zendesk

Integrierte Kontaktverwaltungstools erleichtern die Verfolgung von Leads und die Kontaktaufnahme per SMS, Direktwahlanrufe und E-Mails

Sie können benutzerdefinierte Vorlagen erstellen und Massen-E-Mails in der Hälfte der Zeit versenden

Benutzerdefinierte Auslöser und automatisierte Aufgaben halten das Vertriebsteam und insbesondere die Vertriebsmitarbeiter im Zeitplan

Einschränkungen von Zendesk

Die erweiterten Funktionen sind in der Regel teuer

Es gibt eine Lernkurve, die es neuen Benutzern erschwert

Preise für Zendesk

Verkaufsteam: $25/Monat pro Agent

$25/Monat pro Agent Verkaufen Wachstum: $69/Monat pro Agent

$69/Monat pro Agent Sell Professional: $149/Monat pro Vermittler

Zendesk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (400+ Bewertungen)

4.2/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

10. Keap

über Keap Keap ist ein Tool, das für kleine Unternehmen entwickelt wurde, die ihren Vertriebsprozess skalieren möchten. Nutzen Sie die intuitive Benutzeroberfläche, um potenzielle Interessenten zu sammeln, personalisierte Automatisierungen zu erstellen, um den Arbeitsaufwand zu begrenzen, und ansprechende Nachrichten an Ihr Publikum zu senden.

Die besten Eigenschaften von Keap

Automatisierungen sparen Stunden und geben Ihrem Team Zeit, sich besser mit qualifizierten Leads zu beschäftigen

Dank der klaren Kontaktorganisation können Sie die richtigen Segmente mit gezielten Produkten ansprechen

Echtzeit-Reporting auf dem Home-Dashboard zeigt Ihnen den Fortschritt in Bezug auf die Verkaufsziele

Einschränkungen von Keap

Einige Aktionen erfordern mehr Schritte als nötig und verlangsamen den Verkaufsprozess

Bei großen Datenmengen dauert das Laden einiger Metriken sehr lange

Preise für Keap

Pro: $199/Monat

$199/Monat Max: $289/Monat

Keap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,400+ Bewertungen)

4.2/5 (1,400+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (1,200+ Bewertungen)

Mit der besten Vertriebsautomatisierungssoftware finden Sie sicher Wege, Ihre Kunden effektiver zu bedienen. Von Tools zur Aufgabenautomatisierung bis hin zu Lead-Generatoren gibt es auf dieser Liste ein Tool für jedes Verkaufsziel. 🌻 Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und beginnen Sie mit der Automatisierung von Arbeitsabläufen, dem Aufbau besserer Lead-Pipelines und dem Dialog mit Ihren Kunden. Zeit sparen durch die automatische Erstellung von Aufgaben für anfallende Arbeiten, und nutzen Sie die CRM-Funktionen, um Ihre Leads zu organisieren.