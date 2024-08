Wie man KI im Vertrieb einsetzt (Anwendungsfälle & Tools)

Künstliche Intelligenz wurde zu einem Modewort, als ChatGPT im November 2022 auf den Markt kam. Heute, zwei Jahre später, ist sie fester Bestandteil von Geschäftsstrategien in verschiedenen Branchen, darunter auch im Vertrieb.

Vertriebsprofis finden diese Technologie äußerst vorteilhaft. In der Tat haben über 52% halten es für wesentlich für ihre Arbeit.

Auf dem hart umkämpften Vertriebsmarkt kann Ihnen jeder potenzielle Effizienzvorteil helfen, Ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Wenn Sie sich über die spezifischen Vorteile von KI für den Vertrieb wundern oder noch unentschlossen sind, in KI-gestützte Vertriebstools zu investieren, ist dieser Blog genau das Richtige für Sie.

Er behandelt alles, von der Nutzung von KI in Ihren Vertriebsaktivitäten bis hin zum besten Tool, mit dem Sie das Beste aus Ihrem Aufwand herausholen können. Los geht's!

KI im Vertrieb verstehen

Lange Zeit war der Vertrieb ein menschenzentriertes Feld. Das wertvollste Kapital eines Vertriebsmitarbeiters war sein umfassendes Wissen über das, was er verkaufte, seine menschlichen Fähigkeiten und sein Umgang mit Worten.

Das ist zwar immer noch der Fall, aber die Kundenerwartungen sind so hoch wie nie zuvor, der Wettbewerb ist hart und die Customer Journey wird immer komplexer. Diese Faktoren können selbst ein leistungsfähiges Vertriebsteam überfordern.

Hier kann KI helfen, diese zusätzlichen Anforderungen mit Leichtigkeit zu bewältigen. Denken Sie daran, dass es bei KI nicht darum geht, menschliche Vertriebsmitarbeiter zu ersetzen, sondern sie effizienter und produktiver zu machen. Um dies besser zu verstehen, sollten wir uns ansehen, wie KI-Technologien Vertriebsmitarbeitern und Führungskräften helfen.

Was kann KI für Vertriebsmitarbeiter erledigen?

Vertriebsmitarbeiter machen den Großteil eines jeden Teams aus. Wenn Sie mit dem Innenleben dieser Funktion vertraut sind, wissen Sie, wie anspruchsvoll diese Rolle sein kann.

KI im Vertrieb stärkt Ihr Team durch:

Erledigung sich wiederholender Aufgaben wie Dateneingabe und Follow-up-E-Mails, damit sie sich auf hochwertige Aktivitäten wie den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren können

Was kann KI für Vertriebsleiter zu erledigen?

Vertriebsleiter und -manager können künstliche Intelligenz für kritische Vertriebsprozesse wie Verkaufsprognosen nutzen. Durch die Fähigkeit der KI, im Laufe der Zeit zu lernen, erhalten Vertriebsleiter wichtige Schlüsselinformationen über Veränderungen im Kundenverhalten und in der Kundeninteraktion. Diese Informationen können bei der Änderung von Verkaufsstrategien nützlich sein, um neue Kunden als Einzelziele anzusprechen.

Features wie die Stimmungsanalyse in Echtzeit ermöglichen es dem Management außerdem, die Probleme potenzieller Kunden zu verstehen und ihre Vorgehensweise in Echtzeit zu ändern, um sie in zahlende Kunden zu verwandeln.

Die heutige KI-Technologie kann Verkaufsgespräche analysieren, um die Leistung von Vertriebsmitarbeitern zu beurteilen. Diese Informationen sind ausschlaggebend für allgemeines und, falls erforderlich, für gezieltes Coaching.

Schauen wir uns ein paar detaillierte Anwendungsfälle an, um besser zu verstehen, wie KI im Vertrieb eingesetzt werden kann.

KI im Vertrieb: Use Cases

Es gibt viele Anwendungsfälle für den Einsatz von KI im Vertrieb; lassen Sie uns drei davon untersuchen.

1. Vertriebsprognose

Vertriebsprognosen sind ein wesentlicher Bestandteil eines der Routine eines Vertriebsleiters . Es liefert den Führungskräften die Informationen, um ihre Verkaufsgespräche und Umsatzvorgänge zu verfeinern und realistische Einstellungen zu treffen verkaufsziele .

Die Erstellung von Umsatzprognosen war traditionell ein Prozess, der sich stark auf Erfahrung, Intuition und manuelle Zahlenberechnungen stützte. KI-Verkaufstools können heute Daten aus verschiedenen Quellen sammeln und analysieren, darunter CRM-Systeme, Tools zur Marketing-Automatisierung oder sogar aus Interaktionen mit Ihren Social-Media-Posts. All dies wird ohne menschliches Zutun erreicht und liefert dennoch genaue Vorhersagen über die Verkaufszahlen.

Die Integration von KI in Ihre Vertriebsprozesse verschafft Ihnen einen Wettbewerbsvorteil und stellt sicher, dass Sie mit genauen Daten arbeiten, um bessere Entscheidungen zu treffen.

Nehmen wir als Beispiel die Salesforce Cloud Einstein, ein von Salesforce entwickeltes KI-Tool. Diese KI-Lösung kann verwendet werden, um potenzielle Leads zu priorisieren, Erkenntnisse aus Benutzerdaten zu gewinnen und sogar Aufgaben zu automatisieren. Für die Umsatzprognose kann es Verlaufsdaten analysieren und Muster erkennen, die zur Vorhersage künftiger Umsätze genutzt werden können.

Mit dieses tool könnte Spotify Werbung genaue Verkaufstrends vorhersagen und potenzialstarke Leads identifizieren. Die fortschrittlichen Analysen von Einstein versorgen das Vertriebsteam von Spotify mit Echtzeitdaten zu Kundenverhalten, Markttrends und Kampagnenleistungen. Dies half bei präziseren Umsatzprognosen und einer effektiven Ressourcenzuweisung.

Die verbesserte Prognosegenauigkeit führte zu einem Anstieg der Werbeeinnahmen um 19 % im Vergleich zum Vorjahr und zu einer Steigerung der Produktivität des Spotify-Vertriebsteams um 40 %, was zu einer deutlichen Verbesserung der Vertriebsleistung führte.

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Verkaufsprognosen, um die historische Leistung zu verfolgen und zu analysieren und zukünftige Ziele auf der Grundlage dieser Analyse einzustellen und zu verfolgen.

Pro-Tipp: Verwenden ClickUp's Sales Forecast Template hilft Ihnen, die Effizienz Ihrer Verkaufsprognosen zu verbessern. Mit ihr können Sie eine leistungsstarke Automatisierung des Workflows nutzen, Zollstatus zuweisen und über 17 benutzerdefinierte Attribute für eine genaue Nachverfolgung der Daten verwenden. Die benutzerdefinierte Ansicht ermöglicht eine verbesserte Datenvisualisierung

2. E-Mail-Marketing

E-Mail-Marketing ist eine der effektivsten Methoden der Lead-Generierung. Dieser Marketingkanal funktioniert, weil Ihre Website-Besucher und potenziellen Kunden bereitwillig E-Mails abonnieren.

Allerdings ist die Verwaltung von Massen-E-Mail-Kampagnen keine leichte Aufgabe, vor allem, wenn man bedenkt, welchen Grad an Personalisierung die Kunden heute erwarten. Das ist der Punkt, an dem KI E-Mail-Marketing-Tools kommen ins Spiel. Diese Tools sind hervorragend in der Lage, große Datenmengen zu verarbeiten. In Kombination mit der Leistung von KI und natürlicher Sprachverarbeitung können Sie Ihre Kunden segmentieren und personalisierte E-Mails auf der Grundlage von Daten zum Kundenverhalten erstellen.

Diese KI-gestützte Tools für den Vertrieb automatisieren auch sich wiederholende Aufgaben wie das Versenden von Erinnerungen oder das Nachfassen bei Ihrem Vertriebsteam, um den Status offener Aufgaben zu erfahren.

Phrasee ist ein KI-gestütztes E-Mail-Marketing-Tool, das die Qualität Ihrer E-Mail-Inhalte optimiert. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen identifiziert dieses Tool die effektivste Sprache und den besten Tonfall, um die Zielgruppe anzusprechen und sicherzustellen, dass E-Mails wirkungsvoll sind. So hat es Gumtree, der führenden britischen Kleinanzeigenseite, geholfen, als das Unternehmen mit sinkenden Öffnungsraten von E-Mails konfrontiert war, was sich auf das allgemeine Engagement und den Umsatz auswirkte. Gumtree implementierte Phrasee's KI-gestützte E-Mail-Marketinglösung. Die Algorithmen des maschinellen Lernens von Phrasee optimierten die Betreffzeilen und Inhalte von E-Mails und passten die Nachrichten so an, dass die Effektivität maximiert wurde, was zu erheblichen Verbesserungen führte.

Bei Gumtree stiegen die Öffnungsraten um bis zu 50 % und die Klickraten bei E-Mails um 44 %. Diese Steigerung des Engagements schlug sich direkt in verbesserten Verkäufen nieder, was den Einfluss von Phrasee auf den Erfolg des E-Mail-Marketings von Gumtree verdeutlicht.

Nutzen Sie die Vorlage für den Marketing Kalender von ClickUp für eine ganzheitliche Ansicht Ihrer Verkaufsvorgänge in Echtzeit.

Verwenden ClickUp's Marketing Kalender Vorlage um Ihre Verkaufsaktivitäten zu optimieren. Verfolgen Sie alle Aspekte Ihres Aufwands für die Kundenakquise von einem bequemen Speicherort aus. Nutzen Sie den benutzerdefinierten Status, die Felder und Ansichten, um Kundeninteraktionen, wichtige Segmentierungsdetails, kritische Aufgaben und Massenkampagnen zu speichern und zu verfolgen.

Pro-Tipp: Wandeln Sie jedes ClickUp Ereignis in automatisierte E-Mails um. Beantworten Sie Kundenanfragen, Tickets und vieles mehr - sofort mit ClickUp Email .

3. Automatisierung des Vertriebs

Im Vertrieb ist Zeit Geld. Tatsächlich verbringen Vertriebsmitarbeiter mehr Zeit mit sich wiederholenden, mühsamen Aufgaben wie der Dokumentation von Kundenkontakten und der Erledigung von Verwaltungsaufgaben als mit den eigentlichen Verkaufsgesprächen. Auch die Vertriebsleiter verbringen viel Zeit mit der Nachverfolgung der Vertriebsvorgänge und der Berichterstellung. Tools für die Automatisierung des Vertriebs, können, wenn sie strategisch eingesetzt werden, mehrere dieser mühsamen Aufgaben automatisieren und rationalisieren. Zum Beispiel kann die Voice-to-Text-Technologie der künstlichen Intelligenz Kundeninteraktionen automatisch und in Echtzeit transkribieren.

Manager wiederum können von vertriebstechnischen Features wie automatischer Berichterstellung und E-Mail-Planung profitieren, die wichtige Informationen ohne jegliches Eingreifen an die Beteiligten weitergeben. Kurz gesagt: Automatisierung kann einen erheblichen positiven Einfluss auf Ihren Aufwand für die Vertriebsförderung haben.

Der Sales Hub von HubSpot integriert das Kontaktmanagement mit Automatisierungs-Features wie E-Mail-Sequenzen und Workflows, um Vertriebsprozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und Einblicke in die Vertriebsdaten zu erhalten. HubSpot hat Mindvalley effektiv geholfen , ein führendes Unternehmen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, bei der Rationalisierung seines Vertriebsaufwands und der Verbesserung der Automatisierung des E-Mail-Marketings.

Die integrierte Plattform von HubSpot ermöglichte automatisierte E-Mail-Marketing-Kampagnen, so dass Mindvalley Leads effektiv betreuen konnte. Mit dem CRM von HubSpot konnte Mindvalley die Sichtbarkeit der Kundeninteraktionen erhöhen und das Partnerschaftsmanagement rationalisieren.

Das Ergebnis? Verbesserte Produktivität im Vertrieb, schnellere Abfragen von Client-Daten und ein deutliches Wachstum des E-Mail-Abonnentenstamms.

Sehen Sie sich Zusammenfassungen Ihrer Berichterstellung an und verfolgen Sie, welche Produkte sich gut verkaufen - mit der Vorlage für den täglichen Verkaufsbericht von ClickUp

Pro-Tipp: Leverage ClickUp's Daily Sales Report Template um die Produktivität des Vertriebs zu verbessern. Verfolgen Sie Vertriebsaktivitäten mit anpassbaren Status der Aufgaben und richten Sie Erinnerungen ein, um den Überblick über alle Ihre Vertriebsprozesse zu behalten

Einsatz von KI-Software im Vertrieb

Bisher haben wir uns allgemein damit beschäftigt, wie KI-Technologien die Arbeit von Vertriebsteams effizienter gestalten können. Die Arbeitsabläufe im Vertrieb sind komplex und erfordern das Jonglieren mit mehreren Aufgaben, Terminen und Kundenkontakten. Um dieses Feld wirklich auszuschöpfen, benötigen Sie eine Vertriebssoftware, die KI mit mehreren Features integriert, um Prozesse zu rationalisieren.

Zum Beispiel mit der ClickUp Teams Vertriebssoftware-Lösung wird die Verwaltung Ihres Vertriebsprozesses mühelos. Sie können Leads nachverfolgen, Kunden einbinden und nahtlos an Geschäften zusammenarbeiten.

Mit der Software von ClickUp, einer All-in-One-Lösung für Projekt- und Vertriebsmanagement, können Sie eine Vielzahl von Aufgaben automatisieren, um den Vertrieb zu beschleunigen. Mit einem benutzerdefinierten CRM können Sie Ihren Workflow sogar individuell anpassen und mit leicht verständlichen Dashboards wertvolle Erkenntnisse gewinnen.

1. Personalisieren Sie Ihren Aufwand für die Lead-Generierung mit KI

Die erste Reihenfolge im Geschäft eines jeden Vertriebsprofis ist die Generierung von Leads, was größtenteils über E-Mail-Marketingkampagnen erreicht werden kann. Hier können Sie KI einsetzen, um auf prädiktive Analysen zuzugreifen, den Aufwand zu personalisieren und die Workflows zu optimieren.

Der Einsatz von KI-Tools wie ClickUp Gehirn , ein KI-Assistent mit maschinellem Lernen und natürlicher Sprachverarbeitung, kann Ihnen helfen:

Potenzielle Leads effektiver zu identifizieren

Kundenpräferenzen zu verstehen

Persönlichere Ansprache von Clients

ClickUp Brain kann zusammen mit den anderen Features der ClickUp Teams Sales Software Lösung eingesetzt werden. Es steigert die Effizienz und erhöht die Erfolgsquote von Lead-Generierungs-Kampagnen.

Mit den generativen KI-Funktionen von ClickUp Brain können Sie E-Mails erstellen, die sofort eine Verbindung zu potenziellen Kunden herstellen. Die gleiche Funktion kann auch von der Lern- und Entwicklungsabteilung genutzt werden, um Inhalte für das Vertriebscoaching zu erstellen. Instanz, wie Sie KI nutzen können, um E-Mail-Entwürfe in Sekundenschnelle zu erstellen:

sagen Sie, worum es in Ihrer E-Mail geht, und legen Sie den Tonfall und das Kreativitätsniveau fest, um sofortige Ergebnisse zu erzielen

Zusätzlich, ClickUp Brain, wenn es im Tandem mit anderen Features wie ClickUp Clips erschließt neue Wege zur Verbesserung des Verkaufsprozesses.

Erstellen Sie mit ClickUp Clips selbstständig Schulungs- und Onboarding-Videos und geben Sie diese frei. In Verbindung mit der künstlichen Intelligenz von ClickUp Brain können Ihre Teams jetzt Videos mit KI-generierten Echtzeit-Transkripten erstellen. Dieses Feature kann besonders nützlich sein, wenn Sie versuchen, Kunden mit detaillierten Demo-Videos zu überzeugen, die komplexe Konzepte erklären.

erzeugen Sie mit ClickUp Clips detaillierte Erklärvideos mit KI-generierten Echtzeit-Transkripten

2. Optimieren Sie sich wiederholende Aufgaben im Vertrieb durch Automatisierung

Die Verwendung von konsolidierten Dashboards ist eine hervorragende Möglichkeit zur visuellen Darstellung der wichtigsten Metriken im Vertrieb. In Verbindung mit KI-gestützter Automatisierung können Vertriebsprofis so sich wiederholende Aufgaben einfach rationalisieren.

Mit der ClickUp Automatisierungen feature können Sie Ihre Vertriebsabläufe optimieren und Geschäfte schneller als je zuvor abschließen. Sie können auch manuelle Dateneinträge eliminieren, da sich die Leads reibungslos durch Ihre Pipeline bewegen.

Alle Kundenaktivitäten lösen Statusaktualisierungen aus, Aufgaben werden automatisch nach Phasen zugewiesen, und die Prioritäten werden angepasst, damit Ihr Team immer auf dem richtigen Weg bleibt.

Nutzen Sie den KI-Projektmanager von ClickUp Brain, um die Berichterstellung zu rationalisieren und Echtzeit-Updates über den Stand der Einzelziele Ihres Teams zu erhalten. Darüber hinaus kann dieses KI-Tool Aktionselemente und die Planung von Unteraufgaben automatisieren, so dass Manager wertvolle Zeit gewinnen, um sich auf die Strategieentwicklung zu konzentrieren.

mit dem ClickUp AI Project Manager können Sie Elemente automatisieren und den Fortschritt Ihrer Projekte verfolgen

3. Behalten Sie den Überblick über wichtige Informationen mit Dashboards

Aktuelle Informationen und die Möglichkeit, wichtige Metriken zu visualisieren und aufzuschlüsseln, helfen Vertriebsleitern bei der Planung und Umsetzung datengesteuerter Vertriebsstrategien.

Anpassbare Dashboards in einem KI-Vertriebsmanagement-Tool können zu diesem Zweck sehr hilfreich sein. Es hilft Ihnen bei der Nachverfolgung wichtiger Vertriebsinformationen und bietet eine Ansicht der wichtigsten Metriken aus der Vogelperspektive.

Diese Dashboards ermöglichen es Vertriebsteams, Trends zu erkennen, die Leistung des Teams zu überwachen, die tatsächlichen Umsätze mit den Prognosen an einem Ort zu vergleichen und fundierte Entscheidungen zu treffen. ClickUp Dashboards können all das zu erledigen, und die Vertriebsmitarbeiter können sie nutzen, um ihre Leistung im Vergleich zu ihren individuellen Verkaufszielen zu überwachen.

verfolgen Sie wichtige Metriken mit den Dashboards von ClickUp

ClickUp unterstützt auch die Integration mit Tools von Drittanbietern wie Salesforce und HubSpot. Diese Dashboards können als einzige Quelle der Wahrheit für alle Ihre vertriebsbezogenen Daten verwendet werden. Darüber hinaus können Ihre Vertriebsmitarbeiter Warnmeldungen für bestimmte Meilensteine/Ereignisse einrichten, um sicherzustellen, dass bei Bedarf sofort Maßnahmen ergriffen werden.

Auch gelesen:_ AI tools for CRM

4. Verbinden Sie alles mit einem CRM

Kundenbeziehungen und deren Management spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg eines jeden Verkaufsprozesses. Die Nachverfolgung von Informationen über alle Kontaktpunkte hinweg kann jedoch schwierig und zeitaufwändig sein. Mit einer CRM-Lösung in Ihrem Arsenal können Sie Ihre Vertriebsabläufe jedoch problemlos optimieren.

Ein CRM ist ein Tool, das Ihnen eine 360-Grad-Ansicht Ihrer gesamten Vertriebspipeline bietet - kurz gesagt, es ist das Rückgrat einer jeden Vertriebsorganisation. ClickUp's CRM kann alle Kundendaten, einschließlich Kontaktdaten, Kommunikationsverlauf und andere für Ihren Vertriebsprozess wichtige Informationen an einem zentralen Speicherort zusammenführen. Außerdem lässt es sich nahtlos mit den KI-gestützten Features und der Automatisierung integrieren, die Sie bereits erforscht haben.

Darüber hinaus bietet das ClickUp CRM auch mehrere anpassbare Ansichten (mehr als 15), um Ihre Vertriebskette auf die von Ihnen bevorzugte Weise zu visualisieren.

Die ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht bietet eine visuelle Zeitleiste für Ihre gesamte Vertriebs-Pipeline. Mit dieser vereinfachten Ansicht können Vertriebsprofis Fortschritte, Fristen und Abhängigkeiten auf einen Blick verfolgen. Diese Informationen können helfen, Engpässe zu erkennen, bevor sie den Verkaufsprozess behindern.

verwalten Sie Ihre Vertriebspipeline besser mit ClickUp's Gantt Diagramm Ansicht_

Für eine Tabellenkalkulation-ähnliche Oberfläche, verwenden Sie die ClickUp Ansicht der Tabelle. In dieser Ansicht können Vertriebsprofis benutzerdefinierte Felder erstellen, um alles von Kundeninformationen bis hin zu Metriken zu verfolgen.

anpassen, Sortieren und Freigeben von Verkaufsinformationen in Echtzeit mit der ClickUp Tabelle Ansicht_

Darüber hinaus fungiert diese Ansicht auch als No-Code-Datenbank, die es Ihnen ermöglicht, Aufgaben, Dokumente und deren Abhängigkeiten zu verknüpfen, wie Sie es bei der Erstellung einer herkömmlichen Datenbank tun würden.

Mit dem KI Knowledge Manager von ClickUp Brain können Sie Ihr gesamtes Vertriebs-Ökosystem durchforsten, sofortige Zusammenfassungen erstellen und in Gesprächen den Fortschritt von Elementen erläutern. Dieses Feature ist vor allem für Vertriebsprofis von Vorteil, da sie damit während ihrer Verkaufsgespräche Zugriff auf eine Fülle von Informationen haben. Der Aufbau von Vertrauen bei den Clients trägt auch dazu bei, den Flow der Unterhaltung aufrechtzuerhalten, was für die Konvertierung eines potenziellen Kunden entscheidend sein kann.

nutzen Sie den KI-Wissensmanager von ClickUp, um sofortige Antworten auf wichtige Abfragen und Prozesse zu erhalten_

Auch gelesen: AI tools for e-commerce

5. Fangen Sie nicht bei Null an - mit Vorlagen

Vorlagen sind für das Vertriebsmanagement wirklich unverzichtbar und bieten Verknüpfungen für mehr Effizienz und Konsistenz. Mit vorgefertigten Vorlagen für CRM, Verkaufsanrufe und Sales Tracker können Teams vermeiden, das Rad neu zu erfinden und standardisierte Prozesse gewährleisten

ClickUp bietet verschiedene Vorlagen, die Vertriebsprofis dabei helfen können, ihre Arbeitsprozesse zu optimieren und Zeit zu sparen, während sie sich auf den strategischen Aufwand im Vertrieb konzentrieren.

Nachverfolgung wichtiger Kundeninformationen und -interaktionen mit der ClickUp-Vorlage für Sales CRM

Die ClickUp CRM-Vorlage kümmert sich um die wichtigsten Aspekte des CRM-Prozesses. Es bietet einen zentralen Speicherort, an dem ein Vertriebsleiter auf alle kundenbezogenen Informationen zugreifen kann, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kundendetails, Verkaufshistorie und sogar Notizen zu früheren Kundeninteraktionen.

Es handelt sich jedoch nicht nur um ein Repository für Daten. Diese Vorlage enthält auch benutzerdefinierte Felder und Status, die es Vertriebsmitarbeitern ermöglichen, ihre Kunden zu segmentieren, um effektivere Marketingmaßnahmen zu ergreifen und alle Vertriebsaktivitäten von einem Speicherort aus zu verfolgen.

Pro-Tipp: Verwendung ClickUp's Board View in dieser Vorlage für eine interaktive visuelle Darstellung Ihrer CRM-Aktivitäten.

Die Vorlage bietet auch Features zur Automatisierung des Vertriebs, z. B. das Versenden personalisierter E-Mails an jeden Kunden auf der Grundlage seines Segments. Sie hilft bei der Stimmungsanalyse, indem sie dem Management ermöglicht, Kundenfeedback und -bewertungen zu überwachen.

Verwalten Sie Ihre Vertriebsanrufe von einem zentralen Speicherort aus mit ClickUp's Vorlage für Vertriebsanrufe

ClickUp bietet auch Vorlagen an, um den Verkaufsprozess selbst zu rationalisieren. Zum Beispiel die ClickUp Vorlage für Verkaufsgespräche bietet Vertriebsorganisationen einen Schritt-für-Schritt-Prozess für die Verwaltung von Kundenkontakten. Diese Vorlage bietet Vertriebsmitarbeitern außerdem einen zentralen Speicherort für den Zugriff auf Standard-Skripte für Verkaufsgespräche.

Durch den einfachen Zugriff auf diese Skripte wird sichergestellt, dass Ihre Vertriebsteams durchgängig professionell arbeiten und potenzielle Kunden mit genauen Informationen versorgen.

Darüber hinaus können Vertriebsteams benutzerdefinierte Felder verwenden, um wichtige Details zu jedem Anruf zu protokollieren, z. B. die Probleme des Kunden und die nächsten Schritte. Diese Informationen sind von unschätzbarem Wert für Nachfassaktionen, die Personalisierung künftiger Interaktionen und damit für den Abschluss von Geschäften.

Pro-Tipp: Verwenden ClickUp Docs um zusätzliche Informationen zu speichern, die Ihre Teams bei der Interaktion mit Kunden benötigen. Stellen Sie sicher, dass alle Mitglieder Ihres Teams Zugriff auf alle Dokumente haben - alles an einem Ort!

Verfolgen Sie die Leistung Ihres Teams von einem Speicherort aus mit ClickUp's Sales Tracker Template

Schließlich haben wir die ClickUp Sales Tracker Vorlage ist ein Tool, das Führungskräften wertvolle Einblicke in die Leistung ihres Teams und die Gesamtwirksamkeit ihrer Verkaufsaktivitäten bietet.

Diese Vorlage geht über die einfache Nachverfolgung von Verkaufszahlen hinaus. Die eingebaute künstliche Intelligenz ermöglicht es Vertriebsteams, wertvolle Leistungsdaten (einzeln und als Team) zu visualisieren, Trends zu analysieren und Wachstumschancen zu erkennen.

Pro-Tipp: Nutzen Sie die KlickUp-Ziele und ClickUp Milestones mit den Funktionen dieser Vorlage können Sie, wie der Name schon sagt, Ziele für Ihre Teams einstellen und ihnen zeigen, wie nah sie an der Zielerreichung sind

Im Vertrieb kann jeder kleine Vorteil den Unterschied zwischen einem geschlossenen oder verlorenen Geschäft ausmachen. Zum Glück können KI-Tools wie ClickUp Ihnen dabei helfen, genau das zu erreichen. ClickUp bietet mehrere vorlagen für Verkaufspläne zusätzlich zu den in diesem Blog behandelten Vorlagen, die die Arbeitsweise Ihrer Teams verbessern können.

Also, warum Zeit verschwenden? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und nutzen Sie das Wunder der künstlichen Intelligenz, um das volle Potenzial Ihrer Teams auszuschöpfen.