Wie man effektive Verkaufsziele festlegt (mit 5 Beispielen) 2025

Für die meisten Unternehmen besteht ein typisches Verkaufsziel darin, so viel wie möglich zu verkaufen.

Aber das sind nicht die besten Arten von Verkaufsziele .

Das ist so, als würde man sagen, "Spaß haben" sei das Ziel für den Sommerurlaub.

Aber was ist Spaß?

Den ganzen Tag im Pool planschen oder tauchen gehen?

In ähnlicher Weise müssen Sie auch im Verkauf die Maßnahmen definieren, um gut formulierte Ziele zu erreichen.

In diesem Artikel erläutern wir, was Verkaufsziele sind, welche Arten von Zielen es gibt, fünf Beispiele und wie man exzellente Verkaufsziele festlegt . Wir sagen Ihnen auch, wie Sie Ihre Ziele erreichen können, und beantworten einige häufig gestellte Fragen dazu.

bereit, es regnen zu lassen?💸 Let's go!

Was sind Verkaufsziele?

Verkaufsziele sind quantifizierbare Ergebnisse für Ihr Vertriebsteam, die in der Regel in Ihrem Vertriebsplan dokumentiert sind.

Einige realistische Ziele können sein:

Steigerung des Umsatzes um 20 % pro Jahr

Verbesserung der Konversionsrate um 5% im zweiten QuartalKundenbindung erhöhen ? Oder ein monatliches Ziel für die Lead-Generierung?

Als Leiter oder Manager eines Vertriebsteams müssen Sie auf der Grundlage Ihrer Geschäftsziele entsprechende Ziele für den Vertrieb einstellen.

Um den Erfolg Ihres Unternehmens zu messen, könnten Sie zum Beispiel ein Einzelziel für den Umsatz festlegen.

Wenn Sie jedoch Ihre Effizienz verbessern möchten, ist es vielleicht sinnvoller, eine höhere Gewinnrate (die Rate, mit der Ihr Team Interessenten in Kunden umwandelt) anzustreben.

Unterm Strich sollten Sie jedes gesetzte Verkaufsziel mit der Absicht des Geschäfts verbinden.

Schritt 2: Machen Sie Ihre Ziele SMART

Nein, man steckt sie nicht in Anzug und Krawatte. 👔

Stattdessen, SMARTe Verkaufsziele sind:

S pezifisch: Setzen Sie sich Ziele, die klar sind, was Sie erreichen wollen

pezifisch: Setzen Sie sich Ziele, die klar sind, was Sie erreichen wollen M easurable (messbar): Stellen Sie sicher, dass Ihre Ziele messbar sind, damit Sie nachverfolgung des Fortschritts in einem Verkaufsbericht A erreichbar: Setzen Sie sich realistische Verkaufsziele, die erreichbar sind, was aber nicht bedeutet, dass es sich nicht auch um anspruchsvolle Ziele handeln kann

easurable (messbar): Stellen Sie sicher, dass Ihre Ziele messbar sind, damit Sie nachverfolgung des Fortschritts in einem Verkaufsbericht R relevant: Ihr Verkaufsziel sollte mit allen Zielen des Geschäfts, des Teams und des Einzelnen übereinstimmen

relevant: Ihr Verkaufsziel sollte mit allen Zielen des Geschäfts, des Teams und des Einzelnen übereinstimmen TZeitbasiert: Legen Sie eine konkrete Zeitleiste für die Erreichung Ihres Ziels fest

Nutzen Sie diese Faktoren als Checkliste, um jedes Ziel zu einem SMART-Ziel zu machen und Ihr Geschäft zum Erfolg zu führen.

Schritt 3: Setzen Sie sich ein Stretch-Ziel

Jetzt können Sie sich auf Ziele konzentrieren, die Ihr Team vor eine zusätzliche Herausforderung stellen.

Achten Sie jedoch darauf, dass es nicht unmöglich ist, z. B. zu zählen, wie viele Wassermelonenkerne Sie gegessen haben.

Aber auch nicht zu leicht, wie etwa Mitte Juli zu schwitzen.

Werfen Sie bei der Einstellung des Ziels stattdessen einen Blick auf frühere Verkaufsdaten und prüfen Sie, wie wahrscheinlich es ist, dass Ihre Mitarbeiter das Ziel erreichen. So können Sie ein Gleichgewicht zwischen Herausforderung und Erreichbarkeit herstellen.

Schritt 4: Anreize festlegen

Anreize sind in der Vertriebswelt so alltäglich wie Blumenmuster und Flip-Flops am Strand.

**Aber wie erledigen Sie Ihr Anreizsystem?

Beginnen Sie damit, die Meinung Ihrer Vertriebsmitarbeiter oder Ihres Teams zu den Regeln, Belohnungen und anderen Aspekten des Incentive-Programms einzuholen. Auf diese Weise können Sie ein System schaffen, das für alle funktioniert.

Und denken Sie daran, dass ein Vertriebsmitarbeiter, der ein Stretch-Ziel erreicht, einen besseren Anreiz erhalten sollte als jemand, der ein individuelles Ziel erfüllt.

Schritt 5: Klären Sie die Ziele mit Ihrem Team

wissen Sie, was nicht motivierend ist?

Nicht zu wissen, warum man das Ziel überhaupt in Angriff nimmt!

Besprechen und klären Sie Ihre Verkaufsziele mit Ihrem Team, damit es weiß, was erwartet wird.

Ein Beispiel: Sie wollen, dass Ihre Mitarbeiter den Umsatz steigern lead-Generierung .

Aber Sie müssen ihnen einen Grund geben, es zu erledigen, z. B. wie es dazu beiträgt, den Umsatz zu steigern, das Unternehmen zu vergrößern oder Anreize zu erhalten.

Das wird sie motivieren, ihr Einzelziel zu erreichen!

Schritt 6: Einrichten eines Systems zur Nachverfolgung

Sie sollten in der Lage sein, die Fortschritte jedes Vertriebsmitarbeiters im Unternehmen zu verfolgen. Verwenden Sie vorlagen für die Einstellung von Zielen zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Teams.

Ein System zur Nachverfolgung zeigt Ihnen, wo Sie stehen, und informiert Sie darüber, ob Sie auf dem richtigen Weg sind oder nicht.

Andernfalls kann die Einstellung von Zielen so sinnlos sein wie die Verwendung von Sonnencreme, wenn man zu Hause Netflix schaut.

Wie man Verkaufsziele erreicht

Wenn Sie eine Verkaufsstrategie entwickelt haben, können Sie Ihre Ziele wie folgt erreichen:

1. Setzen Sie regelmäßig Prioritäten für Ihre Ziele

Bestimmen Sie, welche Ziele den höchsten Wert generieren oder eine große Wirkung haben.

Solche Aufgaben helfen einem Vertriebsmitarbeiter in der Regel bei der Verwirklichung seiner beruflichen Ziele und tragen zum Gesamtbild des Unternehmens bei. Die Prioritäten hängen auch davon ab, wann Sie das jeweilige Ziel erreichen wollen.

Ermutigen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter, ihre Energie auf diese Ziele zu konzentrieren. Auf diese Weise können sie ihre Zeit bestmöglich nutzen.

Mit Live-Daten zu jeder Vertriebsaktivität kann Ihr Team seinen Aufwand und seinen Erfolg visualisieren.

Dies trägt nicht nur dazu bei, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, sondern motiviert auch Ihre Mitarbeiter, wenn sie sehen, wie sich ihr Aufwand in Einnahmen niederschlägt. Und motivierte Vertriebsmitarbeiter können ihre Quoten konsequent übertreffen und mehr Umsatz generieren.

Live-Verkaufsdaten helfen den Teams auch, die Leistungen ihrer Kollegen zu erkennen.

Schließlich kann ein wenig öffentliche Anerkennung sehr viel bewirken.

bonus:_ *Vorlagen für Zitate* _für den Verkauf!**_

3. Plan für Misserfolg

Kein Vertriebsleiter hat die Einstellung, zu scheitern.

Aber im Business sind Hindernisse manchmal unvermeidlich. So wie man an Kindern (oder Erwachsenen) vorbeigeht, die mit Wasserballons spielen, ohne getroffen zu werden. {JustSumerThings}

was können Sie zu erledigen?_

Tragen Sie einen Regenmantel oder einen Regenschirm, um ihnen auszuweichen! 😝

Bereiten Sie sich im Wesentlichen im Voraus vor.

Entwickeln Sie einen proaktiven Plan für den Umgang mit Straßensperren, damit Sie in einer besseren Position sind, um sie schnell zu überwinden.

So können Sie beginnen:

Stellen Sie fest, ob Ihr Team über die richtigen Fähigkeiten und Systeme verfügt, um seine Einzelziele zu erreichen

Studieren Sie Ihren Markt, die Nachfrage und die Konkurrenz

Erkennen Sie potenzielle Hindernisse und legen Sie Strategien fest, um sie zu überwinden

Bonus: Verkaufsförderungs-Tools !

4. Support und Struktur entwickeln

Neben der Einstellung und Überwachung von Zielen braucht Ihr Team auch eine angemessene Unterstützung.

Und was kann ein besseres Support-System sein als ein Vertriebsleiter oder Teamleiter, oder?

Sie können die Vertriebsmitarbeiter anleiten, sich auf ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu konzentrieren und sie dazu anspornen, ihr Bestes zu erledigen. Dies kann in wöchentlichen Besprechungen geschehen, die das Team dazu befähigen, seine Einzelziele zu übertreffen.

Fragen Sie außerdem das Team:

Fühlen sie sich mit den gesetzten Zielen sicher?

Erwarten sie irgendwelche Herausforderungen?

Wo wünschen sie sich Ihre Unterstützung?

Sie sollten auch in die richtige Software investieren, wie z.B. ein CRM oder ein Projektmanagement tool , um den Verkauf zu erleichtern prozessmanagement . Dies hilft Vertriebsleitern und Vertriebsmitarbeitern prozesse zu straffen und die Nachverfolgung der Leistung zu erleichtern.

Bonus: Verkaufsplan-Vorlagen !

5. Belohnen Sie Ihr Team

Nehmen wir an, du schließt einen Lauf ab, obwohl es draußen eine Million Grad heiß ist, und holst dir dann einen frisch gepressten Wassermelonensaft. 🍉

Eine wohlverdiente Belohnung!

Boni und Anreize, die sich an der Verkaufsleistung orientieren, sind eine Selbstverständlichkeit, wenn Sie die besten Ergebnisse für Ihr Team erzielen wollen. Aber es muss nicht immer Wassermelonensaft oder Geld sein.

Überlegen Sie sich, wie Sie kleinere Ziele wie Upsells und Kundenbindung anerkennen können. Dies sollte Ihr Team dazu anspornen, seine Leistung konstant zu verbessern

Die beste Software für Vertriebsziele

möchten Sie eine Lösung, mit der Sie Ihre Verkaufsziele tatsächlich einstellen, nachverfolgen und **verwalten können?

Geben Sie ein ClickUp .

ClickUp ist einer der weltweit größten höchstbewertete vertriebs-Projektmanagement und CRM tools verwendet von mehrere Teams in kleinen und großen Geschäften .

Hier erfahren Sie, wie ClickUp das Management von Vertriebszielen so angenehm wie eine Sommerbrise macht:

1. Verkaufsziele einstellen

Mit ClickUp's Goals können Sie Ihre Verkaufsziele ganz einfach einstellen.

Sie können Ziele mit klaren Zeitleisten einstellen, OKRs (Ziele und Schlüsselergebnisse) und automatische Nachverfolgung Ihrer Fortschritte.

Ziele sind übergeordnete Ziele, die Sie zur einfachen Verwaltung in kleinere Ziele unterteilen können.

Einzelziele sind messbare Ziele die Sie damit verknüpfen können:

Aufgabe abschließen

Geld

Numerische Werte

Einfache Wahr/Falsch-Felder

Als Ihr teams diese Einzelziele abschließen können Sie den Fortschritt bei der Erreichung des Ziels visualisieren.

Einstellung von Einzelzielen und Anzeige des Fortschritts mit dem Goals Feature von ClickUp

2. Analysieren Sie Verkaufsaktivitäten und potenzielle Engpässe mit Dashboards Dashboards sind der beste Weg, um alles, was in Ihrem

Workspace in ClickUp.

Sie können sie mit Widgets benutzerdefiniert aufbauen, die die Visualisierung der vertriebs-KPIs die Sie nachverfolgen möchten.

Zum Beispiel können Sie Sprint Widgets verwenden wie Kumulativer Flow , Verbrennung , Ausbrennen und Diagramme zur Geschwindigkeit um zu messen, wie gut Sie Ihre Arbeit eingeteilt haben.

Sie erhalten auch verschiedene andere Widgets wie:

Widgets für die Zeiterfassung

Mitarbeiter-Widgets

Status Widgets

Benutzerdefinierte Widgets

3. Automatisieren Sie Ihre Vertriebsprozesse

Mit ClickUp's Automatisierungen können Sie monotone Vertriebsaktivitäten rationalisieren und sicherstellen, dass Ihr Team seinen Aufwand auf die Erreichung der Vertriebsziele konzentrieren kann.

Zum Beispiel können Sie mit ClickUp:

Leads automatisch Ihren Vertriebsmitarbeitern zuweisen

Leads ändern Prioritäten oder verschieben Sie sie in ein neues Liste sobald sich ihr Status ändert

Eine Aufgabe erstellen für jeden geplanten Anruf (über Calendly ), usw.

Zu erledigen ist lediglich die Einstellung der:

Auslöser : der zum Starten einer Automatisierung erfolgen soll

Bedingung : die erfüllt sein sollte, um die Automatisierung fortzusetzen

Aktion : was passiert, nachdem eine Automatisierung ausgelöst wurde

Einstellung einer Automatisierung in ClickUp

Start Crushing Your Sales Goals with ClickUp

Die Einstellung von Verkaufszielen hilft Ihnen, Unternehmens- und individuelle Ziele zu erreichen.

Das ist nur möglich, wenn Sie sie einstellen und nachverfolgen.

Aber das manuell zu erledigen?

Auf keinen Fall! Es sei denn, Sie wollen sich mit Zahlen und Diagrammen abmühen, anstatt Verkäufe zu tätigen.

Aber keine Sorge.

Sie haben doch ClickUp, schon vergessen?

Mit dieser leistungsstarken Software können Sie Verkaufsziele verwalten und Pläne erstellen, ein CRM-System erstellen , Automatisierung von Verkaufsprozessen, und vieles mehr. Kostenlos bei ClickUp anmelden und machen Sie Ihre Verkaufszukunft so hell wie ein Sommertag. 🌞