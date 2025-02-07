Wie man eine Zusammenfassung eines Meetings schreibt (+Vorlagen)

Meetings: Man liebt sie oder man hasst sie, aber sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Workflows jedes Teams.

Aber was passiert nach dem Meeting? Wenn Sie diese Frage mit "Ich muss verstreute Notizen durchforsten oder mich an vage Erinnerungen klammern" beantworten, ist es Zeit, Ihren Prozess zu überdenken. Hier kommen Meeting-Zusammenfassungen ins Spiel. Sie halten wichtige Informationen und Entscheidungen fest und helfen Ihrem Team, auf dem gleichen Stand zu bleiben und den Überblick zu behalten.

In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie effektive Meeting-Zusammenfassungen erstellen, einschließlich Tipps zu Struktur und Formatierung anhand von Vorlagen. Damit verbessern Sie die Kommunikation und steigern die Produktivität Ihres Teams.

Wenn Sie jedoch nach einer besseren Lösung suchen, haben wir einen Profi-Tipp für Sie: Verzichten Sie ganz auf manuelle Notizen und verwenden Sie stattdessen den ClickUp AI Notetaker.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung So schreiben Sie eine effektive Zusammenfassung eines Meetings: Beginnen Sie mit den Grundlagen : Geben Sie Datum, Uhrzeit, Speicherort, Teilnehmer und Tagesordnungspunkte des Meetings in einem leicht lesbaren Format an

Geben Sie eine kurze Übersicht : Fassen Sie die wichtigsten besprochenen Themen und getroffenen Entscheidungen zusammen. Verwenden Sie eine einfache, eindeutige Sprache

Heben Sie wichtige Entscheidungen hervor : Verwenden Sie Aufzählungspunkte, um wichtige Entscheidungen zu dokumentieren und Verantwortlichkeiten und Mitarbeiter für Folgeaktionen zu klären

Elemente in die Liste aufnehmen : Weisen Sie Aufgaben, Verantwortliche und Fristen zu

Offene Fragen erfassen : Dokumentieren Sie ungelöste Probleme oder Elemente, die weiterer Bearbeitung bedürfen, einschließlich der Person, die sich darum kümmern soll, und der Frist

Nutzen Sie Vorlagen : Verwenden Sie Vorlagen, um Konsistenz zu gewährleisten und Zeit zu sparen

KI-Tools verwenden : Automatisieren Sie das Notieren und Zusammenfassen mit Tools, die automatisch die wichtigsten Punkte extrahieren

Anhänge hinzufügen : Fügen Sie relevante Materialien hinzu, um zusätzlichen Kontext zu liefern und das Verständnis zu verbessern

Korrekturlesen und Formatieren : Überprüfen Sie den Text auf Klarheit und Genauigkeit und heben Sie wichtige Abschnitte mit Formatierungsoptionen wie fettem Text hervor

Sofort freigeben: Verteilen Sie Zusammenfassungen per E-Mail oder über eine gemeinsame Plattform, damit alle auf dem gleichen Stand sind Verwandeln Sie das Chaos nach Meetings mit dem ClickUp AI Notetaker in klare, umsetzbare Erkenntnisse.

Was ist eine Meeting-Zusammenfassung?

Eine Meeting-Zusammenfassung ist ein kurzes, leicht verständliches Dokument, das die wichtigsten Punkte eines Meetings hervorhebt. Sie ist wie eine Zusammenfassung der wichtigsten Diskussionen, Entscheidungen und Aktionspunkte.

Eine typische Meeting-Zusammenfassung enthält Folgendes:

: Welche wichtigen Entscheidungen wurden während des Meetings getroffen? Ergebnisse des Meetings: Welche wichtigen Entscheidungen wurden während des Meetings getroffen?

Aktionselemente: Wer ist für welche Aufgaben verantwortlich und wann sollten sie fertiggestellt sein?

Schlüssel-Gesprächsthemen: Was waren die Hauptthemen des Meetings?

Eine Meeting-Zusammenfassung gibt allen einen klaren Überblick darüber, was passiert ist und was als Nächstes zu erledigen ist. So bleibt jeder auf dem Laufenden, auch wenn er nicht am Meeting teilnehmen kann.

Im Gegensatz zu Meeting-Protokollen, die in der Regel detaillierter und formeller sind, fassen Meeting-Notizen das Wesentliche zusammen – kurz, umsetzbar und auf den Punkt gebracht.

📽️ Bonus-Video: Mit ClickUp AI Notetaker können Sie sich auf Ihre Meetings konzentrieren, statt auf Ihre Notizen. Mit einem Klick erhalten Sie perfekte Meeting-Zusammenfassungen.

Warum sind Meeting-Zusammenfassungen wichtig?

Das Verfassen einer Meeting-Zusammenfassung bietet viele Vorteile, unabhängig von der Art des Meetings. Es kann Ihren Workflow verbessern und dafür sorgen, dass alles nach Plan läuft.

Hier sind einige der wichtigsten Vorteile:

*bleiben Sie auf Kurs: Eine Zusammenfassung eines Meetings ist eine schriftliche Aufzeichnung aller besprochenen Aufgaben und Ziele. Wenn Sie diese später überprüfen, können Sie sich besser konzentrieren und die zu erledigenden Elemente nachverfolgen

Vergessen Sie nie wieder wichtige Details: Eine Zusammenfassung des Meetings erinnert Sie an alle wichtigen Punkte. So können Sie sich an Informationen erinnern, die Sie möglicherweise übersehen haben, und Ihre Ziele klar und übersichtlich organisieren

Stellen Sie sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind: Eine gute Meeting-Zusammenfassung sorgt dafür, dass auch diejenigen, die das Meeting verpasst haben, auf den neuesten Stand gebracht werden. Für die Teilnehmer ist es eine gute Auffrischung, damit alle auf der gleichen Seite bleiben

Sparen Sie Zeit: Müssen Sie sich an wichtige Punkte aus dem Meeting erinnern? Schauen Sie einfach in der Zusammenfassung nach, anstatt die Aufzeichnung zu suchen oder Kollegen zu fragen. Das spart Zeit und frischt Ihr Gedächtnis schnell auf

Schützen Sie Ihre Zinsen: Eine Zusammenfassung des Meetings dient nicht nur der Nachverfolgung von Fortschritten, sondern kann auch als Unternehmensschutz dienen. Wenn beispielsweise später Fragen oder Streitigkeiten darüber auftreten, was besprochen oder beschlossen wurde, sind die Notizen aus dem Meeting Ihre zuverlässige Verteidigung

Bereiten Sie sich ganz einfach auf Ihr nächstes Meeting vor: Ein erfolgreiches Meeting beginnt mit einer soliden Ein erfolgreiches Meeting beginnt mit einer soliden Tagesordnung , und eine gute Zusammenfassung kann dabei helfen. Indem Sie Ihre Notizen aus der vorherigen Sitzung durchgehen und zusammenfassen, können Sie schnell eine Tagesordnung erstellen

🧠 Fun Fact: Der durchschnittliche Büroangestellte nimmt monatlich an etwa 62 Meetings teil. Und ganze 50 % davon werden von den meisten Teilnehmern als Zeitverschwendung angesehen. Das bedeutet, dass Mitarbeiter einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit in unproduktiven Meetings verbringen.

Vorbereitung zum Verfassen einer Meeting-Zusammenfassung

Das Verfassen einer soliden Meeting-Zusammenfassung beginnt mit der Vorbereitung, lange bevor Sie mit dem Tippen beginnen. Wenn Sie gut organisiert sind, wird der Schreibprozess viel einfacher.

Hier sind einige wichtige Aspekte, die Sie beachten sollten, damit Sie für Ihr nächstes Meeting bestens vorbereitet sind und es mit Bravour meistern können!

Agenda und Ziele des Meetings

Um eine Zusammenfassung zu erstellen, die alle wichtigen Punkte erfasst, müssen Sie zunächst die Tagesordnung und die Ziele des Meetings verstehen. Wenn Sie wissen, was auf der Tabelle steht, können Sie sich auf das Sammeln der wichtigsten Details konzentrieren.

Achten Sie also immer auf die Hauptziele und die zur Diskussion stehenden Themen. So können Sie das Wichtigste besser erfassen.

Meistern Sie Ihre Notiztechniken

Gute Notizen sind die Grundlage für eine außergewöhnliche Meeting-Zusammenfassung. Stichpunkte, Symbole und Abkürzungen sind dabei Ihre Freunde. Mit ihnen können Sie Details festhalten, ohne etwas Wichtiges zu übersehen.

Halten Sie während des Meetings wichtige Punkte und Entscheidungen fest, um Ihre Zusammenfassung zu erstellen.

💡Profi-Tipp: Mit ClickUp AI Notetaker haben Sie Zugriff auf intelligente Zusammenfassungen, durchsuchbare Transkripte und Aktionselemente – alles mit der Leistungsfähigkeit von Aufgaben, Dokumenten und ClickUp AI.

Sammeln Sie die richtigen Dokumente

Bevor Sie mit dem Schreiben beginnen, sammeln Sie alle Dokumente, die Ihnen helfen können, eine genauere und prägnantere Zusammenfassung zu erstellen. Mit den richtigen Ressourcen stellen Sie sicher, dass Sie alle Details und Fakten erfassen.

Einige wichtige Dokumente, die Sie einfügen sollten:

Zusammenfassungen oder Protokolle früherer Meetings

Präsentationsmaterialien oder Folien

Referenzdokumente

Relevante Berichte oder Daten

Mit diesen Tools haben Sie alles, was Sie brauchen, um eine detaillierte und genaue Zusammenfassung eines Meetings zu schreiben.

Schritte zum Verfassen einer Meeting-Zusammenfassung

Wenn Sie bereit sind, eine Zusammenfassung zu erstellen, finden Sie hier eine Anleitung für die ersten Schritte.

Schritt 1: Beginnen Sie mit den grundlegenden Details des Meetings

Die Grundlage jeder guten Meeting-Zusammenfassung beginnt mit den Grundlagen. Diese Details liefern den Kontext und legen die Phase fest.

Beginnen Sie mit einer Liste der Organisation oder des Firmennamens, dem Datum und der Uhrzeit des Meetings sowie allen relevanten Tagesordnungspunkten. Vergessen Sie auch nicht, eine Liste der Teilnehmer und ihrer Rollen innerhalb des Unternehmens beizufügen. Diese Informationen helfen den Lesern zu verstehen, wer anwesend war und inwiefern sie an der Diskussion beteiligt waren.

Präsentieren Sie diese in einem leicht lesbaren Format. Ein einfaches Beispiel: Eine einfache Tabelle kann alles übersichtlich und organisiert darstellen:

Details Informationen Datum 15. Oktober 2025 Zeit 14:00 – 15:00 Uhr Speicherort Konferenzraum B Teilnehmer John Doe, Marketingleiter, Jane Smith, Vertriebsdirektorin usw.

Eine Tabelle wie diese macht Ihre Zusammenfassung optisch ansprechend und sorgt dafür, dass die Details leicht zugänglich sind.

👀 Wussten Sie schon? 75 % der Remote-Mitarbeiter verbringen bis zu 10 Stunden pro Woche in Meetings.

Schritt 2: Geben Sie eine kurze Übersicht über die wichtigsten besprochenen Themen

Verwenden Sie beim Verfassen Ihrer Zusammenfassung eine klare, direkte Sprache, um sich auf die wichtigsten Punkte zu konzentrieren. Beginnen Sie mit den wichtigsten Entscheidungen und ordnen Sie diese nach ihrer Wichtigkeit, um mehr Klarheit zu schaffen.

Halten Sie Ihre Zusammenfassung klar und prägnant, damit jeder schnell die wichtigsten Punkte erfassen kann. Stellen Sie sicher, dass klar ist, wer für was verantwortlich ist, damit später niemand verwirrt ist. So lassen sich Follow-up-Meetings leicht durchführen und Maßnahmen umsetzen.

Schritt 3: Dokumentieren Sie wichtige Entscheidungen

Eine gute Meeting-Zusammenfassung hält die wichtigsten Entscheidungen fest, die während des Meetings getroffen wurden. Widmen Sie diesem Punkt einen eigenen Abschnitt. Gliedern Sie die wichtigsten Themen und fassen Sie diese klar zusammen.

Organisieren Sie diese Themen in Stichpunkten, damit sie leicht zu lesen sind. So können die Leser die Informationen schnell erfassen.

Ein Beispiel:

Thema 1 : [Kurze Zusammenfassung des ersten besprochenen Themas]

Thema 2 : [Kurze Zusammenfassung des zweiten behandelten Themas]

Thema 3: [Kurze Zusammenfassung des dritten behandelten Themas]

Sie können fetten Text oder jedes andere Format verwenden, das diese hervorhebt. So können Ihre Leser die wichtigsten Entscheidungen und Maßnahmen schnell verstehen.

Handschriftliche Notizen sind zwar Arbeit, aber digitale Tools können diesen Prozess übersichtlicher gestalten. Unter den vielen verfügbaren Softwareprogrammen für Meeting-Notizen und -Protokolle macht ClickUp das Erfassen, Organisieren und Freigeben von Meeting-Notizen ganz einfach.

Ganz gleich, ob Sie Meetings alleine oder mit einem Team durchführen, ClickUp Meetings sorgt dafür, dass Ihre Meeting-Zusammenfassungen organisiert sind und Sie alles an einem Ort haben, was Sie zur Verwaltung einer Agenda und zur Festlegung von Aktionspunkten benötigen, für die Ihr Team verantwortlich ist. Mit umfangreichen Bearbeitungsoptionen und zugewiesenen Kommentaren hilft Ihnen ClickUp auch dabei, Ihre Produktivität zu maximieren, indem es die Dokumentation und Verwaltung Ihrer Diskussionen vereinfacht.

Verfassen Sie Zusammenfassungen von Meetings und arbeiten Sie gemeinsam mit Teams, die remote arbeiten, über ClickUp Docs

Darüber hinaus können Teammitglieder mit ClickUp Docs in Echtzeit zu Meeting-Zusammenfassungen beitragen und diese verfassen, sodass alle Details im Verlauf des Meetings leicht erfasst werden können. Jeder kann seine Erkenntnisse teilen, sodass keine wichtigen Informationen übersehen werden.

Sie können auch anpassbare Vorlagen für Einzelmeetings in ClickUp Docs verwenden, um die Konsistenz Ihrer Meeting-Zusammenfassungen zu gewährleisten. Teammitglieder können Details spontan anpassen, sodass das Dokument die Beiträge aller widerspiegelt.

🧠 Fun Fact: Der Begriff "Minutenprotokoll" für Meeting-Zusammenfassungen stammt aus der Praxis, Diskussionen mit einem Minutenzeiger auf einer Uhr zu timen, was die kurze, präzise Natur der Zusammenfassung symbolisiert.

Schritt 4: Liste mit Aktionselementen und nächsten Schritten

Durch das Auflisten von Aktionspunkten und nächsten Schritten wird sichergestellt, dass jeder seine Aufgaben kennt. Dieser Abschnitt der Zusammenfassung sollte kurz beschreiben, welche Aufgaben zugewiesen wurden, wer dafür verantwortlich ist und welche Fristen gelten.

Sie müssen sicherstellen, dass jedes Element klar und leicht verständlich ist. Es ist auch wichtig, die für jede Aufgabe verantwortliche Person zu notieren. Dies gewährleistet die Verantwortlichkeit und hilft allen, zu wissen, wer was zu erledigen hat.

Dieser Fahrplan hilft Ihnen dabei, Aufgaben im Blick zu behalten und spätere Verwirrung zu vermeiden. Durch die einfache Organisation Ihrer Aktionselemente, beispielsweise in Form einer Aufzählung oder Tabelle, kann jeder schnell erkennen, was zu tun ist. Beispiel:

Aufgabe 1: [Zugewiesen an Person A] – [Frist: Datum]

Aufgabe 2: [Zugewiesen an Person B] – [Frist: Datum]

Aufgabe 3: [Zugewiesen an Person C] – [Frist: Datum]

ClickUp kann diesen Prozess noch reibungsloser gestalten. Wenn Sie es leid sind, Meeting-Zusammenfassungen manuell zu schreiben, fasst ClickUp Brain automatisch die Chats aus Meetings zusammen. Das native KI-Tool von ClickUp wählt Schlüsselpunkte, Entscheidungen und Aktionselemente aus und spart Ihnen so Zeit.

Fassen Sie Meeting-Notizen in Sekundenschnelle mit ClickUp Brain zusammen

Mit ClickUp Brain werden auch Nachfassaktionen einfacher. Dieses Tool hebt die wesentlichen Details hervor, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, anstatt lange Notizen erneut lesen zu müssen.

Schritt 5: Fassen Sie offene Fragen oder Folgemaßnahmen zusammen

Es ist wichtig, alle offenen Fragen oder Elemente zu erfassen, die weiterer Aufmerksamkeit bedürfen. Dies sind Probleme, die während des Meetings nicht gelöst wurden oder zusätzliche Informationen erfordern, bevor sie geschlossen werden können.

Listen Sie in Ihrer Zusammenfassung diese Fragen oder Folgeaufgaben auf, damit jeder weiß, was noch zu tun ist. Geben Sie an, wer für die Bearbeitung verantwortlich ist, und legen Sie vorläufige Fristen für die Erledigung fest.

Ein Beispiel:

Frage/Aktionselement Verantwortliche Person Nachverfolgung/Frist Frage 1: Wer ist für die Klärung dieser Frage verantwortlich? [Name] [Nachverfolgung erforderlich bis: Datum] Frage 2: Wer wird dies weiterverfolgen? [Name] [Antwortfrist: Datum] Aktionselement: Wer wird dies untersuchen? [Name] [Aktualisierung erforderlich bis: Datum]

Diese Tabelle stellt sicher, dass keine Details übersehen werden und alle für die Nachverfolgung verantwortlich sind. Notieren Sie die nächsten Schritte, auch wenn sie noch so klein sind, und klären Sie, wer wann dafür verantwortlich ist. So bleibt das Projekt auf Kurs und läuft reibungslos.

Schritt 6: Korrekturlesen und sofortige Freigabe der Zusammenfassung

Nachdem Sie Ihre Meeting-Zusammenfassung geschrieben haben, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sie zu überprüfen. Eine effektive Zusammenfassung ist klar, prägnant und gut strukturiert und hebt wichtige Entscheidungen und Diskussionen hervor, um das Verständnis zu erleichtern.

Achten Sie beim Korrekturlesen auf Folgendes:

Korrektur von Rechtschreib- und Grammatikfehlern

So stellen Sie sicher, dass alle Entscheidungen und Aktionselemente enthalten und korrekt sind

Behalten Sie einen professionellen Ton bei, der zum Kontext des Meetings passt

Um Ihre Zusammenfassung noch hilfreicher zu gestalten, fügen Sie relevante Dokumente und Referenzen hinzu. Diese ergänzen Ihre Notizen und liefern zusätzlichen Kontext, sodass die Leser bei Bedarf tiefer in die Materie eintauchen können.

Überlegen Sie sich als Nächstes, wie Sie Ihre Zusammenfassung präsentieren möchten. Das Format sollte den Vorlieben der Meeting-Teilnehmer entsprechen. Hier sind einige gängige Optionen:

Nur-Text: Eine einfache E-Mail oder ein Dokument mit einer übersichtlichen, leicht lesbaren Struktur

Rich Text: Ein Dokument mit Formatierungsoptionen wie fettgedrucktem Text oder Aufzählungspunkten, um Schlüsselpunkte hervorzuheben

PDF: Ein gut organisiertes, stabiles Format, das auf allen Geräten einheitlich angezeigt wird

Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Zusammenfassung freizugeben. Wählen Sie eine Methode, die für Ihr Team und Ihre Stakeholder am besten funktioniert.

E-Mail ist eine einfache Option. Senden Sie sie direkt an alle Beteiligten, damit sie eine Kopie erhalten

Wenn Ihr Unternehmen über eine gemeinsame Plattform verfügt, veröffentlichen Sie die Zusammenfassung dort, damit sie für alle zugänglich ist

Nach dem Freigeben empfiehlt es sich, nachzufassen. Eine kurze E-Mail oder eine kurze Rückmeldung stellt sicher, dass alle die Zusammenfassung erhalten und gelesen haben

Die Verwaltung Ihrer Besprechungszusammenfassungen wird durch ClickUp-Integrationen noch einfacher, da diese mit Tools wie Slack, Zoom und Ihren Kalender-Apps integriert sind. Diese Integrationen verknüpfen Ihre Besprechungsnotizen aus dem KI-Notizbuch mit Aufgaben und Projekten, sodass alles aufeinander abgestimmt und im Zeitplan bleibt.

Integrieren Sie ClickUp mit anderen Meeting-Apps und Tools wie Zoom und Slack

Wenn Sie direktere Kommunikations-Tools innerhalb von ClickUp verwenden möchten, können Sie die Funktionen ClickUp Chat, ClickUp @mentions und ClickUp Assigned Comment nutzen. Mit ihnen können Sie Mitarbeiter, denen Aufgaben zugewiesen sind, mit Tags versehen, um sie schnell über Aktualisierungen zu informieren und sicherzustellen, dass sie keine wichtigen Termine oder Erinnerungen verpassen.

Vorlagen für Meeting-Zusammenfassungen

Jetzt, da Sie wissen, wie man eine hervorragende Meeting-Zusammenfassung schreibt, ist es an der Zeit, dies umzusetzen. Eine gute Vorlage kann Ihnen Zeit sparen und sicherstellen, dass nichts vergessen wird.

Sehen wir uns einige davon an:

1. Die Vorlage für ClickUp-Meeting-Protokolle

Diese Vorlage herunterladen Verwenden Sie eine ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen, um strukturierte und organisierte Notizen zu erstellen

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen ist eine fertige Lösung für alle, die Zeit sparen und organisiert bleiben möchten. Mit dieser Vorlage stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Details wie Anwesenheit, Tagesordnungspunkte, Aktionselemente und wichtige Entscheidungen erfassen.

Die Verwendung einer Vorlage für Meeting-Notizen vereinfacht das Notieren und sorgt für mehr Konsistenz, insbesondere in größeren Teams. Wenn alle das gleiche Format verwenden, ist es einfach, den Überblick über Meetings zu behalten und zu vermeiden, dass wichtige Informationen verloren gehen.

Mit dieser Vorlage erstellen Sie einheitliche Meeting-Zusammenfassungen, unabhängig davon, wer die Notizen macht. Diese Konsistenz hilft Ihrem Team, auf dem gleichen Stand zu bleiben, und stellt sicher, dass nichts übersehen wird.

2. Die Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Überprüfen Sie Ihre Meetings und weisen Sie Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen zu

Wenn Sie regelmäßig Meetings mit einem ähnlichen Format durchführen, wie z. B. tägliche Stand-up-Meetings oder wöchentliche Updates, ist die Vorlage für wiederkehrende Meeting-Notizen von ClickUp ein echter Lebensretter. Die Verwendung derselben Vorlage für jedes Meeting schafft eine einheitliche Struktur und eine Referenz für die Zukunft.

Beginnen Sie mit der Dokumentation des Meeting-Datums, des Zwecks, der Teilnehmer und etwaiger Abwesender oder Details zur Beschlussfähigkeit. Sie finden auch einen Vorschlag für die Meeting-Struktur, den Sie jedoch gerne an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Für jedes Element der Tagesordnung gibt es Platz für Notizen und die Aufzeichnung der Abstimmungsergebnisse. Sie können auch Aktionselemente auflisten, sie direkt mit Aufgaben verknüpfen und ihren Fortschritt mit benutzerdefinierten Status verfolgen. Halten Sie alles im Blick, indem Sie die Start- und Endzeiten Ihrer Meetings sowie das Fälligkeitsdatum Ihres nächsten Meetings protokollieren.

Wenn Sie fertig sind, können Sie die Zusammenfassung ganz einfach freigeben – erstellen Sie einfach einen schreibgeschützten Link und teilen Sie ihn mit den Beteiligten, damit sie leicht darauf zugreifen können.

Das sagt ein Kunde über ClickUp:

Wir verwenden ihn täglich, um den Rahmen für die Organisation aller Projektmeetings mit Kunden, interne Projektplanungssitzungen, interne Projektfortschrittsmeetings und Sitzungen zur Ressourcenplanung zu schaffen. Wir nutzen ihn auch, um die Eigentümerschaft von Aufgaben bei Endkunden zu fördern, was wiederum zur Klärung von Verantwortlichkeiten beiträgt.

Wir verwenden ihn täglich, um den Rahmen für die Organisation aller Projektmeetings mit Kunden, interne Projektplanungssitzungen, interne Projektfortschrittsmeetings und Sitzungen zur Ressourcenplanung zu schaffen. Wir nutzen ihn auch, um die Eigentümerschaft von Aufgaben bei Endkunden zu fördern, was wiederum zur Klärung von Verantwortlichkeiten beiträgt.

3. Die ClickUp-Vorlage für Client-Meeting-Notizen

Diese Vorlage herunterladen Verwalten Sie Aufgaben und verbessern Sie die Produktivität mit der ClickUp-Vorlage für Client-Meeting-Notizen

Wenn ein Client die Rechnung bezahlt, ist es entscheidend, jedes Detail des Projekts im Blick zu behalten. Mit der Vorlage "Client Meeting Notes" von ClickUp können Sie ganz einfach alles festhalten – vor, während und nach dem Meeting.

Diese kostenlose Vorlage bietet eine klare Struktur, die Ihnen hilft, den Überblick zu behalten. Sie können den Status des Meetings ganz einfach nachverfolgen – ob es geplant, in Bearbeitung oder fertiggestellt ist. Außerdem befinden sich alle Ihre Ressourcen an einem Ort und sind sofort einsatzbereit!

Mit dieser Vorlage kann Ihr Team direkt im Dokument zusammenarbeiten und vorab Aktualisierungen oder Tagesordnungspunkte hinzufügen. Während des Meetings kann jeder in Echtzeit Beiträge leisten und so das Feedback des Clients, neue Anforderungen, Entscheidungen und die nächsten Schritte im Blick behalten.

Sobald das Meeting beendet ist, können Sie die Notizen direkt aus ClickUp per E-Mail an die Beteiligten senden. Auf diese Weise werden alle Ihre Meeting-Notizen und Zusammenfassungen an einem Ort gespeichert, sodass Sie bei Bedarf leicht darauf zugreifen können.

Fassen Sie Ihre Meeting-Notizen automatisch mit ClickUp zusammen

Meetings müssen nicht zwangsläufig die Produktivität beeinträchtigen. Mit Tools wie dem ClickUp AI Notetaker erhalten Sie perfekte Meeting-Zusammenfassungen, die Sie schnell in umsetzbare Roadmaps umwandeln können, damit Ihr Team auf Kurs bleibt und Ihre Projekte planmäßig voranschreiten. Ob Sie anpassbare Vorlagen oder KI-gestützte Automatisierung benötigen, ClickUp macht den Prozess nahtlos und stressfrei.

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit mühsamen Notizen – starten Sie noch heute mit ClickUp und steigern Sie die Produktivität Ihrer Meetings.