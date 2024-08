die 10 besten Tools zur Verbesserung der Produktivität im Vertrieb im Jahr 2024

Wenn Sie mehr Zeit damit verbringen, Ihren Verkaufstrichter zu organisieren, als mit potenziellen Kunden zu sprechen, haben Sie möglicherweise ein ernstes Problem am Hals.

Die Lösung ist ein Tool für die Produktivität im Vertrieb, das Ihnen hilft, die Arbeit zu rationalisieren und Zeit für das zu gewinnen, was Sie am besten können: verkaufen!

Tools für die Produktivität im Vertrieb helfen Ihnen, Aufgaben zu automatisieren, organisiert zu bleiben und Geschäfte schneller und effizienter abzuschließen.

Es gibt jedoch Dutzende von Optionen auf dem Markt für Software für Vertriebsteams, und es kann überwältigend sein, die richtigen Tools für die Produktivität im Vertrieb für Ihr Geschäft auszuwählen.

Deshalb haben wir uns den Kopf zerbrochen und gründlich recherchiert, um eine Liste der 10 besten Tools für die Produktivität im Vertrieb im Jahr 2024 zusammenzustellen.

Ganz gleich, ob Sie effizienter arbeiten, Ihre Zeit besser verwalten oder die Kommunikation mit Ihren Kunden verbessern möchten - wir sind überzeugt, dass wir Sie gut beraten haben.

Lassen Sie uns mit der wichtigsten Frage beginnen: Was macht ein Tool zur Steigerung der Produktivität im Vertrieb für Ihre Zwecke geeignet?

Berücksichtigen Sie diese Faktoren, um sicherzustellen, dass Ihre Software oder Lösung die Anforderungen Ihres Geschäfts tatsächlich erfüllt.

Das von Ihnen gewählte Tool muss sich gut in Ihre bestehenden Systeme integrieren lassen und für Ihr Team leicht zu erlernen sein

Das von Ihnen gewählte Tool muss sich gut in Ihre bestehenden Systeme integrieren lassen und für Ihr Team leicht zu erlernen sein Anpassung: Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, sie an Ihre spezifischen Verkaufsprozesse und Workflows anzupassen

Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, sie an Ihre spezifischen Verkaufsprozesse und Workflows anzupassen

Sie sollten von überall aus darauf zugreifen und daran arbeiten können

Die Software sollte Daten und Erkenntnisse liefern, die Ihnen helfen, Ihre Fortschritte nachzuverfolgen und datengestützte Entscheidungen zu treffen Sicherheit: Das tool sollte über robuste Sicherheits Features verfügen, um Ihre Kundendaten zu schützen

Das tool sollte über robuste Sicherheits Features verfügen, um Ihre Kundendaten zu schützen

Jetzt wissen Sie, bei welchen Features Sie keine Kompromisse eingehen dürfen. Lassen Sie uns nun die 10 Tools erkunden, die wir für Sie ausgewählt haben.

1. ClickUp

ClickUp bietet viele Features, um jeden Schritt Ihrer Sales Journey zu rationalisieren, von der Lead-Generierung bis zum Kunden-Onboarding.

Steigern Sie Ihren Umsatz mit den Sales Intelligence Tools von ClickUp

Mit ClickUp CRM instanz kann Ihr Vertriebsteam zum Beispiel effizient leads verwalten nachverfolgung des Fortschritts von Geschäften, Zusammenarbeit und Automatisierung sich wiederholender Aufgaben - alles über eine einzige, intuitive Oberfläche.

Sie können die Oberfläche sogar benutzerdefinieren, indem Sie aus über 15 Ansichten wählen, darunter die

Listenansicht (zur Visualisierung aller Aufgaben und Unteraufgaben in Form einer Liste von To-Dos)

(zur Visualisierung aller Aufgaben und Unteraufgaben in Form einer Liste von To-Dos) Kanban Board (zur Nachverfolgung des Fortschritts von der Akquise über die Verhandlung bis hin zum Abschluss)

(zur Nachverfolgung des Fortschritts von der Akquise über die Verhandlung bis hin zum Abschluss) Tabellenansicht (zur Nachverfolgung aller Lead-Informationen, einschließlich des Namens des Unternehmens und der Kontaktperson, ihrer E-Mail-ID und Telefonnummer, des Verlaufs der Unterhaltung usw.)

Das Tool für das Management von Beziehungen zu Kunden bietet außerdem eine Vielzahl von Vorlagen für die Verwaltung von Konten, Vertriebs-Pipelines und vieles mehr und erleichtert so den Einstieg für Vertriebsteams.

Schnellerer Geschäftsabschluss mit ClickUp Sales Project Management Software

Zwei Schlüssel-Faktoren, die die Einstellung der ClickUp Vertriebs-Projektmanagement-Software sind die anpassbaren Workflows und die leistungsstarken Automatisierungsfunktionen. Da jedes Team seine eigenen Bedürfnisse hat, sorgt ClickUp dafür, dass Ihre Vertriebsprozesse auf diese zugeschnitten sind.

Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie möchten die Nachfassaktion mit einem potenziellen Client automatisieren.

In ClickUp können Sie mithilfe von natürlicher Sprache einen KI-gesteuerten Automatisierungs-Workflow erstellen, indem Sie einfach sagen: "Wenn eine Aufgabe in den Bereich 'Verhandlung' verschoben wird, weisen Sie sie dem Vertriebsleiter zu und setzen Sie ein Fälligkeitsdatum für drei Tage später."

Dank dieser Flexibilität kann sich Ihr Team mehr auf den Abschluss von Geschäften und weniger auf die Verwaltung administrativer Aufgaben konzentrieren. Mit ClickUp erhalten Sie eine Lösung, die sich an Ihren Workflow anpasst, nicht umgekehrt.

Das Tool lässt sich außerdem nahtlos in andere gängige Tools zur Steigerung der Produktivität im Vertrieb integrieren, sodass ein zentraler Ansatz für das Vertriebsmanagement gewährleistet ist.

Diese Vorlage herunterladen Erstellen Sie erfolgreiche Strategien und Verkaufsgespräche, die auf Ihr Geschäft zugeschnitten sind, mit der ClickUp Vorlage für den Vertriebsstrategie-Leitfaden

Aber das ist noch nicht alles. ClickUp's Software zur Produktivität im Vertrieb bietet integrierte Vorlagen als Fahrplan für den Erfolg. Die ClickUp Sales Strategy Guide Vorlage instanz werden beispielsweise klare Ziele, Taktiken, Zeitleisten und Methoden zur Nachverfolgung des Fortschritts skizziert, damit Sie sich auf die wichtigsten Prioritäten konzentrieren und datengestützte Entscheidungen treffen können.

Hier sind die drei wichtigsten Features und Vorteile dieser Vorlage:

KI-unterstützte Workflows

Erhalten Sie mit ClickUp Brain schnelle, genaue und automatisierte Updates über Ihre Arbeit und die Ihres Teams

Verbinden Sie alle Ihre Aufgaben, Dokumente, Mitarbeiter und Ihr Wissen mit ClickUp Gehirn ist ein All-in-One-Assistent der KI für den Arbeitsplatz. Sie können Brain Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten die richtigen Informationen zur richtigen Zeit, ohne sich durch Stapel von Unterlagen wühlen zu müssen. Diese Integration stellt sicher, dass alle relevanten Informationen leicht zugänglich und miteinander verbunden sind, wodurch die Zusammenarbeit im Team verbessert und der Prozess der Vertriebsstrategie rationalisiert wird.

Anpassbare Ansichten und Support für das Projektmanagement

Verwenden Sie benutzerdefinierte Ansichten wie Liste, Gantt, Workload und Kalender zusammen mit Projektmanagement-Features wie geschachtelte Unteraufgaben, mehrere Mitarbeiter und Kommentarreaktionen.

Diese Projektmanagement-Tools für den Vertrieb bieten Flexibilität bei der Visualisierung und Verwaltung Ihrer Vertriebsstrategien und ermöglichen maßgeschneiderte Workflows, die den Anforderungen Ihres Teams entsprechen. Diese Anpassungsfähigkeit führt zu einem effektiveren Aufgabenmanagement und einer besseren Sichtbarkeit des Fortschritts, was die Effizienz und Leistung des Vertriebs erheblich steigern kann.

Überwachung des Fortschritts in Echtzeit

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Geschäfte und die Leistung Ihres Teams mit ClickUp Dashboards

Verwenden Sie Dashboards in ClickUp zur Nachverfolgung des Verkaufsfortschritts in Echtzeit, mit der Möglichkeit, benutzerdefinierte Status, Felder und Benachrichtigungen einzustellen. Die Zeiterfassung in Echtzeit und die Möglichkeit, Strategien im Handumdrehen anzupassen, sorgen dafür, dass Ihr Team agil bleibt und auf Veränderungen reagieren kann. Diese kontinuierliche Überwachung und schnelle Anpassungsfähigkeit tragen dazu bei, die Dynamik aufrechtzuerhalten und die Produktivität des Vertriebs stetig zu verbessern.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp beste Features

Ändern Sie den Status von Aufgaben, um die Phasen in der Vertriebspipeline widerzuspiegeln, z. B. "Lead kontaktiert", "Vorschlag gesendet", "Verhandlung" und "Geschlossen - gewonnen" Dies hilft bei der effizienten Nachverfolgung des Fortschritts eines jeden Geschäfts

widerzuspiegeln, z. B. "Lead kontaktiert", "Vorschlag gesendet", "Verhandlung" und "Geschlossen - gewonnen" Dies hilft bei der effizienten Nachverfolgung des Fortschritts eines jeden Geschäfts Hinzufügen benutzerdefinierter Felder zu Aufgaben oder Listen, um wichtige Informationen über Leads und Clients zu speichern, z. B. Kontaktdetails, Wert des Geschäfts und nächste Schritte

über Leads und Clients zu speichern, z. B. Kontaktdetails, Wert des Geschäfts und nächste Schritte Erstellen Sie Dashboards zur Visualisierungvertriebspläne und Metriken, wie die Nummer von Leads, Konversionsraten, Phasen der Vertriebspipeline und Umsatzprognosen. Regelmäßige Berichterstellung hilft Ihnen, datengestützte Entscheidungen zu treffen

zur Visualisierungvertriebspläne und Metriken, wie die Nummer von Leads, Konversionsraten, Phasen der Vertriebspipeline und Umsatzprognosen. Regelmäßige Berichterstellung hilft Ihnen, datengestützte Entscheidungen zu treffen Verkauf einstellen und nachverfolgen Ziele in ClickUp . Dieses Feature hilft bei der Überwachung des Fortschritts auf dem Weg zu den vierteljährlichen oder jährlichen Einzelzielen und bei der Identifizierung von Bereichen mit Verbesserungsbedarf

. Dieses Feature hilft bei der Überwachung des Fortschritts auf dem Weg zu den vierteljährlichen oder jährlichen Einzelzielen und bei der Identifizierung von Bereichen mit Verbesserungsbedarf Workflows mit verschiedenen Ansichten benutzerdefinieren Beginnen Sie mit einer benutzerdefinierten Dokument-Vorlage und fahren Sie mit verschiedenen Vorlagen für die Konto-Verwaltung fort,*verkaufsberichte*cRM, und mehr

Beginnen Sie mit einer benutzerdefinierten Dokument-Vorlage und fahren Sie mit verschiedenen Vorlagen für die Konto-Verwaltung fort,*verkaufsberichte*cRM, und mehr Zuweisung von Aufgaben, Nachverfolgung des Fortschritts und Sicherstellung der Abstimmung im Team. Verbessern Sie die Nachverfolgung der Vertriebsstrategie mit Kommentarreaktionen, geschachtelten Unteraufgaben, mehreren Mitarbeitern und Prioritäten

ClickUp Limitierungen

Das anfängliche Setup kann aufgrund der erforderlichen umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungen zeitaufwändig sein

Neue Benutzer können eine steile Lernkurve durchlaufen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Geschäft: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied und Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9200+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4000+ Bewertungen)

2. Clearbit

über Clearbit Clearbit bietet eine Reihe von Tools und APIs zur Datenanreicherung, mit denen Sie wichtige Informationen über Ihre Leads und Kunden für Vertriebs- und Marketingkampagnen sammeln können. Zu diesen Daten gehören E-Mail-Adressen, Social-Media-Profile und Unternehmensdaten.

Die Nutzung von Clearbit reichert Leads und Kontakte an und hilft Ihrem Vertriebsteam, potenzielle Kunden besser zu verstehen und mit ihnen in Kontakt zu treten.

Auf diese Weise können Ihre Vertriebsmitarbeiter die Ansprache personalisieren, Ihre Zielgruppe effektiver segmentieren und Leads auf der Grundlage ihres potenziellen Wertes für Ihr Geschäft priorisieren.

Darüber hinaus lässt sich Clearbit mit folgenden Programmen integrieren B2B-CRM-Systeme und Vertriebstools, so dass Sie und Ihr Team direkt in Ihren bestehenden Workflows auf angereicherte Daten zugreifen können.

Clearbit ist außerdem vollständig konform mit Vorschriften wie GDPR und CCPA. Es bietet Features zur Verwaltung der Dateneinwilligung und zum Löschen von Daten, die Ihnen helfen, die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und den Datenschutz Ihrer Kunden zu schützen.

Clearbit beste Features

Verbessern Sie Ihre Vertriebsabläufe durch Automatisierung von Datenanreicherungsprozessen

Effektivere Verkaufsgespräche und Nachfassaktionen mit angereicherten Dateneinblicken

Binden Sie Leads und Kunden mit personalisierten, datengesteuerten Interaktionen ein

Zugriff auf angereicherte Daten direkt in Ihren bestehenden Vertriebssystemen

Clearbit Einschränkungen

Die Integration von Clearbit in Ihr System kann technisches Fachwissen erfordern

Die API-Nutzung kann Ratenlimiten unterworfen sein

Clearbit Preise

Business: Benutzerdefinierte Preise

Clearbit Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (600+ Bewertungen)

: 4.4/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

3. Pipedrive

über Pipedrive Mit anpassbaren Vertriebs-Pipelines, E-Mail-Integration und Tools zur Berichterstellung wurde Pipedrive entwickelt, um die Leistung im Vertriebszyklus effizient zu analysieren.

Es hilft bei der Nachverfolgung von Leads und Geschäften, der Verwaltung der Kommunikation mit Clients und der Automatisierung von Routineaufgaben effiziente Karte der Prozesse für Ihr gesamtes Team.

Dank der Drag-and-Drop-Funktion können Vertriebsteams die intuitive Pipedrive-Pipeline nutzen, um Geschäfte zwischen Phasen zu verschieben, ihren Status zu aktualisieren und Aufgaben mit nur wenigen Klicks zu priorisieren. Die visuelle Natur der Pipeline bietet einen klaren Überblick über den Vertriebsprozess auf einen Blick und hilft Teams, Engpässe schnell zu erkennen, Umsätze zu prognostizieren und sicherzustellen, dass keine Geschäfte durch die Maschen fallen.

Dieses Feature vereinfacht nicht nur die Verwaltung der Vertriebsaktivitäten, sondern verbessert auch die Zusammenarbeit und Effizienz im gesamten Team.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Startup oder ein großes Unternehmen sind, Pipedrive eignet sich dank seiner anpassbaren Funktionen perfekt für Geschäfte jeder Größe.

Pipedrive beste Features

Integrieren Sie Ihre E-Mails für eine nahtlose Kommunikation

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen

Analysieren Sie Ihre Vertriebsleistung mit Tools zur Berichterstellung

Zugriff und Verwaltung Ihrer Vertriebs-Pipeline von unterwegs mit der mobilen App

Integration mit anderen Tools für einen nahtlosen Workflow

Pipedrive-Einschränkungen

Weniger Integrationsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen CRM-Plattformen

Bestimmte Features können zusätzliche Kosten verursachen

Pipedrive Preise

Grundlegend: 11,90 $/Benutzer pro Monat

11,90 $/Benutzer pro Monat Erweitert: $24,90/Benutzer pro Monat

$24,90/Benutzer pro Monat Professionell: 49,90 $/Benutzer pro Monat

49,90 $/Benutzer pro Monat Power: 59,90 $/Benutzer pro Monat

59,90 $/Benutzer pro Monat Enterprise: 74,90 $/Benutzer pro Monat

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1700+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2900+ Bewertungen)

4. Dooly

über Dooly Dooly bietet anpassbare Vorlagen für Notizen, mit denen sich die Erfassung von Notizen in verschiedenen Teams standardisieren lässt. Diese Vorlagen können so angepasst werden, dass sie spezifische Informationen erfassen, die für verschiedene Phasen des Verkaufsprozesses relevant sind, wodurch es einfacher wird, die Konsistenz und Vollständigkeit der Dokumentation zu wahren.

Es lässt sich in verschiedene Plattformen integrieren, darunter Salesforce, Google Workspace und Microsoft 365, um Notizen zu Meetings, Kundeninteraktionen und Vertriebsdaten zu erfassen und zu organisieren.

Die Software nutzt KI und Automatisierung, um Schlüsselinformationen zu identifizieren und CRM-Systeme zu aktualisieren, wodurch die manuelle Dateneingabe reduziert und die Genauigkeit verbessert wird.

Mit Dooly bleiben Sie organisiert, sparen Zeit und können sich auf den Aufbau von Beziehungen zu Ihren Kunden konzentrieren, anstatt verstreuten Informationen über Ihre Interessenten und Kunden hinterherzujagen.

Dooly beste Features

Aktualisieren Sie Ihr CRM automatisch mit Schlüsselinformationen aus Ihren Notizen

Erfassen und organisieren Sie mühelos Meeting-Notizen und Kundeninteraktionen

Geben Sie Notizen, Aufgaben und Erkenntnisse in Echtzeit für Ihr Vertriebsteam frei

Verbessern Sie die Datengenauigkeit mit KI-gesteuerten Features, die helfen, wichtige Informationen zu identifizieren und zu aktualisieren

Dooly Beschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen

Eine steile Lernkurve für neue Benutzer

Dooly-Preise

Free

Growth: 35 $/Benutzer

35 $/Benutzer Premier: 75 $/Benutzer

Dooly Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (800+ Bewertungen)

: 4.7/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (80+ Bewertungen)

5. Octoparse

über Octoparse Octoparse hilft Vertriebsteams, Daten aus Websites zu extrahieren, ohne Code schreiben zu müssen. Es ist einfach zu bedienen und ermöglicht es Ihnen, genau die gewünschten Informationen auszuwählen, z. B. Produktdetails und Kundenrezensionen.

Diese Daten können äußerst hilfreich sein, wenn es darum geht, den Markt zu verstehen, neue Kunden zu finden, Umsatzprognosen zu erstellen und die Aktivitäten Ihrer Wettbewerber zu ermitteln.

Der größte Vorteil von Octoparse als Automatisierungstool für den Vertrieb ist die Möglichkeit, Kontaktdaten direkt von Websites abzurufen, was bei der Suche nach neuen Leads helfen kann.

Erweiterte Features wie die IP-Rotation helfen dabei, Daten von mehreren Websites zu erfassen, ohne blockiert zu werden, während die zeitgesteuerte Erfassung es Ihnen ermöglicht, Ihre Scraper automatisch zu bestimmten Zeiten auszuführen.

Und wenn Sie ein CRM-System wie Salesforce oder HubSpot verwenden, kann Octoparse problemlos mit diesem verbunden werden. So können Sie Daten direkt in Ihr CRM importieren, was Ihnen die Nachverfolgung von allem erleichtert und gleichzeitig Zeit spart.

Octoparse beste Features

Gewinnen Sie neue Einblicke in Ihr Business durch Extraktion von Kundenrezensionen, Feedback und Konkurrenzdaten

Analysieren Sie Verkaufsdaten, Transaktionsdetails und Verlaufsdaten

Generieren Sie Verkaufsberichte aus extrahierten Daten und automatisieren Sie geplante Berichterstellungen

Integration mit Ihrem CRM für den direkten Import von Vertriebsdaten und Pipeline-Management

Extrahieren von Kontaktinformationen für die Lead-Generierung und Vertriebsprospektierung

Octoparse Beschränkungen

Octoparse unterstützt die Datenextraktion aus einigen komplexen oder JavaScript-lastigen Websites möglicherweise nicht vollständig

Dynamische Inhalte, die über AJAX oder JavaScript geladen werden, können nicht immer erfasst werden

Änderungen am Layout oder der Struktur einer Website können den Datenextraktionsprozess unterbrechen

Octoparse Preise

Free Plan

Standard Plan: $89/Monat

$89/Monat Professioneller Plan: $249/Monat

$249/Monat Enterprise Plan: Benutzerdefinierte Preise

Octoparse Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

6. Vertriebsmitarbeiter

über Vertriebsmitarbeiter Salesmate ist eine intuitive CRM-Plattform, die Ihre einzigartigen Herausforderungen bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen und Vertriebspipelines versteht.

Mit Salesmate können Sie Ihre Kontakte einfach organisieren, Geschäfte nachverfolgen und mit Ihren Kunden kommunizieren - alles an einem Ort.

Salesmate lässt sich außerdem nahtlos in Ihre E-Mail integrieren, sodass Sie Ihre gesamte Kommunikation über die Plattform verwalten können.

Zu den bemerkenswertesten Features gehört der KI-gestützte Vertriebsassistent. Dieser intelligente Assistent bietet Einblicke in Echtzeit und automatisiert Routineaufgaben wie das Planen von Folgeterminen, das Versenden von Erinnerungen und das Aktualisieren von Datensätzen.

Er analysiert Ihre Verkaufsdaten, um personalisierte Empfehlungen und Prognosen zu erstellen, die Ihnen helfen, Ihren Aufwand zu priorisieren und sich auf die vielversprechendsten Gelegenheiten zu konzentrieren. Mit dem Vertriebsassistenten können Sie den administrativen Workload reduzieren, die Produktivität steigern und Geschäfte schneller abschließen, indem Sie fundierte, datengesteuerte Entscheidungen treffen.

Salesmate beste Features

Nutzen Sie Verlaufsdaten und Trends zur Vorhersage der zukünftigen Vertriebsleistung

Zugriff auf die Plattform von unterwegs über die mobile App, die sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte verfügbar ist

Einfache Synchronisierung mit Ihrem Kalender zur Verwaltung von Terminen und Meetings

Erreichen Sie den Kundensupport über verschiedene Kanäle, wie E-Mail, Live-Chat und Telefon-Support

Salesmate Beschränkungen

Der Basis Plan ist in der Anzahl der Kontakte und E-Mails pro Monat limitiert. Dies ist für größere Geschäfte oder Teams mit hohem Vertriebsaufkommen möglicherweise nicht ausreichend

Einige Benutzer empfinden Salesmate im Vergleich zu anderen CRM-Plattformen als teuer, insbesondere wenn man die zusätzlichen Kosten für Add-Ons und Integrationen berücksichtigt

Salesmate Preise

Basic: $29/Benutzer pro Monat

$29/Benutzer pro Monat Pro: 49 $/Benutzer pro Monat

49 $/Benutzer pro Monat Business: 79 Dollar/Benutzer pro Monat

79 Dollar/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Salesmate Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (70+ Bewertungen)

: 4.6/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

7. EmailAnalytics

über EmailAnalytics EmailAnalytics ist eine unschätzbare Ressource für Vertriebsexperten.

Wenn es in Google Mail oder den breiteren Google Workspace integriert ist, analysiert es Ihre E-Mail-Aktivitäten eingehend, einschließlich Metriken wie die für E-Mails aufgewendete Zeit und die durchschnittliche Antwortzeit.

Anhand dieser Daten können Sie bessere Marketingkampagnen erstellen, Ihre E-Mail-Produktivität verstehen und Ihre Kontaktstrategie optimieren.

Mit EmailAnalytics können Sie ganz einfach die produktivsten Zeitpunkte für den Versand von E-Mails ermitteln und so sicherstellen, dass Ihre Nachrichten Ihre Kunden und Interessenten genau dann erreichen, wenn sie am wahrscheinlichsten gelesen werden.

All dies steigert letztlich Ihre Effizienz und ermöglicht Ihnen, mehr Geschäfte abzuschließen.

EmailAnalytics beste Features

Verfolgen Sie die E-Mail-Aktivitäten Ihres Teams, einschließlich der Nummer der gesendeten und empfangenen E-Mails

Analysieren Sie die Produktivität und Effizienz Ihrer E-Mails, um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen

Identifizieren Sie E-Mail-Spitzenzeiten und -tage, um die Kontaktaufnahme zu optimieren und die Antwortraten zu erhöhen

Bewerten Sie die Vertriebsleistung mithilfe von E-Mail-Analysen, um datengestützte Entscheidungen zu treffen

Erreichen Sieverkaufsziele effektiver mit umsetzbaren Erkenntnissen

EmailAnalytics Beschränkungen

Es ist möglicherweise nicht mit allen E-Mail Anbietern kompatibel, was die Nutzbarkeit für Benutzer auf verschiedenen Plattformen limitiert

Während eine kostenlose Testversion angeboten wird, ist für die Vollversion ein Abonnement erforderlich. Diese Kosten können für einige Benutzer oder Organisationen ein Limit darstellen

EmailAnalytics Preise

Pro: $15/Posteingang pro Monat

$15/Posteingang pro Monat B2B-E-Mail-Einsatz: $1000/Monat

EmailAnalytics Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

8. Acuity Terminplanung

über Acuity Terminplanung Als Vertriebsmitarbeiter ist Ihre Zeit kostbar, und jede Minute zählt.

Mit Acuity Scheduling können Sie Ihren Kalender synchronisieren, Erinnerungen automatisieren und Formulare benutzerdefiniert gestalten. So verbringen Sie weniger Zeit mit administrativen Aufgaben und mehr mit den richtigen Gesprächen.

Ganz gleich, ob Sie Meetings mit Clients oder Einstellungen für Demos mit potenziellen Kunden planen - mit Acuity Scheduling behalten Sie stets den Überblick und die Übersicht.

Die besten Features von Acuity Scheduling

Nahtlose Planung, Personalisierung, Synchronisierung und Verwaltung von Terminen

Versenden Sie automatische Erinnerungen, nehmen Sie Zahlungen entgegen, und führen Sie Gruppensitzungen durch

Erfassen von Client-Infos, Erkennen von Zeitzonen und Abrufen von Einblicken

Senden von E-Mails mit Einzelzielen, Selbstplanung und Verwaltung von unterwegs aus

Sicherstellen der HIPAA-Konformität und benutzerdefinierte Benachrichtigungen für Clients

Acuity Scheduling Beschränkungen

Möglicherweise keine nahtlose Integration mit einigen fortschrittlichen CRM-Systemen

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen für komplexe Terminplanungsanforderungen

Acuity Scheduling Preise

Aufstrebend: $20/Monat

$20/Monat Aufstrebend: $34/Monat

$34/Monat Powerhouse: $61/Monat

Acuity Scheduling Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (390+ Bewertungen)

: 4.7/5 (390+ Bewertungen) Capterra:Keine Bewertungen vorhanden

9. UpLead

über UpLead UpLead ist Ihre erste Plattform, um potenzielle Kunden zu finden und mit ihnen in Verbindung zu treten.

Sie können auf eine Datenbank mit Millionen von verifizierten Kontakten zugreifen, erweiterte Suchfilter verwenden, um Ihre Ergebnisse einzugrenzen, und sogar Ihre Leads in Echtzeit anreichern.

Ganz gleich, ob Sie nach neuen Interessenten suchen oder versuchen, alte Kontakte wiederzufinden, UpLead bietet alles, was Sie brauchen, um schnell und effizient hochwertige Leads zu generieren.

Außerdem lässt es sich nahtlos in Ihr CRM und andere Produktivitätstools integrieren.

UpLead beste Features

Verbessern Sie Ihre Vertriebspipeline und konvertieren Sie Leads schneller mit erweiterten Suchfiltern und einer Echtzeit-Datenbank

Entdecken Sie neue Geschäftsmöglichkeiten und optimieren Sie Ihre Kontaktaufnahme mit einer umfangreichen Kontaktdatenbank und Tools zur Überprüfung von E-Mails

Optimieren Sie Ihren Vertriebsprozess und binden Sie Leads mit der CRM-Integration und dem Lead Enrichment Feature effektiver ein

Maximieren Sie Ihren ROI mit Tools für die Zusammenarbeit im Team und erschwinglichen Plänen zur Preisgestaltung

Steigern Sie Ihre Produktivität im Vertrieb und bleiben Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus mit API-Zugang und dediziertem Kundensupport

UpLead Beschränkungen

UpLead deckt möglicherweise nicht alle Branchen gleichermaßen gut ab, was ein Limit für Geschäfte in Nischen- oder hochspezialisierten Branchen darstellen könnte

Einige Kunden haben über Probleme mit der Datengenauigkeit berichtet

Preise für UpLead

Essentials: $99/Monat

$99/Monat Plus: $199/Monat

$199/Monat Professional: Benutzerdefinierte Preise

UpLead Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (730+ Bewertungen)

4.7/5 (730+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

10. Einsätze

über Aufsuchen Aufsuchende Hilfe ist eine plattform zur Verkaufsförderung die Ihnen hilft, Ihren Aufwand für die Kontaktaufnahme zu automatisieren und die Produktivität des Vertriebs zu steigern.

Sie erleichtert automatisierung des Vertriebs mit Features wie E-Mail-Sequenzierung, Aufgabenplanung und Analysen, die es einfacher machen, Ihre potenziellen Kunden zu erreichen und das Engagement im Vertrieb zu verbessern.

Benutzer lieben es für seine KI-gesteuerten Einblicke, die personalisierte Empfehlungen zur Optimierung von Vertriebsstrategien und zur Steigerung der Konversionsraten bieten.

Es lässt sich auch in Ihr bestehendes CRM-System integrieren, sodass Sie Ihre Leads und Kontakte ganz einfach an einem Ort verwalten können.

Outreach beste Features

Erstellen Sie personalisierte E-Mail-Sequenzen zur Pflege von Leads im Laufe der Zeit

Automatisierung von Aufgaben zur rechtzeitigen Nachbereitung mit potenziellen Kunden

Nachverfolgung der Leistung mit detaillierten Analysen, einschließlich Öffnungsraten, Klickraten und Antwortquoten

Integration mit CRM-Systemen zur Verwaltung von Leads und Kontakten an einem Ort

Optimieren Sie die telefonische Kontaktaufnahme mit Features wie Click-to-Dial und Anrufaufzeichnung

Outreach-Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen

Ein übermäßiges Vertrauen in die Automatisierung kann zu einem Mangel an Personalisierung bei Kundeninteraktionen führen

Preise für Outreach

Standard: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Professionell: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Unlimited: Benutzerdefinierte Preise

Einsätze Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (3380+ Bewertungen)

: 4.3/5 (3380+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (290+ Bewertungen)

Future-Prüfung Sales für 2024 und darüber hinaus

Die Vertriebswelt verändert sich ständig, aber es reicht nicht mehr aus, einfach nur Schritt zu halten. Als Vertriebsprofi müssen Sie auf alles vorbereitet sein, was auf Sie zukommt. Diese sorgfältig zusammengestellten Tools erfüllen die Anforderungen von heute und sind auf die Anforderungen von morgen vorbereitet.

Wenn Sie jedoch nach einer All-in-One-Lösung suchen, die Projektmanagement- und CRM-Features nahtlos integriert, sind Sie bei ClickUp genau richtig. ClickUp ist nicht einfach nur ein weiteres Tool für die Produktivität im Vertrieb. Es ist eine abschließende Lösung, die Projektmanagement und CRM an einem Ort zusammenführt.

Mit ClickUp können Sie Ihre Vertriebsprojekte verwalten, mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Ihre Kunden nachverfolgen - alles an einem Ort.

Es ist benutzerfreundlich, anpassbar und lässt sich mit allen Tools integrieren, die Sie bereits verwenden.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp kostenlos an!