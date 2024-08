Ein Einsteigerhandbuch für Dashboards in ClickUp (mit 15 Beispielen für Anwendungsfälle)

Sie haben Stunden damit verbracht, die Größe von Diagrammen zu ändern, während Sie sich über zu viele oder zu wenige Daten geärgert haben. Es ist mühsam, ein Dashboard von Grund auf zu erstellen, und noch mühsamer, es zu betrachten und die Geschichte der Daten zu verstehen.

Aus diesem Grund investieren Unternehmen, die eine Visualisierung auf hohem Niveau und einen Einblick in die Aktivitäten ihres Unternehmens wünschen, in die besten Ressourcen - wie ein Kontrollzentrum in ClickUp - um interaktive Dashboards zu erstellen, die die Besonderheiten, Muster und Trends in der Datengeschichte aufzeigen. Dashboards in ClickUp führen Informationsquellen zusammen, um schnell auf Daten in Echtzeit zuzugreifen, beliebte Metriken zu verstehen, Engpässe in Arbeitsabläufen zu erkennen und vieles mehr.

Am Ende dieses Artikels werden Sie lernen:

Wie Sie Ihre Berichterstellung mit einem Widget in ClickUp Dashboards abgleichen

Best Practices für ClickUp Dashboard Design und Funktion

Mehrere Möglichkeiten, denselben gewünschten KPI darzustellen

Leitfragen, die Sie sich beim Aufbau Ihres ClickUp Dashboards stellen sollten

Los geht's!

Was sind Dashboards in ClickUp? Dashboards in ClickUp minimieren das Rauschen, das wir typischerweise bei Statusberichten sehen, die von direkten Berichterstattern eingesandt werden und die wiederholen, was wir bereits über das Projekt wissen. ClickUp Dashboards sind eine einzige Quelle der Wahrheit und bieten einen Mehrwert, da sie gleichzeitig als Aufgabenmanager und als Tool zur Berichterstellung dienen:

Schnelles Überfliegen des Dashboards, um die wichtigsten Erkenntnisse zu gewinnen

Aufgaben, Workloads und innerhalb des Dashboards bearbeiten, um Ungereimtheiten zu beheben

Hinzufügen von Notizen, um fehlenden Kontext zu liefern

Diskussionen führen, um die Kommunikation im Projekt an einem Ort zu halten, und vieles mehr

Sie können mit minimalem Aufwand bessere Versionen desselben Dashboards erstellen, wenn sich die KPIs des Unternehmens ändern oder die Mitglieder des Teams wechseln.

Zu erledigen: Wie viele Klicks sind nötig, um zu der Metrik zu gelangen, nach der Ihre Zielgruppe sucht?

Ihre Berichterstellung ist sinnlos, wenn Ihr Publikum die Informationen erst mühsam suchen muss. ClickUp Dashboards bieten einen zentralen Zugang zu Datenquellen, ohne dass Sie sich umständlich darum kümmern müssen. So vermitteln Sie die wichtigsten Erkenntnisse.

⚖️ Workload-Balance

Wenn eine Person in Ihrem Team um eine Erweiterung des Fälligkeitsdatums bittet, werden Sie natürlich deren Liste mit Aufgaben aufrufen und diese anpassen. Leider hat Ihre Proaktivität zwar die richtige Absicht, aber das Ergebnis könnte sich negativ auswirken.

Sprechen Sie zuerst mit den anderen Mitgliedern des Teams, um eine Verschiebung der Zeitleiste aufgrund der Kapazitäten des Workloads zu erklären. Dann haben sie die Möglichkeit, auf eventuelle Probleme hinzuweisen, damit der Fortschritt nicht unterbrochen wird.

👀 Scannbarkeit

Wenn Ihr Publikum nicht innerhalb der ersten zehn Sekunden erkennen kann, was Ihr Dashboard kommuniziert, haben Sie es verloren. Es ist hilfreich zu wissen, welche KPIs sie wissen müssen und welche Informationen für sie am wichtigsten sind.

📈 Echtzeitdaten

Die halbe Miete bei der Erstellung jeder Art von Berichterstellung ist die Frage, woher man die Informationen bezieht. Stellen Sie die Verbindungen manuell her? Versuchen Sie, den Prozess so weit wie möglich zu automatisieren, damit Sie keine Zeit verschwenden.

Nehmen wir an, Sie sind normalerweise nicht die Person, die freiwillig Einstellungen vornimmt und die Wartung von berichterstellung über das Projekt weil es schwer zu verstehen (oder langweilig) ist. In diesem Fall werden Sie von den anpassbaren Widgets für die Berichterstellung in ClickUp Dashboards beeindruckt sein.

15 ClickUp Dashboard Anwendungsfälle

Sie müssen kein Experte im Projektmanagement sein, um ClickUp Dashboards zu nutzen. Von einer einfachen ziel-Tracker zur Ermittlung von Metriken für Kampagnen, hier sind empfohlene Widgets für verschiedene Anwendungsfälle.

📌 1:1 Performance Meetings + HR People Leaders erhalten umsetzbare Einblicke in

leistungsmanagement und Mitarbeiterentwicklung, um Bewertungen über Dashboards abzugeben und zu erhalten.

Metriken Typ Widget Typ /href/https://clickup.com/de/blog/48409/vorlagen-fuer-einzelgespraeche/1:1 Weekly Docs/%href/ Benutzerdefinierte Einbettung Schnellreferenz Links Text Block Programmberichte Aufgabenliste Feedback-Diskussionen Chatten Aufgaben Fortschritt Workload nach Status ziele OKRs Ziele Überstunden Balkendiagramme Überstunden

📌 Konstruktion Im Baugewerbe gibt es viele bewegliche Teile - nicht nur am Speicherort! Mit Dashboards können Projektmanager die wichtigsten Risiken überwachen, Buchhaltungssysteme einbeziehen und Arbeitspläne von überall aus erstellen.

Metrik Typ Widget Typ Team Aufgaben Liste der Aufgaben Kundenzufriedenheitsquote Balkendiagramm Durchschnittliche Zeit zur Behebung von Mängeln Berechnung Wiederkehrende Sicherheits-Meetings Dokument Benutzerdefinierte Einbettung Ausgenutztes Budget Berechnung Stunden nach Zeitraum Balkendiagramme Projekt Gantt Diagramm Benutzerdefiniert einbetten

📌 Kundenbetreuung/Support Sammeln Sie Informationen aus Dashboards vor Ort, um effektive Geschäftsentscheidungen zu treffen, ohne Ihre Kunden zu stören.

Metriken Typ Widget Typ Offene Tickets nach Status Kreisdiagramm Nummer der neuen Tickets Kalkulation Freigegebene Tipps Chatten Benchmarks & Ziele Ziele Support-Kosten im Verhältnis zum Umsatz Berechnung Durchschnittliche Antwort-/Lösungszeit Berechnung Aktivität der Aufgabe Bearbeitete Aufgaben

📌 Entwicklung Reagieren Sie auf Leistungsprobleme und Bugs, bevor das Team mit Slack-Nachrichten aus anderen Abteilungen überflutet wird! Teams können Dashboards für jeden agilen Prozess benutzerdefiniert anpassen, um die Zusammenarbeit im Team zu optimieren.

Metrik-Typ Widget-Typ Aktivität in Software Wer ist im Rückstand Diskussionen Chatten Ticketvolumen Berechnung Design-Entwicklung Burnup Sprint Velocity Diagramm Team SOPs, Wikis, & Wissensdatenbanken Dokumente Leistungs-KPIs Ziele

📌 Planung von Ereignissen Für die Planung und Durchführung von Ereignissen braucht man ein Dorf (und jede Menge Ressourcen). Dashboards verbinden interne Teams, Clients und Anbieter von kleinen bis großen Ereignissen ohne eine einzige E-Mail.

Metriken Typ Widget Typ Kalender Benutzerdefinierte Einbettung Fortschritt bei Aufgaben für Ereignisse Portfolio Fortschritt der einzelnen Mitarbeiter Aufgaben nach Mitarbeiter Harte Fristen Dringende Aufgaben insgesamt Nachverfolgung von Zeiterfassung Rechnungsbericht Ereignisentwürfe Dokumente Kalender Benutzerdefinierte Einbettung

📌 Bildung Alle wichtigen Kursinformationen, Dokumente und Aufgaben sind an einem Ort verfügbar! Holen Sie mit Dashboards das Beste aus der Unterrichtsverwaltung und -planung heraus.

Metriken Typ Widget Typ Semesterplanung Aufgabenliste Kursplan & Links Benutzerdefinierte Einbettung Präsentationsdeck Google Slides Wöchentliche Ziele Einzelziele Kursnotizen Text Block Zuweisungen Dokumente Kursfortschritt Portfolio

📌 Finanzen Finanzfachleute können schnell und einfach auf

budgets analysieren in Echtzeit, um Berichte in der Hälfte der Zeit zu erstellen. Erhalten Sie umsetzbare Einblicke, um intelligentere strategische Entscheidungen zu treffen, mit der Datengeschichte hinter den Überlegungen.

Metrik Typ Widget Typ Trends im Zeitverlauf Balkendiagramm Einnahmen nach Abteilung Kreisdiagramm Gesamtausgaben, Gesamteinnahmen Berechnung % der Einnahmen Budget, % der Ausgaben Budget Berechnung Projekt Status Vergleich Portfolio Forderungen vs. Verbindlichkeiten Kreisdiagramm Unternehmen Excel-Tabellen Benutzerdefinierte Einbettung

Metrik-Typ Widget-Typ Compliance/Abteilungskosten Benutzerdefinierte Einbettung Aufgenommene Patienten insgesamt Berechnung Personalverfügbarkeitskalender Benutzerdefinierte Einbettung Durchschnittliche Wartezeit Balkendiagramm Ambulante vs. stationäre Patienten Balkendiagramm Gesundheitsnetzwerk Liste der Aufgaben ziele KPIs und OKRs Ziele

📌 Marketing Marketing Teams sind Teams innerhalb eines Teams. Benutzerdefinierte Dashboards für jede Anforderung: E-Mail Marketing, SEO, Social, Google Analytics, Content Marketing, Digital Analytics, und mehr!

Metriken Typ Widget Typ Quick Reference Links & Notizen Text Block Klicks Kalkulation Vollständige Liste der Features Benutzerdefinierte Einbettung Impressionen Liniendiagramm E-Mail ROI Berechnung Projekt Aufgaben Liste der Aufgaben Social Stats Benutzerdefinierte Einbettung

📌 Persönlich Vergessen Sie bei all der Arbeit nicht, sich auch Zeit für die Pflege von Beziehungen zu nehmen! Nutzen Sie Dashboards als persönliches CRM und

täglichen Planer, um Dinge zu erledigen .

Metrik Typ Widget Typ Aufgaben Aufgabenliste Prioritäten Tag-Verwendung Persönliche Ziele Ziele Notizen Benutzerdefinierte Einbettung Kalender Benutzerdefinierte Einbettung Nachverfolgung von Festen und Feiertagen Aufgabenliste Leselisten Aufgabenliste

📌 Produkt Welche Aufgaben müssen weiterverfolgt werden? Wer braucht Hilfe bei der Priorisierung seines Workloads? Erhalten Sie mit Dashboards Antworten auf Ihre Fragen, ohne eine Einladung zu einem Meeting zu verschicken, um ein "schnelles" Basisgespräch zu führen.

Metriken Typ Widget Typ Sprint-Aufgaben nach Status Kreisdiagramm Diskussionen Chatten Nicht-Blocker-Sprint-Aufgaben Liste der Aufgaben /href/https://clickup.com/de/blog/43673/gestaltungsvorgaben/Product Brief/%href/ Dokument Benutzerdefinierte Einbettung Blocker erstellen Text Block Wöchentliche Ziele Ziele Einzelziele Dringende Prioritäten Dringende Aufgaben insgesamt

Metrik-Typ Widget-Typ Scorecard Durchschnitt Liniendiagramm Einzelne Aufgaben Liste Aufgaben Liste KPIs Ziele Gesamtanzahl der Tickets Balkendiagramm Ticket-Durchschnitt Kalkulation Diskussion Chatten Schnellreferenz Links & Notizen Text Block Individuelle Metriken Berechnung

📌 Ferngesteuertes Team In der Übersetzung verloren? Nicht für Remote Teams, die Dashboards verwenden. Auch wenn die Mitglieder eines Teams durch Speicherorte oder Zeitzonen getrennt sind, dienen Dashboards als eine einzige Quelle der Wahrheit, um die Abstimmung zu gewährleisten.

Metrik-Typ Widget-Typ Wöchentliche Ziele Einzelziele Fortschritt der Aufgabe nach Mitarbeiter Bearbeitet Projekt-Aktivität Aktivitätsansicht Prozessdokumente Benutzerdefinierte Einbettung Aufgabenstatus Workload nach Status Diskussionen Chatten 1:1 Wöchentliche Dokumente Benutzerdefinierte Einbettung

📌 Verkäufe Überwachen und aktualisieren Sie neben den Zielen und Metriken für die Absatzprognose auch

KPIs und OKRs direkt aus Dashboards. Gibt es Engpässe oder Prozesse, die angegangen werden müssen? Dashboards helfen den Teams, die Daten schnell zu analysieren und den Kurs zu korrigieren.

Metriken-Typ Widget-Typ Umsatz nach Mitglied des Teams Kalkulation Top-Produkte im Umsatz Kreisdiagramm 1:1 Wöchentliche Dokumente Benutzerdefinierte Einbettung Überfällige Verkaufschancen Berechnung Individuelle Aufgabenlisten Aufgabenliste Vertriebspipeline Balkendiagramm Wöchentliche Ziele Ziele Aufgaben im Vertrieb vs. Aufgaben außerhalb des Vertriebs Berechnung

📌 Team Anstatt eine einfache Excel-Tabelle zu prüfen, können Sie das Dashboard beim nächsten Meeting freigeben, um dringende Aufgaben schnell zu erledigen.

Metriken Typ Widget Typ Team OKRs Ziele Diskussionen Chatten Wöchentliche Ziele Ziele Prozessdokumente Benutzerdefinierte Einbettung Tägliche StandUp-Agenda Benutzerdefinierte Einbettung Fortschritte des Teams Workload nach Status 1:1 Wöchentliche Dokumente Benutzerdefiniert einbetten

Beliebte Widgets für Dashboards in ClickUp

Widgets sind die Bausteine von ClickUp Dashboards und hier beginnt der Spaß an der benutzerdefinierten Gestaltung. Auf den ersten Blick mag es einschüchternd wirken, weil es so viele Auswahlmöglichkeiten gibt, aber das ist der Clou: Sie sind nicht auf einen bestimmten Workflow begrenzt. Später werden wir eine Dashboard-Formel durchgehen, um zu demonstrieren .

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Dashboards in ClickUp haben, sollten wir uns mit beliebten Widgets beschäftigen, um einige Ideen für Ihr Dashboard zu sammeln!

⌚️ Widgets für die Zeiterfassung Überschreiten einzelne Mitarbeiter oder ganze Teams ihre Kapazität? Welche Projekte nehmen die meiste Zeit in Anspruch?

Mit genauen Informationen können Eigentümer und Manager das Dashboard anpassen, um gesunde Workflows zu erhalten.

Berichterstellung : Anzeige der Aufgaben mit Nachverfolgung der Zeit

: Anzeige der Aufgaben mit Nachverfolgung der Zeit Timesheet : Anzeige eines Timesheets

: Anzeige eines Timesheets Bericht: Nachverfolgung fakturierbarer Einträge

Zeigt an, wie viel Zeit jede Person in Ihrem Workspace insgesamt nachverfolgt hat

Erkennen Sie Engpässe, bevor sie zu einem Problem werden

Jeder, der an dem Projekt beteiligt ist, kann schnell ein Diagramm ansehen, um zu verstehen, wie die Status in Ihren ClickUp Spaces, Ordnern oder Listen verwendet werden.

Workload nach Status : Anzeige eines Kreisdiagramms, Balkendiagramms oder einer Aufschlüsselung der Nutzung Ihrer Status an verschiedenen Speicherorten

: Anzeige eines Kreisdiagramms, Balkendiagramms oder einer Aufschlüsselung der Nutzung Ihrer Status an verschiedenen Speicherorten Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Aufgaben : Sehen Sie, wie viele Aufgaben an einem beliebigen Speicherort in Bearbeitung sind

: Sehen Sie, wie viele Aufgaben an einem beliebigen Speicherort in Bearbeitung sind Anzahl der fertiggestellten Aufgaben : Sehen Sie, wie viele Aufgaben an einem beliebigen Speicherort erledigt sind

: Sehen Sie, wie viele Aufgaben an einem beliebigen Speicherort erledigt sind Zeit im Status : Anzeige der Gesamtzeit für mehrere Aufgaben in einem Balkendiagramm

: Anzeige der Gesamtzeit für mehrere Aufgaben in einem Balkendiagramm Und mehr!

Fügen Sie Text Block und Chat Widgets hinzu, um Projektdetails an einem Ort zu kommunizieren!

Line Chart und Pie Chart : benutzerdefinierte Diagramme mit beliebigen Daten

und : benutzerdefinierte Diagramme mit beliebigen Daten Portfolio : kategorisieren und verfolgen Sie den Fortschritt von Listen und Ordnern

: kategorisieren und verfolgen Sie den Fortschritt von Listen und Ordnern Text Block : Fügen Sie Text, Bilder und sogar /slash-Befehle ein, um Kontext hinzuzufügen

: Fügen Sie Text, Bilder und sogar /slash-Befehle ein, um Kontext hinzuzufügen Chat : ein Widget für Unterhaltungen

: ein Widget für Unterhaltungen Und mehr!

Erstellen eines benutzerdefinierten Liniendiagramms mit beliebigen Daten

Ansicht der Nummer der gesamten Aufgaben, aufgeschlüsselt nach Mitarbeitern Workload-Verwaltung kann zeitaufwendig sein, wenn Sie in Ihrem Software tool limitiert sind. ClickUp Dashboards bietet Ihnen eine Filteroption, um den Umfang Ihres Widgets anzupassen.

Sehen Sie, an welchen Aufgaben oder Unteraufgaben Ihr Team gerade arbeitet und was vielleicht vergessen wurde.

Aufgaben nach Mitarbeiter : Zeigen Sie ein Kreisdiagramm, eine Leiste oder eine Batterie Ihrer gesamten Aufgaben nach Mitarbeiter an

: Zeigen Sie ein Kreisdiagramm, eine Leiste oder eine Batterie Ihrer gesamten Aufgaben nach Mitarbeiter an Nicht zugewiesene Aufgaben insgesamt : Zeigt an, wie viele Aufgaben an einem beliebigen Speicherort nicht zugewiesen sind

: Zeigt an, wie viele Aufgaben an einem beliebigen Speicherort nicht zugewiesen sind Gesamt zugewiesene (nicht fertiggestellte) Aufgaben: sehen Sie, wie viele Aufgaben an einem beliebigen Speicherort zugewiesen sind

🛎 Tabelle Widgets In den Spitzenzeiten unseres Geschäfts können wir wichtige Benachrichtigungen verpassen.

Tabellen-Widgets bringen Informationen aus bestimmten Bereichen Ihres Workspace ein, um zu zeigen, wo Ihr Team möglicherweise belastet ist.

Aufgabenliste : Erstellen Sie eine Listenansicht mit Aufgaben von einem beliebigen Speicherort

: Erstellen Sie eine Listenansicht mit Aufgaben von einem beliebigen Speicherort bericht Erledigt : fertiggestellte Aufgaben, aufgeschlüsselt nach Mitarbeitern

: fertiggestellte Aufgaben, aufgeschlüsselt nach Mitarbeitern Bearbeitete Aufgaben : sehen Sie, woran Personen gearbeitet haben, aufgeschlüsselt nach Aktivität bei einer Aufgabe

: sehen Sie, woran Personen gearbeitet haben, aufgeschlüsselt nach Aktivität bei einer Aufgabe Workspace-Punkte : Sehen Sie, wer effizient kommuniziert, seine Aufgaben überprüft und den meisten Output liefert

: Sehen Sie, wer effizient kommuniziert, seine Aufgaben überprüft und den meisten Output liefert Wer ist im Rückstand : sehen Sie, wer mit Benachrichtigungen und überfälligen Aufgaben im Rückstand ist

: sehen Sie, wer mit Benachrichtigungen und überfälligen Aufgaben im Rückstand ist Aktivitätsansicht: Erstellen Sie eine Aktivitätsansicht

Anzeige der Gesamtzahl der gelöschten Benachrichtigungen

Erstellen und Bearbeiten von Einzelzielen ohne Ihr Dashboard zu verlassen

Verfolgen und feiern Sie die Fortschritte und Beiträge Ihres Teams in Echtzeit mit dem Goals Widget.

Das Widget "Ziele" ist ein unverzichtbares Element für alle Dashboard-Anwendungen, da Sie den Fortschritt neben anderen Informationen analysieren können und nicht an verschiedenen Stellen nachschauen müssen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

🏃‍♀️ Sprint Widgets Die perfekte Ergänzung zu Sprint, die Sie in der

Sprint ClickApp ! Für Teams, die einen Agile oder Scrum Workflow verwenden, sind Sprint Widgets ein Muss für ihre Dashboards.

Burnup : Menge der in einem Sprint erledigten Arbeit

: Menge der in einem Sprint erledigten Arbeit Burndown : Menge der in einem Sprint noch zu erledigenden Arbeit

: Menge der in einem Sprint noch zu erledigenden Arbeit Cumulative Flow : Umfang der Arbeit in jeder Phase eines Sprints

: Umfang der Arbeit in jeder Phase eines Sprints Velocity Diagramm : Gesamtmenge der in zwei oder mehr Sprints erledigten Arbeit

: Gesamtmenge der in zwei oder mehr Sprints erledigten Arbeit Und mehr!

Ansicht der neuesten Daten von dem von Ihnen gewählten Speicherort

Widgets können in der Größe verändert und neben anderen Widgets und Inhalten positioniert werden

Wenn Sie Dokumente, Tabellen, Formulare, Videos - alles, was einen Link hat - haben, erstellen Sie so viele benutzerdefinierte Embed-Widgets, wie Sie benötigen, um das Ziel Ihres Dashboards zu unterstützen.

Oder verwenden Sie eines der verfügbaren Widgets, um unterstützte Apps und Websites mit einem Link oder einem eingebetteten Code einzubinden:

Google Docs, Google Slides und Google Tabellen

YouTube

Figma

InVision

Typeform

Twitter

Eine ClickUp Dashboard Formel zum Befolgen

Wenn Sie sich fragen, wie Sie Ihre ClickUp Dashboard das Ihre Erwartungen an Design und Funktionen erfüllt, sind Sie nicht allein. Es gibt Geschäfte wie Ihres, die ClickUp noch nicht kennen oder noch nicht das volle Potenzial von ClickUp Dashboards ausgeschöpft haben.

Disclaimer: Der schwierigste Teil dieses Prozesses wird der Anfang sein. Das ist das größte Problem bei jeder Art von Berichterstellung:

**Wenn Sie das Ziel Ihres Dashboards nicht verstehen, werden Sie es innerhalb der ersten Woche wie eine heiße Kartoffel fallen lassen

Im Folgenden finden Sie eine einfache Formel, mit der Sie Ihre Dashboard-Erstellung auf dem richtigen Fuß beginnen können.

Denken Sie daran: Das Ziel sollte immer sein, Schlüsselerkenntnisse schnell, klar und aussagekräftig zu vermitteln. ⭐️

Sind Sie bereit, es in Aktion zu sehen? Unser Beispiel wird ein Dashboard-Objekt sein, das wir alle sofort verwenden können: Ziele für die Arbeit .

Titel_ : My Goals

: My Goals Zielgruppe : Ich selbst

: Ich selbst Problem _: Ich weiß nicht, ob ich an Aufgaben arbeite, die tatsächlich zu Unternehmensinitiativen beitragen

_: Ich weiß nicht, ob ich an Aufgaben arbeite, die tatsächlich zu Unternehmensinitiativen beitragen Datengeschichte_: Ich möchte eine einzige Quelle der Wahrheit für die Ansicht meiner wöchentlichen Aufgaben.

Kein schlechter Anfang, aber wir können es besser erledigen:

Titel : Meine Wöchentlichen Ziele

: Meine Wöchentlichen Ziele Zielgruppe : Ich selbst

: Ich selbst Datengeschichte: Ich möchte eine einzige Quelle der Wahrheit für die Ansicht meiner wöchentlichen Aufgaben _in Verbindung mit den Unternehmenszielen von Q4

Jetzt ist unsere Datenstory geklärt - und das ist der wichtigste Schritt bei der Erstellung. Ohne diese Klarheit könnten wir Verwirrung und Frustration stiften, wenn wir uns auf die falschen Dinge konzentrieren.

KPI #1 _: Nummer der in Arbeit befindlichen Aufgaben

_: Nummer der in Arbeit befindlichen Aufgaben KPI #2 : Wöchentliche Scorecard der Ziele

: Wöchentliche Scorecard der Ziele KPI #3 : Nummer der überfälligen Aufgaben

: Nummer der überfälligen Aufgaben KPI #4 : Q4 Unternehmensziele Liste

: Q4 Unternehmensziele Liste KPI #5: Aufschlüsselung des Status der Aufgaben

Verbringen Sie etwas Zeit damit ihre KPIs und beziehen Sie sich auf Ihre Datengeschichte, wenn Sie nicht weiterkommen. Je spezifischer Sie sind, desto besser ist Ihre Zeit investiert.

3️⃣ Wählen Sie das Widget für die Berichterstellung aus

KPI #1: Nummer der Aufgaben in Bearbeitung

Ich suche die Gesamtzahl der Aufgaben in Bearbeitung für diesen KPI, also verwende ich das Widget Berechnung.

über ClickUp

Wir erledigen das gut! Lasst uns weitermachen!

KPI #2: Wöchentliche Scorecard der Einzelziele

Das Widget "Ziele" ist perfekt dafür geeignet!

über ClickUp

Wir müssen auf die Scorecard klicken, um meine Einzelziele zu sehen. Vielleicht können wir einen Schritt weiter gehen und die eigentliche Scorecard anzeigen, da wir nur eine brauchen. Anstelle des Widgets "Ziele" verwenden wir also das benutzerdefinierte Widget "Einbetten".

über ClickUp

Das ist doch viel besser! Weniger Klicks 😉

KPI #3: Nummer der überfälligen Aufgaben

Ähnlich wie bei unserem ersten KPI benötigen wir das Widget "Berechnung", um die Gesamtzahl anzuzeigen.

über ClickUp

Haben Sie das schon einmal erledigt?💪

KPI #4: Q4 Unternehmensziele Liste

Ein weiteres benutzerdefiniertes Widget zum Einbetten wird für diesen KPI funktionieren. Wir werden das Dokument von unserem Dashboard aus bearbeiten können.

über ClickUp

KPI #5: Aufschlüsselung des Status der Aufgaben

Für diesen KPI eignet sich ein Kreisdiagramm, um zu sehen, wo sich der Großteil meiner Aufgaben befindet.

über ClickUp

4️⃣ Organisieren Sie Ihre Widgets, um eine visuelle Hierarchie und Balance zu schaffen

Jetzt beginnen wir mit der benutzerdefinierten Gestaltung unseres Layouts für das Dashboard!

Dieser Teil der Formel wird einige Versuche erfordern, aber wenn wir uns daran erinnern, dass unser übergeordnetes Ziel darin besteht, Schlüsselerkenntnisse schnell, klar und aussagekräftig zu vermitteln, werden wir auf dem richtigen Weg sein.

Version 1

über ClickUp

Wie sieht das aus? 🤔

Gedanken zur Funktionalität: Alle wichtigen Widgets befinden sich oberhalb der Falz, so dass ich nicht nach unten scrollen muss Die Widgets zeigen die von mir benötigten KPIs an *Visuelle Gedanken: Nicht das beste Layout, um die wöchentlichen Einzelziele neben den Q4-Zielen zu sehen (das ist unsere Datengeschichte) Das Widget "Workload by Status" ist klein und befindet sich am unteren Rand

Versuchen wir es noch einmal!

Version 2

über ClickUp

5️⃣ Bitten Sie Ihr Publikum um Feedback

Gehen wir noch einmal unsere bisherigen Gedanken durch.

Überlegungen zur Funktion: Alle wichtigen Widgets befinden sich oberhalb der Falz, so dass ich nicht nach unten scrollen muss ✅ Die Widgets zeigen die KPIs an, die ich brauche ✅ *Visuelle Gedanken: Nicht das beste Layout, um die wöchentlichen Ziele neben den Q4-Zielen zu sehen, was am wichtigsten ist (Unsere Widgets für die wöchentlichen Ziele und die kreativen Q4-Ziele liegen nebeneinander, also gibt es doppelte Punkte für Optik und Funktion! ✅) Das Widget Workload nach Status ist klein und befindet sich am unteren Rand (Unser Kreisdiagramm befindet sich oben, um einen schnellen Blick auf den Fortschritt zu werfen! ✅) Unser Dashboard ist von links nach rechts leicht zu lesen ✅

Erstellen Sie ein Dashboard in ClickUp Today

Du hast es geschafft! 🎉

Wie einfach war das Erstellen eines Dashboards in ClickUp mit dieser Formel? Nun, da Sie die Grundlagen haben, verwenden Sie diese Basis, um grundlegende (oder fortgeschrittene) ClickUp Dashboards zu erstellen!

Dashboards sind ein großartiges Tool, nicht nur für den persönlichen Gebrauch, sondern auch zum Freigeben für Ihre Kollegen. Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Team weniger informiert (oder schlimmer noch, verwirrt) ist, weil die Informationen nicht klar genug waren, um die Entscheidungsfindung zu beeinflussen.

Wenn Sie schon mehr als einmal einen halben Arbeitstag damit verbracht haben, ein Dashboard in Excel zu erstellen, nur um wieder von vorne anzufangen, weil sich die Daten in den letzten 22 Minuten komplett verändert haben, versuchen Sie es mit ClickUp kostenlos und erstellen Sie ein leistungsfähiges Dashboard, das bessere Entscheidungsfindung und Produktivität fördert. Das hier ist für Sie. 🤝