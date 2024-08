10 Relationship Mapping Software für Vertriebsteams im Jahr 2024

Der Vertrieb ist das Lebenselixier eines jeden Geschäfts. Als Vertriebsleiter müssen Sie verstehen, wie die wichtigsten Entscheidungsträger zu einer Kaufentscheidung kommen. In den meisten Fällen bedeutet das, dass Sie die Schlüsselakteure in einem Business identifizieren müssen - und deren Rolle im Kaufprozess.

Die meisten Unternehmen werden Ihnen ihr Organigramm nicht einfach aushändigen (auch wenn Sie freundlich darum bitten). Es liegt also an Ihnen, Nachforschungen anzustellen, um die Beziehungen zwischen Ihren Leads und Clients herauszufinden.

Software für das Relationship Mapping ist eine große Hilfe für jedes Vertriebsteam, das Informationen über Beziehungen benötigt für client-Management . Mit der Karte der Kundenbeziehungen ist es ein Kinderspiel, neue Clients zu gewinnen, bestehende Clients zu begeistern und die Gewinnraten zu steigern. 🤩

Wenn Sie noch nie ein Tool für das Mapping von Beziehungen verwendet haben, ist das kein Problem. In diesem umfassenden Leitfaden zeigen wir Ihnen, welche Software-Features für die Geschäftsentwicklung unverzichtbar sind. Um Ihnen die Suche zu erleichtern, stellen wir Ihnen außerdem die 10 besten Karten für Beziehungen im B2B-Vertrieb im Jahr 2024 vor.

Worauf sollten Sie bei Software für die Abbildung von Beziehungen achten?

Die besten Tools für die Abbildung von Beziehungen verfügen über Funktionen für:

Datenvisualisierung: Das wichtigste Feature einer Relationship Mapping Software ist die Fähigkeit, komplexe Beziehungen zwischen Clients visuell darzustellen. Sie sollte in der Lage sein, schnelldaten zu visualisierenwie z.B. Organisationsdiagramme, in übersichtlichen Grafiken zu visualisieren

Wer hat schon Zeit, eine Karte der Beziehungen manuell neu zu erstellen? Software für die Abbildung von Beziehungen sollte Karten für Beziehungen auf der Grundlage von Interaktionen und Daten in Echtzeit aktualisieren Vorlagen: Sparen Sie mehr Zeit, indem Sie sich für eine Software für die Darstellung von Beziehungen entscheiden, die Vorlagen nicht nur für Ihre Grafiken, sondern auch für andere Zwecke enthält. Die Mapping-Software sollte in der Lage sein, alles zu erstellen, von Verkaufsskripten bis hin zuentwicklungspläne *Zusammenarbeit: Auch der beste Vertriebsprofi muss mit einem Team arbeiten. Suchen Sie nach einer Software für die Abbildung von Beziehungen, die es den Mitgliedern des Teams ermöglicht, Karten freizugeben, Kommentare hinzuzufügen und Brainstorming in einer Cloud-first-Umgebung durchzuführen

Die 10 beste Software für die Abbildung von Beziehungen im Jahr 2024

Ganz gleich, ob Sie Ihren Schlüssel-Kunden einen erstklassigen Kundensupport bieten möchten oder einfach nur ein datengestütztes Tool zur Entscheidungsfindung für die Vertriebsplanung benötigen - eine Software zur Abbildung von Beziehungen ist ein Muss.

Entscheiden Sie sich für geprüfte Software-Tools, die jede Phase des Prozesses unterstützen kundenreise . Werfen wir einen Blick auf die Vor- und Nachteile der zehn besten Software für die Abbildung von Beziehungen im Jahr 2024.

Planen und organisieren Sie Projekte, Ideen oder bestehende Aufgaben in ClickUp für die ultimative visuelle Gliederung

Verstehen Sie uns nicht falsch - wir lieben ein gutes Datenvisualisierungstool. Aber Ihr Team hat wahrscheinlich nicht die Zeit, zwischen verschiedenen Tools und Plattformen hin und her zu wechseln. ClickUp vereint alles, was Vertriebsteams brauchen, um Kundenkonten zu verwalten, miteinander zu chatten, Aufgaben zuzuweisen, die Leistung zu überwachen und vieles mehr. 📚

Unsere Alleskönner-Plattform funktioniert auch als Software für die Abbildung von Beziehungen.

Verwenden Sie ClickUp Mindmaps um die verschiedenen Arten von Beziehungen zwischen Ihren Unternehmenskontakten zu identifizieren. Ihr Team kann zu erledigen mindmapping in Echtzeit, um Verbindungen zu zeichnen, Karten für Vertriebsabläufe zu erstellen und Aufgaben zuzuweisen.

Erstellen einer ClickUp Whiteboard um Beziehungen zwischen Ihrem Team und Ihren Kunden zu erstellen, zu strukturieren und visuell zu organisieren. Beginnen Sie mit einem allgemeinen Brain Dump und verfeinern Sie Ihre Ideen in der benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche. Klicken Sie einfach auf einen Whiteboard-Knoten, um Aufgaben, Dateien, Dokumente und vieles mehr zu verknüpfen und so eine Karte der Beziehungen zu erstellen, mit der die Umsetzung zum Kinderspiel wird.

ClickUp beste Features

Sobald Sie die Beziehungen abgebildet haben, protokollieren Sie alles in derClickUp CRM* Zeichnen Sie Beziehungen, Workflows und Aufgaben in ClickUp Mindmaps auf

Einfaches Freigeben von ClickUp Mindmaps und ClickUp Whiteboards für Ihr Vertriebsteam über Chat, Dokumente oder Kommentare

Probieren SieClickUp AI um Ideen zusammenzufassen und Präsentationsentwürfe schneller zu erstellen

Fügen Sie Bilder und Links zu Ihrem ClickUp Whiteboard hinzu, um mehr Kontext zu erhalten

ClickUp Limitierungen

ClickUp AI ist nur für kostenpflichtige Pläne verfügbar

ClickUp hat viele Features, so dass es für Anfänger einige Zeit dauern kann, sich an die Plattform zu gewöhnen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Prolifiq

Über Prolifiq Brauchen Sie Hilfe bei der Planung von Konten? Prolifiq ist ein Tool für die Abbildung von Beziehungen, mit dem Sie nach wichtigen Entscheidungsträgern suchen und Kontakte knüpfen können, ohne die Plattform zu verlassen.

Das Beste daran ist, dass Prolifiq nativ in Salesforce oder Quip funktioniert, um Ihre Karten der Beziehungen mit Ihren CRM- und Vertriebsaufgaben zu kombinieren.

Prolifiq beste Features

Prolifiq ACE ist ein intelligentes System zur Verwaltung digitaler Inhalte, das mit Ihrem Tool für die Abbildung von Beziehungen integriert werden kann

Prolifiq CRUSH unterstützt das Management von Schlüsselkonten und die Umsatzoptimierung

Messen Sie den Einfluss der Schlüssel-Stakeholder in Prolifiq

Verwenden Sie Prolifiq, um bestimmte Stakeholder zu priorisieren und sie Mitgliedern Ihres Vertriebsteams zuzuweisen

Prolifiq Einschränkungen

Prolifiq hat nicht viele Bewertungen

Einige Benutzer berichten von Problemen mit langsamen Ladezeiten

Prolifiq Preise

Relationship Mapping Tool Nativ in Salesforce : $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Crush: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Ace: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Komplette Suite: $79/Monat pro Benutzer

Prolifiq Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

3. Upland

Über Upland Upland ist ein Softwaregigant, der Lösungen für alles vom E-Mail-Marketing bis zum Wissensmanagement anbietet. Seine Software zur Abbildung von Beziehungen, Altify, arbeitet nativ in Salesforce, um alle Entscheidungsträger in einer klaren Grafik zu verbinden.

Zu erledigen sind nicht nur die Beziehungen zwischen den Beteiligten, sondern Altify hilft auch ihren Verkaufsprozess zu verfeinern . Ermitteln Sie Lücken in Ihrer Verkaufsstrategie und finden Sie Vorschläge für künftige Verbesserungen.

Upland beste Features

Bewegen Sie den Mauszeiger über Kontakte in Ihrer Karte, um deren Einfluss und Kaufkraft zu sehen

Altify hilft Ihnen, Gegner und Unterstützer zu identifizieren

Arbeiten Sie in Altify mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen

Importieren Sie neue und bestehende Kontakte in Salesforce

Upland Beschränkungen

Einige Benutzer sagen, die Berichterstellung sei nicht intuitiv

Andere sagen, Altify leide generell unter mangelnder Benutzerfreundlichkeit und einer unübersichtlichen Benutzeroberfläche

Upland-Preise

Kontakt für Preise

Upland Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (40+ Bewertungen)

4.2/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2 Bewertungen)

4. DBDiagramm

Über DBDiagram Vielleicht brauchen Sie kein ausgefallenes Tool, das eine Verbindung zu Salesforce herstellt. Wenn Sie eine kostenlose Software für die Abbildung von Beziehungen ohne Schnickschnack suchen, sollten Sie DBDiagram ausprobieren. 🛠️

Dies ist ein kostenloses tool, aber es ist viel technischer als die anderen Optionen auf unserer Top-10-Liste. DBDiagram stellt eine Verbindung zu SQL-Datenbanken her, um Daten in Echtzeit zu visualisieren. Sie können es für viel mehr als nur für die Abbildung von Beziehungen verwenden, aber Sie brauchen ein gewisses Maß an Datenbankwissen, um DBDiagram richtig einzusetzen.

DBDiagram beste Features

Exportieren Sie Ihre Karten der Beziehungen in eine Bilddatei oder ein PDF

DBDiagram integriert sich mit SQL-Dateien

Teilen Sie Diagramme intern oder extern mit einem einzigen Klick

DBDiagram lässt sich in Web-Frameworks wie Ruby on Rails und Django integrieren

DBDiagram Beschränkungen

DBDiagram kann technisch werden, daher ist es am besten für Leute geeignet, die SQL verstehen

Die Nummer eins der Beschwerden der Benutzer ist die Komplexität und das Fehlen von visuellen Design Features

DBDiagram Preise

Free

Personal Pro: $9/Monat

$9/Monat Team: $40/Monat für drei Benutzer

DBDiagram Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (2 Bewertungen)

4.3/5 (2 Bewertungen) Capterra: N/A

5. Creately

Über Schöpferisch Vertriebsteams nutzen Creately, um visuelle Workspaces für Brainstorming und Projektdurchführung zu erstellen. Sie können es zwar als Software für die Abbildung von Beziehungen verwenden, aber die Planungstools von Creately sind das A und O.

Ob Sie nun Customer Journey Maps, Buyer Personas oder eine Karte der Beziehungen erstellen müssen, es gibt ein Creately-Framework dafür. Es enthält auch eine beeindruckende Nummer von Vorlagen für Konzeptkarten, mindmapping , Wireframes und mehr.

Die besten Features von Creately

Creately hatKPIs und OKRs in die Plattform integriert

Sichere Zusammenarbeit an Karten mit Beziehungen in Echtzeit

Brainstorming und Entwicklung von Roadmaps

Nutzen Sie Creately-Vorlagen für Diagramme, Diagramme, Storyboards, Projektstrukturpläne und vieles mehr

Beschränkungen von Creately

Einige Benutzer sagen, dass Creately sich beim Laden von Diagrammen mit vielen Daten verzögert

Andere Benutzer sagen, dass es schwierig ist, in den Leinwänden zu navigieren - vor allem in großen Leinwänden

Creately Preise

Free

Starter: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $89/Monat für unbegrenzte Benutzer

$89/Monat für unbegrenzte Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Creately Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (970+ Bewertungen)

4.4/5 (970+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (160+ Bewertungen)

6. Visio

Über Visio Arbeiten Sie in einem Microsoft-Unternehmen? Visio ist für Microsoft 365-Unternehmen ein absolutes Muss, da es bereits in Ihrem Abonnement enthalten ist.

Da es sich in erster Linie um ein Tool zur Datenvisualisierung handelt, können Sie Visio nicht nur als Software für die Abbildung von Beziehungen verwenden. Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen, um Daten über den Desktop oder die Visio Web App zu visualisieren. 📈

Visio beste Features

Visio enthält Dutzende von Vorlagen für Diagramme und Schablonen

Zusammenarbeit an Visio-Diagrammen von Microsoft Teams aus

Konvertieren von Excel-Daten in Visio-Diagramme mit nur wenigen Klicks mit dem Data Visualizer tool

Portierung benutzerdefinierter Visio-Diagramme in Word-Dokumente oder PowerPoint-Präsentationen

Grenzen von Visio

Visio ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, wenn Sie nicht bereits Microsoft 365 haben

Einige Benutzer sagen, Visio sei nicht so intuitiv wie andere Diagramm-Tools

Visio-Preise

Microsoft 365: Inbegriffen

Inbegriffen Visio Plan 1: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Visio Plan 2: $15/Monat pro Benutzer

Visio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (650+ Bewertungen)

4.2/5 (650+ Bewertungen) Capterra: (3.000+ Bewertungen)

7. MindNode

Über MindNode MindNode ist in erster Linie ein Tool für Mindmapping und Gliederung, aber Sie können es auch für das Mapping von Beziehungen verwenden. Es sieht täuschend einfach aus, bietet aber eine beeindruckende Anzahl von Features.

Mit MindNode können Sie Aufgaben nachverfolgen, Ideen skizzieren und visuelle Tags erstellen. Darüber hinaus bietet MindNode einige coole Themen, Sticker und Stylings, die für ein wunderschönes visuelles Erlebnis sorgen.

MindNode beste Features

Teilen und exportieren Sie Ihre Karte mit Ihrem Team

Schalten Sie den Fokus-Modus ein, um Ablenkungen zu vermeiden

Ansicht von Gliederungen und Mind Maps nebeneinander

Mehr Kontext mit Visual Tags hinzufügen

MindNode Beschränkungen

Einige Benutzer sagen, es sei schwierig, Mind Maps zu exportieren

MindNode lässt sich nicht nativ mit gängigen CRMs integrieren

Preise für MindNode

Monatlich: $3.63 (£2.99)

$3.63 (£2.99) Jährlich: $24.27 (£19.99)

MindNode Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

4.2/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (15 Rezensionen)

8. Pipeliner

Über Pipeliner Pipeliner ist in erster Linie ein CRM, aber lassen Sie sich davon nicht täuschen. Sie können diese Plattform auch als leistungsstarke Software für die Abbildung von Beziehungen nutzen. Pipeliner behauptet sogar, das einzige CRM zu sein, das die Abbildung von Beziehungen als natives Feature enthält. 👩‍💻

Das Beste daran: Pipeliner lässt sich in Microsoft- und Google-Suiten integrieren. Wenn Sie also Ihre CRM-Daten in Ihrer Office-Suite anzeigen möchten, müssen Sie nur eine Integration hinzufügen.

Pipeliner beste Features

Pipeliner Automatizer bietet eine Optimierung des Workflows ohne Code

Nutzen Sie die Pipeliner Mobile App mit integrierter KI

Verbinden Sie Ihre Karte der Beziehungen mit Bootstrapping-, Pyramiding- oder Backward-Mapping-Strategien

Ansicht von Karten mit Beziehungen neben Ihren CRM-Daten für mehr Kontext

Pipeliner Einschränkungen

Die Integrationen von Pipeliner können ein wenig langsam sein

Andere Benutzer berichten, dass der API-Connector häufig abbricht

Preise für Pipeliner

Starter: $65/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$65/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business: 85 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

85 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: $115/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$115/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Unlimited: 150 $/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Pipeliner Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (460+ Bewertungen)

4.6/5 (460+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (210+ Bewertungen)

9. Pingboard

Über Pingboard Pingboard ist eine Lösung für die Einbindung von Mitarbeitern zur Mobilisierung und planung von Personalressourcen aber Sie können sie auch für die Karte der Beziehungen verwenden.

Nutzen Sie das Feature des Organigramms, um Karten der Beziehungen für Ihre potenziellen Kunden zu erstellen. Teams Matrix ist ein brandneues Feature, das Folgendes anzeigt funktionsübergreifende Teams in einem leicht zu lesenden Diagramm.

Pingboard beste Features

Große Vertriebsteams werden das Mitarbeiterverzeichnis lieben, das Sie in Sekundenschnelle mit Ihren Mitarbeitern verbindet

Automatisieren Sie die Planung von Meetings

Messung und Anerkennung von Vertriebserfolgen

Pingboard lässt sich mit Google Workplace, Microsoft Outlook, Microsoft 365 und anderen Programmen integrieren

Pingboard-Einschränkungen

Pingboard ist mehr auf Management und HR zugeschnitten als auf den Vertrieb

Einige Benutzer sagen, dass die Pingboard-Integrationen fehlerhaft sind

Pingboard Preise

Basic: $149/Monat, jährliche Zahlung

$149/Monat, jährliche Zahlung Essential: $299/Monat, jährlich bezahlt

$299/Monat, jährlich bezahlt Pro: $399/Monat, jährlich bezahlt

$399/Monat, jährlich bezahlt Benutzerdefinierte Preise: Kontakt für Preise

Pingboard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (290+ Bewertungen)

4.3/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (590+ Bewertungen)

10. Lucid

Über Luzide Lucid ist einer der bekanntesten Namen in der Welt der Diagrammerstellung. Nutzen Sie die Drag-and-Drop-Diagrammerstellung von Lucidchart, um Beziehungen in Echtzeit mit Ihrem Team abzubilden. Lucidspark ist ein virtuelles Whiteboard, das sich perfekt für das Brainstorming von Vertriebsstrategien eignet, nachdem eine solide Karte der Beziehungen erstellt wurde.

Lucid beste Features

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihren Mitarbeitern über Tags und Chats zusammen

Weisen Sie jeder Beziehung oder Aufgabe Teammitglieder zu, um die Umsetzung zu beschleunigen

Lucid lässt sich mit Google-, Microsoft- und Atlassian-Produkten integrieren

Schnelle Visualisierung von Daten über Lucids umfangreiche Drittanbieter-Integrationen

Lucid Grenzen

Benutzer wünschen sich, dass Lucid Offline-Zugriff bietet

Andere Benutzer sagen, Visio sei einfacher zu bedienen

Lucid Preise

Kontakt für Preise

Lucid Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (4,700+ Bewertungen)

4.2/5 (4,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,900+ Bewertungen)

ClickUp: Das Geheimnis des Kundenerfolgs

Die Software zur Abbildung von Beziehungen ist das Fundament jeder erfolgreichen Vertriebsstrategie. Sie gibt Ihrem Team die Möglichkeit zum Brainstorming, zum Experimentieren mit neuen Ideen und zum Liefern besserer Kundenerfahrungen.

Doch der moderne Vertrieb erfordert weit mehr als nur hübsche Grafiken. Sie müssen Ihre großen Ideen auch umsetzen. Deshalb entscheiden sich so viele Vertriebsteams für ClickUp. Zeit sparen indem Sie all Ihre Karten, Notizen, Aufgaben und Metriken zu Beziehungen in einer intuitiven Plattform zusammenfassen. ✨

Sie müssen sich nicht nur auf unser Wort verlassen. Testen Sie ClickUp mit Ihrem Team, um die zeitsparenden Features aus erster Hand zu erfahren. Erstellen Sie jetzt kostenlos einen ClickUp-Workspace -keine Kreditkarte erforderlich.