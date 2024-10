Wie Sie Ihre Produktivität im Vertrieb steigern können

Wussten Sie, dass die meisten Vertriebsmitarbeiter nur 30% ihrer Zeit mit dem eigentlichen Verkaufen verbringen ?

Die restliche Zeit sind sie mit administrativen Aufgaben beschäftigt, die nichts mit dem Verkauf zu tun haben, wie z. B. E-Mail-Korrespondenz, Planung von Meetings und Reiseplanung - vieles davon ist keine produktive Nutzung ihrer Zeit.

Wenn Sie eine produktivere Vertriebsumgebung schaffen möchten, müssen Sie Ihr Team mit den Tools, Informationen, Prozessen und der Einstellung ausstatten, die es braucht, um sich auf das Erreichen der Einzelziele zu konzentrieren. Das Beste daran ist, dass dies alles leichter umzusetzen ist, als Sie denken.

In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie!

Was ist Vertriebsproduktivität?

Unter Vertriebsproduktivität versteht man die Effizienz und Effektivität eines Teams beim Erreichen seiner Vertriebsziele und Einzelziele.

Dazu gehören die Maximierung des Outputs, das Erledigen von mehr Aufgaben in kürzerer Zeit und die Schaffung eines Arbeitsumfelds, das die Zusammenarbeit und ein solides Zeitmanagement begünstigt.

Bedeutung der Produktivität des Vertriebs für das Wachstum des Geschäfts

Die Produktivität des Vertriebs misst, wie gut Ihr Team den Umsatz Ihres Geschäfts im Verhältnis zum Zeit- und Ressourcenaufwand erwirtschaftet. Auf diese Weise können Sie Engpässe auf individueller Ebene und für Ihr Team als Ganzes erkennen und beseitigen, was die Produktivität des Vertriebs steigert und Ihren Umsatz erhöht.

Um die Produktivität Ihres Vertriebs zu verstehen, betrachten Vertriebsleiter häufig Metriken wie die durchschnittliche Reaktionszeit auf Leads, den Prozentsatz der beim ersten Angebot geschlossenen Geschäfte und das Verhältnis zwischen gewonnenen und verlorenen Geschäften pro Vertriebsmitarbeiter, um die Produktivität ihrer Teams zu verbessern.

Mit der sich schnell entwickelnden Technologie können Vertriebsleiter jedoch noch mehr erledigen, wie z. B. die schnellere Erstellung von Vertriebsinhalten mit KI.

Aktuelle Trends in der Produktivität des Vertriebs

Die Welt des Vertriebs entwickelt sich in allen Branchen ständig weiter. Was vor 10 Jahren noch als Best Practice galt, ist heute veraltet, zumal sich die Technologie rasant weiterentwickelt hat.

Im Folgenden finden Sie einige Trends zur Produktivität im Vertrieb, die Sie im Auge behalten sollten:

Wenn Sie sich immer noch fragen: "Wie man KI im Vertrieb einsetzt", hinken Sie hinterher - Vertriebsmitarbeiter nutzen KI bereits, um effizienter zu akquirieren, manuelle Tätigkeiten zu automatisieren und ihre Ziele schneller zu erreichen zwei Stunden pro Tag *Mehrere Berührungspunkte: Die Unternehmen gehen zu einem Multi-Channel-Ansatz über, der von den Teams verlangt, dass sie darauf vorbereitet sind, im Laufe des Zyklus mindestens vier bis sieben Interaktionen mit dem Kunden über mehrere Plattformen durchzuführen Fokus auf Beziehungen: Verwenden Sievorlagen für Verkaufspläne als Beziehungsbausteine, die den Kunden helfen, ihre eigenen Bedürfnisse besser zu verstehen und sie zu fundierten Entscheidungen anregen

Schlüssel-Metriken zur Messung der Produktivität im Vertrieb

Bevor wir uns mit den Metriken befassen, sollten wir die Begriffe Vertriebseffizienz und -effektivität getrennt betrachten.

Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen?

**Die Vertriebseffizienz ist eine Kennzahl, die angibt, wie viel Umsatz ein Geschäft mit jeder für die Werbung und den Verkauf seiner Produkte ausgegebenen Geldeinheit macht.

Die Verkaufseffizienz ist dagegen ein eher qualitatives Konzept.

Es bewertet, wie gut ein Vertriebsteam günstige Ergebnisse auf der Grundlage der Qualität der Vertriebsaktivitäten und ihrer Auswirkungen auf die Ergebnisse erzielen kann, z. B. beim Abschluss von Geschäften, bei der Pflege von Kundenbeziehungen oder beim Meeting bestimmter Geschäftsziele.

Ein Beispiel: Die Systematisierung des Verkaufsprozesses durch Reduzierung des Zeitaufwands pro Kunde (Effizienz) kann zu mehr Abschlüssen führen. Nimmt man sich jedoch die Zeit, die Kundenbedürfnisse genau zu verstehen und das Verkaufsgespräch benutzerdefiniert zu gestalten (Effektivität), könnte dies zu einem höheren Verkaufswert oder zu langfristigen Partnerschaften führen.

Die Vertriebseffizienz wirkt sich also direkt auf das Ergebnis aus. Wenn das Unternehmen wächst, müssen die Vertriebsteams die Strenge ihrer Vertriebsprozesse und Workflows verbessern, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen und zu einem profitablen Wachstumsmotor zu werden.

Lassen Sie uns nun die gemeinsamen vertriebs-KPIs für die Produktivität zu bewerten:

1. Umsatz pro Vertriebsmitarbeiter

Diese Kennzahl wird auch als Umsatz pro Vertreter bezeichnet und misst die Fähigkeit eines jeden Vertreters, Einnahmen für das Geschäft zu erzielen. Beispiel: Ein Vertreter erwirtschaftet im ersten Quartal des Jahres 500.000 $ Umsatz.

2. Länge des Vertriebszyklus

Bezieht sich auf die durchschnittliche Zeit, die ein Lead benötigt, um die Vertriebspipeline vom ersten Kontakt bis zum Geschäftsabschluss zu durchlaufen. Zum Beispiel kann es durchschnittlich 90 Tage dauern, bis ein Geschäft vom ersten Kontakt an abgeschlossen wird.

3. Lead-Konversionsrate

Dies ist eine zentrale Metrik für die Bewertung von Lead-Nurturing-Strategien. Sie misst den Prozentsatz der Leads, die in tatsächlich zahlende Kunden umgewandelt werden. Sie wird berechnet als (Zahl der Konversionen / Zahl der Leads) x 100 %.

Wenn zum Beispiel von 500 Leads 50 in zahlende Kunden umgewandelt werden, beträgt die Umwandlungsrate (50 / 500) x 100 % = 10 %.

4. Gewinnrate

Sie berechnet die Zahl der von Ihrem Team erfolgreich geschlossenen Geschäfte als Prozentsatz der Gesamtzahl der Opportunities, die es in einem bestimmten Zeitraum verfolgt hat. Beispiel: Wenn Ihr Team 20 von 100 Opportunities geschlossen hat, beträgt die Erfolgsquote (20 / 100) x 100 % = 20 %.

5. Durchschnittliche Größe des Geschäfts

Diese Metrik dient der Nachverfolgung des durchschnittlich erzielten Umsatzes pro geschlossenem Geschäft. Sie hilft Ihnen, den Wert jedes Verkaufs zu verstehen und festzustellen, ob sich Ihr Team auf hochwertige Verkaufschancen oder kleinere, schnellere Erfolge konzentriert.

Bewährte Strategien zur Steigerung der Produktivität im Vertrieb

Wie können Sie also die Produktivität Ihres Teams verbessern? Es geht darum, zu wissen, welche Maßnahmen die größte Wirkung haben werden. Hier sind acht praktische Verkaufsstrategien zur Steigerung der Produktivität.

1. Legen Sie klare und umsetzbare Einzelziele für Ihr Team fest

Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber klare Ziele und Vorgaben sind der Schlüssel, um Ihrem Team eine Richtung zu geben. Wenn jeder versteht, was er zu erledigen hat und warum es für das Geschäft wichtig ist, wird er wahrscheinlich motiviert bleiben und auf Kurs bleiben.

Definieren Sie bei der Einstellung von Zielen den Erfolg in Form einer bestimmten Nummer von hinzugewonnenen Kunden oder abgeschlossenen Geschäften mit hohem Wert. Vereinbaren Sie dann Metriken für die Nachverfolgung des Fortschritts aller Mitarbeiter.

Beispiel: Wenn Sie die Produktivität des Vertriebs im nächsten Quartal um 20 % steigern möchten, setzen Sie für jeden Mitarbeiter das Ziel, mindestens eine bestimmte Zahl von Geschäften abzuschließen oder einen Mindestumsatz zu erzielen.

Sie können auch Folgendes verwenden ClickUp's SMART Goals Vorlage um sicherzustellen, dass Ihre Ziele klar definiert (Spezifisch), mit Nummern oder Meilensteinen nachvollziehbar (Messbar), realistisch (Erreichbar), auf Ihre Gesamtziele abgestimmt (Relevant) und mit einer Frist versehen (Zeitgebunden) sind.

ClickUp Smart Goals Vorlage

Die Vorlage vereinfacht die Einstellung von Zielen auf jährlicher, vierteljährlicher, wöchentlicher und sogar täglicher Basis. Sie ermöglicht es Ihnen:

Kategorisierung und Zuweisung wichtiger Metadaten zum Ziel, um wesentliche Details zu erfassen

Schätzung des Zeit- und Ressourcenaufwands für die Erreichung eines Ziels

Nutzen Sie Features wie Zeiterfassung, Tagging, Abhängigkeitswarnungen und Benachrichtigungen per E-Mail, um einen zielgerichteten "Go; Get Em!"-Plan zu erstellen, der sich an den Prioritäten Ihrer Aufgaben orientiert

Auf der anderen Seite, die ClickUp Vertriebs-Projektmanagement-Software ermöglicht es Ihnen, alles zu verwalten - von der Nachverfolgung von Leads bis zum Onboarding von Kunden.

Erstellen Sie Aufgaben mit Unteraufgaben, um sicherzustellen, dass jeder weiß, was erledigt werden muss und wer für welchen Teil verantwortlich ist. Fügen Sie einfache Checklisten hinzu, um die Schritte für das Abschließen größerer Aufgaben aufzuschlüsseln und so die Nachverfolgung des Fortschritts zu erleichtern und sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.

Mit der ClickUp Sales Project Management Software bringen Sie die Nachverfolgung von Leads, Nurturing, Customer Onboarding und Collaboration auf eine Plattform

Die Software minimiert außerdem die manuelle Dateneingabe und sorgt für einen reibungslosen Flow der Leads durch Ihre Sales Pipeline mit ClickUp Automatisierung .

Sie können es so einstellen, dass es Aufgaben in verschiedenen Phasen automatisch zuweist, Aktualisierungen auf der Grundlage von Kundenaktivitäten auslöst und sogar Prioritäten anpasst.

Mit tools wie Salesforce und HubSpot ? Das ist kein Problem. Fügen Sie einfach die richtige ClickUp-Integration und Sie sind startklar. Jede Aktion, die in einem der beiden Tools, einschließlich ClickUp, durchgeführt wird - wie das Erreichen eines neuen Leads oder das Erstellen einer neuen Aufgabe - wird automatisch zwischen den Plattformen synchronisiert.

Wenden Sie über 100 vorgefertigte Vorlagen an, um Ihre Arbeit mit ClickUp Automations zu automatisieren

Schließlich, mit ClickUp Dashboards mit ClickUp Dashboards erhalten Sie eine klare Ansicht über den Fortschritt der Geschäfte, die Abschlüsse und die Gesamtleistung Ihres Teams. Und mit Diagrammen zu kumulativem Flow, Burnup, Burndown und Velocity können Sie Verzögerungen schnell erkennen und für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Mit ClickUp Dashboards haben Sie Ihr persönliches Command-Center für einen effizienten, organisierten Workflow

2. Entwerfen Sie maßgeschneiderte Vertriebstrainingsprogramme für kontinuierliches Wachstum

Einarbeitung und Schulung sind entscheidend dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter voll durchstarten können. Wenn Sie ein neues Mitglied aufnehmen, sollten Sie ihm alle erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellen, klare Ziele für die ersten Tage setzen und sich regelmäßig mit ihm in Verbindung setzen, während es sich einlebt.

Aber auch die Schulung ist noch nicht abgeschlossen.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um ein kontinuierliches Lernprogramm zu erstellen, das ihnen hilft, ihre Qualifikationslücken zu schließen und einen schrittweisen, zielorientierten Plan zu verfolgen

Wenn Ihr Vertriebsteam beispielsweise über mehrere Speicherorte verteilt ist, sollten Sie in Programme wie Remote-Coaching investieren und die Sitzungen kurz und interaktiv halten, damit die Mitarbeiter während der gesamten Zeit konzentriert bleiben. Verwenden Sie Vertriebstools wie ClickUp's Training Rollout Plan Vorlage zu:

Legen Sie eine klare Zeitleiste fest, wann und wie die Schulung durchgeführt werden soll, ob in Phasen oder Gruppen

Definieren Sie, wer geschult werden muss, z. B. bestimmte Mitglieder des Teams oder bestimmte Rollen, und stellen Sie sicher, dass die richtigen Personen einbezogen werden

Umreißen der wichtigsten Lernziele und Organisieren von Schulungsmaterialien, Kursen oder Modulen, die zum Erreichen dieser Ziele erforderlich sind

ClickUp Training Rollout Plan Vorlage

Der Hauptzweck der Vorlage besteht darin, sicherzustellen, dass die Schulung strukturiert eingeführt wird und alle Vertriebsmitarbeiter auf derselben Seite stehen, damit sie ihre Aufgabe ordnungsgemäß erledigen können.

3. Optimieren Sie Ihre Vertriebspipeline für maximale Effizienz

Ein typischer Vertriebsprozess umfasst Schritte wie die Kundenakquise, die Qualifizierung von Leads, die Präsentation des Produkts, die Bearbeitung von Einwänden, den Geschäftsabschluss und die Umsatzgenerierung. Alle Ihre täglichen Aktivitäten sollten einen oder mehrere dieser zentralen Schritte unterstützen.

Um den Vertriebsprozess zu standardisieren, sollten Sie ihn zunächst als Ganzes überprüfen und die Notwendigkeit der einzelnen Schritte oder Aufgaben beurteilen.

Fragen Sie sich selbst:

Wie viel Zeit wird dafür benötigt?

Wird die Zeit Ihrer Mitglieder im Team dafür optimal genutzt?

Gibt es eine Möglichkeit zur Automatisierung mittools für die Produktivität im Vertrieb?

Zum Beispiel, ClickUp's Vorlage für den Verkaufsprozess kann Ihnen diese Arbeit erleichtern.

Mit der Vorlage können Sie und Ihr Team zusammenarbeiten, indem Sie alle relevanten Daten in einem zentralen System ohne Code organisieren - egal, ob es um die Nachverfolgung von Leads, die Verwaltung von Aufgaben oder die Visualisierung Ihrer Fortschritte mit Diagrammen geht.

Sie können Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und Kommentare auf ClickUp zuweisen um den Kontext einzustellen. Indem Sie Ihren Prozess regelmäßig überwachen und anpassen, können Sie sich schnell an Veränderungen des Branchenpulses oder Ihrer Verkaufsstrategie anpassen.

ClickUp Vorlage für den Vertriebsprozess

Mit dieser Vorlage sind Sie in der Lage:

Visuelle Darstellung der Schlüsselphasen wie Lead-Generierung, Lead-Qualifizierung, Präsentation, Verhandlung und Abschluss mitClickUp's Gantt-Diagramm-Ansicht Legen Sie Ihren Einzelzielmarkt fest und holen Sie Feedback von Ihrem Team ein mitClickUp Dokumente Identifizieren Sie Bereiche des Prozesses, die verbessert werden müssen

4. Meistern Sie das Zeitmanagement, indem Sie Aufgaben mit geringem Wert eliminieren

Um sicherzustellen, dass die Zeit Ihres Teams für die richtigen Dinge verwendet wird, sollten Sie prüfen, mit welchen Aktivitäten Ihre Vertriebsmitarbeiter beschäftigt sind und wie viel Zeit sie jeweils dafür aufwenden.

Untersuchen Sie dann die Ergebnisse sorgfältig, um sich ein Bild von der Aufteilung zwischen verkaufenden und nicht verkaufenden Aktivitäten zu machen. Die Daten helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern helfen können, die Arbeitswoche zu optimieren.

Dazu könnten Investitionen gehören in software zur Automatisierung des Vertriebs für sich wiederholende Aufgaben oder die Beseitigung unnötiger Schritte im Prozess, wie z. B. übermäßige interne Sales Meetings oder zu komplizierte E-Mail-Follow-ups.

Erstellen Sie leistungsstarke Flows zur Automatisierung mit ClickUp Automations

Denken Sie jedoch daran, dass der Zeitaufwand nicht die einzige Metrik ist.

Vielleicht möchten Sie die Ergebnisse nutzen, um Folgendes voranzutreiben alternativen zum Zeitmanagement wie z. B. die Investition in Kommunikations-Workshops, um Ihrem Team zu helfen, den Kunden besser zu erreichen (und die Zahl der zusätzlichen Interaktionen zu verringern).

5. Verbessern Sie Ihre Kommunikationsstrategien, um Geschäfte schneller zu schließen

Salesforce berichtet, dass 81 % der Vertriebsmitarbeiter glauben dass der Verkauf im Team entscheidend ist, um mehr Geschäfte abzuschließen . Die Abstimmung funktionsübergreifender Teams, wie Marketing, Produkt- und Kundensupport, kann jedoch aufgrund unterschiedlicher Perspektiven und Ziele komplex sein.

Um dies zu bewältigen, müssen Sie Tools und Prozesse einsetzen, die die interne Zusammenarbeit unterstützen. Dies erleichtert es Ihren Vertriebsmitarbeitern, die notwendigen Erkenntnisse und Ressourcen zu sammeln, um ihren potenziellen Kunden ein überzeugendes Argument zu präsentieren.

Zum Beispiel mit ClickUp Chatten können Vertriebs- und Marketingteams Unterhaltungen sofort in Aufgaben umwandeln, relevante Dokumente verknüpfen und sicherstellen, dass alle Lead-bezogenen Informationen innerhalb derselben Plattform leicht zugänglich sind.

Sie können auch @Mentions in Aufgaben und Dokumenten verwenden, um die Aufmerksamkeit der Teammitglieder zu wecken und die sofortige Zusammenarbeit zu fördern.

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen und erstellen Sie beeindruckende Dokumente oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

Aber an einem arbeitsreichen Tag können Nachrichten in alle Richtungen fliegen, und Ihr Team kann sich manchmal überfordert fühlen. Hier kommt ClickUp Gehirn clickUp's eingebauter KI-Assistent.

Der Schreibassistent von ClickUp Brain sichert, dass Ihre E-Mails, Angebote und Notizen fehlerfrei sind. Egal, ob Sie eine Nachricht verfassen oder eine Kundeninfo aktualisieren, dieses Feature hilft Ihnen, Ihre Texte zu perfektionieren, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen.

Und mit der integrierten Rechtschreibprüfung müssen Sie sich nicht einmal um Tippfehler kümmern - sie prüft alles automatisch, direkt in Ihren Aufgaben, ohne zusätzliche Plugins.

Sobald die interne Abstimmung erfolgt ist, kann sich der Schwerpunkt darauf verlagern, sicherzustellen, dass das Vertriebsteam effektiv mit potenziellen Kunden kommuniziert. Anstatt sich auf lange Threads mit Kommentaren zu verlassen, können Sie Folgendes verwenden ClickUp Clips um Bildschirmaufnahmen schnell freizugeben und Ihre Ideen anschaulich zu präsentieren.

Außerdem können Sie jeden Clip in eine Aufgabe umwandeln, was die Zuweisung der Eigentümerschaft und die Nachverfolgung erleichtert. Das Ergebnis sind schnellere Entscheidungen, klarere Botschaften und mehr geschlossene Geschäfte.

Teilen Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Meeting mit Clip by ClickUp zu benötigen

Darüber hinaus eröffnet ClickUp Brain im Zusammenspiel mit Clips neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Produktivität im Vertrieb.

Sie können damit Videos mit KI-generierten Echtzeit-Transkripten erstellen, was besonders nützlich sein kann, wenn Sie versuchen, Kunden mit detaillierten Demo-Videos zu überzeugen, die komplexe Konzepte erklären.

ClickUp Brain ist Ihr KI-gestützter Assistent direkt in Ihrem Sales Workflow

ClickUp Brain wandelt Sprache automatisch in Text um und nutzt KI, um Fragen zu beantworten, die auf Ihren Gesprächen basieren. So bleibt alles dokumentiert und umsetzbar.

Pro-Tipp: Führen Sie regelmäßige Sitzungen durch, um Ihr Team mit Techniken des aktiven Zuhörens und des Geschichtenerzählens auszustatten. Diese Fähigkeiten helfen ihnen, einfühlsame, personalisierte Nachrichten zu verfassen, die direkt auf die Bedürfnisse und Probleme der Kunden eingehen.

6. Pflegen Sie eine Vertriebskultur, die Ihr Team motiviert und befähigt Team-Kultur ist für die Steigerung der Produktivität im Vertrieb wichtiger als Sie vielleicht denken, und der beste Weg, eine solche zu schaffen, besteht darin, jedem einzelnen Vertriebsmitarbeiter das Gefühl zu geben, dass er sein Bestes zu erledigen hat.

Ermutigen Sie sie dazu, Ziele einzustellen und sich an Diskussionen über die Festlegung von Visionen und KPIs zu beteiligen. Organisieren Sie Peer-to-Peer-Mentoring-Möglichkeiten, damit alle voneinander lernen können.

Wettbewerb ist ein unvermeidlicher Bestandteil eines jeden Vertriebsteams - warum also nicht Metriken des Teams transparent freigeben und den Prozess spielerisch gestalten, um nicht-monetäre Belohnungen für unkonventionelle Erfolge zu ermöglichen?

Denken Sie daran, Misserfolge genauso offen zu diskutieren und aus ihnen zu lernen, wie Sie Erfolge feiern; dies ist wichtig, um Wachstum und Widerstandsfähigkeit in Ihrem Team zu fördern.

*Weiterlesen: Erkundung eines Tages im Leben eines Vertriebsleiters: Aufgaben, Herausforderungen und Ressourcen für den Erfolg

7. Dynamische Leistungsbeurteilungen durchführen, um Verbesserungen voranzutreiben

Strukturierte Leistungsüberprüfungen sind entscheidend für die Förderung einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung in Ihrem Vertriebsteam. Indem Sie die zugewiesenen KPIs regelmäßig mit Ihren Mitarbeitern besprechen, helfen Sie ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und erreichbare Ziele für sich selbst zu setzen.

Halten Sie den Überprüfungsprozess als offenen Dialog. **Fragen Sie Ihre Mitarbeiter, wie Sie ihnen helfen können und welche Vorschläge sie in Bezug auf den Markt, wie sie ihn sehen, oder auf interne Prozessverbesserungen haben.

Dies ist eine gute Gelegenheit, um die spezifischen Herausforderungen zu ermitteln, mit denen sie konfrontiert sind, damit Sie ihnen die zusätzliche Schulung und Unterstützung geben können, die sie benötigen.

Instanzen könnten zum Beispiel darauf hinweisen, dass ein neuer Markt, an dem sie arbeiten, größer ist als erwartet, was Ihnen helfen kann bei planung der Kapazitäten im Vertrieb für das nächste Quartal. Sie können immer den Standard vorlagen für Umsatzberichte um diesen Teil zu vereinfachen.

Zum Beispiel, ClickUp's Sales Tracker Vorlage kann Ihr Tool sein, mit dem Sie alles in Ihrem Verkaufsprozess überwachen können.

Hier ist, was es großartig macht:

Sie können sowohl die Leistung des Einzelnen als auch die des Teams nachverfolgen, ohne bis zum Ende des Quartals warten zu müssen, um den Kurs zu korrigieren

Es zeigt Ihnen genau, wo sich Ihr Aufwand lohnt und wo nicht, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was funktioniert

Und das Beste daran: Es hilft Ihnen, intelligente, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf Ihre Pipeline auswirken

ClickUp Sales Tracker Vorlage

Diese Art der Sichtbarkeit stellt sicher, dass Ihre Verkaufsstrategie immer auf harten Daten und nicht auf Vermutungen basiert.

Wenn Sie sich fragen wie man ein Vertriebsteam vergrößern kann ohne die Produktivität zu beeinträchtigen, ist Technologie die Antwort. Es gibt zahlreiche Tools, die Ihnen helfen, Ihren Zyklus zu optimieren, darunter Nachverfolgung von Aktivitäten, Lead-Routing, E-Mail/LinkedIn-Kontaktaufnahme und Outbound-Anrufe. ClickUp CRM Software für das Projektmanagement ermöglicht es Ihnen zum Beispiel, Silos zu beseitigen und die Kommunikation zu beschleunigen, indem Sie Ihre E-Mails in die Plattform integrieren.

Über einen einzigen E-Mail-Hub können Sie gemeinsam an Geschäften arbeiten, Projektaktualisierungen an bestehende Kunden senden und neue Kunden einbinden. Die Software ermöglicht es Ihnen auch, Ihre Konten mit einer skalierbaren Hierarchie von Ordnern und Listen zu organisieren, wobei granulare Berechtigungen steuern, wer was sieht.

Beschleunigte Lead-Akquise und Kundenzufriedenheit mit ClickUp CRM-Projektmanagement-Software

Die ClickUp CRM Vorlage hebt das Management von Kundenbeziehungen auf eine neue Ebene - ganz gleich, ob Sie ein kleines Geschäft am Anfang oder ein etabliertes Unternehmen sind.

Die Vorlage bietet einen intuitiven, zentralen Hub, in dem Sie Leads, Geschäfte, Konten und mehr einfach verwalten und mit Kunden in jeder Phase ihrer Reise in Kontakt treten können.

ClickUp's CRM-Vorlage

Mit der CRM-Vorlage von ClickUp können Sie:

Ihre Vertriebspipeline auf einen Blick visualisieren und herausfinden, welche Geschäfte Aufmerksamkeit erfordern und welche kurz vor dem Abschluss stehen

Die Kommunikationshistorie für jeden Lead oder Kunden nachverfolgen, damit Sie genau dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben

Zusammenarbeit in Echtzeit durch Zuweisung von Aufgaben an Mitglieder Ihres Teams innerhalb des CRM

Die Rolle des Managements für die Produktivität des Vertriebs

Die Führung Ihres Geschäfts kann eine wichtige Rolle beim Aufbau eines produktiveren Vertriebsteams spielen.

Wenn sie sich verpflichtet, klare Erwartungen einzustellen, die Zusammenarbeit zu fördern und zu ermöglichen und die Ergebnisse regelmäßig zu überprüfen, kann dies einen großen Beitrag zur Verbesserung der Produktivität des Vertriebs leisten.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Vertriebsleiter dabei zu unterstützen, dies zu erreichen.

1. Mit gutem Beispiel vorangehen

Dies ist entscheidend für die Akzeptanz eines neuen Verfahrens oder einer neuen Praxis im gesamten Team. Wenn Manager die Verantwortung für ihre Rolle übernehmen oder offen um Hilfe bitten, wenn diese benötigt wird, werden andere bereit sein, ihnen nachzueifern.

2. Coaching und Mentoring

Führungskräfte können Vertriebsmitarbeitern Einzelsitzungen anbieten, um sie in bestimmten Bereichen zu coachen, oder längerfristige Mentorensitzungen, um sie dabei zu unterstützen, sich stärker auf ihre Stärken und Leidenschaften auszurichten und ein Diagramm für ihre berufliche Laufbahn zu erstellen.

3. Ermutigung zur Zusammenarbeit

Manager können die Kameradschaft und die Zusammenarbeit innerhalb von Vertriebsorganisationen durch Teambuilding-Übungen und durch die Einbeziehung von Vertriebsmitarbeitern in die Strategieentwicklung und Einstellung fördern.

4. Entwurf eines intelligenten Plans für die Produktivität des Vertriebs

Der Plan für die Produktivität des Vertriebs ist Ihr wichtigstes Kapital für jede Art von projektmanagement im Vertrieb . Ihre Führungskräfte können bei der Gestaltung eine zentrale Rolle spielen, indem sie ihre Erfahrung und ihr Fachwissen in den Prozess der Einstellung einbringen

Sie können auch geeignete tools für Ihr Unternehmen vorschlagen und genehmigen vertriebstechnik-Stack um Ihr Team effizienter zu machen und Schulungsprogramme zu implementieren, die es auf den neuesten Stand der Trends und Technologien bringen.

Darüber hinaus können sie die Vertriebsleistung aktiv bewerten, Problembereiche identifizieren und fundierte Entscheidungen zu deren Bewältigung treffen.

Stärken Sie Ihre Teams mit ClickUp

Die Optimierung der Produktivität im Vertrieb ist entscheidend für den Erfolg Ihrer Vertriebsmitarbeiter, und der beste Weg, dies zu erreichen, ist die gemeinsame Arbeit. Informieren Sie sich regelmäßig über die Fortschritte Ihrer Mitarbeiter bei der Erreichung ihrer Ziele und darüber, welche Unterstützung sie benötigen, um mehr zu erledigen.

Technologie kann Ihrem Team viel Zeit abnehmen, daher lohnt es sich, in Tools für das Vertriebsmanagement zu investieren. ClickUp zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass es eine All-in-One-Vertriebsplattform anbietet, die alle Aspekte des Vertriebs-Projektmanagements abdeckt.

Von der nahtlosen CRM-Integration bis hin zu leistungsstarken Echtzeit-Analysen und Vorlagen, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können, unterstützt ClickUp nicht nur Ihren Workflow - es verändert ihn.

Wenn Sie bereit sind, Ihre Strategie zu verbessern, die Produktivität Ihres Vertriebs zu messen und Ihre Einzelziele zu übertreffen, melden Sie sich kostenlos für ClickUp an .

Stellen Sie vor allem sicher, dass Sie eine Kultur der Zusammenarbeit, des Lernens und des Wohlbefindens aufrechterhalten und fördern, damit sich jeder Vertriebsmitarbeiter in der Lage fühlt, sein Bestes zu erledigen. Viel Glück!