Wie man ein Dashboard für den Vertrieb erstellt (Beispiele und Vorlagen)

Egal, ob Sie wöchentliche Team Meetings abhalten oder eine langfristige Strategie planen, mit einem guten Dashboard für den Vertrieb behalten Sie die Kontrolle über die Daten, die am wichtigsten sind.

Mit dem richtigen Dashboard können Sie die gesamte Vertriebspipeline einschließlich der wichtigsten Metriken nachverfolgen, Ihre Leads überwachen und sogar Prognosen für zukünftige Verkäufe erstellen. So sparen Sie Zeit und erhalten die nötigen Einblicke, um schnell klügere Entscheidungen treffen zu können.

Sehen wir uns also an, was ein effektives Dashboard für den Vertrieb ausmacht und wie Sie es nutzen können, um die Zahlen Ihres Teams zu steigern.

Schlüsselelemente eines Dashboards

Gut konzipierte Dashboards für die Vertriebsleistung helfen Ihnen, sich auf die wichtigen Metriken zu konzentrieren. Obwohl Vertriebsleiter unterschiedliche Anforderungen haben können, sind bestimmte Schlüssel-Elemente für fast alle Dashboards im Vertrieb gleich.

Lassen Sie uns diese aufschlüsseln:

Metriken zur Vertriebsleistung

Metriken zur Vertriebsleistung sind das Herzstück eines jeden Dashboards für den Vertrieb. Anhand dieser Zahlen können Sie erkennen, wie gut Ihre Vertriebsmitarbeiter ihre Arbeit erledigen. Denken Sie an den Gesamtumsatz, die Nummer der geschlossenen Geschäfte oder sogar die durchschnittliche Größe der Geschäfte.

Metriken zur Vertriebsleistung helfen bei der Beantwortung der wichtigsten Fragen: erreichen wir unsere Verkaufsziele? Wie hoch ist unsere Konversionsrate?_

Diese Metriken bieten eine Aufschlussreiche Ansicht über die Leistung der Vertriebsmitarbeiter und darüber, ob sie auf dem richtigen Weg sind, ihre Einzelziele zu erreichen.

Mit diesen Zahlen an einem Ort ist es einfach, die ihr gesamtes Projekt zu verwalten dazu gehören das Erkennen von Trends, das Feiern von Erfolgen und das Angehen von Verbesserungsbereichen.

Nachverfolgung von Leads und Verkaufschancen

Dieses Feature ist wichtig, um zu überwachen, wo sich Ihre Leads in der Vertriebspipeline befinden

bewegen sich Ihre Leads vorwärts, oder stecken sie fest? Wie viele Leads haben sich in Opportunities verwandelt?

Ein Dashboard, das diese Informationen anzeigt, kann Ihrem Team helfen, den Überblick über alle potenziellen Geschäfte zu behalten.

Wenn Sie diese Daten zur Hand haben, können Sie sofort Maßnahmen ergreifen. Ganz gleich, ob es sich um die Nachverfolgung eines Leads handelt, der kalt geworden ist, oder um die Priorisierung einer heißen Verkaufschance, die Nachverfolgung von Leads stellt sicher, dass nichts durch die Maschen fällt.

Umsatz- und Absatzprognosen

Umsatz- und Absatzprognosen spielen in jedem Dashboard für den Vertrieb eine wichtige Rolle. Mithilfe von Prognosen können Sie künftige Umsätze auf der Grundlage von Verlaufsdaten, aktuellen Opportunities und Markttrends vorhersagen. Dies ist besonders wichtig für die langfristige Planung und die Festlegung von Zielen.

Genaue Prognosen ermöglichen es Ihnen, Ressourcen effektiv zuzuweisen, fundierte Entscheidungen zu treffen, und Strategien bei Bedarf anzupassen. Es ist wie ein Fahrplan für die Überschrift Ihres Umsatzes und gibt Ihnen mehr Sicherheit bei der Planung für die Zukunft.

Faktoren, die bei der Erstellung eines Sales Dashboards zu berücksichtigen sind

Bei der Erstellung vertriebs-Dashboards ist es wichtig, sie nach den individuellen Anforderungen Ihres Teams zu strukturieren. Ein allgemeines Dashboard wird Ihnen nicht immer die gewünschten Erkenntnisse liefern, und wenn Sie sich die Zeit nehmen, das Setup richtig zu gestalten, kann das einen großen Unterschied machen.

Im Folgenden finden Sie einige Schlüssel, die Sie bei der Erstellung eines Dashboards für den Vertrieb berücksichtigen sollten.

Wer wird das Dashboard nutzen?🔍

Die erste Frage, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie ein Dashboard für die Vertriebsleistung erstellen, ist: Wer wird es nutzen? Dieser Faktor entscheidet darüber, auf welche Schlüssel-Metriken sich das Dashboard konzentrieren sollte.

Was sind die Ziele Ihres Teams?🔍

Bevor Sie sich mit Metriken und Datenpunkten befassen, müssen Sie den Erfolg Ihrer Vertriebsmitarbeiter definieren. Konzentrieren Sie sich auf die Steigerung des Umsatzes, die Verkürzung des Zyklus oder die Erhöhung der Lead-Konversionsrate?

Ihre Ziele haben direkten Einfluss auf die metriken, die Sie verfolgen in Ihrem Dashboard.

Wie benutzerfreundlich ist es?🔍

Ein Dashboard für die Vertriebsleistung sollte Ihr Leben einfacher machen, nicht komplizierter. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche benutzerfreundlich ist und die Daten übersichtlich dargestellt werden.

Das Dashboard verliert an Wert, wenn Ihr Team Schwierigkeiten hat, die Informationen zu interpretieren. Ihr Dashboard muss intuitiv und für alle zugänglich sein, von den Mitgliedern Ihres Teams bis hin zum oberen Management.

Vertriebsteams müssen schnell Entscheidungen treffen können. Die Informationsquelle auf diesem Dashboard sollte immer auf dem neuesten Stand sein. Daher ist es am besten, nach einer Dashboard-Lösung zu suchen, die Echtzeit-Updates bietet.

So können Sie schnell auf Veränderungen in der Vertriebslandschaft reagieren, sei es, dass Sie sich auf einen heißen Lead stürzen oder die Prognosen auf der Grundlage der neuesten Zahlen anpassen.

Welche benutzerdefinierten Features bietet sie zu erledigen?🔍

Nicht alle Teams benötigen die gleichen Metriken. Ein anpassbares Dashboard stellt sicher, dass Sie das nachverfolgen, was für Sie wichtig ist.

Flexibilität bei der Gestaltung Ihres Dashboards ist der Schlüssel, egal ob Sie bestimmte ziele und Schlüssel-Ergebnisse sie können die Daten nach Region filtern oder verschiedene Ansichten für verschiedene Mitglieder des Teams erstellen.

Ihre Dashboards für die Vertriebsleistung sollten nahtlos mit den anderen Tools zusammenarbeiten, auf die Ihr Team angewiesen ist.

Dazu gehören CRM-Software, Plattformen zur Marketing-Automatisierung und sogar Tools für die Buchhaltung. Die Integration trägt zur Rationalisierung Ihres Workflows bei und bietet eine abgeschlossene Ansicht Ihrer Vertriebsdaten.

Behalten Sie diese Faktoren bei der Erstellung Ihres Dashboards für die Vertriebsleistung im Hinterkopf, und Sie erhalten eine Komplettlösung für die Überwachung der Leistung Ihres Teams.

Lesen Sie auch: Wie man KI im Vertrieb einsetzt (Anwendungsfälle & tools)

Wie man ein Sales Dashboard erstellt

Die Erstellung eines Dashboards für den Vertrieb ist einfach, aber nur, wenn Sie über die richtigen Tools verfügen. ClickUp , ein Tool für Produkt- und Marketingmanagement, bietet alles, was Sie brauchen. Beginnen Sie mit der Definition Ihrer Vertriebsziele - wollen Sie Ihre Einnahmen nachverfolgen, Geschäfte abschließen oder die Lead-Konvertierung verbessern? ClickUp's Dashboards bieten eine zentrale Ansicht der Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) und Metriken.

Visualisieren Sie Ihre Vertriebs-Dashboards mit anpassbaren ClickUp Dashboards

Sie können so benutzerdefiniert werden, dass sie eine Vielzahl von Daten anzeigen, darunter:

Übersicht über die Vertriebspipeline: Visualisieren Sie die Nummer der Geschäfte in jeder Phase und ihren Gesamtwert

Visualisieren Sie die Nummer der Geschäfte in jeder Phase und ihren Gesamtwert Vertriebsleistung: Verfolgen Sie Metriken wie generierte Umsätze, Konversionsraten und die durchschnittliche Größe des Geschäfts

Verfolgen Sie Metriken wie generierte Umsätze, Konversionsraten und die durchschnittliche Größe des Geschäfts Team-Leistung : Überwachen Sie die Leistung der einzelnen Vertriebsmitarbeiter, einschließlich der Nummer der geschlossenen Geschäfte und des erzielten Umsatzes

: Überwachen Sie die Leistung der einzelnen Vertriebsmitarbeiter, einschließlich der Nummer der geschlossenen Geschäfte und des erzielten Umsatzes Kundenzufriedenheit: Verfolgen Sie Metriken zur Kundenzufriedenheit wie Net Promoter Score (NPS) und Kundenabwanderungsrate

Das Herzstück der Vertriebsfunktionen von ClickUp ist seine Projektmanagement-Software. Durch die Erstellung spezieller Vertriebsprojekte mit ClickUp's Lösung für das Projektmanagement von Verkaufsprojekten können Teams Geschäfte organisieren, Pipelines nachverfolgen und Aufgaben im Zusammenhang mit dem Vertriebsprozess verwalten.

Nachverfolgung von Leads, Verkäufen und Neukunden mit ClickUp's Sales Project Management Solution

Die wichtigsten Features sind:

Aufgabenmanagement: Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder, Einstellung von Fälligkeitsdaten und Nachverfolgung des Fortschritts

Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder, Einstellung von Fälligkeitsdaten und Nachverfolgung des Fortschritts Automatisierung: Rationalisieren Sie die Dateneingabe und stellen Sie sicher, dass die Leads mithilfe der Automatisierung reibungslos durch Ihre Pipeline laufen

Rationalisieren Sie die Dateneingabe und stellen Sie sicher, dass die Leads mithilfe der Automatisierung reibungslos durch Ihre Pipeline laufen Benutzerdefinierte Felder: Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder zur Erfassung spezifischer Daten, die für Ihren Vertriebsprozess relevant sind

Nächster Punkt, ClickUp's CRM Projekt Management Lösung bietet eine umfassende Plattform für die Verwaltung von Vertriebsaktivitäten und den Aufbau enger Beziehungen zu Kunden.

Steigern Sie Ihr Client-Wachstum und die Kundenzufriedenheit mit ClickUps CRM-Projektmanagement-Lösung

ClickUp's CRM bietet Funktionen wie:

Kontaktmanagement: Speichern von Kundeninformationen, einschließlich Kontaktdetails, Unternehmensinformationen und Kommunikationshistorie

Speichern von Kundeninformationen, einschließlich Kontaktdetails, Unternehmensinformationen und Kommunikationshistorie Chancenmanagement: Nachverfolgung von Verkaufschancen, einschließlich des Wertes, der Wahrscheinlichkeit und des voraussichtlichen Abschlusstermins

Nachverfolgung von Verkaufschancen, einschließlich des Wertes, der Wahrscheinlichkeit und des voraussichtlichen Abschlusstermins Nachverfolgung von Aktivitäten: Protokollieren von Anrufen, E-Mails und Meetings, um die Interaktionen mit Kunden zu dokumentieren

Protokollieren von Anrufen, E-Mails und Meetings, um die Interaktionen mit Kunden zu dokumentieren Pipeline-Management: Visualisierung des Verkaufstrichters, Nachverfolgung von Phasen des Geschäftsabschlusses und Einstellung von Wahrscheinlichkeitswerten

Ein wichtiges Ideal von Shopmonkey ist es, jedem Geschäft zum Erfolg zu verhelfen. Mit ClickUp war unser Marketing Team in der Lage, dynamische, vorbildliche Marketinginhalte zu erstellen, um genau das zu erledigen

Rachel Gilstrap, Marketing-Projektleiterin bei Shopmonkey

Seit der Einführung von ClickUp hat Shopmonkey Folgendes veröffentlicht drei neue Produkte in drei Monaten und sie planen, ihre Nutzung noch weiter zu steigern.

Best Practices und Tipps für die Erstellung eines Dashboards

Im Folgenden finden Sie einige Best Practices und Tipps, die Sie bei der Erstellung oder benutzerdefinierten Anpassung Ihrer Dashboards für den Vertrieb beachten können:

1. Einfach anfangen, dann ausbauen

Wenn Sie zum ersten Mal Dashboards erstellen, sollten Sie mit den Grundlagen beginnen. Fügen Sie ein paar Schlüssel-Metriken wie Gesamtumsatz, Leads und Opportunities hinzu.

Wenn Sie damit vertraut sind, können Sie weitere Widgets hinzufügen und das Layout anpassen. Dank der Drag-and-Drop-Oberfläche von ClickUp können Sie Widgets ganz einfach hinzufügen und neu anordnen, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.

Diagramme, Grafiken und farbcodierte Status-Updates helfen, komplexe Daten zu vereinfachen. ClickUp ermöglicht Ihnen die Verwendung verschiedener visuelle Software und erleichtert so das Verständnis der Leistung.

Ein Kreisdiagramm, das die Verteilung der Einnahmen zeigt, oder ein Balkendiagramm, das die monatlichen Umsätze vergleicht, kann Ihrem Team schnell Trends vermitteln.

3. Halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden

Mit ClickUp können Sie Ihr Dashboard ganz einfach für Teammitglieder, Clients oder Stakeholder freigeben. Über die Plattform können Sie auch Berechtigungen festlegen, um zu kontrollieren, wer das Dashboard ansehen oder bearbeiten kann.

So ist sichergestellt, dass alle auf der gleichen Seite stehen, egal ob es um die Überwachung des Fortschritts oder die Diskussion der Strategie geht.

4. Automatisieren Sie, wo immer möglich

Vertriebsteams stehen oft unter Zeitdruck, und die Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben kann Ressourcen für wichtigere Arbeiten freisetzen. Mit ClickUp können Sie Aktionen wie die Aktualisierung von Status oder die Benachrichtigung von Teammitgliedern, wenn eine Aufgabe in eine neue Phase übergeht, automatisieren.

Dies reduziert die manuelle Arbeit und hält Ihr Dashboard in Echtzeit auf dem neuesten Stand.

Mit ClickUp erstellen Sie nicht nur ein statisches Dashboard, sondern ein dynamisches, anpassbares Tool, das mit Ihrem Team mitwächst und sich an die sich ändernden Bedürfnisse anpasst.

Sie können verwenden kostenlose Vorlagen für den Verkauf zur Erstellung eines benutzerdefiniertes ClickUp Dashboard mit Widgets, die wichtige Metriken wie die Verkaufsleistung und den Fortschritt des Geschäfts visualisieren.

Sales Dashboard Vorlagen und Beispiele

Ein Dashboard für den Vertrieb von Grund auf zu erstellen, kann einige Zeit in Anspruch nehmen, aber Vorlagen können diesen Prozess beschleunigen. Sie bieten Ihnen eine solide Ausgangsbasis mit integrierten Metriken und Layouts, die die Visualisierung Ihrer Daten erleichtern.

Hier sind einige der besten Vorlagen für Sie, je nachdem, was Sie brauchen:

1. ClickUp Sales Pipeline Vorlage (Einsteiger)

Verwalten Sie Ihre Sales Pipelines auf einem benutzerdefinierten Dashboard mit der ClickUp Sales Pipeline Vorlage

Die ClickUp Sales Pipeline Vorlage ist am besten für Sie geeignet, wenn Sie ein neuer Vertriebsleiter sind und ein Dashboard zur Überwachung Ihres Teams erstellen möchten.

In dieser Vorlage finden Sie fertig einsetzbare und vollständig anpassbare Ordner. Sie erhalten außerdem Automatisierungsfunktionen und sieben benutzerdefinierte Felder wie "Name", "E-Mail", "Titel" und vieles mehr.

Mit mehreren Ansichtsoptionen, wie Whiteboard-Ansicht, Listenansicht und bis zu 14 benutzerdefinierten Status, ist diese Vorlage ein abschließendes Paket zur Überwachung Ihrer Vertriebsleistung.

2. ClickUp Sales Pipeline Vorlage (Intermediate)

Behalten Sie die Nachverfolgung von Kunden und Leads auf einem benutzerdefinierten Dashboard mit ClickUp's Sales Pipeline Template

Wenn Sie ein erfahrener Vertriebsleiter sind, profitieren Sie vielleicht mehr von ClickUp's Sales Pipeline Vorlage .

Diese Vorlage bietet Ihnen mehr Funktionen für die Erstellung von Dashboards. Sie ist reich an Features, leicht anpassbar und verfügt über einen vollständig anpassbaren Workspace. Hier sind einige Dinge, die Sie mit dieser Vorlage erledigen können:

Betrachten Sie Ihren gesamten Verkaufstrichter in einer einzigen Ansicht

Priorisierung von Leads nach Dringlichkeit, Wert und Potenzial

Ziehen und Ablegen von Elementen zur benutzerdefinierten Gestaltung der Oberfläche

Einsparung von Schulungs- und Entwicklungskosten, da die Vorlage einfach zu verwenden ist

Verbessern Sie die Kommunikation zwischen den Mitgliedern Ihres Teams

Genauere Prognosen für die Leistung Ihres Teams

Darüber hinaus bietet diese Vorlage 30 benutzerdefinierte Status und vier benutzerdefinierte Ansichten, um eine einfache Zugänglichkeit zu gewährleisten.

3. ClickUp Verkaufsbericht Vorlage

Visualisieren Sie alle Ihre Metriken an einem Ort mit ClickUp's Sales Report Template

sind Sie ein visueller Manager, der Graphen und Diagramme den Zeilen und Spalten mit Zahlen vorzieht? Vorlage für Verkaufsberichte von ClickUp hilft Ihnen bei der Erstellung von detaillierten verkaufsberichte auf visuell ansprechende Weise.

So können Sie die Leistung Ihres Teams schnell analysieren, indem Sie wichtige Metriken wie Umsatz, geschlossene Geschäfte und den Wert der Pipeline im Zeitverlauf nachverfolgen. Mit diesen Informationen können Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter auf dem Weg zu ihren Zielen halten

Sie können auch Benutzerdefinierte Status wie 'Offen' und 'Abgeschlossen' einstellen, um Ihren Vertriebsprozess zu verfolgen. Es verfügt über zehn benutzerdefinierte Attribute und fünf benutzerdefinierte Ansichten, um alle benötigten Vertriebsinformationen zu erhalten.

4. ClickUp Sales KPI Vorlage

Visualisieren Sie alle KPIs Ihres Teams in einem einzigen Dashboard mit ClickUp's Sales KPI Template

Die ClickUp Vorlage für die Nachverfolgung von Sales KPIs ist Ihr Tool für die Überwachung all Ihrer wichtigen Metriken. Die Nachverfolgung und Analyse von Schlüsselleistungsindikatoren (KPIs) wie qualifizierte Leads, Konversionsraten und Umsatzwachstum ist ganz einfach.

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie Daten für jeden KPI eingeben, um die Nachverfolgung der Einzelziele, der tatsächlichen Ergebnisse und der Unterschiede zwischen ihnen zu gewährleisten. Mit den robusten Features zur Berichterstellung und dem Dashboard von ClickUp können Sie die Leistung Ihres Teams in Echtzeit visualisieren und so Bereiche identifizieren, die verbessert werden müssen, und solche, die die Erwartungen übertreffen.

Diese Vorlage hilft Ihrem Team, seine Ziele zu erreichen. Sie können die KPIs nach Abteilungen oder einzelnen Mitgliedern des Teams ordnen und so sicherstellen, dass alle auf dieselben Ziele hinarbeiten. Mit benutzerdefinierten Status wie "Auf dem Weg", "Gefährdet" oder "Abgeschlossen" kann Ihr Team den Fortschritt jedes KPI auf einen Blick erkennen.

5. ClickUp Verkaufsaufrufe Vorlage

Verfolgen Sie alle Ihre Verkaufsanrufe, deren Ergebnisse und weitere Aktionen ganz einfach mit ClickUps Vorlage für Verkaufsanrufe

Wenn Ihr Verkaufsprozess stark von Telefonanrufen abhängt, ist diese Vorlage für Verkaufsanrufe von ClickUp ist perfekt für Sie. Mit dieser Vorlage können Sie die Ergebnisse von Anrufen kategorisieren, Erinnerungen für Folgegespräche festlegen und wertvolle Erkenntnisse aus jeder Interaktion gewinnen.

Sie können es benutzerdefiniert anpassen, um Schlüssel-Metriken wie die Nummer der getätigten Anrufe, die Konversionsrate dieser Anrufe und den Status der Nachverfolgung zu verfolgen. So erhalten Sie ein klares Bild Ihres Aufwands und können Prioritäten setzen, was zu einer gezielten Vorgehensweise führt.

Neben der Nachverfolgung der Nummern fördert diese Vorlage die bessere Kommunikation im Team, da die Mitglieder des Teams zu jedem Anruf Notizen hinterlassen können. Auf diese Weise bleiben alle Beteiligten auf dem Laufenden, was besprochen wurde und was die nächsten Schritte sind.

6. ClickUp Sales Tracker Vorlage

Verfolgen Sie alle Ihre Vertriebsaktivitäten gleichzeitig auf einem Dashboard für die Vertriebsleistung mit ClickUp's Sales Tracker Template

Die ClickUp Sales Tracker Vorlage bietet eine umfassende Möglichkeit zur Verwaltung Ihrer gesamten vertriebspipeline . Mit dieser Vorlage können Sie Felder benutzerdefiniert anpassen, um jeden Schritt des Vertriebsprozesses nachzuverfolgen, einschließlich Leads, Abschlüsse und Umsatzprognosen.

Sie können den Fortschritt jedes Geschäfts in verschiedenen Phasen nachverfolgen, z. B. Lead-Generierung, Qualifizierung, Verhandlung und Abschluss, was die Überwachung der Pipeline-Leistung erleichtert. Es ist ein großartiges Tool, um sicherzustellen, dass beim Übergang von einer Phase zur nächsten nichts in der Masse untergeht.

Zusätzlich zu seiner visuellen Attraktivität bietet dieses vorlage für die Nachverfolgung von Verkäufen lässt sich nahtlos in andere Tools integrieren, die Sie bereits verwenden, wie z. B CRM Dashboards . Sie können Daten aus verschiedenen Quellen heranziehen, um eine einheitliche Ansicht Ihrer Vertriebsleistung zu erhalten

Mit Features wie automatisierten Aktualisierungen und Aufgabenzuweisungen können Sie Ihr Team auf dem Laufenden halten und sicherstellen, dass in jeder Phase des Verkaufsprozesses alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden.

7. ClickUp Vorlage für den Verkaufsprozess

Mit der ClickUp Vorlage für den Vertriebsprozess können Sie jeden Schritt Ihres Vertriebsprozesses planen

gibt es in Ihrem Vertriebsprozess feste Schritte oder Protokolle, die jedes Mitglied des Teams befolgen muss? ClickUp's Vorlage für den Verkaufsprozess ist perfekt für die Erstellung eines standardisierten und wiederholbaren Prozesses.

Mit der Karte können Sie jeden Schritt Ihres Vertriebs-Workflows abbilden, vom ersten Kontakt bis zum Abschluss eines Geschäfts. Außerdem bietet es Features zur Automatisierung, um manuelle Aufgaben zu minimieren und die Konsistenz zu verbessern. Sie können vordefinierte Schritte für die Lead-Qualifizierung, die Übermittlung von Angeboten, die Verhandlung und die Nachbereitung festlegen und so sicherstellen, dass Ihr Team stets den Best Practices folgt.

Eines der herausragenden Features dieser Vorlage ist auch ihre Anpassungsfähigkeit. Wenn Ihr Geschäft wächst oder sich die Bedingungen auf dem Markt ändern, können Sie den Prozess ganz einfach an die neuen Anforderungen anpassen.

Die Vorlage fördert auch die Zusammenarbeit zwischen Ihren Teammitgliedern, da sie den Fortschritt jedes Leads in Echtzeit sehen können. Mit diesem strukturierten Ansatz können Sie die Effizienz Ihres Teams optimieren, Fehler reduzieren und Geschäfte schneller abschließen.

8. HubSpot

über HubSpot HubSpot ist einfach zu bedienen und kann benutzerdefiniert angepasst werden, wenn Ihr Geschäft wächst. Seine Dashboards sind ziemlich intuitiv und helfen Ihnen bei der Nachverfolgung von Geschäften, Leads und Metriken in Echtzeit.

Die Verwendung von HubSpot-Dashboards ist eine gute Option für Vertriebsleiter, die bereits ihre Customer Relationship Management (CRM)-Tools für das Lead-Management und die Nachverfolgung von Kunden verwenden.

9. Zoho CRM

über Zoho CRM Das Dashboard von Zoho ermöglicht die Echtzeit-Nachverfolgung Ihrer Umsätze, Ihrer aktuellen Leads und aller Phasen Ihrer Pipeline.

Es ist anpassbar, lässt sich gut mit anderen Tools integrieren und bietet eine robuste Lösung für kleine und große Vertriebsteams. Sie können auch Prognosen erstellen, um Ihre Vertriebsmitarbeiter jederzeit auf dem Laufenden zu halten.

Ob dies ein gutes Dashboard für den Vertrieb ist, hängt von Ihrer Vertriebsstrategie ab - ist es stark von CRM-Tools und -Metriken abhängig?

10. Salesforce

über Vertriebsorganisation Salesforce ist bekannt für seine hochgradig anpassbaren Dashboards, die auf die Nachverfolgung jeder gewünschten Metrik zugeschnitten werden können.

Mit der Drag-and-Drop-Funktion können Sie ein perfektes Dashboard für Ihr Team entwerfen. Das Dashboard von Salesforce lässt sich außerdem problemlos mit mehreren Tools integrieren, um Ihnen einen umfassenden Prozess zu bieten.

Es ist ein gutes Dashboard für Vertriebsmitarbeiter, wenn Sie mehr Vertriebslösungen als CRM- oder Projektmanagement-Lösungen benötigen. Es kann die Funktionen Ihres gesamten Teams nachverfolgen und ist anpassbar, um allen Vertriebsstrategien gerecht zu werden.

Es kann auch die datengestützte Entscheidungsfindung fördern, da alle Ihre Vertriebsanalysen an einem Ort verfügbar sind.

Auch gelesen: 10 kostenlose Vorlagen für Verkaufspläne in Word, Excel & ClickUp

Umsatzwachstum mit ClickUp fördern

Dashboards für den Vertrieb sind nicht nur "nice-to-have"-Tools - sie sind für jedes Team, das den Überblick behalten will, unerlässlich. Egal, ob es um die Nachverfolgung von Metriken, das Follow-up von Leads oder die Vorhersage zukünftiger Umsätze geht - ein gut entwickeltes Dashboard hilft Ihnen, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Mit Tools wie ClickUp können Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard für den Vertrieb erstellen, das auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist und alles von der Nachverfolgung von Leads bis zur Umsatzprognose rationalisiert. Eines der herausragenden Features ist die umfangreiche Bibliothek mit gebrauchsfertigen Vorlagen, mit denen Sie Ihr Dashboard im Handumdrehen einrichten können.

Wenn sich Ihr Vertriebsteam weiterentwickelt, kann sich Ihr Dashboard anpassen und Ihnen dabei helfen, agil und effizient zu bleiben und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Abschluss von Geschäften und die Förderung von Wachstum. Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto an und beobachten Sie, wie Ihre Verkäufe in die Höhe schnellen!