10 unverzichtbare Tools für Ihren technischen Vertriebsstapel

In den Jahren, in denen ich mit Vertriebsleitern zusammenarbeite und Vertriebsstrategien verfeinere, habe ich aus erster Hand erfahren, welchen Wandel ein gut zusammengestellter Sales Tech Stack bewirken kann.

Heute, 90% der Unternehmen setzen mindestens zwei Tools zur Lead-Anreicherung ein, um ihr Verständnis für potenzielle Kunden zu vertiefen. Dennoch, 77% der Vertriebsmitarbeiter glauben, dass Unternehmen nicht genug investieren.

Bei einer modernen Vertriebstechnologie geht es nicht darum, die besten Produkte zu kaufen. Es geht vielmehr darum, Ihre Bedürfnisse und Ihren Ansatz zu verstehen und die Funktionen und Tools entsprechend zu priorisieren. Intelligente Investitionen in Ihren Vertrieb technologie-Stack wird sich in hohem Maße auszahlen, da sie die Effizienz erhöht und die Einnahmen steigert.

In diesem Beitrag stelle ich die 10 unverzichtbaren Tools vor, die jeder Vertriebsmitarbeiter in seinem Arsenal haben sollte, und stütze mich dabei auf meine eigenen Erfahrungen.

Was ist ein Sales Tech Stack?

Ein Sales Tech oder Sales Technology Stack ist im Wesentlichen Ihr Arsenal an Software-Tools und Plattformen, die speziell zur Rationalisierung und Aufladung des Vertriebsprozesses ausgewählt wurden. Er stattet Go-to-Market-Teams (GTM) mit allem aus, was sie brauchen, um:

Effiziente Verwaltung von Leads

Effektive Interaktion mit Interessenten und Kunden

Alle Interaktionen zu messen, um das Umsatzwachstum zu steigern

Jedes Tool innerhalb des Sales Tech Stacks erfüllt eine bestimmte Funktion und unterstützt verschiedene Phasen des Kaufzyklus, von der Lead-Generierung bis zum Geschäftsabschluss.

Es reicht jedoch nicht aus, nur über diese Tools zu verfügen; sie müssen strategisch integriert werden, um nahtlos zu funktionieren. Diese Integration stellt sicher, dass der Verkaufsprozess sowohl für Verkäufer als auch für Kunden reibungslos abläuft.

Wie wählt man die richtigen Tools für seinen Sales Tech Stack aus?

Nach Salesforce's State of the Sales Report die Redundanz bei der Verwendung mehrerer Anwendungen für dieselben Funktionen kann zu Verwirrung führen und auch die Abstimmung im Team behindern.

Ich empfehle Ihnen, sich diese sechs entscheidenden Fragen zu stellen, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Tools für Ihr Arsenal auswählen:

1. Welche Software setzen Sie derzeit ein?

Überprüfen Sie die Tools, die Ihr Team aktiv nutzt, im Vergleich zu denen, die virtuell verstauben. Manchmal ist weniger mehr, wenn es darum geht, die Tools zu behalten, die wirklich einen Mehrwert bieten und von Ihrem Team bevorzugt werden. Ermitteln Sie Überschneidungen, wenn verschiedene Tools demselben Zweck dienen, und konsolidieren Sie sie, um unnötige Kosten zu vermeiden.

2. Was sind Ihre spezifischen Bedürfnisse und Probleme?

Ermitteln Sie genau, wo Ihr Vertriebsprozess ins Stocken geraten ist. Geht es um die Generierung von Leads, die Nachverfolgung von Kunden oder um Geschäftsabschlüsse? Wählen Sie Tools, die diese spezifischen Engpässe effektiv angehen.

Jedes neue Tool sollte mit Ihren übergeordneten Unternehmenszielen übereinstimmen. Egal, ob es darum geht, den Umsatz zu steigern oder die Kundenbindung zu verbessern, stellen Sie sicher, dass das Tool eine klare Rolle in Ihrer Strategie spielt.

Die Integrationsfähigkeit kann über den Nutzen eines Vertriebstools entscheiden, insbesondere wenn Sie Funktionen zur Vertriebsautomatisierung wünschen. Entscheiden Sie sich für Tools, die sich nahtlos in Ihr bestehendes Ökosystem einfügen, um Arbeitsabläufe zu verbessern und nicht zu stören.

5. Wie hoch ist der Arbeitsaufwand für Implementierung und Verwaltung?

Bedenken Sie den Aufwand, der für die Einführung und Verwaltung neuer Tools erforderlich ist. Ihr Ziel sollte es sein, Lösungen einzuführen, die einfach zu integrieren und zu verwalten sind, ohne dass sich die IT-Abteilung stark einbringen muss.

Betrachten Sie Ihren aktuellen Bedarf und Ihre Ziele. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählten Tools mit dem Wachstum Ihres Unternehmens skaliert und weiterentwickelt werden können und bei Bedarf neue Funktionen freischalten.

Die 10 besten Tools für den Aufbau Ihres Sales Tech Stack im Jahr 2024

Mit einem gut ausgestatteten Tech-Stack verfügt Ihr Team über alle notwendigen Tools, um auf dem wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich zu sein. Hier sind die 10 wichtigsten Vertriebssoftware-Tools, die Sie dabei unterstützen.

1. ClickUp - Bestes Projektmanagement-Tool für den Vertrieb

planen Sie Ihre tägliche Vertriebsarbeit mit ClickUp clickUp für Vertriebsteams bietet eine All-in-One-Plattform, die jeden Aspekt des Vertriebsmanagements in einer einheitlichen Umgebung zentralisiert. Ob es um die Verfolgung des Lead-Fortschritts, die Verwaltung von Kundenbeziehungen oder die Koordination von Vertriebskampagnen geht, ClickUp bietet eine integrierte Suite von Funktionen, die auf die Optimierung und Rationalisierung Ihrer Vertriebsprozesse zugeschnitten sind. ClickUp CRM ermöglicht es Ihren Teams, Vertriebsaktivitäten durch anpassbare Workflows zu verwalten. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Vertriebspipeline in einem Format zu visualisieren, das dem Stil Ihres Teams am besten entspricht ClickUp Gantt-Diagramme , ClickUp Board Ansichten oder eine der vielseitigen Ansichtsoptionen von ClickUp.

Was macht ClickUp zum besten Projektmanagement-Tool für den Vertrieb?

wählen Sie aus über 1000 Apps, die sich in die ClickUp-Verkaufsmanagement-Plattform integrieren lassen, und optimieren Sie Ihren Workflow

In erster Linie lässt sich ClickUp mühelos in Ihre Vertriebstools integrieren, so dass Sie Ihre Vertriebstools ohne Unterbrechung direkt mit Ihrem Workflow verbinden können. Diese ClickUp-Integration ist entscheidend für die Aufrechterhaltung eines nahtlosen Arbeitsablaufs und ermöglicht es Ihnen, die besten Funktionen jedes Tools zu nutzen.

Auf der operativen Seite, ClickUp-Automatisierungen ist ein Wendepunkt für Vertriebsteams. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben hält die Plattform Ihren Vertriebsmitarbeitern den Rücken frei, damit sie sich besser auf den Kundenkontakt und den Geschäftsabschluss konzentrieren können.

Diese Automatisierung ermöglicht eine reibungslosere Bewegung von Leads durch die Vertriebspipeline und ermöglicht zeitnahe Aktualisierungen und Aufgabenzuweisungen - entscheidend für schnelllebige Vertriebsumgebungen.

Und das ist noch nicht alles, ClickUp's Gehirn erleichtert Ihren Vertriebsmitarbeitern die tägliche Arbeit, indem es KI in alltägliche Aufgaben einbindet. Mit Brain können Sie Routine-Updates automatisieren, Aufgaben verwalten und Ihren Vertriebsmitarbeitern den Rücken freihalten, damit sie sich auf Kundenkontakte und Geschäftsabschlüsse konzentrieren können.

Mit Funktionen wie dem KI-Wissensmanager können Vertriebsmitarbeiter sofort auf detaillierte Informationen zu Aufgaben, Dokumenten und Kundeninteraktionen zugreifen. Darüber hinaus bietet die ClickUp KI-Tool für Vertriebs-CRM's fähigkeit, Fortschrittsberichte und Zusammenfassungen in Echtzeit zu erstellen, stellt sicher, dass die Vertriebsstrategien mit den aktuellen Daten übereinstimmen.

verwenden Sie ClickUp Brain, um automatisch benutzerdefinierte Emails zu generieren

Die fortschrittlichen Kollaborationsfunktionen von ClickUp verbinden alle diese Funktionen miteinander, einschließlich ClickUp Chat-Ansicht , ClickUp-Aufgaben und die Erstellung von Unteraufgaben, und ClickUp-Dokumente austausch. Diese Tools sorgen dafür, dass Kommunikationsbarrieren minimiert werden und jedes Teammitglied über die neuesten Entwicklungen informiert bleibt.

Neben diesen Funktionen bietet ClickUp eine breite Palette von Tools für die Vertriebsproduktivität, einschließlich Vorlagen zur Vereinfachung und Optimierung jedes Aspekts des Vertriebsprozesses für Vertriebsmitarbeiter, von der Verfolgung von Anrufen und der Verwaltung von Pipelines bis zur Erstellung detaillierter Berichte.

Verbessern Sie Ihre Vertriebsabläufe mit ClickUp-Vorlagen

Führen Sie eine effiziente Gesprächsplanung, Materialvorbereitung und Leistungsverfolgung mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsgespräche durch

ClickUp's Verkaufsaufrufe Vorlage ist vollständig anpassbar und rationalisiert die Verwaltung von Verkaufsgesprächen. Sie ermöglicht es Ihrem Team, Interaktionen zu verfolgen, Verkaufsdaten zentral zu organisieren und Leads umgehend nachzuverfolgen. Mit Funktionen wie benutzerdefinierten Status und Feldern bietet es eine detaillierte Verwaltung jeder Verkaufschance, vom ersten Kontakt bis zum Geschäftsabschluss. Diese Vorlage herunterladen

Verfolgen Sie die Leistung Ihres Verkaufsteams über verschiedene Zeiträume und Metriken hinweg mit der ClickUp-Vorlage für Verkaufsberichte

ClickUp's Verkaufsbericht Vorlage verfolgt und analysiert die Vertriebsleistung über verschiedene Messgrößen und Zeiträume hinweg. Sie ist ideal für Vertriebsteams, die Trends visualisieren, Erfolge überwachen und datengestützte Entscheidungen treffen möchten. Mit Ansichten, die auf Jahres-, Quartals- und Monatsberichte zugeschnitten sind, vereinfacht sie die Leistungsverfolgung und unterstützt die strategische Planung. Diese Vorlage herunterladen

Visualisieren Sie Ihren gesamten Verkaufstrichter mit der ClickUp-Verkaufspipeline-Vorlage

ClickUp Sales Pipeline Vorlage unterstützt Vertriebsteams bei der effizienten Verfolgung und Verwaltung von Leads mithilfe eines konsistenten Rahmens für die Geschäftsqualifizierung und -abwicklung. Mit 14 benutzerdefinierten Status und verschiedenen Automatisierungen bietet diese Vorlage einen strukturierten Ansatz für die Pflege von Leads und die Förderung von Geschäftsabschlüssen. Sie eignet sich besonders für Vertriebsleiter und -mitarbeiter, die ihre Vertriebsprozesse rationalisieren und die Vertriebseffizienz insgesamt steigern möchten. Diese Vorlage herunterladen

KlickUp beste Eigenschaften

Schneiden Sie IhrSaaS-CRM an die individuellen Bedürfnisse Ihres Teams an und verwalten Sie Ihre Vertriebspipeline visuell, um eine bessere Nachverfolgung und Prognose zu ermöglichen

Integrieren Sie mühelos eine Vielzahl von Anwendungen wie Hubspot und Salesforce und stellen Sie sicher, dass Ihre Tools reibungslos zusammenarbeiten, um die Produktivität zu steigern

Automatisieren Sie sich wiederholende Vertriebsaufgaben mit ClickUp Automations , so dass sich Ihr Team auf die Kundenansprache und den effizienteren Geschäftsabschluss konzentrieren kann

, so dass sich Ihr Team auf die Kundenansprache und den effizienteren Geschäftsabschluss konzentrieren kann Nutzen Sie ClickUp Brain , um Informationen schnell zu suchen und zu finden und Aufgaben effizient zu verwalten, um sicherzustellen, dass Ihre Vertriebsstrategien strukturiert und effektiv sind

, um Informationen schnell zu suchen und zu finden und Aufgaben effizient zu verwalten, um sicherzustellen, dass Ihre Vertriebsstrategien strukturiert und effektiv sind Erleichtern Sie die Kommunikation in Echtzeit mit den Funktionen Assignees und @mention

Arbeiten Sie mit ClickUp Docs in Ihrem Team zusammen und machen Sie die Dokumentation transparenter

Greifen Sie auf ein breites Spektrum an einsatzbereitenverkaufsvorlagen von ClickUp um Ihren Prozess von der Lead-Verfolgung bis zum Geschäftsabschluss zu rationalisieren

ClickUp Einschränkungen

Für neue Benutzer kann die Arbeit mit den Verkaufsvorlagen eine Lernkurve darstellen

KlickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Tarif für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat hinzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. HubSpot CRM - Beste Software für Kundenbeziehungsmanagement (CRM)

Dashboard-Ansicht über HubSpot HubSpot CRM zentralisiert und rationalisiert jeden Aspekt des Vertriebsmanagements und bietet Tools, die die Produktivität Ihrer Vertriebsteams steigern. In seinem Kern fungiert HubSpot als software zur Abbildung von Beziehungen .

Das CRM ermöglicht es Vertriebsleitern, ihre gesamte Vertriebspipeline über ein intuitives Echtzeit-Dashboard zu visualisieren.

Ich halte es für ein umfassendes Tool, das die Verfolgung von Vertriebsaktivitäten, Produktivität und individuellen Leistungen ermöglicht. Es hilft Führungskräften, Wachstumschancen zu erkennen und Quoten effizient zu verwalten, ohne dass manuelle Aktualisierungen erforderlich sind.

Hubspot ist oft ein Favorit unter Start-ups. Die kostenlose Version bietet alles, was Sie für die Verwaltung eines kleinen Vertriebsunternehmens benötigen, ohne dass Sie zu viel Geld ausgeben müssen.

Beste Eigenschaften von HubSpot CRM

Verwalten Sie den gesamten Vertriebszyklus vom ersten Kontakt bis zur Nachbereitung des Verkaufs auf einer einheitlichen Plattform

Anpassung von Kontakt- und Unternehmensdatensätzen, Vertriebspipelines und Analyse-Dashboards an spezifische Vertriebsstrategien

Nahtlose Integration mit zahlreichenvertriebs-Tools und Anwendungen über das umfangreiche Integrations-Ökosystem von HubSpot

Rationalisierung der Vertriebsprozesse durch Automatisierung von Routineaufgaben, damit sich die Vertriebsteams auf die Kundenansprache und den Geschäftsabschluss konzentrieren können

HubSpot CRM-Einschränkungen

Obwohl die kostenlose Version sehr vielseitig ist, kann sie für größere Teams oder solche, die erweiterte Funktionen benötigen, eine Einschränkung darstellen

HubSpot CRM Preise

Professionelle Kundenplattform : $ 1080/Monat (für 5 Plätze)

: $ 1080/Monat (für 5 Plätze) Enterprise-Kundenplattform: $ 4.000/Monat (für 7 Sitze)

HubSpot CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (11.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (11.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

3. Outreach - Beste E-Mail-Erreichbarkeit und Automatisierung

Verkaufs-Dashboard über Outreach Aufsuchende Sozialarbeit ist eine werkzeug zur Vertriebsautomatisierung das es Ihnen ermöglicht, Ihre Vertriebsaktivitäten in Echtzeit zu verfolgen und zu analysieren, damit Sie verstehen, was funktioniert und was nicht.

Diese Plattform coacht Ihr Team auch vor Ort und zeigt ihm, wie es intelligentere Entscheidungen treffen kann, die zu mehr Umsatz führen. Sie werden Geschäfte effektiver verwalten und die Dinge reibungslos zum Abschluss bringen. Außerdem stellt Outreach sicher, dass Sie sich auf die richtigen Aufgaben konzentrieren und effektiv kommunizieren, wodurch sich Ihre Chancen auf mehr Meetings und Geschäftsabschlüsse erhöhen.

Mir persönlich, gefallen die Interessentendaten und die Engagement-Metriken am besten. Diese Funktion hilft mir, die idealen Kontaktzeiten und die besten E-Mail-Vorlagen zu ermitteln und analysiert sogar die Stimmung der Antworten. Das sind vielleicht nur Kleinigkeiten, aber sie helfen mir, meine Nachrichten so zu gestalten, dass sie maximale Wirkung erzielen.

Beste Eigenschaften von Outreach

Aufbau eines wiederholbaren, abgestimmten Vertriebsprozesses, der mit datengestützten Erkenntnissen klärt, was zu Gewinnen und Verlusten führt

Identifizieren Sie Kompetenzlücken und bieten Sie Echtzeit-Coaching, um die Entscheidungsfindung und umsatzfördernde Aktivitäten zu verbessern

Vereinfachen Sie das Stakeholder-Management und identifizieren Sie die nächstbesten Aktionen in Ihrem Vertriebsprozess durch den Einsatz von Deal Guides

Nutzen Sie Interessentendaten, um zeitnahe, relevante Mitteilungen zu erstellen, um die Meeting- und Opportunity-Raten bei der Outbound-Prospektierung zu erhöhen.

Nutzen Sie prädiktive KI, um flexible und genaue Vertriebsprognosen zu entwickeln, die ein schnelles Testen von Annahmen und eine solide Planung auf der Grundlage von tatsächlichen Geschäftsdaten ermöglichen

Einschränkungen bei der Reichweite

Die Benutzer haben festgestellt, dass sie eine größere E-Mail-Schnittstelle für eine bessere Sichtbarkeit der Nachrichten benötigen

Die Benutzer haben sich einen strafferen Prozess für den Versand von Massen-E-Mails an mehrere Kontakte und Organisationen gewünscht

Preise für Reichweite

Benutzerdefinierte Preise

Reichweiten-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4. Salesloft - Beste Plattform für Vertriebsengagement

dashboard-Ansicht über Salesloft Mit Funktionen wie Cadence ermöglicht es SalesLoft Teams, ihre Vertriebs-Pipelines effektiv aufzubauen und zu pflegen. Das Konversationstool untersucht Interaktionen, um Erkenntnisse und Möglichkeiten für Echtzeit-Coaching zu finden und so die Leistung und Entscheidungsfähigkeit von Vertriebsmitarbeitern zu verbessern.

Die Module "Deals" und "Forecast" optimieren das Pipeline-Management und prognostizieren künftige Verkaufsergebnisse, so dass die Teams mehr Geschäfte effizient abschließen können.

Für mich war SalesLoft's Rhythm, eine KI-gestützte Engine, sehr wertvoll. Sie bindet Käufersignale direkt in den Verkaufsprozess ein und berät die Teams in kritischen Momenten über die effektivsten Maßnahmen. Diese Integration erhöht die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Vertriebsaktivitäten und steigert letztendlich die Konversionsraten und den Umsatz.

Die besten Eigenschaften von Salesloft

Aufbau und Pflege von Pipelines mit optimierten Vertriebsprozess-Tools

Ableitung von Echtzeit-Einblicken und Bereitstellung von Coaching aus laufenden Vertriebsinteraktionen

Nutzen Sie fortschrittliche Tools, um Verkaufsergebnisse mit hoher Genauigkeit vorherzusagen

Nutzung einer KI-Engine für umsetzbare Echtzeit-Einsichten aus Käufersignalen und Mikro-Momenten

Einschränkungen von Salesloft

Benutzer haben sich immer wieder darüber beschwert, dass sie ihre Kontaktinformationen nicht direkt auf der Plattform aktualisieren können

Preise von Salesloft

Benutzerdefinierte Preise

Salesloft Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (200+ Bewertungen)

5. ZoomInfo - Beste Vertriebsintelligenz und Prospecting

dashboard von ZoomInfo über_ RFDM Solutions ZoomInfo bietet Teams tiefe, umsetzbare Einblicke in ihre wertvollsten Kunden und vereinfacht die Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden.

Durch die Nutzung der umfassenden B2B-Daten von ZoomInfo können Vertriebsprofis ihre idealen Kunden effektiver als je zuvor identifizieren und ansprechen und so ihre Fähigkeit, Geschäfte schnell abzuschließen, erheblich verbessern.

Als einer der ursprünglichen Konkurrenten von LinkedIn identifiziert diese Plattform potenzielle Leads. Sie bietet einen reichhaltigen Kontext, der es den Vertriebsteams ermöglicht, jeden potenziellen Kunden mit maßgeschneiderten Strategien anzusprechen und so die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich zu erhöhen.

Ich kann die KI-gesteuerten Tools wie ZoomInfo Copilot in meinen Tech-Stack - einschließlich CRM, E-Mail und Kalender - integrieren, um mein Team zu den aktivsten und vielversprechendsten Kunden und den richtigen Entscheidungsträgern zu führen.

Zoominfo beste Eigenschaften

Echtzeit-Einblicke mit zuverlässigen B2B-Daten für gezieltes Prospecting

Verbinden Sie Vertriebs- und Marketingteams auf einer einheitlichen Plattform für eine nahtlose Interaktion

Automatisieren Sie die Kundenansprache, um den Verkaufsprozess zu rationalisieren

Hochentwickelte künstliche Intelligenz (AI) zur Ermittlung der besten Kunden und optimalen Vertriebsmaßnahmen

Generieren Sie flexible, genaue Vertriebsprognosen, um strategische Entscheidungen zu treffen

Zoominfo Einschränkungen

Einige Nutzer haben über gelegentliche Unstimmigkeiten in den Daten berichtet, wie z. B. veraltete Kontaktinformationen oder falsche Titel

Zoominfo-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Zoominfo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (8.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.1/5 (200+ Bewertungen)

6. Highspot - Bestes Tool zur Verkaufsförderung

dashboard von HighSpot _via G2 Highspot stärkt Vertriebsteams durch eine KI-gesteuerte plattform zur Vertriebsbefähigung die jeden Aspekt des Verkaufsprozesses verbessert. Highspot stellt sicher, dass die Vertriebsmitarbeiter zur richtigen Zeit über die richtigen Ressourcen verfügen, um Käufer anzusprechen und zu konvertieren, indem Vertriebsinhalte verwaltet, effektive Verkaufsspiele durchgeführt und solide Schulungen und Coaching angeboten werden.

Die umfassenden Analyse- und Integrationsfunktionen ermöglichen es den Teams, wertvolle Einblicke in die Markteinführung zu gewinnen, was zu höheren Gewinnquoten, schnellerem Onboarding und besserer Quotenerfüllung führt.

Die fortschrittlichen Content-Management-Funktionen waren für mich ein entscheidender Faktor. Mit diesem Sales Enablement-Aspekt hilft mir Highspot dabei, alle meine Vertriebsmaterialien - Präsentationen, Battle Cards, Konkurrenzanalysen - an einem leicht durchsuchbaren Ort zu zentralisieren und zu suchen.

Highspot - die besten Funktionen

Effizientes Organisieren von Inhalten zur Verkaufsförderung, um eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit Kunden zu gewährleisten

Führen Sie präzise Verkaufsstrategien und Playbooks aus, um eine konstante Leistung zu erzielen

Schnelles Onboarding und Training von Vertriebsmitarbeitern mit umfassenden Tools

Nutzen Sie leistungsstarke Analysen, um verwertbare Erkenntnisse über die Markteinführung zu gewinnen

Highspot-Einschränkungen

Benötigt mehr Flexibilität im Smart Page Designer für einfachere Bildanpassungen

Verbesserungen für Schulungskomponenten erforderlich, um Fragen im Stil von Umfragen einzubeziehen

Highspot-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Highspot Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

7. Tableau - Beste Vertriebsanalyse und Berichterstattung

schnittstelle zur Vertriebspipeline über Tableau Tableau ist ein software zur Vertriebssteuerung die die Art und Weise verändert, wie Vertriebsteams Daten interpretieren und darauf reagieren. Die intuitiven, visuellen Analysen machen komplexe Daten zugänglich und ermöglichen es Vertriebsteams, schnell tiefe Einblicke zu gewinnen. Durch die nahtlose Integration mit Salesforce CRM bietet Tableau einen umfassenden Überblick über die Vertriebsleistung, das Pipeline-Management und das Kundenverhalten.

Die KI- und maschinellen Lernfunktionen der Plattform bieten prädiktive Analysen, mit denen Vertriebsteams Trends vorhersehen und datengestützte Entscheidungen treffen können. Mit Tableau kann mein Vertriebsteam ganz einfach interaktive, gemeinsam nutzbare Dashboards erstellen, die die Zusammenarbeit verbessern und die Ergebnisse steigern.

Ich finde die Drilldown-Funktion hilfreich, wenn ich bestimmte Datenpunkte untersuchen möchte. Sie kann helfen, Probleme zu diagnostizieren, Trends zu verstehen und gezielte Anpassungen an der Vertriebsstrategie vorzunehmen.

Es ist ein unverzichtbares Tool für jedes Vertriebsteam, das wettbewerbsfähig und datengesteuert bleiben will.

Die besten Funktionen von Tableau

Visualisieren Sie komplexe Daten mit intuitiven, interaktiven Dashboards

Integration mit Salesforce CRM für umfassende Vertriebseinblicke

Nutzung von KI und maschinellem Lernen für prädiktive Analysen

Einfache Erstellung und gemeinsame Nutzung dynamischer Berichte in verschiedenen Teams

Verbindung mit einer Vielzahl von Datenquellen für ganzheitliche Analysen

Tableau-Einschränkungen

Eines der teuersten BI-Tools, was kleine Unternehmen möglicherweise abschreckt

Leistungsprobleme bei großen Datensätzen, die eine Optimierung für eine bessere Handhabung erfordern

Tableau-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Tableau Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2000+ Bewertungen)

8. PandaDoc - Bestes Dokumentenmanagement-Tool

schnittstelle für Pandadoc-Dokumente über Pageflows PandaDoc ist das führende Dokumentenmanagement-Tool für Vertriebsteams. Es bietet eine optimierte und effiziente Möglichkeit, Angebote, Verträge und Präsentationen an einem Ort zu verwalten.

Mit der Einführung von PandaDoc Rooms werden die Vertriebsprozesse erheblich beschleunigt, so dass die Teams effektiver zusammenarbeiten und Geschäfte schneller abschließen können.

Was mich besonders beeindruckt hat, ist die Drag-and-Drop-Bearbeitung der Plattform, die zusammen mit über 750 gebrauchsfertigen Vorlagen eine schnelle Dokumentenerstellung und -anpassung ermöglicht.

Native CRM-Integrationen stellen sicher, dass alle Daten in Ihrem Vertriebsworkflow konsistent bleiben. Darüber hinaus erhöht PandaDoc die Dokumentensicherheit durch rechtsverbindliche elektronische Unterschriften und ermöglicht den sofortigen Zahlungseinzug direkt über die Dokumente, was die Gesamtproduktivität steigert und den Zeitaufwand für administrative Aufgaben reduziert.

PandaDoc beste Eigenschaften

Schnelles Erstellen und Anpassen von Dokumenten mit Drag-and-Drop-Bearbeitung und über 750 Vorlagen

Effiziente Zusammenarbeit mit PandaDoc Rooms für Angebote, Verträge und Präsentationen

Verfolgen Sie den Status von Dokumenten in Echtzeit mit Anzeige-, Unterschrifts- und Genehmigungsbenachrichtigungen

Nahtlose Integration mit CRM-Systemen, um konsistente Daten über alle Arbeitsabläufe hinweg zu erhalten

Erfassen Sie Zahlungen sofort aus Dokumenten, um die Abschlussrate zu erhöhen

PandaDoc Einschränkungen

Gelegentliche Ausfallzeiten können lästig sein, sind aber ein Problem, das alle Plattformen betrifft

PandaDoc Preise

Essentials : $35/Benutzer/Monat

: $35/Benutzer/Monat Business : $65/Benutzer/Monat

: $65/Benutzer/Monat Unternehmen: Benutzerdefiniert

PandaDoc Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1000+ Bewertungen)

9. Zoom - Bestes Tool für Verkaufsgespräche und Videokonferenzen

zoom-Videokonferenzschnittstelle über Pitt Edu Zoom bietet eine zuverlässige und intuitive Plattform für virtuelle Meetings, die in der heutigen digitalen Vertriebsumgebung unerlässlich ist. Seine robusten Funktionen, einschließlich hochwertiger Audio- und Videoqualität, Bildschirmfreigabe und Aufzeichnungsoptionen, gewährleisten, dass Vertriebsbesprechungen, Kundenpräsentationen und Webinare reibungslos und effektiv durchgeführt werden.

Durch die Integration von Meetings, Team-Chat, Telefon, E-Mail und Kalender in einer einzigen Plattform vereinfacht Zoom die Kommunikationsabläufe für Ihre Vertriebsteams.

Es reduziert das Durcheinander mehrerer Apps und sorgt dafür, dass Vertriebsteams organisiert und effizient arbeiten. Dieser einheitliche Ansatz stellt sicher, dass jeder Kommunikations-Touchpoint nahtlos verbunden ist, was es den Vertriebsmitarbeitern erleichtert, ihre Zeitpläne und Nachfassaktionen zu verwalten.

Auch wenn Zoom kein reines Vertriebstool ist, finde ich die Funktion für Besprechungstranskripte hilfreich, um "Mikro-Momente" oder einzigartige Erkenntnisse aus meinen Kundengesprächen zu erkennen und darauf zu reagieren.

Beste Funktionen von Zoom

Führen Sie nahtlose Videokonferenzen durch, die das Kundenengagement und die Zusammenarbeit im Team verbessern

Teilen Sie Bildschirme während Live-Präsentationen, um Pitches interaktiver und ansprechender zu gestalten

Aufzeichnung von Sitzungen zur späteren Überprüfung oder zur Weitergabe an Kunden als Nachbereitung

Nutzen Sie den KI-Begleiter von Zoom, um die Terminplanung zu optimieren und sich wiederholende Kommunikationsaufgaben zu automatisieren

Verwalten Sie alle Kommunikations- und Planungsanforderungen über eine einzige Plattform, um den Fokus und die Effizienz aufrechtzuerhalten

Zoom Einschränkungen

Trotz seiner umfangreichen Funktionen ist die kostenlose Version von Zoom auf 40 Minuten begrenzt, was zu einer Unterbrechung längerer Verkaufsgespräche führen kann, sofern kein Upgrade vorgenommen wird

Die Aufzeichnungsrechte sind auf Gastgeber und Co-Gastgeber beschränkt, was die Flexibilität während der Meetings einschränken kann.

Zoom-Preise

Basisversion : Kostenlos

: Kostenlos Pro : $14.99/Monat pro Benutzer

: $14.99/Monat pro Benutzer Business : $21.99/Monat pro Benutzer

: $21.99/Monat pro Benutzer Business Plus : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Zoom-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (54.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (54.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13.000+ Bewertungen)

10. Zapier - Bestes Integrations- und Workflow-Automatisierungstool

Ordneransicht über Zapier Zapier vereinfacht den Vertriebsprozess erheblich, indem es sich wiederholende Aufgaben über verschiedene Plattformen hinweg automatisiert. So können sich Vertriebsteams mehr auf die Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden und den Abschluss von Geschäften konzentrieren. Durch die Verbindung von über 7.000 Anwendungen ermöglicht Zapier einen nahtlosen Datenfluss und die Kommunikation zwischen verschiedenen Tools. So wird sichergestellt, dass Ihre Vertriebsteams Zugriff auf die aktuellsten Informationen haben.

Diese Integration ist ein entscheidender Faktor für die Erfassung von Leads aus verschiedenen Quellen, den Versand personalisierter E-Mails und die Planung von Folgeaufgaben ohne manuelle Eingriffe. Auf diese Weise können Vertriebsteams den Zeitaufwand für administrative Aufgaben reduzieren, die Reaktionszeiten verbessern und letztlich ihre Vertriebseffizienz und -produktivität steigern.

Mit Zapier können Vertriebsteams benutzerdefinierte Workflows einrichten, die auf der Grundlage der empfangenen Daten bestimmte Aktionen auslösen und so die Verwaltung des gesamten Vertriebszyklus von der Akquise bis zum Abschluss erleichtern.

Beste Funktionen von Zapier

Automatisieren Sie Workflows in über 7.000 Anwendungen wie ClickUp, Zendesk Sell und Trello für eine nahtlose Aufgabenintegration

Optimieren Sie die Erfassung von Leads aus verschiedenen Kanälen in Ihrem CRM-System

Senden Sie automatisch personalisierte Follow-up-E-Mails zur Pflege von Leads

Planen Sie Verkaufsgespräche und Meetings direkt aus Ihrem Workflow heraus

Passen Sie Auslöser und Aktionen an, um maßgeschneiderte Automatisierungslösungen zu erstellen

Zapier-Einschränkungen

Nutzer weisen darauf hin, dass Zapier eine begrenzte Sammlung von Apps zu einem vergleichsweise hohen Preis hat.

Zapier-Preise

Kostenlos

Professionell : $29.99/Monat pro Benutzer

: $29.99/Monat pro Benutzer Team : $103,50/Monat pro Benutzer

: $103,50/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Zapier Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

Optimieren Sie Ihre Verkaufsprozesse mit ClickUp

Die Wahl der richtigen Vertriebstechnologie beginnt mit einem tiefen Verständnis Ihres Vertriebsprozesses und Ihrer spezifischen Bedürfnisse. Die von Ihnen ausgewählten Tools sollten sich nahtlos in jede Phase Ihres Vertriebszyklus integrieren und diesen verbessern - von der Lead-Generierung bis zum Geschäftsabschluss.

ClickUp hebt sich als All-in-One-Lösung hervor, die alle Ihre Vertriebsaktivitäten, vom Lead-Management bis zur Vertragsverlängerung, an einem Ort zentralisiert. Nutzen Sie die Lösung, um Routineaufgaben zu automatisieren, einen besseren Einblick in jede Phase der Vertriebspipeline zu erhalten und Ihre Zusammenarbeit zu optimieren. Durch den Einsatz von ClickUp können Sie Ihre Vertriebsabläufe rationalisieren und sicherstellen, dass Ihr Team produktiv und konzentriert bleibt.

Sind Sie bereit, Ihren Vertriebsprozess zu verändern? Registrieren Sie sich für ClickUp und heben Sie Ihre Verkaufsaktivitäten auf die nächste Stufe.