Wie man Inhalte für die Verkaufsförderung erstellt (mit Beispielen)

In vielen traditionellen Unternehmen wird der Inhalt oft als ausschließliche Aufgabe des Marketing Teams angesehen. Dabei wird jedoch häufig übersehen, dass auch das Vertriebsteam auf Inhalte angewiesen ist, um die Vertriebsprozesse zu optimieren.

Tatsächlich zeigen Studien, dass nur 10% der Inhalte zur Verkaufsförderung sind für 50 % aller Kontakte mit potenziellen Kunden verantwortlich. Dies unterstreicht die entscheidende Rolle gezielter, strategischer Inhalte zur Unterstützung des Vertriebs.

Mit den richtigen Inhalten zur Vertriebsunterstützung können Vertriebsteams potenzielle Kunden strategischer ansprechen, ihre spezifischen Probleme angehen und sie leichter durch den Kaufprozess führen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, was Inhalte zur Vertriebsunterstützung beinhalten, welche verschiedenen Arten von Inhalten es gibt und wie Sie diese nutzen können, um sinnvollere Kundeninteraktionen zu fördern.

Inhalte zur Vertriebsunterstützung verstehen

via Sales Enablement kollektiv Im Vertrieb geht es vor allem darum, Beziehungen aufzubauen, Probleme zu lösen und Umsätze zu erzielen. Doch selbst die besten Vertriebsteams können ohne die richtigen Ressourcen ins Stocken geraten.

An dieser Stelle kommt dem Inhalt der Vertriebsförderung eine entscheidende Bedeutung zu. Der Begriff bezieht sich auf jede Ressource, die Vertriebsteams mit dem Wissen und den Tools ausstattet, die sie benötigen, um potenzielle Kunden anzusprechen und sie effektiv durch die Buyer's Journey zu führen

Indem Sie Ihrem Team hervorragende Inhalte zur Verfügung stellen, geben Sie nicht nur Informationen frei, sondern auch ein Tool, mit dem es bessere Unterhaltungen führen, engere Beziehungen aufbauen und mehr Geschäfte abschließen kann

In diesem Sinne ist es wichtig, den Unterschied zwischen Vertriebs- und Marketinginhalten zu verstehen.

Während sich Marketinginhalte - wie Blogbeiträge, Infografiken und Kampagnen in sozialen Medien - auf das Bewusstsein und die Zinsen am oberen Ende des Trichters konzentrieren, zielen Ihre Vertriebsinhalte auf die mittlere bis untere Phase ab. Ihr Ziel ist es, die Vertriebsteams dabei zu unterstützen, potenzielle Kunden zu einer Entscheidung zu bewegen, die im Einklang mit Ihrer Sales Enablement-Strategie steht.

Im Folgenden finden Sie eine kurze Aufschlüsselung der Unterschiede:

Feature Verkaufsinhalte Marketinginhalte Objekt Umsatz steigern und Geschäfte abschließen Leads generieren Zielgruppe Vertriebsmitarbeiter, Interessenten Einzelziel Format Sales Playbooks, Battle Cards, E-Mail Vorlagen Blogbeiträge, Whitepaper, Webinare Fokus Umwandlung Bekanntheit, Zinsen

Arten von vertriebsfördernden Inhalten

Die Erstellung effektiver Inhalte für die Verkaufsförderung ist unerlässlich, um Ihr Team zu unterstützen und potenzielle Kunden durch den Verkaufsprozess zu führen. Um dies zu erreichen, können Sie den Inhalt an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Teams benutzerdefinieren, indem Sie sales enablement tools .

Im Folgenden finden Sie die Schlüssel zu den Inhalten, die Sie für die Verkaufsförderung erstellen können:

1. Hochwertige Blogbeiträge

Obwohl Blog-Beiträge in der Regel als Marketing-Tools angesehen werden, können hochwertige Blogs ein Schlüssel zur Verkaufsförderung sein.

Diese Beiträge werden aus der Perspektive von Branchenexperten verfasst und bieten detaillierte Einblicke in spezifische Themen, die für Ihre Zielgruppe relevant und auf Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung abgestimmt sind.

Im Gegensatz zu Standard-Marketing-Blogbeiträgen, die in erster Linie darauf abzielen, das Bewusstsein für Ihr Produkt zu schärfen, sind hochwertige Blogbeiträge darauf ausgelegt, Schlüsselprobleme zu behandeln, Produktfeatures vorzustellen und Herausforderungen der Branche anzugehen

Wenn Sie Ihr Publikum zum Beispiel über ' wie man KI im Vertrieb einsetzt ', während Sie auf subtile Weise für Ihre sales productivity tool ein gut ausgearbeiteter Blog-Beitrag zu diesem Thema kann sehr effektiv sein. Er bietet Ihren potenziellen Kunden wertvolle Einblicke und positioniert Ihr Produkt auf natürliche Weise als die Lösung, die sie brauchen, was mehr qualifizierte Leads in Ihre Vertriebspipeline zieht.

ClickUp Brain zur Erstellung eines Blogbeitrags verwenden

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ideen für Blogposts und detaillierte Gliederungen zu erstellen

2. Fallstudien

Fallstudien gehören zu den effektivsten Inhalten im Bereich Sales Enablement, da sie zeigen, wie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung reale Ergebnisse für Ihre Kunden erbracht hat.

Wenn sie mit kundenzentriertheit fallstudien können Ihrer Buyer Persona helfen, einen Einblick zu bekommen, wie Ihre Lösung ihnen hilft, ihre Probleme zu lösen, und die realen Auswirkungen Ihrer Lösung zu demonstrieren.

Eine effektive Fallstudie für ein Projektmanagement tool könnte zeigen, wie es spezifische Herausforderungen für eine Ideale Kundenpersona (ICP) gelöst hat, und Schlüsselergebnisse wie eine 40%ige Steigerung der Produktivität hervorheben. Auf diese Weise können Sie den Wert Ihres Produkts klar aufzeigen und mehr qualifizierte Leads anziehen.

3. Playbooks für den Vertrieb

Sales Playbooks sind unverzichtbare interne Tools, die Ihrem Team Strategien, Best Practices und Erkenntnisse für den Umgang mit potenziellen Kunden vermitteln. Sie helfen Ihrem Team, Branchenspezifika zu verstehen und ihre Pitches für effektivere, kundenorientierte Interaktionen anzupassen.

Wenn Sie beispielsweise möchten, dass Ihr Team den Bankensektor versteht und weiß, wie sich Ihr Produkt dort einfügt, könnte Ihr Sales Playbook detaillierte Abschnitte über Branchenprozesse, aktuelle Technologien und wichtige Herausforderungen enthalten. Es kann auch Folgendes enthalten Verkaufsplan Vorlagen , Skripte, E-Mail-Vorlagen und Outreach-Strategien, um die Interaktion mit Kunden zu verbessern und mehr Abschlüsse zu erzielen.

4. eBooks

eBooks sind für Vertriebs- und Marketing-Teams eine echte Bereicherung. Dabei handelt es sich um externe Tools zur Verkaufsförderung, die detaillierte Informationen zu bestimmten Themen liefern, die für Ihr Einzelziel von Interesse sind.

Mit eBooks, die in der Regel als herunterladbare Leitfäden angeboten werden, können Sie Kontaktinformationen von Leads sammeln und gleichzeitig tiefgehende Einblicke liefern, die über das hinausgehen, was ein Blog oder Artikel abdecken kann.

Beispiel: Sie möchten die Vorteile eines Tools zur Steigerung der Produktivität aufzeigen für projektmanagement im Vertrieb wäre ein eBook mit dem Titel "The Complete Guide to Sales Productivity" (Der abschließende Leitfaden zur Produktivität im Vertrieb) sinnvoll. Es kann sich mit der Frage befassen, wie Projektmanagement-Tools die Vertriebsprozesse rationalisieren, mit Automatisierungsstrategien und Branchentrends, und aufzeigen, wie Ihre Software einen entscheidenden Wandel bewirken kann.

5. Erklärende Videos

Explainer-Videos sind kurze, fesselnde Clips, die Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung oder Ihr Konzept visuell vereinfachen. Sie machen komplexe Ideen leicht verständlich und ziehen schnell die Aufmerksamkeit auf sich.

Ganz gleich, ob Sie ein kompliziertes Feature eines Produkts erklären oder einen Prozess vorstellen, Erklärvideos eignen sich hervorragend, um schnell Aufmerksamkeit zu erregen und wichtige Informationen in einem verständlichen Format zu vermitteln

Wenn Sie zum Beispiel zeigen möchten, wie Ihr tool in ein System integriert wird verkaufstechnik-Stack könnten Sie ein 2-minütiges Erklärvideo erstellen. Dieses Video könnte animierte Workflows oder eine kurze Produktdemo enthalten, die verdeutlicht, wie Ihre Lösung in den Gesamtrahmen passt.

nehmen Sie Ihren Bildschirm mit Voiceover über ClickUp Clips auf und verknüpfen Sie diese ganz einfach mit einer Aufgabe in Ihrem Sales Workspace oder geben Sie einen öffentlichen Link für Ihre Interessenten frei_

6. Weißbücher

White Papers sind ausführliche, forschungsbasierte Dokumente, die bestimmte Probleme oder Themen im Detail untersuchen und wertvolle, durch Daten und Beweise gestützte Einblicke bieten. Sie sind für alle Phasen der Buyer's Journey nützlich, da sie umfassende Informationen liefern, die für verschiedene Verkaufsunterhaltungen relevant sind.

Instanz, wenn Sie Software für Cybersicherheit verkaufen, könnten Sie ein Whitepaper mit dem Titel "The Rising Threat of Cyber Attacks: Wie sich Businesses im Jahr 2024 schützen können" erstellen Dieses Dokument könnte Daten zu Cyber-Bedrohungen enthalten, die aktuellen Herausforderungen für die Sicherheit beschreiben und aufzeigen, wie Ihre Software eine robuste Lösung bietet.

7. Testimonials

Erfahrungsberichte von Kunden gehören zu den effektivsten Verkaufsförderungsmaterialien.

Sie bieten echtes Feedback von Benutzern, die die Vorteile Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung aus erster Hand erfahren haben.

Zum Beispiel können Sie nach der erfolgreichen Umwandlung eines Interessenten in einen Kunden ein Testimonial anfordern. Dabei kann es sich um ein kurzes Zitat handeln, in dem Ihr Produkt gelobt wird, oder um ein Video, in dem ein Client freigibt, wie Ihre Lösung seinen Prozess verbessert hat. Diese Empfehlungen können besonders überzeugend für Vertriebs- und Kundenerfolgsinitiativen sein, wenn sie von Kollegen oder Geschäften stammen, die bereits von Ihrem Produkt profitiert haben.

8. Karten für die Verkaufsschlacht

Sales Battle Cards sind wichtige interne tools für die Schulung Ihres Teams. Diese Kurzdokumente liefern wichtige Informationen über Wettbewerber, Preise und Produktunterschiede und ermöglichen es Ihren Vertriebsmitarbeitern, effektiv auf spezifische Abfragen zu reagieren.

Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise ein CRM-System anbietet, könnte eine Sales-Battle-Card Ihre Lösung mit der eines führenden Wettbewerbers vergleichen und Ihre einzigartigen Features, Preisvorteile und den hervorragenden Kundensupport herausstellen.

Darüber hinaus kann sie Antworten auf gängige Einwände gegen das Produkt des Wettbewerbers enthalten, die Ihren Vertriebsmitarbeitern helfen, Bedenken auszuräumen und potenzielle Kunden zu beeindrucken.

9. E-Mail Vorlagen

E-Mail-Vorlagen sind vorgefertigte Nachrichten, die für verschiedene Phasen des Verkaufsprozesses benutzerdefiniert werden können.

Effektive E-Mail-Vorlagen sind auf die verschiedenen Phasen der Buyer's Journey zugeschnitten, z. B. auf die erste Kontaktaufnahme, die Nachbereitung und den Abschluss. Sie können persönliche Akzente setzen, um bestimmte Interessenten anzusprechen, und gleichzeitig einen strukturierten Rahmen bieten, der die Schlüsselpunkte effektiv kommuniziert

Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise eine SaaS-Lösung anbietet, könnten Sie eine E-Mail-Vorlage verwenden, um nach einer Produktdemonstration mit den Kunden in Kontakt zu treten. Diese Vorlage könnte die besprochenen Schlüssel-Features rekapitulieren, alle Fragen des Interessenten beantworten und die nächsten Schritte klar umreißen, um voranzukommen.

mit dem E-Mail-Projektmanagement von ClickUp können Sie Ihre Unterhaltungen an einem Ort zentralisieren

10. Angebote

Proposals sind detaillierte Dokumente, die darlegen, wie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung die Bedürfnisse eines potenziellen Kunden erfüllt. Sie werden in der Regel in der letzten Phase des Verkaufsprozesses verwendet, um Ihre Lösung offiziell vorzustellen und den potenziellen Kunden zu überzeugen, weiterzumachen

Wenn Sie z. B. eine Plattform für die Automatisierung von Marketingaktivitäten verkaufen, könnte Ihr Angebot aufzeigen, wie diese das Marketing des Interessenten verbessert, einen benutzerdefinierten Plan für das Setup anbieten und eine Preisübersicht mit verschiedenen Optionen enthalten.

11. Webinare

Webinare konzentrieren sich darauf, die Probleme potenzieller und bestehender Kunden oder wichtige Branchenthemen anzusprechen. Sie bieten Interaktionen in Echtzeit, erlauben Live-Feedback und Q&A-Sitzungen, die dabei helfen, Bedenken anzusprechen und potenzielle Kunden effektiv einzubinden.

Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise eine Datenanalyseplattform anbietet, könnten Sie ein Webinar mit dem Titel "Unlocking the Power of Data Analytics for Your Business" veranstalten

In dem Webinar können Sie die wichtigsten Features Ihrer Plattform hervorheben, Fallstudien freigeben und Live-Fragen der Teilnehmer beantworten. Dieser Ansatz weckt das Interesse an Ihrer Lösung und öffnet die Tür für weitere Verkaufsmöglichkeiten.

12. Karten der Customer Journey

Customer Journey-Karten stellen die Phasen dar, die ein Kunde bei der Interaktion mit Ihrer Marke durchläuft. Sie sind entscheidend für die Verkaufsförderung und helfen den Teams, das Kundenerlebnis von Anfang bis Ende zu verstehen.

Durch die Darstellung der einzelnen Phasen der Customer Journey können Sie Ihre Inhalte für die Vertriebsunterstützung so gestalten, dass sie den spezifischen Bedürfnissen und Zinsen Ihrer potenziellen Kunden entsprechen.

Wenn Sie beispielsweise ein Projektmanagement tool anbieten, kann eine Karte der Buyer Journey aufzeigen, welche Informationen ein Kunde benötigt, wenn er Ihr Produkt recherchiert, sich entscheidet und verwendet. Auf diese Weise können Sie Inhalte erstellen, die für jeden Schritt geeignet sind, und Ihren Vertriebsansatz effektiver und ansprechender gestalten.

Wie erstellt man effektiven Inhalt für die Verkaufsförderung?

Wenn es darum geht, großartige Inhalte für den Vertrieb zu erstellen, müssen Sie sich darauf konzentrieren, Materialien zu produzieren, die Ihr Team wirklich unterstützen und bei Ihrer Zielgruppe Anklang finden.

Dazu gehört, dass Sie verstehen, was Ihre Vertriebsmitarbeiter für den Erfolg brauchen, und Inhalte erstellen, die die Herausforderungen und Fragen Ihrer potenziellen Kunden effektiv angehen.

Um dies zu erreichen, sollten Sie die folgenden Schritte berücksichtigen:

Schritt 1: Identifizieren Sie die Probleme Ihres Einzelziels

Verstehen Sie die Herausforderungen, Präferenzen und Informationsbedürfnisse Ihrer Zielgruppe in den verschiedenen Phasen ihrer Kaufentscheidung. Nutzen Sie Marktforschung, Kundendaten und das Feedback Ihres Teams, um diese Schmerzpunkte zu ermitteln.

Sammeln Sie darüber hinaus Erkenntnisse durch direkte Unterhaltungen mit anderen Mitgliedern des Vertriebsteams, aktuellen Kunden und potenziellen Kunden, um Ihr Verständnis zu verfeinern und sicherzustellen, dass Ihre Inhalte deren dringendste Probleme ansprechen.

Schritt 2: Definieren Sie Ihre Ziele für jede Phase des Zyklus

Legen Sie für jede Phase des Verkaufszyklus klare Ziele fest, die Sie mit Ihren Inhalten erreichen wollen. Legen Sie außerdem fest, ob Ihr Ziel darin besteht, Personen aufzuklären, auf ihre Anliegen einzugehen oder detaillierte Produktinformationen bereitzustellen

Auf diese Weise können Sie zielgerichtete und effektive Inhalte erstellen, die die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe in den verschiedenen Phasen des Kaufprozesses erfüllen.

Schritt 3: Entwickeln Sie eine Strategie für vertriebsfördernde Inhalte

Planen Sie die Arten von Inhalten, die auf Ihre Ziele und Phasen der Zielgruppe abgestimmt sind. Verwenden Sie zum Beispiel Blogbeiträge oder eBooks, um Leads anzusprechen, und nutzen Sie Fallstudien, Whitepapers oder Angebote, um potenzielle Kunden zur Konversion zu bewegen. Diese Strategie stellt sicher, dass jeder Inhalt zielgerichtet und wirkungsvoll ist

Darüber hinaus können effektive CRM-Systeme bei der Nachverfolgung der Leistung von Inhalten und Kundeninteraktionen helfen und Ihre Vertriebsstrategie auf der Grundlage von Echtzeitdaten verfeinern.

detaillierte Einblicke in alle Konten Ihrer Kunden mit der ClickUp CRM-Lösung erhalten

Um den aktuellen Bedarf Ihres Zyklus zu erfassen, Die CRM-Lösung von ClickUp bietet eine klare Ansicht Ihrer Vertriebspipeline und ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung und Verwaltung von Konten sowie die nahtlose Zusammenarbeit mit Ihrem Team.

Mit einer umfassenden Ansicht Ihrer Vertriebspipeline können Sie eine effektive Inhaltsstrategie implementieren, um die Konversionen zu beschleunigen. Indem Sie die richtigen Assets und Verkaufsskripte für bestimmte Leads in jeder Phase einsetzen, erhöhen Sie Ihre Chancen, Interessenten in Kunden zu verwandeln, und steigern den allgemeinen Verkaufserfolg.

Schritt 4: Erstellen und organisieren Sie Ihre Inhalte für die Vertriebsunterstützung

Wenn Ihre Inhaltsstrategie steht, beginnen Sie mit der Erstellung und Veröffentlichung Ihrer Materialien.

Richten Sie auf Ihrem Workspace einen eigenen Bereich für Vertriebsschulungen und Inhalte zur Vertriebsunterstützung ein, z. B. Karten, Playbooks und andere wertvolle Ressourcen. Diese Organisation stellt sicher, dass Ihre Inhalte leicht zugänglich sind und Ihren Aufwand im Vertrieb effektiv unterstützen.

die detaillierte Hierarchie-Struktur von ClickUp ermöglicht es Ihnen, Ihre Projekte zu visualisieren

KI für die Dokumentation

kann die Erstellung und Organisation Ihrer Inhalte optimieren und dafür sorgen, dass diese gut verwaltet und aktuell sind.

erstellen Sie umfangreiche Dokumente und externe Verkaufspräsentationen mit ClickUp Docs

Verwenden Sie eine interne Dokumentationsplattform wie

ClickUp Dokumente

für interne vertriebsunterstützende Inhalte wie Verkaufsskripte oder Battle Cards. Mit ClickUp Docs können Sie detaillierte Dokumente und Wikis in einer sicheren Umgebung erstellen und verwalten, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter problemlos auf die Inhalte zugreifen und diese nutzen können.

💈Bonus: Strukturieren Sie Ihre externen Sales Enablement-Ressourcen strategisch auf Ihrer Website, um die Konversionen aus dem Web-Traffic zu steuern. Dazu gehören hochwertige Blogs, Landing Pages, Fallstudien und Testimonials.

Schritt 5: Weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie den Fortschritt

Die Zuweisung von Aufgaben und die Nachverfolgung des Fortschritts sind entscheidend dafür, dass die Inhalte Ihrer Vertriebsunterstützung effektiv genutzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Fortschritt regelmäßig überwachen, um Probleme oder Verzögerungen umgehend zu beheben. Dieser systematische Ansatz trägt dazu bei, die Dynamik aufrechtzuerhalten, und gewährleistet, dass Ihre Inhalte konsequent auf Ihre Vertriebsziele ausgerichtet sind.

verwalten Sie Ihre gesamten Vertriebsteams und -prozesse mit ClickUp

ClickUp für Vertriebsteams

zeichnet sich durch die Integration von Vertrieb und Projektmanagement aus und ermöglicht es Projektmanagern im Vertrieb, jeden Aspekt eines Vertriebsprojekts von Anfang bis Ende zu überwachen. Es kombiniert wichtige Tools - wie B2B-CRM-Software, Sales Enablement-Ressourcen, Analysen, Aufgabenmanagement und Kommunikationsfeatures - in einer einzigen Plattform.

Diese Integration rationalisiert die Zuweisung von Aufgaben, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Verwaltung aller Details Ihrer Vertriebsinitiativen. So bleibt Ihr Team koordiniert und konzentriert sich auf das Erreichen Ihrer Vertriebsziele.

Schritt 6: Automatisieren Sie, wo nötig

Durch die Automatisierung von Routineaufgaben können Sie viel Zeit sparen und die Effizienz steigern. Anstatt beispielsweise manuell E-Mails an potenzielle Kunden zu senden, können Sie diesen Prozess durch Automatisierung rationalisieren.

Zum Beispiel können Sie Folgendes verwenden

ClickUp Automatisierungen

um automatische Auslöser für Aktionen einzurichten, z. B. das Versenden von Follow-up-E-Mails, wenn ein Kunde einen bestimmten Schritt unternimmt. Auf diese Weise erhält Ihr Vertriebsteam die richtigen Tools und Informationen zur richtigen Zeit, damit es effizient und auf dem neuesten Stand bleibt.

erstellen Sie leistungsstarke Flows für die Automatisierung mit ClickUp

ClickUp Gehirn

mit seinen KI-gesteuerten Funktionen verbindet Aufgaben, Dokumente, Personen und Unternehmenswissen und ermöglicht so jederzeit den nahtlosen Zugriff auf wichtige vertriebsspezifische Informationen.

automatisieren Sie Aufgaben, verbinden Sie sich mit Ihrem Team und rationalisieren Sie Prozesse mit ClickUp Brain

Schritt 7: Personalisierung von Inhalten zur Verkaufsförderung

Die Personalisierung Ihrer Inhalte bedeutet, dass Sie sie auf die individuellen Bedürfnisse und Zinsen jedes einzelnen Interessenten abstimmen. Dadurch werden Ihre Inhalte ansprechender und relevanter, was die Wahrscheinlichkeit einer positiven Reaktion erhöht.

Um effektiv zu personalisieren, beginnen Sie mit anpassbaren Vorlagen. Diese Vorlagen bieten eine solide Grundlage, die Sie dann auf der Grundlage der spezifischen Details und Vorlieben jedes Interessenten anpassen können.

Zusätzlich, Tools zur Erstellung von KI-Inhalten können dazu beitragen, Ihren Aufwand für die Personalisierung zu verfeinern, indem sie auf der Grundlage von Interessentendaten Erkenntnisse und Vorschläge generieren, die Ihre Inhalte noch gezielter und wirkungsvoller machen.

Schritt 8: Messen Sie den Erfolg Ihrer Inhalte für die Vertriebsförderung

Analysen sind entscheidend für die Bewertung des Erfolgs Ihrer Inhalte für die Vertriebsunterstützung. Sie geben Aufschluss darüber, welche Inhalte Ihre Zielgruppe ansprechen, wie sie den Verkaufsprozess beeinflussen und wo Verbesserungen erforderlich sind

Zu den wichtigsten zu überwachenden Metriken gehören:

Einbindungsrate : Messen Sie, wie Kunden oder Interessenten mit Ihren Inhalten interagieren oder auf diese reagieren, sei es bei persönlichen Verkaufsgesprächen oder online, einschließlich Klicks, Downloads und Ansichten

: Messen Sie, wie Kunden oder Interessenten mit Ihren Inhalten interagieren oder auf diese reagieren, sei es bei persönlichen Verkaufsgesprächen oder online, einschließlich Klicks, Downloads und Ansichten Konversionsraten : Überwachen Sie, wie effektiv Ihre Inhalte Leads in Kunden umwandeln. Dies ist besonders relevant für Verkaufsdecks, die in Präsentationen verwendet werden, Battle Cards und digitale Assets wie E-Mails, Whitepapers und eBooks

: Überwachen Sie, wie effektiv Ihre Inhalte Leads in Kunden umwandeln. Dies ist besonders relevant für Verkaufsdecks, die in Präsentationen verwendet werden, Battle Cards und digitale Assets wie E-Mails, Whitepapers und eBooks Verweildauer mit dem Inhalt: Bewerten Sie, wie lange sich Interessenten mit Ihren Inhalten beschäftigen. Helfen diese Karten dabei, mehr Geschäfte abzuschließen? Eine längere Verweildauer deutet oft darauf hin, dass Ihr Inhalt wertvoll ist und die Aufmerksamkeit der Interessenten auf sich zieht

abgeschlossene Sichtbarkeit der wichtigsten Metriken Ihres Vertriebsprozesses mit ClickUp Dashboards_

Mit

ClickUp Dashboards

mit ClickUp Dashboards erhalten Sie eine umfassende Ansicht aller wichtigen Metriken, die sich auf Ihre Content-Strategie für das Sales Enablement auswirken. Es unterstützt Sie bei der Nachverfolgung wichtiger Metriken, der Visualisierung von Daten und der Erstellung von Berichten zur Bewertung der Wirksamkeit von Inhalten. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Content-Strategie auf der Grundlage von Echtzeit-Einsichten optimieren.

Darüber hinaus können Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammenarbeiten und sicherstellen, dass alle Beteiligten die Ziele und Anpassungen im Auge behalten, die zur Verbesserung Ihrer Vertriebsleistung erforderlich sind.

